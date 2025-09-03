Миллиардер из хедж-фонда Рэй Далио объясняет, что может сделать криптоактивы ярче доллара

Миллиардер и основатель хедж-фонда Рэй Далио заявил, что криптовалюта может стать привлекательной альтернативой доллару, поскольку обремененные долгами фиатные валюты ослабевают и становятся менее привлекательными в качестве средства сохранения богатства. В сообщении в X в среду Далио описал криптовалюту как "альтернативную валюту" с ограниченным предложением. Он утверждал, что если предложение долларов увеличится или спрос на них упадет, инвесторы могут все чаще рассматривать криптовалюту как лучший вариант. Далио, создавший Bridgewater Associates, крупнейший в мире хедж-фонд, написал, чтобы прояснить комментарии, которые он сделал в недавнем интервью Financial Times. Он сказал, что большинству фиатных валют, особенно обремененным большими долгами, будет трудно сохранить свою стоимость. История, отметил он, предлагает параллели, с аналогичной динамикой, происходившей между 1930 и 1940 годами, а затем с 1970 по 1980 год. Растущие долговые нагрузки снижают привлекательность резервных валют Он добавил, что дерегулирование не угрожает статусу доллара как резервной валюты. Вместо этого он указал на растущие долговые нагрузки США и других эмитентов резервных валют как на реальную опасность, утверждая, что эти условия подрывают их привлекательность как резервных активов и средств сохранения богатства. Это, по его словам, способствовало росту цен на золото и криптовалюты. Далио также отверг опасения, что стейблкоины, многие из которых обеспечены казначейскими облигациями США, представляют системные риски. Более серьезная проблема, по его словам, заключается в падении покупательской способности самих казначейских облигаций. "Это не должно создавать никаких системных рисков для стейблкоинов, если они хорошо регулируются", - написал он. Инвестор предупреждает, что США сталкиваются с "классической девальвацией" своей валюты В июле Далио посоветовал инвесторам выделить около 15% своих портфелей на Биктоин или золото. Он предупредил, что США движутся к "классической девальвации" своей валюты, аналогичной эпизодам 1930-х и 1970-х годов, поскольку страна приближается к тому, что он назвал "точкой невозврата" в своем долговом кризисе. Он привел яркие цифры, чтобы обосновать свою позицию. Правительство США тратит около 7 триллионов долларов ежегодно, собирая только 5 триллионов долларов доходов, оставляя дефицит в 2 триллиона долларов. Чтобы покрыть свои обязательства, Вашингтону необходимо продать около 12 триллионов долларов нового долга в предстоящем году. Только процентные платежи достигли 1 триллиона долларов в год, что составляет половину бюджетного дефицита. Роль золота как второго по величине резервного актива определяет предпочтение Далио Далио последовательно демонстрировал предпочтение золота перед Биткоином, ссылаясь на роль золота как второго по величине резервного актива в мире. Хотя он видит потенциал в цифровых валютах, он продолжает рассматривать драгоценный металл как более сильное средство хеджирования. Ранее в этом году Далио предупредил, что США могут столкнуться с кризисом глубже рецессии, если президент Дональд Трамп неправильно управляет тарифами и более широкой экономической политикой. Последние замечания Далио отражают растущий хор беспокойства среди инвесторов, которые видят в раздувающемся долге самую большую угрозу доминированию доллара