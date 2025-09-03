2025-10-11 суббота

Экономист предупреждает, что стейблкоины могут спровоцировать финансовый кризис

Экономист предупреждает, что стейблкоины могут спровоцировать финансовый кризис

Экономист предупреждает, что Стейблкоины могут спровоцировать финансовый кризис
SIGN$0.05678-7.79%
BitcoinEthereumNews 2025/09/03 14:35
Предложение Conflux может привлечь публичные компании в свою экосистему

Предложение Conflux может привлечь публичные компании в свою экосистему

Блокчейн Conflux готовит новую главу для своей экосистемы. Фонд, стоящий за токеном CFX, выдвинул предложение, согласно которому экосистемный фонд сети будет сотрудничать с публично торгуемыми корпорациями, что даст проекту возможность выйти далеко за пределы его криптовалютных корней. В отличие от прошлых инициатив, которые концентрировались на компаниях, котирующихся в Гонконге или США, новая структура оставляет двери открытыми для партнерства на различных фондовых рынках по всему миру. Цель состоит не просто в привлечении капитала, но в построении долгосрочного сотрудничества, которое может расширить роль CFX в традиционных финансах и цифровой инфраструктуре. Что могут включать партнерства Фонд выделил четыре области, где публичные компании могут интегрироваться с Conflux: - Казначейства цифровых активов (DAT) для хранения CFX на балансовых счетах - Операции узлов Proof-of-Stake, которые способствуют обеспечению безопасности сети - Услуги ликвидности в сети, повышающие глубину рынка - Управление активами реального мира (RWA), связывающее токенизированные продукты с экосистемой Чтобы подчеркнуть приверженность, любые CFX, перемещенные в корпоративные казначейства, будут заблокированы как минимум на четыре года — мера, направленная на предотвращение быстрых спекуляций и сигнализирующая о долгосрочном сотрудничестве. Голосование сообщества на горизонте Пока ничего не решено окончательно. Предложение будет подлежать голосованию управления, детали которого ожидаются в ближайшее время. Conflux призвал держателей токенов принять участие, представляя инициативу как ключевое решение, которое может определить будущее направление развития сети. Почему это важно В случае одобрения план может стать одной из первых попыток крупного блокчейн-фонда интегрироваться напрямую с казначействами и операциями публичных компаний. Для Conflux это представляет возможность укрепить доверие со стороны институтов, одновременно усиливая роль токена как на крипто-, так и на традиционных рынках.
BitcoinEthereumNews 2025/09/03 14:31
Биткоин подает сигнал к покупке, не наблюдавшийся со времен минимумов в 49k и 74k долларов

Биткоин подает сигнал к покупке, не наблюдавшийся со времен минимумов в 49k и 74k долларов

Пост "Биткоин подает сигнал к покупке, не наблюдавшийся со времен минимумов в 49k и 74k долларов" появился на BitcoinEthereumNews.com. Джейк Симмонс, преданный крипто-журналист, увлекается Биткоином с 2016 года, когда впервые узнал о нем. Благодаря своей обширной работе с NewsBTC.com и Bitcoinist.com, Джейк стал надежным голосом в криптосообществе, направляя как новичков, так и опытных энтузиастов к более глубокому пониманию этой динамичной области. Его миссия проста, но глубока: демистифицировать Биткоин и криптовалюты и сделать их доступными для всех. Профессиональная карьера Джейка в сфере Биткоина и криптовалют началась сразу после получения степени в области информационных систем в 2017 году, и с тех пор он полностью погрузился в индустрию. Джейк присоединился к группе NewsBTC в конце 2022 года. Его образовательный фон обеспечивает ему техническую компетенцию и аналитические навыки, необходимые для разбора сложных тем и представления их в понятном формате. Независимо от того, являетесь ли вы случайным читателем, интересующимся Биткоином, или инвестором, стремящимся ориентироваться в последних рыночных тенденциях, аналитика Джейка предлагает ценные перспективы, которые преодолевают разрыв между сложными технологиями и повседневным использованием. Джейк не просто репортер технологических тенденций; он твердо верит в трансформационный потенциал Биткоина по сравнению с традиционными фиатными валютами. Для него нынешняя финансовая система находится на грани хаоса, подталкиваемая бесконтрольными действиями правительства и ошибочной кейнсианской экономической политикой. Опираясь на принципы австрийской школы экономики, Джейк рассматривает Биткоин не просто как цифровой актив, а как решающий шаг к исправлению неработающей денежной системы. Его либертарианские взгляды подкрепляют его позицию о том, что, как церковь была отделена от государства, так и деньги должны быть освобождены от государственного контроля. Для Джейка Биткоин представляет собой больше, чем просто инвестицию; это мирная революция. Он представляет будущее, в котором Биткоин способствует созданию устойчивой и ответственной финансовой структуры для будущих поколений. Его защита не связана с оппозицией...
BitcoinEthereumNews 2025/09/03 14:20
Solana готовится к масштабной реорганизации после того, как 98% голосов одобрили историческое обновление 'Alpenglow'

Solana готовится к масштабной реорганизации после того, как 98% голосов одобрили историческое обновление 'Alpenglow'

Сообщество Solana подавляющим большинством проголосовало за долгожданное обновление Alpenglow, приближая сеть на шаг ближе к самой значительной технической трансформации в ее истории. Согласно Solana Status в X в понедельник, 98,27% стейкеров SOL, принявших участие в голосовании, одобрили предложение, только 1,05% проголосовали против и 0,36% воздержались. В общей сложности 52% стейкеров сети приняли участие в голосовании. Процесс общественного управления для SIMD-0326: Alpenglow завершен. Предложение принято:98,27% проголосовали За1,05% проголосовали Против0,69% Воздержались52% стейка приняли участие в голосовании — Solana Status (@SolanaStatus) 2 сентября 2025 г. Обновление вводит новый протокол консенсуса, разработанный для значительного улучшения завершенности транзакций и эффективности сети. В основе Alpenglow лежат два новых компонента, Votor и Rotor, которые заменят существующие системы Solana, POW и TowerBFT. В настоящее время POW ставит временные метки транзакций для сохранения их порядка без замедления сети, в то время как TowerBFT обрабатывает процесс голосования среди валидаторов. Улучшения Alpenglow модернизируют обе системы. Votor сократит время завершения транзакций с более чем 12 секунд до примерно 150 миллисекунд, обеспечивая пользователям практически мгновенное подтверждение. Rotor, запланированный на более поздний выпуск, минимизирует передачу данных между валидаторами, что является важным улучшением для высокотребовательных приложений, таких как децентрализованные финансы (DeFi) и игры на базе блокчейна. С полученным одобрением Solana теперь готовится внедрить обновление, важный этап, который, как ожидается, разблокирует большую скорость, устойчивость и масштабируемость во всей ее экосистеме.
BitcoinEthereumNews 2025/09/03 14:14
Coinbase запустит фьючерсы на индекс Mag7 + Crypto Equity 22 сентября с включением Apple, Tesla и Биткоина

Coinbase запустит фьючерсы на индекс Mag7 + Crypto Equity 22 сентября с включением Apple, Tesla и Биткоина

Coinbase делает смелый шаг в новую территорию, объявив о запуске фьючерсов на индекс Mag7 + Crypto Equity, который состоится 22 сентября. Новый продукт знаменует собой исторический первый случай на рынке деривативов США, предлагая инвесторам одновременный доступ как к "Великолепной семерке" технологических акций, так и к ведущим криптовалютным ETF. "Мы запускаем первые в США фьючерсы, которые дают доступ к ведущим технологическим акциям США и крипто одновременно", - сказал Брайан Армстронг, генеральный директор Coinbase. "Мы запустим больше подобных продуктов в рамках универсальной биржи. Запуск 22 сентября." Первый в своем роде фьючерсный продукт До сих пор ни один производный инструмент, котирующийся в США, не предоставлял доступ к акциям и криптовалютам в рамках одного контракта. Coinbase Derivatives описывает новые фьючерсы как "диверсифицированный, капитально-эффективный инструмент", разработанный для инвесторов, ищущих инновационно-ориентированные мультиактивные продукты. Контракты позиционируются для решения трех основных потребностей: Тематический доступ к инновациям и росту: Охват показателей трансформационных технологических лидеров и блокчейн-нативных активов. Диверсификация в едином продукте: Предоставление доступа к классам активов, которые традиционно торговались отдельно. Стратегическое управление рисками: Предложение новых способов хеджирования портфелей от мультиактивных рисков. Внутри индекса Mag7 + Crypto Equity Базовый индекс Mag7 + Crypto Equity равномерно взвешен по десяти компонентам: Акции Великолепной семерки: Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL), Amazon (AMZN), NVIDIA (NVDA), Meta Platforms (META), Tesla (TSLA) Акции Coinbase (COIN) Криптовалютные ETF: iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) Каждый из 10 активов будет иметь вес 10%, при этом индекс будет ребалансироваться ежеквартально для отражения изменений рынка. MarketVector назначен официальным провайдером индекса. Детали торговли Фьючерсы на индекс Mag7 + Crypto Equity будут ежемесячными контрактами с денежными расчетами. Каждый контракт представляет 1 $ x Индекс, что означает, что если Индекс оценивается в 3 000 $, номинальная стоимость контракта составляет 3 000 $.
BitcoinEthereumNews 2025/09/03 14:11
Биткоин-блокбастер? В фильме "Убийство Сатоши" снимутся Кейси Аффлек и Пит Дэвидсон

Биткоин-блокбастер? В фильме "Убийство Сатоши" снимутся Кейси Аффлек и Пит Дэвидсон

Голливуд обращает свой взгляд на криптовалюту с фильмом "Убийство Сатоши", конспирологическим триллером, который исследует тайную личность Сатоши Накамото. Режиссер Даг Лиман, известный по фильмам "Идентификация Борна", "Мистер и миссис Смит" и "Тусовщики", возглавит проект с участием обладателя Оскара Кейси Аффлека и Пита Дэвидсона, согласно сообщению Variety. Сценарий фильма, написанный Ником Шенком, ранее сотрудничавшим с Клинтом Иствудом над фильмами "Гран Торино" и "Наркокурьер", прослеживает то, что описывается как усилия элитной кабалы по предотвращению всплытия правды. "Я люблю истории о Давиде и Голиафе", - сказал Лиман Variety. "'Убийство Сатоши' рассказывает о маловероятных антигероях, противостоящих самым могущественным людям на планете в эпической битве, затрагивающей саму суть того, что такое деньги и кто ими управляет". Фильм продюсирует Райан Кавано, бывший генеральный директор Relativity Media, который финансировал такие фильмы, как "Социальная сеть" и "Боец", до того, как его студия объявила о банкротстве в 2015 году. Кавано, который когда-то планировал запустить токен под названием Proxicoin для помощи в финансировании кинопроектов, продюсирует фильм вместе с Лоуренсом Греем и Шейном Вальдесом. "Это не просто фильм о Биктоине и его неуловимом и загадочном происхождении, но на самом деле о том, что он символизирует", - сказал Кавано Variety.
BitcoinEthereumNews 2025/09/03 13:39
Предполагаемая юридическая защита председателя ФРС Пауэлла не имеет доказательств

Предполагаемая юридическая защита председателя ФРС Пауэлла не имеет доказательств

Подробнее: https://coincu.com/analysis/fed-chair-powell-legal-defense/
Coinstats 2025/09/03 13:13
Биткоин Histórico Сальвадора запланирован на ноябрь – «Экстраординарный момент» или пустое обещание?

Биткоин Histórico Сальвадора запланирован на ноябрь – «Экстраординарный момент» или пустое обещание?

Почему Биткоинеры называют эту конференцию поворотным моментом?
Coinstats 2025/09/03 13:00
Коррекция Биткоина может углубиться перед восстановлением, так как только 9% предложения находится в убытке

Коррекция Биткоина может углубиться перед восстановлением, так как только 9% предложения находится в убытке

Откат Биткоина от недавних исторических максимумов намного меньше, чем в предыдущие годы, что означает, что он может продолжить снижение перед возвратом активов.
CryptoPotato 2025/09/03 12:54
Спотовая торговля криптовалютами становится ближе к основному направлению с поддержкой Комиссии по ценным бумагам и биржам США, CFTC — вот что это значит

Спотовая торговля криптовалютами становится ближе к основному направлению с поддержкой Комиссии по ценным бумагам и биржам США, CFTC — вот что это значит

Спотовая торговля криптовалютами приближается к традиционным финансам после того, как SEC и CFTC заявили, что зарегистрированные биржи могут содействовать определенным спотовым продуктам.
Coinstats 2025/09/03 12:49
