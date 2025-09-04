DOGE по цене 0,24 $, Stellar замедляется, в то время как ROI BlockDAG в 2900% лидирует
Пост DOGE по цене 0,24 доллара, Stellar замедляется, в то время как BlockDAG с ROI 2900% лидирует появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто-новости: следите за скачком DOGE до 0,24 доллара и нейтральным настроением Stellar, но предпродажа BlockDAG на сумму 395 миллионов долларов, ROI 2900% и наплыв китов доминируют в гонке. Что происходит, когда одна монета растет, а другая останавливается? Dogecoin (DOGE) преодолел отметку в 0,22 доллара на фоне массового накопления китами, в то время как Stellar (XLM) борется со слабыми краткосрочными настроениями, несмотря на спекуляции вокруг интеграции с PayPal. Контраст резкий, оставляя трейдеров в догадках о том, куда повернет рынок дальше. Но BlockDAG (BDAG) идет совершенно другим путем. Его предпродажа превратилась в полномасштабную гонку, где киты перестраивают таблицу лидеров, а мелкие покупатели спешат обеспечить свою долю. Проект уже привлек более 395 миллионов долларов, продал 25,7 миллиарда монет и обеспечил ошеломляющий ROI в 2900% для ранних покупателей из Партии 1. В довершение всего, BlockDAG представил специальную фиксированную цену предпродажи Партии 30 в 0,0013 доллара, доступную только до 1 октября, перед подтвержденным запуском по цене 0,05 доллара. С ежедневно растущим моментумом, миллионами активных майнеров в приложении X1 и предстоящим Событием Развертывания в Сингапуре, которое продемонстрирует следующую фазу роста, BlockDAG движется быстрее и сильнее остальных.
Сила китов разжигает ажиотаж вокруг BlockDAG на 395 миллионов долларов
Предпродажа BlockDAG больше не тихая; это полноценная гонка, и таблица лидеров это доказывает. Два кита недавно потрясли рейтинги массивными вложениями в 4,4 миллиона долларов и 4,3 миллиона долларов, обогнав прежних лидеров и спровоцировав наплыв мелких покупателей, стремящихся не отстать. То, что когда-то рекламировалось как "самая популярная предпродажа", теперь стало именно таким, с моментумом, видимым в реальном времени. Математика делает привлекательность очевидной. BlockDAG был запущен по цене 0,001 доллара, и ранние покупатели уже сидят на прибыли в 2900%. Теперь, с более чем 395 миллионами долларов привлеченных средств и 25,7 миллиардами проданных монет, проект предлагает последнюю возможность: специальную фиксированную цену предпродажи Партии 30 в 0,0013 доллара, доступную до...
