Отчет о доходах American Eagle Outfitters (AEO) за 2 квартал 2025 года

American Eagle заявила в среду, что ее партнерство с Сидни Суини стало "лучшей" рекламной кампанией на сегодняшний день, объявив о финансовых результатах второго квартала, которые превзошли ожидания. Яркая, но противоречивая кампания компании со звездой "Эйфории" вызвала некоторую критику и негативную реакцию, но запуск в сочетании с недавним партнерством с новым женихом Тейлор Свифт Трэвисом Келси привел к привлечению новых клиентов и положительному трафику по всем каналам. Акции American Eagle выросли более чем на 20% в торгах после закрытия рынка в среду. "Осенний сезон начался позитивно. Благодаря более сильному предложению продуктов и успеху недавних маркетинговых кампаний с Сидни Суини и Трэвисом Келси, мы наблюдаем рост осведомленности клиентов, вовлеченности и сопоставимых продаж", - сказал генеральный директор Джей Шоттенштейн в пресс-релизе. "Мы с нетерпением ждем возможности развить наш прогресс и продолжающуюся силу наших культовых брендов для обеспечения более высокой прибыльности, долгосрочного роста и акционерной стоимости". Компания также повторно выпустила свой годовой прогноз после его отзыва ранее в этом году. Теперь она ожидает, что сопоставимые продажи будут примерно на том же уровне, что лучше, чем снижение на 0,2%, которое прогнозировали аналитики, согласно StreetAccount. Компания по-прежнему ожидает снижения валовой маржи в течение года, но внесла ключевые изменения в свой прогноз по операционной прибыли, которая несет основную тяжесть влияния тарифов. Теперь компания ожидает, что ее годовая операционная прибыль составит от 255 миллионов до 265 миллионов долларов, что ниже предыдущего диапазона от 360 миллионов до 375 миллионов долларов. Вот как American Eagle показала себя в течение квартала по сравнению с тем, что ожидал Уолл-стрит, на основе опроса аналитиков LSEG: Прибыль на акцию: 45 центов против ожидаемых 21 цента Выручка: 1,28 миллиарда долларов против ожидаемых 1,24 миллиарда долларов