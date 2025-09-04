Сентябрьская слабость может опустить BTC ниже 100 000 $

Биктоин Биткоин входит в сентябрь с беспокойством, и на то есть веские причины. Исторически этот месяц был проблемным для актива, а в этом году он наступает на фоне тарифов, отчетов об инфляции и рынка с кредитным плечом, который выглядит все более хрупким. С 2011 года сентябрь был единственным месяцем, когда биткоин стабильно показывал убытки, в среднем –4,6%. Сама по себе эта статистика не имела бы большого значения, но с ценами, близкими к историческим максимумам, сезонная слабость усиливается нервозностью по поводу поступающих экономических данных США. Тарифы в центре внимания Восстановленные торговые тарифы с августа остаются нерешенными, их применение лишь отложено до середины октября, несмотря на решение федерального апелляционного суда. Аналитики ожидают, что их влияние проявится в данных об инфляции в конце этого месяца — данные, которые могут стать триггером для трейдеров, чтобы закрыть позиции. Ветле Лунде из K33 Research уже сократил свою личную экспозицию в биткоине, предупреждая, что внезапное изменение цен, подобное тому, что наблюдалось в начале этого года, нельзя исключать. Его опасение: как только макроэкономические страхи начинают доминировать, биткоин имеет тенденцию вести себя как любой другой рисковый актив, и распродажи могут быстро ускориться. Рынок деривативов выглядит перегретым В то же время растет кредитное плечо. Открытый интерес в бессрочных фьючерсах достиг наивысшей точки в этом году, в то время как ставки финансирования колебались туда-сюда без четкого направления. Эта комбинация делает биткоин открытым для резких сжатий. Если настроения станут негативными, уровни поддержки около 101 000 $ или даже 94 000 $ могут вступить в игру. Потоки ETF и расхождение с золотом Инвестиционные потоки добавляют еще один уровень осторожности. Спотовые ETF биткоина потеряли более 15 000 BTC в августе, что стало их вторым худшим месяцем с момента запуска. Напротив, золото привлекает рекордный спрос, достигая новых максимумов, поскольку центральные банки переводят резервы из казначейских облигаций. Это разделение подчеркивает, что хотя биткоин часто называют "цифровым золотом", инвесторы все еще относятся к нему...