Solana готовится к масштабной реорганизации после того, как 98% голосов одобрили историческое обновление 'Alpenglow'
Пост Solana готовится к масштабной модернизации после того, как 98% проголосовали за одобрение исторического обновления 'Alpenglow' появился на BitcoinEthereumNews.com. Сообщество Solana подавляющим большинством проголосовало за долгожданное обновление Alpenglow, приближая сеть на шаг ближе к самой значительной технической трансформации в ее истории. Согласно Solana Status в X в понедельник, 98,27% стейкеров SOL, принявших участие в голосовании, одобрили предложение, только 1,05% проголосовали против и 0,36% воздержались. В общей сложности 52% стейкеров сети приняли участие в голосовании. Процесс общественного управления для SIMD-0326: Alpenglow завершен. Предложение принято:98,27% проголосовали За1,05% проголосовали Против0,69% Воздержались52% стейка приняли участие в голосовании — Solana Status (@SolanaStatus) 2 сентября 2025 г. Обновление вводит новый протокол консенсуса, разработанный для значительного улучшения завершенности транзакций и эффективности сети. В основе Alpenglow лежат два новых компонента, Votor и Rotor, которые заменят существующие системы Solana, POW и TowerBFT. Читать далее: Что такое завершенность блока? В настоящее время POW ставит временные метки транзакций для сохранения их порядка без замедления сети, в то время как TowerBFT обрабатывает процесс голосования среди валидаторов. Улучшения Alpenglow модернизируют обе системы. Votor сократит время завершения транзакций с более чем 12 секунд до примерно 150 миллисекунд, обеспечивая пользователям практически мгновенное подтверждение. Rotor, запланированный на более поздний выпуск, минимизирует передачу данных между валидаторами, что является важным улучшением для высокотребовательных приложений, таких как децентрализованные финансы (DeFi) и игры на базе блокчейна. С полученным одобрением Solana теперь готовится внедрить обновление, важный этап, который, как ожидается, разблокирует большую скорость, устойчивость и масштабируемость во всей ее экосистеме. Читать далее: Solana стремится к почти мгновенной завершенности транзакций, поскольку обновление Alpenglow выносится на голосование Источник: https://www.coindesk.com/tech/2025/09/02/solana-set-for-major-overhaul-after-98-votes-to-approve-historic-alpenglow-upgrade
BitcoinEthereumNews2025/09/03 14:14