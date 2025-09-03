2025-10-11 суббота

U.S. Bancorp перезапускает институциональное хранение Биткоина с поддержкой ETF

U.S. Bancorp перезапускает институциональное хранение Биткоина с поддержкой ETF

U.S. Bancorp возобновил свой сервис хранения Биткоина после приостановки программы более чем на 3 года. Инициатива появилась на фоне про-криптовалютной позиции администрации Трампа, которая побудила традиционные финансовые учреждения глубже погрузиться в цифровые активы. Американский банк сообщил, что его программа ориентирована на институциональных инвестиционных менеджеров с зарегистрированными или частными фондами. По данным банка, сервис хранения Биткоина также впервые будет включать биржевые фонды BTC (ETF). U.S. Bancorp планирует включить крипто-ETF в свою программу хранения Биткоина Банк Соединенных Штатов возобновляет услуги хранения криптовалюты для институциональных клиентов. pic.twitter.com/Qbx4sdue0U — Inspired Analyst (@inspirdanalyst) 3 сентября 2025 U.S. Bancorp заявил, что будет выступать в качестве клиентского посредника, в то время как инвестиционная управляющая компания NYDIG будет выполнять функции суб-кастодиана базового актива. Программа предполагает, что учреждение обеспечивает сохранность Биткоина от имени клиента. По словам генерального директора NYDIG Теджаса Шаха, компания стремится преодолеть разрыв между традиционными и современными финансами через свою инициативу по хранению Биткоина. Интерес базирующегося в Миннесоте банка к возрождению своих услуг по хранению криптовалюты также возник под руководством президента Гунджана Кедии. Кедия заявил на конференции Morgan Stanley U.S. Financials в июне, что для банков существует выгодная возможность в криптосекторе, на который приходится поразительные 90% транзакций стейблкоинов. "Наличие поставщика, принадлежащего банку, который обладает такой силой, стабильностью и преемственностью, я думаю, дает клиентам большой комфорт в развивающейся части рынка." -Стивен Филипсон, руководитель отдела благосостояния, корпоративного, коммерческого и институционального банкинга в U.S. Bank. Филипсон добавил, что финансовое учреждение планирует масштабировать программу по мере роста криптоиндустрии, чтобы включить другие криптовалюты, соответствующие его внутренним стандартам риска и соответствия. Банк также изучает способы включения цифровых активов в другие области, такие как благосостояние...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 01:25
Разделение потоков ETF: фонды Биктоин получают приток 333 миллиона $, в то время как ETF Ether теряют 135 миллионов $

Разделение потоков ETF: фонды Биктоин получают приток 333 миллиона $, в то время как ETF Ether теряют 135 миллионов $

Биржевые фонды (ETF) Биткоина начали сентябрь с сильного притока в 333 миллиона долларов, в то время как ETF эфира испытывали трудности, зафиксировав отток в 135 миллионов долларов. BTC набирает обороты, в то время как ETH сталкивается с новым оттоком Сентябрь начался с явного разделения настроений между двумя крупнейшими рынками крипто-ETF. Инвесторы вкладывали деньги в биткоин-фонды, в то время как продукты эфира страдали [...]
BitcoinEthereumNews2025/09/04 01:23
Фиаско с логотипом Cracker Barrel доказывает, что он не может отказаться от своей ностальгической привлекательности

Фиаско с логотипом Cracker Barrel доказывает, что он не может отказаться от своей ностальгической привлекательности

Вид на вход в Cracker Barrel Old Country Store в Маунт-Арлингтоне, Нью-Джерси, 22 августа 2025 года. Cracker Barrel занимает особое место в сердцах многих американцев, предлагая деревенскую кухню в атмосфере фольклорного «Старого деревенского магазина» с креслами-качалками и периодическими выступлениями кантри-музыки. Но попытка ребрендинга известной американской сети вызвала шквал протестов в интернете и открыла новый фронт в культурных войнах вокруг исторических брендов, стремящихся обновить свой корпоративный имидж (Фото: Gregory WALTON / AFP) (Фото: GREGORY WALTON/AFP через Getty Images) AFP через Getty Images Попытка Cracker Barrel модернизировать свой имидж обернулась зрелищным провалом, вызвав волну общественного возмущения, потерю акций на сумму 100 миллионов долларов и упоминание от Белого дома. Неделю спустя сеть была вынуждена изменить курс и вернуть свой старомодный и любимый логотип. То, что начиналось как усилие по ребрендингу для обновления идентичности ресторанной сети, быстро сошло с рельсов. Это выявило глубокий разрыв между корпоративным руководством и основными ценностями бренда, которые разделяет его лояльная клиентская база, и неверно оценило ностальгическую привлекательность бренда для клиентов следующего поколения. Предпосылки для падения Во вторник, 19 августа, генеральный директор Cracker Barrel Джули Масино выступила на Good Morning America, чтобы объявить об изменениях, вносимых в ресторанную сеть, включая обновление меню и упрощенный, менее загроможденный дизайн интерьера. Она также попыталась противостоять общественному возмущению тем, что изменения сигнализируют об отходе от ностальгической аутентичности бренда. Ресторанная сеть, насчитывающая 660 заведений, выделила от 600 до 700 миллионов долларов на усилия по ребрендингу в течение следующих трех лет. В 2025 финансовом году будут реконструированы первые 25-30 локаций. Масино заявила, что результаты усилий по модернизации были «чрезвычайно положительными». Однако за пределами ее корпоративного...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 01:19
US Bancorp снова предложит Биктоин Хостинг услуги на фоне изменений в регуляторной среде

US Bancorp снова предложит Биктоин Хостинг услуги на фоне изменений в регуляторной среде

US Bancorp возобновил услуги хранения криптовалюты после четырехлетней паузы, изначально сосредоточившись на хранении Биткоина для фондов и ETF через партнерство с NYDIG.
Coinspeaker2025/09/04 01:12
Как стать крупнейшим держателем BTC в США

Как стать крупнейшим держателем BTC в США

Амбициозная цель American Bitcoin: Стать крупнейшим держателем BTC в США
BitcoinEthereumNews2025/09/04 01:00
Поддерживаемый семьей Трампа American Bitcoin начнет Торговлю на Nasdaq сегодня

Поддерживаемый семьей Трампа American Bitcoin начнет Торговлю на Nasdaq сегодня

American Bitcoin Corp. (ABTC) готовится дебютировать на Nasdaq сегодня, что является еще одной важной вехой в растущем пересечении традиционных финансов и Биткоина. Компания, поддерживаемая Эриком Трампом и Дональдом Трампом-младшим, представляет собой уникальную платформу накопления Биткоина, которая сочетает майнинговые операции со стратегическими рыночными покупками. Публичный листинг компании происходит через слияние акций с Gryphon Digital Mining, Inc., создавая то, что стремится стать одной из ведущих платформ инфраструктуры Биткоина в Америке. Предприятие принадлежит в основном Hut 8 Corp. (Nasdaq | TSX: HUT), которая внесла большую часть своих ASIC-майнеров Биткоина в обмен на 80% долю в новой организации. "Сегодня American Bitcoin становится ведущим публичным инструментом для инвесторов, ищущих масштабируемый, уникальный доступ к определяющему классу активов нашего времени", - сказал Эрик Трамп, соучредитель и главный стратег American Bitcoin. "Наш дебют на Nasdaq знаменует историческую веху в интеграции Биткоина в ядро американских рынков капитала и продвижении нашей миссии сделать Америку бесспорным лидером глобальной экономики Биткоина". Бизнес-модель компании использует двойную стратегию накопления, интегрируя операции по самостоятельному майнингу с оппортунистическими покупками Биткоина. Этот подход обеспечивает гибкость для реагирования на рыночные условия, сохраняя при этом структурное преимущество в затратах по сравнению с чистыми инструментами накопления через майнинговые операции, которые приобретают Биткоин по ценам ниже рыночных. Вход семьи Трампа в сектор майнинга Биткоина происходит на фоне более широкой тенденции корпоративного принятия Биткоина. Запуск следует за несколькими крупными объявлениями корпоративных казначейств, включая недавнюю покупку Биткоина компанией Strategy Inc. на сумму 449,3 миллиона долларов. Дональд Трамп-младший, акционер American Bitcoin, подчеркнул соответствие компании американским ценностям: "American Bitcoin воплощает ценности, определяющие американскую силу: свободу, прозрачность и независимость. С нашим листингом на Nasdaq мы поднимаем эту миссию на глобальную сцену, предоставляя инвесторам инструмент, который, как мы считаем, укрепит финансовую систему США...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 23:58
Заявления Трампа стимулируют рост Биткоина

Заявления Трампа стимулируют рост Биткоина

Биктоин испытал значительный скачок, поднявшись выше 112 000$ и стабилизировавшись на отметке 112 253$, после того как бывший президент Дональд Трамп сделал влиятельные заявления. Этот рост произошел одновременно с решением президента России Владимира Путина расширить сделки по природному газу с Китаем, что, по-видимому, оспаривает вторичные санкции Трампа.
BitcoinEthereumNews2025/09/04 00:56
Netflix позволит пользователям настраивать и делиться клипами на мобильных устройствах

Netflix позволит пользователям настраивать и делиться клипами на мобильных устройствах

Пост Netflix позволит пользователям настраивать и делиться клипами на мобильных устройствах появился на BitcoinEthereumNews.com. Netflix в среду объявил о новом обновлении своей функции "Moments", позволяющем зрителям выбирать начальную и конечную точку клипов для сохранения и обмена. Эта функция, доступная только на мобильных устройствах, была впервые запущена в прошлом году, чтобы зрители могли сохранять понравившиеся сцены и делиться ими. Новое обновление совпадает с выходом второй части 2 сезона популярного шоу "Wednesday". Новое обновление функции "Moments" от Netflix стремится использовать вирусные моменты в таких шоу, как "Wednesday". Обновление включает опцию "клип" на экране для регулировки длины сегмента. После обрезки видео сохранится во вкладке "My Netflix" для повторного просмотра или обмена. Во время первого сезона сериала — переосмысления классического телешоу "Семейка Аддамс" — сцена танца главной героини, Уэнсдей, стала вирусной и превратилась в один из самых популярных моментов сериала. "Wednesday" является самым популярным шоу Netflix на сегодняшний день, с более чем 252 миллионами просмотров, согласно веб-сайту компании. Первая часть сериала дебютировала в августе и уже собрала десятки миллионов просмотров. Новое обновление появляется в то время, когда Netflix обновляет свой бренд, с редизайном домашней страницы и вертикальной лентой видео на мобильных устройствах, похожей на TikTok. Стриминговый гигант реализовал различные стратегические шаги после короткого периода стагнации в 2022 году, от обновления своих функций до бизнес-инициатив, таких как более дешевый план подписки с рекламой и борьба с обменом паролями. Netflix больше не публикует данные о подписках, но стример сообщил, что в январе у него было более 300 миллионов платных подписок. Не пропустите эти сведения от CNBC PRO Источник: https://www.cnbc.com/2025/09/03/netflix-clips-moments-viral-share-mobile.html
BitcoinEthereumNews2025/09/04 00:52
Фунт стерлингов стабилен и консолидирует потери вторника – Scotiabank

Фунт стерлингов стабилен и консолидирует потери вторника – Scotiabank

Пост GBP стабилен и консолидирует потери вторника – Scotiabank появился на BitcoinEthereumNews.com. Фунт стерлингов (GBP) также вырос на незначительные 0,1% по отношению к доллару США (USD), пытаясь консолидировать потери понедельника, сообщают главные стратеги по Форекс Scotiabank Шон Осборн и Эрик Теорет. Рынки следят за бюджетом 26 ноября "Турбулентность на рынке облигаций Великобритании, похоже, несколько успокоилась, однако фискальная ситуация останется ключевым драйвером для GBP, поскольку рынки ожидают публикации бюджета 26 ноября. С точки зрения фундаментальных показателей, окончательный PMI услуг преподнес скромный положительный сюрприз, составив 54,2 против предыдущего/ожидаемого 53,6. Область середины 50-х примечательна и относительно высока по сравнению с аналогами." "Последнее движение цены указывает на поддержку, стабилизацию и возможное восстановление, поскольку мы отмечаем удлиненные нижние тени на свечах вторника и среды. Индекс относительной силы находится на медвежьей территории ниже 50, но лишь незначительно. Мы видим потенциал для роста обратно к 50-дневной скользящей средней (1,3488) и ожидаем краткосрочный диапазон между поддержкой 1,3350 и сопротивлением 1,3450." Источник: https://www.fxstreet.com/news/gbp-steady-and-consolidating-tuesdays-losses-scotiabank-202509031120
BitcoinEthereumNews2025/09/04 00:10
Знаменитый сингл Оззи Осборна покоряет новые высоты

Знаменитый сингл Оззи Осборна покоряет новые высоты

Пост «Знаменитый сингл Оззи Осборна поднимается выше, чем когда-либо» появился на BitcoinEthereumNews.com. «Hellraiser» Оззи Осборна возвращается в официальный чарт физических синглов на 97-е место, что является новым пиком для этого десятилетнего трека. НЬЮ-ЙОРК, NY – 11 ДЕКАБРЯ: Оззи Осборн посещает студии SiriusXM 11 декабря 2014 года в Нью-Йорке. (Фото Ильи С. Савенок/Getty Images) Getty Images Спустя более месяца после смерти Оззи Осборна, первоначальный всплеск продаж и прослушиваний его музыки в значительной степени утих. В дни, непосредственно следующие за новостью, многие из его самых известных композиций и проектов — как сольных, так и с Black Sabbath — дебютировали или взлетели в рейтингах по всей Великобритании, его родной стране. Такая поддержка всегда остывает через некоторое время, и большинство работ Осборна исчезли из британских списков. Однако один трек находит свой путь обратно — и поднимается выше, чем когда-либо прежде, поскольку фанаты все еще оплакивают легенду. «Hellraiser» возвращается в чарт «Hellraiser» возвращается в официальный чарт физических синглов в этом фрейме на 97-м месте. Он едва попадает в список — всего в нескольких позициях от дна — но повторное появление все равно является победой в рейтинге, который стал еженедельным домом для легендарных хитов и коллекционных изданий. Вторая неделя, новый личный рекорд Этот фрейм отмечает только вторую неделю, которую «Hellraiser» когда-либо провел в официальном чарте физических синглов, и он достигает нового пика. Композиция наслаждается своим вторым пребыванием в списке и одновременно улучшает свой предыдущий результат. «Hellraiser» впервые попал в официальный список физических синглов в августе, сразу после смерти Осборна. Он дебютировал на 100-м месте, а затем исчез на несколько фреймов. Осборн, Лемми и песня с несколькими жизнями Осборн написал «Hellraiser» вместе с Закком Уайлдом и Лемми Килмистером из Motörhead. И Осборн, и Motörhead записали...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 23:58
