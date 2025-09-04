Американка Аманда Анисимова берет реванш за унизительное поражение и выходит в полуфинал US Open

НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 03 СЕНТЯБРЯ: Аманда Анисимова из Соединенных Штатов отбивает мяч Иге Швёнтек из Польши во время четвертьфинального матча женского турнира в одиннадцатый день US Open 2025 в Национальном теннисном центре USTA имени Билли Джин Кинг 3 сентября 2025 года в районе Флашинг в боро Куинс города Нью-Йорк. (Фото: Ишика Самант/Getty Images) Getty Images После того, как Ига Швёнтек разгромила ее со счетом 6-0, 6-0 в финале Уимблдона, и она плакала на Центральном корте, Аманда Анисимова вернулась в раздевалку и осталась наедине с собой. «Когда я вернулась в раздевалку, в моей голове произошел переключатель, знаете, это, вероятно, сделает меня сильнее в конечном итоге, не стоит себя винить после сегодняшнего дня», – сказала она. «Просто нужно сосредоточиться на том, как я могу стать сильнее после этого. Я думаю, что это действительно развилка на дороге. Это любое направление, в котором вы хотите идти. Я выберу путь работы над своими целями и буду стараться продолжать совершенствоваться и, надеюсь, ставить себя в более выгодные позиции и возможности, как сегодня. Я думаю, что это поможет мне достичь моих целей». Менее чем через два месяца после того эпического поражения, восьмая сеяная Анисимова достигла одной из своих целей, взяв реванш у второй сеяной Швёнтек со счетом 6-4, 6-3, и вышла в полуфинал US Open. Анисимова смогла отыграться после брейков в обоих сетах. Анисимова сыграет либо с 11-й сеяной Каролиной Муховой, либо с 23-й сеяной Наоми Осакой в полуфинале в четверг вечером. У американки счет 1-0 против Муховой и 2-0 против Осаки. Первая сеяная Арина Соболенко встретится с четвертой сеяной Джессикой Пегулой в первом полуфинале, так что сохраняется возможность полностью американского финала в субботу днем. Победитель получит рекордные 5 миллионов $.…