2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Лучшие Биткоин и Крипто Кошельки в Сентябре 2025: Сравнение Безопасных, Умных и Самостоятельных Опций

Лучшие Биткоин и Крипто Кошельки в Сентябре 2025: Сравнение Безопасных, Умных и Самостоятельных Опций

Пост Лучшие Биткоин и Крипто кошельки в сентябре 2025 года: Сравнение безопасных, умных и самостоятельных вариантов появился на BitcoinEthereumNews.com. Ищете лучшие Биткоин и крипто кошельки в сентябре 2025 года? Мы сравниваем лучшие Биткоин и крипто кошельки для безопасного самостоятельного хранения. Эти кошельки нового поколения устраняют единые точки отказа, предлагая более умное восстановление ключей и безопасность институционального уровня. Вот как они сравниваются. Почему Биткоин и Крипто кошельки эволюционируют в 2025 году После краха [...] Источник: https://news.bitcoin.com/best-bitcoin-crypto-wallets-in-september-2025/
BitcoinEthereumNews2025/09/03 18:26
Следующая криптовалюта, которая взорвется - Живая новость сегодня: Своевременные сведения для анализаторов графиков (2 сентября)

Следующая криптовалюта, которая взорвется - Живая новость сегодня: Своевременные сведения для анализаторов графиков (2 сентября)

Будьте впереди с нашими своевременными аналитическими данными о следующей Криптовалюте, которая взорвет рынок. Ознакомьтесь с нашими обновлениями в реальном времени о следующей Криптовалюте, которая взорвет рынок, на 2 сентября 2025 года! Крипто сейчас невообразимо огромно, это почти индустрия в 4 триллиона долларов, нацеленная на мировое господство. Последние заголовки говорят о том, что Circle и Mastercard планируют добавить USDC к [...]
Bitcoinist2025/09/03 18:08
Поддерживаемая близнецами Уинклвосс фирма по управлению Биткоин-казначейством будет котироваться в Амстердаме

Поддерживаемая близнецами Уинклвосс фирма по управлению Биткоин-казначейством будет котироваться в Амстердаме

Пост о поддерживаемой близнецами Уинклвосс компании по управлению казначейством Биткоина, которая будет листинговаться в Амстердаме, появился на BitcoinEthereumNews.com. Поддерживаемая близнецами Уинклвосс компания по управлению казначейством Биткоина Treasury готовится выйти на публичный рынок на Euronext Amsterdam через обратную позицию с MKB Nedsense, ожидая одобрения акционеров. Краткое содержание Обратная позиция приведет к переименованию MKB Nedsense в Treasury N.V., которая будет торговаться под тикером TRSR, ожидая одобрения акционеров Компания в настоящее время владеет более 1 000 BTC и привлекла €126 миллионов частного финансирования. Поддерживаемая Уинклвоссами Treasury стремится привлечь инвесторов в Биткоин в Европе, где прямой доступ к Биткоину через регулируемые публичные рынки остается ограниченным. Поддерживаемая Уинклвоссами Treasury будет листинговаться на Euronext Amsterdam Treasury, инвестиционная компания, ориентированная на Биткоин, поддерживаемая Winklevoss Capital и Nakamoto Holdings, планирует листинговаться на Euronext Amsterdam через обратную позицию с голландской инвестиционной компанией MKB Nedsense (NEDSE.AS), как первоначально сообщило Reuters. Согласно официальным документам, сделка предусматривает, что MKB Nedsense примет название Treasury N.V., а новая организация будет торговаться под тикером TRSR. Акционеры MKB Nedsense будут голосовать по этому предложению в ближайшие недели. В случае одобрения торги могут начаться уже в четвертом квартале этого года. По последним данным, компания владеет более 1 000 BTC, что делает ее одной из немногих организаций в Европе, структурированных исключительно вокруг казначейства Биткоина (BTC). Фирма привлекла €126 миллионов (примерно 147 миллионов $) частного финансирования и намерена использовать свой публичный листинг для дальнейшего расширения своих запасов BTC. Обратная позиция оценивает Treasury с премией в 72% по сравнению с недавней рыночной ценой MKB Nedsense, при этом ожидается, что акции будут торговаться около €2,10 после слияния. Рост казначейств Биткоина в Европе По данным компании, Treasury стремится привлечь инвесторов в Биткоин в регионе, где инвестиционные возможности остаются ограниченными. Во многих частях Европы прямой доступ к Биткоину через публичные рынки все еще относительно редок, с небольшим количеством доступных регулируемых инструментов. Параллельно с этим, Amdax, еще одна голландская фирма, также недавно объявила...
Биткоин
BTC$117,720.1-2.40%
Sunrise Layer
RISE$0.009854-4.05%
Moonveil
MORE$0.02915-15.06%
BitcoinEthereumNews2025/09/03 18:00
Treasury BV получает €126 миллионов для приобретения Биткоин активов

Treasury BV получает €126 миллионов для приобретения Биткоин активов

Пост Treasury BV обеспечивает €126 миллионов для приобретения Биткоин активов появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Treasury BV привлекла €126 миллионов для приобретения более 1 000 BTC. Финансирование возглавил Winklevoss Capital для развития европейского крипторынка. Ожидается публичный листинг на Euronext Amsterdam для расширения рыночного охвата. Голландская компания Treasury BV обеспечила €126 миллионов частного финансирования под руководством Winklevoss Capital и Nakamoto Holdings, приобретя более 1 000 биткоинов для улучшения своих усилий по управлению активами Биткоина. Этот шаг укрепляет позицию Treasury BV как крупнейшего публичного управляющего Биткоин активами в Европе, отражая растущий институциональный интерес и потенциальные регуляторные изменения на европейских криптовалютных рынках. Наблюдения за отраслью, поскольку Treasury BV планирует листинг на Euronext В рассчитанном шаге Treasury BV приобрела более 1 000 Биткоинов, укрепляя свои амбиции стать ведущим управляющим активами на континенте. Этот раунд финансирования возглавил Winklevoss Capital, известный поддержкой инноваций в сфере цифровых активов, вместе с Nakamoto Holdings. Отсутствие прямых заявлений от руководителей было отмечено, но ожидаются предстоящие объявления по мере развития регуляторных процессов. Приобретение сигнализирует о значительном институциональном интересе и, как ожидается, укрепит позиции Treasury BV как ключевого игрока в Европе. Стратегическая покупка Биткоина компанией соответствует растущим призывам к интеграции основных криптовалют в финансовые портфели. Эксперты рынка прокомментировали потенциал увеличения институционального капитала после этого события. Тайлер Винклвосс, соучредитель Winklevoss Capital: "Эта существенная инвестиция является значительным шагом вперед для институционального участия на криптовалютном рынке по всей Европе." Реакции сообщества появляются в X и на криптофорумах, хотя официальные комментарии от ключевых фигур отрасли не были немедленно доступны. Аналитики прогнозируют стабилизацию цен BTC из-за объема покупки, в то время как планируемый листинг на Euronext может привлечь регуляторное внимание европейских органов. Исторический контекст, данные о ценах и мнения экспертов Знаете ли вы? Европейское продвижение в Биткоин отражает более ранние шаги таких компаний, как MicroStrategy, которые катализировали глобальный институциональный интерес. Последние показатели Биткоина, согласно CoinMarketCap, показывают...
Биткоин
BTC$117,720.1-2.40%
Moonveil
MORE$0.02915-15.06%
Movement
MOVE$0.1043-3.69%
BitcoinEthereumNews2025/09/03 17:54
Биткоин нацелен на 111 000$, но последний рывок вверх может быть через несколько недель

Биткоин нацелен на 111 000$, но последний рывок вверх может быть через несколько недель

Пост "Биктоин нацелен на 111 000$, но последний рывок вверх может быть через несколько недель" появился на BitcoinEthereumNews.com. Рубмар - писатель и переводчик, которая является энтузиастом криптовалют последние четыре года. Ее цель как писателя - создавать информативные, полные и легко понятные материалы, доступные для тех, кто только входит в криптопространство. После знакомства с криптовалютами в 2019 году, Рубмар заинтересовалась миром возможностей, которые предлагает эта индустрия, быстро осознав, что финансовая свобода находится в ее руках благодаря развивающимся технологиям. С юных лет Рубмар интересовалась тем, как работают языки, проявляя особый интерес к игре слов и особенностям диалектов. Ее любопытство росло по мере того, как она становилась заядлым читателем в подростковом возрасте. Она исследовала свободу и новые слова через свои любимые книги, которые сформировали ее взгляд на мир. Рубмар приобрела необходимые навыки для глубоких исследований и аналитического мышления в университете, где она изучала литературу и лингвистику. Ее образование дало ей острый взгляд на различные темы и позволило тщательно изучать каждый аспект в своих исследованиях. В 2019 году она впервые познакомилась с криптоиндустрией, когда друг представил ей Биктоин и криптовалюты, но только в 2020 году она начала глубоко погружаться в эту отрасль. Когда Рубмар начала понимать механику криптосферы, она увидела новый мир, который еще предстоит исследовать. В начале своего криптопутешествия она обнаружила новую систему, которая позволила ей контролировать свои финансы. Как молодой взрослый человек 21-го века, Рубмар столкнулась с проблемами традиционной банковской системы и ограничениями фиатных денег. После краха экономики ее родной страны, ограничения традиционных финансов стали очевидны. Бюрократическая, устаревшая структура заставила ее чувствовать себя безнадежной и бессильной среди агрессивной и искаженной системы, созданной гиперинфляцией. Однако, узнав о...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 17:32
Спотовые Биткоин ETF демонстрируют значительные притоки после оттоков Ethereum

Спотовые Биткоин ETF демонстрируют значительные притоки после оттоков Ethereum

Пост "Спотовые Биткоин ETF демонстрируют значительные притоки после оттоков Ethereum" появился на BitcoinEthereumNews.com. BitcoinEthereum Институциональный интерес к рынку криптовалют демонстрирует заметный сдвиг, недавняя тенденция указывает на перемещение капитала из инвестиционных продуктов на базе Ethereum обратно в Биктоин. Данные показывают, что спотовые Биткоин ETF испытали значительный рост притоков, составивший более 330 миллионов $ за один день. Это знаменует явный поворот по сравнению с предыдущим месяцем, когда фонды Биткоина столкнулись со значительными оттоками, в то время как ETF Ethereum наслаждались рекордным притоком капитала. В частности, крупные игроки в сфере управления активами наблюдали высокий спрос на свои продукты Биткоина. FBTC от Fidelity был лидером, возглавив список с более чем 130 миллионами $ новых инвестиций, за ним следовал IBIT от BlackRock, который привлек более 70 миллионов $. Другие фонды от Grayscale, Ark 21Shares, Bitwise, VanEck и Invesco также зафиксировали положительные потоки, подчеркивая широкий институциональный аппетит к экспозиции Биткоина. В противоположность этому, ETF Ethereum показали значительный день чистых оттоков, инвесторы вывели более 135 миллионов $ из этих продуктов. FETH от Fidelity пострадал больше всего, составив большинство выводов, в то время как ETHW от Bitwise также понес значительные потери. Этот недавний разворот особенно примечателен, учитывая, что август был знаменательным месяцем для фондов Ethereum, которые накопили почти 4 миллиарда $ чистых притоков, затмевая 751 миллион $ оттоков из ETF Биткоина за тот же период. Аналитики приписывают этот обновленный фокус на Биткоине возрождению его нарратива "цифрового золота". По мере сохранения глобальной экономической неопределенности, инвесторы все чаще ищут активы с воспринимаемой привлекательностью безопасного убежища. По словам Винсента Лю, руководителя инвестиционного отдела в Kronos Research, Биткоин снова привлекает институциональные потоки, потому что его роль в качестве цифровой альтернативы золоту набирает обороты. Недавняя рекордно высокая цена золота дополнительно подчеркивает растущий спрос на твердые активы, делая Биткоин привлекательным вариантом для диверсификации портфеля. Лю предполагает, что...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 17:28
Генеральный директор Coinbase сообщает важные новости о Solana после запуска ключевой интеграции

Генеральный директор Coinbase сообщает важные новости о Solana после запуска ключевой интеграции

Пост Coinbase CEO Drops Major Solana News as Key Integration Goes Live появился на BitcoinEthereumNews.com. В новом посте в X генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг подтвердил функцию, которую можно назвать "убийственной", если она действительно работает. Таким образом, протокол компании x402 теперь взаимодействует с Экосистемой Solana, позволяя пользователям платить с помощью USDC без необходимости проходить типичные криптовалютные процессы. Интересная часть, однако, заключается в том, что ИИ-агенты теперь могут совершать покупки онлайн, используя USDC на Solana через эту функцию. Вам также может понравиться Представьте программное обеспечение, которое может автоматически тратить деньги, устраняя необходимость каждый раз нажимать "подтвердить покупку". Ваш ИИ-помощник может оплачивать облачное хранилище, покупать API ключи и обрабатывать продление подписки, пока вы спите. Функция была запущена на этой неделе, и Армстронг уверен, что это настоящая бесшовная интеграция платежей. Интересно, что соучредитель Solana, Анатолий Яковенко, также заметил новость и отреагировал, поблагодарив Армстронга в ответном посте. Это довольно значительное развитие, хотя у Coinbase уже есть блокчейн, который они поддерживают, Base, основанный на EVM, но они все равно показывают поддержку внешних цепей, таких как Solana. Это может быть связано с тем, что Solana является "самым горячим" блокчейном в этом цикле, и его общая заблокированная стоимость, измеряемая миллиардами долларов, является аргументом, которым нельзя рисковать игнорировать. Solana + Coinbase = взаимная выгода? Для бизнеса это криптоплатежи без криптовалютных головных болей. Не требуется специальная инфраструктура или опыт работы с блокчейном; просто подключите его к любой платежной системе, которая уже используется. Все разрабатывают ИИ-агентов, которым необходимо взаимодействовать с реальным миром, а реальный мир работает на платежах. Solana может быть недостающим элементом, который позволяет ИИ выполнять полезные задачи онлайн, а не просто обсуждать их. Вам также может понравиться Будет ли это использоваться или нет, еще предстоит увидеть, но технические барьеры только что стали намного меньше. Источник: https://u.today/coinbase-ceo-drops-major-solana-news-as-key-integration-goes-live
BitcoinEthereumNews2025/09/03 17:23
CIMG Inc. завершает покупку Биткоина на сумму 55 миллионов долларов через сделку обмена акций

CIMG Inc. завершает покупку Биткоина на сумму 55 миллионов долларов через сделку обмена акций

Пост CIMG Inc. завершает покупку Биктоина на сумму 55 миллионов долларов через сделку обмена акций появился на BitcoinEthereumNews.com. Компания CIMG Inc., котирующаяся на Nasdaq, подтвердила продажу 220 обыкновенных акций по цене 0,25 долларов за акцию, обеспечив до 55 миллионов долларов. Вырученные средства были использованы для покупки 500 токенов BTC для формирования стратегии резерва Биктоина компании. Сделка обмена следует за объявлением CIMG в Пекине о том, что она включит Биктоин в свой финансовый портфель. Компания заявила, что обмен BTC на акции демонстрирует ее приверженность созданию долгосрочной резервной стратегии как части корпоративной казны. CIMG расширяется в стратегии казначейства Биктоина с 500 BTC Ван Цзяньшуан, генеральный директор CIMG, признала, что растущий интерес к криптовалютным токенам и, в частности, к Биктоину создал новые возможности для традиционного бизнеса взаимодействовать с технологией на основе блокчейна. "Рост и признание Биктоина открыли возможности для традиционных предприятий органично интегрироваться с инновационной блокчейн-системой. Мы стремимся стать пионерами новой эры финансовых приложений Биктоина и стать одной из компаний, занимающихся финансами Биктоина." –Ван Цзяньшуан, генеральный директор CIMG Цзяньшуан добавила, что компания стремится со временем увеличить свой криптовалютный резерв и расширить партнерские отношения в секторах ИИ и криптовалют. Она выделила Merlin Chain, инфраструктуру второго уровня, разработанную для улучшения возможностей Биктоина, как потенциальное направление для сотрудничества. Обыкновенные акции были проданы как частное размещение в соответствии с Положением S Закона о ценных бумагах 1993 года. CIMG отметила в своем пресс-релизе, что введение казначейства Биктоина является частью ее стратегического шага по улучшению своего финансового положения. Компания здравоохранения добавила, что она остается сосредоточенной на поддержании роста в своих основных бизнес-секторах наряду с расширением в цифровые финансы. Акции CIMG выросли на 3,58% на предрыночных торгах, но быстро упали на открытом рынке после объявления. Сегодня акции упали на 3,53%, торгуясь по цене 0,25 долларов, с дневным диапазоном от 0,25 до 0,29 долларов, и 5,4...
Биткоин
BTC$117,720.1-2.40%
BitcoinEthereumNews2025/09/03 17:13
Объемы биткоинов у китов упали до уровней 2018 года на фоне изменений рынка

Объемы биткоинов у китов упали до уровней 2018 года на фоне изменений рынка

Пост "Запасы Биткоина у Китов упали до уровня 2018 года на фоне изменений рынка" появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Glassnode сообщает о запасах Биткоина у китов на уровне 2018 года; наблюдается перераспределение. Средний кит держит примерно 488 BTC, устойчивое снижение с конца 2024 года. Долгосрочные держатели переместили 97 000 BTC, крупнейший однодневный отток в 2025 году. Glassnode сообщает, что запасы Биткоина у китов снизились до среднего показателя в 488 BTC, уровня, который последний раз наблюдался в декабре 2018 года, что подчеркивает продолжающиеся изменения на крипторынке. Этот сдвиг указывает на потенциальное перераспределение владения Биткоином, влияющее на ликвидность рынка и волатильность, с повышенной неопределенностью инвесторов и снижением объемов торгов. Запасы Биткоина у Китов упали до уровня 2018 года на фоне изменений рынка Запасы Биткоина у китов постоянно снижались, сейчас в среднем составляя 488 BTC на кита впервые с 2018 года. Эта модель выявляет потенциальные сдвиги в динамике рынка, учитывая влияние и покупательскую способность, которыми когда-то обладали эти субъекты. Такое перераспределение может повлиять на ликвидность Биткоина и стабильность цен в долгосрочной перспективе. Снижение запасов у китов в первую очередь предполагает перераспределение Биткоина между более крупными и мелкими участниками. Мелкие держатели или OTC торговля могут поглощать это предложение, расширяя общую базу владения Биткоином. Янн Аллеманн, соучредитель Glassnode, отметил: "Снижение средних запасов китов до ~488 BTC предполагает значительное перераспределение владения Биткоином, потенциально сигнализируя о более широком сдвиге рынка." Настроение рынка отражает осторожность, со снижением объемов торгов как на спотовом, так и на деривативном рынках. Институты и розничные трейдеры еще не сделали громких заявлений об этих движениях. Однако текущие данные указывают на избегание риска, особенно на фоне более широких макроэкономических неопределенностей. Исторические данные показывают, что такие сдвиги могут предшествовать дну рынка, создавая основу для новых тенденций. Текущее поведение предполагает осторожность, однако со временем может возникнуть сбалансированная экосистема рынка. Исторические запасы китов и текущие рыночные последствия Знаете ли вы? Последний раз, когда запасы Биткоина у китов упали примерно до 488 BTC, был в декабре 2018 года, что ознаменовало период значительного перехода рынка, который предшествовал...
Биткоин
BTC$117,720.1-2.40%
BitcoinEthereumNews2025/09/03 17:00
Apple, Nvidia, Amazon среди Mag 7 с доступом на Coinbase

Apple, Nvidia, Amazon среди Mag 7 с доступом на Coinbase

Пост Apple, Nvidia, Amazon среди Mag 7 появятся на Coinbase был опубликован на BitcoinEthereumNews.com. Coinbase Derivatives сообщила, что представит новый тип фьючерсных контрактов на индекс акций в конце этого месяца, предлагая инвесторам доступ как к ведущим акциям США технологического сектора, так и к биржевым фондам криптовалют (ETF) в одном продукте. Запускаемые 22 сентября фьючерсы на индекс Mag7 + Crypto Equity станут первыми зарегистрированными в США деривативными контрактами, объединяющими традиционные акции с цифровыми активами, согласно сообщению в блоге. Этот шаг, по словам компании, знаменует расширение за пределы деривативов на отдельные активы в сторону предложений с несколькими активами, предназначенных для предоставления инвесторам тематического доступа к инновационным и растущим секторам. Новый индекс включает десять компонентов, взвешенных поровну по 10% каждый. Он состоит из так называемых акций "Великолепной семерки" — Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta и Tesla — вместе с собственными акциями Coinbase и двумя крипто-ETF: iShares Bitcoin Trust (IBIT) и iShares Ethereum Trust (ETHA) от BlackRock. MarketVector, известный своими криптовалютными и тематическими индексами, будет выступать в качестве официального поставщика индекса. Контракты будут ежемесячными и расчетными в денежной форме, каждый из которых представляет 1 доллар, умноженный на уровень индекса. Например, при значении индекса 3 000 долларов номинальная стоимость одного контракта составит 3 000 долларов. Индекс будет ребалансироваться ежеквартально для восстановления равного веса всех компонентов. Coinbase представила продукт как способ для инвесторов более эффективно управлять рисками с несколькими активами, получая при этом доступ к обеим сторонам инновационной экономики — технологическим лидерам Кремниевой долины и блокчейн-нативным активам. "Фьючерсы на индекс акций знаменуют следующую эволюцию нашей линейки продуктов и прокладывают путь к новой эре деривативов с несколькими активами", — заявила компания в своем анонсе. Запуск происходит на фоне растущего аппетита инвесторов к кроссоверным продуктам, соединяющим традиционные финансы и криптовалютные рынки. Coinbase сообщила, что планирует расширить доступность контрактов для розничных пользователей в ближайшие месяцы, хотя изначально они будут торговаться на партнерских платформах. Источник:...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 16:50
