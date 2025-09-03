Билл Морган стандартизирует ответ о роли XRP в сделках Ripple
Пост Билл Морган стандартизирует ответ о Роли XRP в сделках Ripple появился на BitcoinEthereumNews.com. Билл Морган заявляет, что не будет отвечать на повторяющиеся вопросы об использовании XRP в сделках Ripple. Морган пояснил, что он не работает на компанию, заявив, что Ripple четко обозначила это. XRP рассматривается как превосходная мостовая валюта для мгновенных глобальных платежей с большим объемом. Юридический эксперт Билл Морган объявил о стандартизированном подходе к решению повторяющихся вопросов об использовании XRP в партнерствах Ripple. Заявление Моргана появилось в то время, когда сообщество XRP часто ищет разъяснения о том, включают ли новые сотрудничества Ripple нативный токен. Технический анализ отдает предпочтение XRP перед RLUSD Юридический аналитик выразил разочарование постоянными идентичными запросами о том, включают ли конкретные партнерства Ripple использование токена XRP. Морган пояснил, что он не работает ни на одну из компаний, что делает несправедливым ожидать от него окончательного подтверждения или уверенности по этим вопросам. Морган предоставил подробное техническое обоснование того, почему XRP, вероятно, обеспечивает большинство платежных партнерств Ripple, а не стейблкоин компании RLUSD. Он сослался на заявления технического директора Ripple Джоэла Катца, подтверждающие, что большинство платежных операций Ripple используют XRP в качестве основного мостового актива. Юридический эксперт признал, что RLUSD может обслуживать определенные варианты использования на рынках, эквивалентных USD, с проблемами Волатильности цен или в юрисдикциях, требующих транзакций со стейблкоинами для соответствия нормативным требованиям. Однако для сценариев платежей в реальном времени, характеризующих большую часть бизнес-модели Thunes, RLUSD создал бы ненужные операционные сложности. Морган подчеркивает ограничения, влияющие на RLUS Морган выделил несколько технических ограничений, влияющих на производительность RLUSD по сравнению с XRP. Поскольку большинство токенов RLUSD выпускаются на блокчейн Ethereum, а не на XRP Ledger, транзакции могут испытывать более медленное время обработки и более высокие структуры комиссий, что ставит под угрозу эффективность в сценариях платежей с большим объемом. Привязка к USD, определяющая RLUSD, создает дополнительные ограничения для оптимизации трансграничных платежей. Морган отметил, что это ограничение привязки требует дополнительных пулов ликвидности или шагов конвертации валюты на рынках, не связанных с USD, создавая операционную неэффективность, которой избегает независимый механизм ценообразования XRP. Для...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 23:18