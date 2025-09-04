Всё, что нужно знать о 'Тони и Зиве:' Почему спин-офф 'NCIS' выходит только на Paramount+?

Пост «Всё, что нужно знать о 'Тони и Зива': Почему спин-офф 'NCIS' выходит только на Paramount+?» появился на BitcoinEthereumNews.com. Тони (Майкл Уэтерли), Зива (Коте де Пабло) и Тали (Айла Джи) в новом сериале Paramount+ «NCIS: Тони и Зива». Jason Bell/Paramount+ Фанаты NCIS ждали этого десятилетиями. В четверг на Paramount+ выходит «NCIS: Тони и Зива», спин-офф NCIS с участием давних следователей сериала, отношения которых всегда были под вопросом. Это шестой спин-офф невероятно популярной долгоиграющей драмы CBS и первый, который выходит исключительно на стриминговой платформе. Конечно, вопрос «будут они вместе или нет» уже решен — у них есть 12-летняя дочь, и шоу фокусируется на их новой совместной жизни, где они продолжают бороться с плохими парнями и обмениваться остротами, как помнят фанаты. Вот всё, что нужно знать о первом сезоне «NCIS: Тони и Зива» на Paramount+. Дата премьеры «Тони и Зива» Дата выхода «Тони и Зива» — четверг на Paramount+. В первый день выйдут три эпизода, затем Paramount+ перейдет на еженедельный выпуск эпизодов. Когда выходит «Тони и Зива»? Новые эпизоды драмы будут выходить по четвергам. Когда выйдет финал первого сезона «Тони и Зива»? Финал первого сезона «Тони и Зива» выйдет 23 октября. Почему «Тони и Зива» выходит только на Paramount+? NCIS транслируется на CBS, и сеть никогда раньше не выпускала спин-оффы франшизы где-либо еще. Но наличие проверенного проекта с двумя самыми популярными персонажами за всю историю долгоиграющего шоу дает CBS определенные преимущества. Сеть заявила, что решила разместить «Тони и Зива» на Paramount+, потому что истории более сериализованы, чем традиционное вещание, и в этом есть доля правды — сериализованные программы обычно лучше работают на стриминговых сервисах, где люди могут смотреть их запоем за один присест. А CBS никогда не транслировал много сериализованных шоу. Канал в основном известен процедуралами и ситкомами, которые можно пропускать неделю за неделей, не беспокоясь о том, что вы что-то упустите...