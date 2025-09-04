Акции MicroStrategy нацелены на рост на 40% благодаря надеждам на S&P, но аналитик предупреждает о рисках

Пост «Акции MicroStrategy нацелены на рост на 40% на фоне надежд на S&P, но аналитик предупреждает о рисках» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы: Акции MicroStrategy торговались около 341 $, рост на 2,16%, с шестимесячным приростом в 36%. Решение о включении в S&P 500 может вызвать новый спрос, в то время как сила Биткоина остается ключевым фактором. Графики показывают потенциал роста до 480 $ (+40%), но риски включают падение к 300 $ при нарушении уровня поддержки. Акции MicroStrategy начали сентябрь с некоторым импульсом. Цена выросла на 2,16% за последние 24 часа, торгуясь около 341 $. Прошлая неделя была в основном ровной, но шестимесячный прирост все еще составляет 36,15%. С начала года акции выросли на 14%. Инвесторы сейчас следят за двумя факторами: восстановлением Биткоина и возможным включением в S&P 500. Оба могут подтолкнуть акции MSTR вверх. Но аналитики также предупреждают о рисках, которые могут вместо этого потянуть их вниз. Графики показывают, что прорыв может привести акции к 480 $. Это будет 40% прибыли от сегодняшнего дня. В то же время, неудача на уровне поддержки может открыть путь вниз к 300 $. Надежды на S&P дают MicroStrategy импульс Ключевая новость заключается в том, что MicroStrategy может скоро присоединиться к индексу S&P 500. Сообщения говорят, что комитет S&P может объявить свое решение в пятницу. Компания теперь соответствует всем требованиям для вхождения, что делает ее сильным кандидатом. Акции MicroStrategy могут получить импульс от S&P 500 | Источник: X Вхождение в S&P 500 имеет значение, потому что индексные фонды будут вынуждены покупать акции. Это может означать миллиарды долларов нового спроса. Это также сделает MicroStrategy более заметной для традиционных инвесторов. Это ожидание уже подняло акции MSTR. Трейдеры рассматривают включение как подтверждение стратегии Майкла Сейлора, ориентированной на Биткоин. Компания позиционирует себя не только как программную фирму, но и как прокси для Биткоина. В то же время критики указывают на риски. Некоторые утверждают, что компания слишком зависит от Биткоина и что S&P может колебаться. Тем не менее, возможность включения добавляет важный краткосрочный катализатор. Биткоин...