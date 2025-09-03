Какая мем-монета предлагает лучший потенциал роста в криптовалюте

Пост «Какая Мем-монета предлагает лучший потенциал роста в криптовалюте» появился на BitcoinEthereumNews.com. Реклама Отказ от ответственности: Статья ниже является спонсируемой, и взгляды в ней не представляют мнение ZyCrypto. Читателям следует проводить независимое исследование перед совершением любых действий, связанных с упомянутым в этой статье проектом. Эту статью не следует рассматривать как инвестиционный совет. После халвинга Биткоина и движения Ethereum к новым максимумам внимание переключается на альткоины. Мем-коины снова в центре внимания, при этом Dogecoin (DOGE) по-прежнему признан оригинальным мем-гигантом, а Pepeto (PEPETO) становится одной из самых быстрорастущих предпродаж года. Модели прогноза цены Dogecoin указывают на некоторый потенциал роста, но Pepeto выходит на рынок всего по 0,000000150 $, предлагая проверенную безопасность, спотовую торговлю с нулевой комиссией и вознаграждения за стейкинг, которые уже доступны. Настоящий вопрос в том, может ли Dogecoin по-прежнему лидировать или Pepeto — это мем-коин, готовый определить бычий рынок 2025 года. Цена Dogecoin на 2025 год Может ли Dogecoin по-прежнему обеспечить тот вид доходности, на который надеются трейдеры? Цена Dogecoin демонстрирует обновленную силу, выходя из долгосрочного нисходящего тренда и поднимаясь выше уровня сопротивления около 0,20 $ до 0,21 $. Объем растет как на спотовом, так и на фьючерсном рынках, и киты снова начали накапливать. Некоторые отчеты по прогнозу цены Dogecoin предполагают, что DOGE может подняться до 2 $ в этом сезоне альткоинов. Однако новости о Dogecoin, предполагающие цель в 10 $, крайне нереалистичны. С более чем 145 миллиардами токенов в обращении это означало бы рыночную капитализацию в 1,45 триллиона $, больше, чем у Биткоина на пике, и близко к таким компаниям, как Apple или Microsoft. Хотя Dogecoin остается культовым с сильной поддержкой сообщества, его огромный размер делает еще один рост в 100 раз практически невозможным. Реальная полезность Pepeto с прозрачной токеномикой Pepeto выходит на рынок с базовой ценой, построен непосредственно на Ethereum, а не на Layer 2, и поставляется...