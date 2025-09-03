2025-10-11 суббота

Август представляет впечатляющую добычу в 657 BTC

CleanSpark Биткоин Майнинг: Август раскрывает впечатляющий улов в 657 BTC
BitcoinEthereumNews2025/09/03 23:27
Blue Jeans Golf привлекает 20 миллионов долларов для расширения концепции гольф-ранчо

Blue Jeans Golf закрыла первый раунд финансирования серии B на сумму 20 миллионов долларов, возглавляемый Old Tom Capital и Creator Sports Capital, для финансирования национального расширения своей технологически оснащенной концепции драйвинг-рейнджа, Golf Ranch, которая сочетает в себе элементы традиционного и развлекательного гольфа. Финансирование будет направлено на приобретение и развитие объектов, что позволит Golf Ranch вырасти с нынешних четырех локаций до 12 к концу 2026 года. Blue Jeans Golf, компания по инвестициям и управлению в сфере гольфа, основанная в 2021 году бывшими сотрудниками Topgolf Девином Чархоном и Майклом Кэнфилдом, сосредоточена на создании того, что она называет категорией "Golf Lite", через стратегические инвестиции и инновации. Технологически оснащенные драйвинг-рейнджи, короткие поля и Par 3 являются основой категории Golf Lite, которая сочетает в себе аутентичность традиционного гольфа с доступностью и масштабируемостью внеполевых форматов. "Golf Ranch является явным лидером категории в Golf Lite, с повторяемой моделью, элитной командой и смелым долгосрочным видением", - сказал Эван Рузвельт, управляющий партнер Old Tom Capital, инвестиционной холдинговой компании, которая сосредоточена на формировании будущего гольфа. "Мы считаем, что это наиболее привлекательный инвестиционный профиль в спорте — устойчивый, ориентированный на сообщество и созданный для масштабирования".
BitcoinEthereumNews2025/09/03 23:10
Поддерживаемая Трампом American Bitcoin раскрывает информацию о владении 273 млн $ в BTC при дебюте на Nasdaq, акции подскакивают на 72%

American Биткоин дебютировал на Nasdaq с тикером ABTC после слияния с Gryphon Digital Mining. Компания фокусируется на накоплении Биткоина через собственный майнинг и стратегические партнерства, такие как Hut 8. Корпорация American Биткоин, поддерживаемая сыновьями президента Трампа и Hut 8, официально дебютировала на Nasdaq в среду после слияния с Gryphon Digital Mining в сделке по обмену акциями. Торгуясь на Nasdaq под тикером ABTC, American Биткоин функционирует как платформа накопления Биткоина, направленная на развитие криптовалютной инфраструктуры США. Согласно заявке в SEC от 3 сентября, компания владеет 2 443 BTC, оцениваемыми примерно в 273 миллиона $, что выше по сравнению со 152 BTC в первом раскрытии информации. American Биткоин планирует продать до 2,1 миллиарда $ обыкновенных акций класса A и использовать чистую выручку для покупки Биткоина, приобретения ASIC-майнеров для майнинга Биктоина и для общих корпоративных целей, как показывает отдельная заявка. Акции компании выросли примерно на 72% в начале торгов сегодня, согласно данным Yahoo Finance.
BitcoinEthereumNews2025/09/03 23:03
3 другие монеты, которые, по прогнозам, вырастут на 1500% до пика цикла Биткоина в 2026 году

Little Pepe (LILPEPE): Революция Layer 2, движимая мемами Little Pepe (LILPEPE) - это больше, чем просто еще один Мем-коин. Это нативный утилитарный токен экосистемы Little Pepe, которая функционирует как блокчейн Layer 2 нового поколения, разработанный исключительно для мем-культуры. Созданная с ультранизкими комиссиями, сверхскоростной безопасностью и быстрой завершенностью, сеть позиционирует себя как первый в мире блокчейн только для мемов. В отличие от других проектов, которые просто масштабируют блокчейн Ethereum, Little Pepe может переопределить мем-токены, предоставив им специальную инфраструктуру. Показатели предпродажи подчеркивают его динамику. На этапе 12 цена LILPEPE составляет 0,002 $, при этом собрано более 22,4 миллиона $ из целевых 25,4 миллиона $. Более 14,2 миллиарда токенов уже проданы из запланированного распределения, что свидетельствует о значительном доверии розничных покупателей и сообщества.
BitcoinEthereumNews2025/09/03 22:57
Хиты Coldplay набирают популярность по мере приближения окончания исторического тура группы

Шесть классических композиций Coldplay вновь появляются в британских чартах, поскольку группа завершает свой мировой тур Music of the Spheres, включая "Viva La Vida", "Clocks" и "Fix You". После более чем трех лет Coldplay готовится завершить свой мировой тур Music of the Spheres, второе по доходности концертное предприятие в истории и только второе, преодолевшее отметку в 1 миллиард долларов. Группа находится в Лондоне для проведения нескольких шоу на стадионе Уэмбли, которые завершатся 12 сентября. Волнение вокруг заключительного этапа выплескивается на чарты в Соединенном Королевстве, поскольку волна хитов Coldplay возвращается и поднимается в этом периоде.
BitcoinEthereumNews2025/09/03 22:28
Налоговые поступления Аргентины (MoM) снизились до 15 359B в июле с предыдущих 16 999B

Налоговые доходы Аргентины (MoM) снизились до 15 359B в июле с предыдущих 16 999B
BitcoinEthereumNews2025/09/03 22:06
U.S. Bancorp возобновляет Крипто Хостинг, добавляет Биткоин ETF

U.S. Bancorp возобновил услуги хранения криптовалюты для институциональных клиентов, добавив предложения Bitcoin ETF, как сообщает PANews 3 сентября, расширяя свой портфель цифровых активов. Этот шаг отражает текущие регуляторные корректировки, обеспечивая существенный импульс для институционального принятия криптовалюты, с потенциальным доходом в 5,20 миллиардов долларов от услуг хранения к 2025 году. U.S. Bancorp официально перезапустил свои услуги хранения криптовалюты для институциональных инвесторов, сопровождаемые введением Bitcoin ETF. Президент банка, Гунджан Кедиа, отметил: "Сотрудничая с провайдерами, такими как NYDIG, мы стремимся предоставить надежные, соответствующие требованиям и безопасные решения для хранения криптовалюты для институциональных клиентов".
BitcoinEthereumNews2025/09/03 22:06
Казначейство купит 1 000 BTC при поддержке Winklevoss, Nakamoto

Treasury, компания, деноминированная в евро, работающая с Биткоин, получила финансирование в размере 147 миллионов $, через частный раунд под руководством Nakamoto Holdings и Winklevoss Capital. Компания использует эти средства для покупки более 1 000 Биткоинов. Фирма заявила, что стремится "стать первой Биткоин-казначейской компанией, котирующейся на основной европейской бирже". Европейская фирма Treasury, которая сейчас сосредоточена на создании своих Биткоин-резервов, объявила о планах листинга на фондовой бирже Euronext Amsterdam через обратный обмен с кредитором MKB Nedsense. Это похоже на слияние SPAC и обходит традиционные требования IPO. Khing Oei, основатель и генеральный директор Treasury, намерен использовать комбинацию будущего выпуска акций и конвертируемого долга для увеличения своих Биткоин-резервов.
BitcoinEthereumNews2025/09/03 22:03
Лучшая криптовалюта для покупки сейчас: Аналитики не видели такого ажиотажа вокруг мемов со времен пика PEPE

Аналитики говорят, что хайп мемов не был таким сильным со времен пика PEPE, а предпродажа Layer Brett по цене 0,0053 доллара, вознаграждения за стейкинг в размере 1 100% и розыгрыш 1 миллиона долларов подогревают спрос.
Blockchainreporter2025/09/03 21:50
Энни Леннокс получает новые победы в чартах со старой коллекцией

The Annie Lennox Collection дебютирует в нескольких чартах Великобритании после выпуска на виниле, и фанаты пришли поддержать суперзвезду. Леннокс выпустила The Annie Lennox Collection в феврале 2009 года, и ретроспектива быстро доказала, что существует аудитория для сольного обзора от звезды Eurythmics. В то время она достигла 2-го места в основном чарте альбомов Великобритании, но никогда не появлялась в нескольких рейтингах по конкретным форматам, которые не учитывались при ее первоначальном размещении.
BitcoinEthereumNews2025/09/03 21:46
