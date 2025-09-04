2025-10-11 суббота

ChainUp названа двойным финалистом премии Thomson Reuters' ALB Pan-Asian Regulatory Awards 2025

ChainUp названа двойным финалистом премии Thomson Reuters' ALB Pan-Asian Regulatory Awards 2025

Пост ChainUp Named Double Finalist at Thomson Reuters' ALB Pan-Asian Regulatory Awards 2025 появился на BitcoinEthereumNews.com. СИНГАПУР, 4 сентября 2025 г. /PRNewswire/ — ChainUp, глобальный поставщик решений для цифровых активов, стал финалистом в двух категориях на Asian Legal Business (ALB) Pan-Asian Regulatory Awards 2025. Это признание, представленное Thomson Reuters, подчеркивает роль компании в быстро развивающейся отрасли, где надежная технология является основным требованием для соответствия нормативным требованиям. Номинации ChainUp: Команда года по соответствию требованиям поставщика услуг виртуальных активов (VASP) и Поставщик года решений для мониторинга транзакций. Номинации отражают приверженность компании к предоставлению критически важной инфраструктуры, которая решает наиболее актуальные проблемы соответствия, с которыми сталкивается экосистема цифровых активов. "Пространство цифровых активов находится в поворотной точке, и статус финалиста премии, поддерживаемой Thomson Reuters, подтверждает наш стратегический фокус на институциональной безопасности и соответствии требованиям", — сказал Сейлор Чжун, основатель и генеральный директор ChainUp. "Наши решения разработаны для того, чтобы предоставить бизнесу инструменты, необходимые для навигации по развивающимся мандатам, от проверки санкций до борьбы с финансовыми преступлениями, позволяя им работать с ясностью и целостностью. Это признание принадлежит нашей команде и их преданности созданию фундаментальной технологии, которая поддерживает следующую фазу роста отрасли". ALB Pan-Asian Regulatory Awards оцениваются независимой комиссией из руководителей юридической отрасли. Победители будут объявлены на церемонии 18 сентября 2025 года в Сингапуре. О ChainUp ChainUp, ведущий глобальный поставщик решений для цифровых активов, помогает бизнесу ориентироваться в сложностях этой развивающейся экосистемы. Основанная в 2017 году со штаб-квартирой в Сингапуре, ChainUp обслуживает разнообразную клиентуру, от компаний Web3 до устоявшихся финансовых учреждений. Комплексный набор решений ChainUp включает решения для криптовалютных бирж, ликвидность как услугу, услуги хостинга, MPC кошелек как услугу, инструмент аналитики отслеживания криптовалют KYT, токенизацию активов, управление криптоактивами и инфраструктуру Web3, такую как майнинг, стейкинг и блокчейн API. Для получения дополнительной информации посетите: https://www.chainup.com/. Отказ от ответственности:...
BitcoinEthereumNews 2025/09/04 15:43
Стратегическая компания TON представляет план обратного выкупа акций на сумму 250 миллионов $ для увеличения холдингов

Стратегическая компания TON представляет план обратного выкупа акций на сумму 250 миллионов $ для увеличения холдингов

Пост TON Strategy Company представляет план выкупа акций на 250 миллионов долларов для увеличения активов появился на BitcoinEthereumNews.com. TON Strategy Company одобрила план выкупа своих акций на сумму 250 миллионов долларов. Этот план направлен на улучшение баланса активов Toncoin. TON Strategy нацелена на повышение стоимости для акционеров с помощью выкупа на сумму 250 миллионов долларов В недавнем пресс-релизе компания TON Strategy Company (ранее Verb Technology) объявила, что ее совет директоров одобрил план выкупа акций на сумму 250 миллионов долларов. Это будет осуществляться либо через операции на открытом рынке, либо альтернативными методами, разрешенными законодательством о ценных бумагах. Компания не обязана приобретать определенное количество акций. Однако на решение будут влиять такие факторы, как рыночные условия, ликвидность и цена акций. Исполнительный председатель Мануэль Штоц объяснил, что стратегия разработана для обеспечения гибкости компании в распределении капитала. Если акции торгуются со скидкой к чистой стоимости активов (NAV), компания может приступить к выкупу. С другой стороны, если акции торгуются с премией, TON Strategy может выпустить акции для приобретения дополнительных Toncoin. "В зависимости от рыночных условий и других факторов, если акции торгуются с премией к NAV, компания может рассмотреть возможность выпуска акций для покупки TON. И наоборот, компания может рассмотреть возможность выкупа собственных акций, если они торгуются со скидкой к NAV. Программа выкупа предоставляет нам инструмент, позволяющий это сделать", - сказал Штоц. Запуск программы выкупа следует за недавним ребрендингом компании и переходом тикера на TONX на рынке капитала Nasdaq. Ранее работая как Verb Technology, фирма полностью приняла стратегию цифрового казначейства, ориентированную на Toncoin. Как ранее сообщал CoinGape, TON Strategy раскрыла активы стоимостью 780 миллионов долларов. Они включали 713 миллионов долларов в Toncoin и 67 миллионов долларов наличными. Этот портфель позиционирует ее как одного из самых заметных институциональных сторонников своей экосистемы. Показатели акций TONX и Toncoin Согласно данным Yahoo Finance, ...
BitcoinEthereumNews 2025/09/04 15:31
Мега-бык Ethereum Том Ли раскрыл "разумную стоимость" цены ETH!

Мега-бык Ethereum Том Ли раскрыл "разумную стоимость" цены ETH!

Соучредитель Fundstrat и известный рыночный стратег Том Ли сделал примечательную оценку потенциальной стоимости Ethereum (ETH). По мнению Ли, если половина объема обработки платежей текущей банковской системы будет перенесена на блокчейн, цена ETH может достичь 60 тысяч долларов. Это означает примерно 18-кратный рост от текущих уровней. В своем анализе Ли рассматривает Ethereum как платежную инфраструктуру и [...] Источник: Bitcoinsistemi.com
Coinstats 2025/09/04 15:25
Акции American Bitcoin взлетели, а затем упали при дебюте на Nasdaq

Акции American Bitcoin взлетели, а затем упали при дебюте на Nasdaq

Пост «Акции American Bitcoin взлетают, а затем падают при дебюте на Nasdaq» появился на BitcoinEthereumNews.com. Акции American Bitcoin Corp. резко колебались во время своего дебюта на Nasdaq, взлетев более чем на 90% перед тем, как потерять большую часть своих достижений и закрыть день с ростом всего на 16,5%. Краткое содержание: акции American Bitcoin выросли до 13,20 $ в начале торгов, прежде чем упасть на 49% до 6,72 $ и закрыться на уровне 8,05 $, что на 16,5% выше. Дебют оценил связанного с Трампом Биткоин-майнера в 5 миллиардов $, с 2 443 BTC стоимостью 273 миллиона $ в резервах. Nasdaq приостанавливал торги пять раз из-за резких колебаний, хотя акции выросли еще на 5% после закрытия торгов. American Bitcoin Corp., компания по майнингу и накоплению Биткоина, поддерживаемая Эриком и Дональдом Трампом-младшим, совершила волатильный дебют на Nasdaq, взлетев на 91%, прежде чем упасть вдвое в первую торговую сессию. Акции закрылись на уровне 8,05 $ 3 сентября 2025 года, согласно данным Yahoo Finance. Бурный первый день акций American Bitcoin Акции открылись около 6,90 $, поднялись до пика в 13,20 $, а затем упали до 6,72 $ перед закрытием на уровне 8,05 $, что на 16,5% выше за день. Торги после закрытия добавили еще 5%, подняв акции до 8,45 $. Торги приостанавливались пять раз из-за резких колебаний цен. Дебют оценил компанию примерно в 5 миллиардов $, с казначейством в 2 443 Биткоина (BTC) стоимостью около 273 миллионов $. Листинг был завершен через обратное слияние с Gryphon Digital Mining (Nasdaq: GRYP) полностью за счет акций, что является более быстрым путем, чем традиционное IPO. Акционеры Gryphon одобрили сделку в конце августа, оставив Hut 8 Corp. с 80% собственности, а братьям Трамп - с совместной долей в 20%. Рыночная стратегия и планы по привлечению средств После запуска компания объявила о рыночном предложении до 2,1 миллиарда $ в акциях класса А. Выручка пойдет на дополнительные покупки Биткоина, новое ASIC-оборудование для майнинга и общие операции, повторяя казначейскую стратегию Strategy по сочетанию бизнес-операций с накоплением Биткоина. Эрик Трамп назвал листинг «историческим...
BitcoinEthereumNews 2025/09/04 15:20
ИИ-агенты станут главными пользователями стейблкоинов: Новограц из Galaxy

ИИ-агенты станут главными пользователями стейблкоинов: Новограц из Galaxy

Пост "ИИ-агенты станут основными пользователями стейблкоинов: Новограц из Galaxy" появился на BitcoinEthereumNews.com. Генеральный директор Galaxy Digital Майк Новограц заявил, что ИИ-агенты вскоре станут основными пользователями стейблкоинов. Во время интервью Bloomberg, опубликованного в среду, Новограц сказал, что "в недалеком будущем самым крупным пользователем стейблкоинов станет ИИ". Он ожидает, что пользователи смогут попросить ИИ купить продукты и тот самостоятельно выполнит необходимые транзакции: "Ваш продуктовый агент, который знает, что вы любите есть, знает, соблюдаете ли вы диету или нет, определит, какие продукты и где купить". ИИ-агенты — это автономные программы, способные воспринимать окружающую среду, принимать решения и действовать для достижения целей без постоянного вмешательства человека. Основная особенность, отличающая эти системы от большинства современных систем ИИ, — их более высокая степень независимости. Новограц подчеркнул, что такой агент не будет "отправлять банковский перевод или Venmo", а вместо этого будет полагаться на транзакции в стейблкоинах. Он сказал, что не знает, будут ли такие системы внедрены через год или пять лет, но ожидает, что мы "увидим взрыв транзакций в стейблкоинах". Майкл Новограц. Источник: Wikimedia Связанное: Биктоин за 1 млн $ в 2026 году сигнализировал бы о проблемах: Майк Новограц из Galaxy Стейблкоины на подъеме Замечания Новограца следуют за сообщениями о том, что внедрение стейблкоинов в платежи значительно растет. Сообщения начала июня указывали, что по крайней мере четыре технологические компании, включая Apple, X, Airbnb и Google, изучают стейблкоины как средство снижения комиссий и улучшения трансграничных платежей. В прошлом месяце мировой продуктовый гигант Spar объявил о поддержке платежей в стейблкоинах и криптовалютах в своих магазинах по всей Швейцарии. В середине июня гигант электронной коммерции Shopify запустил ранний доступ к платежам в стейблкоинах USDC от Circle в сотрудничестве с крупной американской биржей Coinbase. В конце июля платежная компания...
BitcoinEthereumNews 2025/09/04 15:19
Наоми Осака выходит в первый полуфинал турнира Большого шлема в качестве мамы

Наоми Осака выходит в первый полуфинал турнира Большого шлема в качестве мамы

Пост «Наоми Осака впервые выходит в полуфинал турнира Большого шлема в качестве мамы» появился на BitcoinEthereumNews.com. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 03 СЕНТЯБРЯ: Наоми Осака из Японии в матче против Каролины Муховой из Чешской Республики в четвертьфинале в 11-й день US Open в Национальном теннисном центре USTA имени Билли Джин Кинг 03 сентября 2025 года в Нью-Йорке (Фото: Роберт Пранж/Getty Images) Getty Images Четырехкратная чемпионка турниров Большого шлема Наоми Осака сказала, что «Вес был снят с моих плеч» после того, как она впервые вышла в полуфинал турнира Большого шлема в качестве матери на Открытом чемпионате США. Победа со счетом 6-4, 7-6(3) над чешской 11-й сеяной Каролиной Муховой в четвертьфинале в среду привела двукратную чемпионку US Open Осаку к ее третьему полуфиналу в Нью-Йорке и пятому в целом на турнирах Большого шлема. 27-летняя теннисистка, взявшая длительный декретный отпуск после рождения дочери Шай в 2023 году, боролась за стабильность после возвращения в тур WTA в прошлом сезоне. Но в этом сезоне она нашла свою блестящую новую форму. Осака вышла в финал ASB Classic в Окленде в начале 2025 года и в финал Canadian Open в Монреале в прошлом месяце, всего за несколько дней до US Open. «Меня действительно вдохновляют все мамы в туре», – сказала Осака после матча. «Но у меня также есть это чувство, что я недостаточно хороша или что меня оставляют позади. «И я думаю, когда все мамы вернулись и сразу же хорошо выступили, я как-то почувствовала, что со мной что-то не так. Я знаю, что Белинда [Бенчич] вышла в полуфинал Уимблдона, поэтому я действительно чувствовала, что проигрываю гонку каким-то странным образом. «Так что да, это было у меня в голове, но теперь я здесь, и я чувствую, что Вес был снят с моих плеч». Далее: Наоми Осака против Аманды Анисимовой Выбив Мухову, которая...
BitcoinEthereumNews 2025/09/04 14:51
Почему принципиальная позиция Брайана Армстронга привела к увольнениям

Почему принципиальная позиция Брайана Армстронга привела к увольнениям

Пост «Почему принципиальная позиция Брайана Армстронга привела к увольнениям» появился на BitcoinEthereumNews.com. Политика Coinbase в отношении ИИ: Почему принципиальная позиция Брайана Армстронга привела к увольнениям Перейти к содержанию Главная Новости криптовалют Политика Coinbase в отношении ИИ: Почему принципиальная позиция Брайана Армстронга привела к увольнениям Источник: https://bitcoinworld.co.in/coinbase-ai-policy-firings/
BitcoinEthereumNews 2025/09/04 14:35
Навигация по NFT и законам об интеллектуальной собственности

Навигация по NFT и законам об интеллектуальной собственности

Пост «Навигация по невзаимозаменяемым токенам(NFT) и законам об интеллектуальной собственности» появился на BitcoinEthereumNews.com. Law and Ledger — это новостной сегмент, посвященный криптоюридическим новостям, представленный вам Kelman Law — юридической фирмой, специализирующейся на коммерции цифровых активов. Следующая редакционная статья была написана Алексом Форхэндом и Майклом Хандельсманом для Kelman.Law. NFT, интеллектуальная собственность и юридические проблемы активов, созданных с помощью ИИ. Поскольку невзаимозаменяемые токены (NFT) [...] Источник: https://news.bitcoin.com/navigating-nfts-and-intellectual-property-law/
BitcoinEthereumNews 2025/09/04 14:07
Сентябрьская подготовка: Будет ли следующее движение Kaspa (KAS) двузначным ралли?

Сентябрьская подготовка: Будет ли следующее движение Kaspa (KAS) двузначным ралли?

Kaspa в последние недели демонстрирует боковое движение рынка, но может ли следующее крупное движение цены KAS стать двузначным ралли? Глядя на график, короткий ответ - нет на данный момент, но это может измениться при определенных условиях. Цена KAS находится под нисходящей линией тренда с июля. Каждая попытка подняться выше
Coinstats 2025/09/04 14:04
Пенсионный фонд Калифорнии на 500 миллиардов долларов разделился по вопросу инвестиций в Биткоин

Пенсионный фонд Калифорнии на 500 миллиардов долларов разделился по вопросу инвестиций в Биткоин

Кандидаты разделились во мнениях относительно крипто, несмотря на то, что 410 596 акций фонда в Стратегии, оцененные в 166M $, обеспечивают значительное воздействие Биткоина.
Coinstats 2025/09/04 14:00
