Заместитель главы Банка Англии сигнализирует, что ставки, вероятно, останутся высокими

Банк Англии (BoE) намерен сохранять более жесткий контроль над процентными ставками в течение длительного времени, поскольку борьба с инфляцией продолжается. Ценовое давление в экономике оказывается более устойчивым, чем ожидалось, заявила заместитель управляющего Клэр Ломбарделли законодателям в среду. Ее комментарии указывают на то, что у банка мало возможностей для дальнейшего снижения стоимости заимствований без риска нового всплеска инфляции. Замечания Ломбарделли были поддержаны управляющим Эндрю Бейли, который также повторил, что центральный банк, как ожидается, не последует вскоре за еще одним снижением в этом году. Он сказал, что финансовые рынки "поняли" предупреждение банка о том, что снижения теперь будут медленнее, чем многие надеялись. Предупреждение знаменует резкое изменение тона по сравнению с тем, что было всего несколько недель назад, когда банк снизил свою базовую ставку до 4,0% в августе, в конце сложного голосования 5-4 в Комитете по монетарной политике (MPC). Снижение было направлено на поддержку деловой активности на фоне признаков замедления роста экономики и найма. Но данные по инфляции с тех пор удивили в сторону повышения, что заставило политиков обратить внимание. Вместо того чтобы продолжать стандартные квартальные снижения, как ожидали инвесторы ранее этим летом, BoE указывает, что ставки могут не повыситься с их текущего уровня до глубины 2026 года. Этот сдвиг подчеркивает затруднительное положение центрального банка: хотя инфляция упала с двузначных показателей в 2022 году, она остается выше целевого уровня и показывает признаки устойчивости, особенно в таких секторах, как продовольствие, энергетика и услуги. Рынки адаптируются к более медленным снижениям Выступая перед Казначейским комитетом парламента, управляющий Бейли заявил, что его "сообщение дошло" до финансовых рынков. Он повторил, что путь для ставок остается нисходящим, но будет постепенным. Бейли сказал депутатам, что сейчас существует гораздо большая неопределенность относительно того, насколько далеко и быстро Банк может двигаться дальше...