Инфляция по-прежнему остается главной проблемой

Инфляция по-прежнему остается главной проблемой

Пост "Инфляция по-прежнему остается главной проблемой" появился на BitcoinEthereumNews.com. Президент Федерального резервного банка Атланты (ФРС) Рафаэль Бостик заявил, что высокая инфляция остается основным риском для ФРС, но добавил, что признаки слабости рынка труда по-прежнему указывают на единственное снижение ставки на четверть пункта в этом году. Ключевые цитаты: Стабильность цен остается основной проблемой, хотя единственное снижение ставки на четверть пункта по-прежнему выглядит целесообразным в этом году. Риски для инфляции и рынка труда ближе к балансу, но инфляция все еще выше целевого уровня. Полные последствия торговой политики и других изменений остаются неясными. Влияние тарифов на потребительские цены не исчезнет быстро и может проявиться через несколько месяцев. Компании не могут поглощать более высокие тарифы намного дольше. Мы не будем проявлять самоуспокоенность в отношении рисков инфляционных ожиданий. Не очевидно, что рынок труда существенно ослабевает. При замедлении найма и предложения рабочей силы США остаются близкими к полной занятости. Бизнес не ожидает больших изменений на рынке труда, но если это произойдет, я буду тщательно реагировать в политике. Остается неясным, как будет развиваться потребительское расходование. У меня нет комментариев по ситуации с Лизой Кук, ФРС должна оставаться верной своей миссии. Бизнес по-прежнему ожидает стабильного года, и другие доказательства свидетельствуют о том, что политика ФРС не является чрезмерно ограничительной. Я не исключаю снижения ставки в сентябре в зависимости от отчета по рабочим местам и других данных. Источник: https://www.fxstreet.com/news/feds-bostic-inflation-is-still-the-main-concern-202509031414
2025/09/04 05:16
Снижение доминирования Биткоина сигнализирует о взрывном росте

Снижение доминирования Биткоина сигнализирует о взрывном росте

Пост Снижение доминирования Биткоина сигнализирует о взрывном росте появился на BitcoinEthereumNews.com. Сезон Альткоинов начался: Снижение доминирования Биткоина сигнализирует о взрывном росте Перейти к содержанию Главная Крипто Новости Сезон Альткоинов начался: Снижение доминирования Биткоина сигнализирует о взрывном росте Источник: https://bitcoinworld.co.in/altcoin-season-btc-dominance/
2025/09/04 05:12
Историческое отделение Биткоина от S&P разжигает надежды на сезон альткоинов – Все подробности!

Историческое отделение Биткоина от S&P разжигает надежды на сезон альткоинов – Все подробности!

Пост Историческое разделение Биткоина и S&P подпитывает надежды на сезон альткоинов – Все подробности! появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы Биктоин отделился от S&P 500, поскольку притоки подняли BTC и альткоины. Аналитики предупредили, что преимущество ETH может исчезнуть, когда BTC повторно тестирует сопротивление, а Коуэн прогнозирует возобновление доминирования BTC к октябрю. Биктоин [BTC] и S&P 500 продолжали разделяться на момент публикации. Исторически оба актива имели тенденцию двигаться параллельно, но последний однодневный график показал явное расхождение. Биктоин, показанный фиолетовым цветом, вырос вверх, в то время как S&P 500 снижался. Естественно, это намекало на то, что происходит ротация капитала в криптовалюту. Эта обновленная сила появляется после слабых показателей Биткоина в последние недели. Актив упал со своего исторического максимума в 124 000 $ до минимума в 108 000 $ перед попыткой прорыва выше зоны сопротивления в 110 000 $. Источник: TradingView Знакомый паттерн разделения Это был не первый раз, когда Биктоин и S&P 500 разделились. На протяжении многих лет Биктоин часто превосходил акции. Согласно Curvo, между 2020 и 2024 годами S&P 500 превзошел Биктоин только три раза, особенно во время разделения 2022 года. В тот период Биктоин упал на 62% по сравнению с падением S&P 500 на 13%. Кроме того, ликвидность в последнее время благоприятствовала Биткоину. Актив вырос на 135% в 2024 году по сравнению с 33% у S&P. Если приток капитала продолжится, Биктоин может прорваться выше своего текущего сопротивления. Тем не менее, аналитики отметили, что альткоины также могут выиграть от этой ротации. BTC.D падает! Кто действительно выигрывает от этого? Альткоины, похоже, выигрывают от снижения доминирования Биткоина. Согласно CoinMarketCap, доминирование Биткоина [BTC.D], которое измеряет долю рынка Биткоина по сравнению с другими криптовалютами, упало на 3,43% за последний день. Ethereum [ETH] захватил наибольшую долю этой ликвидности, увеличившись на 2,17%. Источник: CoinMarketCap В случае продолжающегося снижения BTC.D, это предполагает, что альткоины могут продлить свои прибыли в ближайших сессиях. Однако аналитик Бен Коуэн предлагает противоположный взгляд. Он считает...
2025/09/04 05:08
Успех предпродажи Ozak AI уже отражает раннюю динамику Биткоина — сможет ли она обеспечить прибыль в 100x?

Успех предпродажи Ozak AI уже отражает раннюю динамику Биткоина — сможет ли она обеспечить прибыль в 100x?

Пост «Успех предпродажи Ozak AI уже отражает раннюю динамику Биктоина — может ли он принести прибыль в 100x?» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ozak AI, в настоящее время находящийся на 5-м этапе предпродажи по цене 0,01 $, привлек более 2,6 миллиона $ и продал более 840 миллионов токенов, что свидетельствует о замечательном раннем интересе со стороны инвесторов. Аналитики проводят параллели между динамикой предпродажи Ozak AI и ранними днями Биктоина (BTC), когда небольшие вложения превращались в доходы, меняющие жизнь. Благодаря сочетанию прогнозирующей ИИ-технологии, стратегических партнерств и сильного спроса инвесторов, Ozak AI становится одним из самых перспективных криптопроектов с высоким потенциалом роста в 2025 году. Динамика предпродажи OZ отражает ранний потенциал BTC Биктоин начинался как нишевый проект с минимальным принятием, торгуясь всего за копейки, прежде чем его стоимость взорвалась за эти годы. Ozak AI показывает аналогичные признаки на ранней стадии. 5-я предпродажа по цене 0,01 $ обеспечивает низкую точку входа для инвесторов, создавая потенциал для экспоненциального роста. С более чем 2,6 миллиона $ привлеченных средств и 840 миллионов проданных токенов OZ, ранние участники уже сигнализируют о уверенности в долгосрочном видении и полезности проекта. Сильный спрос указывает на то, что Ozak AI может воспроизвести некоторую динамику раннего принятия Биктоина в секторах ИИ и криптовалют. Ozak AI: Передовая прогнозирующая технология Платформа Ozak AI использует модели машинного обучения, включая нейронные сети и ARIMA, для предоставления рыночных аналитических данных в реальном времени, оценки рисков и действенных торговых сигналов. Его децентрализованная инфраструктура, работающая с помощью EigenLayer AVS и Arbitrum Orbit, обеспечивает стабильное и масштабируемое выполнение смарт контрактов. Кроме того, настраиваемые Агенты Прогнозирования позволяют пользователям адаптировать аналитические данные ИИ к личным портфелям, делая платформу подходящей как для розничных трейдеров, институциональных инвесторов, так и для автоматических торговых ботов. Сочетание прогнозной аналитики и децентрализованной структуры дает Ozak AI разумное преимущество перед традиционными криптовалютами, которые в целом полагаются на спекуляцию и принятие. Интегрируя рыночную аналитику на основе ИИ непосредственно в инвестиционную стратегию, платформа представляет действенную ценность с первого дня. OZ...
2025/09/04 04:57
Миллиардер Рэй Далио повторяет предупреждения о падении доллара, предлагает Биткоин в качестве хеджирования

Миллиардер Рэй Далио повторяет предупреждения о падении доллара, предлагает Биткоин в качестве хеджирования

Пост "Миллиардер Рэй Далио повторяет предупреждения о падении доллара, предлагает Биктоин в качестве хеджирования" появился на BitcoinEthereumNews.com. Миллиардер-инвестор Рэй Далио заявил, что США приближаются к поздним стадиям долгового цикла, который угрожает роли доллара как мировой резервной валюты, сдвиг, который, по его мнению, может повысить спрос на Биктоин, золото и другие активы с ограниченным предложением. Далио, основатель Bridgewater Associates, опубликовал комментарии после обвинения Financial Times в искажении его взглядов, высказанных в интервью. Он сказал, что согласился ответить на вопросы газеты в письменной форме, но когда обмен не был опубликован, он сделал полное интервью публичным, чтобы "противодействовать искажениям". Фиат валюты обречены на падение Далио утверждал, что растущие затраты правительства США на обслуживание долга, составляющие сейчас около 1 триллиона долларов ежегодно, в сочетании с новыми потребностями в заимствованиях, подрывают доверие к казначейским облигациям и доллару. Он добавил, что эта динамика делает альтернативные активы более привлекательными. По словам Далио: "Крипто сейчас является альтернативной валютой, предложение которой ограничено, поэтому, при прочих равных условиях, если предложение долларовых денег растет и/или спрос на них падает, это, вероятно, сделает крипто привлекательной альтернативной валютой". Он также поделился своим убеждением, что все фиат валюты обречены падать в стоимости по отношению к "твердым валютам", таким как Биктоин. Далио сказал: "Это то, что произошло в период с 1930 по 1940 год и с 1970 по 1980 год". Он сделал это заявление в ответ на вопрос о том, может ли крипто жизнеспособно заменить доллар. Он также ответил на вопросы относительно стейблкоинов и их подверженности казначейским облигациям. Схема для крипто-инвестора: 5-дневный курс по Bagholding, инсайдерским опережениям и упущенной альфе Отлично 😎 Ваш первый урок уже в пути. Пожалуйста, добавьте [email protected] в белый список вашей электронной почты. FT задал вопрос, может ли эта динамика представлять систематическую угрозу стабильности. Далио ответил: "Я так не думаю". Он добавил, что снижение покупательской способности казначейских облигаций является более серьезной...
2025/09/04 04:54
Миллиардер Рэй Далио связывает рост Биткоина с "сердечным приступом на фоне долгов" в США

Миллиардер Рэй Далио связывает рост Биткоина с "сердечным приступом на фоне долгов" в США

Пост «Миллиардер Рэй Далио связывает рост Биткоина с «долговым сердечным приступом» в США» появился на BitcoinEthereumNews.com. Вкратце, Рэй Далио заявил, что США рискуют столкнуться с «долговым сердечным приступом». Стоимость денег будет негативно затронута, если ФРС в конечном итоге будет вынуждена вмешаться в рынок облигаций. Он сравнил цифровые активы с твердыми валютами. Экономика США в ближайшие несколько лет столкнется с долговым сердечным приступом, но это, вероятно, поддержит цены на криптовалюты, согласно мнению опытного управляющего активами Рэя Далио. В интервью Financial Times основатель Bridgewater Associates связал рост цен на цифровые активы и золото с огромным долговым бременем Америки, которое не улучшается, согласно стенограмме беседы, которую он опубликовал в X в среду. Правительство США тратит больше денег, чем получает, обслуживая при этом огромные суммы долга. И по мере того, как правительство занимает больше для покрытия бюджетного дефицита, управляя существующим бременем, кредиторы в конечном итоге могут вызвать проблемы, сказал Далио. Кредиторы будут продавать долг США, поскольку они все больше беспокоятся о его способности функционировать как средство сохранения стоимости, сказал он. Это, вероятно, поставит Федеральную резервную систему в трудное положение, добавил Далио, где ей придется выбирать между повышением процентных ставок и кризисом дефолта по долгам или печатанием денег для покупки долга и «попыткой удержать реальные процентные ставки на низком уровне, что снизит стоимость денег». Миллиардер, предвидевший финансовый крах 2008 года, описал это как «травматическую последнюю фазу» «большого долгового цикла», где на протяжении истории чрезмерный долг приводил к экономическому сокращению и системному кризису. В связи с этим Далио сказал, что дерегулирование не представляет угрозы для использования правительствами фиатных валют в стабилизации экономик или содействии международной торговле. Скорее, именно нездоровые уровни долга, по его словам, подрывают статус валют, таких как...
2025/09/04 04:51
Трамп говорит, что может отправить Национальную гвардию в Новый Орлеан, а не в Чикаго

Трамп говорит, что может отправить Национальную гвардию в Новый Орлеан, а не в Чикаго

Пост Трамп говорит, что может отправить Национальную гвардию в Новый Орлеан, а не в Чикаго появился на BitcoinEthereumNews.com. Главное Президент Дональд Трамп в среду отказался от своего обещания отправить Национальную гвардию в Чикаго для борьбы с преступностью и заявил, что вместо этого может направить войска в Новый Орлеан, где губернатор-республиканец штата вряд ли будет противостоять ему. Президент Дональд Трамп выступает во время двусторонней встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Овальном кабинете Белого дома 3 сентября 2025 года в Вашингтоне, округ Колумбия. (Фото Алекса Вонга/Getty Images) Getty Images Ключевые факты Трамп заявил, что его администрация "принимает решение сейчас, идти ли нам в Чикаго или в такое место, как Новый Орлеан, где у нас есть отличный губернатор, Джефф Лэндри, который хочет, чтобы мы пришли и навели порядок в очень хорошей части этой страны, которая стала довольно сложной". Трамп сделал эти комментарии после того, как во вторник днем предупредил, что отправит войска в Чикаго с разрешения или без разрешения губернатора Дж. Б. Прицкера, демократа, который выступил против угроз Трампа. Это развивающаяся история, и она будет обновляться. Источник: https://www.forbes.com/sites/saradorn/2025/09/03/trump-suggests-sending-national-guard-to-new-orleans-instead-of-chicago-potentially-avoiding-legal-hurdle/
2025/09/04 04:43
Lido дебютирует с упрощенными хранилищами Earn с Veda и Mellow

Lido дебютирует с упрощенными хранилищами Earn с Veda и Mellow

Пост Lido дебютирует с упрощенными хранилищами Простой заработок с Veda и Mellow появился на BitcoinEthereumNews.com. Lido запустил Earn, новую вкладку на stake.lido.fi, которая представляет курируемые стратегические хранилища, призванные сделать более легким и сравнительно безопасным использование стейкнутого эфира. Первый листинг, GG Vault (GGV) от Veda Labs, предлагает доступ в один клик к "голубым фишкам" DeFi-стратегий с использованием ETH, WETH, stETH или wstETH. Второй листинг, Decentralised Validator Vault (DVV), реализованный Mellow, планируется запустить в середине сентября. Lido заявляет, что хранилища должны соответствовать тем же стандартам безопасности, что и его основной протокол, по словам Якова Буратовича из Lido Ecosystem Foundation. "Чтобы появиться в Lido Earn... все производственные контракты должны быть проверены авторитетными фирмами перед листингом, с устранением любых существенных проблем", - сказал Буратович Blockworks. Действующие хранилища поддерживают автоматические оповещения для выявления любых проблем, и "при необходимости могут быть активированы механизмы приостановки или остановки на цепочке для прекращения работы хранилища", - сказал он. Хотя фонд работает над минимизацией рисков для вкладчиков, Буратович отмечает, что они отказываются от любой ответственности за потенциальные убытки. Комиссии просты при запуске. "Конкретно для GGV существует 1% комиссия платформы, разделенная между Veda и Lido DAO, что соответствует ставкам, наблюдаемым в других хранилищах DeFi", - сказал Буратович. Со стороны UX пользователи получают депозитный токен ERC-20, который накапливает стоимость, аналогично wstETH — не ребазирующейся форме stETH, которая широко используется в DeFi. Выводы осуществляются в wstETH, и на данный момент Lido не оптимизирует вторичные рынки токенов хранилища. Провайдер ликвидного стейкинга в настоящее время имеет около 38 миллиардов $ в депозитах ETH, что составляет почти 61% стейкнутого эфира, согласно последним данным Blockworks Research. Источник: Blockworks Research Альтернатива Mellow Вторая стратегия, представленная в Earn, DVV, построена на модульной архитектуре хранилища Mellow и представляет другой подход — на этот раз ориентированный на децентрализацию валидаторов. Каждая стратегия заключена в изолированное "Подхранилище"...
2025/09/04 04:27
Набирает ли оборот восстановление Macy's или это больше похоже на отскок дохлой кошки?

Набирает ли оборот восстановление Macy's или это больше похоже на отскок дохлой кошки?

Пост «Набирает ли оборот восстановление Macy's или это просто временный отскок?» появился на BitcoinEthereumNews.com. Магазин Macy's в Лос-Анджелесе, Калифорния, США, во вторник, 15 августа 2023 года. Фотограф: Эрик Тайер/Bloomberg © 2023 Bloomberg Finance LP Сегодня утром Macy's превзошла квартальные ожидания по прибыли и повысила свой прогноз, что привело к резкому росту акций в начале торгов. Теперь, спустя примерно 18 месяцев после начала «Смелой новой главы» универмага, стоит задать вопрос: Является ли это явным доказательством того, что новая стратегия начинает работать? Основываясь на том, что мы узнали сегодня, мой более благосклонный ответ находится где-то между «возможно» и «еще слишком рано говорить». Но моя более скептическая сторона говорит «не совсем». Вот почему. Признаки роста Безусловно, были и хорошие новости. Как Macy's Inc, так и магазины под брендом Macy's продемонстрировали лучший рост сопоставимых продаж за 12 кварталов. В частности, Bloomingdales показал еще один сильный квартальный результат – хотя, вероятно, он получил хороший импульс от продолжающихся проблем в Saks Global. «Индекс потребительской лояльности» Macy's за второй квартал был лучшим за всю историю наблюдений. Скорость доставки значительно улучшилась, и запасы компании выглядят в хорошем состоянии перед концом года. По моему личному опыту посещения некоторых локаций «Reimagine 125» (тех магазинов, которые получают повышенные инвестиции и приоритет в новых инициативах) заметны улучшения в обслуживании продаж, визуальном мерчандайзинге, поддержании порядка и тому подобном. Это не так впечатляет Несмотря на это, даже в магазинах «Reimagine 125» рост продаж на 1,4% даже близко не приближается к показателям, демонстрируемым конкурентами – TJX, Ulta и другими – которым Macy's теряла долю рынка на протяжении более десятилетия, а также розничной индустрии в целом. Учитывая, что эти фокусные магазины, предположительно, были выбраны на основе их характеристик верхнего квартиля (сильная рыночная динамика и выше среднего расположение и физические объекты) и получают гораздо больше внимания и инвестиций, чем...
2025/09/04 04:01
Некоторые признаки того, что дезинфляционный процесс замедляется

Некоторые признаки того, что дезинфляционный процесс замедляется

Пост «Некоторые признаки замедления дезинфляционного процесса» появился на BitcoinEthereumNews.com. Член комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии (BoE) Меган Грин заявила в среду, что проголосовала за сохранение банковской ставки на прежнем уровне на последнем заседании по политике, ссылаясь на повышенный риск устойчивости инфляции и пониженный риск слабого спроса. Ключевые моменты «Инфляционные ожидания домохозяйств и бизнеса остаются повышенными в течение некоторого времени». «Последние новости об инфляции касались цен на продукты питания, которые имеют большое значение для ожиданий». «Панель лиц, принимающих решения в BoE, показывает, что фирмы более чувствительны к повышенной инфляции». «Некоторые признаки замедления дезинфляционного процесса». «Не ожидается потрясений на рынке труда». Реакция рынка Эти комментарии получили ястребиный рейтинг 7 от FXStreet BoE Speech Tracker. GBP/USD сохраняет свой дневной восстановительный моментум после этих замечаний, и в последний раз наблюдался рост на 0.27% за день до 1.3430. Источник: https://www.fxstreet.com/news/boes-greene-some-signs-that-disinflationary-process-is-slowing-202509031337
2025/09/04 03:58
