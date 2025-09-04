2025-10-11 суббота

Цена BTC застряла в диапазоне, но трейдеры фьючерсов демонстрируют уверенность

Цена BTC застряла в диапазоне, но трейдеры фьючерсов демонстрируют уверенность

Пост «Цена BTC застряла в диапазоне, но трейдеры фьючерсов демонстрируют уверенность» появился на BitcoinEthereumNews.com. Показания дневного графика показывают, что Биктоин (BTC) находится в узком торговом диапазоне с 29 августа. Он сталкивается с жестким сопротивлением на уровне 111 961 $ при поддержке на уровне 107 557 $. Несмотря на такую сдержанную динамику, некоторые трейдеры BTC остаются невозмутимыми, стабильно увеличивая свою экспозицию к королевской монете. Трейдеры фьючерсов Bitcoin удваивают ставки, пока цена стоит на месте Спонсорский контент Растущий коэффициент предполагаемого кредитного плеча (ELR) Bitcoin на криптовалютных биржах отражает растущую уверенность инвесторов и повышенный аппетит к риску, даже на фоне невыразительной динамики монеты. Согласно данным CryptoQuant, ELR BTC стабильно растет с 12 августа. Вскоре после этого BTC вырос до своего исторического максимума в 123 731 $, прежде чем войти в нисходящую траекторию, которая сохраняется до сих пор. Для технического анализа токенов и обновлений рынка: Хотите больше подобных сведений о токенах? Подпишитесь на ежедневную криптовалютную рассылку редактора Харша Нотария здесь. Коэффициент предполагаемого кредитного плеча Bitcoin. Источник: CryptoQuant Интересно, что, хотя цена с трудом восстанавливает восходящий импульс, кредитное плечо на рынке деривативов продолжает расти. Это сигнализирует о том, что трейдеры остаются непоколебимыми перед краткосрочными коррекциями и вместо этого удваивают свою экспозицию к монете. Спонсорский контент ELR актива измеряет среднее количество кредитного плеча, которое его трейдеры используют для выполнения сделок на криптовалютной бирже. Он рассчитывается путем деления открытого интереса актива на резерв биржи для этой валюты. Когда он падает, инвесторы становятся осторожными в отношении краткосрочных перспектив токена и избегают позиций с высоким кредитным плечом. И наоборот, как в случае с BTC, растущий ELR, особенно в период такой сдержанной динамики цен, указывает на то, что трейдеры не уходят с рынка, а вместо этого увеличивают свою подверженность риску. Вместо того чтобы сокращать позиции в условиях стагнации, трейдеры BTC открывают больше позиций с кредитным плечом, сигнализируя о уверенности в том, что текущая консолидация временна. Почему бычий цикл Bitcoin может только начинаться В новом отчете...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 19:44
American Bitcoin дебютирует на Nasdaq, тикер ABTC

American Bitcoin дебютирует на Nasdaq, тикер ABTC

Пост American Bitcoin дебютирует на Nasdaq с тикером ABTC появился на BitcoinEthereumNews.com. American Bitcoin дебютировал на Nasdaq с тикером ABTC 3 сентября 2025 года после слияния акций с Gryphon Digital Mining. Новая компания, которая объединяет майнинговую деятельность и покупки Биктоина на рынке, стремится увеличить количество BTC на акцию и консолидировать инфраструктуру Биктоина в Соединенных Штатах, работая под руководством Hut 8, которая владеет около 80% акций компании, в то время как American Data Centers контролирует оставшиеся 20%. Официальное объявление доступно на PR Newswire, а документы компании можно найти на SEC EDGAR. Согласно данным, собранным нашей редакцией, и корпоративным сообщениям, опубликованным при листинге, участие Hut 8 составляло около 80% по состоянию на 3 сентября 2025 года, а American Data Centers - около 20%. Отраслевые аналитики отмечают, что гибридные компании "накопление + майнинг" обычно подвергают акционеров как динамике цен на Биктоин, так и операционным затратам на майнинг, что делает прозрачность производственных данных решающей. Мы проверили доступную информацию в официальных релизах и отмечаем, что дополнительные количественные детали будут раскрыты в документах после листинга. Что нового: модель "накопление + майнинг" на Фондовой Бирже, которая выходит за рамки простого спотового ETF. Почему это важно: она предоставляет инвесторам доступ к BTC с корпоративной структурой, обеспечивающей управление и нормативную прозрачность. Критический вопрос: двойная чувствительность к цене BTC и энергетическим затратам, связанным с майнингом. Ключевые цифры листинга American Bitcoin на Nasdaq | Дата дебюта | 3 сентября 2025 года || ————————– | —————————————————————————————————————————————————————————————————————— || Тикер токена | ABTC || Биржа | Nasdaq || Корпоративная операция | Слияние акций с Gryphon Digital Mining || Контролирующий акционер | Hut 8 (примерно 80% акций, в то время как оставшиеся 20% принадлежат American Data Centers) || Операционная модель | Собственный майнинг и оппортунистические покупки BTC | Дебют...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 19:41
Во сколько начинается сезон НФЛ и какие команды играют? Как смотреть

Во сколько начинается сезон НФЛ и какие команды играют? Как смотреть

Пост "Во сколько начинается открытие сезона НФЛ и какие команды играют? Как смотреть" появился на BitcoinEthereumNews.com. НОВЫЙ ОРЛЕАН, ЛУИЗИАНА – 09 ФЕВРАЛЯ: Логотип НФЛ виден на поле перед Супер Боулом LIX между Kansas City Chiefs и Philadelphia Eagles на стадионе Caesars Superdome 09 февраля 2025 года в Новом Орлеане, Луизиана. (Фото: Patrick Smith/Getty Images) Getty Images Сезон НФЛ 2025-26 стартует в четверг с большой игры между двумя соперниками из NFC East. Во сколько начинается игра, какие команды играют и где можно её посмотреть? В прошлом сезоне Philadelphia Eagles одержали победу со счётом 40-22 над чемпионом AFC Kansas City Chiefs 9 февраля, выиграв Супер Боул LIX в Новом Орлеане. Квотербек Eagles Джален Хёртс — который бросил два тачдаун-паса и сам занёс ещё один — был назван MVP Супер Боула LIX. ForbesКогда НФЛ стартует, частный капитал готовит свои доходыАвтор: Howard Homonoff После завершения расписания НФЛ 2024-25 против Chiefs, Eagles возвращаются, чтобы начать сезон 2025-26 дома на Lincoln Financial Field в Филадельфии против Dallas Cowboys. Eagles завершили регулярный сезон НФЛ 2024-25 с результатом 14-3 в NFC East перед выходом команды в Супер Боул, в то время как Cowboys заняли третье место в дивизионе с результатом 7-10. АРЛИНГТОН, ТЕХАС – 10 НОЯБРЯ: Тревон Диггс #7 из Dallas Cowboys разговаривает с Джаленом Хёртсом #1 из Philadelphia Eagles после занесения тачдауна в третьей четверти на стадионе AT&T 10 ноября 2024 года в Арлингтоне, Техас. (Фото: Sam Hodde/Getty Images) Getty Images Хёртс будет центральным квотербеком Eagles в открытии сезона НФЛ против Cowboys, за которых будет играть квотербек Дак Прескотт. Открытие сезона НФЛ между Eagles и Cowboys будет транслироваться на NBC на бесплатном ТВ и будет доступно для стриминга на Peacock, начиная с 20:20.
BitcoinEthereumNews2025/09/04 19:27
3 млн майнеров BlockDAG и предпродажа на 395 млн долларов затмевают Lyno AI и Nexchain AI

3 млн майнеров BlockDAG и предпродажа на 395 млн долларов затмевают Lyno AI и Nexchain AI

Пост BlockDAG с 3 млн майнеров и предпродажей на 395 млн долларов затмевает Lyno AI и Nexchain AI, появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новости Узнайте, как 3 млн майнеров BlockDAG и предпродажа на 395 млн долларов затмевают сбор Lyno AI в 17 тыс. долларов и продвижение Nexchain AI на 9,4 млн долларов, переопределяя гонку в предпродажных крипто-монетах. Куда сейчас направлено реальное внимание в предпродажных крипто-монетах? Lyno AI создает волны своим управляемым ИИ арбитражем на более чем 15 блокчейнах, предлагая инструменты, ранее доступные только для институтов. Тем временем, Nexchain AI мчится через 26 этап своей предпродажи, собрав 9,4 млн долларов со своей цепью Layer-1 на базе ИИ. Оба создают заголовки, но гораздо более масштабная история разворачивается в другом месте. BlockDAG не просто собирает деньги; он уже создал пользовательскую базу более 3 млн майнеров через свое приложение X1. Такой масштаб внедрения до запуска - это то, чего большинство проектов с трудом достигают даже после листинга. Со специальной ценой 0,0013 долларов, доступной до 1 октября, BlockDAG (BDAG) заявляет о себе как о выдающемся выборе 2025 года. BlockDAG превращает внедрение X1 в всплеск предпродажи Мобильное приложение для майнинга X1 от BlockDAG шокировало рынок, вырастая с нуля до более чем 3 млн пользователей в рекордные сроки. До листинга BDAG удалось создать одно из крупнейших активных сообществ в крипто. Каждая загрузка добавляет еще одного участника, ежедневно майнящего и органически распространяющего проект, доказывая, что внедрение уже идет полным ходом. Предпродажа вошла в Партию 30 с токенами по цене 0,03 доллара, резкий рост от начальной точки в 0,001 доллара. Но сейчас, до 1 октября, покупатели могут приобрести BDAG за 0,0013 доллара. Добавляя к этому ажиотажу, BlockDAG готов провести крупное Мероприятие по развертыванию в Сингапуре. После отказа от участия в Token2049 из-за местных ограничений на продвижение предпродаж, команда решила запустить свое собственное флагманское мероприятие. Кроме того, BlockDAG представил новую специальную цену предпродажи в 0,0013 доллара за BDAG до 1 октября. Эта ставка будет действовать в течение последних 30 дней, ведущих к...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 19:21
Рыночная база Биткоина становится нейтрально-медвежьей, поскольку потоки остаются слабыми

Рыночная база Биткоина становится нейтрально-медвежьей, поскольку потоки остаются слабыми

Пост «Базовый рынок Биткоина становится нейтрально-медвежьим, поскольку потоки остаются слабыми» появился на BitcoinEthereumNews.com. Путешествие Себастьяна в мир криптовалют началось четыре года назад, движимое увлечением потенциалом технологии блокчейн для революционизации финансовых систем. Его первоначальное исследование было сосредоточено на понимании сложностей различных криптопроектов, особенно тех, которые были направлены на создание инновационных финансовых решений. Благодаря бесчисленным часам исследований и обучения, Себастьян развил глубокое понимание базовых технологий, рыночной динамики и потенциальных применений криптовалют. Чтобы поделиться своими идеями с другими, Себастьян стал активным участником онлайн-дискуссий на таких платформах, как X и LinkedIn. Его фокус на финтех и темы, связанные с криптовалютами, быстро утвердил его как надежный голос в онлайн-сообществе криптовалют. Целью Себастьяна было обучать и информировать свою аудиторию о последних тенденциях и идеях в быстро развивающемся криптоландшафте. Чтобы дальше расширить свои знания, Себастьян получил сертификат UC Berkeley Fintech: Frameworks, Applications, and Strategies. Эта строгая программа обеспечила его ценными навыками и знаниями в области финансовых технологий, преодолевая разрыв между традиционными финансами и децентрализованными финансами. Сертификация углубила его понимание более широкого финансового ландшафта и его пересечения с технологией блокчейн. Страсть Себастьяна к финансам и письму очевидна в его работе. Ему нравится углубляться в финансовые исследования, анализировать рыночные тенденции и изучать последние разработки в криптопространстве. В свободное время Себастьяна часто можно найти погруженным в графики, изучающим отчеты 10-K или участвующим в заставляющих задуматься дискуссиях о будущем финансов. Путь Себастьяна как криптопионера был отмечен неустанным стремлением к знаниям и преданностью делу обмена своими идеями. Его способность ориентироваться в сложном мире криптовалют в сочетании с его страстью к финансовым исследованиям и коммуникации делает его ценным вкладчиком в отрасль. По мере того как криптоландшафт продолжает развиваться, Себастьян остается на переднем крае, предоставляя ценные идеи и...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 18:40
Сохраняем бдительность в отношении слабости рынка труда США – DBS

Сохраняем бдительность в отношении слабости рынка труда США – DBS

Пост "Сохраняем бдительность в отношении слабости рынка труда США – DBS" появился на BitcoinEthereumNews.com. Индекс DXY снизился на 0,3% до 98,1. Отражая ситуацию с числом рабочих мест вне сельского хозяйства, количество открытых вакансий JOLTS в США упало до 7 181 тыс. в июле, что ниже консенсус-прогноза в 7 380 тыс. Июньский показатель был пересмотрен в сторону понижения до 7 357 тыс. с 7 437 тыс., сообщает старший стратег DBS по валютным рынкам Филип Ви. Рынок труда США и наблюдение за ФРС "Слабость рынка труда также отразилась в Бежевой книге ФРС, которая сообщила о незначительных изменениях или отсутствии изменений в экономической активности в большинстве из 12 округов ФРС. Деловые контакты сообщили о повышении цен для частичной компенсации значительного повышения цен на сырье, связанного с тарифами. Многие домохозяйства ощутили давление из-за того, что заработная плата не успевает за ростом цен, что подразумевает более слабые потребительские расходы и более низкие ожидания роста. Найм замедлился, бизнес неохотно заполняет вакансии или нанимает новый персонал, некоторые обращаются к автоматизации и ИИ-агентам." "В целом, Бежевая книга предполагает, что ожидаемое снижение ставки на 25 базисных пунктов на заседании FOMC 17 сентября может стать началом устойчивого цикла смягчения политики. Чтобы закрепить это ожидание, пятничный августовский ежемесячный отчет о занятости в США должен показать, что число рабочих мест вне сельского хозяйства остается ниже 100 тыс., а уровень безработицы впервые с октября 2021 года поднимется выше 4,2%. Сегодня консенсус ожидает снижения занятости по данным ADP до 68 тыс. в августе со 104 тыс. в июле. Первичные заявки на пособие по безработице могут иметь тенденцию к росту, если их 4-недельное скользящее среднее увеличится четвертую неделю подряд в последнюю неделю августа. Опрос ISM по сфере услуг будет отслеживаться, чтобы увидеть, будет ли он отражать свой производственный аналог в отчетности о более слабых ценах и субиндексах занятости." "Сегодня Банковский комитет Сената проведет слушание по утверждению Стивена Мирана на замену Адриане Куглер в качестве управляющего ФРС. Существует высокая вероятность того, что Миран будет утвержден вовремя для сентябрьского заседания FOMC. Министр финансов США Скотт Бессент готовится начать собеседования с кандидатами на..."
BitcoinEthereumNews2025/09/04 18:36
Аналитик раскрывает поразительную причину, почему Бычий рынок еще не закончился

Аналитик раскрывает поразительную причину, почему Бычий рынок еще не закончился

Пост «Аналитик раскрывает поразительную причину, почему бычий рынок еще не закончился» появился на BitcoinEthereumNews.com. Биткоин цикл: Аналитик раскрывает поразительную причину, почему бычий рынок еще не закончился Перейти к содержанию Главная Крипто Новости Биткоин цикл: Аналитик раскрывает поразительную причину, почему бычий рынок еще не закончился Источник: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-cycle-bull-run/
BitcoinEthereumNews2025/09/04 18:29
ChatGPT-5 объясняет, как заработать 5 000 $ на акциях Nvidia за 5 лет

ChatGPT-5 объясняет, как заработать 5 000 $ на акциях Nvidia за 5 лет

Пост ChatGPT-5 объясняет, как заработать 5 000 долларов на акциях Nvidia за 5 лет появился на BitcoinEthereumNews.com. Акции Nvidia (NASDAQ: NVDA) стали одними из крупнейших бенефициаров бума искусственного интеллекта (ИИ), и согласно анализу ChatGPT-5, инвестор может реалистично нацелиться на прибыль в 5 000 долларов в течение следующих пяти лет. ИИ-модель отметила, что путь к этой цели лежит в основном в росте цены, а не в дивидендном доходе. Примечательно, что акции NVDA нацелены на отметку 200 долларов, при этом акции закрылись на уровне 170,62 долларов в последней торговой сессии, что представляет собой рост с начала года более чем на 23%. График цены акций NVDA с начала года. Источник: Finbold Изначально ChatGPT-5 рассматривал дивиденды как возможный вклад в достижение цели в 5 000 долларов. Компания выплачивает квартальные дивиденды в размере 0,01 доллара за акцию, или 0,04 доллара в год. Это переводится в доходность всего 0,023% при цене акции 170 долларов, что делает ее одной из самых низкодоходных голубых фишек на рынке. Даже если Nvidia будет повышать выплаты на 10% ежегодно, владение 100 акциями в течение пяти лет принесет только около 30-35 долларов в виде дивидендов. При более крупной доле в 300 акций общая сумма все равно будет ниже 100 долларов, показывая, как мало дивиденды добавляют к общей доходности. Путь прироста капитала Nvidia Вместо этого, согласно инструменту OpenAI, реальным драйвером является прирост капитала. При консервативных предположениях о годовом темпе роста в 10%, акции Nvidia могут вырасти со 170 долларов до примерно 275 долларов за пять лет. Таким образом, инвестиция в 17 000 долларов на 100 акций принесет почти 10 900 долларов общей прибыли, в то время как меньшая доля в 50 акций стоимостью 8 500 долларов все равно принесет 5 000 долларов. С другой стороны, умеренный сценарий роста в 20% ежегодно поднимет цену акций Nvidia до 425 долларов, при этом 100 акций принесут более 25 000 долларов прибыли. В этом случае всего 20 акций, стоящих сегодня около 3 400 долларов, принесут целевые 5 000 долларов. При более агрессивном темпе роста в 30% акции могут достичь 630 долларов...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 18:21
10 лучших Мем-коинов для инвестирования в 2025 году – Одна предпродажа нагревается быстрее, чем ожидалось

10 лучших Мем-коинов для инвестирования в 2025 году – Одна предпродажа нагревается быстрее, чем ожидалось

Пост 10 лучших Мем-коинов для инвестирования в 2025 году – Один пресейл разогревается быстрее, чем ожидалось появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новости Представьте себе: Pepe верхом на ракете, Shiba Inu жонглирует токенами в форме костей, и новый зверь под названием BullZilla топчет графики, как Годзилла в крипто-форме. Добро пожаловать в возрождение мем-коинов 2025 года, где состояния создаются на пресейлах, в пулах ликвидности и на хайпе, подпитываемом TikTok. Большие имена все еще здесь, но новые претенденты уже прокладывают себе путь в центр внимания. Во главе стаи стоит BullZilla ($BZIL), чей пресейл идет на Стадии 1 Фазе 3 (1-C). С ценовой моделью, основанной на стадиях, которая увеличивается на 100 000$ каждые 48 часов или с каждыми дополнительными 100 000$ привлеченных средств, она вознаграждает самых ранних держателей в реальном времени. На этой стадии потенциальный ROI уже огромен, и колебания означают только большую плату. Каждая минута задержки означает более высокую цену входа. BullZilla ($BZIL): Главный хищник среди Мем-коинов 2025 года BullZilla - не обычный мем-коин. Это полноценная пресейл-машина, созданная для масштаба, хайпа и долговечности. Со своей кинематографической историей и игровой структурой пресейла, BullZilla формируется как один из лучших мем-коинов для инвестирования в этом бычьем цикле. Цифры подтверждают хайп. В течение первых 24 часов после запуска было собрано более 39 000$. Более 2 миллиардов токенов $BZIL было продано в течение первых двух часов, и более 300 держателей уже присоединились. Сумма пресейла уже превысила 100 000$, с текущей ценой 0,00001908$. По сравнению с подтвержденной ценой листинга 0,00527141$, прогнозируемый ROI составляет ошеломляющие 27 527,93%. Ранние инвесторы на Стадии 1C уже смотрят на ROI в 231,8%. В данный момент покупка на 1 000$ обеспечивает около 80,5 миллионов токенов $BZIL. Увеличьте это до инвестиции в 30 000$, и вы смотрите на 2,4 миллиарда токенов. Если цена достигнет своей целевой отметки при запуске, математика впечатляет. Это тот вид...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 18:18
DeAI-стартап GAIA открывает предварительную продажу AI-смартфона

DeAI-стартап GAIA открывает предварительную продажу AI-смартфона

Пост DeAI стартап GAIA открывает предпродажу ИИ-смартфона появился на BitcoinEthereumNews.com. GAIA, децентрализованный ИИ-стартап, запустил ограниченную предпродажу ИИ-смартфона, который запускает инструменты интеллекта и конфиденциальности непосредственно на устройстве. Ранние покупатели могут получать вознаграждения сети, доступ к предзагруженному web3 домену и тестировать полностью локальный ИИ, работающий на новом программном слое на аппаратном обеспечении Galaxy S25 Edge. Краткое содержание GAIA, децентрализованный ИИ-стартап, запустил ограниченную серию ИИ-смартфона с встроенным интеллектом и инструментами конфиденциальности. Доступно только 7 000 единиц, при этом ранние покупатели получают вознаграждения сети и предзагруженный web3 домен. Телефон работает на аппаратном обеспечении Galaxy S25 Edge, но добавляет программный слой для полностью локального, децентрализованного ИИ и вознаграждений на основе стейкинга. GAIA, стартап, создающий децентрализованную инфраструктуру искусственного интеллекта, запустил ограниченную серию ИИ-смартфона, который внедряет встроенный интеллект и инструменты ИИ с приоритетом конфиденциальности в ранние устройства перед более широким выпуском. В этом первоначальном выпуске доступно только 7 000 единиц, и открытая продажа последует сразу после окна листа ожидания, согласно пресс-релизу, которым поделились с crypto.news. ИИ-смартфон Galaxy S25 Edge | Источник: GAIA Так называемый Gaia AI Phone работает на аппаратном обеспечении Galaxy S25 Edge, но главное преимущество исходит от нового инфраструктурного слоя, созданного Gaia Labs. Шашанк Срипада, соучредитель и COO GAIA, объяснил в интервью crypto.news, что вместо изменения самого оборудования команда создала программный слой между Android и приложениями, который обеспечивает децентрализованный вывод ИИ прямо на устройстве. "Ранее мобильный 'ИИ' был в основном на уровне приложений – отдельные приложения с базовыми функциями ИИ. Наш подход координирует запросы ИИ на инфраструктурном уровне, используя локализованные модели обучения и протоколы аутентификации, которые работают во всех приложениях, сохраняя при этом обработку полностью на устройстве." Шашанк Срипада Программный стек телефона включает платформу Gaia AI для децентрализованных инструментов ИИ, локальную среду выполнения LLM, интерфейс голос-агент, а также...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 18:17
