2025-10-11 суббота

Поисковые запросы по мем-коинам растут – Грядет ли новый бум?

Поисковые запросы по мем-коинам растут – Грядет ли новый бум?

Пост Поисковые запросы по мем-коинам растут – Грядет ли новый бум? появился на BitcoinEthereumNews.com. Альткоины Розничные трейдеры медленно возвращают свой аппетит к мем-коинам. Свежие данные из Google Trends показывают, что объем поисковых запросов по термину "мемкоин" вырос до 57, что является самым высоким уровнем за несколько месяцев. Хотя эта цифра значительно ниже январского пика в 100 во время ажиотажа вокруг токена TRUMP, рост указывает на осторожное возвращение интереса розничных инвесторов. От мании к взвешенному любопытству В отличие от взрывного начала 2025 года, когда мем-коины доминировали в заголовках и социальных сетях, сегодняшнее возрождение выглядит более сдержанным. Инфлюенсеры и личности Крипто Twitter не вернулись к безудержному продвижению, которое характеризовало предыдущий цикл. Некоторые аналитики утверждают, что этот более спокойный фон может заложить основу для более здорового рынка, менее движимого хайпом. Почему это важно Поисковые тренды часто являются опережающим индикатором участия розничных инвесторов в крипто. Растущий интерес к мем-коинам может перетекать на более широкие рынки альткоинов, но неконтролируемая мания исторически заканчивалась резкими падениями. Умеренный темп сегодняшнего роста поисковых запросов может указывать на то, что на этот раз вовлеченность может быть более устойчивой. Более сильная инфраструктура для спекулянтов То, что отличает текущий цикл от предыдущих волн, — это экосистема вокруг мем-коинов. Launchpad, автоматизированные торговые инструменты и платформы управления ликвидностью теперь дают участникам более структурированные способы взаимодействия. Это не устраняет риск — многие проекты по-прежнему быстро терпят крах — но это свидетельствует о рынке, который созревает даже в своих наиболее спекулятивных уголках. Перспективы Превратится ли этот скромный всплеск любопытства в очередное безумие, будет зависеть от рыночных условий и катализаторов. Пока что мем-коины остаются спекулятивной ставкой, но такой, которая продолжает захватывать воображение розничных трейдеров — даже если внимание не так ярко, как в начале года. Информация, представленная в этой статье, предназначена только для информационных целей и не является финансовым, инвестиционным или торговым советом. Coindoo.com не...
2025/09/04 16:39
Редкая Возможность Для Инвесторов

Редкая Возможность Для Инвесторов

Пост «Редкая возможность для инвесторов» появился на BitcoinEthereumNews.com. Появился решающий сигнал покупки Биткоина: редкая возможность для инвесторов Перейти к содержанию Главная Новости криптовалют Появился решающий сигнал покупки Биткоина: редкая возможность для инвесторов Источник: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-buy-signal-rare/
2025/09/04 16:38
Стратегия Китая в области ИИ совершенно не похожа на американскую, и в этом может быть весь смысл

Стратегия Китая в области ИИ совершенно не похожа на американскую, и в этом может быть весь смысл

Пост «Стратегия Китая в области ИИ совершенно не похожа на американскую, и в этом может быть весь смысл» появился на BitcoinEthereumNews.com. Америка тратит миллиарды долларов и расходует огромные энергетические резервы в гонке вооружений, чтобы доминировать в сфере искусственного интеллекта раньше, чем это сделает Китай. Цель Вашингтона — создать искусственный общий интеллект (AGI), достаточно мощный, чтобы превзойти человеческий разум, и администрация Трампа неоднократно заявляла, что ИИ полностью изменит мировой порядок, когда мы неизбежно погрузимся в антиутопию. Но Китай не гонится за этой фантазией. Видите ли, президент Си Цзиньпин приказал китайским технологическим компаниям, таким как DeepSeek, оставаться приземленными и создавать инструменты, которые работают уже сейчас. Си хочет программное обеспечение, которое помогает фермерам лучше выращивать рис и позволяет полицейским быстрее реагировать. Конечная цель Пекина, по словам Си, — интеллектуальные системы, которые делают жизнь более эффективной и могут экспортироваться повсюду. Китай финансирует практический ИИ, в то время как США вкладывают деньги в AGI Си не много говорил об AGI в последние годы. Вместо этого он хочет, чтобы технологические компании в Китае разрабатывали «ориентированные на приложения» системы. Отчеты местных органов власти показывают, что китайские языковые модели, подобные ChatGPT, оценивают школьные экзамены, повышают точность прогнозов погоды, отправляют аварийные бригады и дают фермерам советы по севообороту. В Университете Цинхуа в Пекине врачи теперь работают вместе с виртуальными ИИ-коллегами, которые предоставляют актуальные медицинские сведения. Роботы проводят проверки текстиля и управляют автомобильными производственными линиями в «темных фабриках» без какого-либо человеческого персонала. США также создают множество реальных инструментов. Телефоны Google Pixel переводят речь на месте. Американские консультанты используют ИИ для написания отчетов и презентаций. Другие американские компании работают над ИИ для открытия лекарств и логистики. Но Вашингтон не управляет этим напрямую. В Китае государство глубоко вовлечено. В январе Пекин объявил о создании фонда ИИ для стартапов в размере 8,4 миллиарда долларов. С тех пор провинции, банки и города создали свои собственные программы поддержки ИИ в рамках национальной кампании «ИИ+». Во вторник...
2025/09/04 16:33
Связанный с Трампом DeFi WLFI предотвращает попытки взлома 24,6 млрд токенов

Связанный с Трампом DeFi WLFI предотвращает попытки взлома 24,6 млрд токенов

Пост «Связанный с Трампом DeFi WLFI предотвращает попытки взлома 24,6 млрд токенов» появился на BitcoinEthereumNews.com. World Liberty Financial (WLFI) – поддерживаемый семьей Трампа DeFi токен – запущен 1 сентября 2025 года с разблокировкой около 24,6 млрд WLFI (20% от общего предложения в 100 млрд). В начале торгов WLFI ненадолго поднялся выше 0,30 $, прежде чем упал примерно на 18% до около 0,18 $ на момент публикации. 3 сентября WLFI объявил, что заблокировал две попытки взлома своего токен-«сейфа» путем он-чейн блокировки скомпрометированных кошельков. Команда подчеркнула, что эти эксплойты возникли из-за потери пользовательских ключей (а не уязвимости кода WLFI) и заявила, что блокировка «позволила нам предотвратить попытки кражи из Lockbox». Первоначальное оборотное предложение WLFI было зафиксировано на уровне 24,6 млрд токенов. Распределение при запуске было объявлено как 10 млрд токенов для World Liberty Financial, Inc., 7,7 млрд для Alt5 Sigma, 2,8 млрд для ликвидности/маркетинга и 4 млрд для ранних покупателей открытой продажи (разблокировано 20%). 1 сентября было разблокировано 24,66 млрд WLFI. Ранние инвесторы проголосовали в июле за разрешение торговли, и рынки деривативов проявили огромный интерес: открытый интерес к фьючерсам WLFI приблизился к 950 млн $ всего за несколько часов до запуска (достигнув пика в 887 млн $ после запуска). Блокировка на цепочке срывает взломы Lockbox 3 сентября WLFI сообщил, что выполнил транзакции «массовой блокировки» для отключения десятков кошельков, идентифицированных как скомпрометированные. WLFI раскрыл, что предотвратил две хакерские атаки, возникшие из-за компрометации конечных пользователей. Проект сообщил, что хакеры нацелились на его Lockbox (контракт вестинга для заблокированных токенов), но блокировка затронутых адресов «сорвала попытки украсть средства из lockbox». Источник: X WLFI подчеркнул, что проблемы были вызваны потерей приватных ключей на стороне пользователей, «а не эксплойтом самого проекта WLFI». Сейчас команда помогает пострадавшим держателям токенов восстановить доступ к их аккаунтам. Эксперты по безопасности предупредили держателей WLFI о связанном эксплойте, привязанном к майскому обновлению Ethereum 2025 года Pectra (EIP-7702). Основатель SlowMist Ю Сянь сообщил, что атакующие использовали «классический EIP-7702...
2025/09/04 16:30
Кто Займет Место SHIB на Мем-Рынке?: Прогноз, У Кого Выше Потенциал ROI в 2025 году — Pepe или XYZVerse

Кто Займет Место SHIB на Мем-Рынке?: Прогноз, У Кого Выше Потенциал ROI в 2025 году — Pepe или XYZVerse

В то время как SHIB угасает, инвесторы обращают внимание на Pepe и XYZVerse, при этом предпродажный моментум XYZ и спортивно-ориентированная мем-модель намекают на самый высокий ROI в 2025 году.
2025/09/04 16:20
somETHing вырос более чем на 30% за 24 часа после ретвита Виталика Бутерина

somETHing вырос более чем на 30% за 24 часа после ретвита Виталика Бутерина

Пост о том, что somETHing вырос более чем на 30% за 24 часа после ретвита Виталика Бутерина, появился на BitcoinEthereumNews.com. Believe in somΞing (somETHing), недавно созданная криптовалюта, взлетела более чем на 30% в результате прокачки, частично связанной с вкладом соучредителя Ethereum (ETH) Виталика Бутерина. На момент публикации somETHing торговался по цене 0,03214 $, что отражает рост на 32,97% за последние сутки. За тот же период объем торгов токена вырос до 218 600 $, что является заметным скачком по сравнению с его обычно низкой активностью, при рыночной капитализации в 1,3 миллиона $. График цены somETHing за один день. Источник: CoinMarketCap Несмотря на рост, токен остается крайне неликвидным, с торговлей всего 461,2 единиц и без зарегистрированных уникальных трейдеров, покупателей или продавцов. Почему растет somETHing Внезапный рост частично связан с репостом в X от Бутерина поста от 31 июля от Мариуса ван дер Вейдена, видной фигуры в экосистеме Ethereum. В посте под названием "Believe in somΞing" он поделился интроспективным сообщением о своем пути с сетью, когда она отмечала свое 10-летие. Репост Виталика Бутерина о somETHing. Источник: X Пост Вейдена, который Бутерин усилил, отражает его путь с момента создания Ethereum в 2015 году. Он подчеркнул свою роль в Ethereum Foundation и свой вклад в развитие сети, включая успешное выполнение обновления 'The Merge' в 2022 году. Примечательно, что ностальгический тон поста и акцент на децентрализованном этосе Ethereum, похоже, нашли отклик у сообщества, привлекая внимание к somETHing. В целом, отсутствие устойчивой торговой активности предполагает, что спекулятивный ажиотаж вокруг репоста Бутерина стимулирует прокачку больше, чем реальный спрос. Это явление не редкость в криптопространстве, где одно одобрение от высокопоставленной фигуры, такой как Бутерин, может вызвать заметные краткосрочные движения цены. Изображение предоставлено Shutterstock Источник: https://finbold.com/something-pumps-over-30-in-24-hours-on-vitalik-buterins-retweet/
2025/09/04 16:18
Жизнь Джимми Лая находится под серьезной и непосредственной угрозой в заключении

Жизнь Джимми Лая находится под серьезной и непосредственной угрозой в заключении

Пост «Жизнь Джимми Лая находится под серьезной и непосредственной угрозой в заключении» появился на BitcoinEthereumNews.com. Гонконгский медиамагнат и сторонник демократии Джимми Лай (в центре) пробирается сквозь толпу журналистов к ожидающему автомобилю после освобождения под залог из полицейского участка Монг Кок ранним утром в Гонконге 12 августа 2020 года, после того как основатель Apple Daily был арестован в соответствии с новым законом о национальной безопасности. (Фото: ISAAC LAWRENCE/AFP через Getty Images) AFP через Getty Images 4 сентября 2025 года международная юридическая команда Джимми Лая и его сына Себастьяна Лая подала новую Срочную апелляцию экспертам Организации Объединенных Наций в связи с серьезной и непосредственной угрозой жизни Джимми Лая, вызванной его продолжающимся заключением. Джимми Лай, 77-летний британский гражданин, владелец независимой газеты Apple Daily и защитник демократии и прав человека, был задержан и подвергнут множеству кафкианских судебных процессов за борьбу за свободу слова и демократию в Гонконге. Он находится в заключении, в основном в одиночной камере, около 1 700 дней, будучи задержанным с декабря 2020 года, и ему грозит пожизненное заключение просто за то, что он придерживается своих принципов и ценностей. Джимми Лай сталкивается с множеством судебных преследований, включая обвинения в подстрекательстве к мятежу и предполагаемом сговоре с иностранными силами в соответствии с противоречивым Законом Китайской Народной Республики о защите национальной безопасности в Гонконге и Специальном административном районе (NSL). 28 августа 2025 года дело Джимми Лая по NSL завершилось, и ожидается вердикт. В случае признания виновным Джимми Лаю может грозить пожизненное заключение. NSL оказывает глубокое влияние на право на справедливое судебное разбирательство и верховенство закона в Гонконге. Среди прочего, закон установил отдельную процедуру для расследования, судебного преследования и суда над подозреваемыми по NSL. Тем, кто преследуется по NSL, часто отказывают в праве на...
2025/09/04 16:00
Ведущая исследовательская фирма K33 определяет зону "Покупай на спаде" Биткоина

Ведущая исследовательская фирма K33 определяет зону "Покупай на спаде" Биткоина

Пост «Ведущая исследовательская фирма K33 определяет зону "Покупай на спаде" для Биткоина» появился на BitcoinEthereumNews.com. Средняя сентябрьская доходность Биткоина с 2011 года составляет -4,6%, это единственный месяц с убытками. Тарифы США и замедляющиеся экономические сигналы усиливают сезонную слабость крипторынка. K33 рассматривает диапазон 94K–101K долларов как стратегическую зону покупки Биткоина на фоне продолжающейся нестабильности рынка. Ведущая исследовательская фирма K33 Research сообщает своим клиентам, что текущая нестабильность рынка представляет собой крупную возможность для покупки. В своем новом отчете компания излагает причины, по которым сочетание сезонной слабости и макроэкономических препятствий толкает Биткоин (BTC) в "стратегическую зону покупки" между 94 000 и 101 000 долларов. "Сентябрьское проклятие": Почему этот месяц исторически медвежий для Биткоина? Тезис K33 основан на мощной исторической тенденции в криптопространстве, называемой "Сентябрьским проклятием" Биткоина. Исторические данные BTC В отчете компании подчеркивается, что с 2011 года сентябрь является единственным месяцем с долгосрочной отрицательной статистикой для Биткоина, со средней месячной доходностью -4,6%. Эта устойчивая закономерность сформировала рыночные ожидания, и многие трейдеры предвидят слабость в этот период. Текущие макроэкономические препятствия Биткоина В этом году сезонный спад усиливается более широкими глобальными условиями. Экономические индикаторы сигнализируют о замедлении, а неопределенность вокруг тарифной политики США усиливает давление, снижая аппетит инвесторов к рисковым активам, таким как криптовалюты. Это создало явное расхождение между боковым движением Биткоина и ростом некоторых альткоинов. Стратегическая зона покупки Биткоина "$94k–$101k" Хотя краткосрочные перспективы сложны, K33 Research утверждает, что эта слабость создает идеальную точку входа для долгосрочных инвесторов. Ключевая целевая цена K33 для накопления BTC Анализ компании выявил ключевую возможность для покупки, если Биткоин откатится в диапазон от 94 000 до 101 000 долларов. Они утверждают, что эта зона представляет собой идеальный сценарий соотношения риска и вознаграждения для долгосрочных быков, стремящихся к накоплению. Почему это считается возможностью? Прогноз K33 рассматривает текущую нестабильность...
2025/09/04 15:59
Представляем захватывающую нативную криптовалюту Syndicate в этом месяце

Представляем захватывающую нативную криптовалюту Syndicate в этом месяце

Пост Представление захватывающей нативной криптовалюты Syndicate в этом месяце появился на BitcoinEthereumNews.com. Запуск токена SYND: Представление захватывающей нативной криптовалюты Syndicate в этом месяце Перейти к содержанию Главная Новости криптовалют Запуск токена SYND: Представление захватывающей нативной криптовалюты Syndicate в этом месяце Источник: https://bitcoinworld.co.in/syndicate-synd-token-launch/
2025/09/04 15:11
Поддерживаемая братьями Уинклвосс фирма по управлению биткоин-казначейством объявляет о предстоящем IPO

Поддерживаемая братьями Уинклвосс фирма по управлению биткоин-казначейством объявляет о предстоящем IPO

Пост Казначейство Биткоина, поддерживаемое братьями Уинклвосс, объявляет о предстоящем IPO появился на BitcoinEthereumNews.com. Казначейство Биткоина, поддерживаемое братьями Уинклвосс, объявляет о предстоящем IPO | Bitcoinist.com Регистрация на нашу рассылку! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите вашу электронную почту. Рональдо - опытный крипто-энтузиаст с более чем четырехлетним опытом в этой области. Он увлечен изучением обширного и динамичного мира децентрализованных финансов (DeFi) и их практического применения для достижения экономического суверенитета. Рональдо постоянно стремится расширять свои знания и опыт в сфере DeFi, поскольку считает, что она обладает огромным потенциалом для трансформации традиционного финансового ландшафта. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/bitcoin-treasury-firm-winklevoss-twins-announce-ipo/
2025/09/04 14:52
