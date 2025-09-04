Миллиардер Рэй Далио повторяет предупреждения о падении доллара, предлагает Биткоин в качестве хеджирования

Пост "Миллиардер Рэй Далио повторяет предупреждения о падении доллара, предлагает Биктоин в качестве хеджирования" появился на BitcoinEthereumNews.com. Миллиардер-инвестор Рэй Далио заявил, что США приближаются к поздним стадиям долгового цикла, который угрожает роли доллара как мировой резервной валюты, сдвиг, который, по его мнению, может повысить спрос на Биктоин, золото и другие активы с ограниченным предложением. Далио, основатель Bridgewater Associates, опубликовал комментарии после обвинения Financial Times в искажении его взглядов, высказанных в интервью. Он сказал, что согласился ответить на вопросы газеты в письменной форме, но когда обмен не был опубликован, он сделал полное интервью публичным, чтобы "противодействовать искажениям". Фиат валюты обречены на падение Далио утверждал, что растущие затраты правительства США на обслуживание долга, составляющие сейчас около 1 триллиона долларов ежегодно, в сочетании с новыми потребностями в заимствованиях, подрывают доверие к казначейским облигациям и доллару. Он добавил, что эта динамика делает альтернативные активы более привлекательными. По словам Далио: "Крипто сейчас является альтернативной валютой, предложение которой ограничено, поэтому, при прочих равных условиях, если предложение долларовых денег растет и/или спрос на них падает, это, вероятно, сделает крипто привлекательной альтернативной валютой". Он также поделился своим убеждением, что все фиат валюты обречены падать в стоимости по отношению к "твердым валютам", таким как Биктоин. Далио сказал: "Это то, что произошло в период с 1930 по 1940 год и с 1970 по 1980 год". Он сделал это заявление в ответ на вопрос о том, может ли крипто жизнеспособно заменить доллар. Он также ответил на вопросы относительно стейблкоинов и их подверженности казначейским облигациям. FT задал вопрос, может ли эта динамика представлять систематическую угрозу стабильности. Далио ответил: "Я так не думаю". Он добавил, что снижение покупательской способности казначейских облигаций является более серьезной...