Вот почему SEI может быть интересным для наблюдения прямо сейчас
Пост «Вот почему SEI может быть интересным для наблюдения прямо сейчас» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Аналитик Али прогнозирует цель $0.32–$0.37 для SEI, в то время как Ранд выделяет формирование бычьего вымпела с ограниченным риском снижения. Данные Messari показывают, что объем торгов SEI достиг 2,23 миллиарда $ в Q2 2025, благодаря доминированию SailorFi и DragonSwap. SEI завершает транзакции за 0,3–0,6 секунд, что делает его самой быстрой цепью по сравнению с Solana, Avalanche и Ethereum. SEI торгуется около 0,29389 $, показывая подтвержденный сигнал на покупку согласно аналитику Али, который видит сопротивление на уровне 0,32 $. Если импульс сохранится, следующий прогноз роста составляет 0,37 $, при условии, что SEI сохранит поддержку выше 0,28 $. Аналитик Ранд подчеркивает силу SEI над горизонтальной линией поддержки при формировании паттерна бычьего вымпела. Эта структура отражает ограниченный риск снижения с сильным потенциалом роста, что соответствует прогнозам в диапазоне от 0,32 $ до 0,37 $. Источник: X Между тем, трейдеры сообщества отмечают, что SEI может продвинуться дальше, если более широкий импульс ускорится по всей экосистеме. Некоторые прогнозы предполагают, что SEI может достичь 2 $ в течение нескольких месяцев, особенно если одобрения ETF и рост сектора будут соответствовать текущим паттернам. Рост экосистемы и сила данных на цепочке Данные Messari показывают, что объем спотовой торговли на SEI достиг 2,23 миллиарда $ в Q2 2025, что является рекордно высоким показателем. Рост был обусловлен SailorFi, захватившим 41,5% доли рынка с ежедневным объемом торгов 10,2 миллиона $. DragonSwap следовал с 33,5% и ежедневным объемом 8,2 миллиона $, в то время как Uniswap через Oku удерживал 14,4% с 3,5 миллиона $. Jellyverse добавил 6% с 1,5 миллиона $, а Yaka Finance составила 1,9% с ежедневной активностью 0,5 миллиона $. Объем торгов Sei | Источник: Messari Это расширение укрепляет позицию Sei как ведущей игровой цепи, поддерживаемой сильными основами DeFi. С ростом внедрения и ликвидности, аналитики рассматривают SEI как недооцененный актив, особенно учитывая его ускоряющуюся активность свопов и растущее доминирование DEX. Общая заблокированная стоимость также подчеркивает быстрый рост, увеличившись с 20 миллионов $ во время последнего пика цены в 1,4 $ до 600 миллионов $ сегодня. С завершением только одного TGE на DragonSwap, больше запусков...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 06:27