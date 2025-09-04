Наоми Осака выходит в первый полуфинал турнира Большого шлема в качестве мамы

Пост «Наоми Осака впервые выходит в полуфинал турнира Большого шлема в качестве мамы» появился на BitcoinEthereumNews.com. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 03 СЕНТЯБРЯ: Наоми Осака из Японии в матче против Каролины Муховой из Чешской Республики в четвертьфинале в 11-й день US Open в Национальном теннисном центре USTA имени Билли Джин Кинг 03 сентября 2025 года в Нью-Йорке (Фото: Роберт Пранж/Getty Images) Getty Images Четырехкратная чемпионка турниров Большого шлема Наоми Осака сказала, что «Вес был снят с моих плеч» после того, как она впервые вышла в полуфинал турнира Большого шлема в качестве матери на Открытом чемпионате США. Победа со счетом 6-4, 7-6(3) над чешской 11-й сеяной Каролиной Муховой в четвертьфинале в среду привела двукратную чемпионку US Open Осаку к ее третьему полуфиналу в Нью-Йорке и пятому в целом на турнирах Большого шлема. 27-летняя теннисистка, взявшая длительный декретный отпуск после рождения дочери Шай в 2023 году, боролась за стабильность после возвращения в тур WTA в прошлом сезоне. Но в этом сезоне она нашла свою блестящую новую форму. Осака вышла в финал ASB Classic в Окленде в начале 2025 года и в финал Canadian Open в Монреале в прошлом месяце, всего за несколько дней до US Open. «Меня действительно вдохновляют все мамы в туре», – сказала Осака после матча. «Но у меня также есть это чувство, что я недостаточно хороша или что меня оставляют позади. «И я думаю, когда все мамы вернулись и сразу же хорошо выступили, я как-то почувствовала, что со мной что-то не так. Я знаю, что Белинда [Бенчич] вышла в полуфинал Уимблдона, поэтому я действительно чувствовала, что проигрываю гонку каким-то странным образом. «Так что да, это было у меня в голове, но теперь я здесь, и я чувствую, что Вес был снят с моих плеч». Далее: Наоми Осака против Аманды Анисимовой Выбив Мухову, которая...