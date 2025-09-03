Спрос на ETF на золото и серебро достиг рекордных уровней

Спрос инвесторов на драгоценные металлы вырос до беспрецедентных уровней, при этом вложения в биржевые фонды (ETF) золота и серебра достигли новых рекордов в августе. Этот всплеск отражает более широкую тенденцию 2025 года, поскольку инвесторы ищут безопасные убежища в условиях повышенной экономической волатильности. С этой целью ETF, обеспеченные золотом, достигли исторического максимума в 2 905 тонн, что примерно на 310 тонн больше с начала года, согласно данным Bloomberg, которыми поделился The Kobeissi Letter 3 сентября. Спрос на ETF золота и серебра. Источник: Bloomberg Приток средств совпадает с тем, что цены на золото в этом году бьют последовательные рекорды, впервые превысив 3 500$ за унцию. Аналитики связывают ралли с растущими ожиданиями снижения ставок Федеральной резервной системы, ослаблением доллара и устойчивым спросом со стороны центральных банков и институциональных инвесторов. Примечательно, что модель была одной из устойчивого накопления, с короткими консолидациями, за которыми следовали решительные прорывы, подкрепленные статусом золота как наиболее надежного актива-убежища. Рекордный спрос на серебро Между тем, вложения в ETF серебра выросли до 25 044 тонн в августе после семи месяцев подряд роста, с добавлением почти 3 000 тонн за этот период. Ралли подтолкнуло белый металл к низким 40$ за унцию, что ознаменовало его самый резкий рост более чем за десятилетие. В отличие от золота, импульс серебра был обусловлен не только притоком инвесторов, но и промышленным спросом со стороны производства солнечных панелей, электромобилей и электроники. Повышенные ставки аренды около 2%, значительно выше типичных почти нулевых уровней, сигнализируют о жестких условиях поставок, что еще больше ускоряет его рост. В то же время, контрастные, но дополняющие друг друга тенденции в двух металлах отражаются в сужающемся соотношении золота к серебру, поскольку серебро опережает золото. В то время как золото продолжает свое устойчивое ралли, серебро находится в более резкой фазе прорыва, повторяя прошлые циклы, когда оно отставало, прежде чем догнать.