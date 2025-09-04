Управляющие активами переходят от BTC к ETH на фоне волатильного августа

Крипторынки сильно колебались в августе 2025 года, когда Биктоин достиг нового исторического максимума, прежде чем продажа китом вернула его к отметке около 113 000$. На этом фоне профессиональные трейдеры тихо изменили стратегии, сокращая воздействие на Биктоин и увеличивая его на Ethereum и DeFi токены. Краткое содержание: август 2025 года был волатильным месяцем для крипто, с колебаниями Биктоина между 112 000$ и 124 400$ до того, как распродажа, вызванная китом, вернула его к 113 000$, в то время как Ethereum и DeFi токены выросли на фоне притока ETF и доходности стейкинга. Аналитики Finestel говорят, что профессиональные управляющие активами отреагировали сокращением воздействия на Биктоин, увеличением Ethereum и DeFi альткоинов, и опорой на стейблкоины для безопасности. Институциональные и регуляторные разработки добавили ясности, укрепляя более дисциплинированный рынок, ориентированный на доходность. Некоторые месяцы в крипто ощущаются как американские горки. И август 2025 года не стал исключением. С колебаниями цен, обновлениями регулирования и сбросами, вызванными китами, месяц был каким угодно, но не скучным для трейдеров. Finestel, платформа для автоматической торговли криптовалютой и управления клиентами, обнаружила, что профессиональные инвесторы тихо меняли свои стратегии в прошлом месяце. В аналитическом отчете, которым поделились с crypto.news, фирма раскрыла, что управляющие активами в основном сосредоточились на сокращении воздействия на Биктоин (BTC) на пиках, и вместо этого добавляли его в Ethereum (ETH), DeFi токены, а также опирались на стейблкоины для безопасности. Один большой кит Биктоин, который начал август в диапазоне 112 000$-119 000$ после слабых данных о рабочих местах в США и новостей о тарифах, увидел оптимизм в середине месяца, когда председатель ФРС Джером Пауэлл намекнул, что в сентябре может быть снижение ставки. И хотя это раздуло BTC до нового исторического максимума в 124 400$ и ненадолго подтолкнуло крипторынок выше 4 триллионов $, ралли все же закончилось резко после того, как кит по ошибке продал 24 000 BTC, вызвав ликвидации на 900 миллионов $ и отправив Биктоин обратно к 113 000$ к концу месяца. Несмотря на эти взлеты и падения, Finestel отметил, что Биктоину удалось...