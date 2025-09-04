2025-10-11 суббота

Китай Может Опасаться Новой Стейблкоин Авантюры Гонконга

Китай Может Опасаться Новой Стейблкоин Авантюры Гонконга

Пост "Китай может опасаться новой авантюры Гонконга со Стейблкоинами" появился на BitcoinEthereumNews.com. В июле Соединенные Штаты установили глобальный ориентир для цифровых долларов с принятием закона GENIUS Act, первой федеральной структуры для стейблкоинов. Этим законопроектом Вашингтон подтвердил, что токены, обеспеченные долларом, будут лежать в основе цифровых расчетов. Этот шаг усилил дебаты в Азии. Китай сталкивается с дилеммой: продвигать использование юаня, сохраняя при этом строгий контроль над капиталом. Гонконг предлагает компромисс через свой новый лицензионный режим, который вступил в силу 1 августа. Спонсировано Спонсировано Гонконг открывается, в то время как материковый Китай ужесточает Валютное управление Гонконга требует от эмитентов иметь капитал в размере 25 миллионов гонконгских долларов, поддерживать сегрегированные ликвидные резервы и следовать стандартам борьбы с отмыванием денег. Пока лицензии не выданы. На материке Народный банк Китая подтвердил, что пилотные проекты цифрового юаня остаются его приоритетом. Пекин ужесточил контроль над переводами, связанными с Tether, и запретил компаниям напрямую владеть криптовалютой, ограничивая воздействие на оффшорные дочерние компании или продукты, котирующиеся в Гонконге. "Более широкая проблема... это консервативная культура его финансовой индустрии", - сказал Эмиль Чан из Ассоциации цифровых финансов Гонконга в интервью CNN. Спонсировано Спонсировано Гонконг объединил правила для стейблкоинов с более широкими усилиями по токенизации. 7 августа регуляторы запустили первый в мире реестр активов реального мира (RWA) для стандартизации данных и оценок. Чиновники также консультируются по правилам хранения и ОТС торговли. "Это ставит Гонконг впереди почти любой другой азиатской юрисдикции... Это станет образцом для других", - сказал Ят Сиу из Animoca Brands в CNN. Частная активность отражает этот импульс. HSBC внедрил блокчейн-расчеты для торгового финансирования, а China Asset Management (Гонконг) представила первый в Азии токенизированный розничный фонд денежного рынка. Токенизированное золото и зеленые облигации дополняют экосистему. Чистый приток стейблкоинов в Китай в 2024 году ｜The Economist Аналитики говорят, что стейблкоины, обеспеченные юанем, остаются маловероятными. Оффшорные депозиты CNH составляют менее 1 триллиона юаней по сравнению с более чем 300 триллионами...
Вот почему SEI может быть интересным для наблюдения прямо сейчас

Вот почему SEI может быть интересным для наблюдения прямо сейчас

Пост «Вот почему SEI может быть интересным для наблюдения прямо сейчас» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Аналитик Али прогнозирует цель $0.32–$0.37 для SEI, в то время как Ранд выделяет формирование бычьего вымпела с ограниченным риском снижения. Данные Messari показывают, что объем торгов SEI достиг 2,23 миллиарда $ в Q2 2025, благодаря доминированию SailorFi и DragonSwap. SEI завершает транзакции за 0,3–0,6 секунд, что делает его самой быстрой цепью по сравнению с Solana, Avalanche и Ethereum. SEI торгуется около 0,29389 $, показывая подтвержденный сигнал на покупку согласно аналитику Али, который видит сопротивление на уровне 0,32 $. Если импульс сохранится, следующий прогноз роста составляет 0,37 $, при условии, что SEI сохранит поддержку выше 0,28 $. Аналитик Ранд подчеркивает силу SEI над горизонтальной линией поддержки при формировании паттерна бычьего вымпела. Эта структура отражает ограниченный риск снижения с сильным потенциалом роста, что соответствует прогнозам в диапазоне от 0,32 $ до 0,37 $. Источник: X Между тем, трейдеры сообщества отмечают, что SEI может продвинуться дальше, если более широкий импульс ускорится по всей экосистеме. Некоторые прогнозы предполагают, что SEI может достичь 2 $ в течение нескольких месяцев, особенно если одобрения ETF и рост сектора будут соответствовать текущим паттернам. Рост экосистемы и сила данных на цепочке Данные Messari показывают, что объем спотовой торговли на SEI достиг 2,23 миллиарда $ в Q2 2025, что является рекордно высоким показателем. Рост был обусловлен SailorFi, захватившим 41,5% доли рынка с ежедневным объемом торгов 10,2 миллиона $. DragonSwap следовал с 33,5% и ежедневным объемом 8,2 миллиона $, в то время как Uniswap через Oku удерживал 14,4% с 3,5 миллиона $. Jellyverse добавил 6% с 1,5 миллиона $, а Yaka Finance составила 1,9% с ежедневной активностью 0,5 миллиона $. Объем торгов Sei | Источник: Messari Это расширение укрепляет позицию Sei как ведущей игровой цепи, поддерживаемой сильными основами DeFi. С ростом внедрения и ликвидности, аналитики рассматривают SEI как недооцененный актив, особенно учитывая его ускоряющуюся активность свопов и растущее доминирование DEX. Общая заблокированная стоимость также подчеркивает быстрый рост, увеличившись с 20 миллионов $ во время последнего пика цены в 1,4 $ до 600 миллионов $ сегодня. С завершением только одного TGE на DragonSwap, больше запусков...
Пьер Рошар выступит на саммите Биткоин для финансовых услуг в Денвере

Пьер Рошар выступит на саммите Биткоин для финансовых услуг в Денвере

Пост «Пьер Рошар станет главным спикером на саммите Биткоин для финансовых услуг в Денвере» появился на BitcoinEthereumNews.com. Саммит Биткоин для финансовых услуг, запланированный на 16-18 октября 2025 года в The Space в районе RiNo Денвера, соберет финансовых профессионалов для изучения интеграции Биктоина в основную финансовую систему. С ограниченным числом участников в 150 человек, мероприятие ориентировано на бухгалтеров, консультантов по благосостоянию, юристов, страховых агентов, управляющих активами и лидеров финтех-индустрии, ищущих практические стратегии для внедрения Биктоина. Во главе с Пьером Рошаром, генеральным директором The Bitcoin Bond Company, и Эндрю Хонсом, генеральным директором Newmarket Capital, саммит предоставит практические идеи в течение трех дней. Сессии будут охватывать приобретение Биктоина для семей и бизнеса, финансовые услуги, решения для хостинга, отслеживание базовой стоимости, налоговую отчетность, управление корпоративной казной, планирование наследства и кредитование под обеспечение Биктоином. Мероприятие начнется с классического гольф-турнира 16 октября в 10:00 MST, способствуя одноранговому нетворкингу. Официальные сессии начнутся 17 октября в 10:00, после завтрака-миксера в 8:00, и завершатся 18 октября в 16:00. Участники также смогут насладиться презентациями спонсоров, запусками живых продуктов и вечерней дегустацией бурбона для построения партнерских отношений. Проводимое в The Space (3700 N Franklin St.), место проведения доступно на поезде из международного аэропорта Денвера, с отелями, ресторанами и барами в пешей доступности. Общий вход стоит 285 $, с пакетом, включающим гольф, за 440 $. Регистрация, открытая на denver.space, включает все сессии, питание и афтепати. Цели саммита ясны: оснастить профессионалов знаниями о Биктоине, стимулировать партнерства и связать участников с реферальными партнерами и продуктами. Сессии будут посвящены реальным приложениям, от планирования наследства до страхового покрытия, в то время как анонсы живых продуктов предложат первый взгляд на новые финансовые инструменты. Организаторы подают заявки на кредиты CPE и CE, подробности будут известны в сентябре. С ростом популярности Биктоина в финансовых услугах, мероприятие направлено на соединение традиционных финансов и криптовалюты. Профессионалы могут забронировать места сейчас, чтобы присоединиться к пионерам отрасли в формировании финансов, работающих на Биктоине. Источник:...
Братья Трамп стремятся привлечь 2,1 млрд долларов через продажу акций на фоне волатильного дебюта American Bitcoin на Nasdaq

Братья Трамп стремятся привлечь 2,1 млрд долларов через продажу акций на фоне волатильного дебюта American Bitcoin на Nasdaq

Пост "Братья Трамп стремятся привлечь 2,1 миллиарда долларов через продажу акций на фоне волатильного дебюта American Биктоин на Nasdaq" появился на BitcoinEthereumNews.com. American Bitcoin Corp. (ABTC), поддерживаемая Дональдом Трампом-младшим и Эриком Трампом, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) 3 сентября с целью привлечь 2,1 миллиарда долларов через продажу акций. Подача заявки последовала за волатильным дебютом на Nasdaq, когда акции ABTC выросли на 91% за один час, прежде чем упасть ниже цены открытия к закрытию торгов. ABTC открылась по цене 6,90 долларов и поднялась до 13,20 долларов, что привело к пяти остановкам торгов в первые часы. Однако цена акций не смогла сохранить импульс и вернулась к цене открытия, прежде чем начать восстановление в конце торговой сессии. На момент публикации акции демонстрировали признаки восходящего импульса после закрытия торгов и торговались по цене 8,06 долларов, что примерно на 16% выше за день. American Биктоин появилась в результате слияния акций с Gryphon Digital Mining, создав публично торгуемую платформу для накопления Биктоина под тикером ABTC. Сделка, завершенная ранее в этом году, позиционирует American Биктоин как материнскую компанию, при этом бывшие акционеры American Биктоин владеют примерно 98% объединенной организации. Майнинговое предприятие семьи Трамп American Биктоин была запущена в марте как дочерняя компания энергетической компании Hut 8, которая сохраняет 80% долю владения. План для крипто-инвестора: 5-дневный курс по багхолдингу, инсайдерским опережениям и упущенной альфе Отлично 😎 Ваш первый урок уже в пути. Пожалуйста, добавьте [email protected] в белый список вашей электронной почты. Братья Трамп владеют миноритарными долями в оставшихся 20% вместе с другими учредителями, хотя точное распределение собственности остается нераскрытым. Эрик Трамп занимает должность руководителя стратегического отдела, в то время как Мэтт Прусак, ранее продававший тесты на COVID, возглавляет компанию в качестве генерального директора. Прусак позиционировал слияние как возможность создать доминирующего игрока в фрагментированном секторе майнинга Биктоина. Компания работает по модели с низким уровнем активов через стратегическое партнерство с Hut 8, используя существующую инфраструктуру для накопления Биктоина...
Обувь для тенниса Babolat с уникальным сотрудничеством с Michelin

Обувь для тенниса Babolat с уникальным сотрудничеством с Michelin

Пост о теннисной обуви Babolat с уникальным сотрудничеством Michelin появился на BitcoinEthereumNews.com. Кэмерон Норри в полной экипировке Babolat с головы до ног, включая обувь с подошвой, созданной Michelin, во время Открытого чемпионата США 2025 года. (Фото Клайва Брунскилла/Getty Images) Getty Images Уже более 20 лет французские бренды Babolat и Michelin сотрудничают в области обуви, что дает паре брендов, запущенных в 1800-х годах — один начинал с производства струн для музыкальных инструментов, прежде чем создать первую струну для теннисных ракеток, а другой является производителем автомобильных шин — уникальный взгляд на теннисную обувь. Это сотрудничество привело к более чем двадцатилетнему партнерству, которое обеспечивает теннисной обуви Babolat повышенное понимание сцепления с поверхностью. "Michelin применяет свой опыт за пределами шин", — рассказывает мне Шивам Саксена, управляющий директор Michelin Lifestyle Limited. "Наши ноу-хау в области сцепления и устойчивости позволяют использовать их в различных областях, таких как обувь". Саксена говорит, что компания привносит свой опыт в области резины, формул и форм в команды Babolat для создания подошв для всех типов теннисных кортов. Каждая игровая поверхность имеет свои требования и различные потребности, балансируя "адгезию и отзывчивость", говорит Саксена. Кэм Норри демонстрирует подошву Michelin на своих теннисных кроссовках Babolat Jet Mach 3. Babolat Команды исследований и разработок Michelin в исследовательском центре компании во Франции создают формулы, предназначенные для соответствия характеристикам каждого корта. Адаптируя резиновую формулу и структуру подошвы, Саксена говорит, что они могут сотрудничать с Babolat для любой поверхности. "На обуви для хард-кортов мы максимизируем контактную поверхность для улучшения сцепления, тогда как подошвы обуви для грунтовых кортов разработаны для максимального удаления глины", — говорит Саксена. "В общей сложности мы 'играем' с несколькими техническими формулами, чтобы разработать более 10 структур подошв для всех видов спорта". Спортсмен Babolat с головы до ног Кэм Норри обратил на это внимание. Хотя Норри играл ракеткой Babolat с 12 лет, он перешел на одежду и обувь бренда в начале 2025 года, быстро осознав, как...
GBP/USD поднимается до 1.3440, так как сильные данные Великобритании компенсируют слабость США

GBP/USD поднимается до 1.3440, так как сильные данные Великобритании компенсируют слабость США

Пост GBP/USD поднимается до 1.3440, поскольку сильные данные Великобритании компенсируют слабость США, появился на BitcoinEthereumNews.com. GBP/USD восстанавливается с минимумов 1.3332 до 1.3442, поскольку доллар США снижается после резкого роста во вторник выше индекса DXY 98.50. Отчет JOLTS США показывает, что количество вакансий в июле резко упало, подчеркивая влияние тарифов на найм и слабость производства. Индекс PMI сферы услуг Великобритании подскочил до 54.2, ослабив финансовые опасения, в то время как представители Банка Англии подчеркивают риски инфляции и осторожность в политике. GBP/USD растет во время североамериканской сессии на 0.39% после публикации экономических данных из Соединенных Штатов (США). Также опасения о неспособности правительства Великобритании выполнить свои финансовые требования ослабли на фоне признаков того, что экономика продолжает хорошо функционировать. Пара торгуется на уровне 1.3442 после отскока от дневных минимумов 1.3332. Фунт стерлингов вырос на 0.39% после позитивного индекса PMI сферы услуг Великобритании, смягчившего финансовые опасения, в то время как слабые данные по рабочим местам в США оказывают давление на доллар. Доллар США ослабевает в среду после ралли во вторник, которое отправило доллар США выше, преодолев отметку 98.50 во время сессии, согласно индексу доллара США (DXY). Данные США показали, что количество вакансий в июле упало до 7.181 миллиона с 7.437 миллиона в июне, сообщило Бюро статистики труда (BLS). Данные показали, что найм увеличился на 41 тысячу, а увольнения выросли на 12 тысяч. Экономисты винят в продолжающемся замедлении на рынке труда тарифы президента США Дональда Трампа. Другие данные показали, что заказы на промышленные товары в июле упали на -1.3% по сравнению с предыдущим месяцем, что лучше ожидаемого сокращения на -1.4%. Сегодняшний отчет в сочетании с сокращением индекса PMI производственного сектора ISM во вторник шестой месяц подряд указывает на то, что производственная активность продолжает ухудшаться. Внимание будет сосредоточено на публикации данных по несельскохозяйственным платежным ведомостям в пятницу. Оценки предполагают, что экономика США создала 75 тысяч рабочих мест в августе, а также ожидается рост уровня безработицы. По другую сторону Атлантики, сильный индекс PMI сферы услуг в Великобритании смягчил опасения относительно способности правительства продемонстрировать финансовую сдержанность перед осенним бюджетом...
Цена XRP взлетает, поскольку генеральный директор Consensys размышляет о урегулировании или отклонении крипто дел при Трампе ⋆ ZyCrypto

Цена XRP взлетает, поскольку генеральный директор Consensys размышляет о урегулировании или отклонении крипто дел при Трампе ⋆ ZyCrypto

Пост XRP Price Erupts as Consensys CEO Reflects the Settlement or Dismissal of Крипто Cases under Trump ⋆ ZyCrypto появился на BitcoinEthereumNews.com. Реклама &nbsp &nbsp XRP продолжает быть главной темой обсуждения в крипто-сообществе после преодоления психологической отметки в 3$ за монету, учитывая, что альткоин не мог достичь этого почти три года. Это знаменательное событие происходит после того, как XRP вырвался из трехлетнего нисходящего тренда, который оказался губительным для криптовалюты, основываясь на растущем разочаровании внутри сообщества XRP. В результате, рыночный аналитик под псевдонимом Mikybull Крипто считает, что на горизонте масштабное ралли благодаря этой судьбе. Согласно данным CoinGecko, XRP наслаждается недельным ростом в 11,4%, достигнув 2,85$ на момент написания. Этот заметный рост позволил XRP вытеснить Tether (USDT) с третьей позиции, благодаря рыночной стоимости в 170 миллиардов $ по сравнению со 168 миллиардами $ последнего. Реклама &nbsp Приветствуя этот шаг, крипто-трейдер Ash Крипто признал: "XRP вышел из 3-летнего медвежьего рынка одной свечой. Сила крипто." Таким образом, XRP смотрит на дальнейший рост, если преодолеет уровень сопротивления в 3,08$. CEO Consensys видит более светлое будущее для крипто после Трампа Учитывая, что нынешний режим Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) не очень хорошо воспринимается крипто-сообществом из-за множества поданных исков, CEO Consensys Джо Любин считает, что есть свет в конце туннеля. Это потому, что он предвидит сценарий, при котором эти крипто-дела будут урегулированы или отклонены, учитывая, что Дональд Трамп вступил в должность президента США. Поскольку администрация Трампа уже сигнализирует о про-крипто подходе, Любин считает, что криптоиндустрия сэкономит значительную сумму денег, так как количество судебных исков будет существенно сокращено. Между тем, законодатели Пенсильвании недавно представили революционное законодательство, направленное на то, чтобы сделать Биктоин стратегическим резервным активом, шаг, который позволит штату инвестировать...
Отчет о рабочих местах в США показывает ослабление рынка труда

Отчет о рабочих местах в США показывает ослабление рынка труда

Пост "Отчет о рынке труда США показывает ослабление рынка труда" появился на BitcoinEthereumNews.com. Данные о рабочих местах в США, опубликованные в среду, показали ослабление рынка труда США. Отчет об открытых вакансиях и текучести рабочей силы (JOLTS) показал 7,18 миллиона открытых вакансий в июле. Отчет JOLTS также оказался ниже ожидаемых 7,38 миллиона и ниже предыдущего отчета в 7,36 миллиона в июне. Данные BLS о рабочих местах достигли самого высокого уровня с июля 2021 года, примерно на 3,8% выше по сравнению с октябрем 2021 года. 2025 год характеризуется замедлением рынка труда США Рынок труда США ослабевает: Число американцев, не входящих в состав рабочей силы, но желающих получить работу, выросло до 6,2 миллиона, что является самым высоким показателем с июля 2021 года. Это люди, которые официально не являются частью рабочей силы, то есть они не ищут активно работу, но говорят... pic.twitter.com/aqEqaiksJ1 — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) 3 сентября 2025 Бюро статистики труда сообщило, что компании здравоохранения и социальной помощи сократили количество вакансий на 181 000, а розничные торговцы - на 110 000. Фирмы в сфере искусства, развлечений и отдыха также сократили рабочие места на 62 000, а лесозаготовительная промышленность - на 13 000. Данные также свидетельствуют о том, что увольнения в США немного выросли. Согласно отчету, число граждан США, увольняющихся с работы, осталось неизменным с июня и составило 3,2 миллиона. Количество открытых вакансий остается на здоровом уровне, несмотря на более низкие показатели, снизившись с максимального уровня в 12,1 миллиона в марте 2022 года. Количество вакансий достигло пика после того, как экономика США начала восстанавливаться после локдаунов, связанных с COVID-19. 2025 год характеризуется замедлением рынка труда США на фоне сохраняющихся последствий 11 повышений процентных ставок борцами с инфляцией в Федеральной резервной системе в 2022 и 2023 годах. Рынок труда также потерял импульс в этом году из-за усиления торговых войн президента Дональда Трампа, которые вызвали неопределенность на рынке и привели...
Последний шаг Маверикс закрывает дверь для распространенных слухов о трейдинге

Последний шаг Маверикс закрывает дверь для распространенных слухов о трейдинге

Пост «Последний ход Mavericks закрывает дверь для распространенных слухов о обмене» появился на BitcoinEthereumNews.com. ДАЛЛАС, ТЕХАС – 10 АПРЕЛЯ: Нико Харрисон из Dallas Mavericks наблюдает за разминкой перед игрой против San Antonio Spurs в American Airlines Center 10 апреля 2022 года в Далласе, Техас. ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: Пользователь прямо признает и соглашается с тем, что, загружая и/или используя эту фотографию, Пользователь соглашается с условиями Лицензионного соглашения Getty Images. (Фото Тима Хейтмана/Getty Images) Getty Images Dallas Mavericks достигли продления контракта с форвардом П.Дж. Вашингтоном, согласно информации Шамса Чарании из ESPN. Сделка рассчитана на четыре года и 90 миллионов долларов. Вашингтон провел часть своей юности, взрослея в Техасе. Это включает посещение далласской средней школы Prime Prep Academy. Хотя обмен мог бы сократить его возвращение домой, теперь он связан с этим регионом до 2029-30 годов. Продление контракта 27-летнего игрока гасит все оставшиеся слухи о возможности обмена Вашингтона Mavericks в это межсезонье. Эти слухи были распространены ранее этим летом. Спекуляции включали перспективу включения Вашингтона в трехсторонние конструкции для приобретения защитника, такого как Джру Холидей, чтобы усилить их заднюю линию. Если он еще не сделал этого, Вашингтон теперь может быть спокоен относительно своего ближайшего будущего в НБА. Влияние П.Дж. Вашингтона на Mavericks После проведения первых 4,5 сезонов своей карьеры с Charlotte Hornets, бывший 12-й номер драфта присоединился к Mavericks в результате обмена, который отправил Гранта Уильямса в Королевский город в феврале 2024 года. Вашингтон быстро оказал влияние на свою новую команду, помогая Далласу достичь финала НБА в том году. В прошлом сезоне франшизе пришлось преодолевать турбулентность, вызванную длительным отсутствием Луки Дончича из-за травмы, прежде чем стать главным героем одного из самых шокирующих и неожиданных обменов в истории спорта. Тем не менее, шестилетний ветеран выступал хорошо. Крыло ростом шесть футов шесть дюймов в среднем набирал 14,7 очков и делал 7,8 подборов, что является рекордом в его карьере...
Американский Биткоин Трампа становится самой горячей акцией Уолл-стрит

Американский Биткоин Трампа становится самой горячей акцией Уолл-стрит

Пост «Американский Биткоин Трампа становится самой горячей акцией Уолл-стрит» появился на BitcoinEthereumNews.com. American Bitcoin, майнинговая компания, поддерживаемая семьей Трампа, сегодня начала публичные торги на Nasdaq. Цена её акций ненадолго подскочила на 60%, но сохранила очень высокую прибыль. Компания планирует реализовать стратегию цифрового казначейства активов (DAT), производя собственный BTC для предотвращения размывания акций акционеров. American Bitcoin и Трампы Криптоимперия Трампа активно диверсифицировалась в последние месяцы, поддерживая American Bitcoin Corp, новую криптомайнинговую операцию в марте. Спонсировано Спонсировано После того, как компания, основанная на партнерстве с Hut 8, получила огромную сделку по финансированию, сообщество с нетерпением ожидало её листинга на Nasdaq. Эта акция теперь в обращении, и она начала горячий старт с 60% скачком цены. Этот ранний пик быстро несколько уменьшился, но всё ещё держится уверенно с прибылью более 40%: Динамика цен American Bitcoin. Источник: Yahoo Finance Оба наиболее связанных с криптовалютой сына президента Трампа, Эрик и Дон-младший, активно продвигали листинг American Bitcoin. Компания вынашивала эти планы, включая слияние с Gryphon Digital Mining, в течение нескольких месяцев, но Трампы явно рассматривают это как начало новой важной эры. Соответственно, некоторые новые публичные заявления дали нам дополнительную информацию о планах Трампов для American Bitcoin. Как описывается в сегодняшнем пресс-релизе, компания не планирует получать весь свой доход от майнинга Биткоина. Она также планирует реализовать стратегию цифрового казначейства активов (DAT), предлагая инвесторам доступ к BTC: «С поддержкой публичных рынков мы считаем, что American Bitcoin теперь занимает позицию для установления стандарта в накоплении Биткоина. Объединяя майнинг Биткоина [и] оппортунистические рыночные покупки... мы создали инструмент, предназначенный для стимулирования быстрого, эффективного роста Биткоина на акцию», заявил Ашер Генут, исполнительный председатель American Bitcoin и генеральный директор Hut 8 Corp. Другими словами, план очень ясен: майнинговая инфраструктура и ресурсы Hut 8 и Gryphon будут обеспечивать BTC...
