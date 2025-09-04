2025-10-11 суббота

Чарльз Хоскинсон о соперничестве Cardano и Биткоина: «Мы побеждаем всё время»

Чарльз Хоскинсон о соперничестве Cardano и Биткоина: «Мы побеждаем всё время»

Пост Чарльза Хоскинсона о соперничестве Cardano и Биктоин, 'Мы побеждаем всегда' появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы: Чарльз Хоскинсон утверждает, что Cardano как альткоин остается главным соперником Биктоин. ADA превосходит BTC по годовому росту цены с эпохи ICO. Экосистема Cardano продолжает расширяться благодаря обновлениям и сотрудничеству. Основатель Cardano Чарльз Хоскинсон недавно поделился своим взглядом на продолжающееся соперничество между Биктоин (BTC) и ADA. По словам Хоскинсона, Cardano (ADA) будет побеждать всегда. Основатель также описал ADA как "самый эффективный актив всех времен" во время недавнего интервью. Хоскинсон постоянно продвигал ADA как превосходную, основанную на исследованиях блокчейн-платформу, подчеркивая ее долгосрочную ценность и превосходство. Сравнение роста ADA с Биктоин В недавнем посте в X Хоскинсон написал: "Мы побеждаем всегда". Основатель Cardano прикрепил к своему посту скриншот, подчеркивающий рост ADA относительно Биктоин с момента его создания. Скриншот предоставляет анализ рыночной капитализации ADA по состоянию на 2 сентября 2025 года. Он проводит гипотетическое сравнение со стоимостью Биктоин, которую ADA изначально собрала во время своего первичного размещения монет (ICO) в 2017 году. Примечательно, что рыночная капитализация ADA на момент публикации составляла около 29,8 миллиарда долларов США с оборотным предложением 35,73 миллиарда токенов ADA. Cardano собрал 108 000 BTC во время своего ICO в 2017 году. Если бы первоначальные участники ICO сохранили эти монеты BTC, а не конвертировали их в ADA. Сегодня эти монеты стоили бы 11,78 миллиарда долларов США (108 000×109 162,70 долларов США). Cardano как более прибыльный актив по сравнению с BTC | Источник: Чарльз Хоскинсон в X Это означает, что текущая рыночная капитализация Cardano в 29,8 миллиарда долларов США примерно в 2,5 раза больше, чем стоимость Биктоин, которые они изначально собрали. Анализ также учитывает исторический рост Биктоин за последнее десятилетие и оценивает стоимость ICO ADA на сегодняшнем рынке. Предполагается, что она составила бы примерно 25,9 миллиарда долларов США, если бы все собранные на ICO BTC были сохранены до сентября...
2025/09/04
Новый сингл Леди Гаги 'Wednesday' сразу попадает в топ-10

Новый сингл Леди Гаги 'Wednesday' сразу попадает в топ-10

Пост «Новый сингл Lady Gaga из сериала 'Уэнсдэй' сразу попадает в топ-10» появился на BitcoinEthereumNews.com. Композиция Lady Gaga «The Dead Dance», представленная в сериале Netflix «Уэнсдэй», дебютирует на 10-м месте в чарте iTunes Top Songs в США одновременно с выходом делюкс-издания альбома Mayhem. ИНДИО, КАЛИФОРНИЯ – 11 АПРЕЛЯ: (ТОЛЬКО ДЛЯ РЕДАКЦИОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) (ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДОСТУП) Lady Gaga выступает на сцене Coachella во время фестиваля музыки и искусств Coachella Valley 2025 в Empire Polo Club 11 апреля 2025 года в Индио, Калифорния. (Фото Кевина Мазура/Getty Images для Coachella) Кевин Мазур/Getty Images для Coachella Последняя актерская роль Lady Gaga связана с её участием в сериале Netflix «Уэнсдэй», который недавно завершил показ второго сезона. Стриминговый сервис разделил второй сезон на две части, финальные эпизоды вышли 3 сентября. Участие Гаги вышло за рамки актерской игры, так как она также написала и записала композицию специально для этого шоу. Певица анонсировала «The Dead Dance» и официально объявила о выходе трека всего за несколько дней до релиза, и теперь композиция быстро стала бестселлером. Дебют «The Dead Dance» от Lady Gaga В Соединенных Штатах на момент написания статьи «The Dead Dance» занимает 10-е место в чарте iTunes Top Songs. Треку потребовалось совсем немного времени, чтобы взлететь в высший эшелон списка самых продаваемых композиций на важнейшей цифровой платформе продаж в США. Делюкс-издание Mayhem Одновременно с выпуском «The Dead Dance» в качестве сингла, Гага выпустила расширенную версию своего последнего альбома Mayhem. Полноформатный релиз теперь включает три дополнительных трека — «Can't Stop the High», «Kill for Love» и «The Dead Dance». Последний альбом Lady Gaga, занявший первое место С момента выпуска Mayhem, который вышел в начале марта, прошло всего несколько месяцев. Проект вернул её к тёмной танцевальной поп-музыке, которая изначально сделала её суперзвездой, и легко...
2025/09/04
Американский Биткоин Эрика Трампа взлетает и падает при запуске на Nasdaq

Американский Биткоин Эрика Трампа взлетает и падает при запуске на Nasdaq

Пост «Американский Биткоин Эрика Трампа взлетает и падает при запуске на Nasdaq» появился на BitcoinEthereumNews.com. Торговля акциями была приостановлена дважды в первый час, и цена акций упала почти на 50% от утреннего максимума. Всего через несколько дней после запуска World Liberty Financial семья Трампов возвращается с новым проектом: American Bitcoin Corp (тикер: ABTC) начал торговаться на Nasdaq сегодня после слияния с майнинговой компанией Gryphon Digital Mining. Акции мгновенно взлетели до 13 долларов при открытии рынков, и после двух приостановок торгов этим утром, акции потеряли весь рост и теперь торгуются ниже 7 долларов. Акции ABTC – Yahoo Finance Эрик Трамп, директор по стратегии и соучредитель American Bitcoin, заявил: «Наш дебют на Nasdaq знаменует историческую веху в интеграции Биткоина в основу американских рынков капитала и продвижении нашей миссии сделать Америку бесспорным лидером глобальной экономики Биткоина». После слияния American Bitcoin сосредоточится на масштабировании «дисциплинированных стратегий накопления», а также на продолжении майнинговых операций, созданных Gryphon. Компания заявляет, что ее основная цель — максимизировать «Биткоин на акцию» через движения рынка и дисконтированный майнинг. «American Bitcoin воплощает ценности, определяющие американскую силу: свободу, прозрачность и независимость», — сказал Дональд Трамп-младший, соучредитель World Liberty Financial и акционер ABTC. Между тем, World Liberty Financial испытывает трудности после запуска и упал более чем на 25% от цены запуска до 0,22 долларов, что соответствует полностью разводненной оценке в 22 миллиарда долларов. Стоит отметить, что участники предпродажи токена WLFI все еще имеют многократную прибыль по сравнению с ценами их вклада в 0,015 и 0,05 долларов. Источник: https://thedefiant.io/news/markets/eric-trump-s-american-bitcoin-pumps-and-dumps-on-nasdaq-launch
2025/09/04
Неклеточная онкологическая иммунотерапия с STIP–NAM отслеживаемостью, вступающая в глобальное окно приобретения.

Неклеточная онкологическая иммунотерапия с STIP–NAM отслеживаемостью, вступающая в глобальное окно приобретения.

Пост Неклеточная онкологическая иммунотерапия с отслеживаемостью STIP–NAM, входящая в глобальное окно приобретения. появился на BitcoinEthereumNews.com. ОРЛАНДО, Соединенные Штаты, 3 сентября 2025 г., FinanceWire Альянс OGRD объявляет о PLPC-DB, платформе неклеточной онкологической иммунотерапии, разработанной для преодоления барьеров стоимости, масштабируемости и инфраструктуры в инновациях в области рака. В отличие от клеточных или генных терапий, PLPC-DB представляет собой лиофилизированный фосфолипопротеиновый комплекс с подтвержденной стабильностью более 18 месяцев при комнатной температуре, устраняя зависимость от холодной цепи и снижая операционные расходы более чем на 60%. ОСНОВА В ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ РЕАЛЬНОГО МИРА На протяжении более десяти лет программа OncoVix в Латинской Америке обеспечивала структурированный мониторинг пациентов и сбор данных. Эта основа доказательств реального мира (RWE) позволила создать Структурированную платформу иммунофенотипической отслеживаемости (STIP), теперь усиленную Модулем сетевого доступа (NAM). STIP–NAM расширяет отслеживаемость до совместимых, проверяемых форматов во всех юрисдикциях, поддерживая регуляторов, инвесторов и партнеров без необходимости последовательных испытаний фаз I–III. НАУЧНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ PLPC-DB координирует врожденную и адаптивную иммунную активацию (NK, CD8⁺, CD4⁺ Th1), улучшает представление антигенов и снижает ингибирующие цитокины, такие как IL-10 и TGF-β. Его платформа документирована в пяти индексированных в PubMed публикациях Q1 и одиннадцати презентациях онкологических конгрессов первого уровня под научным руководством доктора Рамона Гутьерреса-Сандоваля, онкопатолога и научного руководителя Альянса OGRD. "Нашим приоритетом было структурирование PLPC-DB как масштабируемого и отслеживаемого иммунотерапевтического актива с досье, которое соответствует ожиданиям глобальных регуляторов и инвесторов", - сказал доктор Рамон Гутьеррес-Сандоваль, Руководитель технологического отдела Альянса OGRD. "Структура STIP–NAM гарантирует, что эта платформа не только научно подтверждена, но и финансово обоснована для стратегического приобретения". РЫНОЧНЫЙ И РЕГУЛЯТОРНЫЙ ПРОФИЛЬ Глобальный рынок онкологической иммунотерапии превышает 120 миллиардов долларов США, расширяясь с CAGR ~10%. Текущие терапии часто требуют сложных холодных цепей и дорогостоящей инфраструктуры. PLPC-DB обходит эти ограничения, предлагая воспроизводимую, масштабируемую платформу, соответствующую целям устойчивого развития (Повестка дня ООН 2030, Видение 2030). Письма внешней валидации от независимых регуляторных консультантов подтверждают зрелость досье, соответствующего международным регуляторным стандартам (включая FDA и EMA...
2025/09/04
Все внимание на отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе после шокирующих пересмотров

Все внимание на отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе после шокирующих пересмотров

Пост «Все взгляды прикованы к отчету по занятости в несельскохозяйственном секторе после шокирующих пересмотров» появился на BitcoinEthereumNews.com. Первая неделя сентября обещает быть решающей для экономики Соединенных Штатов. В течение нескольких дней серия важных публикаций прольет свет на состояние рынка труда США, кульминацией которых станет в пятницу долгожданный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP). Эта статистика тщательно изучается не только Уолл-стрит, но и Федеральной резервной системой (ФРС), чьи будущие решения в области денежно-кредитной политики будут в значительной степени зависеть от устойчивости или хрупкости рынка труда. Атмосфера повышенной неопределенности Июльский отчет о занятости уже посеял семена неопределенности: было создано всего 73 000 новых рабочих мест по сравнению с ожидаемыми 110 000. Еще более тревожно то, что данные за предыдущие месяцы были пересмотрены в сторону понижения, что привело к исчезновению более 250 000 рабочих мест, первоначально зарегистрированных. Эти жесткие корректировки вызвали политическую критику и привели к беспрецедентному увольнению комиссара Бюро статистики труда (BLS) президентом США Дональдом Трампом. На фоне этой напряженной обстановки августовский отчет о занятости, опубликованный в пятницу, приобретает значительное политическое и экономическое значение. Начало с отчета JOLTS Начиная со среды, инвесторы получат первое представление с публикацией данных обзора вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS). Это исследование измеряет количество вакансий, а также увольнений и сокращений. Прогнозируется, что количество вакансий немного снизится до примерно 7,4 миллиона в июле по сравнению с 7,44 миллиона в июне. С момента пика в 12 миллионов в 2022 году количество вакансий постоянно сокращается, что указывает на постепенное охлаждение спроса на рабочую силу. Для ФРС эти цифры имеют существенное значение. Менее напряженный рынок труда ограничивает давление на заработную плату и, следовательно, инфляцию. И наоборот, слишком резкое падение числа вакансий будет истолковано как сигнал слабости, который может ускорить экономический спад. Отчет о занятости ADP: барометр для...
2025/09/04
Биткоин, Solana и MAGACOIN FINANCE названы лидерами сентября

Биткоин, Solana и MAGACOIN FINANCE названы лидерами сентября

Пост Биктоин, Экосистема Solana и MAGACOIN FINANCE названы выдающимися проектами сентября появился на BitcoinEthereumNews.com. Сентябрь начался с того, что аналитики пересматривают свои списки наблюдения, поскольку крипторынки переходят в новую фазу. Три имени — Биктоин, Solana и MAGACOIN FINANCE — постоянно выделяются как определяющие этот момент. Каждый несет свою уникальную историю: Биктоин как якорный актив на волатильном рынке, Solana как быстро масштабируемый претендент, привлекающий институциональный капитал, и MAGACOIN FINANCE как спекулятивная предпродажа, вызывающая самые смелые прогнозы роста. Биктоин — Зона накопления и якорь рынка Биктоин продолжает выступать в роли якоря рынка, удерживаясь вблизи исторических максимумов, несмотря на скромное падение на 2% в начале сентября. Для многих аналитиков этот откат рынка представляет собой классическое окно накопления, а не признак более глубокого отката. Институциональные притоки остаются стабильными, при этом распределение спотовых ETF и корпоративные казначейства обеспечивают надежную базу спроса. Устойчивость актива перед лицом краткосрочной волатильности укрепляет его роль как главного средства сохранения стоимости. В то время как более новые токены могут обещать более высокие мультипликаторы, Биктоин рассматривается как самая безопасная ставка для долгосрочного позиционирования. Аналитики предполагают, что корректирующие движения сентября могут оказаться привлекательными для инвесторов, стремящихся получить доступ до того, как в конце года снова начнется рост импульса. Экосистема Solana — Масштабируемость, обновления и институциональный импульс Solana остается в центре обсуждений аналитиков, поддерживаемая сильными фундаментальными показателями и растущим институциональным присутствием. Недавнее обновление Alpenglow повысило скорость и эффективность, а разработчики продолжают расширять экосистемы DeFi и игр Solana. Цепочка уже принесла более 1,3 миллиарда долларов дохода, что еще больше укрепляет ее позицию как высокопроизводительного Layer-1. Прогнозы цен для Solana широко варьируются, с целевыми показателями от 250 до 420 долларов к четвертому кварталу, в зависимости от того, как будут развиваться заявки на ETF и масштабироваться институциональный спрос. Благодаря своей способности обрабатывать миллионы ежедневных транзакций по низкой стоимости, Solana позиционируется как главная альтернатива Ethereum. Аналитические отчеты сентября выделяют ее как основное распределение для тех, кто ищет...
2025/09/04
Пробуждение спящего запаса Bitcoin: Обмен BTC на ETH на Hyperliquid

Пробуждение спящего запаса Bitcoin: Обмен BTC на ETH на Hyperliquid

Пост «Пробуждение неактивного предложения Биктоин: Обмен BTC на ETH на Hyperliquid» появился на BitcoinEthereumNews.com. Пробуждение неактивного предложения Биктоин: Обмен BTC на ETH на Hyperliquid | Bitcoinist.com Регистрация для нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите вашу электронную почту. Путь Себастьяна в мир криптовалют начался четыре года назад, движимый увлечением потенциалом блокчейн-технологии для революционизации финансовых систем. Его первоначальное исследование было сосредоточено на понимании тонкостей различных криптопроектов, особенно тех, которые были направлены на создание инновационных финансовых решений. Благодаря бесчисленным часам исследований и обучения, Себастьян развил глубокое понимание базовых технологий, рыночной динамики и потенциальных применений криптовалют. По мере роста его знаний, Себастьян чувствовал необходимость делиться своими идеями с другими. Он начал активно участвовать в онлайн-дискуссиях на платформах, таких как X и LinkedIn, сосредотачиваясь на контенте, связанном с финтехом и криптовалютами. Его целью было раскрыть ценные тенденции и идеи для более широкой аудитории, способствуя более глубокому пониманию быстро развивающегося криптоландшафта. Вклад Себастьяна быстро получил признание, и он стал доверенным голосом в онлайн-сообществе криптовалют. Чтобы дальше расширить свои знания, Себастьян получил сертификат UC Berkeley Fintech: Frameworks, Applications, and Strategies. Эта строгая программа обеспечила его ценными навыками и знаниями в области финансовых технологий, преодолевая разрыв между традиционными финансами (TradFi) и децентрализованными финансами (DeFi). Сертификация углубила его понимание более широкого финансового ландшафта и его пересечения с блокчейн-технологией. Страсть Себастьяна к финансам и письму очевидна в его работе. Он любит углубляться в финансовые исследования, анализировать рыночные тенденции и изучать последние разработки в криптопространстве. В свободное время Себастьяна часто можно найти погруженным в графики, изучающим формы 10-K или участвующим в стимулирующих размышления дискуссиях о будущем финансов. Путь Себастьяна как...
2025/09/04
Новости Bitcoin: Золото растет на 32%, угрожая статусу BTC как «Цифрового золота»

Новости Bitcoin: Золото растет на 32%, угрожая статусу BTC как «Цифрового золота»

Пост Новости Биткоина: Золото растет на 32%, угрожая статусу BTC как "Цифрового золота" появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы: Золото +32% с начала года против BTC +16% — в 2 раза лучше. Золото 3 500 $/унция — ~100× с 1971 года. Золото превзошло BTC за многолетние периоды. Оказывает давление на нарратив "цифрового золота". Новости Биткоина — Золото было выдающимся активом в 2025 году, выросло примерно на +32% с начала года, в то время как Биктоин вырос примерно на +16%. Унция золота только что достигла исторического максимума около 3 500 $ – уровня цены, который представляет собой 100-кратное увеличение с 1971 года, когда доллар отказался от золотого стандарта. Напротив, Биктоин рос более скромно. Он ненадолго превысил 124 000 $ в начале года, но сейчас всего на 16% выше своей цены в январе 2025 года. Новости Биткоина — Рост золота вдвое превышает прирост Биткоина в 2025 году Рост золота имеет несколько драйверов. Растущие опасения по поводу инфляции и геополитическая неопределенность подтолкнули инвесторов к безопасным активам. Аналитики отмечают, что ожидания снижения ставок Федеральной резервной системы уже заложены в рынки, повышая спрос на золото. Economic Times сообщает, что центральные банки агрессивно наращивают запасы золота: в среднем покупая более 1 000 метрических тонн в год в последнее время. Эта тенденция отражает диверсификацию менеджеров резервов от доллара. Спотовое золото ненадолго достигло 3 508,50 $/унция 2 сентября 2025 года. ETF золота также увидели рекордные притоки – например, активы SPDR Gold Trust выросли до 977,68 тонн, самого высокого уровня с 2022 года. По многим показателям золото остается низковолатильным по сравнению с акциями. Оно торгуется с корреляцией всего 14% с S&P 500, по сравнению с 60% у Биткоина. Другими словами, золото снова действует больше как традиционный хедж, угрожая нарративу цифрового золота. За многолетние периоды золото также превзошло Биткоин. С максимумов ноября 2021 года золото выросло на 85% против 61% у Биткоина. Анализ аналитика Боба Эллиотта подчеркивает это: золото обеспечило аналогичную доходность Биткоину с начала 2021 года, но с волатильностью в четверть и гораздо меньшими просадками. Биктоин отстает при...
2025/09/04
Спотовые ETF на Биткоин лидируют с притоком 332M долларов, в то время как фонды Ethereum терпят убытки

Спотовые ETF на Биткоин лидируют с притоком 332M долларов, в то время как фонды Ethereum терпят убытки

Пост Спотовые ETF Биткоина лидируют с притоком 332,7 млн долларов США, в то время как фонды Ethereum истекают кровью появился на BitcoinEthereumNews.com. Спотовые биржевые фонды (ETF) Биткоина зафиксировали чистый приток в размере 332,7 млн долларов США во вторник, опережая своих конкурентов Ethereum, которые показали чистый отток в размере 135,3 млн долларов США, согласно данным от SoSoValue. FBTC от Fidelity возглавил рост, привлекая 132,7 млн долларов США, за ним следует IBIT от BlackRock с 72,8 млн долларов США. Дополнительные притоки были зафиксированы у других крупных эмитентов, включая Grayscale, Ark 21Shares, Bitwise, VanEck и Invesco. ETF Ether (ETH) показали отток. FETH от Fidelity составил основную часть оттока, потеряв 99,2 млн долларов США, в то время как ETHW от Bitwise потерял 24,2 млн долларов США. ETF Ether также увидели отток в размере 164 млн долларов США в пятницу. Разворот произошел после сильного августа для фондов Ethereum, которые увидели приток в размере 3,87 млрд долларов США по сравнению с оттоком ETF Биткоина (BTC) в размере 751 млн долларов США. Фонды Ether видят отток. Источник: SoSoValue Связанное: Как высоко может подняться цена Биткоина, когда золото достигает рекордного максимума выше 3,5 тыс. долларов США? Нарратив Биткоина как "цифрового золота" набирает обороты Обновленный всплеск спотовых ETF Биткоина происходит, когда нарратив Биткоина как "цифрового золота" возвращается. "Биткоин снова привлекает институциональные потоки, поскольку его нарратив цифрового золота восстанавливает тягу", - сказал Винсент Лю, руководитель инвестиционного отдела в Kronos Research, в интервью Cointelegraph. "С золотом на исторических максимумах, аппетит к твердым активам явно усиливается. В этой среде макроэкономической неопределенности BTC выделяется на фоне ETH, который, похоже, входит в период фиксации прибыли", - добавил он. Лю сказал, что эта тенденция может продолжаться, пока глобальные рынки остаются нестабильными, при этом инвесторы предпочитают Биткоин за его предполагаемую стабильность и привлекательность как безопасного убежища. Связанное: Рост спотовой торговли Биткоином намекает на возможный прорыв до 119 тыс. долларов США Крипто-фонды восстанавливаются с недельным притоком в 2,48 млрд долларов США Как сообщалось, криптоинвестиционные продукты восстановились на прошлой неделе, привлекая 2,48 млрд долларов США чистого притока после оттока предыдущей недели в размере 1,4 млрд долларов США. Август завершился с притоком в 4,37 млрд долларов США. Приток с начала года теперь составляет 35,5...
2025/09/04
Акции MicroStrategy нацелены на рост на 40% благодаря надеждам на S&P, но аналитик предупреждает о рисках

Акции MicroStrategy нацелены на рост на 40% благодаря надеждам на S&P, но аналитик предупреждает о рисках

Пост «Акции MicroStrategy нацелены на рост на 40% на фоне надежд на S&P, но аналитик предупреждает о рисках» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы: Акции MicroStrategy торговались около 341 $, рост на 2,16%, с шестимесячным приростом в 36%. Решение о включении в S&P 500 может вызвать новый спрос, в то время как сила Биткоина остается ключевым фактором. Графики показывают потенциал роста до 480 $ (+40%), но риски включают падение к 300 $ при нарушении уровня поддержки. Акции MicroStrategy начали сентябрь с некоторым импульсом. Цена выросла на 2,16% за последние 24 часа, торгуясь около 341 $. Прошлая неделя была в основном ровной, но шестимесячный прирост все еще составляет 36,15%. С начала года акции выросли на 14%. Инвесторы сейчас следят за двумя факторами: восстановлением Биткоина и возможным включением в S&P 500. Оба могут подтолкнуть акции MSTR вверх. Но аналитики также предупреждают о рисках, которые могут вместо этого потянуть их вниз. Графики показывают, что прорыв может привести акции к 480 $. Это будет 40% прибыли от сегодняшнего дня. В то же время, неудача на уровне поддержки может открыть путь вниз к 300 $. Надежды на S&P дают MicroStrategy импульс Ключевая новость заключается в том, что MicroStrategy может скоро присоединиться к индексу S&P 500. Сообщения говорят, что комитет S&P может объявить свое решение в пятницу. Компания теперь соответствует всем требованиям для вхождения, что делает ее сильным кандидатом. Акции MicroStrategy могут получить импульс от S&P 500 | Источник: X Вхождение в S&P 500 имеет значение, потому что индексные фонды будут вынуждены покупать акции. Это может означать миллиарды долларов нового спроса. Это также сделает MicroStrategy более заметной для традиционных инвесторов. Это ожидание уже подняло акции MSTR. Трейдеры рассматривают включение как подтверждение стратегии Майкла Сейлора, ориентированной на Биткоин. Компания позиционирует себя не только как программную фирму, но и как прокси для Биткоина. В то же время критики указывают на риски. Некоторые утверждают, что компания слишком зависит от Биткоина и что S&P может колебаться. Тем не менее, возможность включения добавляет важный краткосрочный катализатор. Биткоин...
2025/09/04
