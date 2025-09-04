2025-10-11 суббота

Всё, что нужно знать о 'Тони и Зиве:' Почему спин-офф 'NCIS' выходит только на Paramount+?

Всё, что нужно знать о 'Тони и Зиве:' Почему спин-офф 'NCIS' выходит только на Paramount+?

Пост «Всё, что нужно знать о 'Тони и Зива': Почему спин-офф 'NCIS' выходит только на Paramount+?» появился на BitcoinEthereumNews.com. Тони (Майкл Уэтерли), Зива (Коте де Пабло) и Тали (Айла Джи) в новом сериале Paramount+ «NCIS: Тони и Зива». Jason Bell/Paramount+ Фанаты NCIS ждали этого десятилетиями. В четверг на Paramount+ выходит «NCIS: Тони и Зива», спин-офф NCIS с участием давних следователей сериала, отношения которых всегда были под вопросом. Это шестой спин-офф невероятно популярной долгоиграющей драмы CBS и первый, который выходит исключительно на стриминговой платформе. Конечно, вопрос «будут они вместе или нет» уже решен — у них есть 12-летняя дочь, и шоу фокусируется на их новой совместной жизни, где они продолжают бороться с плохими парнями и обмениваться остротами, как помнят фанаты. Вот всё, что нужно знать о первом сезоне «NCIS: Тони и Зива» на Paramount+. Дата премьеры «Тони и Зива» Дата выхода «Тони и Зива» — четверг на Paramount+. В первый день выйдут три эпизода, затем Paramount+ перейдет на еженедельный выпуск эпизодов. Когда выходит «Тони и Зива»? Новые эпизоды драмы будут выходить по четвергам. Когда выйдет финал первого сезона «Тони и Зива»? Финал первого сезона «Тони и Зива» выйдет 23 октября. Почему «Тони и Зива» выходит только на Paramount+? NCIS транслируется на CBS, и сеть никогда раньше не выпускала спин-оффы франшизы где-либо еще. Но наличие проверенного проекта с двумя самыми популярными персонажами за всю историю долгоиграющего шоу дает CBS определенные преимущества. Сеть заявила, что решила разместить «Тони и Зива» на Paramount+, потому что истории более сериализованы, чем традиционное вещание, и в этом есть доля правды — сериализованные программы обычно лучше работают на стриминговых сервисах, где люди могут смотреть их запоем за один присест. А CBS никогда не транслировал много сериализованных шоу. Канал в основном известен процедуралами и ситкомами, которые можно пропускать неделю за неделей, не беспокоясь о том, что вы что-то упустите...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 10:42
Расшифровка этого захватывающего рыночного сдвига

Расшифровка этого захватывающего рыночного сдвига

Пост Расшифровка этого захватывающего рыночного сдвига появился на BitcoinEthereumNews.com. Индекс сезона альткоинов вырос до 56: Расшифровка этого захватывающего рыночного сдвига Перейти к содержанию Главная Крипто новости Индекс сезона альткоинов вырос до 56: Расшифровка этого захватывающего рыночного сдвига Источник: https://bitcoinworld.co.in/altcoin-season-index-climbs/
BitcoinEthereumNews2025/09/04 10:26
Миллиардер Рэй Далио объясняет, почему Биткоин и криптовалюты растут

Миллиардер Рэй Далио объясняет, почему Биткоин и криптовалюты растут

Пост «Миллиардер Рэй Далио объясняет, почему Биктоин и криптовалюты растут» появился на BitcoinEthereumNews.com. Рэй Далио, миллиардер-инвестор и основатель Bridgewater Associates, заявил, что экономика США рискует получить «сердечный приступ, вызванный долгами» в ближайшие несколько лет. По его словам, это может привести к росту цен на золото и криптовалюты. Далио, утверждая, что его интервью Financial Times было искажено, поделился своими взглядами в письменной форме на своей странице в социальных сетях. Подчеркивая чрезмерное долговое бремя США, Далио заявил, что текущие бюджетные прогнозы могут создать серьезный экономический шок в течение следующих трех лет: «Годовые процентные платежи США достигли 1 триллиона долларов и быстро растут. Примерно 9 триллионов долларов долга необходимо рефинансировать. Эта ситуация указывает на экономический сердечный приступ, вызванный долгами». Далио подчеркнул, что этот процесс напоминает заключительные этапы классического «великого долгового цикла». Он сказал, что на этом этапе центральные банки столкнутся с двумя вариантами: либо спровоцировать долговой кризис, повысив процентные ставки, либо финансировать покупки долга путем печатания денег. Последнее, по его мнению, может ослабить статус доллара как резервной валюты, обесценивая валюту. «Я считаю, что плохие долги правительств, использующих доллар и другие резервные валюты, угрожают их привлекательности как резервных валют и хранилищ богатства. Это способствует росту цен на золото и криптовалюты», — сказал он. «Крипто сейчас является альтернативной валютой с ограниченным предложением, поэтому, при прочих равных условиях, если предложение долларов увеличивается и/или спрос уменьшается, это делает крипто привлекательной альтернативной валютой», — добавил он. Далио сказал, что инвесторы обращаются к криптовалютам, наряду с золотом, в поисках безопасных убежищ. По словам миллиардера, цифровые активы, такие как Биктоин, будут расти в цене по мере ослабления статуса доллара как резервной валюты на заключительном этапе долгового цикла. *Это не инвестиционный совет. Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и Twitter для эксклюзивных новостей, аналитики...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 10:10
Событие развертывания BlockDAG устанавливает цену предпродажи 0,0013 $ после привлечения 395 млн $

Событие развертывания BlockDAG устанавливает цену предпродажи 0,0013 $ после привлечения 395 млн $

Пост BlockDAG Мероприятия по развертыванию устанавливает цену предпродажи 0,0013 $ после сбора 395 млн $ появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто Новости Мероприятие по развертыванию BlockDAG представляет справедливую цену предпродажи 0,0013 $, собрано 395 млн $, продано 25,7 млрд монет и 2 900% ROI для ранних покупателей. BlockDAG — это не просто очередная история предпродажи; он переходит в новую фазу видимости и роста. На своем Мероприятии по развертыванию BDAG проект представил единую цену предпродажи 0,0013 $, заменив бонусные уровни, чтобы обеспечить справедливость и прозрачность для каждого покупателя. В то время как большинство платформ полагаются только на хайп, BlockDAG действует целенаправленно. Переход к стандартизированному ценообразованию означает, что новые участники могут войти с ясностью, используя тот же импульс, который определил взрывной рост BlockDAG. Это не случайный шаг, он отражает постоянный подход BlockDAG: вознаграждать раннее участие, одновременно выстраивая долгосрочное доверие. Новые покупатели все еще получают выгоду Ранние покупатели, которые вошли в BlockDAG по цене 0,001 $ в Партии 1, теперь наслаждаются прибылью в 2 900%. С ценой, установленной на уровне 0,0013 $ после Мероприятия по развертыванию, предпродажа остается доступной, сохраняя при этом сильный потенциал роста. С уже проданными 25,7 миллиардами монет и собранными 395 миллионами $, масштаб проекта теперь соперничает и превосходит крупные предпродажи, такие как Polkadot и Filecoin. Модель не разбавляет стоимость; она расширяет участие, сохраняя потенциал роста. Вместо изменения правил игры, обновление обеспечивает более широкий вход и долгосрочную стабильность. Рынок явно реагирует, и с предстоящей ценой запуска 0,05 $, все еще есть много возможностей для прибыли. Приложение майнера X1, теперь с 3 миллионами пользователей, добавляет еще один уровень взаимодействия в реальном времени. Сочетание масштабируемости и стратегии сообщества BlockDAG выделяет его как нечто большее, чем предпродажа; это проект, уже показывающий признаки своего будущего. И настройка BlockDAG гарантирует, что его не только заметят, но и запомнят. Расширение экосистемы стимулирует будущий рост Что делает Мероприятие по развертыванию таким важным, так это то, что оно завершает историю происхождения BlockDAG. Те, кто вошел в Партию...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 10:03
Глава ЕЦБ Лагард призывает к ужесточению правил для стейблкоинов не из ЕС

Глава ЕЦБ Лагард призывает к ужесточению правил для стейблкоинов не из ЕС

Пост «Глава ЕЦБ Лагард призывает к ужесточению правил для стейблкоинов из стран, не входящих в ЕС» появился на BitcoinEthereumNews.com. Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка (ЕЦБ), призвала политиков усилить надзор за стейблкоинами, которые не подпадают под «надежную» систему регулирования рынков криптоактивов Европейского союза (MiCA). Законодатели ЕС должны вмешаться, если организация, подпадающая под знаковое регулирование рынков криптоактивов (MiCA), сотрудничает с организацией из-за пределов ЕС для выпуска стейблкоинов, заявила Лагард в среду на девятой ежегодной конференции Европейского совета по системным рискам. Она сказала, что этим эмитентам следует запретить работать в ЕС, если в их домашних рынках не будут действовать «надежные эквивалентные режимы». С тех пор она утверждала, что эти меры, которые, по ее словам, вводят «четкое разграничение, демонстрирующее, что операторы ЕС авторизованы», должны означать, что инвесторы ЕС не берут на себя дополнительный риск снятия, а эмитенты будут полностью обеспечены своими токенами. «В случае массового вывода средств инвесторы, естественно, предпочтут снимать средства в юрисдикции с самыми сильными гарантиями, которой, вероятно, будет ЕС, где MiCAR также запрещает комиссии за снятие», — сказала Лагард. «Но резервов, хранящихся в ЕС, может быть недостаточно для удовлетворения такого концентрированного спроса». Правила США по стейблкоинам могут изменить планы Европы в отношении цифровой валюты Стейблкоины — это криптовалюты, созданные для сохранения своей стоимости, привязывая свою ценность к базовому активу, такому как доллар США или евро. Дебаты вокруг цифрового евро ведутся среди официальных лиц Европейского центрального банка уже некоторое время. Тем не менее, недавний импульс может быть обусловлен принятием законодательства о стейблкоинах за рубежом, особенно в США. В июле Конгресс США одобрил закон, который обеспечит нормативную базу для стейблкоинов, что, вероятно, поможет эмитентам токенов, привязанных к доллару. Член Исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне предупредил в апреле, что такая политика может иметь далеко идущие последствия. «Политика правительства США потенциально может привести не только к...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 09:57
Предпродажа BullZilla сияет с собранными 120K долларов, поскольку SPX6900 и Solana формируют 2025 год

Предпродажа BullZilla сияет с собранными 120K долларов, поскольку SPX6900 и Solana формируют 2025 год

Пост BullZilla Presale сияет с собранными 120K долларов, в то время как SPX6900 и Экосистема Solana формируют 2025 год, появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новости BullZilla лидирует среди топовых 100x крипто-предпродаж в 2025 году, в то время как SPX6900 и Solana переопределяют рыночный импульс. Каждый криптоцикл приносит новых претендентов, и 2025 год уже доказывает, что он отличается. В то время как Биктоин и Ethereum сохраняют доминирование, внимание переключилось на проекты, сочетающие культуру, инженерию и инновации. В сентябре выделяются три проекта: Bull Zilla, SPX6900 и Solana. Кинематографическая предпродажа BullZilla привлекает инвесторов толпами, обеспечивая свое место как одна из топовых 100x крипто-предпродаж в 2025 году. SPX6900 процветает на культурной вирусности, в то время как Solana укрепляет свою роль как быстрый и эффективный блокчейн. Вместе они образуют трио, которое может определить рыночный нарратив этого года. BullZilla: Механика мутаций стимулирует всплеск предпродажи BullZilla ($BZIL) переписывает сценарий для мем-коинов. Вместо того чтобы полагаться на вирусные логотипы или простой хайп, он запускается с 24-главной "Библией лора", где каждая глава запускает Roar Burn. Это живое событие навсегда удаляет токены из обращения, делая дефицит видимой, проверяемой частью опыта. В настоящее время предпродажа BullZilla находится на Этапе 1, Бум Проектной Троицы, Фаза 3. Цена токена составляет 0,00001908 долларов. Уже собрано более 120 000 долларов, с более чем 400 держателями на борту. Ранние инвесторы на Этапе 1C зафиксировали 231% ROI. От сегодняшней цены до подтвержденного листинга по 0,00527 долларов, возможный ROI составляет 27 527%. Распределение 1 000 долларов прямо сейчас переводится в 52,41 миллиона токенов $BZIL. В течение дня цена предпродажи запрограммирована на рост на 34,95%, поднимаясь с 0,00001908 долларов до 0,00002575 долларов. Это не спекуляция; это записано в прогрессивном механизме предпродажи. Каждый рубеж в 100K долларов или 48-часовой цикл обеспечивает рост цены. Эта структура является причиной, по которой аналитики классифицируют BullZilla как топовую 100x крипто-предпродажу в 2025 году. BullZilla также представляет HODL Furnace, механизм стейкинга с до...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 09:51
Цена Биткоина стабильна, но скорость хэширования только что достигла рекордно высокого уровня

Цена Биткоина стабильна, но скорость хэширования только что достигла рекордно высокого уровня

Пост «Цена Биткоина остается неизменной, но скорость хэширования достигла рекордного максимума» появился на BitcoinEthereumNews.com. Вкратце, однодневная скорость хэширования Биткоина — показатель вычислительной мощности — достигла исторического максимума в 1,279 во вторник. Скорость хэширования также достигла рекордного скользящего среднего за семь дней. Майнеры, обеспечивающие безопасность сети Биткоина, столкнулись с различными проблемами. Однодневная скорость хэширования Биткоина во вторник достигла нового максимума в 1,279 зеттахэшей в секунду (ZH/s), согласно данным майнинговой платформы CoinWarz, даже несмотря на то, что цена актива оставалась примерно неизменной в течение последних 24 часов. Скорость хэширования также достигла максимального скользящего среднего за семь дней, превысив 1 ZH/s за этот период. Эти увеличения происходят, несмотря на продолжающуюся борьбу майнеров с растущими затратами на электроэнергию и снижением вознаграждений. После прошлогоднего халвинга вознаграждение для майнеров упало до 3,125 биткоина с прежних 6,250. Майнеры обычно полагаются на рост цены Биткоина для покрытия расходов, но продолжающаяся волатильность актива побудила некоторых крупных майнеров перейти к высокопроизводительным вычислениям. Скорость хэширования — это измерение всей вычислительной мощности в сети ведущей криптовалюты. Хэш-вычисления — или хэширование — это процесс преобразования данных в строку символов фиксированной длины. Это необходимо для выполнения операций в сети Биткоина, например, для создания приватных ключей, чтобы пользователи могли совершать транзакции. 1 ZH/s означает, что компьютеры, обеспечивающие безопасность сети Биткоина, выполняют один секстиллион (1 000 000 000 000 000 000 000) хэшей каждую секунду — невероятно большое число. Биктоин, помимо того, что является цифровой монетой, представляет собой платежную сеть с операциями по обработке транзакций, распределенными по всему миру. Операции по обработке транзакций — известные как майнеры — соревнуются в решении головоломок и получают за это вознаграждение. Чтобы принять участие, они должны использовать огромные объемы вычислительной мощности. Высокая скорость хэширования важна, потому что это означает, что для обеспечения безопасности сети криптовалюты используется больше вычислительной мощности. И чем больше используется вычислительной мощности, тем...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 09:41
Предпродажа BullZilla гремит на уровне 0,00001908 $ в то время как Pepe растет на 0,43%, а Bitcoin Cash подскакивает на 4,51% – Топ предпродаж мем-коинов с потенциалом роста 100x

Предпродажа BullZilla гремит на уровне 0,00001908 $ в то время как Pepe растет на 0,43%, а Bitcoin Cash подскакивает на 4,51% – Топ предпродаж мем-коинов с потенциалом роста 100x

Пост BullZilla Presale Ревет На Уровне 0,00001908 Долларов США, Поскольку Pepe Растет На 0,43%, А Bitcoin Cash Подскакивает На 4,51% – Топ 100x Предпродажи Мем-коинов появился на BitcoinEthereumNews.com. Что если следующая 100-кратная доходность скрывается не в Биктоин или Ethereum, а в предпродаже, переписывающей правила запуска мем-коинов? Текущий рынок кипит быстрыми движениями. Токены растут и корректируются в течение часов, делая поиск завтрашних лидеров более срочным, чем когда-либо. За последние 24 часа Pepe ($PEPE) вырос на 0,43% до 0,000009751 долларов США, в то время как Bitcoin Cash ($BCH) подскочил на 4,51% до 595,27 долларов США. Эти резкие движения показывают, как настроение инвесторов может колебаться между культурными токенами и устоявшимися сетями. Обе монеты подчеркивают волатильность, определяющую рынок. Но один проект привлекает все внимание. Предпродажа BullZilla ($BZIL) по цене 0,00001908 долларов США уже собрала более 124 000 долларов США с более чем 400 держателями. С ценой, которая должна расти на 100 000 долларов США за каждые собранные 100 000 долларов США или каждые 48 часов, BullZilla становится именем, которое инвесторы ассоциируют с топовыми 100x предпродажами мем-коинов. BullZilla ($BZIL): Предпродажа, Которая Ставит Инвесторов На Место Водителя BullZilla построен не как традиционные мем-токены. Его цена предпродажи не ждет спекуляций; она автоматически растет по мере достижения этапов. Сегодняшняя точка входа в 0,00001908 долларов США выглядит крошечной по сравнению с подтвержденной ценой листинга в 0,00527 долларов США. Это прогнозируемый ROI более 27 000% для ранних сторонников. Проект уже показал взрывной рост. В первые 24 часа было собрано более 39 000 долларов США. Сейчас сумма предпродажи превышает 124 000 долларов США с миллиардами проданных токенов. Инвестор, который вкладывает 1 000 долларов США сегодня, обеспечивает 52,41 миллиона токенов. За 2 500 долларов США эта позиция увеличивается до 131,02 миллиона токенов. При листинге эти распределения имеют потенциал принести меняющие жизнь доходы. Добавьте реферальные вознаграждения в размере 10% как для пользователя кода, так и для того, кто им поделился, и BullZilla становится больше, чем предпродажа; она становится самоподдерживающейся сетью стимулов. Что выделяет BullZilla, так это ее стратегия запуска. В отличие от мем-коинов, которые...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 09:34
Слухи о Cardano и Биткоин ETF нарастают

Слухи о Cardano и Биткоин ETF нарастают

Пост о слухах о ETF Cardano и Биткоина появился на BitcoinEthereumNews.com. Конкуренция среди блокчейнов Layer-1 всегда была жесткой, разработчики и инвесторы ищут масштабируемость, скорость и экономическую эффективность. SUI стал заметным претендентом с момента запуска, используя язык программирования Move и уникальную модель консенсуса для расширения границ пропускной способности транзакций. На рынке, где доминирует Ethereum, но комиссии остаются высокими, а Solana продолжает бороться с восприятием масштабирования, SUI предлагает альтернативу с низкой задержкой и растущим принятием DeFi. Отчеты показывают, что активность разработчиков на SUI стабильно растет, с запуском новых протоколов в темпе, который намекает на яркую экосистему к 2026 году. Аналитики прогнозируют, что если принятие продолжится, SUI может укрепиться как одна из основных сетей, стимулирующих пользовательское и институциональное принятие в следующем цикле. На этом фоне проекты, такие как MAGACOIN FINANCE, также становятся важными нарративами в обсуждениях того, что будет дальше. Прогнозы цен и анализ циклов Прогнозирование цен в крипто всегда неточная наука, но поведение циклов дает полезные подсказки. Исторически проекты Layer-1, доказавшие свою устойчивость, часто видят экспоненциальный рост в циклах, следующих за их запуском. Ранние годы Ethereum предоставляют яркий пример, с периодами консолидации, уступающими место взрывным ралли по мере углубления использования. Применяя аналогичную логику, аналитики считают, что к 2026 году SUI может достичь оценки значительно выше сегодняшних уровней, если продолжится принятие сети и приток ликвидности. Некоторые прогнозы размещают потенциальный диапазон цен SUI между 12 и 18 $ к 2026 году, в зависимости от рыночных условий, активности разработчиков и более широких макрофакторов, таких как принятие ETF. Хотя эти цифры спекулятивны, модель ротации капитала в развивающиеся Layer-1 остается последовательной на протяжении прошлых циклов, усиливая оптимизм относительно потенциального роста SUI. Разговор о рыночных циклах также создал пространство для проектов за пределами инфраструктурного слоя. В то время как SUI представляет техническую силу...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 09:29
Банк США возвращается к хранению Биткоин с институциональной мощью в 11,7T долларов

Банк США возвращается к хранению Биткоин с институциональной мощью в 11,7T долларов

Пост «Банк США возвращается к хранению Биткоин с институциональной мощью в 11,7T долларов» появился на BitcoinEthereumNews.com. U.S. Bank возрождает импульс в цифровых финансах со смелым возвращением к хостингу биткоина, интегрируя поддержку ETF и открывая мощные институциональные пути к внедрению криптовалюты. Банк США возобновляет услуги хостинга Биткоин, сигнализируя о более широком институциональном сдвиге. Институциональные инвесторы все чаще ищут регулируемый доступ к цифровым активам, поскольку банки адаптируют свои предложения для удовлетворения спроса. U.S. […] Источник: https://news.bitcoin.com/us-bank-powers-back-into-bitcoin-custody-with-11-7t-institutional-strength/
BitcoinEthereumNews2025/09/04 09:10
