Сообщество Ethereum празднует устойчивость сети на фоне ошибки в клиенте Paradigm
Пост «Сообщество Ethereum празднует устойчивость сети на фоне ошибки клиента Paradigm» появился на BitcoinEthereumNews.com. Члены сообщества Ethereum высоко оценили устойчивость сети после того, как программная ошибка в исполнительном клиенте Reth от Paradigm не повлияла на общую работу. 2 сентября технический директор Paradigm Георгиос Константопулос раскрыл на X, что ошибка в вычислении корня состояния Reth привела к остановке нескольких узлов. Согласно обсуждениям на странице проекта в GitHub, проблема возникла на блоке 2 327 426 и затронула версии 1.6.0 и 1.4.8, работающие в основной сети Ethereum. Paradigm разработал Reth, клиент уровня исполнения, написанный на Rust, созданный для модульности и высокой производительности. Исполнительные клиенты являются критически важными компонентами узлов Ethereum. Они обрабатывают транзакции, выполняют смарт-контракты и поддерживают состояние блокчейна. Неисправность в таком клиенте обычно может привести к появлению плохих блоков, угрожая стабильности более широкой сети. Тем не менее, сбой Reth от Paradigm остался ограниченным благодаря разнообразию клиентов сети. Данные от Ethernodes показывают, что только 800 операторов, около 5,4% исполнительного уровня Ethereum, в настоящее время используют Reth. Клиент занимает шестое место по использованию, значительно отставая от Geth, Nethermind и Besu, которые контролируют более 64% сети. План для криптоинвестора: 5-дневный курс о багхолдинге, инсайдерских опережениях и упущенной альфе. Отлично 😎 Ваш первый урок уже в пути. Пожалуйста, добавьте [email protected] в белый список вашей электронной почты. В результате ошибка не распространилась по всей экосистеме, что отражает, как разнообразие клиентов защищает блокчейн от единых точек отказа. Сообщество хвалит устойчивость Ethereum Несколько разработчиков использовали этот инцидент, чтобы подчеркнуть, почему Ethereum должен продолжать отдавать приоритет стратегии с несколькими клиентами. Разработчик блокчейна Фил Нго заметил, что чем больше клиентов развертывают операторы, тем безопаснее становится сеть. Он привел примеры прошлых событий, таких как сбой в тестовой сети Holesky, отметив, что пользователи, использующие разнообразные клиенты, избежали простоев, в то время как другие столкнулись с проблемами. Энтони Сассано, преподаватель и известный голос в экосистеме Ethereum, поддержал эту точку зрения. Он...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 20:39