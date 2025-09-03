Генеральный директор Coinbase сообщает важные новости о Solana после запуска ключевой интеграции

Пост Coinbase CEO Drops Major Solana News as Key Integration Goes Live появился на BitcoinEthereumNews.com. В новом посте в X генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг подтвердил функцию, которую можно назвать "убийственной", если она действительно работает. Таким образом, протокол компании x402 теперь взаимодействует с Экосистемой Solana, позволяя пользователям платить с помощью USDC без необходимости проходить типичные криптовалютные процессы. Интересная часть, однако, заключается в том, что ИИ-агенты теперь могут совершать покупки онлайн, используя USDC на Solana через эту функцию. Вам также может понравиться Представьте программное обеспечение, которое может автоматически тратить деньги, устраняя необходимость каждый раз нажимать "подтвердить покупку". Ваш ИИ-помощник может оплачивать облачное хранилище, покупать API ключи и обрабатывать продление подписки, пока вы спите. Функция была запущена на этой неделе, и Армстронг уверен, что это настоящая бесшовная интеграция платежей. Интересно, что соучредитель Solana, Анатолий Яковенко, также заметил новость и отреагировал, поблагодарив Армстронга в ответном посте. Это довольно значительное развитие, хотя у Coinbase уже есть блокчейн, который они поддерживают, Base, основанный на EVM, но они все равно показывают поддержку внешних цепей, таких как Solana. Это может быть связано с тем, что Solana является "самым горячим" блокчейном в этом цикле, и его общая заблокированная стоимость, измеряемая миллиардами долларов, является аргументом, которым нельзя рисковать игнорировать. Solana + Coinbase = взаимная выгода? Для бизнеса это криптоплатежи без криптовалютных головных болей. Не требуется специальная инфраструктура или опыт работы с блокчейном; просто подключите его к любой платежной системе, которая уже используется. Все разрабатывают ИИ-агентов, которым необходимо взаимодействовать с реальным миром, а реальный мир работает на платежах. Solana может быть недостающим элементом, который позволяет ИИ выполнять полезные задачи онлайн, а не просто обсуждать их. Вам также может понравиться Будет ли это использоваться или нет, еще предстоит увидеть, но технические барьеры только что стали намного меньше. Источник: https://u.today/coinbase-ceo-drops-major-solana-news-as-key-integration-goes-live