Анализ цены Shiba Inu и рост Layer Brett: Меняют ли мем-инвесторы курс?

Пост «Анализ цены Shiba Inu и рост Layer Brett: Меняют ли мем-инвесторы курс?» появился на BitcoinEthereumNews.com. Цена Shiba Inu пережила свою долю взлетов и падений, но в последнее время она застряла в разочаровывающем боковом движении рынка. Тем временем новый игрок — Layer Brett — привлекает внимание, пользователей и ликвидность. Поскольку инвесторы в Мем-коины ищут следующую взрывную возможность, возникает вопрос: сохраняют ли первоначальные фавориты мемов корону, или следующий рост в 100 раз может прийти от гораздо меньшего, более компактного токена. Shiba Inu (SHIB): Большая экосистема, но цена Shiba Inu не успевает Трудно спорить с тем, что Shiba Inu не создала что-то реальное. Запуск Shibarium, ее решения Ethereum Layer 2, стал важной вехой. DEX ShibaSwap все еще работает, а SHIB расширился в DeFi, NFT и даже в игры. Экосистема впечатляет — это уже не просто мем, а полноценный проект. Но несмотря на все это, цена Shiba Inu остается вялой — и это начинает сказываться на энтузиазме розничных инвесторов. Основная проблема — предложение. Даже с продолжающимися кампаниями по сжиганию, в обращении все еще остается ошеломляющее количество SHIB. Между тем, движение цены плоское, объем приглушен, а шум в социальных сетях снизился по сравнению с пиком 2021 года. Аналитики больше не говорят о взрывном росте — они говорят о «терпении» и «медленном росте». Это сложно продать на рынке, одержимом импульсом. Да, Shiba Inu вышла за рамки статуса мема. Но эта эволюция не трансформировалась в доходность. Инфраструктура токена прочная, но настроение инвесторов меняется. Для многих трейдеров, особенно тех, кто опоздал к первоначальному росту SHIB, идет поиск чего-то с меньшим предложением, более высокой доходностью и более непосредственным потенциалом. Даже лояльные держатели изучают новые варианты — ищут следующую историю в стиле SHIB, без багажа чрезмерной экспозиции и раздутого количества токенов. Layer Brett (LBRETT): Мем-коин, который действительно движется Layer Brett — это не просто еще один мем-коин, это тот, который действительно...