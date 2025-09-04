Биткоин, ETH, XRP, SOL: максимальная болевая цена перед истечением опционов, ключевые данные о рабочих местах
Биктоин, блокчейн Ethereum и другие Альткоины сталкиваются с откатами на фоне продолжающейся фиксации прибыли на более широком крипторынке. Трейдеры готовятся к дальнейшим распродажам перед истечением криптовалютных опционов на сумму 4,5 миллиарда $ и ключевыми данными о рабочих местах в США на этой неделе. Цены BTC, ETH, XRP и SOL снижаются на фоне ликвидации длинных позиций трейдерами на сумму 115 миллионов $. Кроме того, рост доходности долгосрочных казначейских облигаций и цен на золото из-за фискальных опасений усилил давление продаж на цену Биктоина. 3,28 миллиарда $ при истечении опционов Биктоина Согласно Deribit, более 29 тысяч опционов BTC с номинальной стоимостью 3,28 миллиарда $ истекают в пятницу. Соотношение TP/SL составляет 1,39, что является чрезвычайно высоким и указывает на Медвежий рынок среди трейдеров. Более того, цена max pain составляет 112 000 $. Derbit показал, что путы сгруппированы вокруг Цены исполнения 105-110 тысяч $, причем большинство трейдеров делают ставку на падение цены Биктоина ниже 105 000 $. Цена Max Pain Биктоина. Источник данных: Deribit Аналитик Калеб Франзен показал, что Биктоин опустился ниже своего дневного Облако Ишимоку впервые с февраля 2025 года, потенциально превращая его в сопротивление. Исторические сезонные модели играют ключевую роль в медвежьих настроениях для Биктоина, с медвежьим пересечением на недельном MACD. Биктоин опускается ниже дневного Облако Ишимоку. Источник данных: Caleb Franzen 1,28 миллиарда $ при истечении опционов Ethereum Более 293 тысяч опционов ETH с номинальной стоимостью 1,28 миллиарда $ должны истечь на Deribit, с соотношением пут-колл 0,78. Это указывает на смешанные настроения среди трейдеров из-за нейтрального соотношения пут-колл. Более того, цена max pain составляет 4 400 $, что выше текущей рыночной цены 4 385 $ на момент написания. Это сигнализирует. Опционные трейдеры следят за тремя ключевыми уровнями: 4 500 $, 4 700 $ и 5 000 $. Цена Max Pain Биктоина. Источник данных: Deribit "Потоки склоняются к более сбалансированным, но коллы накапливаются выше 4,5 тысяч $, оставляя возможность роста", сказал...
