ChatGPT-5 объясняет, как заработать 5 000 $ на акциях Nvidia за 5 лет

Акции Nvidia (NASDAQ: NVDA) стали одними из крупнейших бенефициаров бума искусственного интеллекта (ИИ), и согласно анализу ChatGPT-5, инвестор может реалистично нацелиться на прибыль в 5 000 долларов в течение следующих пяти лет. ИИ-модель отметила, что путь к этой цели лежит в основном в росте цены, а не в дивидендном доходе. Примечательно, что акции NVDA нацелены на отметку 200 долларов, при этом акции закрылись на уровне 170,62 долларов в последней торговой сессии, что представляет собой рост с начала года более чем на 23%. График цены акций NVDA с начала года. Источник: Finbold Изначально ChatGPT-5 рассматривал дивиденды как возможный вклад в достижение цели в 5 000 долларов. Компания выплачивает квартальные дивиденды в размере 0,01 доллара за акцию, или 0,04 доллара в год. Это переводится в доходность всего 0,023% при цене акции 170 долларов, что делает ее одной из самых низкодоходных голубых фишек на рынке. Даже если Nvidia будет повышать выплаты на 10% ежегодно, владение 100 акциями в течение пяти лет принесет только около 30-35 долларов в виде дивидендов. При более крупной доле в 300 акций общая сумма все равно будет ниже 100 долларов, показывая, как мало дивиденды добавляют к общей доходности. Путь прироста капитала Nvidia Вместо этого, согласно инструменту OpenAI, реальным драйвером является прирост капитала. При консервативных предположениях о годовом темпе роста в 10%, акции Nvidia могут вырасти со 170 долларов до примерно 275 долларов за пять лет. Таким образом, инвестиция в 17 000 долларов на 100 акций принесет почти 10 900 долларов общей прибыли, в то время как меньшая доля в 50 акций стоимостью 8 500 долларов все равно принесет 5 000 долларов. С другой стороны, умеренный сценарий роста в 20% ежегодно поднимет цену акций Nvidia до 425 долларов, при этом 100 акций принесут более 25 000 долларов прибыли. В этом случае всего 20 акций, стоящих сегодня около 3 400 долларов, принесут целевые 5 000 долларов. При более агрессивном темпе роста в 30% акции могут достичь 630 долларов...