Как лидерам программного обеспечения необходимо адаптироваться к ИИ — или рисковать исчезнуть.

Пост «Как лидерам программного обеспечения нужно адаптироваться к ИИ — или рисковать вымиранием» появился на BitcoinEthereumNews.com. За десятилетие Cloud 100 вырос с 99B $ до 1,1T $ — доказательство растущей мощи облачных вычислений и лишь предварительный обзор того, как ИИ будет формировать следующее поколение лидеров программного обеспечения. Отмечая 10 лет Cloud 100, мы говорим каждому лидеру SaaS: эволюционируйте или рискуете устареть. Для тех, кто не может адаптироваться, ИИ является моментом «массового вымирания» для программного обеспечения. Это не потому, что технология ослепительна, а потому, что она теперь повсюду, фундаментально трансформируя человеческую работу. Для генеральных директоров SaaS императив ИИ больше не является опциональным — это вопрос существования. Лидеры должны переосмыслить не только технологию, лежащую в основе их продуктов, но и ценность, которую они предоставляют, и модели, которые их поддерживают. С момента прорыва ChatGPT в 2023 году мы увидели, как ИИ повлиял на инфраструктуру, генерацию кода, приложения во всех отраслях и сам темп роста. Новые показатели Cloud 100 поразительны: в среднем, если облачным компаниям требуется 7,5 лет, чтобы достичь статуса Кентавра (100M $ ARR), стартапы в области ИИ достигают той же вехи за 5,7 лет — или даже меньше в некоторых случаях. Хотя темп изменений ускоряется, мы все еще можем предвидеть траекторию коммерциализации ИИ, глядя на прошлые парадигмальные сдвиги. Эпоха облачных вычислений показала нам, как технология меняет доставку и монетизацию — уроки, которые лидеры SaaS могут изучить, чтобы адаптироваться. «Эволюционируй или умри» может звучать резко, но это реальность: в течение следующих одного-двух лет бизнесы, которые не смогут перейти от чистого SaaS к ИИ, рискуют стать неактуальными. Как инвесторы как в компании из Cloud 100, такие как Canva, ServiceTitan, Twilio и Toast, так и в новых лидеров ИИ, таких как Anthropic, Abridge и Perplexity, мы видим ясную истину: чипы и вычисления — это новая сталь, и компании, которые их используют, определят будущее ИИ. Что облачные...