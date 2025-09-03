2025-10-11 суббота

3 счастливчика делят 180 000 $ в финале августовской фиесты the9bit

3 счастливчика делят 180 000 $ в финале августовской фиесты the9bit

Пост 3 счастливых игрока разделили 180 000 долларов в финале августовской фиесты the9bit появился на BitcoinEthereumNews.com. the9bit, инновационная игровая платформа, поддерживаемая The9 Limited (NASDAQ: NCTY), завершила свою кампанию August Fiesta с призовым фондом в 1 миллион долларов, вручив 180 000 долларов в финальном аирдропе 3 победителям. Проходившее в течение августа 2025 года мероприятие ознаменовало глобальный запуск платформы и отпраздновало ее стремительный рост, распределив призы на общую сумму 1 миллион долларов в три этапа для вознаграждения активных игроков и создателей. Кампания была разработана для превращения повседневных игровых привычек в выгодные возможности. Фаза 1 (1–15 августа) распределила 100 000 долларов, Фаза 2 (16–20 августа) принесла 400 000 долларов, а финальная Фаза 3 (24–31 августа) завершила мероприятие с 600 000 долларов. Финал включал систему розыгрыша, где победители были случайным образом выбраны из участников, выполнивших простые задания, такие как ежедневные регистрации, пополнения и обмен контентом. Три главных победителя выразили свой восторг: 鱼丸, победитель 1-го места, получивший 100 000 долларов: "Я до сих пор в шоке. Я играю на многих крупных игровых платформах и всегда играл просто для удовольствия, но the9bit действительно заставляет чувствовать, что все эти часы что-то значат. Это безумие - знать, что я могу просто играть, веселиться, а затем выиграть деньги, меняющие жизнь. Даже сейчас это кажется нереальным." Gallagher13, победитель 2-го места, получивший 50 000 долларов: "Сначала я думал, что это просто еще одна из тех крипто GameFi вещей на X, но оказалось, что настроить ее так просто, несколько шагов тут и там, и все готово! Я зашел в the9bit только из-за игр, и каким-то образом я выиграл пятьдесят тысяч! Спасибо the9bit!" เจซัน, победитель 3-го места, получивший 30 000 долларов: "Для меня главное - это люди. Все, кого я встретил через the9bit Spaces, были такими спокойными и поддерживающими - это ощущается больше, чем просто игровая платформа, скорее как команда. Выигрыш приза, конечно, супер крутой, но атмосфера сообщества заставляет меня хотеть остаться надолго." Источник: https://beincrypto.com/the9bit-august-fiesta-180k-winners/
Биткоин может достичь 200K $, Ethereum 8K $, но 100-кратный потенциал роста Ozak AI привлекает внимание

Биткоин может достичь 200K $, Ethereum 8K $, но 100-кратный потенциал роста Ozak AI привлекает внимание

Пост «Биктоин может достичь 200K долларов, Ethereum 8K долларов, но 100-кратный потенциал роста Ozak AI привлекает внимание» появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипторынки готовятся к тому, что может стать одним из самых взрывных бычьих ралли в истории. Биктоин (BTC), торгующийся около 108 480 долларов, по прогнозам аналитиков, превысит 200 000 долларов по мере ускорения институционального принятия и притока ETF. Ethereum (ETH), с ценой около 4 400 долларов, также набирает обороты благодаря своему доминированию в DeFi, смарт контрактах и токенизации, с прогнозами, предполагающими рост до 8 000 долларов в рамках следующего основного ралли. Хотя эти прогнозы впечатляют и подчеркивают устойчивость потенциальных криптовалют, разговор смещается в сторону проектов с еще большим потенциалом роста. Именно здесь Ozak AI (OZ) выходит на первый план, привлекая внимание трейдеров своим революционным методом и способностью обеспечить 100-кратный ROI. Обзор рыночной силы Биктоина и Ethereum Сила Биктоина заключается в его функции цифрового золота в криптовалютной среде. С ограниченным предложением, ограниченным 21 миллионом, он остается наиболее востребованным активом для хедж-фондов, агентств и суверенных фондов благосостояния, ищущих защиту от инфляции. Аналитики указывают на ETF Биктоина и растущее глобальное принятие как на катализаторы, которые могут поднять его цену выше 200 000 долларов в 2025 году. Тем не менее, даже при сильном потенциале роста, рост в несколько раз от его текущей оценки относительно скромен по сравнению с более новыми участниками. Ethereum, с другой стороны, является основой Web3, обеспечивая работу децентрализованных приложений (DApp), NFT и DeFi протоколов. Его переход на POS сделал его более устойчивым, и ожидается, что предстоящие улучшения масштабируемости будут стимулировать дополнительное принятие. Рост с 4 400 долларов до 8 000 долларов будет почти 2-кратной доходностью, привлекательной для крупных инвесторов, ищущих стабильность, но менее привлекательной для мелких инвесторов, гоняющихся за такими множителями, которые предлагают предпродажи, как Ozak AI. Ozak AI: В настоящее время на 5-м этапе предпродажи Ozak AI производит фурор в мире криптовалют, находясь в...
Экосистема Pi Network растет с запуском DeFi-игры PiOnline

Экосистема Pi Network растет с запуском DeFi-игры PiOnline

Пост «Экосистема Pi Network растет с запуском DeFi-игры PiOnline» появился на BitcoinEthereumNews.com. Экосистема Pi Network продолжает расти с запуском новой DeFi-игры под названием PiOnline. Это проект, управляемый сообществом, который развивает растущий фокус сети на играх. PiOnline запускает первую фермерскую игру в Pi Browser В недавнем посте в X, Pi News Media сообщили, что игра PiOnline официально запущена в Pi Browser. Её «Genesis Farm» предлагает игрокам фермерский опыт с интегрированными элементами DeFi. Также ожидается режим «королевской битвы» до конца сентября. Это обещает более конкурентный игровой процесс. Игра вводит двухтокенную экономику в своей экосистеме. PIOL для управления и SEED в качестве внутриигровой валюты. Функции включают владение землей и вознаграждения за стейкинг до 12.8% годовых. Также в ней используется управление на основе DAO для поддержания экосистемы, управляемой сообществом. Ранние пользователи получают бесплатную землю и семена, что способствует быстрому вовлечению. По словам разработчиков, цель состоит в создании виртуальной экономики, тесно связанной с реальной финансовой деятельностью. В мае Pi Network запустила FruityPi, первую игру в своей экосистеме. Со связями с Pi Wallet, Pi Ads и собственной криптовалютой, эта игра продемонстрировала возможности игровой интеграции. Основная команда Pi давно подчеркивает важность игр как драйвера вовлеченности. В прошлых обновлениях Pi Network Ventures отмечала, что интерактивные механики, вознаграждения и социальная конкуренция могут увеличить активность пользователей и укрепить повседневную полезность монеты. Разработчиков также поощряют строить на инфраструктуре Pi. Они также могут подать заявку на финансирование и получить выгоду от сообщества Pi с миллионами активных пользователей. Динамика цены Pi Coin на фоне расширения экосистемы Цена монеты Pi испытывает трудности с завоеванием рынка, несмотря на эти обнадеживающие разработки. В течение последних нескольких недель цена торговалась примерно на уровне 0.3439 $, что близко к её историческому минимуму. Токен действительно...
Очередь на стейкинг Ethereum достигла 3,7 миллиарда $, самый высокий уровень с 2023 года

Очередь на стейкинг Ethereum достигла 3,7 миллиарда $, самый высокий уровень с 2023 года

Очередь на стейкинг Ethereum выросла до самого высокого уровня почти за два года, достигнув 860 369 ETH, стоимостью примерно 3.7 миллиарда $, во вторник.
Avalanche, Toyota Блокчейн создают инфраструктуру для автономного роботакси

Avalanche, Toyota Блокчейн создают инфраструктуру для автономного роботакси

Пост Avalanche, Toyota Блокчейн создает инфраструктуру для автономных роботакси появился на BitcoinEthereumNews.com. Avalanche и Toyota Blockchain Lab планируют будущую инфраструктуру, необходимую для самостоятельно развертываемых, автономных флотов роботакси, подчеркивая еще один новый вариант использования технологии блокчейн в будущем транспорта. Avalanche и Toyota исследуют создание нового блокчейн-слоя для "организации доверия и раскрытия ценности мобильности" через основанную на блокчейне посредническую сеть под названием Mobility Orchestration Network (MON). Построенная на мультичейн-инфраструктуре Avalanche и Interchain Messaging (ICM), эта концепция направлена на обеспечение безопасного обмена данными для финансирования транспортных средств, совместных поездок, страхования и отслеживания углеродных кредитов, одновременно упрощая передачу права собственности на вторичных рынках. Предстоящая сеть MON от Avalanche и Toyota откроет путь к новым вариантам использования, включая будущее внедрение полностью автономных флотов роботакси, по словам Рои Хираты, главы японского подразделения Ava Labs, компании, стоящей за разработкой сети Avalanche. Монетизация мобильности на блокчейне. Источник: toyota-blockchain-lab.org Связанное: Биткоин-кит с 11 миллиардами $ превосходит SharpLink со ставкой на Ethereum в 4 миллиарда $ Роботакси являются одним из самых интересных новых вариантов использования сети, сказал он, выступая во время ежедневного живого шоу Cointelegraph's Chain Reaction в пространствах X в среду: "Платежи, лизинг, вы действительно можете начать свои собственные услуги роботакси, привлекая средства на цепочке, с помощью какой-то системы токенов безопасности." Инвесторы смогут привлекать свои средства и отслеживать свои роботакси через блокчейн, что означает, что вся бизнес-модель может быть построена на цепочке "с нуля", сказал Хирата. Toyota – японский автопроизводитель – глубоко исследует блокчейн и опубликовала глубокое исследование с @avax. Мы общаемся с Рои Хиратой в прямом эфире на #CHAINREACTION 👇https://t.co/NCCP8wsVbz — Gareth Jenkinson (@gazza_jenks) 27 августа 2025 г. Связанное: Ставка Эндрю Тейта на WLFI проваливается, открывает новый лонг несмотря на потерю 67 тысяч $ Инфраструктура роботакси все еще нуждается в производителях и регуляторах Регуляторы и производители все еще должны присоединиться, чтобы реализовать...
Миллиардер Рэй Далио: Крипто теперь альтернативная валюта

Миллиардер Рэй Далио: Крипто теперь альтернативная валюта

Рэй Далио, миллиардер-инвестор и основатель Bridgewater Associates, заявил, что криптоактив теперь является реальной альтернативной валютой, поскольку США сталкиваются с растущим долгом и инфляцией. Публикация "Миллиардер Рэй Далио: Крипто теперь альтернативная валюта" впервые появилась на Coinspeaker.
Kasu получает стратегические инвестиции в размере 1 миллион долларов от XDC Network

Kasu получает стратегические инвестиции в размере 1 миллион долларов от XDC Network

Kasu Finance, протокол бизнес-кредитования на основе Активов реального мира (RWA), объявил о получении инвестиций в размере 1 000 000 $ от XDC Network, популярной блокчейн-платформы, специализирующейся на токенизации RWA и торговом финансировании. Это значительная веха для протокола, которая укрепит его видение вовлечения децентрализованных финансов в институциональные торговые потоки. Внедрение нативной инфраструктуры XDC в экосистему Kasu предоставит новые возможности розничным и институциональным инвесторам. Kasu повысит эффективность и доступность, предлагая реальную доходность, приложение для стейблкоинов без трения и ликвидные обертки для других приложений децентрализованных финансов. Укрепление DeFi с поддержкой торгового финансирования XDC Network известна своим сильным присутствием в международном торговом финансировании, и ее партнерство с Kasu вносит институциональное качество ликвидности и потоки сделок в экосистему DeFi. Инвестиция в 1 млн $ - это способ не только развивать Kasu, но и обеспечить доверие благодаря ассоциации с сетью, которая уже имеет связи на традиционных финансовых рынках. С возможностями XDC, Kasu может предоставить клиентам стабильные и прозрачные он-чейн решения. Это включает платежи в стейблкоинах и возможности генерации доходности для соединения цифровых и финансовых потоков. Эти возможности могут оказаться критически важными для дальнейшего внедрения DeFi бизнесом и учреждениями, заинтересованными в безопасных блокчейн-сервисах. Раскрытие институциональных возможностей Помимо преимуществ взаимодействия с розничными продавцами, партнерство между XDC и Kasu также будет сосредоточено на сокращении разрыва между институциональными финансами и децентрализованными приложениями. Kasu поддерживает традиционных инвесторов для входа в блокчейн-экосистемы с ликвидными обертками и моделями реальной доходности, поддерживаемыми потоком сделок торгового финансирования. Эта стандартизация позволит получить доступ к масштабированию в финансах, а децентрализованные платформы будут полезны в областях, где ликвидность и надежность предположительно могут стать проблематичными. Миграция отражает общую тенденцию институционализированного внедрения блокчейн-сетей, где полезность не является спекулятивной. Заключение Стратегическая инвестиция XDC Network в размере 1 млн - это голос доверия к видению Kasu. Партнерство обеспечит основу для масштабируемых финансовых решений, основанных на прозрачном и готовом для институтов торговом финансировании, путем интеграции существующей инфраструктуры торгового финансирования, разработанной XDC, и инноваций DeFi от Kasu. С продолжающимся распространением использования блокчейна, такие отношения демонстрируют конвергенцию основных финансов и децентрализации. Поддержка XDC Network стала не только источником финансирования для Kasu, но и деятельностью, направленной на дальнейшее включение в международные финансовые рынки.
Venus Protocol возвращает 13,5M $ после фишинговой атаки

Venus Protocol возвращает 13,5M $ после фишинговой атаки

Пост Venus Protocol возвращает 13,5 млн $ потерянных в результате фишинговой атаки появился на BitcoinEthereumNews.com. Venus Protocol вернул средства, потерянные в результате фишинговой атаки после быстрого вмешательства с использованием голосования управления. Краткое содержание Кошелек кита Venus Protocol был опустошен в результате фишинговой атаки, что привело к потере около 13,5 млн $ Venus приостановил протокол и использовал полномочия управления для ликвидации позиций атакующего. Возврат активов стабилизировал цену XVS, но поднял вопросы о децентрализации в управлении кризисными ситуациями. Venus Protocol, одна из крупнейших кредитных платформ на BNB (BNB) Chain, вернула около 13,5 млн $, потерянных в результате фишингового инцидента. Обновление было опубликовано платформой 3 сентября, подтверждая, что активы были полностью восстановлены. Компрометация кошелька кита 2 сентября высокоценный пользователь Venus потерял контроль над активами стоимостью около 13,5 млн $ после одобрения вредоносной транзакции. Компании по безопасности изначально оценили потери до 27 млн $, но позже изменили эти цифры, учитывая долговую позицию пользователя. Среди украденных активов были wrapped Bitcoin (BTCB), vUSDT, vUSDC, vXRP и vETH. Примечательно, что это была компрометация на уровне пользователя, а не нарушение смарт-контрактов Venus, что демонстрирует постоянный риск социальной инженерии даже в DeFi. Быстрое реагирование и восстановление Чтобы предотвратить перемещение средств или закрытие позиций атакующим, Venus мгновенно приостановил протокол. Пауза остановила деятельность эксплуататора и дала время для экстренного голосования управления. Одобрив принудительную ликвидацию активов атакующего, сообщество смогло защитить украденные активы до того, как они могли быть смешаны или переведены через мост. Обновление: Venus Protocol полностью восстановлен (снятие средств и ликвидации возобновлены) с 21:58 UTC. ✅ Потерянные средства были возвращены под защитой Venus. ✅ https://t.co/y2uUwPqmtb — Venus Protocol (@VenusProtocol) 2 сентября 2025 г. К 3 сентября компания по безопасности PeckShield подтвердила, что средства были восстановлены. Транзакции на BNB Chain показывают возврат...
Миллиардер из хедж-фонда Рэй Далио объясняет, что может сделать криптоактивы ярче доллара

Миллиардер из хедж-фонда Рэй Далио объясняет, что может сделать криптоактивы ярче доллара

Миллиардер и основатель хедж-фонда Рэй Далио заявил, что криптовалюта может стать привлекательной альтернативой доллару, поскольку обремененные долгами фиатные валюты ослабевают и становятся менее привлекательными в качестве средства сохранения богатства. В сообщении в X в среду Далио описал криптовалюту как "альтернативную валюту" с ограниченным предложением. Он утверждал, что если предложение долларов увеличится или спрос на них упадет, инвесторы могут все чаще рассматривать криптовалюту как лучший вариант. Далио, создавший Bridgewater Associates, крупнейший в мире хедж-фонд, написал, чтобы прояснить комментарии, которые он сделал в недавнем интервью Financial Times. Он сказал, что большинству фиатных валют, особенно обремененным большими долгами, будет трудно сохранить свою стоимость. История, отметил он, предлагает параллели, с аналогичной динамикой, происходившей между 1930 и 1940 годами, а затем с 1970 по 1980 год. Растущие долговые нагрузки снижают привлекательность резервных валют Он добавил, что дерегулирование не угрожает статусу доллара как резервной валюты. Вместо этого он указал на растущие долговые нагрузки США и других эмитентов резервных валют как на реальную опасность, утверждая, что эти условия подрывают их привлекательность как резервных активов и средств сохранения богатства. Это, по его словам, способствовало росту цен на золото и криптовалюты. Далио также отверг опасения, что стейблкоины, многие из которых обеспечены казначейскими облигациями США, представляют системные риски. Более серьезная проблема, по его словам, заключается в падении покупательской способности самих казначейских облигаций. "Это не должно создавать никаких системных рисков для стейблкоинов, если они хорошо регулируются", - написал он. Инвестор предупреждает, что США сталкиваются с "классической девальвацией" своей валюты В июле Далио посоветовал инвесторам выделить около 15% своих портфелей на Биктоин или золото. Он предупредил, что США движутся к "классической девальвации" своей валюты, аналогичной эпизодам 1930-х и 1970-х годов, поскольку страна приближается к тому, что он назвал "точкой невозврата" в своем долговом кризисе. Он привел яркие цифры, чтобы обосновать свою позицию. Правительство США тратит около 7 триллионов долларов ежегодно, собирая только 5 триллионов долларов доходов, оставляя дефицит в 2 триллиона долларов. Чтобы покрыть свои обязательства, Вашингтону необходимо продать около 12 триллионов долларов нового долга в предстоящем году. Только процентные платежи достигли 1 триллиона долларов в год, что составляет половину бюджетного дефицита. Роль золота как второго по величине резервного актива определяет предпочтение Далио Далио последовательно демонстрировал предпочтение золота перед Биткоином, ссылаясь на роль золота как второго по величине резервного актива в мире. Хотя он видит потенциал в цифровых валютах, он продолжает рассматривать драгоценный металл как более сильное средство хеджирования. Ранее в этом году Далио предупредил, что США могут столкнуться с кризисом глубже рецессии, если президент Дональд Трамп неправильно управляет тарифами и более широкой экономической политикой. Последние замечания Далио отражают растущий хор беспокойства среди инвесторов, которые видят в раздувающемся долге самую большую угрозу доминированию доллара
Что такое Rug Pull в криптовалюте и как это работает

Что такое Rug Pull в криптовалюте и как это работает

Rug Pull представляют собой актуальную угрозу в ландшафте криптовалют, особенно в Децентрализованных финансах. Криптовалютные Rug Pull являются мошенническими обстоятельствами со значительным негативным влиянием не только на отдельного инвестора, но и на все пространство криптовалютного рынка в целом. Следовательно, каждому инвестору и криптоэнтузиасту необходимо... Читать далее Статья "Что такое Crypto Rug Pull и как это работает" впервые появилась на BiteMyCoin.
