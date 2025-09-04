somETHing вырос более чем на 30% за 24 часа после ретвита Виталика Бутерина
Пост о том, что somETHing вырос более чем на 30% за 24 часа после ретвита Виталика Бутерина, появился на BitcoinEthereumNews.com. Believe in somΞing (somETHing), недавно созданная криптовалюта, взлетела более чем на 30% в результате прокачки, частично связанной с вкладом соучредителя Ethereum (ETH) Виталика Бутерина. На момент публикации somETHing торговался по цене 0,03214 $, что отражает рост на 32,97% за последние сутки. За тот же период объем торгов токена вырос до 218 600 $, что является заметным скачком по сравнению с его обычно низкой активностью, при рыночной капитализации в 1,3 миллиона $. График цены somETHing за один день. Источник: CoinMarketCap Несмотря на рост, токен остается крайне неликвидным, с торговлей всего 461,2 единиц и без зарегистрированных уникальных трейдеров, покупателей или продавцов. Почему растет somETHing Внезапный рост частично связан с репостом в X от Бутерина поста от 31 июля от Мариуса ван дер Вейдена, видной фигуры в экосистеме Ethereum. В посте под названием "Believe in somΞing" он поделился интроспективным сообщением о своем пути с сетью, когда она отмечала свое 10-летие. Репост Виталика Бутерина о somETHing. Источник: X Пост Вейдена, который Бутерин усилил, отражает его путь с момента создания Ethereum в 2015 году. Он подчеркнул свою роль в Ethereum Foundation и свой вклад в развитие сети, включая успешное выполнение обновления 'The Merge' в 2022 году. Примечательно, что ностальгический тон поста и акцент на децентрализованном этосе Ethereum, похоже, нашли отклик у сообщества, привлекая внимание к somETHing. В целом, отсутствие устойчивой торговой активности предполагает, что спекулятивный ажиотаж вокруг репоста Бутерина стимулирует прокачку больше, чем реальный спрос. Это явление не редкость в криптопространстве, где одно одобрение от высокопоставленной фигуры, такой как Бутерин, может вызвать заметные краткосрочные движения цены. Изображение предоставлено Shutterstock Источник: https://finbold.com/something-pumps-over-30-in-24-hours-on-vitalik-buterins-retweet/
BitcoinEthereumNews2025/09/04 16:18