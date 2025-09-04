2025-10-11 суббота

Неактивный кошелёк пробуждается после 13 лет

Историческая Активность Кита Биктоин: Неактивный Кошелёк Пробуждается После 13 Лет
2025/09/04 11:32
Polymarket получает «зеленый свет» от CFTC для возвращения в США, говорит генеральный директор

Polymarket получает «зеленый свет» от CFTC для возвращения в США, говорит генеральный директор

Ключевые моменты CFTC выпустила письмо о неприменении мер, разрешающее операции Polymarket в США через приобретения QCX LLC и QC Clearing LLC. Генеральный директор Шейн Коплан назвал решение регулятора зеленым светом для запуска соответствующих прогнозных контрактов на внутреннем рынке. Дональд Трамп-младший присоединился к консультативному совету Polymarket, поскольку компания позиционирует себя для доминирования на рынках прогнозов США. Polymarket готовится к запуску операций в США после того, как Комиссия по торговле товарными фьючерсами выпустила письмо о неприменении мер в отношении контрактов на события. Решение, объявленное в среду, подтверждает ограниченное и условное освобождение от политики, но знаменует собой поворотный момент на пути к регулируемым рынкам прогнозов в США. Регулятор пояснил, что QCX LLC, назначенный контрактный рынок, и QC Clearing LLC, организация по клирингу деривативов, не будут подвергаться правоприменительным действиям из-за проблем соответствия, связанных со свопами. Это решение приводит биржи в соответствие с прошлыми позициями CFTC для других операторов рынка. Polymarket приобрела эти лицензированные CFTC организации в июле за 112 миллионов долларов. Теперь они переименованы в Polymarket US и Polymarket Clearing, формируя структуру обмена и клиринга для американских пользователей. Приобретение последовало за закрытием расследований Министерства юстиции и CFTC в отношении прежних нарушений соответствия Polymarket. Генеральный директор Шейн Коплан называет письмо CFTC «зеленым светом» для запуска в США Генеральный директор Polymarket Шейн Коплан похвалил CFTC в публикации на X (ранее Twitter) в среду, 3 сентября, намекая, что письмо о неприменении мер предоставляет зеленый свет, необходимый компании для начала операций по торговле прогнозными контрактами в рамках правовой структуры в США. Дональд Трамп-младший, чье венчурное подразделение, 1789 Capital, инвестировало в Polymarket ранее в этом году, присоединился к консультативному совету Polymarket...
2025/09/04 11:26
Акции AlphaTon Capital растут после объявления Казначейства TON

Акции AlphaTon Capital растут после объявления Казначейства TON

AlphaTON Capital, компания, котирующаяся на Nasdaq, недавно прошедшая Ребрендинг из Portage Biotch (PRTG), заявила, что приобретет toncoin TON на сумму около 100 миллионов долларов для создания казначейской фирмы цифровых активов, предлагающей доступ к токену. Фирма будет работать под тикером "ATON" начиная с 4 сентября. Она планирует управлять инфраструктурой сети TON и инкубировать приложения в Экосистеме TON мессенджера Telegram, а также генерировать вознаграждения за стейкинг токенов. Акции компании, все еще торгующиеся под тикером PRTG, выросли на 14% до 7,91 долларов. Блокчейн TON - это проект, управляемый сообществом, поддерживаемый разработчиками с открытым исходным кодом после того, как Telegram разработал оригинальный блокчейн TON в 2018 году, но отказался от него из-за регуляторного давления в 2020 году. Генеральный директор Telegram Павел Дуров поддержал теперь уже независимый проект в 2021 году. Стратегия казначейства AlphaTON включает кредитную линию от BitGo на сумму 35 миллионов долларов для ускорения приобретения токенов и операций стейкинга. Компания назначила Бриттани Кайзер генеральным директором. К ней присоединяется Энцо Виллани, соучредитель Nasdaq Global Corporate Solution, который будет исполнять обязанности исполнительного председателя. Для финансирования покупки TON, AlphaTON привлек 38,2 миллиона долларов через Частное размещение. Кредит от BitGo будет обеспечен токенами TON и должен быть погашен через шесть месяцев. ОБНОВЛЕНИЕ (3 сентября, 18:08 МСК): Добавлен четвертый абзац об истории связи блокчейна TON с Telegram.
2025/09/04 11:19
REX-Osprey реструктурирует Solana ETF для сокращения двойного налогообложения

REX-Osprey реструктурирует Solana ETF для сокращения двойного налогообложения

Альткоины REX-Osprey модернизировал свой биржевой фонд, связанный с Solana, внеся структурные изменения, призванные сделать продукт более привлекательным для американских инвесторов. Фонд, ранее организованный как C-корпорация, теперь классифицируется как регулируемая инвестиционная компания (RIC) — изменение, вступившее в силу 1 сентября. Прекращение двойного налогообложения Реструктуризация означает, что доходы и прибыль, генерируемые ETF, будут напрямую поступать акционерам, которые будут платить налоги индивидуально. Устраняя дополнительный уровень федерального и государственного налога на уровне фонда, инвесторы избегают "двойного налогообложения", которое ранее снижало доходность. Соответствие стандартам ETF США Генеральный директор REX Financial Грег Кинг заявил, что обновление приводит Solana ETF в соответствие со структурой, используемой подавляющим большинством американских биржевых фондов. В то же время инструмент продолжает предлагать то, что выделяет его: прямое воздействие на Экосистему Solana вместе с вознаграждениями за стейкинг. Нацеленность на более широкое внедрение Аналитики говорят, что упрощенная структура может помочь привлечь как розничных покупателей, так и институты, ищущие воздействия на Solana без прямого владения активом. Упрощая налоговое бремя, REX-Osprey стремится сделать фонды, обеспеченные криптовалютой, более легкими для интеграции в традиционные портфели. С этим изменением Solana ETF присоединяется к растущему списку продуктов цифровых активов, адаптирующихся к требованиям инвесторов в отношении эффективности, прозрачности и нормативной знакомости. Информация, представленная в этой статье, предназначена только для информационных целей и не является финансовым, инвестиционным или торговым советом. Coindoo.com не одобряет и не рекомендует какую-либо конкретную инвестиционную стратегию или криптовалюту. Всегда проводите собственное исследование и консультируйтесь с лицензированным финансовым консультантом перед принятием любых инвестиционных решений. Автор Алекс — опытный финансовый журналист и энтузиаст криптовалют. Имея более 8 лет опыта освещения индустрии крипто, блокчейн и финтех, он хорошо разбирается в сложном и постоянно развивающемся мире цифровых активов. Его проницательные и побуждающие к размышлениям статьи...
2025/09/04 11:06
Аналитики Биткоина и XRP прогнозируют Пробой

Аналитики Биткоина и XRP прогнозируют Пробой

Крипторынок был волатильным, но трейдеры уже смотрят сквозь шум на проекты с потенциалом прорыва. В то время как Биктоин консолидируется вокруг ключевых уровней, внимание переключается на Альткоины, которые могут принести сверхприбыль до следующего большого роста. Аналитики говорят, что несколько токенов привлекают как розничный, так и институциональный спрос, и не без причины. Один из них, MAGACOIN FINANCE, стал горячей темой после того, как его предпродажа почти распродана, напоминая инвесторам о ранних днях Shiba Inu и Dogecoin, когда те, кто действовал быстро, видели экспоненциальный рост. XRP нацелен на возвращение силы Ripple's XRP остается фаворитом для инвесторов, делающих ставку на полезность и внедрение. Его сеть трансграничных платежей продолжает расширяться, с растущими партнерствами в Азии и на Ближнем Востоке. После недавнего ценового давления трейдеры наблюдают, сможет ли XRP восстановить импульс, с прогнозами, предполагающими, что он может подняться к новым годовым максимумам, если рынок станет более рискованным. Скорость Solana по-прежнему является основным преимуществом Solana (SOL) восстановилась после множества неудач, доказав свою устойчивость в конкурентном пространстве Layer-1. С скоростью транзакций, соперничающей с традиционными финансовыми системами, и растущей экосистемой DeFi, SOL рассматривается как один из сильнейших претендентов на долгосрочный рост. Если институциональные потоки выйдут за пределы Биктоина и Ethereum, Solana может стать одним из главных бенефициаров. MAGACOIN FINANCE набирает обороты В то время как устоявшиеся имена доминируют в заголовках, MAGACOIN FINANCE тихо строит одно из сильнейших сообществ ранней стадии 2025 года. Его предпродажа движется с рекордной скоростью, с быстро исчезающими распределениями, поскольку киты и розничные покупатели конкурируют за место. Аналитики отмечают, что ранние инвесторы могут увидеть до 40-кратной доходности, если MAGACOIN FINANCE повторит прошлые прорывные показатели других проектов, работающих на мемах. С обратным отсчетом, который уже идет, и предпродажей, которая почти распродана,
BitcoinEthereumNews2025/09/04 11:05
DOGE по цене 0,24 $, Stellar замедляется, в то время как ROI BlockDAG в 2900% лидирует

DOGE по цене 0,24 $, Stellar замедляется, в то время как ROI BlockDAG в 2900% лидирует

Пост DOGE по цене 0,24 доллара, Stellar замедляется, в то время как BlockDAG с ROI 2900% лидирует появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто-новости: следите за скачком DOGE до 0,24 доллара и нейтральным настроением Stellar, но предпродажа BlockDAG на сумму 395 миллионов долларов, ROI 2900% и наплыв китов доминируют в гонке. Что происходит, когда одна монета растет, а другая останавливается? Dogecoin (DOGE) преодолел отметку в 0,22 доллара на фоне массового накопления китами, в то время как Stellar (XLM) борется со слабыми краткосрочными настроениями, несмотря на спекуляции вокруг интеграции с PayPal. Контраст резкий, оставляя трейдеров в догадках о том, куда повернет рынок дальше. Но BlockDAG (BDAG) идет совершенно другим путем. Его предпродажа превратилась в полномасштабную гонку, где киты перестраивают таблицу лидеров, а мелкие покупатели спешат обеспечить свою долю. Проект уже привлек более 395 миллионов долларов, продал 25,7 миллиарда монет и обеспечил ошеломляющий ROI в 2900% для ранних покупателей из Партии 1. В довершение всего, BlockDAG представил специальную фиксированную цену предпродажи Партии 30 в 0,0013 доллара, доступную только до 1 октября, перед подтвержденным запуском по цене 0,05 доллара. С ежедневно растущим моментумом, миллионами активных майнеров в приложении X1 и предстоящим Событием Развертывания в Сингапуре, которое продемонстрирует следующую фазу роста, BlockDAG движется быстрее и сильнее остальных. Сила китов разжигает ажиотаж вокруг BlockDAG на 395 миллионов долларов Предпродажа BlockDAG больше не тихая; это полноценная гонка, и таблица лидеров это доказывает. Два кита недавно потрясли рейтинги массивными вложениями в 4,4 миллиона долларов и 4,3 миллиона долларов, обогнав прежних лидеров и спровоцировав наплыв мелких покупателей, стремящихся не отстать. То, что когда-то рекламировалось как "самая популярная предпродажа", теперь стало именно таким, с моментумом, видимым в реальном времени. Математика делает привлекательность очевидной. BlockDAG был запущен по цене 0,001 доллара, и ранние покупатели уже сидят на прибыли в 2900%. Теперь, с более чем 395 миллионами долларов привлеченных средств и 25,7 миллиардами проданных монет, проект предлагает последнюю возможность: специальную фиксированную цену предпродажи Партии 30 в 0,0013 доллара, доступную до...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 11:03
Управляющие активами переходят от BTC к ETH на фоне волатильного августа

Управляющие активами переходят от BTC к ETH на фоне волатильного августа

Пост «Управляющие активами переходят от BTC к ETH на фоне волатильного августа» появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипторынки сильно колебались в августе 2025 года, когда Биктоин достиг нового исторического максимума, прежде чем продажа китом вернула его к отметке около 113 000$. На этом фоне профессиональные трейдеры тихо изменили стратегии, сокращая воздействие на Биктоин и увеличивая его на Ethereum и DeFi токены. Краткое содержание: август 2025 года был волатильным месяцем для крипто, с колебаниями Биктоина между 112 000$ и 124 400$ до того, как распродажа, вызванная китом, вернула его к 113 000$, в то время как Ethereum и DeFi токены выросли на фоне притока ETF и доходности стейкинга. Аналитики Finestel говорят, что профессиональные управляющие активами отреагировали сокращением воздействия на Биктоин, увеличением Ethereum и DeFi альткоинов, и опорой на стейблкоины для безопасности. Институциональные и регуляторные разработки добавили ясности, укрепляя более дисциплинированный рынок, ориентированный на доходность. Некоторые месяцы в крипто ощущаются как американские горки. И август 2025 года не стал исключением. С колебаниями цен, обновлениями регулирования и сбросами, вызванными китами, месяц был каким угодно, но не скучным для трейдеров. Finestel, платформа для автоматической торговли криптовалютой и управления клиентами, обнаружила, что профессиональные инвесторы тихо меняли свои стратегии в прошлом месяце. В аналитическом отчете, которым поделились с crypto.news, фирма раскрыла, что управляющие активами в основном сосредоточились на сокращении воздействия на Биктоин (BTC) на пиках, и вместо этого добавляли его в Ethereum (ETH), DeFi токены, а также опирались на стейблкоины для безопасности. Один большой кит Биктоин, который начал август в диапазоне 112 000$-119 000$ после слабых данных о рабочих местах в США и новостей о тарифах, увидел оптимизм в середине месяца, когда председатель ФРС Джером Пауэлл намекнул, что в сентябре может быть снижение ставки. И хотя это раздуло BTC до нового исторического максимума в 124 400$ и ненадолго подтолкнуло крипторынок выше 4 триллионов $, ралли все же закончилось резко после того, как кит по ошибке продал 24 000 BTC, вызвав ликвидации на 900 миллионов $ и отправив Биктоин обратно к 113 000$ к концу месяца. Несмотря на эти взлеты и падения, Finestel отметил, что Биктоину удалось...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 10:59
Связанный с Трампом American Bitcoin вырос на 60%, нацелен на продажу акций на 2.1 миллиарда $ после дебюта на Nasdaq

Связанный с Трампом American Bitcoin вырос на 60%, нацелен на продажу акций на 2.1 миллиарда $ после дебюта на Nasdaq

Пост "Связанный с Трампом American Bitcoin вырос на 60%, нацелен на продажу акций на 2,1 миллиарда долларов после дебюта на Nasdaq" появился на BitcoinEthereumNews.com. American Bitcoin (ABTC), недавно ставшая публичной компания по майнингу Биткоина и управлению казначейством, поддерживаемая Дональдом Трампом-младшим и Эриком Трампом, начала торговаться в среду утром после завершения слияния с Gryphon Digital Mining (GRYP). Не теряя времени, компания подала заявку на рыночное привлечение капитала в размере до 2,1 миллиарда долларов для продолжения наращивания своих запасов биткоина (BTC) (которые на момент слияния составляли 2 443 монеты). Акции взлетели на 60% до 11 долларов по сравнению с ценой 6,90 долларов на момент слияния во вторник вечером. Это последняя глава в быстром формировании American Bitcoin, которое началось в марте путем объединения American Data Centers братьев Трамп и канадской майнинговой компании Hut 8 (HUT). Hut 8 теперь владеет 80% акций в новой листинговой компании. Бизнес American Bitcoin сочетает майнинг биткоина с корпоративным казначейским подходом, ориентированным на накопление актива. С момента своего создания в начале этого года компания накопила 2 443 биткоина стоимостью примерно 160 миллионов долларов по текущим ценам. Эта гибридная модель — майнинг биткоина с одновременным удержанием его в качестве актива баланса — отражает стратегии, используемые другими известными майнинговыми компаниями, такими как Marathon Digital. Источник: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/03/trump-linked-bitcoin-firm-american-bitcoin-targets-usd2-1b-stock-sale-after-nasdaq-debut
BitcoinEthereumNews2025/09/04 10:46
Решение по XRP ETF приближается, поскольку MAGACOIN FINANCE превысил 1M $ за 5 дней

Решение по XRP ETF приближается, поскольку MAGACOIN FINANCE превысил 1M $ за 5 дней

Пост "Решение по XRP ETF приближается, поскольку MAGACOIN FINANCE превысил 1 млн $ за 5 дней" появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новости Решение по XRP ETF приближается на фоне сильного институционального спроса, в то время как MAGACOIN FINANCE преодолел отметку в 1 млн $ за первые 5 дней, позиционируя себя среди лучших альткоинов для покупки в 2025 году. С приближением долгожданного решения по XRP ETF, крипторынок достиг критического момента. Аналитики считают, что одобрение может привлечь миллиарды притока средств для XRP. Предпродажа MAGACOIN FINANCE также находится в центре внимания после того, как превысила 1 миллион долларов за 5 дней, определенно демонстрируя хороший розничный спрос и спрос со стороны китов. Решение по XRP ETF и перспективы рынка В ближайшие недели Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявит решения по нескольким ETF альткоинов. Внимание уже обращено на XRP как на фаворита. В случае одобрения XRP может быть классифицирован как актив институционального уровня, аналогичный ETF Биктоин и Ethereum. Модели прогноза цены XRP связаны с притоком средств в ETF (биржевой инвестиционный фонд). Эксперты считают, что криптовалюта XRP может вырасти благодаря сильному институциональному принятию XRP и притоку средств в ETF и т.д. Перспективы XRP улучшились благодаря недавним разъяснениям с юридической точки зрения. Одобрение ETF добавило бы доверия инвесторам, ищущим регулируемый доступ к XRP. MAGACOIN FINANCE достигает 1 млн $ на предпродаже Несмотря на обжигающую популярность XRP, она меркнет по сравнению с новой горячей темой, MAGACOIN FINANCE, ставшей последним альткоином, достигшим 1 млн $. Преодоление этой вехи всего за пять дней показывает значительный ранний импульс. Проверенный контракт, прозрачное управление и сильное участие местного сообщества, инвестировавшего в проект, делают его одним из альткоинов с высоким ROI, за которыми стоит следить. Эксперты сравнивают MAGACOIN FINANCE с ранними днями мем-коинов и утилитарных токенов, которые позже дали экспоненциальную отдачу. Благодаря своему культурному брендингу и использованию инфраструктуры блокчейн Ethereum, новый криптопроект имеет прорывной потенциал. Лучшие альткоины для наблюдения в 2025 году Выбор предпродажи с высоким ростом...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 10:33
Цена Solana выросла на 5%: вот что говорят долгосрочные графики

Цена Solana выросла на 5%: вот что говорят долгосрочные графики

Пост «Цена Solana выросла на 5%: Вот что говорят долгосрочные графики» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы: Цена Solana выросла на 5% до 211 долларов, но краткосрочные сигналы показывают слабый импульс и фиксацию прибыли. Приток на биржи и 472 миллиона долларов в лонг-позициях повышают риск падения до 195–200 долларов. Золотой крест (Паттерн) на SOL/BTC указывает на возможное долгосрочное ралли к 226, 247 и 300 долларов. Цена Solana торговалась около 211 долларов после роста почти на 5% за последние 24 часа. Месячный прирост составил около 6,1%, а рост с начала года достиг 65,5%. На первый взгляд, это выглядит как сила. Но Solana часто не удерживает ралли. Фиксация прибыли и крупные ставки в деривативах останавливали многие восходящие движения ранее. Этот отскок может не стать исключением. Сигналы от графиков и потоков показывают слабость в краткосрочной перспективе, даже если долгосрочные графики все еще дают надежду. Краткосрочный прогноз цены Solana под угрозой из-за слабого импульса Между 14 и 28 августа цена Solana сделала более высокий максимум. Но RSI, который отслеживает силу, сделал более низкий максимум в то же время. Это называется медвежья дивергенция. Простыми словами, цена выросла, но покупательная способность снизилась. Такая медвежья дивергенция часто подчеркивает ослабление силы покупателей. Динамика цены Solana | Источник: TradingView Следующий набор метрик подтверждает прогноз. Индикаторы денежного потока Solana | Источник: TradingView Индекс денежного потока (MFI) также не достиг уровней от 13 августа, когда Solana достигла пика около 209 долларов. Это показывает более слабые покупки, чем раньше. Денежный поток Чайкина (CMF) также оставался ниже нуля. Это означает, что реальные деньги, поступающие в Solana, оставались низкими, даже когда цена Solana росла. Вместе эти сигналы показывают, что отскок может не продлиться долго. Если продажи вырастут, цена может упасть обратно до 195–200 долларов, падение примерно на 5–7%. Фиксация прибыли по цене Solana и биржевые потоки усиливают продажи Фиксация прибыли была ключевой темой для Solana. Данные Glassnode, которыми поделились...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 09:45
