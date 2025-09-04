Etherealize привлекает 40M $ для сотрудничества с банками

Ethereum Сторонники Ethereum оттачивают свои аргументы для традиционных финансов. Etherealize, группа, основанная в начале этого года ветераном блокчейна Дэнни Райаном и бывшим трейдером Вивеком Раманом, привлекла 40 миллионов долларов в раунде под руководством Paradigm и Electric Capital. Некоммерческая организация заявляет, что средства будут направлены на убеждение банков, управляющих активами и платежных сетей в том, что Ethereum должен стать основой мировой финансовой инфраструктуры. От Объединения сетей к "Институциональному объединению" Райан, возглавивший переход Ethereum на доказательство доли владения, представил привлечение средств как начало "Институционального объединения" — фазы, когда глобальные финансы мигрируют на более безопасную, программируемую инфраструктуру. Тем временем Раман взаимодействует с политиками и финансовыми гигантами, даже выступая перед Конгрессом во время обсуждения законодателями Закона о ясности. Больше чем просто защита интересов Etherealize занимается не только лоббированием. Она создает конфиденциальные рельсы с доказательствами с нулевым разглашением, расчетный механизм, настроенный для токенизированных активов, и приложения, направленные на обеспечение ликвидности токенизированного фиксированного дохода. Ранние отчеты группы зашли так далеко, что прогнозируют цены ETH между 8 000 и 80 000 долларов, если институты начнут принимать его как в качестве резервного актива, так и товара. Почему это важно Эти усилия отражают более широкий сдвиг внутри сообщества Ethereum к формализации операций и представлению единого сообщения. С потрясениями в Ethereum Foundation и новым руководством, определяющим его дорожную карту, Etherealize становится партнером, полностью сосредоточенным на институциональной репутации. С января группа утверждает, что добилась прогресса как с игроками с Уолл-стрит, так и с регуляторами. С 40 миллионами долларов свежего капитала и поддержкой ведущих венчурных фирм в области криптовалют, Etherealize делает ставку на то, что следующий скачок Ethereum будет происходить не от розничных спекуляций, а от самой глобальной финансовой системы.