Как предсказать следующий разворот на Форекс
Пост «Как предсказать следующий разворот на Форекс» появился на BitcoinEthereumNews.com. На валютном рынке (Форекс), цены не меняются случайно; они реагируют на реальную экономику, и ничто не рассказывает экономическую историю быстрее, чем занятость. Создание рабочих мест, заработная плата, участие рабочей силы и, конечно, уровень безработицы — все это влияет на ожидания экономического роста и инфляции, а следовательно, на решения центральных банков... и, таким образом, на валюты. Другими словами, пристальное наблюдение за данными о занятости — это не роскошь аналитика, а конкурентное преимущество для любого трейдера Форекс, будь то новичок или опытный трейдер. Почему занятость является драйвером валюты Занятость — это прямая связь между активностью и покупательской способностью. Когда найм увеличивается и растет заработная плата, потребление держится, инфляция может расти, и у центральных банков появляется больше причин ужесточать политику (повышая или поддерживая высокие процентные ставки). Более высокие ставки привлекают капитал и укрепляют валюту. И наоборот, ухудшающийся рынок труда давит на потребление, сдерживает инфляцию и прокладывает путь к денежному смягчению, что, как правило, ослабляет валюту. Этот механизм не теоретический, его можно наблюдать из месяца в месяц в реакциях валютных пар, таких как EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD и так далее. На какие показатели смотреть, помимо одной заголовочной цифры Несельскохозяйственная занятость (NFP) в США: Ежемесячный катализатор par excellence. Не останавливайтесь на количестве созданных рабочих мест, обратите внимание на пересмотры данных за предыдущие месяцы (часто двигатели рынка), секторальное распределение (производство против услуг) и среднюю почасовую оплату, чтобы оценить инфляционное давление. Уровень безработицы: Падающий уровень поддерживает валюту, если падение происходит от чистой занятости, а не от снижения участия (разочарования соискателей). Растущий уровень может быть «хорошим», если участие растет еще быстрее, что является признаком динамичного предложения рабочей силы. Доход и отработанные часы: Рост заработной платы без увеличения занятости может быть достаточным для ужесточения...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 02:58