Возможен ли рост на 3600% для XYZVerse (XYZ) до того, как Solana и XRP достигнут своих новых исторических максимумов?
Пост «Возможен ли рост на 3600% для XYZVerse (XYZ) до того, как Solana и XRP достигнут своих новых исторических максимумов?» появился на BitcoinEthereumNews.com. Спекуляции вокруг XYZVerse (XYZ) растут, поскольку его цена показывает признаки необычного моментума. Некоторые наблюдатели предполагают, что XYZ может вырасти в 36 раз по стоимости до того, как Solana и XRP достигнут своих следующих ценовых пиков. Что движет этим смелым прогнозом, и насколько он обоснован? Ответы раскрывают удивительные детали. XRP (XRP) Источник: TradingView XRP продолжает колебаться между 2,67 $ и 2,98 $ после тяжелой недели, которая сбила 4,72% с его цены. Падение сейчас составляет 7,86% за месяц, однако монета остается на 18,65% выше, чем полгода назад. Моментум остыл, но быки все еще кружат. Краткосрочные сигналы остаются смешанными. Цена держится у 10-дневной средней на уровне 2,85 $, в то время как 100-дневная линия на уровне 2,81 $ мягко растет. RSI находится на уровне 44,10, близко к нейтральному, но склоняется к слабому. Стохастик находится на уровне 20,81, намекая на перепроданность. MACD сохраняет небольшую положительную линию, что говорит о том, что медведи не имеют полного контроля. Если покупатели защитят уровень 2,56 $, прорыв выше 2,98 $ может устремиться к первой стене на уровне 3,19 $, что составляет около 8%. Преодоление этой зоны открывает путь к 3,51 $, примерно на 18% выше текущего уровня. Неспособность удержать 2,56 $ рискует привести к падению до 2,24 $, примерно на 15% вниз. Ожидайте неровных торгов с небольшим уклоном вверх. Спрос на $XYZ растет по мере достижения его капитализации отметки в 15 млн $ XYZVerse ($XYZ), недавно признанный лучшим НОВЫМ мем-проектом, привлекает значительное внимание благодаря своей выдающейся концепции. Это первый мем-коин, который объединяет азарт спорта и инновации web3. В отличие от типичных мем-коинов, XYZVerse предлагает реальную полезность и четкую дорожную карту для долгосрочного развития. Он планирует запустить игровые продукты и сформировать партнерские отношения с крупными спортивными командами и платформами. Примечательно, что XYZVerse недавно выполнил одну из своих целей раньше срока, заключив партнерство с bookmaker.XYZ, первой полностью он-чейн децентрализованной букмекерской конторой и казино. Как...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 17:24