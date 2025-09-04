Акции American Bitcoin взлетели, а затем упали при дебюте на Nasdaq
Акции American Bitcoin Corp. резко колебались во время своего дебюта на Nasdaq, взлетев более чем на 90% перед тем, как потерять большую часть своих достижений и закрыть день с ростом всего на 16,5%. Краткое содержание: акции American Bitcoin выросли до 13,20 $ в начале торгов, прежде чем упасть на 49% до 6,72 $ и закрыться на уровне 8,05 $, что на 16,5% выше. Дебют оценил связанного с Трампом Биткоин-майнера в 5 миллиардов $, с 2 443 BTC стоимостью 273 миллиона $ в резервах. Nasdaq приостанавливал торги пять раз из-за резких колебаний, хотя акции выросли еще на 5% после закрытия торгов. American Bitcoin Corp., компания по майнингу и накоплению Биткоина, поддерживаемая Эриком и Дональдом Трампом-младшим, совершила волатильный дебют на Nasdaq, взлетев на 91%, прежде чем упасть вдвое в первую торговую сессию. Акции закрылись на уровне 8,05 $ 3 сентября 2025 года, согласно данным Yahoo Finance. Бурный первый день акций American Bitcoin Акции открылись около 6,90 $, поднялись до пика в 13,20 $, а затем упали до 6,72 $ перед закрытием на уровне 8,05 $, что на 16,5% выше за день. Торги после закрытия добавили еще 5%, подняв акции до 8,45 $. Торги приостанавливались пять раз из-за резких колебаний цен. Дебют оценил компанию примерно в 5 миллиардов $, с казначейством в 2 443 Биткоина (BTC) стоимостью около 273 миллионов $. Листинг был завершен через обратное слияние с Gryphon Digital Mining (Nasdaq: GRYP) полностью за счет акций, что является более быстрым путем, чем традиционное IPO. Акционеры Gryphon одобрили сделку в конце августа, оставив Hut 8 Corp. с 80% собственности, а братьям Трамп - с совместной долей в 20%. Рыночная стратегия и планы по привлечению средств После запуска компания объявила о рыночном предложении до 2,1 миллиарда $ в акциях класса А. Выручка пойдет на дополнительные покупки Биткоина, новое ASIC-оборудование для майнинга и общие операции, повторяя казначейскую стратегию Strategy по сочетанию бизнес-операций с накоплением Биткоина. Эрик Трамп назвал листинг «историческим...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 15:20