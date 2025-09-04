Криптовалютные рынки растут на фоне нормативной ясности и оптимизма ФРС

Биктоин, блокчейн Ethereum и основные Альткоины растут после того, как SEC и CFTC поделились заявлением о спотовой торговле криптовалютами. Основные цифровые активы выросли второй день подряд в среду, 3 сентября, благодаря макроэкономическому оптимизму и регуляторному попутному ветру после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) заявили, что регулируемым биржам не запрещено содействовать определенным спотовым криптовалютным сделкам. Биктоин (BTC) вырос на 1,2% за последние 24 часа до 112 000$. Ethereum (ETH) вырос на 3,8% за день до 4 459$. XRP увеличился на 2,8% до 2,87$, в то время как Solana (SOL) выросла на 5% до 210$. График BTC "Ротация китов от Биктоина к Ethereum, которая опустила BTC ниже 110 000$, взяла паузу и, скорее всего, почти завершена", - сказал Пол Ховард из Wincent в комментариях, которыми он поделился с The Defiant. "Я ожидаю, что мы увидим постепенный рост с возвращением институциональных потоков в BTC". Он объяснил, что хотя сентябрь исторически является месяцем с плохими показателями с точки зрения цены, он считает, что он может "удивить к концу месяца, учитывая институциональный интерес и стабильные объемы, которые мы наблюдаем от покупателей ОТС торговли на этой неделе". В пространстве альткоинов SYRUP от Maple Finance вырос на 12% в среду на фоне новостей о том, что управляющий активами расширяет syrupUSDC на Arbitrum. ONDO также вырос на 7% после объявления о запуске токенизированных акций США на блокчейн Ethereum. Общая рыночная капитализация криптовалют выросла почти на 2% за последние 24 часа до 3,96 триллиона$, при этом доминирование Биктоина составляет 56,3%, а Ethereum - 13,6%, согласно данным CoinGecko. Ликвидации и ETF За последние 24 часа было ликвидировано около 171 миллиона$ в криптопозициях, включая 52 миллиона$ длинных позиций и 119 миллионов$ коротких, по данным CoinGlass. Ethereum лидировал с более чем 53 миллионами$ в ликвидациях, за ним следует Биктоин с 35 миллионами$. Спотовые биржевые фонды Биткоина...