Спотовые ETF на Биткоин лидируют с притоком 332M долларов, в то время как фонды Ethereum терпят убытки
Пост Спотовые ETF Биткоина лидируют с притоком 332,7 млн долларов США, в то время как фонды Ethereum истекают кровью появился на BitcoinEthereumNews.com. Спотовые биржевые фонды (ETF) Биткоина зафиксировали чистый приток в размере 332,7 млн долларов США во вторник, опережая своих конкурентов Ethereum, которые показали чистый отток в размере 135,3 млн долларов США, согласно данным от SoSoValue. FBTC от Fidelity возглавил рост, привлекая 132,7 млн долларов США, за ним следует IBIT от BlackRock с 72,8 млн долларов США. Дополнительные притоки были зафиксированы у других крупных эмитентов, включая Grayscale, Ark 21Shares, Bitwise, VanEck и Invesco. ETF Ether (ETH) показали отток. FETH от Fidelity составил основную часть оттока, потеряв 99,2 млн долларов США, в то время как ETHW от Bitwise потерял 24,2 млн долларов США. ETF Ether также увидели отток в размере 164 млн долларов США в пятницу. Разворот произошел после сильного августа для фондов Ethereum, которые увидели приток в размере 3,87 млрд долларов США по сравнению с оттоком ETF Биткоина (BTC) в размере 751 млн долларов США. Фонды Ether видят отток. Источник: SoSoValue Связанное: Как высоко может подняться цена Биткоина, когда золото достигает рекордного максимума выше 3,5 тыс. долларов США? Нарратив Биткоина как "цифрового золота" набирает обороты Обновленный всплеск спотовых ETF Биткоина происходит, когда нарратив Биткоина как "цифрового золота" возвращается. "Биткоин снова привлекает институциональные потоки, поскольку его нарратив цифрового золота восстанавливает тягу", - сказал Винсент Лю, руководитель инвестиционного отдела в Kronos Research, в интервью Cointelegraph. "С золотом на исторических максимумах, аппетит к твердым активам явно усиливается. В этой среде макроэкономической неопределенности BTC выделяется на фоне ETH, который, похоже, входит в период фиксации прибыли", - добавил он. Лю сказал, что эта тенденция может продолжаться, пока глобальные рынки остаются нестабильными, при этом инвесторы предпочитают Биткоин за его предполагаемую стабильность и привлекательность как безопасного убежища. Связанное: Рост спотовой торговли Биткоином намекает на возможный прорыв до 119 тыс. долларов США Крипто-фонды восстанавливаются с недельным притоком в 2,48 млрд долларов США Как сообщалось, криптоинвестиционные продукты восстановились на прошлой неделе, привлекая 2,48 млрд долларов США чистого притока после оттока предыдущей недели в размере 1,4 млрд долларов США. Август завершился с притоком в 4,37 млрд долларов США. Приток с начала года теперь составляет 35,5...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 02:59