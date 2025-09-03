2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Насколько высоко может подняться цена Биткоина, когда золото достигает рекордного максимума в 3500 $?

Насколько высоко может подняться цена Биткоина, когда золото достигает рекордного максимума в 3500 $?

Пост «Как высоко может подняться цена Биткоина, когда золото достигает рекордных 3,5K долларов?» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы: BTC вырос от 145% до 304% в течение года после прошлых пиков золота. Ведущая криптовалюта может вырасти до 400 000 долларов, если фрактал золота повторится. Цена золота (XAU) только что установила новый рекорд выше 3 500 долларов (за унцию), что обусловлено ставками на предстоящее снижение ставок ФРС. Дневной график цены XAU/USD. Источник: TradingView Его конкурент как «безопасная гавань», Биктоин (BTC), может последовать за ним с более сильным движением с высокой бетой в течение года, если история является ориентиром. Цена BTC растет минимум на 145% после пиков золота Предыдущие исторические максимумы золота показывают, что BTC обычно отстает сначала, а затем превосходит в горизонте от шести до 12 месяцев. В августе 2011 года, когда золото достигло 1 921 доллара, Биктоин вырос на 145% год спустя. После пика драгоценного металла в августе 2020 года около 2 070 долларов, BTC вырос на 68% за три месяца, на 286% за шесть и на 315% за 12. Двухнедельный график цены XAU/USD против BTC/USD. Источник: TradingView Совсем недавно, когда золото достигло рекордно высокого уровня в 3 500 долларов в апреле, BTC вырос примерно на 35% в течение следующих трех месяцев. За два завершенных цикла (2011 и 2020), медианная доходность BTC после ATH золота составляет около 30% за три месяца и 225% за 12 месяцев, показывая, что золото задает тон, но Биктоин обычно выходит вперед. Это происходит потому, что золото является традиционным первым выбором, когда инвесторы нервничают. Однако, как только золото растет и люди начинают искать большую прибыль, деньги часто перемещаются в Биктоин, который многие трейдеры считают «цифровым золотом» с более высоким риском и более высокой наградой. Как высоко может подняться цена Биткоина дальше? Повторение исторического медианного прироста в 30% за три месяца после рекордных максимумов золота поместило бы Биктоин в диапазон 135 000–145 000 долларов к началу декабря, если измерять от его текущего уровня около 110 000 долларов. Недельный график цены BTC/USD. Источник: TradingView Но цена BTC может подняться так высоко, как...
NEAR
NEAR$3.015+5.64%
SIX
SIX$0.01965+0.76%
Биткоин
BTC$117,737.37-2.39%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/03 17:29
Поделиться
XRP или Avalon X? Что выбирают инвесторы, ориентированные на полезность, на 2025 год

XRP или Avalon X? Что выбирают инвесторы, ориентированные на полезность, на 2025 год

Пост XRP или Avalon X? Что выбирают инвесторы, ориентированные на утилитарность, на 2025 год появился на BitcoinEthereumNews.com. Ripple (XRP) как утилитарный токен был одной из самых обсуждаемых криптовалют в последние годы благодаря своей роли в обеспечении трансграничных платежей и вариантов денежных переводов. При текущей цене 2,75 $, цена XRP снизилась на 1,86% за последние 24 часа с рыночной капитализацией 163,62 миллиарда $. Эта охлаждающая тенденция ставит более широкий вопрос: как цена XRP удержит свои позиции с появлением новых игроков, таких как Avalon X (AVLX), в тренде 2025 года? Текущий обзор цены XRP XRP продолжает быть известным как быстрый, недорогой расчетный токен, на который полагаются банки и поставщики платежных услуг. Это одна из немногих криптовалют, получивших реальное институциональное признание. Однако история его роста отстает по сравнению с новыми тенденциями, формирующими рынок — в частности, токенизацией утилитарных токенов. Источник: TradingView В 2025 году большинство инвесторов движутся к возможностям, которые не только облегчают перевод денег, но и знакомят их с ранее недоступными глобальными классами активов. Именно здесь Avalon X начинает набирать законную тягу. Появление Avalon X и токенизация RWA Avalon X (AVLX) позиционирует себя на стыке элитной недвижимости и блокчейна. Токенизируя недвижимость в Доминиканской Республике, инициатива позволяет международным инвесторам покупать дробные доли в ранее институционально удерживаемых проектах. Grupo Avalon, движущая сила проекта, уже имеет почти 1 миллиард $ в разработанных, активных и планируемых проектах, что придает Avalon X масштаб и доверие. Этот мировой якорь гарантирует, что AVLX — не просто еще одна спекулятивная ставка, а мост между крипто-финансами и рынком недвижимости в 379 триллионов $. Почему инвесторы обращают внимание Avalon X как утилитарный токен предлагает больше утилитарности, чем XRP: Поддержка реального мира – Поддерживается обширным портфелем реальных активов Grupo Avalon. Безопасность – поддерживается смарт-контрактом CertiK...
RealLink
REAL$0.07819-3.71%
Moonveil
MORE$0.02915-15.06%
CROSS
CROSS$0.1976-7.33%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/03 17:22
Поделиться
Спотовые Биктоин ETF демонстрируют сильный приток средств, в то время как фонды блокчейн Ethereum испытывают отток

Спотовые Биктоин ETF демонстрируют сильный приток средств, в то время как фонды блокчейн Ethereum испытывают отток

Пост «Спот-ETF Биктоина демонстрируют сильный приток средств, в то время как фонды Ethereum испытывают отток» появился на BitcoinEthereumNews.com. Данные от SoSoValue показали, что ETF Биткоина зафиксировали чистый приток в размере 332,7 миллиона долларов. В противоположность этому, спот-ETF Ethereum показали 135,3 миллиона долларов ежедневного чистого оттока. Наряду с движением средств ETF, спотовая цена Биткоина продолжила восстановление на этой неделе. Биржевые фонды спот-Биткоина (ETF) зафиксировали значительный приток средств во вторник, превзойдя своих конкурентов Ethereum с точки зрения интереса инвесторов. Данные от SoSoValue показали, что ETF Биткоина увидели чистый приток в размере 332,7 миллиона долларов. FBTC от Fidelity лидировал с 132,7 миллиона долларов, за ним следовал IBIT от BlackRock, который привлек 72,8 миллиона долларов. Другие эмитенты, включая Grayscale, Ark & 21Shares, Bitwise, VanEck и Invesco, также сообщили о чистом притоке в течение дня, согласно тем же данным. ETF Ethereum сообщают об оттоке в 135,3 миллиона долларов В противоположность этому, спот-ETF Ethereum показали 135,3 миллиона долларов ежедневного чистого оттока. FETH от Fidelity составил 99,2 миллиона долларов от общего объема выводов, в то время как ETHW от Bitwise зарегистрировал 24,2 миллиона долларов отрицательных потоков. Этот разворот происходит после того, как продукты Ethereum превзошли ETF Биткоина в течение августа. Аналитики объяснили более раннюю силу тем, что они описали как ротационный сдвиг в сторону Ethereum, указывая на его функции генерации доходности, улучшенные регуляторные перспективы и принятие корпоративными казначействами. В целом за август ETF Биткоина зафиксировали чистый отток в размере 751 миллиона долларов, в то время как ETF Ethereum увидели приток в 3,87 миллиарда долларов, согласно SoSoValue. Цена Биткоина продолжает восстановление Наряду с потоками ETF, спотовая цена Биткоина продолжила восстановление на этой неделе. На момент написания в среду Биткоин торговался около 111 200 долларов, после закрытия вторника выше 100-дневной экспоненциальной скользящей средней на уровне 110 720 долларов. Это движение следует за почти 5% коррекцией на предыдущей неделе, но восстановление предполагает, что моментум может стабилизироваться. Технические индикаторы показали Индекс относительной силы (RSI) на уровне 45, приближаясь к нейтральному уровню 50, в то время как линии схождения-расхождения скользящих средних (MACD) сблизились с затухающей красной гистограммой. Оба сигнала указывают на ослабление медвежьего моментума. Если...
ETHW
ETHW$1.318-3.08%
Movement
MOVE$0.1043-3.69%
Index Cooperative
INDEX$0.961-6.06%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/03 16:33
Поделиться
Toyota выбирает Avalanche для поддержки систем блокчейн-мобильности и роботакси

Toyota выбирает Avalanche для поддержки систем блокчейн-мобильности и роботакси

Пост Toyota выбирает Avalanche для поддержки систем блокчейн-мобильности и роботакси появился на BitcoinEthereumNews.com. TLDR: Avalanche и Toyota Blockchain Lab планируют систему блокчейн-мобильности для управления флотом роботакси с он-чейн платежами и услугами. Сеть Mobility Orchestration Network будет обрабатывать лизинг транспортных средств, финансирование, отслеживание углерода и страхование полностью на инфраструктуре Avalanche. Рои Хирата из Ava Labs заявил, что инвесторы могут привлекать средства он-чейн для запуска и отслеживания флотов роботакси с нуля. Регуляторы и производители должны согласовать стандарты учета блокчейна перед масштабным развертыванием автономных блокчейн-сетей роботакси. Беспилотные такси вскоре могут работать на блокчейн-рельсах. Avalanche и Toyota Blockchain Lab закладывают основы для он-чейн сети мобильности. Их совместная инициатива в конечном итоге может обеспечить работу автономных флотов, где каждая услуга, от финансирования до платежей, работает через блокчейн-протоколы. Проект подчеркивает вход блокчейна в реальную транспортную сферу, объединяя данные о транспортных средствах, финансирование и использование в единую систему. Ранние тесты предполагают будущее, где операции роботакси могут управляться полностью без посредников. Криптоинфраструктура Avalanche обеспечивает работу Mobility Orchestration Network Avalanche объявила через публикации в социальных сетях, что работает с Toyota Blockchain Lab над концептуальной сетью под названием Mobility Orchestration Network (MON). Avalanche и Toyota Blockchain Lab планируют инфраструктуру для ончейн мобильности и, возможно, даже флотов роботакси.https://t.co/BDt6U0k4ZE pic.twitter.com/Y7t3c96D3P — Avalanche (@avax) 2 сентября 2025 г. Построенная на мультичейн инфраструктуре Avalanche и Interchain Messaging, MON будет служить блокчейн-слоем для будущих транспортных систем. Сеть позволит полностью перевести процессы финансирования, лизинга и страхования на цепочку. Она также будет обрабатывать отслеживание углеродных кредитов, передачу прав собственности и логистику совместных поездок. Toyota, которая уже тестировала блокчейн в цепочке поставок и данных о транспортных средствах, стремится оптимизировать принятие решений в сфере услуг мобильности. Глава японского подразделения Ava Labs, Рои Хирата, объяснил во время живого обсуждения, что инвесторы могут привлекать средства напрямую он-чейн. Он описал, как услуги роботакси могут запускаться через токенизированное финансирование, в то время как блокчейн-записи отслеживают использование и...
Threshold
T$0.01468-3.98%
holoride
RIDE$0.00093+3.56%
RealLink
REAL$0.07819-3.71%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/03 16:26
Поделиться
Ралли BTC, ETH, XRP на фоне открытия платформ AI-квантовой торговли для розничных инвесторов

Ралли BTC, ETH, XRP на фоне открытия платформ AI-квантовой торговли для розничных инвесторов

Пост BTC, ETH, XRP растут на фоне открытия AI-платформ количественной торговли для розничных инвесторов появился на BitcoinEthereumNews.com. Великобритания — За прошедшую неделю Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и Ripple (XRP) продемонстрировали резкий рост, возрождая энтузиазм инвесторов по всему миру. Однако, в то время как институты Уолл-стрит продолжают стабильно получать прибыль, обычные инвесторы задаются вопросом: появился ли наконец более умный способ участия в рынке? Десятилетиями Уолл-стрит полагался на количественную торговлю — метод, использующий алгоритмы, статистические модели и ИИ для выполнения сделок за миллисекунды. Этот подход обеспечивает стабильную прибыль независимо от того, растут рынки или падают. Но розничные инвесторы часто не имеют доступа к таким инструментам. Традиционная торговля требует опыта в чтении графиков, технических индикаторов и управления рисками. Без этих навыков обычные трейдеры часто теряют деньги, в то время как институты выигрывают. Хотите узнать больше? Прочтите: "Введение в количественное инвестирование" Именно здесь появляется AB Quantitative Trading (ABQuant). Платформа предоставляет управляемые ИИ квант-стратегии — ранее доступные только Уолл-стрит — в руки обычных инвесторов по всему миру. Новые пользователи получают пробный бонус для знакомства с AI-квант-торговлей с нулевым риском. С однокликовыми стратегиями ИИ опыт торговли не требуется. Выбирайте краткосрочные контракты (1, 3 или 7 дней) для быстрой прибыли или долгосрочные стратегии (15, 31, 42 дня) для стабильного накопления доходов. Заработок зачисляется ежедневно, а вывод средств происходит мгновенно, как только ваш баланс достигнет 100 USDT. Как ИИ зарабатывает деньги? Прочтите ["Секрет за этим"] ABQuant снижает барьер входа в количественную торговлю. Сочетая алгоритмы ИИ с прозрачностью блокчейна, платформа создает новую эру, где каждый может получить выгоду от автоматизированного получения дохода. На сегодняшнем рынке, где BTC, ETH и XRP стремительно растут, настоящий вопрос уже не "Можете ли вы заработать деньги?", а "Готовы ли вы позволить ИИ зарабатывать деньги для вас?" Зарегистрируйтесь сегодня на https://abquant.vip/#/claim, получите пробный бонус 100 USDT и начните свой путь в квант-торговле с помощью ИИ прямо сейчас. Источник: https://partner.cryptopolitan.com/btc-eth-xrp-rally-as-ai-quant-trading-platforms-open-doors-to-retail-investors/
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/03 16:22
Поделиться
Аналитическая фирма раскрывает самый критический уровень после недавних движений Биткоина: "Этот уровень является решающим"

Аналитическая фирма раскрывает самый критический уровень после недавних движений Биткоина: "Этот уровень является решающим"

Пост «Аналитическая компания раскрывает самый критический уровень после недавних движений Биткоина: "Этот уровень является решающим"» появился на BitcoinEthereumNews.com. Компания по анализу криптовалют MakroVision сделала важные оценки относительно движений цены в своем последнем отчете по Биткоину (BTC). Согласно отчету, Биткоин сохраняет свой краткосрочный нисходящий тренд и делает первую попытку стабилизации в области Золотого Кармана (0.618–0.665 Фибоначчи) после тестирования уровня. Аналитики отметили, что краткосрочное восстановление может начаться в любой момент, и что настоящий вопрос заключается в том, насколько устойчивым будет это движение. Если восстановление будет импульсивным (сильным и ускоряющимся), утверждается, что следующей целью BTC могут быть более низкие пики. Однако, если восстановление останется коррекцией, цена может снова снизиться к более низким уровням поддержки. Критическая точка, выделенная MakroVision, — это уровень 115 800 $. В отчете предупреждается, что прорыв выше этого уровня сопротивления может предвещать сильное и устойчивое ралли, но слабое восстановление все еще представляет риск новой распродажи на рынке. На момент написания торгуется по цене 110 770 $. *Это не инвестиционный совет. Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и Twitter прямо сейчас для эксклюзивных новостей, аналитики и данных на цепочке! Источник: https://en.bitcoinsistemi.com/analysis-firm-reveals-the-most-critical-level-following-recent-movements-in-bitcoin-this-level-is-decisive/
RealLink
REAL$0.07819-3.71%
Биткоин
BTC$117,737.37-2.39%
BRC20.COM
COM$0.010625-5.10%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/03 16:14
Поделиться
Новости XRP ETF: 15 заявок находятся на рассмотрении SEC

Новости XRP ETF: 15 заявок находятся на рассмотрении SEC

Пост XRP ETF Новости: 15 заявок на рассмотрении в Комиссии по ценным бумагам и биржам США появился на BitcoinEthereumNews.com. Альткоины Мир цифровых активов наблюдает за новой волной институционального интереса, поскольку рекордное количество из 15 заявок на биржевые фонды (ETF), ориентированные на XRP, сейчас находятся на рассмотрении в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Этот всплеск заявок ставит XRP в один ряд с Биктоин и блокчейн Ethereum как криптовалюту, привлекающую серьезное внимание крупных финансовых компаний. Окончательные решения по многим из этих предложений запланированы на конец 2025 года, с критическим скоплением сроков, ожидаемых в октябре. Разнообразное поле эмитентов Заявители на эти XRP ETF представляют широкий спектр устоявшихся финансовых гигантов и инновационных крипто-ориентированных фирм. Такие компании, как Grayscale, 21Shares, Bitwise, Franklin Templeton, WisdomTree, Canary Capital и CoinShares, подали заявки на спотовые продукты XRP. Спотовые ETF будут напрямую держать и отслеживать цену XRP. Кроме того, другие фирмы, включая ProShares, Rex & Osprey, Teucrium и Tuttle Capital, представили предложения по более сложным, с кредитным плечом, обратным и производным ETF на основе XRP. Это разнообразие предложений предполагает, что эмитенты видят сильный спрос со стороны инвесторов, которые хотят как прямого, так и более сложного доступа к активу. Ключевые заявки и сроки рассмотрения Хотя у Комиссии по ценным бумагам и биржам США есть ряд заявок для рассмотрения, некоторые из них привлекают значительное внимание рынка. 21Shares Core XRP Trust и Bitwise XRP ETF находятся среди наиболее пристально наблюдаемых. Финальная волна решений SEC ожидается в октябре-декабре 2025 года, с несколькими ключевыми постановлениями для таких фирм, как Grayscale, 21Shares, Bitwise и WisdomTree, все сосредоточены в одной неделе в октябре. Высокая концентрация сроков подогрела рыночную спекуляцию и повысила ожидания потенциального одобрения. Ценовая спекуляция: Катализатор для нового рыночного цикла? Потенциальное одобрение спотового XRP ETF может послужить мощным катализатором для цены токена, потенциально запуская новый рыночный цикл для более широкого...
Trust The Process
TRUST$0.0003402-5.13%
Moonveil
MORE$0.02915-15.06%
Рипл
XRP$2.7244-2.82%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/03 16:10
Поделиться
Апелляционный суд блокирует депортацию венесуэльских мигрантов с использованием Закона о враждебных иностранцах

Апелляционный суд блокирует депортацию венесуэльских мигрантов с использованием Закона о враждебных иностранцах

Пост «Апелляционный суд блокирует депортацию венесуэльских мигрантов с использованием Закона о враждебных иностранцах» появился на BitcoinEthereumNews.com. Основные положения Федеральный апелляционный суд постановил, что администрация президента Дональда Трампа не может ускорить депортацию венесуэльских мигрантов из страны, используя закон XVIII века, который ранее применялся только во время войны, отклонив аргумент администрации о том, что мигранты являются частью «вторжения». Суд постановил, что администрация Трампа не может использовать закон XVIII века для быстрого выдворения венесуэльских мигрантов из США. Getty Images Ключевые факты Решением 2-1 Апелляционный суд 5-го округа США постановил, что Закон о враждебных иностранцах 1798 года не может быть применен к делу этих венесуэльских мигрантов, которых администрация Трампа обвиняет в принадлежности к бандам. В своем решении судьи заявили, что не обнаружили «никакого вторжения или хищнического проникновения» со стороны иностранного правительства и поэтому издали предварительный судебный запрет, предотвращающий выдворение мигрантов по военному закону. Президент и официальные лица администрации пока не прокомментировали это решение. Важная цитата «То, что страна поощряет своих жителей и граждан незаконно въезжать в эту страну, не является современным эквивалентом отправки вооруженных, организованных сил для оккупации, нарушения или иного причинения вреда Соединенным Штатам», — заявили судьи. Это развивающаяся история. Источник: https://www.forbes.com/sites/siladityaray/2025/09/03/trump-administration-cannot-swiftly-deport-venezuelan-migrants-using-alien-enemies-act-appeals-court-rules/
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.21-3.76%
BRC20.COM
COM$0.010625-5.10%
Particl
PART$0.259-2.74%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/03 16:01
Поделиться
Обвал цены Dogecoin ниже 0,19 $ может быть неизбежен, если это произойдет

Обвал цены Dogecoin ниже 0,19 $ может быть неизбежен, если это произойдет

Пост Обвал цены Dogecoin ниже 0,19$ может быть неизбежен, если это произойдет появился на BitcoinEthereumNews.com. Обвал цены Dogecoin ниже 0,19$ может быть неизбежен, если это произойдет | Bitcoinist.com Регистрация для нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите вашу электронную почту. Скотт Матерсон - ведущий крипто-писатель в Bitcoinist, обладающий острым аналитическим умом и глубоким пониманием ландшафта цифровых валют. Скотт заработал репутацию благодаря созданию заставляющих задуматься и хорошо исследованных статей, которые находят отклик как у новичков, так и у опытных крипто-энтузиастов. Помимо своих публикаций, Скотт увлечен продвижением криптовалютной грамотности и часто работает над обучением общественности потенциалу блокчейна. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/dogecoin-price-crash-0-19/
DeepBook
DEEP$0.119122-9.23%
BRC20.COM
COM$0.010625-5.10%
Sign
SIGN$0.05677-7.81%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/03 15:59
Поделиться
Venus Protocol восстанавливает украденные средства, но создает другой риск

Venus Protocol восстанавливает украденные средства, но создает другой риск

Пост Venus Protocol возвращает украденные средства, но поднимает другой риск появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы: Venus Protocol вернул 13,5 миллиона долларов после взлома кита, используя принудительную ликвидацию. Восстановление показало, что средства можно спасти, но также выявило, что Venus может напрямую вмешиваться. Растет дискуссия: действительно ли Venus Protocol децентрализован, если он может приостанавливать работу и брать контроль? Venus Protocol, кредитная платформа на BNB Chain, вернула украденные средства. Кит потерял около 13,5 миллиона долларов 2 сентября 2025 года в результате фишинговой атаки. Сразу после этого сервисы были приостановлены, чтобы предотвратить дальнейший ущерб. Теперь Venus заявил, что все сервисы снова работают. Потерянные средства были возвращены через специальный процесс, называемый принудительной ликвидацией. Это означает, что займы хакера были закрыты, а токены, заблокированные в качестве мер безопасности, были изъяты. Восстановление помогло спасти кита, но также подняло новый вопрос о том, насколько большой контроль Venus имеет над средствами пользователей. Как работало восстановление Venus Protocol? Вчерашний крипто-взлом не нарушил смарт-контракты Venus Protocol. Вместо этого хакер обманул настройки кошелька кита. Злоумышленник заменил одно нормальное действие другим скрытым действием. Это дало им власть над средствами кита. Venus Protocol использовал принудительную ликвидацию для устранения ущерба. Простыми словами, когда пользователи берут займы на Venus, они должны блокировать токены в качестве обеспечения. Если они не платят, или если что-то идет не так, эти токены могут быть проданы или изъяты. Venus Protocol объявляет о возобновлении сервисов | Источник: X Именно это произошло с хакером. Venus закрыл их займ, продал токены безопасности и вернул украденные средства. Данные он-чейн показывают, что адрес Venus Liquidator получил более 325 000 долларов в USDC, 901 000 долларов в USDT, а также wrapped ETH и FUSD. Эти суммы поступили из заблокированных активов хакера. Venus Protocol возвращает средства через принудительные ликвидации | Источник: X Исследователи также отметили, что некоторые из газ...
LETSTOP
STOP$0.0677-6.96%
Binance Coin
BNB$1,231.83-0.83%
Moonveil
MORE$0.02915-15.06%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/03 15:58
Поделиться

Популярные новости

Еще

Акции Lyft, Inc. ($LYFT): Резервирует автономные роботакси Tensor, акции упали на 3,19%

Кит был ликвидирован на 247.62 WETH на платформе Aave, стоимостью примерно 1.05 миллиона $

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов

Прогноз цены XRP в ожидании решений по ETF с 18 по 25 октября, предпродажа DeepSnitch AI собирает 337K $

Xyra Labs запускает Split Routing для предложения ценообразования уровня CEX для DeFi свопов