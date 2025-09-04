Биткоин получил средний балл доверия 4,67/10 в 25 странах согласно исследованию Корнелла
Пост "Биктоин получает средний балл доверия 4.67/10 в 25 странах согласно исследованию Корнелла" появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин (BTC) получил средний рейтинг доверия 4.67 по 10-балльной шкале в 25 странах, согласно исследованию, опубликованному Биткоин-клубом Корнелла 3 сентября. Исследование выявляет значительные региональные различия в восприятии криптовалюты. Нигерия лидирует по уровню доверия к Биктоину в мире, в то время как Япония зафиксировала самые низкие показатели среди опрошенных стран. BTC стабильно занимал позиции ниже традиционных активов, включая золото, недвижимость и основные фиатные валюты в сравнениях восприятия рисков.
Модели доверия к правительству
Десять стран сообщили о более высоком доверии к Биктоину, чем к своим национальным правительствам: Бразилия, Индонезия, Кения, Ливан, Нигерия, Филиппины, Южная Африка, Турция, Украина и Венесуэла. Эти регионы представляют развивающиеся рынки или страны, переживающие политическую нестабильность. ОАЭ, Китай и Саудовская Аравия продемонстрировали высокий уровень доверия к правительству, который значительно превышал рейтинги доверия к Биктоину. Эта закономерность предполагает, что Биктоин привлекает интерес там, где подорвано институциональное доверие, позиционируя крипто как альтернативу централизованной власти.
Участники опроса последовательно оценивали Биктоин как более рискованный по сравнению с традиционными инвестиционными вариантами во всех категориях. Однако 45% респондентов считали Биктоин одинаково рискованным по сравнению с акциями, в то время как 43% рассматривали его как эквивалент корпоративным облигациям, что указывает на некоторое соответствие с устоявшимися волатильными классами активов.
Вопросы о возможностях Биктоина по снижению мошенничества, защите конфиденциальности и надежности поставщиков услуг вызвали преимущественно нейтральные ответы, а не явное одобрение или отказ. Эта закономерность предполагает широко распространенную неопределенность относительно практических преимуществ Биктоина, а не информированный скептицизм.
Корреляция финансового стресса
Страны, сообщающие о более высоких уровнях финансового стресса, измеряемых ответами на вопрос "мои финансы контролируют мою жизнь", обычно показывали увеличение владения Биктоином и доверия к нему. Турция, Индия, Кения и Южная Африка зафиксировали самые высокие показатели финансового стресса наряду с повышенными показателями внедрения Биктоина. Сальвадор, Швейцария, Китай и Италия сообщили о...
