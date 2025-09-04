Армия XRP получила признание за свою поддержку в знаменательной победе Ripple над SEC

Пост о признании заслуг армии XRP в знаковой победе Ripple над SEC появился на BitcoinEthereumNews.com. Держатели токенов XRP сыграли решающую роль в помощи Ripple Labs обеспечить победу против Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), дело официально завершилось в прошлом месяце, когда обе стороны согласились отозвать свои апелляции. SEC подала иск против Ripple в 2020 году, утверждая, что компания продавала токены XRP как незарегистрированные ценные бумаги. В июле 2023 года в иске Комиссии по ценным бумагам и биржам США против Ripple судья Аналиса Торрес определила, что XRP по своей сути не является ценной бумагой, и дело было полностью разрешено в августе этого года. Дитон объяснил на X, что, несмотря на представление более 2 000 экспонатов, судья Торрес процитировала лишь несколько десятков, включая аффидевиты держателей XRP, его экспертное заключение и устные аргументы из дела LBRY. Он заметил: "Ни один заслуживающий доверия человек не может утверждать, что армия XRP не повлияла на дело Ripple. Если они это делают, они либо не знают фактов и правды, либо намеренно лгут". Дитон утверждает, что даже один человек может изменить исход ситуации. Дитон отметил, что признание судом аффидевитов держателей XRP и его заключения подтвердило роль голосов сообщества в юридическом процессе. Он заявил, что без этих цитат некоторые могли бы усомниться, имели ли их усилия какое-либо реальное влияние. Тем не менее, само постановление доказало обратное, показав, что активизм армии XRP действительно повлиял на рассуждения суда. Его наблюдения указывают на растущую веру в то, что коллективные действия могут значительно повлиять на ход крупных криптовалютных судебных разбирательств. Юрист даже подтвердил: "Часто говорят, что один человек не может изменить ситуацию. Я говорю: один человек может вдохновить многих людей, и вместе они могут изменить ситуацию". Некоторые члены сообщества X согласились с Дитоном в том, что армия XRP помогла повлиять на решение судьи. Один пользователь отметил, что существует реальное влияние, когда большая группа участвует...