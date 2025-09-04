2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
U.S. Bank возобновляет услуги хостинга Bitcoin (BTC), добавляет поддержку ETF

U.S. Bank возобновляет услуги хостинга Bitcoin (BTC), добавляет поддержку ETF

Пост U.S. Bank возобновляет услуги хостинга Bitcoin (BTC) и добавляет поддержку ETF появился на BitcoinEthereumNews.com. U.S. Bank заявил, что возобновил предложения по хостингу криптовалют для институциональных инвестиционных менеджеров, расширив услугу для включения биржевых фондов (ETF) биткоина BTC 111 938,63$. Программа, впервые запущенная в 2021 году и приостановленная в 2022 году, доступна на основе раннего доступа через подразделение Global Fund Services U.S. Bank, сообщил банк в среду. Операции хостинга будут поддерживаться NYDIG, который выступает в качестве суб-кастодиана банка для биткоина. Стивен Филипсон, вице-председатель U.S. Bank Wealth, Corporate, Commercial and Institutional Banking, заявил, что этот шаг был вызван обновленной нормативной ясностью. "Мы гордимся тем, что были одним из первых банков, предложивших хостинг криптовалют для фондов и институциональных клиентов еще в 2021 году, и мы рады возобновить эту услугу в этом году", - сказал он в релизе. Генеральный директор NYDIG Теджас Шах охарактеризовал партнерство как способ обеспечить институциональные меры защиты для доступа к биткоину. "Вместе мы можем преодолеть разрыв между традиционными финансами и современной экономикой", - сказал он. По состоянию на 30 июня U.S. Bank имел более 11,7 триллиона долларов в активах под хостингом и управлением. Его услуги охватывают ETF, хостинг фондов, администрирование фондов, корпоративное доверительное управление и управление активами. Источник: https://www.coindesk.com/business/2025/09/03/u-s-bank-resumes-bitcoin-custody-services-adds-support-for-etfs
Биткоин
BTC$117,629.44-2.58%
Vice
VICE$0.02606-15.82%
Trust The Process
TRUST$0.0003404-5.49%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/04 09:43
Поделиться
Феноменальный дебют American Bitcoin на Nasdaq: рост на 17% и выше

Феноменальный дебют American Bitcoin на Nasdaq: рост на 17% и выше

Пост Феноменальный дебют American Биткоин на Nasdaq: Рост на 17% и выше появился на BitcoinEthereumNews.com. Феноменальный дебют American Биткоин на Nasdaq: Рост на 17% и выше Перейти к содержанию Главная Новости криптовалют Феноменальный дебют American Биткоин на Nasdaq: Рост на 17% и выше Источник: https://bitcoinworld.co.in/american-bitcoin-nasdaq-surge/
BRC20.COM
COM$0.010735-4.10%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/04 09:14
Поделиться
Американка Аманда Анисимова берет реванш за унизительное поражение и выходит в полуфинал US Open

Американка Аманда Анисимова берет реванш за унизительное поражение и выходит в полуфинал US Open

Пост «Американка Аманда Анисимова берет реванш за унизительное поражение и выходит в полуфинал US Open» появился на BitcoinEthereumNews.com. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 03 СЕНТЯБРЯ: Аманда Анисимова из Соединенных Штатов отбивает мяч Иге Швёнтек из Польши во время четвертьфинального матча женского турнира в одиннадцатый день US Open 2025 в Национальном теннисном центре USTA имени Билли Джин Кинг 3 сентября 2025 года в районе Флашинг в боро Куинс города Нью-Йорк. (Фото: Ишика Самант/Getty Images) Getty Images После того, как Ига Швёнтек разгромила ее со счетом 6-0, 6-0 в финале Уимблдона, и она плакала на Центральном корте, Аманда Анисимова вернулась в раздевалку и осталась наедине с собой. «Когда я вернулась в раздевалку, в моей голове произошел переключатель, знаете, это, вероятно, сделает меня сильнее в конечном итоге, не стоит себя винить после сегодняшнего дня», – сказала она. «Просто нужно сосредоточиться на том, как я могу стать сильнее после этого. Я думаю, что это действительно развилка на дороге. Это любое направление, в котором вы хотите идти. Я выберу путь работы над своими целями и буду стараться продолжать совершенствоваться и, надеюсь, ставить себя в более выгодные позиции и возможности, как сегодня. Я думаю, что это поможет мне достичь моих целей». Менее чем через два месяца после того эпического поражения, восьмая сеяная Анисимова достигла одной из своих целей, взяв реванш у второй сеяной Швёнтек со счетом 6-4, 6-3, и вышла в полуфинал US Open. Анисимова смогла отыграться после брейков в обоих сетах. Анисимова сыграет либо с 11-й сеяной Каролиной Муховой, либо с 23-й сеяной Наоми Осакой в полуфинале в четверг вечером. У американки счет 1-0 против Муховой и 2-0 против Осаки. Первая сеяная Арина Соболенко встретится с четвертой сеяной Джессикой Пегулой в первом полуфинале, так что сохраняется возможность полностью американского финала в субботу днем. Победитель получит рекордные 5 миллионов $.…
MemeCore
M$2.03666-0.28%
Manchester City Fan
CITY$0.9472-2.68%
Seed.Photo
PHOTO$0.95+24.70%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/04 09:03
Поделиться
MKR вырос +9.53%, BTC +2.18%, Maker - Монета дня – Ежедневное обновление рынка на 02 сентября 2025 г. | CoinCodex

MKR вырос +9.53%, BTC +2.18%, Maker - Монета дня – Ежедневное обновление рынка на 02 сентября 2025 г. | CoinCodex

Пост MKR вырос на +9,53%, BTC +2,18%, Maker - Монета дня - Ежедневное обновление рынка на 02 сентября 2025 г. | CoinCodex появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Общая рыночная капитализация криптовалют снизилась с 3,82T $ до 3,77T $ за последние 24 часа, что представляет собой изменение -1,17% Цена Биктоина на момент публикации составляет 110 215 $ после роста на 2,18% за последние 24 часа Общий объем торгов криптовалютами снизился на -1,17% за последние 24 часа и в настоящее время составляет 399,50B $ Все цены и изменения представлены на момент публикации: 2 сентября 2025 г., в 06:00 UTC Обзор рынка Общая рыночная капитализация криптовалют в настоящее время составляет 3,77T $ после снижения на -1,17% за день. Общий объем торгов криптовалютами снизился на -1,17% за тот же период времени. Биктоин торгуется по цене 110 215 $ после роста на 2,18% за последние 24 часа. Доминирование Биктоина выросло на 0,99%, и BTC в настоящее время представляет 58,21% рынка криптовалют. Топ-монеты по рыночной капитализации На момент публикации рыночная капитализация Биктоина составляет 2,19T $ после роста на 2,18% за последние 24 часа. Согласно нашему прогнозу, стоимость Биктоина упадет на null% и достигнет null к 2 сентября 2025 года. Чтобы узнать больше о том, как цена Биктоина может измениться в течение следующих 7 дней, посетите нашу страницу прогноза цены Биктоина. Ethereum, который является второй по величине криптовалютой по рыночной капитализации, стоит 4 385,35 $ и имеет рыночную капитализацию 529,34B $. ETH снизился на -0,23% за последние 24 часа. Если вас интересует, куда может двигаться цена Ethereum дальше, ознакомьтесь с прогнозом цены Ethereum. Сегодня также произошли некоторые изменения в рейтинге среди 10 крупнейших монет по рыночной капитализации. Dogecoin, который ранее занимал 7 место, теперь находится на 6 месте. TRON, который ранее занимал 6 место, теперь находится на 7 месте. Медведи доминируют на рынке сегодня Медведи доминировали на рынке сегодня, так как 64% монет потеряли в стоимости...
ChangeX
CHANGE$0.00159269+1.05%
Биткоин
BTC$117,629.44-2.58%
Brainedge
LEARN$0.01515-2.19%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/04 08:54
Поделиться
Распродажа китами Cardano | ENA и OKB среди еженедельных прорывов

Распродажа китами Cardano | ENA и OKB среди еженедельных прорывов

Пост Распродажа Кита Cardano | ENA и OKB среди Еженедельных Прорывов появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто Новости Распродажа китами Cardano вызывает опасения по поводу цены, в то время как ENA и OKB лидируют среди еженедельных прорывов. Получите последний анализ цены ADA, активность крипто-китов и рыночные тенденции. Этот еженедельный обзор крипто-рынка открылся смешанными сигналами: новости рынка Cardano показывают хрупкий отскок, импульс еженедельных прорывов ENA продолжается, несмотря на риски разблокировки, а статус еженедельных прорывов OKB сохраняется после резкого ралли. Пока трейдеры анализируют движения китов в крипто и меняющиеся тенденции рынка цифровых активов, проекты на ранней стадии, такие как MAGACOIN FINANCE, привлекают интерес инвесторов, охотящихся за лучшими альткоинами этой недели. Новости рынка Cardano и анализ цены ADA: Распродажа китами Cardano вызывает опасения по поводу цены Cardano За последние 24 часа Cardano (ADA) вырос примерно на 2,50%, в то время как объем торгов подскочил на 69% до примерно 1,45 миллиарда долларов. Основатель Чарльз Хоскинсон повторил об "окончательной победе" над Ethereum, но активность крипто-китов рассказала другую историю. Согласно данным на цепочке, около 30 миллионов ADA были проданы после локального пика в 1,01 доллара, с началом продаж около 0,92 доллара и балансом кита около 5,57 миллиарда ADA. Движение цены колебалось вокруг зоны накопления 0,80 доллара, однако сигналы EMA склоняются к медвежьим. Почему киты Cardano продают: некоторые крупные держатели, похоже, фиксируют прибыль после повторных неудач вернуть уровень 1,00 доллара, плюс охлаждение импульса ниже ключевых EMA. График ADA/USDT: TradingView Влияние распродажи китами на цену Cardano: если уровень 0,80 доллара не устоит, медведи могут надавить в сторону 0,70 доллара; потеря 0,70 доллара рискует привести к падению до зоны 0,57-0,51 доллара (предыдущая зона двойного дна). С другой стороны, короткое сжатие на кластерных шортах (0,82-0,85 доллара) может резко вернуть цену к 1,00 доллару. Настроение инвесторов Cardano остается осторожным, поскольку трейдеры оценивают эти уровни. Еженедельный анализ цены токена ENA: Рост цены ENA против риска разблокировки Ethena (ENA) добавила около 1% в среду и около 9% за неделю, сохраняя свое место среди лучших крипто-прорывов этой недели. 40,63 миллиона...
NEAR
NEAR$3.006+5.28%
OKB
OKB$197.877-4.60%
GET
GET$0.004153-0.43%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/04 08:36
Поделиться
BullZilla закрепляет свою позицию среди лучших криптовалют для покупки, в то время как Bonk растет, а Chainlink набирает обороты

BullZilla закрепляет свою позицию среди лучших криптовалют для покупки, в то время как Bonk растет, а Chainlink набирает обороты

Пост BullZilla закрепляет свою позицию среди основных криптовалют для покупки, в то время как Bonk растет, а Chainlink набирает обороты, появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новости BullZilla, Bonk и Chainlink сияют как лучшие криптовалюты для покупки прямо сейчас, сочетая силу предпродажи, импульс мем-коинов и инфраструктуру DeFi. Конкуренция за лучшие криптовалюты для покупки усиливается в 2025 году. Рынки больше не движутся только за счет хайпа; они вознаграждают структуру, силу сообщества и проверенные механизмы. На этом фоне выделяются три проекта: BullZilla, Bonk и Chainlink. BullZilla привлекает внимание своей прогрессивной предпродажей, мощной токеномикой и дефляционным дизайном. Bonk доказывает, что мем-коины могут превратиться в устойчивые экосистемы. Chainlink продолжает укреплять свою позицию как критически важная инфраструктура для децентрализованных финансов. Вместе они показывают, как инновации предпродажи, культурный импульс и внедрение, основанное на полезности, сходятся для создания следующей волны токенов с высоким потенциалом. BullZilla: ДНК Zilla питает импульс предпродажи BullZilla ($BZIL) вырвался вперед на этапе 1-C своей предпродажи, уже продав более 16,25 миллиардов токенов и собрав более 119 711 $. С токенами по цене 0,00001908 $, ранние участники обеспечивают свои позиции до того, как цены поднимутся выше. ДНК Zilla: Токеномика со структурой Экосистема BullZilla построена на тщательно спланированном распределении: Двигатель предпродажи (50% – 80 млрд токенов): Разработан для стимулирования начального роста с прогрессивным ценообразованием. HODL Печь (20% – 32 млрд токенов): Система стейкинга, обеспечивающая до 70% годовых, вознаграждающая долгосрочных держателей. Казначейство и экосистема (20% – 32 млрд токенов): Финансирование разработки, маркетинга и роста после запуска. Резерв пула сжигания (5% – 8 млрд токенов): Питание механизма Roar Burn для сокращения предложения глава за главой. Распределение команды (5% – 8 млрд токенов): Заблокировано на два года, обеспечивая приверженность долгосрочному успеху. Это распределение обеспечивает баланс: немедленное внедрение через предпродажи, лояльность через стейкинг, устойчивость через финансирование казначейства и дефицит через сжигания. Механизм мутации: Предпродажа, построенная на срочности Предпродажа BullZilla работает на своем Механизме мутации, прогрессивном двигателе ценообразования. Каждый раз, когда проект собирает 100 000 $, или каждые 48 часов без...
Chainbase
C$0.14517-10.61%
Bonk
BONK$0.00001763-6.71%
Hyperliquid
HYPE$42.86+0.23%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/04 08:16
Поделиться
Обновление показателей CoinDesk 20: Avalanche (AVAX) вырос на 5,2% на фоне роста почти всех активов

Обновление показателей CoinDesk 20: Avalanche (AVAX) вырос на 5,2% на фоне роста почти всех активов

Пост CoinDesk 20 Обновление показателей: Avalanche (AVAX) вырос на 5,2%, поскольку почти все активы растут появился на BitcoinEthereumNews.com. CoinDesk Indices представляет свое ежедневное обновление рынка, выделяя показатели лидеров и отстающих в Индексе CoinDesk 20. CoinDesk 20 в настоящее время торгуется на уровне 4055.49, рост на 1,6% (+65.75) с 16:00 по восточному времени во вторник. Все 20 активов торгуются выше. Лидеры: AVAX (+5,2%) и BCH (+3,4%). Отстающие: POL (+0,0%) и APT (+0,6%). CoinDesk 20 — это широкий индекс, торгуемый на нескольких платформах в разных регионах мира. Источник: https://www.coindesk.com/coindesk-indices/2025/09/03/coindesk-20-performance-update-avalanche-avax-gains-5-2-as-all-assets-rise
Bitcoin Cash Node
BCH$567.2-1.20%
MemeCore
M$2.03666-0.28%
Sunrise Layer
RISE$0.009857-4.04%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/04 08:02
Поделиться
Все фильмы вселенной "Заклятие", ранжированные от худшего к лучшему по версии Rotten Tomatoes

Все фильмы вселенной "Заклятие", ранжированные от худшего к лучшему по версии Rotten Tomatoes

Пост «Все фильмы вселенной «Заклятие», ранжированные от худшего к лучшему по версии Rotten Tomatoes» появился на BitcoinEthereumNews.com. Частичный постер «Заклятие: Последний обряд» с Патриком Уилсоном и Верой Фармигой. Warner Bros. Pictures «Заклятие: Последний обряд» с Патриком Уилсоном и Верой Фармигой выходит в кинотеатрах на этой неделе. Как рейтинг фильма на Rotten Tomatoes соотносится со всеми другими фильмами «Заклятие» и его спин-оффами? С рейтингом R, «Заклятие: Последний обряд» показывают в предварительных просмотрах в четверг перед общенациональным релизом в пятницу. Официальное описание фильма гласит: «Заклятие: Последний обряд» представляет еще одну захватывающую главу культовой кинематографической вселенной «Заклятие», основанную на реальных событиях. Forbes«Во сколько выходит 4 эпизод 27 сезона «Южного парка» и о чем он?»Автор: Тим Ламмерс «Вера Фармига и Патрик Уилсон воссоединяются для последнего дела в роли известных, реально существовавших исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уоррен в мощном и леденящем кровь дополнении к франшизе, побившей мировые кассовые рекорды». Режиссером «Заклятие: Последний обряд» выступил Майкл Чавес, в фильме также снимаются Миа Томлинсон и Бен Харди в роли дочери Эда и Лоррейн Джуди Уоррен и ее парня Тони Спера, а также Стив Коултер, который вновь исполняет роль отца Гордона. Кинематографическая вселенная «Заклятие» стартовала в 2013 году с выходом фильма «Заклятие» режиссера Джеймса Вана, за которым последовали еще два фильма «Заклятие» и шесть спин-оффов, включая «Проклятие монахини» и «Аннабель». Forbes«Соавтор «Уэнсдей» о том, как материализовалась роль Леди Гаги во втором сезоне»Автор: Тим Ламмерс «Заклятие: Последний обряд» знаменует четвертый и финальный фильм «Заклятие» и 10-й фильм кинематографической вселенной «Заклятие» в целом. Ниже приведены рейтинги Rotten Tomatoes для всех 10 фильмов от худшего к лучшему. 10. «Проклятие монахини» (2018) Пугающий злой призрак главного персонажа в «Проклятии монахини» впервые был представлен в «Заклятие 2» в 2016 году, и персонаж, которого сыграла Бонни Ааронс, получил собственный спин-офф фильм вселенной «Заклятие» в 2018 году. «Проклятие монахини», приквел, в котором также снимается Таисса...
SIX
SIX$0.01965+0.76%
RealLink
REAL$0.0781-3.95%
Moonveil
MORE$0.02911-15.15%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/04 07:55
Поделиться
14% от общего предложения приобретено

14% от общего предложения приобретено

Пост 14% от общего предложения приобретено появился на BitcoinEthereumNews.com. Киты Ethereum вызывают массовое накопление: 14% от общего предложения приобретено Перейти к содержанию Главная Новости криптовалют Киты Ethereum вызывают массовое накопление: 14% от общего предложения приобретено Источник: https://bitcoinworld.co.in/ethereum-whales-accumulation-surge-2/
BRC20.COM
COM$0.010735-4.10%
Illusion of Life
SPARK$0.00425-29.14%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/04 07:51
Поделиться
Активность китов Ethereum и Bitcoin растет

Активность китов Ethereum и Bitcoin растет

Пост Активность Китов Ethereum и Bitcoin Растет появился на BitcoinEthereumNews.com. Ethereum и Cardano продолжают оставаться якорями рынка альткоинов, но оба показывают признаки усталости, поскольку инвесторы пересматривают свои стратегии на 2025 год. Ethereum опустился ниже 4400 $ на этой неделе, пытаясь сохранить импульс, несмотря на сильную институциональную поддержку и высокую активность в сети. Cardano, тем временем, застрял около 0,80 $ после неоднократных попыток пробить сопротивление, что разделило трейдеров во мнениях о его краткосрочном потенциале. Аналитики предупреждают, что хотя эти гиганты Layer-1 остаются важными долгосрочными игроками, их потенциал роста в следующем цикле может быть ограничен по сравнению с более новыми, быстро развивающимися токенами. Этот сдвиг побудил многих инвесторов исследовать альтернативные варианты, сочетающие розничное возбуждение с культурным резонансом. Некоторые указывают на новых участников, таких как MAGACOIN FINANCE, как на тех, кто привлекает внимание инвесторов. Cardano теряет импульс Cardano также споткнулся. Торгуясь на уровне 0,80 $, ADA упал на 7,5% за последнюю неделю, показывая признаки ослабления импульса после месяцев боковой консолидации. Хотя его фундаментальные показатели остаются сильными, благодаря продолжающимся обновлениям управления и эре Вольтера, динамика цен рассказывает другую историю. ADA неоднократно не удавалось удержаться выше 0,85–0,90 $, и аналитики предупреждают, что без сильного катализатора Cardano может оставаться в диапазоне. Ежедневные объемы торгов ADA выросли на 120% за неделю до 1,39 миллиарда $, но большая часть этого отражает спекулятивную торговлю, а не органическое накопление. Для долгосрочных верующих Cardano по-прежнему представляет собой экосистему с активной разработкой и лояльной поддержкой сообщества. Тем не менее, как и Ethereum, его краткосрочные мультипликаторы кажутся ограниченными. Это объясняет, почему трейдеры, ищущие трансформационную доходность, все чаще переходят к более молодым, розничным проектам. MAGACOIN FINANCE: Кандидат на прорыв Это привлекает внимание к MAGACOIN FINANCE, проекту, который быстро становится центром обсуждений альткоинов. Прогнозы предполагают, что MAGACOIN FINANCE может обеспечить поразительный ROI в 16 000% к 2025 году, что делает его одним из самых пристально наблюдаемых новых токенов на рынке. В отличие от Ethereum или Cardano, которые полагаются на технические дорожные карты...
NEAR
NEAR$3.006+5.28%
Altcoin
ALTCOIN$0.0004346+8.37%
BRC20.COM
COM$0.010735-4.10%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/04 07:48
Поделиться

Популярные новости

Еще

Акции Lyft, Inc. ($LYFT): Резервирует автономные роботакси Tensor, акции упали на 3,19%

Кит был ликвидирован на 247.62 WETH на платформе Aave, стоимостью примерно 1.05 миллиона $

Meta Games Coin: Проект play-to-earn сообщает о значительном росте

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов

Прогноз цены XRP в ожидании решений по ETF с 18 по 25 октября, предпродажа DeepSnitch AI собирает 337K $