Спотовые Биктоин ETF демонстрируют сильный приток средств, в то время как фонды блокчейн Ethereum испытывают отток
Пост «Спот-ETF Биктоина демонстрируют сильный приток средств, в то время как фонды Ethereum испытывают отток» появился на BitcoinEthereumNews.com. Данные от SoSoValue показали, что ETF Биткоина зафиксировали чистый приток в размере 332,7 миллиона долларов. В противоположность этому, спот-ETF Ethereum показали 135,3 миллиона долларов ежедневного чистого оттока. Наряду с движением средств ETF, спотовая цена Биткоина продолжила восстановление на этой неделе. Биржевые фонды спот-Биткоина (ETF) зафиксировали значительный приток средств во вторник, превзойдя своих конкурентов Ethereum с точки зрения интереса инвесторов. Данные от SoSoValue показали, что ETF Биткоина увидели чистый приток в размере 332,7 миллиона долларов. FBTC от Fidelity лидировал с 132,7 миллиона долларов, за ним следовал IBIT от BlackRock, который привлек 72,8 миллиона долларов. Другие эмитенты, включая Grayscale, Ark & 21Shares, Bitwise, VanEck и Invesco, также сообщили о чистом притоке в течение дня, согласно тем же данным. ETF Ethereum сообщают об оттоке в 135,3 миллиона долларов В противоположность этому, спот-ETF Ethereum показали 135,3 миллиона долларов ежедневного чистого оттока. FETH от Fidelity составил 99,2 миллиона долларов от общего объема выводов, в то время как ETHW от Bitwise зарегистрировал 24,2 миллиона долларов отрицательных потоков. Этот разворот происходит после того, как продукты Ethereum превзошли ETF Биткоина в течение августа. Аналитики объяснили более раннюю силу тем, что они описали как ротационный сдвиг в сторону Ethereum, указывая на его функции генерации доходности, улучшенные регуляторные перспективы и принятие корпоративными казначействами. В целом за август ETF Биткоина зафиксировали чистый отток в размере 751 миллиона долларов, в то время как ETF Ethereum увидели приток в 3,87 миллиарда долларов, согласно SoSoValue. Цена Биткоина продолжает восстановление Наряду с потоками ETF, спотовая цена Биткоина продолжила восстановление на этой неделе. На момент написания в среду Биткоин торговался около 111 200 долларов, после закрытия вторника выше 100-дневной экспоненциальной скользящей средней на уровне 110 720 долларов. Это движение следует за почти 5% коррекцией на предыдущей неделе, но восстановление предполагает, что моментум может стабилизироваться. Технические индикаторы показали Индекс относительной силы (RSI) на уровне 45, приближаясь к нейтральному уровню 50, в то время как линии схождения-расхождения скользящих средних (MACD) сблизились с затухающей красной гистограммой. Оба сигнала указывают на ослабление медвежьего моментума. Если...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 16:33