Снижение ставки ФРС может привести к резкому росту криптоактивов в четвертом квартале, заявляет глава Crypto.com

Глава Crypto.com, Крис Маршалек, делает ставку на Федеральный резерв. Он считает, что долгожданное снижение ставки в сентябре может наполнить рынки свежей ликвидностью и создать условия для сильного восстановления крипто до конца года. Время имеет значение. Всего год назад, когда ФРС снизила ставки с 5,5% до 4,5%, крипторынок вырос более чем на 50% за четыре месяца. Сейчас фьючерсные рынки почти уверены в очередном снижении после того, как Джером Пауэлл намекнул на смягчение во время своей речи в Джексон-Хоул. По мнению Маршалека, история может повториться в последнем квартале 2025 года. Помимо макропрогнозов, у биржи есть и другие планы. Публичный листинг остается на повестке дня, хотя Маршалек говорит, что компания комфортно чувствует себя в статусе частной. С доходом 1,5 миллиарда долларов в прошлом году и большей частью прибыли, реинвестированной обратно, он настаивает, что компании пока нечего доказывать инвесторам. Вместо этого внимание переключается на новые направления бизнеса. Crypto.com готовится выйти на рынки прогнозов, сектор, который Маршалек называет «огромным» и недостаточно развитым. Он хочет, чтобы платформа служила центром ликвидности в США, напрямую конкурируя с такими игроками, как Polymarket и Kalshi. Компания также попала в заголовки новостей после сотрудничества с Trump Media, владельцем Truth Social. Эта сделка ненадолго подняла его нативный токен, Cronos (CRO), на 150% до 0,38 долларов, прежде чем он остыл до примерно 0,27 долларов. Тем не менее, это подчеркнуло, как стратегические партнерства могут всколыхнуть настроения рынка практически за одну ночь. Для Маршалека главный приз все еще впереди: если ФРС продолжит снижение ставок, он видит четвертый квартал не как вопрос «если» крипто вырастет, а «насколько».