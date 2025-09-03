3 другие монеты, которые, по прогнозам, вырастут на 1500% до пика цикла Биткоина в 2026 году
Пост «3 другие монеты, которые, по прогнозам, вырастут на 1500% до пика цикла Биткоина в 2026 году» появился на BitcoinEthereumNews.com. СПОНСОРСКИЙ ПОСТ* Cardano (ADA) долгое время был фаворитом среди инвесторов, которые верят в сильные фундаментальные показатели и долгосрочную масштабируемость. Тем не менее, поскольку рынки готовятся войти в следующий цикл Халвинга Биткоина и возможный пик в 2026 году, существует предположение, что новая эра альтернативных криптовалют должна принести такой же рост, как Биткоин показал на сегодняшний день, и даже больше. Среди всех них Little Pepe (LILPEPE), Solana (SOL) и Injective (INJ) вызывают значительный интерес благодаря своим новым функциям экосистемы и стремительному росту. Little Pepe (LILPEPE): Революция Layer 2, движимая мемами Little Pepe (LILPEPE) - это больше, чем просто еще один Мем-коин. Это нативный утилитарный токен экосистемы Little Pepe, которая функционирует как блокчейн Layer 2 нового поколения, разработанный исключительно для мем-культуры. Созданная с ультранизкими комиссиями, сверхскоростной безопасностью и быстрой завершенностью, сеть позиционирует себя как первый в мире блокчейн только для мемов. В отличие от других проектов, которые просто масштабируют блокчейн Ethereum, Little Pepe может переопределить мем-токены, предоставив им специальную инфраструктуру. Показатели предпродажи подчеркивают его динамику. На этапе 12 цена LILPEPE составляет 0,002 $, при этом собрано более 22,4 миллиона $ из целевых 25,4 миллиона $. Более 14,2 миллиарда токенов уже проданы из запланированного распределения, что свидетельствует о значительном доверии розничных покупателей и сообщества. При листинге ожидается, что токены дебютируют по цене 0,003 $, что отражает устойчивый потенциал роста для ранних пользователей. Токеномика раскрывает структурированный подход к устойчивости. Применение 10% предложения посвящено ликвидности, чтобы биржа могла работать должным образом, 26,5% - предпродаже и 13,5% - стейкингу и вознаграждениям держателям в долгосрочной перспективе. Оставшиеся 10% идут на маркетинг, поддержание кампании, сети влиятельных лиц и отношения с сообществом. Возможно, наиболее примечательно то, что проект устанавливает 0% налога на транзакции, укрепляя свой этос финансовой свободы. Дорожная карта...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 22:57