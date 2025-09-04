Джекпот Powerball достиг 1,7 миллиарда $—третий крупнейший лотерейный приз в истории
Пост Джекпот Powerball достиг 1,7 миллиарда долларов — третий по величине лотерейный приз за всю историю появился на BitcoinEthereumNews.com. Главное Джекпот Powerball вырос до 1,7 миллиарда долларов — третий по величине лотерейный приз за всю историю — после того, как ни один билет не совпал со всеми шестью номерами, разыгранными в среду вечером, хотя окончательный победитель, вероятно, получит гораздо меньшую выплату после учета налогов и других вычетов. Джекпот Powerball вырос до 1,7 миллиарда долларов после розыгрыша в среду вечером. Anadolu через Getty Images Ключевые факты Шесть номеров, разыгранных в понедельник вечером, были 3, 16, 29, 61, 69 и красный Powerball 22. Если победитель появится в следующем розыгрыше, ему придется выбирать между получением приза в 1,7 миллиарда долларов, распределенного на 30 ежегодных платежей, или единовременным денежным призом в 770,3 миллиона долларов. Если будет выбрана единовременная выплата, выигрыш снизится примерно до 585,4 миллиона долларов после применения обязательного федерального удержания в размере 24%. В зависимости от налогооблагаемого дохода, победитель может столкнуться с федеральной предельной ставкой до 37%, что еще больше сократит его выигрыш до 485,3 миллиона долларов. Если победитель выберет путь рассрочки, его ежегодные платежи в размере около 56,6 миллиона долларов снизятся до 35,6 миллиона долларов, если будет применена федеральная предельная ставка 37%. Победитель также может столкнуться с дополнительными налогами в зависимости от штата проживания, поскольку некоторые, такие как Нью-Йорк, облагают лотерейные выигрыши по ставке 10,9%, в то время как другие, включая Техас, Флориду и Калифорнию, этого не делают. На что обратить внимание Следующий розыгрыш джекпота Powerball состоится в субботу вечером, и если победитель снова не появится, сумма джекпота, вероятно, превзойдет самую большую в 2024 году. Следующий розыгрыш лотереи Mega Millions запланирован на пятницу, и текущая сумма джекпота составляет 336 миллионов долларов. Ключевая предыстория Будущий победитель Powerball получит самый большой лотерейный приз с октября 2023 года, когда один...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 13:06