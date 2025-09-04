2025-10-11 суббота

Пост Открытие захватывающих возможностей блокчейна 8 сентября появился на BitcoinEthereumNews.com. Встреча Enso в Сеуле: Открытие захватывающих возможностей блокчейна 8 сентября Перейти к содержанию Главная Крипто новости Встреча Enso в Сеуле: Открытие захватывающих возможностей блокчейна 8 сентября Источник: https://bitcoinworld.co.in/enso-seoul-meetup-blockchain/
Пост CIMG закрывает Продажу акций на 55 миллионов долларов, получает 500 Биктоин в качестве платежа появился на BitcoinEthereumNews.com. CIMG Inc. завершила продажу акций на сумму 55 миллионов долларов, принимая платеж в Биктоин и добавляя 500 BTC в свой баланс. Этот шаг отражает переход компании к долгосрочной стратегии резервирования Биткоина. Сделка по обмену акций на BTC на сумму 55 миллионов долларов показывает, что CIMG принимает Стратегию Казначейства Биткоина CIMG Inc. (Nasdaq: IMG), глобальная компания цифрового здравоохранения и развития продаж [...] Источник: https://news.bitcoin.com/cimg-closes-55-million-share-sale-receives-500-bitcoin-in-payment/
Пост Биктоин может стабилизироваться по мере снижения уровня доминирования; Проверьте прогноз появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы BTC торгуется около 111k долларов и может скоро стабилизироваться, чтобы позволить альткоинам расти. Уровень доминирования Биктоина упал до 55 на фоне растущего спроса на альткоины. BTC застаивается на уровне 111k долларов, поскольку растет спрос на альткоины Биктоин, ведущая криптовалюта по рыночной капитализации, торгуется около 111k долларов в течение последних двух дней. Эта динамика наблюдается несмотря на рост альткоинов, при этом Ether приближается к 4 500 долларов после прибавления более 1% к своей стоимости. Однако застой Биктоина сопровождается снижением уровня его доминирования. Доминирование Биктоина снизилось с пикового значения 62% до 55%, что указывает на то, что инвесторы могут переводить средства из Биктоина в альткоины. Доминирование Биктоина измеряет рыночную капитализацию Биктоина как процент от общей рыночной капитализации криптовалют. Этот показатель помогает инвесторам определить, пользуется ли Биктоин предпочтением в определенный период или альткоины являются предпочтительными инвестициями. В электронном письме в Coinjournal Сергей Горев, глава отдела рисков YouHodler, заявил, что исторически динамика цены BTC обычно догоняла динамику роста M2. Горев добавил, что, Возможно, это расхождение вызвано локальным периодом летних отпусков, и с началом осеннего делового сезона цена BTC может снова выровняться. По нашему мнению, укрепление позиций монет второго уровня является довольно долгосрочным. Во-первых, это связано с рыночным перераспределением прибыли ранних инвесторов в BTC, а во-вторых, в будущем создание криптовалютных резервов может происходить в наиболее ликвидных криптопроектах, которые могут привлечь широкий круг корпоративных инвесторов, готовых инвестировать миллиарды долларов. Мы думаем, что следующими интересными рыночными идеями могут быть SOL и XRP. BTC по-прежнему нацелен на 113k долларов, несмотря на снижение уровня доминирования 4-часовой график BTC/USD показал улучшение по сравнению с медвежьей ценовой динамикой в августе. ...
Пост о ралли Биктоина до 124k долларов и росте утилитарности появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин триумфально вернулся в 2025 году, достигнув нового исторического максимума более 124 000 долларов в августе после бурного начала года. Это ралли — больше, чем просто спекулятивный отскок. Это проявление давно обещанной интеграции криптовалюты в глобальную финансовую систему. Но в отличие от предыдущих циклов, это ралли не поднимает весь рынок. Инвесторы теперь вознаграждают утилитарность, а индекс CoinDesk 20 становится эталоном для отделения сигнала от шума. Институциональные инвесторы полностью вовлечены Биржевые продукты физического биткоина (ETPs) привлекли почти 38 миллиардов долларов за прошедший год, подняв глобальные активы под управлением выше 165 миллиардов долларов. Хедж-фонды используют базисные сделки, корпорации накапливают биткоин, а США зашли так далеко, что создали стратегический резерв Bitcoin. В то же время ликвидность и инфраструктура трансформировались. По данным Glassnode, фьючерсы, котирующиеся на CME, теперь охватывают биткоин, эфир, SOL и XRP, а открытый интерес к опционам на биткоин превысил 50 миллиардов долларов. Биткоин никогда не выглядел более институциональным. Макроэкономический попутный ветер Налоговые сокращения второго срока Трампа и долг США, превышающий 34 триллиона долларов, заставляют инвесторов готовиться к обесцениванию доллара. Глобальные управляющие резервами хеджируются золотом и альтернативами. Дефицит и нейтральность Биктоина делают его очевидным дополнением. Наша модель прогнозирует Биктоин на уровне 250 000 долларов к 2030 году при базовых предположениях о денежной экспансии. Если фискальная политика станет более безрассудной, этот рост может ускориться. Альткоины сталкиваются с проверкой реальностью Что важно, этот бычий цикл больше не о том, что растущий прилив поднимает все лодки. Инвесторы вознаграждают протоколы, которые оказывают реальное влияние на мир. Экосистема Solana превратилась в ведущий блокчейн потребительского уровня. блокчейн Ethereum сформировался как институциональная основа для финансов в сети. XRP, вооруженный юридической ясностью, укрепляет свои позиции как недорогой, высокоскоростной расчетный слой для трансграничных финансов. Рынок наконец требует фундаментальных показателей, и проекты без содержания исчезают в небытие. CoinDesk 20: инвестиционное ядро...
Пост «Тревожный третий день оттоков, поскольку ETHA от BlackRock теряет миллионы» появился на BitcoinEthereumNews.com. Спотовые ETF ETH: Тревожный третий день оттоков, поскольку ETHA от BlackRock теряет миллионы Перейти к содержанию Главная Новости криптовалют Спотовые ETF ETH: Тревожный третий день оттоков, поскольку ETHA от BlackRock теряет миллионы Источник: https://bitcoinworld.co.in/spot-eth-etfs-outflows/
Пост Прогноз цены Cardano: ADA может упасть до 0,60 долларов США, но Аналитики выделяют Пробой Токен с потенциалом роста в 40 раз появился на BitcoinEthereumNews.com. Инвесторы и аналитики следят за альткоинами, такими как Cardano, чей уровень поддержки критически важен, поскольку Биктоин и блокчейн Ethereum продолжают двигать рынок. Если медведи сохранят импульс, то ADA может создать дальнейшее снижение до 0,60 долларов США согласно аналитикам. В настоящее время трейдеры также переходят в менее известные и ранние проекты. MAGACOIN FINANCE - это пробой токен с потенциалом роста в 40 раз, который стал неожиданным выбором среди других аналитиков. Cardano сталкивается с медвежьим давлением в направлении 0,60 долларов США Cardano (ADA) в последний раз торговался выше отметки 1 доллар США 14 августа. Актив столкнулся с довольно значительной коррекцией после августовского максимума. Падение может быть связано с общей медвежьей настроенностью рынка. Инвесторы, возможно, начали фиксировать прибыль после того, как Биктоин (BTC) достиг нового исторического максимума в 124 128 долларов США в августе. Низкие притоки ETF также могли привести к развороту рынка. Покупатели пытались остановить откат Cardano на 50-дневной SMA (0,82 долларов США), но медведи сохранили давление продаж. Пара ADA/USDT закрылась ниже 50-дневной SMA в воскресенье, начав движение к линии поддержки нисходящего канала. Покупатели попытаются защитить линию поддержки, но ожидается, что ралли облегчения столкнется с продажами на 20-дневной EMA (0,84 долларов США). Если цена резко снизится от 20-дневной EMA, вероятность падения до 0,68 долларов США увеличивается. Покупателям придется поднять цену Cardano выше линии нисходящего тренда, чтобы сигнализировать о возвращении. Затем пара может вырасти до 1,02 долларов США. Цена Cardano в настоящее время торгуется на уровне 0,8337 долларов США. Пробой Токен, который, по мнению Аналитиков, может принести рост в 40 раз Рекомендации аналитиков все чаще указывают на MAGACOIN FINANCE, который инвесторы определили как прорывной альткоин. Он позиционируется как один из лучших новых альткоинов для покупки в 2025 году. В отличие от имен с большей капитализацией, он предоставляет нарратив мультипликатора ROI. Это привлекательно для трейдеров...
Пост "2 фактора стоят за восстановлением Биткоина до 111K долларов, но это бычья ловушка?" появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы: отскок Биткоина до 111k долларов сопровождался снижением продаж краткосрочных держателей и новым накоплением со стороны розничных инвесторов. Смогут ли "акулы" поддерживать тенденцию накопления достаточно долго, чтобы сигнализировать о настоящем рыночном доверии? После достижения минимума в 107 270 долларов, Биткоин [BTC] отскочил до локального максимума в 111 787 долларов, сигнализируя об ослаблении нисходящего давления. На фоне этого охлаждения аналитики размышляли о перспективах Биткоина. Один из них, Bitcoin Vector, утверждал, что сигнал "Risk Off" ослабевает. Это может быть хорошим знаком для Биткоина. Вот объяснение. Сигнал "Risk Off" Биткоина стабилизируется Согласно Bitcoin Vector, сигнал "Risk Off" ослаб и вернулся к режиму низкого риска. В своем анализе Vector отметил, что рыночная коррекция не оказала полного давления на участников. Фактически, только ~9% предложения Биткоина находилось в убытке, по сравнению с 25% на дне циклов и более чем 50% на предыдущих медвежьих рынках. Источник: Glassnode В результате сигнал "Risk-Off" стабилизировался, что означает, что хотя Биткоин и испытывал нисходящее давление, оно оставалось относительно умеренным. В то же время BTC пытался совершить прорыв из ценового сжатия, в котором он оставался с момента отката от ATH в 124k долларов. Естественно, это подчеркивало, что рынок еще не испытал полной капитуляции. Активность продаж сокращается Фактически, активность продаж значительно сократилась. Согласно Checkonchain, объем расходов Биткоина среди когорты от 6 месяцев до 1 дня или STH уменьшился. Источник: Checkonchain Когорта 1-3 месяца снизилась с 21k BTC до 11k BTC. Когорта 1 неделя-1 месяц снизилась с 26k BTC до 23k BTC. Аналогично, расходы за 1 день-1 неделю сократились с 58k BTC до 44k BTC. Учитывая это, снижение активности STH усилило аргументы против панической распродажи. Розничные инвесторы и "Акулы" возвращаются к накоплению Кроме того, мелкие инвесторы вернулись к покупкам. Рыбы, Креветки, Крабы и Акулы - все показали положительное изменение баланса. Акулы, с 100-1k BTC, восстановились после...
Пост Etherealize привлекает 40 миллионов долларов для сотрудничества с банками появился на BitcoinEthereumNews.com. Ethereum Сторонники Ethereum оттачивают свои аргументы для традиционных финансов. Etherealize, группа, основанная в начале этого года ветераном блокчейна Дэнни Райаном и бывшим трейдером Вивеком Раманом, привлекла 40 миллионов долларов в раунде под руководством Paradigm и Electric Capital. Некоммерческая организация заявляет, что средства будут направлены на убеждение банков, управляющих активами и платежных сетей в том, что Ethereum должен стать основой мировой финансовой инфраструктуры. От Объединения сетей к "Институциональному объединению" Райан, возглавивший переход Ethereum на доказательство доли владения, представил привлечение средств как начало "Институционального объединения" — фазы, когда глобальные финансы мигрируют на более безопасную, программируемую инфраструктуру. Тем временем Раман взаимодействует с политиками и финансовыми гигантами, даже выступая перед Конгрессом во время обсуждения законодателями Закона о ясности. Больше чем просто защита интересов Etherealize занимается не только лоббированием. Она создает конфиденциальные рельсы с доказательствами с нулевым разглашением, расчетный механизм, настроенный для токенизированных активов, и приложения, направленные на обеспечение ликвидности токенизированного фиксированного дохода. Ранние отчеты группы зашли так далеко, что прогнозируют цены ETH между 8 000 и 80 000 долларов, если институты начнут принимать его как в качестве резервного актива, так и товара. Почему это важно Эти усилия отражают более широкий сдвиг внутри сообщества Ethereum к формализации операций и представлению единого сообщения. С потрясениями в Ethereum Foundation и новым руководством, определяющим его дорожную карту, Etherealize становится партнером, полностью сосредоточенным на институциональной репутации. С января группа утверждает, что добилась прогресса как с игроками с Уолл-стрит, так и с регуляторами. С 40 миллионами долларов свежего капитала и поддержкой ведущих венчурных фирм в области криптовалют, Etherealize делает ставку на то, что следующий скачок Ethereum будет происходить не от розничных спекуляций, а от самой глобальной финансовой системы. Информация, представленная в этой статье, предназначена только для информационных целей и не является финансовой, инвестиционной или торговой рекомендацией. Coindoo.com не поддерживает и не рекомендует какие-либо...
Пост «Может ли царствование моды встретиться с алгоритмом?» появился на BitcoinEthereumNews.com. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 12 ОКТЯБРЯ: Хлоя Малле посещает 50-летие журнала W, представленное Lexus в Shun Lee 12 октября 2022 года в Нью-Йорке. (Фото Димитриоса Камбуриса/Getty Images для W Magazine) Getty Images для W Magazine С 1988 года Анна Винтур была больше, чем просто редактором моды. Она была метрономом самой моды, женщиной, которая единолично задавала темп индустрии каждой обложкой Vogue, одобрением знаменитостей и темой Met Gala. Поэтому неудивительно, что когда в июне 2025 года появилась новость о том, что она уходит в сторону, мельница слухов заработала с кутюрной скоростью. Мы увидели, как вирусный рынок ставок Polymarket открыл пари на ее преемника, с потенциальными кандидатами от надежных ветеранов индустрии до невесты Джеффа Безоса и звезды обложки Vogue Лорен Санчес. Анна Винтур передает эстафету Во вторник ожидание закончилось. Было объявлено, что Хлоя Малле возьмет бразды правления в качестве нового «Руководителя редакционного контента» в Vogue. Малле, дочь Кэндис Берген и французского кинорежиссера Луи Малле, считается надежным человеком и известным инсайдером Vogue, присоединившись в 2011 году в качестве социального редактора, затем получив повышение до внештатного редактора в 2016 году, а совсем недавно – редактора Vogue.com. Однако Анна Винтур пока никуда не уходит. Она останется глобальным редакционным директором Vogue и руководителем контент-отдела Condé Nast. И хотя сама Малле быстро упомянула, что ей «повезло иметь Анну в качестве наставника прямо по коридору», нельзя отрицать, что это знаменует большой сдвиг для бренда, который синонимичен имени Винтур, и задача, стоящая перед Малле, монументальна. Там, где Винтур командовала обложками журналов и Met Gala, Малле сталкивается с гораздо более непостоянным ландшафтом. Она должна направить Vogue от его пропитанного печатью наследия к...
Пост «Эксперт-аналитик утверждает, что Биктоин «сначала упадет до 100 000 долларов», а затем делится своими дальнейшими ожиданиями» появился на BitcoinEthereumNews.com. Аналитик криптовалют Жоао Ведсон поделился замечательной оценкой, заявив, что Биктоин может вступить в критический период в ближайшее время. По словам Ведсона, циклическое формирование, на которое они указали в 2024 году, может завершиться в октябре 2025 года, ознаменовав конец важного этапа в истории Биткоина. Ведсон предположил, что если этот цикл подтвердится, Биктоин может быстро упасть до уровня 100 000 долларов, а затем вырасти выше 140 000 долларов. Однако аналитик добавил, что полагаться исключительно на технический фрактальный анализ рискованно. Одним из наиболее критических моментов анализа является то, как на рынок повлияет институциональный спрос, спекуляция ETF и политические события. Ведсон особо подчеркнул комментарий Илона Маска о том, что «Трамп может спровоцировать медвежий рынок в последнем квартале 2025 года». Как вы можете помнить, Маск ранее поделился постом, намекающим на пик Биткоина в 69 000 долларов в 2021 году несколько месяцев назад. «Закончился ли 4-летний цикл, и входит ли Биктоин в бесконечный восходящий тренд, как утверждают новые инвесторы в криптовалюту, или 2025 год — последний вздох перед резкой коррекцией? Мы не должны исключать возможность падения цен ниже 50 000 долларов в 2026 году», — сказал Ведсон. Аналитик завершил свой комментарий, заявив, что все эти сценарии являются лишь теоретическими, сказав: «Возможно, только Сатоши Накамото знает, что на самом деле произойдет». *Это не инвестиционный совет. Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и Twitter прямо сейчас, чтобы получать эксклюзивные новости, аналитику и данные на цепочке! Источник: https://en.bitcoinsistemi.com/expert-analyst-claims-bitcoin-will-first-fall-to-100000-then-shares-what-they-expect-next/
