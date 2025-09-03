2025-10-11 суббота

Биткоин на критическом уровне поддержки на фоне роста денежной массы США

Пост «Биктоин на критическом уровне поддержки на фоне роста денежной массы США» появился на BitcoinEthereumNews.com. Анализ Биткоина Денежная масса США расширяется быстрыми темпами, достигнув 22,12 триллиона $ после увеличения на 94,6 миллиарда $ согласно последним данным. Аналитики утверждают, что этот всплеск ликвидности может стать топливом для Биткоина и других криптовалют, поскольку инвесторы ищут активы, способные защитить от монетарной экспансии. В то же время, Биткоин тестирует долгосрочную линию поддержки, которая исторически запускала ралли. Crypto Rover указывает на отскоки в сентябре/октябре 2023, августе/сентябре 2024 и марте/апреле 2025, все с одного и того же технического уровня. Поскольку Биткоин сейчас повторно тестирует эту поддержку в августе/сентябре 2025, растут спекуляции о том, что на горизонте может быть еще один отскок. Добавляя к дискуссии, рыночный аналитик Али Мартинес предупреждает, что Биткоин в настоящее время сталкивается с сопротивлением около 110 700 $. Многократные отклонения на этом уровне предполагают возможный откат к 107 200 $ или даже 103 000 $, если покупатели не смогут защитить уровень поддержки. Его графики подчеркивают зону отклонения канала, которая неоднократно ограничивала рост Биткоина в последние недели. Столкновение между этими двумя сигналами — сильными притоками макроликвидности и локальным техническим сопротивлением — создает смешанные перспективы. С одной стороны, расширение денежной массы поддерживает рисковые активы, но с другой, Биткоин должен решительно пробить уровень 110 700 $, чтобы подтвердить следующий этап роста. Если линия поддержки снова удержится, история предполагает, что Биткоин может резко отскочить, потенциально открывая путь к новым максимумам. Однако прорыв вниз может вызвать более глубокие коррекции, прежде чем возобновится устойчивое ралли. На данный момент трейдеры внимательно следят за диапазоном 107К–110К $, поскольку он, вероятно, определит следующее крупное движение Биткоина. На момент написания BTC торгуется по цене 111 700 $ после того, как бычий импульс восстановил свою силу. Информация, представленная в этой статье, предназначена только для информационных целей и не является финансовой, инвестиционной или торговой рекомендацией. Coindoo.com не поддерживает и не рекомендует какую-либо конкретную инвестиционную стратегию или криптовалюту. Всегда проводите...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 22:22
Биткоин восстанавливается, но достигает уровня 112 000$

Пост Биктоин восстанавливается, но достигает уровня 112 000 долларов появился на BitcoinEthereumNews.com. 03 сен 2025 в 12:26 // Цена Цена Биктоина (BTC) упала, но остается выше 108 000 долларов с 29 августа. Долгосрочный прогноз цены Биктоина: медвежий Ожидается, что Биктоин продолжит падение после снижения ниже линий скользящих средних. В настоящее время восходящая коррекция отвергается на уровне 112 000 долларов. Биктоин возобновит свой положительный импульс, как только пробьет уровень 112 000 долларов и поднимется выше линий скользящих средних. Медвежий импульс возобновится, как только криптовалюта упадет с недавнего максимума и опустится ниже поддержки 108 000 долларов. Это приведет к падению Биктоина до минимума 105 000 долларов. Кроме того, ценовой индикатор предсказывает падение до минимума 104 974,70 долларов или расширения Фибоначчи 1.618. Анализ ценовых индикаторов BTC Ценовые бары находятся ниже горизонтальных линий скользящих средних. 21-дневная SMA ниже, чем 50-дневная SMA, что предполагает дальнейшее падение криптовалюты. Учитывая недавнюю восходящую коррекцию, ценовые бары на 4-часовом графике теперь находятся выше линий скользящих средних. Удлиненные фитили свечей, указывающие на порог 112 000 долларов, свидетельствуют о сильном отторжении. Технические индикаторы Ключевые зоны предложения: 120 000 долларов, 125 000 долларов, 130 000 долларов Ключевые зоны спроса: 100 000 долларов, 95 000 долларов, 90 000 долларов Цена BTC/USD на 4-часовом графике – 2 сентября 2025 Какой следующий шаг для Биктоина? Цена Биктоина растет на 4-часовом графике, поднимаясь выше линий скользящих средних. В настоящее время криптовалюта отвергается на отметке 112 000 долларов. Однако Биктоин колеблется между поддержкой на уровне 107 000 долларов и барьером на уровне 112 000 долларов. Биктоин будет работать, если диапазон будет нарушен. Цена BTC/USD на дневном графике – 2 сентября 2025 Отказ от ответственности. Этот анализ и прогноз являются личным мнением автора. Предоставленные данные...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 21:47
Shiba Inu становится первым мем-коином на крупной кроссчейн DeFi

Пост Shiba Inu становится первым Мем-коином на крупном Кросс-чейн DeFi появился на BitcoinEthereumNews.com. Краткие моменты: Shiba Inu стал первым мем-коином, присоединившимся к Folks Finance, и теперь предлагает кроссчейн услуги займов и кредитования. Партнерство основано на существующей инфраструктуре в экосистеме Shiba Inu. Интеграция использует технологию Chainlink для соединения нескольких блокчейн-сетей. Shiba Inu (SHIB) достиг значительной вехи, став первым мем-коином, интегрированным с Folks Finance, известным кросс-чейн протоколом децентрализованных финансов. Листинг позволяет держателям SHIB использовать услуги кредитования и займов различных блокчейн-сетей. Интеграция является значительным достижением полезности мем-коинов в пространстве DeFi. В сообщении команда SHIB подчеркнула дополнительную функциональность для держателей токенов. Возможности Кросс-чейн кредитования и займов Интеграция позволяет Folks Finance предоставлять держателям SHIB доходность по токенам через кредитные протоколы. Держатели SHIB также могут использовать их в качестве обеспечения при заимствовании других цифровых активов. Эти услуги также используются в различных блокчейн-сетях, что позволяет инвесторам быть более гибкими. Функция кросс-чейн основана на Протоколе Кросс-чейн Совместимости Chainlink (CCIP). Технология позволяет разработчикам создавать приложения, которые могут передавать токены и данные между блокчейнами без проблем. В своем объявлении Folks Finance подчеркнул историческую природу листинга. Протокол объявил SHIB "первым мемкоином с кросс-чейн рынками кредитования", подчеркивая особую роль, которую такая интеграция будет играть в экосистеме криптовалют. Партнерство основано на существующей инфраструктуре в экосистеме Shiba Inu. Различные токены в экосистеме уже используют технологию Chainlink, которая формирует основу для поддержки расширенной кросс-чейн функциональности. Расширение экосистемы через стратегические партнерства Это не единственное сотрудничество Shiba Inu с Chainlink. Экосистема ранее приняла Протокол Кросс-чейн Совместимости Chainlink для более широкой доступности токенов. В прошлом году три крупнейших токена, принадлежащих к экосистеме Shiba Inu, приняли стандарты CCIP. Эта интеграция...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 21:39
Снижение ставки ФРС может задержать сезон альткоинов вместо того, чтобы стимулировать его: вот почему

Пост «Снижение ставок ФРС может задержать сезон Альткоинов вместо его стимулирования: вот почему» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы: Индекс сезона Альткоинов на уровне 61 показывает, что альткоины становятся сильнее, но все еще ниже отметки 75, необходимой для подтверждения полного цикла. Прошлые циклы показывают, что ралли часто замедляются после начала снижения ставок ФРС, и вероятность сентябрьского снижения около 90% может привести к аналогичной задержке. Графики рыночной капитализации, доминирования Биткоина и золота указывают на устойчивость, но первая волна ликвидности может обойти альткоины стороной. Крипторынок снова говорит о сезоне альткоинов. Индекс сезона Альткоинов сейчас находится на уровне 61, что является самым высоким показателем за восемь месяцев. Этот уровень показывает, что альткоины становятся сильнее, но полный цикл еще не подтвержден. В то же время трейдеры следят за Федеральной резервной системой США. Вероятность сентябрьского снижения ставки близка к 90%. В прошлые годы снижения подталкивали крипто вверх, но на этот раз результат труднее предсказать. Графики рыночной капитализации альткоинов, доминирования Биткоина и доходности облигаций говорят об одном: сезон Альткоинов может все еще наступить, но, возможно, не сразу. Индекс сезона Альткоинов показывает движение, но история предупреждает о задержке Индекс сезона Альткоинов находится на уровне 61. Это означает, что игроки становятся сильнее по сравнению с Биткоином. Этот ход имеет смысл, так как многие киты уже перешли от BTC к ETH. Но это только часть истории. В последний раз он был здесь в конце 2023 года. После этого альты совершили большой рывок. Но трейдеры говорят, что настоящий сезон альткоинов начинается только когда индекс превышает 75. Сейчас это не подтверждено. Сезон Альткоинов разогревается | Источник: X График TOTAL3, который отслеживает рыночную капитализацию без Биткоина и Ethereum, рассказывает ту же историю. Рыночная капитализация составляет около 1,03 триллиона долларов с сильной поддержкой около 993 миллиардов долларов. Следующие препятствия — 1,13 триллиона долларов и 1,35 триллиона долларов...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 21:25
Лучший альткоин для покупки в 2025 году: инвесторы делают ставки в размере 100K $ на Tapzi, приток средств в мемкоины сокращается

Наслаждайтесь любимыми видео и музыкой, загружайте оригинальный контент и делитесь всем этим с друзьями, семьей и всем миром на YouTube.
Blockchainreporter2025/09/03 21:20
Снижение ставки ФРС может привести к резкому росту криптоактивов в четвертом квартале, заявляет глава Crypto.com

Пост «Снижение ставок ФРС может привести к росту крипто в четвертом квартале», — говорит глава Crypto.com, появился на BitcoinEthereumNews.com. AltcoinsBitcoin Глава Crypto.com, Крис Маршалек, делает ставку на Федеральный резерв. Он считает, что долгожданное снижение ставки в сентябре может наполнить рынки свежей ликвидностью и создать условия для сильного восстановления крипто до конца года. Время имеет значение. Всего год назад, когда ФРС снизила ставки с 5,5% до 4,5%, крипторынок вырос более чем на 50% за четыре месяца. Сейчас фьючерсные рынки почти уверены в очередном снижении после того, как Джером Пауэлл намекнул на смягчение во время своей речи в Джексон-Хоул. По мнению Маршалека, история может повториться в последнем квартале 2025 года. Помимо макропрогнозов, у биржи есть и другие планы. Публичный листинг остается на повестке дня, хотя Маршалек говорит, что компания комфортно чувствует себя в статусе частной. С доходом 1,5 миллиарда долларов в прошлом году и большей частью прибыли, реинвестированной обратно, он настаивает, что компании пока нечего доказывать инвесторам. Вместо этого внимание переключается на новые направления бизнеса. Crypto.com готовится выйти на рынки прогнозов, сектор, который Маршалек называет «огромным» и недостаточно развитым. Он хочет, чтобы платформа служила центром ликвидности в США, напрямую конкурируя с такими игроками, как Polymarket и Kalshi. Компания также попала в заголовки новостей после сотрудничества с Trump Media, владельцем Truth Social. Эта сделка ненадолго подняла его нативный токен, Cronos (CRO), на 150% до 0,38 долларов, прежде чем он остыл до примерно 0,27 долларов. Тем не менее, это подчеркнуло, как стратегические партнерства могут всколыхнуть настроения рынка практически за одну ночь. Для Маршалека главный приз все еще впереди: если ФРС продолжит снижение ставок, он видит четвертый квартал не как вопрос «если» крипто вырастет, а «насколько». Информация, представленная в этой статье, предназначена только для информационных целей и не является финансовой, инвестиционной или торговой рекомендацией. Coindoo.com не одобряет и не рекомендует какие-либо...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 21:16
Crypto.com удаляет пост о китайских шашках после антисемитской реакции

Пост Crypto.com удаляет публикацию о китайских шашках после антисемитской реакции появился на BitcoinEthereumNews.com. Учетная запись X Crypto.com была вынуждена удалить пост с изображением доски для китайских шашек в крипто-тематике после того, как пользователи начали сравнивать ее с флагом Израиля и делать антисемитские замечания. "Комментаторская" учетная запись @trading_axe, которая сама часто делится антисемитскими постами, использовала твит Crypto.com для отсылки к международному еврейскому заговору — представлению о том, что миром управляет могущественная еврейская сила — и утверждала, что биржа находится под еврейским контролем. После удаления поста @trading_axe заявил: "Крипто точка ком только что удалили свой твит с еврейской символикой после того, как я процитировал их. Дьявольская работа." Однако предполагаемая символика не имела ничего общего с каким-либо теневым еврейским заговором, а скорее относилась к игре в китайские шашки. Игра в китайские шашки, взятая из Wikimedia. Подпись Crypto.com гласила: "Стратегия всегда побеждает удачу." Читайте также: США могут предложить палестинцам цифровые токены для выезда из Газы, сообщает отчет Игра, впервые изобретенная в 1892 году в Германии, ведется на шестиугольной звездообразной доске, где игроки соревнуются, чтобы переместить свои фигуры на противоположную сторону. В посте Crypto.com игроки изображены в виде различных криптовалют, а именно solana, биктоин, ether, doge, XRP и собственного токена биржи cronos. Австралийская учетная запись Crypto.com также загрузила этот пост, но это конкретное изображение на момент написания статьи все еще остается доступным. Однако оно было наводнено пользователями X, сравнивающими его со Звездой Давида и делающими антисемитские замечания. Protos обратился к Crypto.com за комментарием и обновит информацию, если получит ответ. Есть информация? Отправьте нам электронное письмо безопасно через Protos Leaks. Для получения более информированных новостей следите за нами на X, Bluesky и Google News или подпишитесь на наш канал YouTube. Источник: https://protos.com/crypto-com-deletes-chinese-checkers-post-after-antisemitic-response/
BitcoinEthereumNews2025/09/03 21:15
Cardano, Chainlink и Sui нацелены на рост в Q4, в то время как аналитики ожидают, что Layer Brett принесет прибыль в 14 675%

Cardano, Chainlink и Sui нацелены на рост в Q4, но аналитики отдают предпочтение предпродаже Layer Brett с взрывным потенциалом роста в 14 675% благодаря скорости L2, вознаграждениям за стейкинг и хайпу.
Blockchainreporter2025/09/03 20:50
Криптофонды привлекают 2,5 млрд $ — прибыльный майнинг обеспечивает стабильный пассивный доход

Криптофонды привлекают 2,5 млрд $ — прибыльный майнинг обеспечивает стабильный пассивный доход

Пост Криптофонды привлекают 2,5 миллиарда $ — Прибыльный майнинг обеспечивает стабильный пассивный доход появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипторынок в последние недели снова столкнулся с сильной турбулентностью. Биктоин (BTC) и Ethereum (ETH) оба резко снизились под давлением продаж, а альткоины, такие как XRP и DOGE, последовали за нисходящим трендом. Для краткосрочных трейдеров, полагающихся на колебания рынка, это означало тяжелые потери и даже отрицательную доходность. Тем не менее, институциональные данные показывают удивительную тенденцию: более 2,5 миллиарда $ чистого притока в криптофонды в течение того же спада. Это указывает на то, что, хотя рыночные цены упали, инвесторы все чаще перемещают капитал в сторону долгосрочных и стабильных моделей дохода — при этом облачный майнинг выделяется как один из наиболее устойчивых вариантов. Почему средства продолжают поступать? Традиционно падение цен приводит к оттоку капитала. Но текущая тенденция подчеркивает три важные динамики: Долгосрочное накопление — Инвесторы рассматривают падения BTC и ETH как возможности для входа. Хеджирование от инфляции и макрорисков — Институты по-прежнему рассматривают криптоактив как альтернативу "цифровому золоту". Поиск стабильных моделей доходности — Вместо чистой спекуляции инвесторы предпочитают структурированную, предсказуемую доходность, такую как контракты облачного майнинга. Этот фон объясняет, почему платформы, подобные Profitable Mining, привлекают все больше глобального внимания. Profitable Mining: краткий обзор Основанная в 2014 году и базирующаяся в Великобритании, Profitable Mining является ведущей глобальной платформой облачного майнинга. В отличие от спекулятивной торговли, компания обеспечивает стабильный, долгосрочный пассивный доход через контракты на хешрейт. Ее миссия проста, но мощна: "Сделать возможности блокчейн-богатства доступными для каждого". С управляемым ИИ распределением хешрейта, майнингом на возобновляемой энергии и безопасной, прозрачной архитектурой, Profitable Mining привлекла миллионы пользователей из более чем 180 стран. Почему облачный майнинг выделяется? В отличие от спотовой или фьючерсной торговли, модель облачного майнинга Profitable Mining не привязана напрямую к волатильным ценам токенов. Контракты на хешрейт — Пользователи покупают вычислительную мощность, а не токены. Вознаграждения за блоки — Доходы поступают от сетевых вознаграждений и оптимизированной эффективности майнинга. Стабильные ежедневные выплаты — Даже если...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 20:46
Юристы по криптовалютам выступают против "расплывчатого" заявления SEC и CFTC

Юристы по криптовалютам выступают против "расплывчатого" заявления SEC и CFTC

Пост "Крипто-юристы выступают против "расплывчатого" заявления SEC и CFTC" появился на BitcoinEthereumNews.com. Комиссия по ценным бумагам и биржам США и CFTC выпустили совместное заявление, разрешающее зарегистрированным биржам торговать "определенными спотовыми товарными" криптовалютами. Однако крипто-юрист Билл Морган назвал это "пустышкой", поскольку криптобиржи остаются нерегулируемыми. Заявление не определяет понятие "товар", оставляя нерешенным основной спор "ценная бумага против товара". SEC и CFTC выпустили новое совместное заявление о криптовалютах, но видные крипто-юристы уже называют его "пустышкой". В то время как регуляторы празднуют этот шаг как значительный прогресс, юридические эксперты, такие как Билл Морган, утверждают, что это мало помогает решить основную неопределенность, с которой сталкивается криптоиндустрия США, поскольку не обеспечивает четкой нормативной базы. Как это помогает криптобиржам? Они все по-прежнему в основном нерегулируемые и не зарегистрированы в SEC, несмотря на завершение судебных исков SEC. Не уверен, но, возможно, у Coinbase есть некоторые торговые операции, зарегистрированные в CFTC https://t.co/siRNb2Rr0L — bill morgan (@Belisarius2020) 2 сентября 2025 г. Официальное заявление: Что на самом деле сказали регуляторы? Совместное заявление, выпущенное 2 сентября, кажется попыткой прояснить роли двух агентств, но его формулировки намеренно расплывчаты. Что разрешает заявление? Регуляторы пояснили, что "должным образом зарегистрированным" биржам не запрещается содействовать торговле "определенными спотовыми товарными продуктами". В заявлении также подчеркивается "скоординированный подход" для расширения выбора торговых площадок для участников рынка. Как регуляторы преподносят это? Председатель SEC Пол Аткинс назвал заявление "значительным шагом вперед", в то время как исполняющая обязанности председателя CFTC Кэролайн Д. Фам подчеркнула "синергию" между двумя агентствами. Оба отдали должное "совместному подходу" администрации Трампа к тому, чтобы сделать Америку "криптовалютной столицей мира", что является признаком того, что Белый дом продолжает настаивать на том, чтобы CFTC лидировала в вопросах цифровых активов. Проверка реальности: Почему крипто-юристы настроены скептически Несмотря на положительные...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 20:45
