OnePay, поддерживаемый Walmart, добавляет беспроводные планы в приложение для всего

OnePay, поддерживаемый Walmart, добавляет беспроводные планы в приложение для всего

Пост Поддерживаемый Walmart OnePay добавляет беспроводные планы в приложение "всё в одном" появился на BitcoinEthereumNews.com. Поддерживаемый Walmart OnePay предлагает кредитные и дебетовые карты, сберегательные счета с высокой доходностью, кредиты "купи сейчас, плати потом" и цифровой кошелёк с одноранговыми платежами. Предоставлено OnePay OnePay, финтех-компания, контрольный пакет которой принадлежит Walmart, запускает собственный брендированный беспроводной план, стремясь стать универсальным магазином для своих пользователей, как стало известно CNBC. OnePay Wireless будет доступен с среды в приложении OnePay, согласно информации от Gigs, стартапа мобильных услуг, который стал партнером компании. План стоит 35 долларов в месяц за безлимитный 5G интернет, разговоры и сообщения в сети AT&T, сообщает Gigs. Планы активируются в приложении несколькими кликами и не требуют проверки кредитной истории или платы за активацию, заявил стартап. OnePay, созданный Walmart в 2021 году совместно с венчурной фирмой Ribbit Capital, методично расширял свои предложения, стремясь стать американским супер-приложением, подобным зарубежным аналогам, таким как WeChat или Alipay. Услуги OnePay включают кредитные и дебетовые карты, сберегательные счета с высокой доходностью, кредиты "купи сейчас, плати потом" и цифровой кошелёк с одноранговыми платежами. Партнерство OnePay-Gigs является последним примером финтех-компании, добавляющей беспроводное подключение к своему набору продуктов; Klarna и Nubank сделали аналогичные объявления. Генеральный директор Gigs Герман Франк заявил, что встраивание беспроводных планов в финтех-услуги может снизить затраты AT&T на привлечение клиентов — экономия, которой можно поделиться с конечными пользователями. "Средний потребитель в значительной степени переплачивает за свой телефонный счет", — сказал Франк. "Теперь мы можем предложить продукт по цене, которая примерно вдвое меньше того, что обычный потребитель платит сейчас, со всеми современными функциями, которые вам необходимы". OnePay подтвердил запуск и отказался от дальнейших комментариев. Источник: https://www.cnbc.com/2025/09/03/walmart-backed-onepay-adds-wireless.html
BitcoinEthereumNews2025/09/03 19:31
Sky Sports представит функцию Multiview в освещении Женской Суперлиги

Sky Sports представит функцию Multiview в освещении Женской Суперлиги

Пост Sky Sports представит функцию Multiview в освещении Женской Суперлиги появился на BitcoinEthereumNews.com. ЛИВЕРПУЛЬ, АНГЛИЯ – 24 МАРТА: Брендированный презентационный стол Sky Sports Женской Суперлиги в подготовке к прямой трансляции перед матчем Женской Суперлиги ФА между ФК Эвертон и Ливерпуль на стадионе Гудисон Парк 24 марта 2023 года в Ливерпуле, Великобритания. (Фото Робби Джей Барратт – AMA/Getty Images) Getty Images Sky Sports укрепит свою позицию в качестве ведущего вещателя Женской Суперлиги (WSL) в этом сезоне, показывая в три раза больше матчей в прямом эфире, начиная с пятницы. Стартовый матч кампании между Челси и Манчестер Сити на стадионе Стэмфорд Бридж станет первым из 118 игр, которые покажет Sky. 78 из них будут транслироваться эксклюзивно, и компания будет иметь 75% приоритетных выборов матчей. Из 132 игр, сыгранных в течение всего сезона WSL, Sky Sports покажет 90% из них. После внедрения в мужской Премьер-лиге в прошлом месяце, Sky Sports также будет использовать новую функцию Multiview, позволяющую болельщикам смотреть до четырех игр одновременно. Они обещают, что это обеспечит "динамичный новый формат, который переключается между стадионами при каждом голе и важном моменте, с выделенными комментариями и анализом – гарантируя, что болельщики не пропустят ни одного момента". Подобно RedZone Национальной футбольной лиги (НФЛ), это позволяет перемещать освещение туда, где происходит действие. Одна команда комментаторов будет работать над всеми играми, которые также будут транслироваться по отдельности. Multiview будет использоваться в воскресенье для одновременного показа четырех полуденных матчей – Брайтон энд Хоув Альбион против Астон Виллы, Ливерпуль против Эвертона, Манчестер Юнайтед против Лестер Сити и Тоттенхэм Хотспур против Вест Хэм Юнайтед. Эти игры будут показаны в новом выделенном слоте вещания Sky Sports для WSL, который, как они надеются, создаст для болельщиков "регулярную и доступную возможность смотреть...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 19:13
Как лидерам программного обеспечения необходимо адаптироваться к ИИ — или рисковать исчезнуть.

Как лидерам программного обеспечения необходимо адаптироваться к ИИ — или рисковать исчезнуть.

Пост «Как лидерам программного обеспечения нужно адаптироваться к ИИ — или рисковать вымиранием» появился на BitcoinEthereumNews.com. За десятилетие Cloud 100 вырос с 99B $ до 1,1T $ — доказательство растущей мощи облачных вычислений и лишь предварительный обзор того, как ИИ будет формировать следующее поколение лидеров программного обеспечения. Отмечая 10 лет Cloud 100, мы говорим каждому лидеру SaaS: эволюционируйте или рискуете устареть. Для тех, кто не может адаптироваться, ИИ является моментом «массового вымирания» для программного обеспечения. Это не потому, что технология ослепительна, а потому, что она теперь повсюду, фундаментально трансформируя человеческую работу. Для генеральных директоров SaaS императив ИИ больше не является опциональным — это вопрос существования. Лидеры должны переосмыслить не только технологию, лежащую в основе их продуктов, но и ценность, которую они предоставляют, и модели, которые их поддерживают. С момента прорыва ChatGPT в 2023 году мы увидели, как ИИ повлиял на инфраструктуру, генерацию кода, приложения во всех отраслях и сам темп роста. Новые показатели Cloud 100 поразительны: в среднем, если облачным компаниям требуется 7,5 лет, чтобы достичь статуса Кентавра (100M $ ARR), стартапы в области ИИ достигают той же вехи за 5,7 лет — или даже меньше в некоторых случаях. Хотя темп изменений ускоряется, мы все еще можем предвидеть траекторию коммерциализации ИИ, глядя на прошлые парадигмальные сдвиги. Эпоха облачных вычислений показала нам, как технология меняет доставку и монетизацию — уроки, которые лидеры SaaS могут изучить, чтобы адаптироваться. «Эволюционируй или умри» может звучать резко, но это реальность: в течение следующих одного-двух лет бизнесы, которые не смогут перейти от чистого SaaS к ИИ, рискуют стать неактуальными. Как инвесторы как в компании из Cloud 100, такие как Canva, ServiceTitan, Twilio и Toast, так и в новых лидеров ИИ, таких как Anthropic, Abridge и Perplexity, мы видим ясную истину: чипы и вычисления — это новая сталь, и компании, которые их используют, определят будущее ИИ. Что облачные...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 19:04
Как Ликвидность Центрального Банка Влияет на Биткоин

Как Ликвидность Центрального Банка Влияет на Биткоин

Пост «Как ликвидность центрального банка влияет на Биктоин» появился на BitcoinEthereumNews.com. Оценка корреляции между Биктоином и макроэкономическими данными является ключевым шагом в определении долгосрочных тенденций. Недавний анализ предполагает, что мониторинг балансов центральных банков может дать более глубокое понимание вместо того, чтобы сосредотачиваться исключительно на глобальном денежном предложении M2. Однако макрокартина сложнее, чем могут показать графики. Следующий анализ освещает взаимосвязанные факторы с точки зрения экспертов. Спонсировано Спонсировано О чем говорит корреляция между глобальной ликвидностью центральных банков и ценой Биктоина? Недавнее исследование Alphractal утверждает, что ликвидность центрального банка поступает в экономику — акции, золото и крипто — гораздо быстрее, чем глобальное предложение M2. Поэтому сравнение данных о ликвидности центрального банка с ценой Биктоина показывает, как работает корреляция. Глобальная ликвидность центрального банка против цены BTC. Источник: Alphractal Спонсировано Спонсировано Данные показывают, что глобальная ликвидность центрального банка колебалась между 28 триллионов $ и 31 триллионов $ с 2023 по 2025 год, проходя через четыре цикла расширения и сжатия. Каждый раз, когда ликвидность увеличивалась, Биктоин рос примерно через два месяца. «Глобальная ликвидность центрального банка имеет тенденцию расти перед BTC. Обычно, когда ликвидность находится на заключительной стадии снижения, BTC входит в период бокового движения рынка. Другими словами, центральные банки сначала вливают деньги, и часть этой ликвидности позже переходит в рисковые активы — такие как BTC», — объяснил Alphractal. Это наблюдение помогает объяснить колебания Биктоина между 100 000 $ и 120 000 $ в третьем квартале, поскольку ликвидность стабилизировалась ниже 30 триллионов $. Рассматривая график с 2020 года, аналитик Квинтен отметил, что четырехлетний цикл Биктоина тесно связан с четырехлетним циклом ликвидности. Эти выводы подтверждают решающую роль вливаний ликвидности центральных банков в формирование показателей активов, включая Биктоин. Они также предполагают возможность появления нового цикла ликвидности в ближайшие четыре года. Рост долга США опережает сигналы ликвидности Джейми Коуттс, главный крипто-аналитик Realvision, добавил еще один аспект к обсуждению. Финансовый стресс может возникнуть, если долг продолжит...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 19:01
Составление окончательного списка ведущих частных облачных компаний мира

Составление окончательного списка ведущих частных облачных компаний мира

Пост «Создание окончательного списка лучших в мире частных облачных компаний» появился на BitcoinEthereumNews.com. С 2016 года Cloud 100 признает и отмечает 100 лучших частных облачных компаний мира и является результатом сотрудничества Bessemer Venture Partners, Salesforce Ventures и Forbes. Компании, включенные в список, признаны в отрасли как первоклассные частные предприятия, возглавляющие революцию в области облачных вычислений и ИИ-технологий. Лидеры категорий, такие как Rubrik, Snowflake, ServiceTitan и Toast, вошли в ряды Cloud 100, выросли до уровня предприятий, трансформировали свои отрасли и вышли на IPO. Вот как эти уважаемые компании, определяющая когорта наиболее эффективных облачных бизнесов, попадают в список. Bessemer посвящает месяцы сбору, проверке и изучению данных заявок, которые формируют основу Cloud 100. Наша комплексная методология ранжирования разворачивается через четыре отдельных этапа тщательной оценки. Каждую весну мы запускаем период номинаций Cloud 100 с открытыми заявками, приглашая любое физическое лицо или организацию рекомендовать облачные компании, достойные признания. Для участия компании должны сохранять свою независимость, что означает отсутствие стратегических поглощений с приобретением контрольного пакета акций, выкупов частными инвестиционными фондами или выхода на биржу. Процесс номинации требует от участвующих компаний предоставления подробных ответов, охватывающих их рыночный сегмент, показатели эффективности и финансовую траекторию, организационную культуру, состав рабочей силы, стратегические приоритеты и будущие цели. Мы также учитываем информацию о размещении в Cloud 100 и Rising Stars за предыдущий год при оценке возвращающихся кандидатов. Номинации сортируются по следующим 10 категориям облачных компаний: ИИ; Данные и инфраструктура; Финтех; Дизайн, сотрудничество и продуктивность; Продажи, маркетинг и CX; Безопасность; Финансы и право; HR; Разработчик; и Вертикальное программное обеспечение. По мере расширения характера облачной экосистемы со временем, эти категории также приобрели более широкие определения (например, категория ИИ теперь включает вычислительные стартапы, категория Финтех выросла, поскольку стартапы финансовых услуг выпускают все больше и больше облачных программных продуктов как часть своей платформы). После составления, наши эксперты...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 18:52
Навигация по важным финансовым проблемам и ставкам на снижение ставок

Навигация по важным финансовым проблемам и ставкам на снижение ставок

Пост Навигация по важным фискальным проблемам и ставкам на снижение ставок появился на BitcoinEthereumNews.com. Перспективы доллара США: Навигация по важным фискальным проблемам и ставкам на снижение ставок Перейти к содержанию Главная Форекс новости Перспективы доллара США: Навигация по важным фискальным проблемам и ставкам на снижение ставок Источник: https://bitcoinworld.co.in/us-dollar-outlook-analysis/
BitcoinEthereumNews2025/09/03 18:51
Цена HBAR под угрозой из-за сочетания ухода розничных инвесторов и отката институциональных

Цена HBAR под угрозой из-за сочетания ухода розничных инвесторов и отката институциональных

Пост «Цена HBAR под угрозой из-за ухода розничных инвесторов и отката рынка институциональных инвесторов» появился на BitcoinEthereumNews.com. Нативный токен Hedera Hashgraph HBAR продолжил свою медвежью полосу, потеряв 12% своей стоимости за последние 30 дней. С началом сентября как данные на цепочке, так и технические индикаторы указывают на дальнейшее ослабление, с небольшими признаками восстановления на горизонте. Вопрос сейчас в том, сможет ли альткоин выдержать растущее медвежье давление или неизбежно более глубокое падение. Спонсировано Спонсировано Отсутствие интереса розничных инвесторов встречается с отступлением умных денег Согласно Santiment, социальное доминирование HBAR неуклонно падало в течение последнего месяца, что указывает на ограниченный интерес к альткоину. В настоящее время оно составляет 0,74%, отмечая снижение на 55% за последние 30 дней. Для TA токенов и рыночных обновлений: Хотите больше подобных сведений о токенах? Подпишитесь на ежедневную криптовалютную рассылку редактора Харша Нотария здесь. Социальное доминирование HBAR. Источник: Santiment Спонсировано Спонсировано Метрика социального доминирования измеряет, как часто актив упоминается на социальных платформах, форумах и в новостных изданиях по сравнению с остальным рынком. Когда она растет, это сигнализирует о том, что токен привлекает больше внимания и обсуждений. Такие всплески обычно предшествуют ралли, поскольку больше разговоров вокруг актива, как правило, привлекает новых покупателей и подпитывает восходящий импульс. И наоборот, когда она падает, актив исчезает из более широкого рыночного разговора. Это снижение отражает отсутствие интереса со стороны розничных трейдеров, что может привести к снижению спроса на HBAR и уменьшению поддержки цены. Между тем, индекс умных денег (SMI) HBAR также имеет тенденцию к снижению, что указывает на то, что ключевые держатели сокращают свою подверженность альткоину. На момент публикации это значение составляет 1,108. HBAR SMI. Источник: TradingView SMI актива измеряет активность опытных или институциональных инвесторов путем анализа рыночного поведения в первые и последние часы торгов. Спонсировано Спонсировано Когда индикатор растет, это указывает на увеличение покупательской активности этих инвесторов, сигнализируя о растущей уверенности в активе. С другой...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 18:39
Emirates выбирает XRP для 2026

Emirates выбирает XRP для 2026

Пост Emirates выбирает XRP для 2026 года появился на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалюта и авиация: Emirates выбирает XRP для 2026 года Подпишитесь на нашу рассылку! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите свой email. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/emirates-crypto-pay-xrp-billets-avion-2026/
BitcoinEthereumNews2025/09/03 18:32
Ripple показывает, как она может улучшить самостоятельное хранение токенизированных активов для организаций

Ripple показывает, как она может улучшить самостоятельное хранение токенизированных активов для организаций

Пост Ripple показывает, как можно улучшить самостоятельный хостинг токенизированных активов для учреждений, появился на BitcoinEthereumNews.com. Генеральный директор SBI Йошитака Китао поделился недавним блог-постом Ripple о будущем токенизированных активов и роли Ripple в его реализации. Поскольку мир все глубже погружается в цифровые активы и блокчейн-технологии, Ripple заявила, что учреждения ищут "решение для хостинга цифровых активов, которое обеспечивает те же надежные услуги и защиту, на которые они долгое время полагались для традиционных активов: непроницаемую безопасность, беспрепятственный доступ к торговле". Компания считает, что в течение следующих пяти лет не менее 10% всех мировых активов будут токенизированы и храниться/торговаться он-чейн. Ripple сообщила, что все, что ищут финансовые учреждения сейчас, предоставляется ее решением под названием Ripple Custody. Вам также может понравиться Ripple Custody может дать учреждениям то, что они ищут Ripple Custody предлагает три ключевых варианта использования, позволяющих финансовым учреждениям "превратить высокоуровневый потенциал цифровых активов в операционную реальность": основное хранение, выпуск стейблкоинов и управление. Основное хранение активов жизненно важно, поскольку его отсутствие приведет к постоянной потере активов или к несанкционированному доступу к цифровым активам на миллиарды долларов из-за потери приватных ключей. Для решения этой проблемы Ripple Custody предлагает инфраструктуру банковского уровня, надежные системы соответствия, высокую надежность и гибкие варианты развертывания. К 2030 году стоимость криптоактивов под хостингом, по прогнозам, достигнет колоссальных 16 триллионов $. Еще один вариант использования, который Ripple предлагает финансовым учреждениям по мере расширения их активного присутствия в сфере цифровых активов, - это выпуск стейблкоинов. Стейблкоины становятся все более популярными инструментами для платежей, денежных переводов и операций с залоговыми активами. Используя Ripple Custody, институциональные клиенты могут выпускать, сжигать и управлять своими стейблкоинами всеми другими доступными способами, используя XRP Ledger или любой блокчейн, совместимый с EVM Ethereum. У Ripple есть собственный стейблкоин, RLUSD, который уже является готовым решением для учреждений, если они...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 18:08
Цена Sol нацелена на 220 долларов, в то время как DeSoc готов к росту на 2 000%

Цена Sol нацелена на 220 долларов, в то время как DeSoc готов к росту на 2 000%

Пост «Цена Sol нацелена на 220 долларов, в то время как DeSoc готов к росту на 2 000%» появился на BitcoinEthereumNews.com. Криптоновости Solana спотыкается, пока DeSoc привлекает внимание инвесторов Новый месяц начался неблагоприятно для Solana. Наблюдатели рынка предупреждают, что SOL вскоре может опуститься ниже 180 долларов, при этом угасающий моментум и шаткая поддержка усиливают давление. В то время как Solana борется с рисками снижения, DeSoc, растущий проект SocialFi, выходит на передний план с моделью, которая привлекает серьезное внимание. Тернистый путь Solana впереди После отката от недавних максимумов Solana с трудом восстанавливает позиции. Торговая активность охлаждается, фиксация прибыли увеличивается, а исторические сигналы тренда указывают на возможную дальнейшую слабость. Если токен опустится ниже критической зоны поддержки в 174 доллара, аналитики предупреждают, что распродажа может быстро ускориться. DeSoc: Новый вид альткоина В отличие от этого, DeSoc движется на волне моментума. В отличие от типичных токенов, DeSoc сочетает социальные медиа с децентрализованными финансами, позволяя обычным пользователям зарабатывать на своей активности, при этом гарантируя, что создатели сохраняют генерируемый ими доход. Этот подход нацелен на массовое принятие, привлекая не только криптоинвесторов, но и более широкое онлайн-сообщество, стремящееся к более справедливым платформам. С предстоящим листингом на биржах, успешным сбором средств и четкой дорожной картой, ориентированной на долгосрочный рост, DeSoc позиционирует себя как нечто большее, чем просто очередная спекулятивная игра. Он формируется как платформа с реальными вариантами использования в то время, когда Solana выглядит уязвимой. Ключевые факторы роста DeSoc Модель доходов, которая наделяет создателей властью вместо посредников. Интеграция SocialFi, объединяющая социальные медиа и децентрализованные финансы. Дружественный для массового пользователя дизайн для привлечения аудитории за пределами криптокругов. Структурированная дорожная карта роста, ориентированная на принятие и устойчивость. Растущий моментум с тяготением к биржам и поддержкой сообщества. Итоговый вывод Поскольку Solana с трудом удерживает критические уровни, внимание быстро переключается на альтернативы. Уникальная модель DeSoc и ранний прогресс делают его одним из самых обсуждаемых...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 18:07
