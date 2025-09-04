2025-10-11 суббота

Как предсказать следующий разворот на Форекс

Пост «Как предсказать следующий разворот на Форекс» появился на BitcoinEthereumNews.com. На валютном рынке (Форекс), цены не меняются случайно; они реагируют на реальную экономику, и ничто не рассказывает экономическую историю быстрее, чем занятость. Создание рабочих мест, заработная плата, участие рабочей силы и, конечно, уровень безработицы — все это влияет на ожидания экономического роста и инфляции, а следовательно, на решения центральных банков... и, таким образом, на валюты. Другими словами, пристальное наблюдение за данными о занятости — это не роскошь аналитика, а конкурентное преимущество для любого трейдера Форекс, будь то новичок или опытный трейдер. Почему занятость является драйвером валюты Занятость — это прямая связь между активностью и покупательской способностью. Когда найм увеличивается и растет заработная плата, потребление держится, инфляция может расти, и у центральных банков появляется больше причин ужесточать политику (повышая или поддерживая высокие процентные ставки). Более высокие ставки привлекают капитал и укрепляют валюту. И наоборот, ухудшающийся рынок труда давит на потребление, сдерживает инфляцию и прокладывает путь к денежному смягчению, что, как правило, ослабляет валюту. Этот механизм не теоретический, его можно наблюдать из месяца в месяц в реакциях валютных пар, таких как EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD и так далее. На какие показатели смотреть, помимо одной заголовочной цифры Несельскохозяйственная занятость (NFP) в США: Ежемесячный катализатор par excellence. Не останавливайтесь на количестве созданных рабочих мест, обратите внимание на пересмотры данных за предыдущие месяцы (часто двигатели рынка), секторальное распределение (производство против услуг) и среднюю почасовую оплату, чтобы оценить инфляционное давление. Уровень безработицы: Падающий уровень поддерживает валюту, если падение происходит от чистой занятости, а не от снижения участия (разочарования соискателей). Растущий уровень может быть «хорошим», если участие растет еще быстрее, что является признаком динамичного предложения рабочей силы. Доход и отработанные часы: Рост заработной платы без увеличения занятости может быть достаточным для ужесточения...
Биткоин подает предупреждающие сигналы, поскольку запасы китов достигли минимумов 2018 года

Пост Биктоин подает предупреждающие сигналы, поскольку запасы Китов достигли минимумов 2018 года появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин сталкивается с повторными отклонениями на уровне сопротивления, повышая риски отката рынка около 107 200 долларов Запасы Китов на одного держателя падают до уровней 2018 года, сигнализируя о перераспределении и снижении контроля Глубина коррекции остается в пределах нормы, с 12% снижением, соответствующим прошлым моделям бычьего рынка Биктоин продолжает тестировать критические уровни, показывая признаки истощения на уровне сопротивления. Крупнейшая в мире криптовалюта торговалась по цене 111 018 долларов на момент публикации, что на 0,63% выше за последние 24 часа. Ее рыночная капитализация сейчас превышает 2,21 триллиона долларов, а объемы торгов превышают 47 миллиардов долларов. Тем не менее, под поверхностью технические сигналы и данные на цепочке подчеркивают растущие проблемы, которые могут определить следующее крупное движение. Сигналы отклонения от ключевого уровня сопротивления Аналитик Али Мартинес отметил, что Биктоин недавно коснулся верхней границы нисходящего канала около 110 700 долларов. Этот уровень стал твердым сопротивлением, с множественными тенями, формирующимися на границе. Повторные отклонения предполагают, что покупатели испытывают трудности с набором импульса. Следовательно, откат рынка к 107 200 долларов представляется вероятным. Более глубокое снижение может даже отправить цену ближе к 103 000 долларов, делая текущий диапазон решающим для краткосрочного направления. Биктоин $BTC недавно коснулся верхней границы канала около 110 700 долларов, которая теперь действует как сопротивление. Множественные тени на этом уровне сигнализируют об отклонении, повышая риск движения обратно к 107 200 долларов или даже 103 000 долларов. pic.twitter.com/U7ajA1O4Z1 — Ali (@ali_charts) 3 сентября 2025 Связанное: Три причины, по которым Биктоин может достичь 200 000 долларов к концу 2025 года Снижение запасов Китов отражает уровни 2018 года Помимо технического отклонения, тенденции распределения предложения вызывают дополнительные опасения. Данные Glassnode показывают, что среднее предложение Биктоина на одного кита, представляющего держателей со 100–10 000 BTC, неуклонно снижалось с ноября 2024 года. Среднее значение сейчас составляет всего 488 BTC на кита, уровень, который в последний раз наблюдался в декабре 2018 года. Примечательно, что это снижение контрастирует с устойчивым ценовым действием Биктоина выше 60 000 долларов в последние месяцы. Это сигнализирует о перераспределении, где киты, по-видимому...
Turtle делает ставку на ликвидность, а не тщеславие, которая будет управлять крипто с новой системой рейтинга

Пост Turtle делает ставку на ликвидность, а не тщеславие, которое будет управлять криптовалютой с новой системой таблицы лидеров, появился на BitcoinEthereumNews.com. Turtle представила новую структуру, разработанную для измерения и вознаграждения одного из самых редких активов в цифровых финансах - ончейн ликвидности. Компания объявила о запуске Таблицы лидеров фьючерсов Turtle, которая ранжирует участников по проверенным депозитам, распределению пользователей и множителям вовлеченности, создавая стандартизированную таблицу для протоколов и провайдеров ликвидности. Запуск происходит в то время, когда глубина рынка ослабла по всем цифровым активам. Kaiko сообщила, что ликвидность для 50 лучших альткоинов по глубине рынка упала примерно на 30% в первом квартале 2025 года, отражая как снижение стимулов для маркет-мейкинга, так и концентрацию в меньшем количестве активов. Поскольку протоколы конкурируют за устойчивую ликвидность, система Turtle переосмысливает, как отслеживается и вознаграждается распределение капитала. Таблица лидеров применяет три категории к участникам. Оценка ликвидности измеряет взвешенные по времени депозиты у поддерживаемых партнеров, оценка распределения отслеживает ликвидность, привлеченную через рефералов пользователей, а бусты применяют множители для проверяемой идентичности и активности. В отличие от программ с баллами или таблиц вовлеченности, которые часто полагаются на впечатления или социальные метрики, эта структура основана на капитале, который нелегко фальсифицировать. Руководитель Turtle, Эсси, сказал в релизе, что ликвидность была упущена из виду в пользу показателей тщеславия, и компания стремится сделать ее центральным сигналом, который имеет наибольшее значение. Объявление основывается на импульсе, который Turtle создала через более ранние кампании. Ее протокол распределения координировал ликвидность для запусков экосистем с 2024 года, мобилизовав более 4 миллиардов долларов в депозитах через более чем 300 000 кошельков, согласно материалам компании. Во время события Arbitrum TAC "Summoning" ранее в этом году, хранилища Turtle привлекли более 100 миллионов долларов в первую неделю, 150 миллионов долларов ко второй неделе и в итоге около 790-800 миллионов долларов ликвидности к моменту запуска основной сети, среди участников был основатель Curve Майкл Егоров. Масштаб сети фирмы был снова упомянут в мае, когда она обеспечила...
Казначейство из Амстердама обеспечивает финансирование, покупает 1 000 BTC для публичного листинга

Частный раунд возглавили Winklevoss Capital и Nakamoto Holdings. Путь к листингу на Euronext Treasury планирует стать [...] Пост Amsterdam-Based Treasury получает Финансирование, покупает 1 000 BTC для Публичного листинга впервые появился на Coindoo.
Конгрессмен купил Ethereum четыре раза в 2025 году перед историческими максимумами: вот потенциальная прибыль

Многие члены Конгресса покупают криптовалюту и ETF, связанные с криптовалютой, стремясь диверсифицировать свои портфели и делая ставку на сектор, поддерживаемый администрацией Белого дома.читать далее
СРОЧНО: ФРБ публикует долгожданную Бежевую книгу – вот всё, что вам нужно знать

ФРС опубликовала документ Бежевая книга, которого инвесторы с нетерпением ждали, содержащий подробности об экономике США. Продолжить чтение: СРОЧНО: ФРС выпускает долгожданную Бежевую книгу – вот всё, что вам нужно знать
Криптовалютные рынки растут на фоне нормативной ясности и оптимизма ФРС

Пост Крипто рынки растут на фоне нормативной ясности и оптимизма ФРС появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин, блокчейн Ethereum и основные Альткоины растут после того, как SEC и CFTC поделились заявлением о спотовой торговле криптовалютами. Основные цифровые активы выросли второй день подряд в среду, 3 сентября, благодаря макроэкономическому оптимизму и регуляторному попутному ветру после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) заявили, что регулируемым биржам не запрещено содействовать определенным спотовым криптовалютным сделкам. Биктоин (BTC) вырос на 1,2% за последние 24 часа до 112 000$. Ethereum (ETH) вырос на 3,8% за день до 4 459$. XRP увеличился на 2,8% до 2,87$, в то время как Solana (SOL) выросла на 5% до 210$. График BTC "Ротация китов от Биктоина к Ethereum, которая опустила BTC ниже 110 000$, взяла паузу и, скорее всего, почти завершена", - сказал Пол Ховард из Wincent в комментариях, которыми он поделился с The Defiant. "Я ожидаю, что мы увидим постепенный рост с возвращением институциональных потоков в BTC". Он объяснил, что хотя сентябрь исторически является месяцем с плохими показателями с точки зрения цены, он считает, что он может "удивить к концу месяца, учитывая институциональный интерес и стабильные объемы, которые мы наблюдаем от покупателей ОТС торговли на этой неделе". В пространстве альткоинов SYRUP от Maple Finance вырос на 12% в среду на фоне новостей о том, что управляющий активами расширяет syrupUSDC на Arbitrum. ONDO также вырос на 7% после объявления о запуске токенизированных акций США на блокчейн Ethereum. Общая рыночная капитализация криптовалют выросла почти на 2% за последние 24 часа до 3,96 триллиона$, при этом доминирование Биктоина составляет 56,3%, а Ethereum - 13,6%, согласно данным CoinGecko. Ликвидации и ETF За последние 24 часа было ликвидировано около 171 миллиона$ в криптопозициях, включая 52 миллиона$ длинных позиций и 119 миллионов$ коротких, по данным CoinGlass. Ethereum лидировал с более чем 53 миллионами$ в ликвидациях, за ним следует Биктоин с 35 миллионами$. Спотовые биржевые фонды Биткоина...
Дебют торгов American Bitcoin Трампа приостанавливался 5 раз на фоне волатильности

Торговля ABTC была приостановлена пять раз в среду на фоне повышенной волатильности цен, при этом цена акций выросла на 85% в течение дня. Фондовая биржа Nasdaq приостановила торговлю акциями American Bitcoin (ABTC) пять раз в среду, поскольку волатильность резко возросла в день дебюта перелистинга акций. Акции ABTC, компании по майнингу Биткоина (BTC), соучредителями которой являются Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший, выросли почти на 85%, достигнув максимума в 14$ за акцию во время внутридневной торговли, после слияния акций American Bitcoin с Gryphon Digital Mining, еще одной компанией по криптомайнингу. Торговля ABTC была впервые приостановлена в 3:09:35 UTC на 10 минут и снова в 3:20:11 UTC, с двумя дополнительными остановками в 3:30:54 и 3:40:12. Читать далее
Цена ETH — не единственный показатель с восходящим трендом

Пост «Цена ETH — не единственный растущий показатель» появился на BitcoinEthereumNews.com. Это фрагмент из информационного бюллетеня 0xResearch. Чтобы прочитать полные выпуски, подпишитесь. Ethereum переживает свой звездный час, и хотя его показатели связывают с потоками от компаний цифровых активов (DATCOs) и ETF, его цена — не единственный показатель, достигший нового исторического максимума. Второй месяц подряд динамика цены ETH сопровождалась рекордными объемами перпетуальных контрактов. В августе объем составил почти 2 триллиона $, что на 30% больше, чем 1,5 триллиона $ в июле. Август также ознаменовался самым высоким использованием DA в истории Ethereum, а его доля рынка выросла с ~53% в июле до 63% в августе. Однако, поскольку целевой показатель блобов в шесть все еще не достигнут (в среднем 4,17 в августе против 4,13 в июле), стоимость блобов остается крайне низкой (около одного wei). В предстоящем обновлении Fusaka будет внедрена «минимальная цена», чтобы решить эту проблему. Благодаря 50% увеличению лимита газа с начала года, количество активных адресов за месяц (MAAs) также достигло исторического максимума в 16,8 миллионов (рост на 12,7% с 14,9 миллионов в июле), а количество транзакций последовало этому примеру с ~51,7 миллионов (рост на 11% по сравнению с предыдущим месяцем). И если вы задавались вопросом, почему у Ethereum есть нарратив стейблкоинов — предложение стейблкоинов на Ethereum достигло 163 миллиардов $, нового исторического максимума и самого высокого среди всех блокчейнов. Объем переводов стейблкоинов на Ethereum также достиг исторического максимума в августе, увеличившись на 17% по сравнению с предыдущим месяцем до 1,43 триллиона $ (против 1,23 триллиона $ в июле). Это второй месяц в истории с (отфильтрованными) объемами переводов более 1 триллиона $. Возможно, одни только потоки не рассказывают всю историю? Получайте новости на свою почту. Изучите информационные бюллетени Blockworks: Источник: https://blockworks.co/news/return-of-eth-onchain
Акции TSMC (TSM): остаются стабильными несмотря на изменения в экспортном контроле США

TLDRs; Акции TSMC выросли на 1,13% до 230,98 $ в среду, несмотря на шаги США по прекращению действия экспортного разрешения для Китая. Истечение срока разрешения в 2025 году означает, что TSMC должна будет получать лицензии на ограниченное оборудование, поставляемое на свой завод в Нанкине. Аналитики предупреждают об административных трениях, более длительных сроках поставок и более высоких затратах на соблюдение правил соответствия для полупроводниковых компаний в Китае. Несмотря на встречные ветры, [...] Статья TSMC (TSM) Stock: Holds Steady Despite U.S. Export Control Changes впервые появилась на CoinCentral.
