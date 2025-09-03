Насколько высоко может подняться цена Биткоина, когда золото достигает рекордного максимума в 3500 $?

Ключевые выводы: BTC вырос от 145% до 304% в течение года после прошлых пиков золота. Ведущая криптовалюта может вырасти до 400 000 долларов, если фрактал золота повторится. Цена золота (XAU) только что установила новый рекорд выше 3 500 долларов (за унцию), что обусловлено ставками на предстоящее снижение ставок ФРС. Дневной график цены XAU/USD. Источник: TradingView Его конкурент как «безопасная гавань», Биктоин (BTC), может последовать за ним с более сильным движением с высокой бетой в течение года, если история является ориентиром. Цена BTC растет минимум на 145% после пиков золота Предыдущие исторические максимумы золота показывают, что BTC обычно отстает сначала, а затем превосходит в горизонте от шести до 12 месяцев. В августе 2011 года, когда золото достигло 1 921 доллара, Биктоин вырос на 145% год спустя. После пика драгоценного металла в августе 2020 года около 2 070 долларов, BTC вырос на 68% за три месяца, на 286% за шесть и на 315% за 12. Двухнедельный график цены XAU/USD против BTC/USD. Источник: TradingView Совсем недавно, когда золото достигло рекордно высокого уровня в 3 500 долларов в апреле, BTC вырос примерно на 35% в течение следующих трех месяцев. За два завершенных цикла (2011 и 2020), медианная доходность BTC после ATH золота составляет около 30% за три месяца и 225% за 12 месяцев, показывая, что золото задает тон, но Биктоин обычно выходит вперед. Это происходит потому, что золото является традиционным первым выбором, когда инвесторы нервничают. Однако, как только золото растет и люди начинают искать большую прибыль, деньги часто перемещаются в Биктоин, который многие трейдеры считают «цифровым золотом» с более высоким риском и более высокой наградой. Как высоко может подняться цена Биткоина дальше? Повторение исторического медианного прироста в 30% за три месяца после рекордных максимумов золота поместило бы Биктоин в диапазон 135 000–145 000 долларов к началу декабря, если измерять от его текущего уровня около 110 000 долларов. Недельный график цены BTC/USD. Источник: TradingView Но цена BTC может подняться так высоко, как...