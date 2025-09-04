2025-10-11 суббота

Кошельки Galaxy Digital сигнализируют о давлении продаж. Сможет ли Биткоин это поглотить?

Пост «Кошельки Galaxy Digital сигнализируют о давлении продаж. Сможет ли Биктоин выдержать?» появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин (BTC) снова стал зеленым в начале сентября после закрытия августа с падением более чем на 13%. Однако недавние движения предполагают, что крупные кошельки, связанные с Galaxy Digital, могут создать давление продаж, которое может помешать восстановлению. Данные на цепочке также показывают изменение в поведении китов Биткоина в сентябре. Кошельки Galaxy Digital указывают на продажу Биткоина в начале сентября Спонсировано Galaxy Digital — это фирма по управлению активами, которая предоставляет финансовые услуги, связанные с криптовалютами, включая ОТС торговлю. Недавно кошельки, связанные с Galaxy Digital, были связаны с крупномасштабными транзакциями китов, привлекая большее внимание. Наблюдатели считают, что отток из этих кошельков может сигнализировать о потенциальном давлении продаж Биткоина. По словам аналитика Маартунна, 4 сентября был зафиксирован часовой отток в размере 691 BTC. Изменение баланса Galaxy Digital. Источник: CryptoQuant. «Такой отток может предшествовать краткосрочному давлению продаж — следите за ликвидностью, спредами и реакцией цены», — отметил Маартунн. Спонсировано Опасение кажется обоснованным. Графики показывают, что кошельки Galaxy Digital постоянно регистрировали множественные оттоки за последний месяц, от более 2 400 BTC до 600 BTC. Между тем, цена Биткоина снижалась в августе. Кроме того, Onchain Lens, еще один аккаунт X для мониторинга цепочки, выделил реактивацию кошелька Биткоина после 12,8 лет бездействия. Кошелек переместил 0,25 BTC стоимостью 28 000$, но все еще содержит 479,44 BTC. Реактивация спящего кошелька кита в начале сентября — хотя и меньшая по сравнению с прошлыми двумя месяцами — указывает на то, что киты ранней эры из периода Сатоши продолжают пробуждаться, в то время как Биткоин торгуется на шестизначных уровнях. Киты продали более 100 000 BTC за последний месяц Спонсировано Кауэ Оливейра наблюдал более широкую тенденцию среди китов Биткоина, отметив, что они продали более 100 000 BTC за последние 30 дней. Данные Blocktrends показывают, что это самая крупная месячная волна продаж с 2022 года. Изменения баланса китов Биткоина. Источник: BlockTrends «Да, киты сбрасывали самое большое количество Биткоина...
Bitcoin Hyper может стать следующей монетой с ростом в 1000 раз: предпродажа ускоряется до 14 миллионов $

Пост Bitcoin Hyper может стать следующей монетой с доходностью 1000x: предпродажа ускоряется до 14M долларов появился на BitcoinEthereumNews.com. BTC является крупнейшей криптовалютой в мире с впечатляющей рыночной капитализацией в 2,2T долларов. По сравнению с прошлым годом его цена почти удвоилась до 110K долларов, подчеркивая силу обновленного институционального и розничного спроса. Changelly теперь прогнозирует, что BTC вырастет до 125K долларов к концу сентября, предлагая инвесторам потенциальный ROI, превышающий 14%. Но когда BTC растет, его давние проблемы с сетью часто становятся более очевидными. Именно здесь блистает Bitcoin Hyper (HYPER). Запуская сверхбыстрое решение Layer-2 (L2) в этом квартале, он стремится решить самые большие проблемы сети Биктоин: стоимость, скорость и доступность DeFi. Несмотря на то, что он еще не запущен, инвесторы уже имеют высокие ожидания от L2, о чем свидетельствует его нативный токен – HYPER – который привлек почти 14M долларов на предпродаже. Это может быть следующая криптовалюта с доходностью 1000x. Скорость транзакций Биткоина в 18 раз медленнее, чем у Ethereum В отличие от Ethereum, Биктоин не был создан для смарт-контрактов, dApps или экосистем DeFi. Вместо этого он изначально был разработан как децентрализованная система для отправки средств. Самое большое преимущество? Отсутствие зависимости от банков или посредников. Как следствие, сеть до сих пор отдает приоритет безопасности и децентрализации, а не скорости и программируемости. Она очень устойчива в пространстве блокчейна благодаря своему механизму Proof-of-Work (POW), защищенному обширной сетью майнеров. Вместе они делают практически невозможным компрометацию или манипуляцию сетью. Но сеть очень медленная, в настоящее время обрабатывает только 6 транзакций в секунду (tps), что примерно на 80% ниже, чем 21,78 tps у Ethereum. Его комиссии за газ также довольно дорогие. Сейчас средняя транзакция Биктоина стоит 1,703 долларов, что почти в три раза больше, чем 0,588 долларов у Ethereum. Ethereum также доминирует в глобальной активности DeFi, имея внушительную Общую заблокированную стоимость (TVL) в 91,55B долларов. Для сравнения, Биктоин составляет всего 7,899B долларов, что на целых 83,401B долларов меньше. Bitcoin Hyper стремится изменить все это. Bitcoin Hyper для улучшения Биткоина...
Сентябрьская слабость может опустить BTC ниже 100 000 $

Пост "Сентябрьская слабость может опустить BTC ниже 100K $" появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин Биткоин входит в сентябрь с беспокойством, и на то есть веские причины. Исторически этот месяц был проблемным для актива, а в этом году он наступает на фоне тарифов, отчетов об инфляции и рынка с кредитным плечом, который выглядит все более хрупким. С 2011 года сентябрь был единственным месяцем, когда биткоин стабильно показывал убытки, в среднем –4,6%. Сама по себе эта статистика не имела бы большого значения, но с ценами, близкими к историческим максимумам, сезонная слабость усиливается нервозностью по поводу поступающих экономических данных США. Тарифы в центре внимания Восстановленные торговые тарифы с августа остаются нерешенными, их применение лишь отложено до середины октября, несмотря на решение федерального апелляционного суда. Аналитики ожидают, что их влияние проявится в данных об инфляции в конце этого месяца — данные, которые могут стать триггером для трейдеров, чтобы закрыть позиции. Ветле Лунде из K33 Research уже сократил свою личную экспозицию в биткоине, предупреждая, что внезапное изменение цен, подобное тому, что наблюдалось в начале этого года, нельзя исключать. Его опасение: как только макроэкономические страхи начинают доминировать, биткоин имеет тенденцию вести себя как любой другой рисковый актив, и распродажи могут быстро ускориться. Рынок деривативов выглядит перегретым В то же время растет кредитное плечо. Открытый интерес в бессрочных фьючерсах достиг наивысшей точки в этом году, в то время как ставки финансирования колебались туда-сюда без четкого направления. Эта комбинация делает биткоин открытым для резких сжатий. Если настроения станут негативными, уровни поддержки около 101 000 $ или даже 94 000 $ могут вступить в игру. Потоки ETF и расхождение с золотом Инвестиционные потоки добавляют еще один уровень осторожности. Спотовые ETF биткоина потеряли более 15 000 BTC в августе, что стало их вторым худшим месяцем с момента запуска. Напротив, золото привлекает рекордный спрос, достигая новых максимумов, поскольку центральные банки переводят резервы из казначейских облигаций. Это разделение подчеркивает, что хотя биткоин часто называют "цифровым золотом", инвесторы все еще относятся к нему...
Биткоин (BTC) Снова Приближается к Дну: Где Произойдет Отскок? Ценовой Анализ

Пост Биткоин (BTC) снова приближается к дну: где произойдет отскок? Ценовой анализ появился на BitcoinEthereumNews.com. Последнее ралли Биткоина (BTC) не смогло достичь более высокого максимума, и теперь цена возвращается к локальному дну около 107 000 $. Является ли это признаком того, что медведи теперь полностью контролируют ситуацию, или это просто проявление ценового действия на дне? Одно можно сказать наверняка о ценовом движении Биткоина: быки просто не появляются, чтобы поддержать какое-либо определенное изменение тренда. Да, цене BTC удалось вырваться из нисходящего канала, который сдерживал цену с 15 августа, но пробой был относительно слабым, и теперь падающая цена находится недалеко от первоначального уровня пробоя. Ралли пробоя BTC откатывается Источник: TradingView На 4-часовом графике выше видно, как цена BTC остановилась, не достигнув более высокого максимума около 113 500 $, и вяло и послушно откатилась. Теперь остается выяснить, насколько низко эта текущая коррекционная волна опустит цену. Уровни Ретрейсмента Фибоначчи могут дать некоторые подсказки о том, где эта нисходящая тенденция остановится. Цена в настоящее время борется за удержание уровня Фибоначчи 0,382, но похоже, что это может не удаться. Наиболее вероятные уровни для остановки падения находятся ниже, при этом фаворитами являются 0,618 или 0,786. Если цена упадет ниже всех уровней Фибоначчи, верхняя часть нисходящего канала, вероятно, совпадет с локальным дном в 107 000 $ и, возможно, будет действовать как последняя поддержка. Тезис сейчас (пока не доказано обратное) заключается в том, что дно, вероятно, уже достигнуто, хотя дальнейшее падение до 105 000 $ или даже до 100 000 $ действительно может помочь вытеснить оставшиеся слабые руки. Возвращаясь к тезису, можно ожидать, что...
Возможен ли рост на 3600% для XYZVerse (XYZ) до того, как Solana и XRP достигнут своих новых исторических максимумов?

Пост «Возможен ли рост на 3600% для XYZVerse (XYZ) до того, как Solana и XRP достигнут своих новых исторических максимумов?» появился на BitcoinEthereumNews.com. Спекуляции вокруг XYZVerse (XYZ) растут, поскольку его цена показывает признаки необычного моментума. Некоторые наблюдатели предполагают, что XYZ может вырасти в 36 раз по стоимости до того, как Solana и XRP достигнут своих следующих ценовых пиков. Что движет этим смелым прогнозом, и насколько он обоснован? Ответы раскрывают удивительные детали. XRP (XRP) Источник: TradingView XRP продолжает колебаться между 2,67 $ и 2,98 $ после тяжелой недели, которая сбила 4,72% с его цены. Падение сейчас составляет 7,86% за месяц, однако монета остается на 18,65% выше, чем полгода назад. Моментум остыл, но быки все еще кружат. Краткосрочные сигналы остаются смешанными. Цена держится у 10-дневной средней на уровне 2,85 $, в то время как 100-дневная линия на уровне 2,81 $ мягко растет. RSI находится на уровне 44,10, близко к нейтральному, но склоняется к слабому. Стохастик находится на уровне 20,81, намекая на перепроданность. MACD сохраняет небольшую положительную линию, что говорит о том, что медведи не имеют полного контроля. Если покупатели защитят уровень 2,56 $, прорыв выше 2,98 $ может устремиться к первой стене на уровне 3,19 $, что составляет около 8%. Преодоление этой зоны открывает путь к 3,51 $, примерно на 18% выше текущего уровня. Неспособность удержать 2,56 $ рискует привести к падению до 2,24 $, примерно на 15% вниз. Ожидайте неровных торгов с небольшим уклоном вверх. Спрос на $XYZ растет по мере достижения его капитализации отметки в 15 млн $ XYZVerse ($XYZ), недавно признанный лучшим НОВЫМ мем-проектом, привлекает значительное внимание благодаря своей выдающейся концепции. Это первый мем-коин, который объединяет азарт спорта и инновации web3. В отличие от типичных мем-коинов, XYZVerse предлагает реальную полезность и четкую дорожную карту для долгосрочного развития. Он планирует запустить игровые продукты и сформировать партнерские отношения с крупными спортивными командами и платформами. Примечательно, что XYZVerse недавно выполнил одну из своих целей раньше срока, заключив партнерство с bookmaker.XYZ, первой полностью он-чейн децентрализованной букмекерской конторой и казино. Как...
Может ли Биткоин заменить доллар США?

Пост "Может ли Биткоин заменить доллар США?" появился на BitcoinEthereumNews.com. Индекс доллара США (DXY) зафиксировал умеренное восстановление, составив 98,2 на момент публикации. После недавних потерь индекс вырос на 0,09% за предыдущий день. Несмотря на этот рост, пользователь X, утверждающий, что он бывший аналитик Goldman Sachs, выступил с серьезным предупреждением о будущем доллара. Он заявил, что мир может приближаться к эпохе, когда доллар потеряет свой давний статус мировой резервной валюты. Спонсировано Спонсировано Резервный статус доллара в опасности: что дальше? Wolf Financial объяснил, что валюта может сохранять резервный статус только при поддержке сильной военной мощи. США в настоящее время выполняют эту роль. Почему? Благодаря ядерному арсеналу, подводным лодкам, самолетам-невидимкам и сотням военных баз по всему миру. ВМС США также обеспечивают безопасность глобальных торговых путей, что дает другим странам уверенность в использовании доллара для международных расчетов. Такая договоренность позволила США сохранить статус резервной валюты и свободно печатать деньги. Спонсировано Спонсировано "Но есть одна проблема... доллар явно терпит неудачу. Так какая валюта какой страны может заменить доллар? Никакая", - говорится в сообщении. Аналитик утверждал, что ни одна Фиат валюта, будь то китайский юань, японская иена или российский рубль, не обладает ликвидностью, доверием или экономической поддержкой, чтобы заменить USD. В результате мир может столкнуться с десятилетиями нестабильности, а не плавным переходом к новой единой резервной валюте. В таком сценарии мировая торговля может фрагментироваться на региональные системы. Таким образом, страны, вероятно, будут больше торговать с соседями и империями, а не глобально. США могут сильно полагаться на Канаду и Мексику в торговле и даже вернуться к золотому стандарту, поскольку владеют крупнейшими золотыми резервами. Тем временем другие страны могут экспериментировать с различными системами. Некоторые могут принять валюты, обеспеченные золотом, другие могут использовать Биткоин...
Рэй Далио говорит, что Биткоин является хорошим хеджированием против тарифов Трампа: $HYPER взлетает

Пост Рэй Далио говорит, что Биктоин - хорошая защита от тарифов Трампа: $HYPER взлетает появился на BitcoinEthereumNews.com. Миллиардер и основатель Bridgewater Associates, Рэй Далио, выступил против экономики США, заявив, что страна приближается к поздним стадиям долгового цикла, что угрожает превосходству доллара. Далио считает, что это подстегнет активы с ограниченным предложением, такие как Биктоин и золото. Его заявления были ответом на искажение его взглядов Financial Times во время интервью. Далио ответил, опубликовав интервью полностью, где он упомянул: Крипто сейчас является альтернативной валютой с ограниченным предложением, поэтому, при прочих равных условиях, если предложение долларовых денег растет и/или спрос на них падает, это, вероятно, сделает крипто привлекательной альтернативной валютой. —Рэй Далио, пост в X По мнению Далио, Биктоин и криптовалюты в целом набирают обороты по сравнению с фиатными валютами, включая доллар США. Это создает благоприятный климат для утилитарных проектов, таких как Bitcoin Hyper ($HYPER), который уже проводит предпродажу на сумму 13,7M долларов. Суды могут признать тарифы Трампа незаконными; Трамп стремится подать апелляцию Тарифы Трампа находятся под пристальным вниманием после того, как федеральный суд заявил, что Дональд Трамп злоупотребил своими полномочиями при введении тарифов, и что только Конгресс имеет такие полномочия. Администрация Трампа готовится обжаловать решение суда, но до тех пор тарифы остаются в силе, как сказал сам президент на своей платформе Truth Social. Это продолжающаяся проблема для тарифного плана Трампа, после того как Федеральный суд изначально заблокировал его в мае, судья заявил, что тарифам не хватает "каких-либо определяемых ограничений". Это, в сочетании с путаницей, вызванной несколькими задержками и изменениями в тарифном плане, погрузило фондовый и крипто рынки в хаос. В результате аура доллара США ослабла, что заставило инвесторов искать более стабильные и перспективные активы. Парадоксально, но они начали переходить к Биктоину и другим криптовалютам, что объясняет, почему Биктоин...
Биткоин за 375 000$? Ветеран рынка говорит, что это ближе, чем вы думаете

Пост «Биктоин за 375 000$? Ветеран рынка говорит, что это ближе, чем вы думаете» появился на BitcoinEthereumNews.com. Джейк Симмонс, преданный крипто-журналист, увлекается Биткоином с 2016 года, когда впервые узнал о нем. Благодаря своей обширной работе с NewsBTC.com и Bitcoinist.com, Джейк стал надежным голосом в крипто-сообществе, направляя как новичков, так и опытных энтузиастов к более глубокому пониманию этой динамичной области. Его миссия проста, но глубока: демистифицировать Биткоин и криптовалюты и сделать их доступными для всех. Профессиональная карьера Джейка в сфере Биткоина и криптовалют началась сразу после получения степени в области информационных систем в 2017 году, и с тех пор он полностью погрузился в индустрию. Джейк присоединился к группе NewsBTC в конце 2022 года. Его образовательный фон обеспечивает ему техническую компетенцию и аналитические навыки, необходимые для анализа сложных тем и представления их в понятном формате. Независимо от того, являетесь ли вы случайным читателем, интересующимся Биткоином, или инвестором, стремящимся ориентироваться в последних рыночных тенденциях, идеи Джейка предлагают ценные перспективы, которые преодолевают разрыв между сложными технологиями и повседневным использованием. Джейк не просто репортер технологических тенденций; он твердо верит в трансформационный потенциал Биткоина по сравнению с традиционными фиатными валютами. Для него нынешняя финансовая система находится на грани хаоса, подталкиваемая бесконтрольными действиями правительства и ошибочной кейнсианской экономической политикой. Опираясь на принципы австрийской школы экономики, Джейк рассматривает Биткоин не просто как цифровой актив, а как решающий шаг к исправлению неработающей денежной системы. Его либертарианские взгляды подкрепляют его позицию, что так же, как церковь была отделена от государства, так и деньги должны быть освобождены от государственного контроля. Для Джейка Биткоин представляет собой больше, чем просто инвестицию; это мирная революция. Он представляет будущее, где Биткоин способствует созданию устойчивой и ответственной финансовой структуры для будущих поколений. Его защита не касается оппозиции...
Брайс Андервуд, первокурсник-квотербек Мичигана с многомиллионным контрактом, сталкивается с первым серьезным испытанием против Оклахомы

Пост Брайс Андервуд, первокурсник-квотербек Мичигана стоимостью в миллионы долларов, сталкивается с первым серьезным испытанием против Оклахомы появился на BitcoinEthereumNews.com. АНН-АРБОР, МИЧИГАН – 30 АВГУСТА: Брайс Андервуд №19 из Мичиганских Росомах отходит назад для паса в первой половине матча против Нью-Мексико Лобос на стадионе Мичиган 30 августа 2025 года в Анн-Арборе, Мичиган. (Фото Раджа Мехты/Getty Images) Getty Images Брайс Андервуд, лучший квотербек среди выпускников школ 2025 года, был готов поступить в LSU, пока Мичиган не сделал последний рывок прошлой осенью. Том Брэди, выпускник Мичигана и семикратный чемпион Супербоула, принял участие, как и Ларри Эллисон, второй богатейший человек в мире с состоянием 272,8 миллиардов долларов, согласно Forbes. Сообщается, что Андервуд может заработать более 10 миллионов долларов по соглашениям о Имени, Изображении и Подобии (NIL), а также больше в распределении доходов в течение своей студенческой карьеры, что помогло убедить его подписать контракт с Мичиганом в декабре прошлого года и поступить в школу месяц спустя. В субботу вечером, менее чем через три недели после своего 18-летия, Андервуд столкнется со своим первым серьезным испытанием, когда он выйдет в стартовом составе №15 Мичигана против №18 Оклахомы. Андервуд дебютировал в колледже в прошлую субботу, завершив 21 из 31 паса на 251 ярд и один тачдаун в победе 34-17 над Нью-Мексико. Тем не менее, у него будет гораздо более сложная задача в субботу в Оклахоме, у которой самой есть новый дорогостоящий квотербек Джон Матир, который провел последние три сезона в Вашингтон Стейт. Будучи юниором прошлой осенью, Матир завершил 64,6% своих пасов на 3 139 ярдов, 29 тачдаунов и 7 перехватов, а также пробежал 826 ярдов и сделал 15 тачдаунов. Он сравнялся с квотербеком Майами Кэмом Уордом, первым номером драфта НФЛ в апреле, с 44 общими тачдаунами (пасовыми и беговыми) и был шестым в стране с 9,0 ярдами за попытку паса и восьмым с рейтингом эффективности пасов 164,1. У Матира было...
Компании с Казначейством Биткоина сейчас упали на 75% от пика

Пост Казначейские компании Биткоина упали на 75% от пика появился на BitcoinEthereumNews.com. Акции казначейских компаний Биткоина падают Ключевые причины драматического снижения Согласно данным, предоставленным Андре Драгошем, европейским руководителем исследований в Bitwise, акции казначейских компаний Биткоина (BTC) обрушились на целых 75% от своего пика в конце июня. Аналитик не исключает, что это может быть вершиной, но также не исключает, что это может оказаться возможностью для покупки. Акции казначейских компаний Биткоина падают Акции Metaplanet (MTPLF) обрушились примерно на 62% от своего исторического максимума в 1 930 японских иен, достигнутого в июне. В настоящее время это шестая по величине казначейская компания Биткоина по общим запасам. Strategy, 900-фунтовая горилла инвестиций в казначейство Биткоина, также пострадала от резкого падения акций на 28% от своего локального июльского максимума в 458 $ на скромные 10%. Вам также может понравиться То же самое относится к более мелким игрокам, таким как Blockchain Group SA (ALCPB). Ключевые причины драматического снижения Массовое падение акций казначейских компаний Биткоина в основном вызвано существенно сниженной активностью институциональных покупателей, а также постоянными опасениями по поводу завышенных премий к чистой стоимости активов (NAV). Еще предстоит выяснить, смогут ли казначейские компании Биткоина возродить свою удачу. Источник: https://u.today/bitcoin-treasury-companies-now-down-75-from-peak
