2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Заместитель главы Банка Англии сигнализирует, что ставки, вероятно, останутся высокими

Заместитель главы Банка Англии сигнализирует, что ставки, вероятно, останутся высокими

Пост "Заместитель Банка Англии сигнализирует, что ставки, вероятно, останутся высокими" появился на BitcoinEthereumNews.com. Банк Англии (BoE) намерен сохранять более жесткий контроль над процентными ставками в течение длительного времени, поскольку борьба с инфляцией продолжается. Ценовое давление в экономике оказывается более устойчивым, чем ожидалось, заявила заместитель управляющего Клэр Ломбарделли законодателям в среду. Ее комментарии указывают на то, что у банка мало возможностей для дальнейшего снижения стоимости заимствований без риска нового всплеска инфляции. Замечания Ломбарделли были поддержаны управляющим Эндрю Бейли, который также повторил, что центральный банк, как ожидается, не последует вскоре за еще одним снижением в этом году. Он сказал, что финансовые рынки "поняли" предупреждение банка о том, что снижения теперь будут медленнее, чем многие надеялись. Предупреждение знаменует резкое изменение тона по сравнению с тем, что было всего несколько недель назад, когда банк снизил свою базовую ставку до 4,0% в августе, в конце сложного голосования 5-4 в Комитете по монетарной политике (MPC). Снижение было направлено на поддержку деловой активности на фоне признаков замедления роста экономики и найма. Но данные по инфляции с тех пор удивили в сторону повышения, что заставило политиков обратить внимание. Вместо того чтобы продолжать стандартные квартальные снижения, как ожидали инвесторы ранее этим летом, BoE указывает, что ставки могут не повыситься с их текущего уровня до глубины 2026 года. Этот сдвиг подчеркивает затруднительное положение центрального банка: хотя инфляция упала с двузначных показателей в 2022 году, она остается выше целевого уровня и показывает признаки устойчивости, особенно в таких секторах, как продовольствие, энергетика и услуги. Рынки адаптируются к более медленным снижениям Выступая перед Казначейским комитетом парламента, управляющий Бейли заявил, что его "сообщение дошло" до финансовых рынков. Он повторил, что путь для ставок остается нисходящим, но будет постепенным. Бейли сказал депутатам, что сейчас существует гораздо большая неопределенность относительно того, насколько далеко и быстро Банк может двигаться дальше...
Поделиться
Конференция ФРС изучит Стейблкоины, Токенизацию и ИИ в финансах

Конференция ФРС изучит Стейблкоины, Токенизацию и ИИ в финансах

Пост Конференция ФРС изучит Стейблкоины, Токенизацию и ИИ в финансах появился на BitcoinEthereumNews.com. Финтех Федеральный резерв готовится провести мероприятие 21 октября, посвященное будущему платежей. Конференция соберет политиков, регуляторов и лидеров отрасли для изучения того, как технологии, такие как стейблкоины, токенизация и искусственный интеллект, меняют финансы. Новая глава в платежной политике США Официальные лица ФРС говорят, что повестка дня будет охватывать слияние традиционных и децентрализованных финансов, токенизацию финансовых продуктов и новые бизнес-модели для стейблкоинов. Роль искусственного интеллекта в безопасности и эффективности транзакций также будет на повестке дня, подчеркивая расширяющийся интерес ФРС к цифровым инновациям. Сигналы от управляющих Управляющий Крис Уоллер позиционировал стейблкоины как потенциальный стимул для платежных систем США, отмечая, что их тесная связь с долларом может укрепить его глобальную роль. Он также утверждал, что регуляторы должны принимать рассчитанные риски, если экономика должна развиваться. Управляющий Мишель Боуман недавно подтвердила, что изменения неизбежны, раскрыв, что регуляторы банков США уже разрабатывают структуры для цифровых активов. Почему это важно Еще несколько лет назад стейблкоины и DeFi считались маргинальными темами в Вашингтоне. Теперь ФРС посвящает им целую конференцию. Хотя октябрьская встреча не приведет к немедленным изменениям в политике, она знаменует поворотный момент в том, насколько серьезно центральный банк Америки относится к технологиям, готовым переопределить деньги и платежи. Информация, представленная в этой статье, предназначена только для информационных целей и не является финансовым, инвестиционным или торговым советом. Coindoo.com не одобряет и не рекомендует какую-либо конкретную инвестиционную стратегию или криптовалюту. Всегда проводите собственное исследование и консультируйтесь с лицензированным финансовым консультантом перед принятием любых инвестиционных решений. Автор Александр Здравков - человек, который всегда ищет логику за вещами. Он свободно владеет немецким языком и имеет более 3 лет опыта в криптопространстве, где...
Поделиться
Биткоин получил средний балл доверия 4,67/10 в 25 странах согласно исследованию Корнелла

Биткоин получил средний балл доверия 4,67/10 в 25 странах согласно исследованию Корнелла

Пост "Биктоин получает средний балл доверия 4.67/10 в 25 странах согласно исследованию Корнелла" появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин (BTC) получил средний рейтинг доверия 4.67 по 10-балльной шкале в 25 странах, согласно исследованию, опубликованному Биткоин-клубом Корнелла 3 сентября. Исследование выявляет значительные региональные различия в восприятии криптовалюты. Нигерия лидирует по уровню доверия к Биктоину в мире, в то время как Япония зафиксировала самые низкие показатели среди опрошенных стран. BTC стабильно занимал позиции ниже традиционных активов, включая золото, недвижимость и основные фиатные валюты в сравнениях восприятия рисков. Модели доверия к правительству Десять стран сообщили о более высоком доверии к Биктоину, чем к своим национальным правительствам: Бразилия, Индонезия, Кения, Ливан, Нигерия, Филиппины, Южная Африка, Турция, Украина и Венесуэла. Эти регионы представляют развивающиеся рынки или страны, переживающие политическую нестабильность. ОАЭ, Китай и Саудовская Аравия продемонстрировали высокий уровень доверия к правительству, который значительно превышал рейтинги доверия к Биктоину. Эта закономерность предполагает, что Биктоин привлекает интерес там, где подорвано институциональное доверие, позиционируя крипто как альтернативу централизованной власти. Участники опроса последовательно оценивали Биктоин как более рискованный по сравнению с традиционными инвестиционными вариантами во всех категориях. Однако 45% респондентов считали Биктоин одинаково рискованным по сравнению с акциями, в то время как 43% рассматривали его как эквивалент корпоративным облигациям, что указывает на некоторое соответствие с устоявшимися волатильными классами активов. Вопросы о возможностях Биктоина по снижению мошенничества, защите конфиденциальности и надежности поставщиков услуг вызвали преимущественно нейтральные ответы, а не явное одобрение или отказ. Эта закономерность предполагает широко распространенную неопределенность относительно практических преимуществ Биктоина, а не информированный скептицизм. Схема для крипто-инвестора: 5-дневный курс по удержанию активов, инсайдерским опережениям и упущенной альфе Отлично 😎 Ваш первый урок уже в пути. Пожалуйста, добавьте [email protected] в белый список вашей электронной почты. Корреляция финансового стресса Страны, сообщающие о более высоких уровнях финансового стресса, измеряемых ответами на вопрос "мои финансы контролируют мою жизнь", обычно показывали увеличение владения Биктоином и доверия к нему. Турция, Индия, Кения и Южная Африка зафиксировали самые высокие показатели финансового стресса наряду с повышенными показателями внедрения Биктоина. Сальвадор, Швейцария, Китай и Италия сообщили о...
Поделиться
Scale AI подала в суд на своего бывшего сотрудника за шпионаж

Scale AI подала в суд на своего бывшего сотрудника за шпионаж

Пост Scale AI подала в суд на своего бывшего сотрудника за шпионаж появился на BitcoinEthereumNews.com. Стартап в области искусственного интеллекта Scale AI в среду подал иск против своего бывшего сотрудника и его нынешнего работодателя за корпоративный шпионаж в секторе. Компания уже пережила бурное лето после того, как гигант социальных сетей Meta Platforms приобрел многомиллионную долю в компании и нанял ее генерального директора Александра Вана вместе с другими ведущими сотрудниками. Затем стартап также уволил 14% своего персонала. Scale AI утверждает, что Линг украл 100 конфиденциальных документов Сообщения указывают на то, что Scale AI подает в суд на бывшего сотрудника Юджина Линга и его нынешнего работодателя Mercor, который также является одним из главных конкурентов Scale AI. Scale AI, которая предоставила обучающие данные для стимулирования многих ведущих ИИ-моделей в секторе, утверждает, что Линг, который был руководителем управления взаимодействием в компании, украл более 100 конфиденциальных документов из компании. Документы содержали проприетарную информацию и стратегии компании по управлению ее клиентами. Теперь Scale просит окружной суд США по Северному округу Калифорнии предоставить фирме как судебные издержки, так и возмещение ущерба, а также запретить Mercor использовать ее проприетарную информацию. Компания также хочет вернуть свои документы. "Scale стала лидером отрасли благодаря нашим идеям, инновациям и исполнению", - сказал представитель компании Джо Осборн изданию The Verge. "Мы не позволим никому идти незаконными путями за счет нашего бизнеса." Осборн. Другие обвинения против Линга заключаются в том, что значительное количество украденных документов были связаны с одним из ключевых клиентов компании, и Линг загрузил их в день встречи с генеральным директором Mercor. Кроме того, Линг пытался переманить клиента перейти в Mercor, когда он все еще работал в Scale. Согласно иску, Линг обратился к сотруднику указанного клиента и якобы сказал: "Я остаюсь в...
Поделиться
MAGACOIN FINANCE привлекает 13,5M $ от более чем 13K инвесторов

MAGACOIN FINANCE привлекает 13,5M $ от более чем 13K инвесторов

Пост MAGACOIN FINANCE привлекает 13,5 млн $ от более чем 13 тыс. инвесторов появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новости MAGACOIN FINANCE уже привлек 13,5 млн $ от более чем 13 тыс. инвесторов, что делает его одним из самых горячих вариантов для лучшей криптопресейла 2025 года. Поскольку ведущие криптовалюты с трудом обеспечивают инвесторам сверхприбыли, внимание переключилось на проекты ранней стадии, так как поиск лучшего криптопресейла 2025 года углубляется. MAGACOIN FINANCE - одно из имен, набирающих популярность в списках наблюдения аналитиков и инвесторов. Действительно, проект продолжает лидировать как одна из лучших возможностей пресейла, за которой стоит следить сейчас. Проект уже привлек более 13 000 ранних сторонников, что доказывает высокий спрос. Он также собрал более 13,5 миллионов $, обеспечивая ему доверие и импульс еще до выхода на крупные биржи. Что делает его особенным? MAGACOIN FINANCE сочетает вирусную силу токенов пресейла с политическим брендингом, что мгновенно отличает его от стандартных утилитарных проектов. Добавьте к этому проверенную структуру пресейла и безопасную инвестиционную модель, и становится понятно, почему аналитики называют его одной из лучших возможностей альткоинов на 2025 год. Инвесторский ажиотаж и импульс пресейла Привлекательность сообщества - одна из главных причин, по которой инвесторы считают MAGACOIN FINANCE лучшим криптопресейлом для покупки сейчас. Растущая база более чем 13 тыс. держателей демонстрирует уверенность, в то время как социальная активность вокруг токена продолжает расти. Такой импульс исторически сигнализировал о сильном потенциале роста, когда проекты переходят к публичному листингу. Безопасная и проверенная структура пресейла также имеет значение. На рынке, где доверие - это всё, MAGACOIN FINANCE отмечает правильные пункты как для розничных покупателей, так и для аналитиков, отслеживающих новые запуски. С быстро нарастающим импульсом ранние покупатели видят в этом редкую возможность перед более широким принятием. Киты SHIB обеспечивают рыночный контраст На фоне этого замечательного роста MAGACOIN FINANCE, данные на цепочке показывают растущее количество кошельков, связанных с Shiba Inu, переходящих к новым возможностям. Рынок...
Поделиться
Изучите сжигание Roar от BullZilla, стейблкоин Bonk за 1$, и Alpenglow от Solana

Изучите сжигание Roar от BullZilla, стейблкоин Bonk за 1$, и Alpenglow от Solana

Пост Изучите Сжигание Roar от BullZilla, стейблкоин Bonk за 1$, и Alpenglow от Solana появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто Новости Почему Сжигание Roar от BullZilla коронует его среди лучших новых Мем-коинов для инвестиций прямо сейчас, когда Bonk набирает обороты, а Solana движется вперед. Рынок лучших новых Мем-коинов для инвестиций сейчас быстро меняется. Больше не определяемые простыми шутками или мимолетным хайпом, сегодняшние ведущие Мем-коины сочетают в себе повествование, полезность и продвинутую токеномику. В 2025 году выделяются три проекта: BullZilla, Bonk и Solana. BullZilla появляется с тщательно структурированной предпродажей и своей фирменной стратегией Сжигания Roar. Bonk расширяет свои горизонты с запуском стейблкоина стоимостью 1$, добавляя стабильность своему бренду, основанному на мемах. Solana укрепляет свое доминирование через обновление Alpenglow, улучшая управление и Масштабируемость. Вместе эти проекты показывают, как Мем-коины превратились в экосистемы с реальным потенциалом роста. Для студентов финансов, разработчиков блокчейна и Аналитиков они представляют собой живые примеры лучших новых Мем-коинов для инвестиций прямо сейчас. BullZilla: Сжигание Roar и ДНК Zilla определяют его путь роста BullZilla ($BZIL) находится на этапе 1-C своей предпродажи. Уже продано более 16,25 миллиардов токенов, что принесло более 119 711$. По цене 0,00001908$ за токен, вход остается доступным, особенно учитывая уникальные механики проекта. ДНК Zilla: Стратегическая Токеномика Общее предложение BullZilla в 160 миллиардов токенов распределяется следующим образом: Двигатель предпродажи (50%): 80 миллиардов токенов, выделенных для стимулирования принятия сообществом. Прогрессивный ценовой механизм повышает стоимость каждые собранные 100 000$ или каждые 48 часов, обеспечивая постоянный импульс. Печь HODL (20%): 32 миллиарда токенов выделены на стейкинг, с вознаграждениями до 70% APY, поощряя долгосрочные обязательства. Казначейство и Экосистема (20%): Еще 32 миллиарда токенов финансируют разработку, маркетинг и рост сообщества. Резерв пула сжигания (5%): 8 миллиардов токенов питают Механизм Сжигания Roar, уменьшая предложение глава за главой. Распределение токенов команде (5%): 8 миллиардов токенов заблокированы для...
Поделиться
Объемы активов китов Биткоина сокращаются на фоне фиксации прибыли

Объемы активов китов Биткоина сокращаются на фоне фиксации прибыли

Пост «Запасы Биткоин-китов сокращаются на фоне фиксации прибыли» появился на BitcoinEthereumNews.com. Крупнейшие инвесторы Биктоина стабильно сокращают свои позиции, а данные показывают прямую связь с фиксацией прибыли во время недавнего ралли. Glassnode сообщил 3 сентября, что кошельки, содержащие от 100 до 10 000 BTC, теперь в среднем содержат всего 488 BTC — самый низкий уровень с декабря 2018 года. Предложение Биткоина на кита (Источник: Glassnode) По данным компании, это снижение является продолжением тренда, начавшегося в ноябре 2024 года. Сокращение балансов совпадает с возобновлением активности спящих кошельков, что позволяет предположить, что киты реализуют прибыль, поскольку цены превышают 100 000$. План для крипто-инвестора: 5-дневный курс по холдингу, инсайдерским опережениям и упущенной альфе План для крипто-инвестора: 5-дневный курс по холдингу, инсайдерским опережениям и упущенной альфе Отлично 😎 Ваш первый урок уже в пути. Пожалуйста, добавьте [email protected] в белый список вашей электронной почты. Данные Checkonchain показывают, что долгосрочные держатели Биктоина реализовали от 3 до 4 миллиардов $ во время рыночных максимумов в январе и июле этого года. Реализованная стоимость Биткоина по возрасту (Источник: CheckOnChain) Эти продажи показывают, что эта когорта агрессивно конвертировала свою бумажную прибыль в реализованную, что напрямую способствовало падению средних запасов китов. Несмотря на возобновившееся давление продаж, Биктоин продолжает торговаться около 110 000$, показывая, что рыночный спрос остается достаточно сильным, чтобы поглотить фиксацию прибыли китами. Источник: https://cryptoslate.com/insights/bitcoin-whale-holdings-dwindle-to-lowest-levels-since-2018-amid-significant-profit-taking/
Поделиться
Прогноз цены Биткоин (BTC) на 3 сентября

Прогноз цены Биткоин (BTC) на 3 сентября

Пост Прогноз цены Биткоина (BTC) на 3 сентября появился на BitcoinEthereumNews.com. Курсы всех топ-10 монет сегодня растут, согласно CoinStats. Топ монеты по CoinStats BTC/USD Курс Биткоина (BTC) вырос на 2% за последние 24 часа. Изображение от TradingView На часовом графике цена BTC находится в середине канала, между уровнем поддержки 110 597$ и сопротивлением 111 787$. Вам также может понравиться Если дневной бар закроется около верхнего уровня, существует вероятность пробоя, за которым последует дальнейшее движение вверх до диапазона 113 000$. Изображение от TradingView На более крупном временном интервале следует обратить внимание на закрытие дневного бара на уровне 111 775$. Если произойдет пробой, можно ожидать скорого тестирования зоны 113 000$-114 000$. Изображение от TradingView С среднесрочной точки зрения, еще слишком рано делать какие-либо дальние прогнозы. Объем низкий, что означает, что ни быки, ни медведи не готовы перехватить инициативу. В этом случае боковая торговля в зоне 110 000$-114 000$ является более вероятным сценарием. Биткоин торгуется по цене 111 369$ на момент публикации. Источник: https://u.today/bitcoin-btc-price-prediction-for-september-3
Поделиться
Приток в ETF Ethereum опережает Bitcoin — Аналитики выделяют VET и WLD как скрытые покупки альткоинов

Приток в ETF Ethereum опережает Bitcoin — Аналитики выделяют VET и WLD как скрытые покупки альткоинов

Пост Потоки Ethereum ETF опережают Биткоин — Аналитики выделяют VET и WLD как скрытые покупки Альткоинов появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто Новости Ethereum ETF привлекают рекордные притоки, опережая Биткоин и подпитывая разговоры о сезоне альткоинов. Аналитики выделяют VeChain и Worldcoin как лучшие выборы на 2025 год. Институциональные инвесторы перемещают капитал в Ethereum с невиданной ранее скоростью. Спотовые ETH ETF поглотили почти 4 миллиарда $ только в августе, что более чем в 10 раз превышает распределение в продукты Биткоина, решительно смещая баланс институционального спроса в сторону Ethereum. Этот всплеск подпитывает прогнозы о сезоне альткоинов, при этом аналитики указывают на высокоубежденные выборы, такие как VeChain (VET), Worldcoin (WLD), и растущий фаворит ранних возможностей, MAGACOIN FINANCE. Потоки Ethereum ETF превосходят Биткоин Доминирование Ethereum в потоках ETF изменило нарратив начала 2025 года. К концу августа ETH ETF привлекли 1,83 миллиарда $ всего за пять торговых дней, в то время как месячные притоки выросли до 3,95 миллиарда $. Биткоин ETF, напротив, зафиксировали чистый отток, подчеркивая ослабление краткосрочного интереса к крупнейшей криптовалюте. Примечательно, что спотовый ETH ETF от BlackRock возглавил наступление, в то время как Fidelity и BMNR развернули агрессивные стратегии распределения казначейства, укрепляющие профиль ETH как цифрового актива резервного класса. Аналитики приписывают это импульсу Ethereum нескольким структурным драйверам. DeFi продолжает расширять ликвидность в сети, доходность стейкинга остается привлекательной для институтов, ищущих пассивный доход, а пилотные проекты токенизации позиционируют ETH как основу корпоративного внедрения. По сути, институты не отказываются от Биткоина, но они диверсифицируются в Ethereum и, все больше, в другие альткоины, которые соответствуют реальной полезности. VeChain (VET) — Корпоративное внедрение и потенциал стейкинга Учитывая вышесказанное, VeChain тихо продвинулся на позицию лидера корпоративного блокчейна. Обновления сети, такие как кросс-чейн мост Wanchain и стейкинг StarGate — предлагающие стимулы APY — стимулируют участие в экосистеме. Более того, его партнерства с консультантами, ориентированными на устойчивое развитие, добавляют доверия к его стремлению к реальному внедрению. Целевые показатели аналитиков на 2025 год ставят...
Поделиться
Не успели запрыгнуть на FLOKI? Получите место в белом списке MoonBull прямо сейчас, пока дверь не захлопнулась

Не успели запрыгнуть на FLOKI? Получите место в белом списке MoonBull прямо сейчас, пока дверь не захлопнулась

Пост «Не успели запрыгнуть на FLOKI? Получите место в белом списке MoonBull, пока дверь не захлопнулась» появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто Новости Вы испытываете трудности с выбором правильной криптовалюты, которая действительно может принести серьезную прибыль? Недавние колебания рынка заставили вас задуматься, не упустили ли вы очередную большую возможность приумножить свои инвестиции? С такими монетами, как FLOKI, демонстрирующими спорадические всплески, задача состоит в том, чтобы определить проекты, которые обладают как вирусной привлекательностью, так и прочными основами. Выбор правильного токена может ощущаться как прогулка по джунглям арахиса, где лишь несколько скрытых сокровищ ждут, чтобы их обнаружили. Среди этих появляющихся возможностей MoonBull ($MOBU) привлекает внимание. Его уникальный подход сочетает безопасность Ethereum с эксклюзивными наградами из белого списка, которые привлекают энтузиастов мем-коинов и трейдеров, гоняющихся за взрывным ростом. Разработанный для предоставления сторонникам стратегических преимуществ, MoonBull позиционирует себя как следующий большой мем-коин для инвесторов, ищущих потенциальную доходность в 100x. MoonBull: Следующий Большой Мем-Коин MoonBull, 100X криптовалюта, это не просто еще один токен, оседлавший волну мем-коинов. Построенный на блокчейн Ethereum, он сочетает игривую энергию мем-культуры с сильными механиками DeFi, создавая проект, который балансирует между хайпом и долгосрочной полезностью. В отличие от многих монет, которые полагаются исключительно на вирусные тренды, MoonBull предоставляет надежные вознаграждения за стейкинг и секретные раздачи токенов, разработанные для поощрения сторонников, активно участвующих в экосистеме. Эксклюзивный белый список является основной особенностью, которая выделяет MoonBull. Участники получают доступ к самым низким ценам входа, бонусным распределениям токенов и частным намекам о предстоящей дорожной карте. Эти преимущества гарантируют, что сторонники имеют стратегическое преимущество, делая участие крайне желательным. Безопасность Ethereum также обеспечивает беспрепятственную интеграцию с DeFi-приложениями, обеспечивая стабильность и надежность, редко встречающиеся в мем-токенах. Сочетание культурной вирусности и технической точности MoonBull создало значительный ажиотаж. Вовлеченность сообщества является ключевым фактором, с активными социальными каналами, предоставляющими обновления и эксклюзивные сведения для вовлеченных. Ограниченная доступность белого списка делает членство желанным...
Поделиться
