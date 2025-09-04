Активность китов Ethereum и Bitcoin растет
Пост Активность Китов Ethereum и Bitcoin Растет появился на BitcoinEthereumNews.com. Ethereum и Cardano продолжают оставаться якорями рынка альткоинов, но оба показывают признаки усталости, поскольку инвесторы пересматривают свои стратегии на 2025 год. Ethereum опустился ниже 4400 $ на этой неделе, пытаясь сохранить импульс, несмотря на сильную институциональную поддержку и высокую активность в сети. Cardano, тем временем, застрял около 0,80 $ после неоднократных попыток пробить сопротивление, что разделило трейдеров во мнениях о его краткосрочном потенциале. Аналитики предупреждают, что хотя эти гиганты Layer-1 остаются важными долгосрочными игроками, их потенциал роста в следующем цикле может быть ограничен по сравнению с более новыми, быстро развивающимися токенами. Этот сдвиг побудил многих инвесторов исследовать альтернативные варианты, сочетающие розничное возбуждение с культурным резонансом. Некоторые указывают на новых участников, таких как MAGACOIN FINANCE, как на тех, кто привлекает внимание инвесторов. Cardano теряет импульс Cardano также споткнулся. Торгуясь на уровне 0,80 $, ADA упал на 7,5% за последнюю неделю, показывая признаки ослабления импульса после месяцев боковой консолидации. Хотя его фундаментальные показатели остаются сильными, благодаря продолжающимся обновлениям управления и эре Вольтера, динамика цен рассказывает другую историю. ADA неоднократно не удавалось удержаться выше 0,85–0,90 $, и аналитики предупреждают, что без сильного катализатора Cardano может оставаться в диапазоне. Ежедневные объемы торгов ADA выросли на 120% за неделю до 1,39 миллиарда $, но большая часть этого отражает спекулятивную торговлю, а не органическое накопление. Для долгосрочных верующих Cardano по-прежнему представляет собой экосистему с активной разработкой и лояльной поддержкой сообщества. Тем не менее, как и Ethereum, его краткосрочные мультипликаторы кажутся ограниченными. Это объясняет, почему трейдеры, ищущие трансформационную доходность, все чаще переходят к более молодым, розничным проектам. MAGACOIN FINANCE: Кандидат на прорыв Это привлекает внимание к MAGACOIN FINANCE, проекту, который быстро становится центром обсуждений альткоинов. Прогнозы предполагают, что MAGACOIN FINANCE может обеспечить поразительный ROI в 16 000% к 2025 году, что делает его одним из самых пристально наблюдаемых новых токенов на рынке. В отличие от Ethereum или Cardano, которые полагаются на технические дорожные карты...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 07:48