Глава ЕЦБ Лагард призывает к ужесточению правил для стейблкоинов не из ЕС
Пост «Глава ЕЦБ Лагард призывает к ужесточению правил для стейблкоинов из стран, не входящих в ЕС» появился на BitcoinEthereumNews.com. Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка (ЕЦБ), призвала политиков усилить надзор за стейблкоинами, которые не подпадают под «надежную» систему регулирования рынков криптоактивов Европейского союза (MiCA). Законодатели ЕС должны вмешаться, если организация, подпадающая под знаковое регулирование рынков криптоактивов (MiCA), сотрудничает с организацией из-за пределов ЕС для выпуска стейблкоинов, заявила Лагард в среду на девятой ежегодной конференции Европейского совета по системным рискам. Она сказала, что этим эмитентам следует запретить работать в ЕС, если в их домашних рынках не будут действовать «надежные эквивалентные режимы». С тех пор она утверждала, что эти меры, которые, по ее словам, вводят «четкое разграничение, демонстрирующее, что операторы ЕС авторизованы», должны означать, что инвесторы ЕС не берут на себя дополнительный риск снятия, а эмитенты будут полностью обеспечены своими токенами. «В случае массового вывода средств инвесторы, естественно, предпочтут снимать средства в юрисдикции с самыми сильными гарантиями, которой, вероятно, будет ЕС, где MiCAR также запрещает комиссии за снятие», — сказала Лагард. «Но резервов, хранящихся в ЕС, может быть недостаточно для удовлетворения такого концентрированного спроса». Правила США по стейблкоинам могут изменить планы Европы в отношении цифровой валюты Стейблкоины — это криптовалюты, созданные для сохранения своей стоимости, привязывая свою ценность к базовому активу, такому как доллар США или евро. Дебаты вокруг цифрового евро ведутся среди официальных лиц Европейского центрального банка уже некоторое время. Тем не менее, недавний импульс может быть обусловлен принятием законодательства о стейблкоинах за рубежом, особенно в США. В июле Конгресс США одобрил закон, который обеспечит нормативную базу для стейблкоинов, что, вероятно, поможет эмитентам токенов, привязанных к доллару. Член Исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне предупредил в апреле, что такая политика может иметь далеко идущие последствия. «Политика правительства США потенциально может привести не только к...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 09:57