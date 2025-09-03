2025-10-11 суббота

Сообщество Ethereum празднует устойчивость сети на фоне ошибки в клиенте Paradigm

Пост «Сообщество Ethereum празднует устойчивость сети на фоне ошибки клиента Paradigm» появился на BitcoinEthereumNews.com. Члены сообщества Ethereum высоко оценили устойчивость сети после того, как программная ошибка в исполнительном клиенте Reth от Paradigm не повлияла на общую работу. 2 сентября технический директор Paradigm Георгиос Константопулос раскрыл на X, что ошибка в вычислении корня состояния Reth привела к остановке нескольких узлов. Согласно обсуждениям на странице проекта в GitHub, проблема возникла на блоке 2 327 426 и затронула версии 1.6.0 и 1.4.8, работающие в основной сети Ethereum. Paradigm разработал Reth, клиент уровня исполнения, написанный на Rust, созданный для модульности и высокой производительности. Исполнительные клиенты являются критически важными компонентами узлов Ethereum. Они обрабатывают транзакции, выполняют смарт-контракты и поддерживают состояние блокчейна. Неисправность в таком клиенте обычно может привести к появлению плохих блоков, угрожая стабильности более широкой сети. Тем не менее, сбой Reth от Paradigm остался ограниченным благодаря разнообразию клиентов сети. Данные от Ethernodes показывают, что только 800 операторов, около 5,4% исполнительного уровня Ethereum, в настоящее время используют Reth. Клиент занимает шестое место по использованию, значительно отставая от Geth, Nethermind и Besu, которые контролируют более 64% сети. План для криптоинвестора: 5-дневный курс о багхолдинге, инсайдерских опережениях и упущенной альфе. Отлично 😎 Ваш первый урок уже в пути. Пожалуйста, добавьте [email protected] в белый список вашей электронной почты. В результате ошибка не распространилась по всей экосистеме, что отражает, как разнообразие клиентов защищает блокчейн от единых точек отказа. Сообщество хвалит устойчивость Ethereum Несколько разработчиков использовали этот инцидент, чтобы подчеркнуть, почему Ethereum должен продолжать отдавать приоритет стратегии с несколькими клиентами. Разработчик блокчейна Фил Нго заметил, что чем больше клиентов развертывают операторы, тем безопаснее становится сеть. Он привел примеры прошлых событий, таких как сбой в тестовой сети Holesky, отметив, что пользователи, использующие разнообразные клиенты, избежали простоев, в то время как другие столкнулись с проблемами. Энтони Сассано, преподаватель и известный голос в экосистеме Ethereum, поддержал эту точку зрения. Он...
Паническая распродажа Dogecoin направляет инвесторов к Layer Brett, поскольку аналитики прогнозируют прибыль в стиле PEPE

Паническая распродажа Dogecoin вызывает переход инвесторов в Layer Brett, мем-коин Layer 2 с вознаграждениями за стейкинг и потенциалом прорыва в стиле PEPE, набирающий моментум.
Cartesian запускает первое внешнее предложение по обслуживанию мидл-бэк-офиса для фондов цифровых активов

Стэмфорд, Соединенные Штаты, 3 сентября 2025 г., Chainwire
Прогноз цены Shiba Inu: Теряет ли SHIB обороты? Аналитики поддерживают Layer Brett как следующий PEPE

Shiba Inu падает на 42% с начала года со слабым моментумом, в то время как аналитики поддерживают Layer Brett как следующий PEPE, сочетающий мем-культуру с утилитарностью L2 и взрывным ростом предпродаж.
Galaxy Digital токенизирует акции Nasdaq на Solana: что нужно знать

TLDR: Galaxy Digital токенизировала свои зарегистрированные в Комиссии по ценным бумагам и биржам США акции, котирующиеся на Nasdaq, непосредственно на блокчейн Solana через платформу Opening Bell от Superstate. Запуск знаменует первый случай, когда компания Nasdaq размещает свои официальные акции на крупном публичном блокчейне. Токенизированные акции остаются соответствующими требованиям, при этом право собственности обновляется в сети Superstate в реальном времени после передачи. Одобренные инвесторы могут держать и [...] Статья Galaxy Digital токенизирует акции Nasdaq на Solana: Что нужно знать впервые появилась на Blockonomi.
Новая стратегия покупок на блокчейне Ethereum

Пост о новой стратегии покупки на блокчейн Ethereum появился на BitcoinEthereumNews.com. Astrid Intelligence, компания, специализирующаяся на разработке и распространении автономных ИИ-агентов для маркетинга в сфере велнеса, объявила о покупке своей первой доли Ethereum, тем самым укрепив свои позиции на рынке криптовалют. Новая глава для Astrid Intelligence: Добро пожаловать, Ethereum Astrid Intelligence формализовала приобретение 1 377,98 ETH общей стоимостью 4,5 миллиона фунтов. Эта операция представляет собой решающий шаг в стратегии диверсификации и консолидации казначейства цифровых активов компании. Инвестиции в Ethereum дополняют уже существенные вложения в Solana (SOL), Bittensor (TAO) и Биктоин (BTC), подтверждая намерение компании контролировать основные развивающиеся цифровые активы. Миграция с Лондонской фондовой биржи на рынок роста Aquis Параллельно с покупкой Ethereum, Astrid Intelligence объявила о своей миграции с Лондонской фондовой биржи (LSE) на рынок роста Aquis (AQSE). Этот выбор отражает растущую тенденцию среди малых и средних британских предприятий искать регулируемую, но более гибкую среду для поддержки инноваций. AQSE действительно утверждается как предпочтительная платформа для компаний, ориентированных на цифровые активы, предлагая регулируемую среду, которая способствует росту и операционной гибкости. AQSE: новый центр цифровых инноваций Рынок роста Aquis является одной из всего двух регулируемых бирж в Соединенном Королевстве и быстро становится предпочтительным выбором для компаний, стремящихся разрабатывать инновационные решения в области цифровых активов. Решение Astrid Intelligence о делистинге с LSE и листинге на AQSE ставит ее в ряд наиболее динамичных и дальновидных организаций в британском технологическом и финансовом секторе. Возвращение к торговле Начиная с сегодняшнего дня, акции Astrid Intelligence снова доступны для торговли на AQSE под тикером ASTR, начиная с 8:00. Этот переход знаменует начало нового этапа для компании, которая стремится...
Купит ли ФРС Bitcoin? Аналитик говорит, что стратегия Сейлора превосходит Пауэлла

Пост «Купит ли ФРС Биткоин? Аналитик говорит, что стратегия Сейлора превосходит Пауэлла» впервые появился на Coinpedia Fintech News Сторонник Биткоина и генеральный директор The Bitcoin Bond Company, Пьер Рошар, взбудоражил общественность смелым заявлением: подход Майкла Сейлора с упором на Биткоин превосходит политику председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. В посте на X Рошар сравнил низкодоходную систему ФРС с высокодоходными резервами Биткоина Strategy. «Федеральный резерв: 0% банковское дело с частичным резервированием, приносящее доход …
Отчет Chainalysis показывает, что Индия и США лидируют в глобальном принятии криптоактивов

Пост «Отчет Chainalysis показывает, что Индия и США лидируют в глобальном принятии крипто» появился на BitcoinEthereumNews.com. Айрис Коулман 02 сен 2025 19:47 Индекс глобального принятия крипто Chainalysis 2025 выделяет Индию и США как лидеров в принятии крипто, со значительным ростом, наблюдаемым в APAC и Латинской Америке. Согласно последнему отчету от Chainalysis, Индия и Соединенные Штаты лидируют в мире по принятию криптовалют, основываясь на Индексе глобального принятия крипто 2025. Отчет, который публикуется ежегодно, исследует как данные на цепочке, так и вне цепочки, чтобы определить страны, которые находятся на переднем крае массового принятия крипто. Методология Индекса глобального принятия крипто Индекс состоит из четырех суб-индексов, которые оценивают страны на основе их использования различных криптовалютных сервисов. Эти суб-индексы корректируются с учетом таких факторов, как размер населения и покупательская способность, предоставляя комплексный рейтинг 151 страны. Методология включает анализ веб-трафика для оценки объемов транзакций, хотя признает ограничения таких данных из-за использования VPN и других инструментов конфиденциальности пользователями крипто. Значительные изменения в методологии 2025 года В этом году Chainalysis внес заметные изменения в свою методологию, включая удаление суб-индекса розничного DeFi, чтобы избежать чрезмерного акцента на нишевом поведении, и введение нового суб-индекса институциональной активности. Это изменение отражает растущее участие традиционных финансовых институтов на рынке крипто, особенно после одобрения спотовых Биктоин ETF в США. Региональные выводы и тенденции роста Отчет подчеркивает, что Азиатско-Тихоокеанский регион (APAC) стал самой быстрорастущей областью для он-чейн активности крипто, с 69% ростом год к году. Страны, такие как Индия, Вьетнам и Пакистан, стимулируют этот рост. Латинская Америка также увидела значительный рост в принятии крипто, увеличившись на 63% за тот же период. В отличие от этого, Северная Америка и Европа остаются доминирующими в абсолютных объемах транзакций, движимые обновленным...
Анализ $BANANA и $GOOD

Пост «Анализ $BANANA и $GOOD» появился на BitcoinEthereumNews.com. DeFi уже не Дикий Запад. Бум Yield Farming 2020-2021 годов был диким, с проектами, предлагающими огромные процентные ставки. Но эта доходность часто обеспечивалась просто печатанием большего количества токенов. Такой подход был неустойчивым и привел к нестабильности рынка и крупным обвалам. Крах Terra Luna в 2022 году, который уничтожил более 40 миллиардов долларов, стал жестоким уроком: бизнес, построенный на бесконечной инфляции, — это карточный домик. К 2025 году рынок созрел. «Бегство к качеству» привело к более устойчивой модели: токенам с распределением доходов. Вместо печатания токенов из воздуха, эти проекты функционируют как реальные предприятия. Они получают доход от своих продуктов – например, комиссий за торговлю или плату за услуги – и распределяют эту прибыль непосредственно людям, которые держат их токены. Это создает здоровый цикл: больше использования платформы означает больше доходов, что увеличивает спрос на токен и создает долгосрочную стабильность. Это переход от шаткой «Понзиномики» к устойчивой токеномике. Эта новая эра требует более умного способа оценки проектов. Как подробно описано в этом фундаментальном исследовании токенов с распределением прибыли от CoinLaunch, вы должны задавать правильные вопросы. Генерирует ли проект какой-либо доход? Насколько хорошо распределяется прибыль? Действительно ли продукт используется и растет? Диверсифицирован ли проект по разным блокчейнам? Каков потенциал роста цены токена? И между сколькими людьми распределяется прибыль? Banana Gun ($BANANA), популярный торговый бот на базе Telegram, стал эталоном для этой модели. Но новый конкурент, goodcryptoX и его токен $GOOD, появляется с моделью, разработанной для улучшения того, что было раньше. Давайте сравним их. Banana Gun ($BANANA): Производительность и механика доходов Источник: https://dune.com/whale_hunter/banana-gun-supply-tracker Banana Gun — это мультичейн Telegram-бот, созданный для торговли DeFi. Он предлагает такие инструменты, как снайпинг токенов, копи-трейдинг,...
Анализ цены Shiba Inu и рост Layer Brett: Меняют ли мем-инвесторы курс?

Пост «Анализ цены Shiba Inu и рост Layer Brett: Меняют ли мем-инвесторы курс?» появился на BitcoinEthereumNews.com. Цена Shiba Inu пережила свою долю взлетов и падений, но в последнее время она застряла в разочаровывающем боковом движении рынка. Тем временем новый игрок — Layer Brett — привлекает внимание, пользователей и ликвидность. Поскольку инвесторы в Мем-коины ищут следующую взрывную возможность, возникает вопрос: сохраняют ли первоначальные фавориты мемов корону, или следующий рост в 100 раз может прийти от гораздо меньшего, более компактного токена. Shiba Inu (SHIB): Большая экосистема, но цена Shiba Inu не успевает Трудно спорить с тем, что Shiba Inu не создала что-то реальное. Запуск Shibarium, ее решения Ethereum Layer 2, стал важной вехой. DEX ShibaSwap все еще работает, а SHIB расширился в DeFi, NFT и даже в игры. Экосистема впечатляет — это уже не просто мем, а полноценный проект. Но несмотря на все это, цена Shiba Inu остается вялой — и это начинает сказываться на энтузиазме розничных инвесторов. Основная проблема — предложение. Даже с продолжающимися кампаниями по сжиганию, в обращении все еще остается ошеломляющее количество SHIB. Между тем, движение цены плоское, объем приглушен, а шум в социальных сетях снизился по сравнению с пиком 2021 года. Аналитики больше не говорят о взрывном росте — они говорят о «терпении» и «медленном росте». Это сложно продать на рынке, одержимом импульсом. Да, Shiba Inu вышла за рамки статуса мема. Но эта эволюция не трансформировалась в доходность. Инфраструктура токена прочная, но настроение инвесторов меняется. Для многих трейдеров, особенно тех, кто опоздал к первоначальному росту SHIB, идет поиск чего-то с меньшим предложением, более высокой доходностью и более непосредственным потенциалом. Даже лояльные держатели изучают новые варианты — ищут следующую историю в стиле SHIB, без багажа чрезмерной экспозиции и раздутого количества токенов. Layer Brett (LBRETT): Мем-коин, который действительно движется Layer Brett — это не просто еще один мем-коин, это тот, который действительно...
