Поддерживаемый семьей Трампа American Bitcoin начнет Торговлю на Nasdaq сегодня
Пост "Поддерживаемый семьей Трампа American Биктоин начинает торговаться на Nasdaq сегодня" появился на BitcoinEthereumNews.com. American Bitcoin Corp. (ABTC) готовится дебютировать на Nasdaq сегодня, что является еще одной важной вехой в растущем пересечении традиционных финансов и Биткоина. Компания, поддерживаемая Эриком Трампом и Дональдом Трампом-младшим, представляет собой уникальную платформу накопления Биткоина, которая сочетает майнинговые операции со стратегическими рыночными покупками. Публичный листинг компании происходит через слияние акций с Gryphon Digital Mining, Inc., создавая то, что стремится стать одной из ведущих платформ инфраструктуры Биткоина в Америке. Предприятие принадлежит в основном Hut 8 Corp. (Nasdaq | TSX: HUT), которая внесла большую часть своих ASIC-майнеров Биткоина в обмен на 80% долю в новой организации. "Сегодня American Bitcoin становится ведущим публичным инструментом для инвесторов, ищущих масштабируемый, уникальный доступ к определяющему классу активов нашего времени", - сказал Эрик Трамп, соучредитель и главный стратег American Bitcoin. "Наш дебют на Nasdaq знаменует историческую веху в интеграции Биткоина в ядро американских рынков капитала и продвижении нашей миссии сделать Америку бесспорным лидером глобальной экономики Биткоина". Бизнес-модель компании использует двойную стратегию накопления, интегрируя операции по самостоятельному майнингу с оппортунистическими покупками Биткоина. Этот подход обеспечивает гибкость для реагирования на рыночные условия, сохраняя при этом структурное преимущество в затратах по сравнению с чистыми инструментами накопления через майнинговые операции, которые приобретают Биткоин по ценам ниже рыночных. Вход семьи Трампа в сектор майнинга Биткоина происходит на фоне более широкой тенденции корпоративного принятия Биткоина. Запуск следует за несколькими крупными объявлениями корпоративных казначейств, включая недавнюю покупку Биткоина компанией Strategy Inc. на сумму 449,3 миллиона долларов. Дональд Трамп-младший, акционер American Bitcoin, подчеркнул соответствие компании американским ценностям: "American Bitcoin воплощает ценности, определяющие американскую силу: свободу, прозрачность и независимость. С нашим листингом на Nasdaq мы поднимаем эту миссию на глобальную сцену, предоставляя инвесторам инструмент, который, как мы считаем, укрепит финансовую систему США...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 00:59