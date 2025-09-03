2025-10-11 суббота

Связанная с Джеком Ма компания Yunfeng Financial (0376) покупает ETH на сумму 44 млн $

Связанная с Джеком Ма компания Yunfeng Financial (0376) покупает ETH на сумму 44 млн $

Пост «Связанная с Джеком Ма компания Yunfeng Financial (0376) покупает ETH на 44 миллиона долларов» появился на BitcoinEthereumNews.com. Yunfeng Financial Group (0376) присоединилась к ряду публично торгуемых компаний, принявших стратегию казначейства эфира, купив 10 000 ETH за 44 миллиона долларов. Базирующаяся в Гонконге Yunfeng Financial, поставщик финансовых услуг, таких как страхование, брокерский счет и управление активами, в основном принадлежит шанхайской частной инвестиционной фирме Yunfeng Capital, которая была основана в 2010 году Джеком Ма, который также является соучредителем Ant Group и Alibaba. Покупка ETH, объявленная во вторник, является частью расширения Yunfeng в сферу Web3, реальных активов (RWAs), цифровой валюты и искусственного интеллекта (ИИ), о котором было объявлено в июле. Yunfeng Financial заявила, что эфир уменьшит ее зависимость от традиционных валют и поможет реализовать ее технологические планы в Web3. Ряд публичных компаний, включая компанию по ставкам на спорт SharpLink Gaming (SBET) и оператора криптомайнинга и дата-центров Bitmine Immersion Technologies (BMNR), в последние месяцы начали применять стратегии казначейства эфира, покупая большие объемы второй по величине криптовалюты в мире, чтобы повторить сценарий, который Майкл Сейлор сделал знаменитым с bitcoin BTC 110 797,73 долларов. Акции Yunfeng Financial, котирующиеся в Гонконге, закрылись во вторник на 9,55% выше на уровне 3,67 гонконгских долларов (47 центов США). Источник: https://www.coindesk.com/business/2025/09/02/jack-ma-linked-yunfeng-financial-to-build-ether-treasury-starting-with-usd44m-eth-purchase
Coinbase объявляет о новом проекте, который станет первым в истории США

Криптовалютная биржа Coinbase объявила о новой инициативе, которая объединит традиционные финансы с крипторынками. Продолжение чтения: Coinbase объявляет о новом проекте, который станет первым в истории США
Недостаточный надзор за стейблкоинами? Нобелевский лауреат по экономике предупреждает о потенциальном финансовом кризисе

Поскольку импульс стейблкоинов продолжает расти во всем мире, лауреат Нобелевской премии по экономике 2014 года Жан Тироль недавно предупредил о рисках потенциального финансового кризиса из-за "недостаточного надзора" в этом секторе. Рекомендуем прочитать: Tesla видит отток средств в размере 657 миллионов долларов, поскольку южнокорейские розничные инвесторы предпочитают акции, связанные с крипто Экономист предупреждает о многомиллиардном кризисе В понедельник Жан Тироль поделился [...]
Какая мем-монета предлагает лучший потенциал роста в криптовалюте

Пост «Какая Мем-монета предлагает лучший потенциал роста в криптовалюте» появился на BitcoinEthereumNews.com. Реклама &nbsp &nbsp Отказ от ответственности: Статья ниже является спонсируемой, и взгляды в ней не представляют мнение ZyCrypto. Читателям следует проводить независимое исследование перед совершением любых действий, связанных с упомянутым в этой статье проектом. Эту статью не следует рассматривать как инвестиционный совет. После халвинга Биткоина и движения Ethereum к новым максимумам внимание переключается на альткоины. Мем-коины снова в центре внимания, при этом Dogecoin (DOGE) по-прежнему признан оригинальным мем-гигантом, а Pepeto (PEPETO) становится одной из самых быстрорастущих предпродаж года. Модели прогноза цены Dogecoin указывают на некоторый потенциал роста, но Pepeto выходит на рынок всего по 0,000000150 $, предлагая проверенную безопасность, спотовую торговлю с нулевой комиссией и вознаграждения за стейкинг, которые уже доступны. Настоящий вопрос в том, может ли Dogecoin по-прежнему лидировать или Pepeto — это мем-коин, готовый определить бычий рынок 2025 года. Цена Dogecoin на 2025 год Может ли Dogecoin по-прежнему обеспечить тот вид доходности, на который надеются трейдеры? Цена Dogecoin демонстрирует обновленную силу, выходя из долгосрочного нисходящего тренда и поднимаясь выше уровня сопротивления около 0,20 $ до 0,21 $. Объем растет как на спотовом, так и на фьючерсном рынках, и киты снова начали накапливать. Некоторые отчеты по прогнозу цены Dogecoin предполагают, что DOGE может подняться до 2 $ в этом сезоне альткоинов. Однако новости о Dogecoin, предполагающие цель в 10 $, крайне нереалистичны. С более чем 145 миллиардами токенов в обращении это означало бы рыночную капитализацию в 1,45 триллиона $, больше, чем у Биткоина на пике, и близко к таким компаниям, как Apple или Microsoft. Хотя Dogecoin остается культовым с сильной поддержкой сообщества, его огромный размер делает еще один рост в 100 раз практически невозможным. Реальная полезность Pepeto с прозрачной токеномикой Pepeto выходит на рынок с базовой ценой, построен непосредственно на Ethereum, а не на Layer 2, и поставляется...
BullZilla доминирует как лучший крипто-пресейл для покупки в 2025 году среди 2 конкурирующих монет

Пост BullZilla доминирует как лучшая криптовалютная предпродажа для покупки в 2025 году среди 2 конкурирующих монет появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто Новости Мем-коины взорвали криптосцену, превратившись из интернет-шуток в крупных игроков, которые приносят меняющее жизнь богатство ранним последователям. В сегодняшнем переполненном ландшафте спекулятивных инвестиций каждый инвестор ищет лучшую криптовалютную предпродажу для покупки, ту, которая могла бы превратить скромный капитал в меняющую жизнь прибыль. BullZilla ($BZIL) вышла на сцену с громкой предпродажей, запущенной 29 августа 2025 года. Благодаря своей инновационной токеномике, прогрессивному ценовому механизму и механизму Roar Burn, разработанному для создания дефицита, BullZilla позиционирует себя как нечто большее, чем просто хайп, она действительно может быть лучшей криптовалютной предпродажей для тех, кто стремится к экспоненциальной доходности. В то время как Мем-коины, такие как Andy и Ponke, продолжают привлекать внимание, BullZilla быстро становится доминирующим претендентом, который сочетает в себе азарт с долгосрочной стратегией, ориентированной на сообщество. Для инвесторов, срочно сканирующих рынок, предпродажа BullZilla вполне может представлять собой лучшую криптовалютную предпродажу для покупки прямо сейчас, создавая основу для потенциального роста в 1000 раз. BullZilla: Возможность роста в 1000 раз Bull Zilla продолжает создавать волны в экосистеме мем-коинов, продвигаясь через Этап 1, Фазу 2 своей предпродажи, названной "The Project Trinity Boom". В настоящее время по цене 0,00001242 $, предпродажа уже собрала более 100 000 $, привлекая более 300 держателей токенов, которые делают ставку на ее взрывной потенциал. Ранние участники уже увидели ROI в 116% от первоначального запуска Этапа 1B, подчеркивая прогрессивный ценовой механизм предпродажи и растущее рыночное волнение. За инвестицию в 1 000 $, покупатели могут получить 80,515 миллионов токенов $BZIL, позиционируя себя для получения выгоды от следующего всплеска. На этом импульс не останавливается. Прогнозируется, что BullZilla испытает повышение цены на 53,62% на Этапе 1C, подняв токен с 0,00001242 $ до 0,00001908 $. Аналитики оценивают, что если токен достигнет своей листинговой цены в 0,008 $, ROI для...
Underdog и Crypto.com | Derivatives North America объединяются для запуска контрактов на спортивные прогнозы в США

Пост Underdog и Crypto.com | Derivatives North America объединяются для запуска контрактов на прогнозы спортивных событий в США появился на BitcoinEthereumNews.com. Благодаря этому сотрудничеству американские спортивные болельщики могут использовать приложение Underdog для безопасного и соответствующего федеральным требованиям доступа к спортивным контрактам CDNA. Клиенты теперь могут высказывать и обмениваться своими мыслями о контрактах на спортивные события во всех крупных лигах. Underdog, самый быстрорастущий спортивный стартап в Соединенных Штатах, и Crypto.com | Derivatives North America (CDNA), партнер Crypto.com и биржа и клиринговая палата, лицензированная CFTC, объявили сегодня, что клиенты смогут получить доступ к контрактам на спортивные события через Underdog. Более того, технология Underdog будет обеспечивать работу спортивных контрактов CDNA. Благодаря этому сотрудничеству американские спортивные болельщики могут использовать приложение Underdog для безопасного и соответствующего федеральным требованиям доступа к спортивным контрактам CDNA и прогнозирования результатов своих любимых спортивных событий. Основатель и генеральный директор Underdog Джереми Левин заявил: "Рынки прогнозов - одно из самых захватывающих событий, которые мы видели за долгое время. Хотя они все еще новые и развивающиеся, одно ясно - будущее рынков прогнозов будет связано со спортом - и никто не делает спорт лучше, чем Underdog." Клиенты теперь могут высказывать и обмениваться своими мыслями о контрактах на спортивные события во всех крупных лигах, включая НФЛ, студенческий футбол, НБА, MLB и другие. Обновления цен в реальном времени позволяют клиентам немедленно реагировать и высказывать свои мысли о том, что произойдет на корте или поле. Трэвис МакГи, управляющий директор, глобальный руководитель рынков капитала в Crypto.com, заявил: "Мы рады сотрудничать с Underdog, чтобы улучшить спортивный опыт для клиентов по всей стране с возможностью торговать, используя технологию Underdog - все в одном приложении. Мы были первыми, кто предложил контракты на спортивные события, и наше технологическое партнерство с Underdog обеспечит больший доступ к инновационным предложениям CDNA." Underdog теперь является единственной компанией, предоставляющей фэнтези-спорт, букмекерские услуги и рынки прогнозов в...
Казначейство Ethereum SharpLink добавляет ETH на сумму 176 миллионов $ в свои холдинги

Пост Ethereum Treasury SharpLink добавляет 176 миллионов долларов в ETH к своим активам появился на BitcoinEthereumNews.com. Вкратце SharpLink Gaming купила еще больше Ethereum на прошлой неделе, добавив 176 миллионов долларов в ETH в свою казну. Компания, котирующаяся на Nasdaq, в мае переориентировала свое внимание на накопление ETH. Ethereum достиг нового исторического максимума в августе, поскольку ряд компаний покупают этот актив. Ethereum казначейство SharpLink Gaming добавило более 176 миллионов долларов в ETH в свои запасы на прошлой неделе, объявила котирующаяся на Nasdaq компания во вторник. Активы фирмы из Миннеаполиса, штат Миннесота, выросли до 837 230 ETH, стоимостью почти 3,6 миллиарда долларов после того, как она купила 39 008 ETH в период с 25 по 31 августа, сообщила она. "Мы остаемся оппортунистичными в наших инициативах по привлечению капитала и продолжим внимательно следить за рыночными условиями, чтобы максимизировать стоимость для акционеров", - заявил Джозеф Чалом, со-генеральный директор SharpLink, в своем заявлении. НОВОСТЬ: SharpLink приобрела 39 008 ETH по средней цене ~4 531 долларов, доведя общие активы до 837 230 ETH, оцениваемых в ~3,6 миллиарда долларов. Ключевые моменты за неделю, закончившуюся 31 августа 2025 года: → Привлечено 46,6 миллионов долларов через ATM-механизм → Добавлено 39 008 ETH по средней цене ~4 531 долларов → Стейкинг… pic.twitter.com/dy7x1Ux0NY — SharpLink (SBET) (@SharpLinkGaming) 2 сентября 2025 Публично торгуемая SharpLink (SBET) торговалась более чем на 5% ниже во вторник по цене 16,89 долларов. Акции SharpLink выросли более чем на 400% с середины мая, когда они торговались менее чем по 3 доллара за акцию. Компания в мае впервые объявила, что будет покупать ETH через частные инвестиции в публичный капитал (PIPE) на сумму 425 миллионов долларов под руководством блокчейн-технологической фирмы Consensys и с участием Galaxy Digital, ParaFi Capital, Ondo и Pantera Capital. (Раскрытие информации: Consensys является одним из 22 инвесторов в редакционно независимый Decrypt.) Когда-то относительно малоизвестная маркетинговая компания в сфере азартных игр, SharpLink в мае переориентировалась на то, чтобы стать криптовалютной казной, следуя модели Strategy — ранее MicroStrategy — которая перешла от разработки программного обеспечения к покупке Bitcoin в 2020 году после многих лет борьбы и низкой стоимости акций...
Комиссия по ценным бумагам и биржам США, CFTC открывают путь для зарегистрированных компаний к торговле спот-криптовалютой

Пост «Комиссия по ценным бумагам и биржам США и CFTC открывают путь для зарегистрированных компаний к торговле спот-криптовалютой» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ведущие регуляторы США совместно открыли путь для спотовой торговли криптовалютой. Этот шаг является резким разворотом от предыдущей, более скептически настроенной администрации. Зарегистрированным биржам теперь предлагается взаимодействовать с SEC и CFTC. Шлюзы к сердцу американской финансовой системы были открыты. В знаменательном и скоординированном шаге главные рыночные наблюдатели страны дали свое официальное благословение зарегистрированным торговым платформам на работу со спот-криптоактивами, что является резким и мощным разворотом, сигнализирующим о новой, про-инновационной эре для индустрии цифровых активов. Совместное заявление Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) во вторник является самым ясным признаком тектонического сдвига в подходе Вашингтона к криптовалюте. При предыдущей администрации индустрия сталкивалась с нерешительностью и скептицизмом. Теперь, при регуляторах, назначенных открыто про-крипто настроенным президентом Дональдом Трампом, прокладывается широкий и четкий путь для интеграции цифровых активов в существующую финансовую систему. Скоординированный толчок сверху Это не предварительный шаг, а скоординированный спринт. Агентства раскрыли, что в рамках «Проекта Крипто» SEC и продолжающегося «крипто-спринта» CFTC их лидеры активно работают над выполнением мандата президента Трампа по установлению США в качестве ведущего мирового крипто-хаба. Регуляторы заявили о своем едином мнении, что существующим регулируемым биржам «не запрещено содействовать торговле определенными спот-криптоактивами». Это включает зарегистрированные в CFTC назначенные контрактные рынки (DCMs) и зарегистрированные в SEC национальные фондовые биржи (NSEs). В явном приглашении Уолл-стрит агентства теперь поощряют такие организации связываться с их персоналом, чтобы выяснить, как двигаться вперед. Философия, лежащая в основе этого шага, была сформулирована самими лидерами. «Участники рынка должны иметь свободу выбора места торговли...
Регуляторы США наконец одобрили спотовую криптоторговлю – биржи готовятся к буму

Пост «Регуляторы США наконец одобрили спотовую крипто-торговлю – биржи готовятся к буму» появился на BitcoinEthereumNews.com. Регулирование Два ведущих рыночных регулятора Америки сделали исторический шаг для цифровых активов, совместно подтвердив, что спотовые крипто-продукты могут быть размещены на зарегистрированных биржах США без нарушения существующих законов. Это объявление является одним из самых четких сигналов о том, что Вашингтон намерен интегрировать крипто-торговлю в традиционные финансовые структуры. Изменение тона регуляторов В заявлении сотрудников, опубликованном на этой неделе, Комиссия по ценным бумагам и биржам США и CFTC сообщили, что биржам, уже находящимся под их юрисдикцией — включая национальные биржи ценных бумаг и специализированные контрактные рынки — разрешено содействовать торговле определенными спотовыми крипто-активами. Разъяснение охватывает не только базовые продукты, но и более сложные структуры, такие как розничные сделки с кредитным плечом и маржинальные сделки. В отличие от ранее осторожных замечаний, агентства представили этот шаг как движение к превращению Соединенных Штатов в конкурентоспособный центр блокчейн-инноваций. В руководстве подчеркивается, что, хотя защита инвесторов остается важной, регуляторная ясность должна поощрять участников рынка уверенно строить бизнес в пределах границ США. Дорожная карта, сформированная политическим давлением Сроки следуют за месяцами межведомственной координации. Рабочая группа президента по рынкам цифровых активов призвала регуляторов согласовать свои позиции, подчеркивая риск отставания от зарубежных конкурентов. Этот призыв привел к созданию проекта Крипто SEC и Крипто Спринта CFTC — инициатив, направленных на ускорение регуляторных рамок. Совместное заявление эффективно реализует эти рекомендации, подчеркивая, что биржам США больше не нужно колебаться при листинге соответствующих спотовых продуктов. Участникам рынка также предлагается консультироваться напрямую с персоналом, который обязался быстро рассматривать заявки для поддержки инноваций. Руководство по рыночной инфраструктуре Наряду с зеленым светом для листинга, регуляторы рассмотрели операционные вопросы. Клиринговые палаты могут сотрудничать с кастодианами для управления клиентскими счетами, а биржам рекомендуется делиться комплексными торговыми данными для повышения прозрачности. В заявлении также отмечается важность последовательного справочного ценообразования...
Регуляторы США наконец одобрили спотовую торговлю криптовалютами – биржи готовятся к буму

Это объявление является одним из самых четких сигналов о том, что Вашингтон намерен интегрировать криптовалютную торговлю в традиционные финансовые структуры. [...] Статья "Регуляторы США наконец одобрили спотовую криптовалютную торговлю – биржи готовятся к буму" впервые появилась на Coindoo.
