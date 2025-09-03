2025-10-11 суббота

Disney заплатит 10 миллионов долларов по соглашению с FTC за данные детей

Disney заплатит 10 миллионов долларов по соглашению с FTC за данные детей

Пост Disney заплатит 10 миллионов долларов в рамках урегулирования с FTC по поводу данных детей появился на BitcoinEthereumNews.com. Водонапорная башня стоит в Walt Disney Studios 3 июня 2025 года в Бербанке, Калифорния. Марио Тама | Getty Images Компания Walt Disney заплатит 10 миллионов долларов для урегулирования обвинений Федеральной торговой комиссии в том, что она способствовала незаконному сбору личных данных детей на YouTube. FTC утверждает, что компания позволяла собирать данные детей, которые просматривали видео, направленные на детей на YouTube, без уведомления родителей или получения их согласия. В жалобе утверждается, что Disney нарушила Правила защиты конфиденциальности детей в интернете, не обозначив некоторые видео на YouTube как созданные для детей. Агентство заявило, что компания могла собирать данные зрителей контента, ориентированного на детей, которые были младше 13 лет, и использовать их для таргетированной рекламы. В 2019 году, после урегулирования с FTC, YouTube начал требовать от создателей контента указывать, являются ли загруженные видео "созданными для детей" или "не созданными для детей". Это обозначение гарантирует, что личная информация не собирается из видео "созданных для детей", а персонализированная реклама не показывается зрителям. Комментарии также отключены на таких видео. Предлагаемое урегулирование потребует от Disney выплатить гражданский штраф в размере 10 миллионов долларов, соблюдать правила защиты данных детей и внедрить программу для проверки того, должны ли видео, размещенные на YouTube, быть обозначены как "созданные для детей". "Поддержка благополучия и безопасности детей и семей находится в центре того, что мы делаем", - заявила компания в заявлении, полученном CNBC. "Это урегулирование не касается цифровых платформ, принадлежащих и управляемых Disney, а ограничивается распространением некоторого нашего контента на платформе YouTube. Disney имеет давнюю традицию соблюдения высочайших стандартов соответствия законам о конфиденциальности детей, и мы по-прежнему привержены инвестированию в инструменты, необходимые для продолжения...
BitMine приближается к владению 2 миллионами Ether после последней покупки, теперь владеет примерно 1,6% от общего предложения ETH ⋆ ZyCrypto

BitMine приближается к владению 2 миллионами Ether после последней покупки, теперь владеет примерно 1,6% от общего предложения ETH ⋆ ZyCrypto

Пост BitMine приближается к владению 2 миллионами Ether после последней покупки, теперь владеет около 1,6% от общего предложения ETH ⋆ ZyCrypto появился на BitcoinEthereumNews.com. Реклама &nbsp &nbsp BitMine Immersion Technologies, компания, котирующаяся на Nasdaq и занимающаяся накоплением Ether под руководством Тома Ли из Fundstrat, заявила, что теперь владеет почти 2 миллионами токенов ETH, укрепляя свою позицию как крупнейшего корпоративного держателя Ether в мире. BitMine продолжает скупку Ether Согласно вторничному объявлению, BitMine теперь владеет 1 866 974 Ether (ETH). Компания из Лас-Вегаса, которая запустила свою стратегию казначейства, деноминированную в Ether, в конце июня и ускорила покупки в последние недели, в настоящее время владеет 1,55% из 120,7 миллионов существующих Ethereum. Данные Стратегического резерва Ethereum показывают, что BitMine является крупнейшим корпоративным держателем Ethereum в мире, стоимость его активов оценивается более чем в 8,1 миллиарда долларов. Для сравнения, BitMine владеет большим количеством Ethereum, чем совокупные активы казначейских компаний Ethereum SharpLink Gaming и The Ether Machine, а также некоммерческого фонда Ethereum Foundation. Компания уступает только ориентированной на Bitcoin Стратегии с активами BTC на сумму 71 миллиард долларов среди всех криптовалютных казначейских фирм. Портфель BitMine по состоянию на 2 сентября также включал 635 миллионов долларов в необремененных денежных средствах для дальнейших приобретений ETH. Компания сохраняет свою долгосрочную цель - приобрести до 5% предложения второй по величине криптовалюты. В прошлом месяце компания Ли изложила планы по увеличению финансовых возможностей более чем на 20 миллиардов долларов для поддержки дополнительных приобретений. Реклама &nbsp Казначейства Ether продолжают расширяться Продвижение BitMine происходит на фоне того, что корпоративные казначейства ether в последнее время набирают значительную популярность на фоне более дружественной политики США в отношении стейблкоинов и институциональных криптопродуктов. Эти криптовалютные казначейские инструменты, такие как BitMine, предлагают инвесторам доступ к сетям, таким как Ethereum и Solana, без необходимости напрямую владеть нативными токенами. Как сообщил ZyCrypto во вторник, Yunfeng Financial Group, компания, котирующаяся в Гонконге и имеющая связи с основателем Alibaba Джеком Ма, приобрела 10 000 ETH стоимостью примерно 44 миллиона долларов. Источник: https://zycrypto.com/bitmine-nears-2-million-ether-holdings-after-latest-purchase-now-owns-about-1-6-of-total-eth-supply/
Может ли расширение игровой сферы поднять PI до 1 $?

Может ли расширение игровой сферы поднять PI до 1 $?

Пост «Может ли расширение игровой индустрии поднять PI до 1$?» появился на BitcoinEthereumNews.com. Цена монеты Pi недавно привлекла внимание после восстановления стабильности около 0,34$, немного выше локального дна на уровне 0,27$. Несмотря на длительный период давления продаж, рынок совершил пробой из структуры падающего клина, которая формировала месяцы снижения. Недавний запуск игры PiOnline DeFi принес свежую энергию в экосистему. Интерес медленно восстанавливается после месяцев спокойной рыночной активности. Повторное тестирование пробоя дает цене монеты Pi шанс вернуть более высокие позиции Цена монеты Pi недавно пробила верхнюю границу паттерна падающего клина, который сдерживал ее в течение месяцев. После пробоя цена повторно протестировала верхнюю границу и подтвердила уровень 0,34$ как сплошную поддержку. Этот ход также совпадает с ретрейсментом Фибоначчи 0,236, что придает ему дополнительное значение для краткосрочной структуры. Ближайшее препятствие на пути вверх сейчас находится между 0,41$ и 0,50$ — регион, который исторически вызывал сильное давление продаж. Если цена уверенно преодолеет этот барьер, следующая целевая зона может появиться около 0,56$. В то же время индекс денежного потока (MFI) держится около 41, сигнализируя, что хотя приток еще не силен, есть пространство для дальнейшего роста спроса. График PI/USD за 1 день (Источник: TradingView) Более широкая картина очерчивает дорожную карту более высоких уровней расширения Фибоначчи на 0,71$, 0,86$ и 0,93$, если импульс продолжит нарастать. Эти уровни представляют собой важные вехи, которые могут изменить настроения и вернуть Pi в более широкие обсуждения. Однако падение ниже 0,27$ перевернет сценарий и рискует вызвать еще одно падение к 0,15$, сводя на нет большую часть восстановительных усилий. До тех пор пробой клина предполагает, что быки могут иметь преимущество, если ликвидность улучшится. Сильный толчок выше диапазона 0,41$–0,50$ вероятно подтвердит этот пробой и откроет путь для более высокого расширения. Эта разворачивающаяся структура тесно связана...
Цены на Dogecoin и Pepe продолжают падать, является ли Layer Brett настоящей причиной?

Цены на Dogecoin и Pepe продолжают падать, является ли Layer Brett настоящей причиной?

Пост «Цены на Dogecoin и Pepe продолжают падать, является ли Layer Brett настоящей причиной?» появился на BitcoinEthereumNews.com. Dogecoin и Pepe Coin раньше доминировали в чартах мем-коинов, но это влияние может ослабевать. Цены на Dogecoin и Pepe падают, объем торгов сокращается, и даже магия мемов, кажется, угасает. Тем временем новый конкурент, Layer Brett, набирает серьезные обороты. Может ли этот токен Ethereum Layer 2 стоимостью меньше цента быть причиной, по которой инвесторы в мемы покидают корабль? Dogecoin (DOGE): Утрата позиций мем-короля Репутация Dogecoin как оригинального мем-коина все еще сохраняется, но его рыночная позиция начинает шататься. Цена неуклонно падала в течение последних нескольких недель с минимальными признаками сильного разворота. Сообщество Dogecoin остается лояльным, но даже преданные фанаты DOGE находят все меньше причин оставаться воодушевленными. Основная проблема? Ничего не изменилось. По-прежнему нет функциональности смарт-контрактов, инструментов DeFi и реального пути обновления. Dogecoin существует в своей первоначальной форме — веселый, культовый и в значительной степени статичный. Долгожданный ETF Dogecoin не материализовался, и, помимо случайных упоминаний Илона Маска, способность DOGE генерировать новое внимание значительно снизилась. Тем временем кошельки тихо выводят средства. Крупные держатели не сбрасывают все полностью, но диверсифицируются — часто в мем-коины, которые предлагают реальную доходность и новые технологии. Это не смерть Dogecoin, но явно шаг назад от доминирования. Pepe Coin (PEPE): По-прежнему дикий, но цена Pepe не вдохновляет Pepe Coin ворвался на сцену с мем-энергией, которая соперничала с лучшими из них. Но в последнее время цена Pepe застряла в снижении. Объемы торгов сокращаются, и социальные настроения, хотя и остаются игривыми, не генерируют прежней искры. Часть проблемы — насыщение. Чистый мем может существовать только определенное время, прежде чем инвесторы начнут искать большего. Pepe Coin никогда не обещал технологий или полезности, и хотя сначала это работало, блеск потускнел. Нет стейкинга...
World Liberty Financial (WLFI) сжигает 47 млн токенов на фоне падения цены

World Liberty Financial (WLFI) сжигает 47 млн токенов на фоне падения цены

Пост World Liberty Financial (WLFI) сжигает 47 млн токенов на фоне падения цены появился на BitcoinEthereumNews.com. World Liberty Financial сожгла 47 миллионов токенов WLFI для борьбы с падением цены. Сжигание токенов представляет 0,19% оборотного предложения, поскольку проект борется с падением на 31% с момента запуска в понедельник. World Liberty Financial провела экстренное сжигание токенов на этой неделе, уничтожив 47 миллионов токенов WLFI, поскольку компания испытывает падение рыночных показателей. Поддерживаемый семьей Трампа криптовалютный проект начал публичные торги в понедельник, но не смог сохранить импульс. Токен начал торговаться по цене 0,331 $ и потерял более 31% своей стоимости за несколько дней. Внезапное падение цены заставило разработчиков проекта предпринять немедленные шаги для стабилизации рынка. Стратегия сжигания токенов не смогла остановить падение рынка Согласно записям блокчейна, World Liberty Financial навсегда изъяла из обращения 47 миллионов токенов в среду путем их сжигания. Потерянные токены составляют около 0,19% существующего оборотного предложения, а в обращении находится 24,66 миллиарда токенов. Первоначальный выпуск проекта составлял 100 миллиардов токенов, из которых только 25% токенов были доступны для торговли на момент запуска. Криптовалюта стала объектом активных атак со стороны шортистов, что способствовало постоянному снижению цены токенов в течение недели. Команда разработчиков предложила применить систематические программы обратного выкупа с протокольными комиссиями для повышения дефицита и стоимости токенов. Реакция сообщества кажется положительной, поскольку 133 респондента уже выразили свое одобрение инициативы по сжиганию в первоначальных обсуждениях. Формальные процессы голосования все еще продолжаются, разработчики пытаются получить согласие большего числа заинтересованных сторон относительно будущих стратегий токеномики. Эксперты в отрасли не оптимистичны в отношении использования поддерживаемых знаменитостями криптовалют и их устойчивости на полноценных финансовых рынках. Кевин Раш из...
Банк США возобновляет услуги хостинга Биткоина для институциональных инвесторов, добавляя поддержку Биткоин ETF

Банк США возобновляет услуги хостинга Биткоина для институциональных инвесторов, добавляя поддержку Биткоин ETF

Пост U.S. Bank возобновляет услуги хостинга Биктоин для институциональных инвесторов, добавляя поддержку Биктоин ETF появился на BitcoinEthereumNews.com. U.S. Bank объявил сегодня, что официально возобновил свои услуги хранения криптовалюты для институциональных инвестиционных менеджеров, вновь открыв программу, впервые представленную в 2021 году. Сервис, который перезапускается как программа раннего доступа для клиентов Global Fund Services, предназначен для обеспечения безопасных решений по хранению биткоина, где NYDIG выступает в качестве субкастодиана. Решение принято после нескольких лет нормативной неопределенности, при этом U.S. Bank указывает на более четкую структуру для цифровых активов как ключевой фактор перезапуска программы. В дополнение к прямому хранению биткоина, банк расширил свое предложение, включив услуги хранения для биржевых фондов биткоина (ETF). Стивен Филипсон, вице-председатель U.S. Bank Wealth, Corporate, Commercial and Institutional Banking, подчеркнул новаторскую роль банка в цифровых финансах. "Мы гордимся тем, что были одним из первых банков, предложивших хранение криптовалюты для фондов и институциональных клиентов еще в 2021 году, и мы рады возобновить эту услугу в этом году. После большей нормативной ясности мы расширили наше предложение, включив в него биткоин ETF, что позволяет нам предоставлять полный спектр услуг для менеджеров, ищущих услуги хранения и администрирования." NYDIG, вертикально интегрированная компания по финансовым услугам и энергетической инфраструктуре биткоина, будет выступать в качестве основного субкастодиана биткоина для программы. Теджас Шах, генеральный директор NYDIG, заявил, что партнерство подчеркивает конвергенцию традиционных финансов с экономикой цифровых активов. "NYDIG имеет честь сотрудничать с U.S. Bank в качестве основного поставщика услуг хранения биткоина. Вместе мы можем преодолеть разрыв между традиционными финансами и современной экономикой, облегчая доступ для клиентов Global Fund Services к биткоину как к надежным деньгам, предоставляемым с безопасностью и защитой, ожидаемыми от регулируемых финансовых учреждений." Перезапуск отражает текущую стратегию U.S. Bank по расширению своих цифровых возможностей для институциональных клиентов. Доминик Вентуро, старший исполнительный вице-президент и главный цифровой...
Поддерживаемая Winklevoss Treasury BV привлекает 147 млн $ для приобретения Биткоина

Поддерживаемая Winklevoss Treasury BV привлекает 147 млн $ для приобретения Биткоина

Пост о том, что Treasury BV, поддерживаемая Winklevoss, привлекла 147 миллионов $ для приобретения Биткоина, появился на BitcoinEthereumNews.com. Краткие моменты: Treasury BV привлекла 126 миллионов € под руководством Winklevoss Capital и Nakamoto Holdings. Приобретено более 1 000 BTC для обеспечения крупнейшего в Европе плана Казначейства Биткоина. Планируется листинг на Euronext под тикером TRSR через слияние с MKBN. Treasury BV привлекает 126 миллионов € для лидерства на европейском рынке Биткоина. Голландская крипто-инвестиционная фирма Treasury BV завершила знаковый раунд частного финансирования в размере 126 миллионов € (147 миллионов $) под руководством Winklevoss Capital и Nakamoto Holdings. Компания сейчас позиционирует себя как крупнейшая публично торгуемая компания Биткоина в Европе. Большая ставка Treasury BV на Биткоин. Раунд финансирования, объявленный 3 сентября, позволил Treasury BV приобрести более 1 000 BTC, укрепив свой баланс одной из крупнейших корпоративных покупок Биткоина в Европе на сегодняшний день. Генеральный директор Хинг Оэй подчеркнул миссию компании: "Мы видим Биткоин как основу финансовых рынков завтрашнего дня. Treasury BV существует, чтобы поставить Европу в авангард этого глобального сдвига", - сказал Оэй. Компания также обеспечила права на проведение конференции Биткоин Амстердам, подчеркивая свое стремление продвигать принятие криптовалюты по всему континенту. Путь к публичному листингу на Euronext Amsterdam. Для достижения своих амбиций по листингу, Treasury BV заключила обязательное соглашение о слиянии с голландской инвестиционной фирмой MKB Nedsense (MKBN). Согласно сделке: MKBN передаст все активы своему крупнейшему акционеру, Value8 NV. Затем будут выпущены новые акции для инвесторов Treasury BV. После завершения ожидается, что объединенная организация будет торговаться на Euronext Amsterdam под тикером TRSR. Генеральный директор Оэй представил этот шаг как часть более широкого видения: "То, что мы называем 'эквитизацией Биткоина', даст инвесторам настоящий доступ к первой криптовалюте — через регулируемые европейские рынки", — объяснил он. Новая глава в европейских крипто-инвестициях. Поскольку Европа ужесточает регулирование, но при этом способствует инновациям, листинг Treasury BV, вероятно, будет рассматриваться как веха для институционального принятия Биткоина...
Билл Морган стандартизирует ответ о роли XRP в сделках Ripple

Билл Морган стандартизирует ответ о роли XRP в сделках Ripple

Пост Билл Морган стандартизирует ответ о Роли XRP в сделках Ripple появился на BitcoinEthereumNews.com. Билл Морган заявляет, что не будет отвечать на повторяющиеся вопросы об использовании XRP в сделках Ripple. Морган пояснил, что он не работает на компанию, заявив, что Ripple четко обозначила это. XRP рассматривается как превосходная мостовая валюта для мгновенных глобальных платежей с большим объемом. Юридический эксперт Билл Морган объявил о стандартизированном подходе к решению повторяющихся вопросов об использовании XRP в партнерствах Ripple. Заявление Моргана появилось в то время, когда сообщество XRP часто ищет разъяснения о том, включают ли новые сотрудничества Ripple нативный токен. Технический анализ отдает предпочтение XRP перед RLUSD Юридический аналитик выразил разочарование постоянными идентичными запросами о том, включают ли конкретные партнерства Ripple использование токена XRP. Морган пояснил, что он не работает ни на одну из компаний, что делает несправедливым ожидать от него окончательного подтверждения или уверенности по этим вопросам. Морган предоставил подробное техническое обоснование того, почему XRP, вероятно, обеспечивает большинство платежных партнерств Ripple, а не стейблкоин компании RLUSD. Он сослался на заявления технического директора Ripple Джоэла Катца, подтверждающие, что большинство платежных операций Ripple используют XRP в качестве основного мостового актива. Юридический эксперт признал, что RLUSD может обслуживать определенные варианты использования на рынках, эквивалентных USD, с проблемами Волатильности цен или в юрисдикциях, требующих транзакций со стейблкоинами для соответствия нормативным требованиям. Однако для сценариев платежей в реальном времени, характеризующих большую часть бизнес-модели Thunes, RLUSD создал бы ненужные операционные сложности. Морган подчеркивает ограничения, влияющие на RLUS Морган выделил несколько технических ограничений, влияющих на производительность RLUSD по сравнению с XRP. Поскольку большинство токенов RLUSD выпускаются на блокчейн Ethereum, а не на XRP Ledger, транзакции могут испытывать более медленное время обработки и более высокие структуры комиссий, что ставит под угрозу эффективность в сценариях платежей с большим объемом. Привязка к USD, определяющая RLUSD, создает дополнительные ограничения для оптимизации трансграничных платежей. Морган отметил, что это ограничение привязки требует дополнительных пулов ликвидности или шагов конвертации валюты на рынках, не связанных с USD, создавая операционную неэффективность, которой избегает независимый механизм ценообразования XRP. Для...
Спрос на ETF на золото и серебро достиг рекордных уровней

Спрос на ETF на золото и серебро достиг рекордных уровней

Пост "Спрос на ETF золота и серебра достиг рекордных уровней" появился на BitcoinEthereumNews.com. Спрос инвесторов на драгоценные металлы вырос до беспрецедентных уровней, при этом вложения в биржевые фонды (ETF) золота и серебра достигли новых рекордов в августе. Этот всплеск отражает более широкую тенденцию 2025 года, поскольку инвесторы ищут безопасные убежища в условиях повышенной экономической волатильности. С этой целью ETF, обеспеченные золотом, достигли исторического максимума в 2 905 тонн, что примерно на 310 тонн больше с начала года, согласно данным Bloomberg, которыми поделился The Kobeissi Letter 3 сентября. Спрос на ETF золота и серебра. Источник: Bloomberg Приток средств совпадает с тем, что цены на золото в этом году бьют последовательные рекорды, впервые превысив 3 500$ за унцию. Аналитики связывают ралли с растущими ожиданиями снижения ставок Федеральной резервной системы, ослаблением доллара и устойчивым спросом со стороны центральных банков и институциональных инвесторов. Примечательно, что модель была одной из устойчивого накопления, с короткими консолидациями, за которыми следовали решительные прорывы, подкрепленные статусом золота как наиболее надежного актива-убежища. Рекордный спрос на серебро Между тем, вложения в ETF серебра выросли до 25 044 тонн в августе после семи месяцев подряд роста, с добавлением почти 3 000 тонн за этот период. Ралли подтолкнуло белый металл к низким 40$ за унцию, что ознаменовало его самый резкий рост более чем за десятилетие. В отличие от золота, импульс серебра был обусловлен не только притоком инвесторов, но и промышленным спросом со стороны производства солнечных панелей, электромобилей и электроники. Повышенные ставки аренды около 2%, значительно выше типичных почти нулевых уровней, сигнализируют о жестких условиях поставок, что еще больше ускоряет его рост. В то же время, контрастные, но дополняющие друг друга тенденции в двух металлах отражаются в сужающемся соотношении золота к серебру, поскольку серебро опережает золото. В то время как золото продолжает свое устойчивое ралли, серебро находится в более резкой фазе прорыва, повторяя прошлые циклы, когда оно отставало, прежде чем догнать. Изображение предоставлено Shutterstock Источник: https://finbold.com/demand-for-gold-and-silver-etfs-hit-record-levels/
Музыка Арианы Гранде набирает популярность перед началом ее нового насыщенного периода

Музыка Арианы Гранде набирает популярность перед началом ее нового насыщенного периода

Пост «Музыка Арианы Гранде набирает популярность перед началом её нового насыщенного периода» появился на BitcoinEthereumNews.com. Синглы Арианы Гранде «Yes, And?» и «Twilight Zone» улучшают свои позиции, как и её последний альбом Eternal Sunshine. ГОЛЛИВУД, КАЛИФОРНИЯ – 10 МАРТА: Ариана Гранде посещает 96-ю ежегодную церемонию вручения премии Оскар 10 марта 2024 года в Голливуде, Калифорния. (Фото: Sarah Morris/WireImage) WireImage У Арианы Гранде сейчас относительно спокойный период в британских чартах, с небольшим количеством композиций – хотя во всех случаях её музыка поднимается в рейтингах. Обладательница Грэмми в настоящее время не занимается активным продвижением, хотя это скоро изменится. Она снова объединится с Синтией Эриво для работы над «Wicked: For Good», второй частью франшизы «Wicked», которая выйдет этой осенью. Недавно анонсированный концертный тур, основанный на её последней главе, должен последовать за этим. Даже несмотря на то, что она пока молчит, музыка Гранде продолжает расти, и одна композиция возвращается, поскольку поклонники в Великобритании продолжают покупать и стримить её последние работы. «Twilight Zone» поднимается в нескольких чартах «Twilight Zone» улучшает позиции в двух рейтингах, ориентированных на продажи. Трек поднимается с 31-го на 23-е место в Official Physical Singles chart, а в списке Official Vinyl Singles продвигается с 36-го на 25-е место. Сингл теперь провёл пять недель в каждом рейтинге. Ранее он достигал второго места в списке Official Physical Singles и 3-го места в рейтинге Official Vinyl Singles. «Yes, And?» возвращается Другая победа Гранде на данный момент – знакомая. «Yes, And?» возвращается в чарт Official Physical Singles на 87-м месте, продлевая свой статус одного из самых продаваемых треков на любом физическом формате до 58 недель. Этот танцевальный поп-хит уже достигал 1-го места и на этой неделе воссоединяется с «Twilight Zone», обеспечивая обладательнице Грэмми пару появлений в...
