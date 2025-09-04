2025-10-11 суббота

Polygon против Polkadot: Какой блокчейн победит в 2025 году?

Polygon против Polkadot: Какой блокчейн победит в 2025 году?

Пост Polygon против Polkadot: Какой Блокчейн победит в 2025 году? появился на BitcoinEthereumNews.com. Аналитики прогнозируют максимумы в 16$ к 2026 году, что в 3-4 раза выше текущих уровней около 3,8$. В долгосрочной перспективе Polkadot является надежным инфраструктурным активом для долгосрочных инвесторов, но, как и Polygon, это скорее стабильный рост, чем асимметричный. Polygon: лидер масштабирования Polygon является де-факто решением для масштабирования Ethereum, обрабатывая миллионы транзакций в день с более низкими комиссиями и лучшим пользовательским опытом. Его сотрудничество с крупными корпорациями, такими как Disney, Reddit и Starbucks, познакомило его с более широкой аудиторией за пределами криптовалютного сообщества. Аналитики уверены, что Polygon останется ведущей экосистемой Layer-2, поскольку ожидается, что в 2025 году будет внедрен ряд zk-rollups и других решений для масштабирования. Многие считают, что если следующая волна принятия Ethereum...
NVIDIA представляет ИИ-проект для упрощения создания 3D-объектов

NVIDIA представляет ИИ-проект для упрощения создания 3D-объектов

Пост NVIDIA представляет ИИ-чертеж для оптимизации создания 3D-объектов появился на BitcoinEthereumNews.com. Joerg Hiller 03 сен 2025 14:52 NVIDIA представляет ИИ-чертеж для генерации 3D-объектов, повышающий эффективность создания сцен. Микросервис Microsoft TRELLIS увеличивает производительность на 20%, работая на базе NVIDIA RTX. В значительном прорыве для 3D-художников, NVIDIA запустила новый ИИ-чертеж, разработанный для упрощения и ускорения создания 3D-объектов, согласно официальному блогу NVIDIA. Этот инновационный инструмент призван трансформировать традиционные, трудоемкие рабочие процессы 3D-моделирования с помощью передовых методов генеративного ИИ. Революция в создании 3D-сцен ИИ-чертеж NVIDIA для генерации 3D-объектов позволяет художникам создавать до 20 объектов из одного текстового запроса. Этот процесс значительно улучшен благодаря интеграции микросервиса Microsoft TRELLIS NVIDIA NIM, который повышает производительность на 20% по сравнению с нативными моделями. Это означает более быстрое создание высококачественных 3D-активов, позволяя художникам больше сосредоточиться на творческих задачах, а не на утомительном моделировании. Расширенные возможности прототипирования Традиционно прототипирование 3D-сцен включает создание низкокачественных активов, что может быть трудоемкой и повторяющейся задачей. Новый ИИ-чертеж автоматизирует большую часть этого процесса. Вводя художественную концепцию, большая языковая модель (LLM) чертежа генерирует разнообразные объекты для наполнения сцены, оптимизируя рабочий процесс и повышая продуктивность. Интеграция микросервиса NVIDIA Llama 3.1 8B NIM дополнительно ускоряет генерацию идей, предоставляя художникам мощный инструмент для творческого исследования. Кроме того, NVIDIA SANA, фреймворк для преобразования текста в изображение, предлагает высококачественные предварительные просмотры потенциальных объектов, предоставляя художникам гибкость для изменения или отказа от этих цифровых активов по мере необходимости. Беспрепятственная интеграция и экспорт После создания эти 3D-объекты могут быть легко преобразованы в готовые к использованию модели через микросервис Microsoft TRELLIS NVIDIA NIM. Чертеж также поддерживает прямой экспорт в Blender, платформу 3D с открытым исходным кодом, а также другие популярные 3D-приложения, облегчая...
Куда движется цена Биткоина, если золото достигнет 5000 $ согласно Goldman Sachs?

Куда движется цена Биткоина, если золото достигнет 5000 $ согласно Goldman Sachs?

Пост Куда движется цена Биткоина, если золото достигнет 5000 $ согласно Goldman Sachs? появился на BitcoinEthereumNews.com. Желтый металл золото доминирует в рыночных разговорах, превосходя динамику цены Биткоина и S&P 500 в 2025 году. Банковский гигант Goldman Sachs сделал смелый прогноз, что цена золота может вырасти до 5 000 $, если доверие к Федеральному резерву будет подорвано. Кроме того, потеря силы доллара США может еще больше ускорить рост желтого металла. Корреляция цены Биткоина и золота остается неизменной Ранее сегодня фьючерсы на золото продолжили свой рост до исторического максимума в 3 630 $ за унцию, при этом общие запасы в ETF золота достигли рекордного уровня в 2 905 тонн к концу августа. Желтый металл превзошел BTC в 2025 году с приростом в 37% с начала года против 22% прироста BTC. Глядя на пятилетний график, видна сильная корреляция между физическим золотом и "цифровым золотом", также известным как Биткоин. На фоне всей макроэкономической неопределенности, связанной с тарифами Трампа и растущей инфляцией, цена золота демонстрирует линейный рост до исторических максимумов. Согласно приведенному выше графику, если цена Биткоина догонит рост золота, она может вырасти до 185 000 $ в течение следующих 200 дней. Это подчеркивает возможность еще одного 70% ралли BTC в ближайшие месяцы. Поскольку вероятность снижения ставок ФРС растет во время сентябрьского заседания FOMC, цена Биткоина может вскоре догнать показатели золота на фоне вливания ликвидности. Управляющий ФРС Крис Уоллер потребовал снижения ставки на 25 базисных пунктов во время предстоящего заседания FOMC. Возможный рост BTC, если золото достигнет 5 000 $ Банковский гигант Goldman Sachs сделал смелый прогноз, отметив, что цена золота может вырасти до 5 000 $, если автономия ФРС окажется под угрозой после недавних вызовов со стороны администрации Трампа. Недавний эпизод увольнения президентом США Дональдом Трампом управляющего ФРС Лизы Кук вызвал дискуссии. Вскоре после того, как Кук подала встречный иск...
BlockDAG, Nexchain, Coldware и SUBBD

BlockDAG, Nexchain, Coldware и SUBBD

Пост BlockDAG, Nexchain, Coldware и SUBBD появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто Новости Узнайте, почему BlockDAG является лучшей предпродажной криптовалютой 2025 года с привлеченными 395M долларов. Сравните его с Nexchain, Coldware и SUBBD. Предпродажи часто создают самые большие истории роста в криптовалюте. Монеты, предлагаемые по ранним ценам, могут принести значительные вознаграждения при тщательном выборе. Прямо сейчас внимание сосредоточено на нескольких именах, но одно явно впереди. BlockDAG уже привлек более 395 миллионов долларов, продал более 25,7 миллиардов монет и зафиксировал цену предпродажи на уровне 0,0013 долларов во время События Развертывания BDAG. Эта корректировка завершила бонусные уровни, обеспечивая справедливость и прозрачность для каждого покупателя. С китовыми покупками и массовым внедрением BlockDAG лидирует в предпродажах. Другие имена, такие как Nexchain, Coldware и SUBBD, также предлагают свои идеи. Nexchain продвигает масштабирование ИИ, Coldware связывает оборудование с криптовалютой, а SUBBD стремится поддерживать экономику создателей. Тем не менее, ни один из них не демонстрирует такие же темпы или доверие, которые построил BlockDAG. Давайте посмотрим, как сравниваются проекты и почему BlockDAG называют лучшей предпродажной криптовалютой сегодня. 1. BlockDAG: Сила и масштаб в цифрах BlockDAG удерживает корону как лучшая предпродажная криптовалюта в 2025 году, и его результаты делают это очевидным. Предпродажа уже превысила 395 миллионов долларов, с монетами BlockDAG (BDAG) по цене 0,03 долларов в Партии 30. Ранние покупатели, вошедшие в Партию 1 всего за 0,001 доллар, увидели доходность в 2900%. Даже с более высокой ценой монеты сегодня сильный рост все еще возможен, если она достигнет целевой цены запуска в 0,05 долларов. Такие доходы объясняют, почему крупные покупатели вошли с многомиллионными вложениями в 4,4M долларов и 4,3M долларов, продвигая свои имена на вершину таблицы лидеров. Внедрение уже сильное, с более чем 3 миллионами людей, использующих приложение для майнинга X1, и тысячами проданных майнеров. Объединяя реальные продукты, быстрорастущее сообщество и непревзойденную видимость, BlockDAG занял...
Армия XRP получила признание за свою поддержку в знаменательной победе Ripple над SEC

Армия XRP получила признание за свою поддержку в знаменательной победе Ripple над SEC

Пост о признании заслуг армии XRP в знаковой победе Ripple над SEC появился на BitcoinEthereumNews.com. Держатели токенов XRP сыграли решающую роль в помощи Ripple Labs обеспечить победу против Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), дело официально завершилось в прошлом
Metaplanet показывает, что BTCTC усиливают волатильность Биткоина

Metaplanet показывает, что BTCTC усиливают волатильность Биткоина

Пост Metaplanet показывает, как BTCTC усиливают Волатильность Биктоина, появился на BitcoinEthereumNews.com. За последние 10 недель акции компаний с казначейством Биткоина (BTCTC) упали на 50-80%, вызвав широкую обеспокоенность среди инвесторов. Случай Metaplanet (MTPLF) подчеркивает суровую волатильность, поскольку в течение 18 месяцев компания прошла через 12 "мини-медвежьих рынков". Это поднимает вопрос: отражают ли акции BTCTC волатильность Биткоина, или внутренние корпоративные факторы также влияют на них? Когда акции BTCTC рискованнее самого Биткоина За последние 10 недель акции компаний с казначейством Биткоина (BTCTC) зафиксировали падение на 50-80%, что вызвало волну беспокойства в инвестиционном сообществе. Metaplanet (MTPLF) является ярким примером этой серьезной волатильности. Спонсировано Спонсировано Колебания цен акций компаний с казначейством Биткоина. Источник: X В течение 18 месяцев Metaplanet пережил 12 мини-медвежьих рынков — от однодневных падений до продолжительных нисходящих трендов. В среднем каждое снижение составляло около -32,4% и длилось 20 дней. Примечательно, что худшая фаза привела к падению акций на 78,6% за 119 дней (25 июля – 21 ноября 2024 года). Цена акций Metaplanet. Источник: Mark Moss Вопрос в том, полностью ли эти спады влияют на собственную волатильность Биткоина (BTC). По данным аналитика Марка Мосса, данные показывают, что только 41,7% (5 из 12) коррекций Metaplanet совпали с циклами падения Биткоина. И наоборот, более половины были вызваны внутренними корпоративными факторами, включая выпуск опционов, привлечение капитала или сокращение "премии Биткоина" — разрыва между ценой акций и фактической стоимостью запасов BTC. Тем не менее, Марк заметил частичную связь. В частности, самые глубокие падения Metaplanet (такие как -78,6% или -54,4%) имели тенденцию совпадать со значительными просадками Биткоина. Это говорит о том, что как только BTC входит в фазу высокой волатильности, акции BTCTC часто остаются слабыми дольше, страдая от двойного удара как рыночной, так и внутренней динамики. Конечно, Биткоин остается доминирующим влиянием. Однако корпоративные переменные действуют как реальное "кредитное плечо", усиливая волатильность BTCTC далеко за пределы...
Три новых кошелька перевели 290M $ с FalconX

Три новых кошелька перевели 290M $ с FalconX

Пост «Три новых кошелька переводят 290 миллионов $ с FalconX» появился на BitcoinEthereumNews.com. Массовый вывод ETH: Три новых кошелька переводят 290 миллионов $ с FalconX Перейти к содержанию Главная Новости криптовалют Массовый вывод ETH: Три новых кошелька переводят 290 миллионов $ с FalconX Источник: https://bitcoinworld.co.in/massive-eth-withdrawal-falconx/
Джекпот Powerball достиг 1,7 миллиарда $—третий крупнейший лотерейный приз в истории

Джекпот Powerball достиг 1,7 миллиарда $—третий крупнейший лотерейный приз в истории

Пост Джекпот Powerball достиг 1,7 миллиарда долларов — третий по величине лотерейный приз за всю историю появился на BitcoinEthereumNews.com. Главное Джекпот Powerball вырос до 1,7 миллиарда долларов — третий по величине лотерейный приз за всю историю — после того, как ни один билет не совпал со всеми шестью номерами, разыгранными в среду вечером, хотя окончательный победитель, вероятно, получит гораздо меньшую выплату после учета налогов и других вычетов. Джекпот Powerball вырос до 1,7 миллиарда долларов после розыгрыша в среду вечером. Anadolu через Getty Images Ключевые факты Шесть номеров, разыгранных в понедельник вечером, были 3, 16, 29, 61, 69 и красный Powerball 22. Если победитель появится в следующем розыгрыше, ему придется выбирать между получением приза в 1,7 миллиарда долларов, распределенного на 30 ежегодных платежей, или единовременным денежным призом в 770,3 миллиона долларов. Если будет выбрана единовременная выплата, выигрыш снизится примерно до 585,4 миллиона долларов после применения обязательного федерального удержания в размере 24%. В зависимости от налогооблагаемого дохода, победитель может столкнуться с федеральной предельной ставкой до 37%, что еще больше сократит его выигрыш до 485,3 миллиона долларов. Если победитель выберет путь рассрочки, его ежегодные платежи в размере около 56,6 миллиона долларов снизятся до 35,6 миллиона долларов, если будет применена федеральная предельная ставка 37%. Победитель также может столкнуться с дополнительными налогами в зависимости от штата проживания, поскольку некоторые, такие как Нью-Йорк, облагают лотерейные выигрыши по ставке 10,9%, в то время как другие, включая Техас, Флориду и Калифорнию, этого не делают. На что обратить внимание Следующий розыгрыш джекпота Powerball состоится в субботу вечером, и если победитель снова не появится, сумма джекпота, вероятно, превзойдет самую большую в 2024 году. Следующий розыгрыш лотереи Mega Millions запланирован на пятницу, и текущая сумма джекпота составляет 336 миллионов долларов. Ключевая предыстория Будущий победитель Powerball получит самый большой лотерейный приз с октября 2023 года, когда один...
Киты накапливают Chainlink

Киты накапливают Chainlink

Пост Киты Накапливают Chainlink появился на BitcoinEthereumNews.com. Альткоины Новые данные от аналитической фирмы Alphractal предполагают, что Chainlink может входить в критическую фазу накопления, при этом крупные держатели стабильно увеличивают свои доли. Alphractal подчеркнул, что реализованная цена LINK – метрика, отслеживающая среднюю стоимостную основу оборотных токенов – находится около 15$. Аналитики говорят, что этот уровень может служить основной страховочной сеткой, если цены отступят, отмечая его как стратегическую зону для долгосрочного накопления. Крупные Держатели Добавляют Больше LINK Кошельки, контролирующие от 100 000 до 1 миллиона LINK, а также те, у которых более 1 миллиона токенов, тихо расширяют свои позиции. Согласно Alphractal, эта тенденция отражает растущую уверенность китов и игроков институционального масштаба, которые видят в Chainlink ключевой инфраструктурный проект для следующего рыночного цикла. Рост Ценового Импульса LINK вырос примерно на 40% за последний месяц, поднявшись до 23,70$ на момент публикации. Эта производительность подняла Chainlink до 11-й крупнейшей криптовалюты по рыночной капитализации, подпитывая спекуляции о том, что он может сыграть непропорционально большую роль, если сформируется еще один бычий рынок. Для аналитиков Alphractal сообщение ясно: в то время как трейдеры гонятся за краткосрочными движениями, крупнейшие инвесторы тихо рассматривают Chainlink как фундаментальный актив для будущего децентрализованных финансов. Информация, представленная в этой статье, предназначена только для информационных целей и не является финансовым, инвестиционным или торговым советом. Coindoo.com не одобряет и не рекомендует какую-либо конкретную инвестиционную стратегию или криптовалюту. Всегда проводите собственное исследование и консультируйтесь с лицензированным финансовым консультантом перед принятием любых инвестиционных решений. Автор Алекс - опытный финансовый журналист и энтузиаст криптовалют. С более чем 8-летним опытом освещения крипто, блокчейн и финтех индустрий, он хорошо разбирается в сложном и постоянно развивающемся мире цифровых активов. Его проницательные и побуждающие к размышлениям статьи предоставляют читателям четкую картину последних разработок и тенденций на рынке...
US Bancorp возобновляет хранение Биткоина после 3-летней паузы

US Bancorp возобновляет хранение Биткоина после 3-летней паузы

Пост US Bancorp возобновляет хостинг Биктоина после 3-летней паузы появился на BitcoinEthereumNews.com. US Bancorp возобновляет хостинг Биктоина после 3-летней паузы Регистрация для нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите вашу эл. почту. Rubmar - крипто-энтузиаст, которая любит учиться и постоянно совершенствоваться. Ей нравится сообщать о последних новостях и событиях в криптоиндустрии. Rubmar также увлекается скрапбукингом, рукоделием, симуляционными играми и просмотром футбола. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр профиля или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/us-bancorp-resumes-bitcoin-custody-services/
