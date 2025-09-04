2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
UBS сохраняет медвежий прогноз по фунту на фоне экономических трудностей

UBS сохраняет медвежий прогноз по фунту на фоне экономических трудностей

Пост UBS сохраняет медвежий прогноз по фунту на фоне экономических трудностей появился на BitcoinEthereumNews.com. Критическая цель EUR/GBP: UBS сохраняет медвежий прогноз по фунту на фоне экономических трудностей Перейти к содержанию Главная Новости Форекс Критическая цель EUR/GBP: UBS сохраняет медвежий прогноз по фунту на фоне экономических трудностей Источник: https://bitcoinworld.co.in/ubs-bearish-pound-forecast/
BRC20.COM
COM$0.010735-4.14%
EUR
EUR$1.159+0.32%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/04 20:34
Поделиться
Отчет о доходах American Eagle Outfitters (AEO) за 2 квартал 2025 года

Отчет о доходах American Eagle Outfitters (AEO) за 2 квартал 2025 года

Пост American Eagle Outfitters (AEO) заработок Q2 2025 появился на BitcoinEthereumNews.com. American Eagle заявила в среду, что ее партнерство с Сидни Суини стало "лучшей" рекламной кампанией на сегодняшний день, объявив о финансовых результатах второго квартала, которые превзошли ожидания. Яркая, но противоречивая кампания компании со звездой "Эйфории" вызвала некоторую критику и негативную реакцию, но запуск в сочетании с недавним партнерством с новым женихом Тейлор Свифт Трэвисом Келси привел к привлечению новых клиентов и положительному трафику по всем каналам. Акции American Eagle выросли более чем на 20% в торгах после закрытия рынка в среду. "Осенний сезон начался позитивно. Благодаря более сильному предложению продуктов и успеху недавних маркетинговых кампаний с Сидни Суини и Трэвисом Келси, мы наблюдаем рост осведомленности клиентов, вовлеченности и сопоставимых продаж", - сказал генеральный директор Джей Шоттенштейн в пресс-релизе. "Мы с нетерпением ждем возможности развить наш прогресс и продолжающуюся силу наших культовых брендов для обеспечения более высокой прибыльности, долгосрочного роста и акционерной стоимости". Компания также повторно выпустила свой годовой прогноз после его отзыва ранее в этом году. Теперь она ожидает, что сопоставимые продажи будут примерно на том же уровне, что лучше, чем снижение на 0,2%, которое прогнозировали аналитики, согласно StreetAccount. Компания по-прежнему ожидает снижения валовой маржи в течение года, но внесла ключевые изменения в свой прогноз по операционной прибыли, которая несет основную тяжесть влияния тарифов. Теперь компания ожидает, что ее годовая операционная прибыль составит от 255 миллионов до 265 миллионов долларов, что ниже предыдущего диапазона от 360 миллионов до 375 миллионов долларов. Вот как American Eagle показала себя в течение квартала по сравнению с тем, что ожидал Уолл-стрит, на основе опроса аналитиков LSEG: Прибыль на акцию: 45 центов против ожидаемых 21 цента Выручка: 1,28 миллиарда долларов против ожидаемых 1,24 миллиарда долларов Чистая прибыль компании за трехмесячный период, закончившийся 2 августа, составила...
Moonveil
MORE$0.02916-15.03%
BRC20.COM
COM$0.010735-4.14%
The Eagle
EAGLE$0.0000883+1.14%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/04 20:26
Поделиться
Биткоин, ETH, XRP, SOL: максимальная болевая цена перед истечением опционов, ключевые данные о рабочих местах

Биткоин, ETH, XRP, SOL: максимальная болевая цена перед истечением опционов, ключевые данные о рабочих местах

Пост Биктоин, ETH, XRP, SOL's Max Pain Price перед истечением опционов, ключевые данные о рабочих местах появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин, блокчейн Ethereum и другие Альткоины сталкиваются с откатами на фоне продолжающейся фиксации прибыли на более широком крипторынке. Трейдеры готовятся к дальнейшим распродажам перед истечением криптовалютных опционов на сумму 4,5 миллиарда $ и ключевыми данными о рабочих местах в США на этой неделе. Цены BTC, ETH, XRP и SOL снижаются на фоне ликвидации длинных позиций трейдерами на сумму 115 миллионов $. Кроме того, рост доходности долгосрочных казначейских облигаций и цен на золото из-за фискальных опасений усилил давление продаж на цену Биктоина. 3,28 миллиарда $ при истечении опционов Биктоина Согласно Deribit, более 29 тысяч опционов BTC с номинальной стоимостью 3,28 миллиарда $ истекают в пятницу. Соотношение TP/SL составляет 1,39, что является чрезвычайно высоким и указывает на Медвежий рынок среди трейдеров. Более того, цена max pain составляет 112 000 $. Derbit показал, что путы сгруппированы вокруг Цены исполнения 105-110 тысяч $, причем большинство трейдеров делают ставку на падение цены Биктоина ниже 105 000 $. Цена Max Pain Биктоина. Источник данных: Deribit Аналитик Калеб Франзен показал, что Биктоин опустился ниже своего дневного Облако Ишимоку впервые с февраля 2025 года, потенциально превращая его в сопротивление. Исторические сезонные модели играют ключевую роль в медвежьих настроениях для Биктоина, с медвежьим пересечением на недельном MACD. Биктоин опускается ниже дневного Облако Ишимоку. Источник данных: Caleb Franzen 1,28 миллиарда $ при истечении опционов Ethereum Более 293 тысяч опционов ETH с номинальной стоимостью 1,28 миллиарда $ должны истечь на Deribit, с соотношением пут-колл 0,78. Это указывает на смешанные настроения среди трейдеров из-за нейтрального соотношения пут-колл. Более того, цена max pain составляет 4 400 $, что выше текущей рыночной цены 4 385 $ на момент написания. Это сигнализирует. Опционные трейдеры следят за тремя ключевыми уровнями: 4 500 $, 4 700 $ и 5 000 $. Цена Max Pain Биктоина. Источник данных: Deribit "Потоки склоняются к более сбалансированным, но коллы накапливаются выше 4,5 тысяч $, оставляя возможность роста", сказал...
Union
U$0.009616+1.88%
Солана
SOL$208.93-4.65%
Биткоин
BTC$117,623.79-2.63%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/04 20:24
Поделиться
Данные о вакансиях падают до уровней, редко наблюдаемых с начала пандемии

Данные о вакансиях падают до уровней, редко наблюдаемых с начала пандемии

Пост "Данные о вакансиях падают до уровней, редко наблюдаемых со времен пандемии" появился на BitcoinEthereumNews.com. Вывеска "Сейчас нанимаем" в магазине Journeys в районе Бруклин Нью-Йорка 3 июня 2025 года. Adam Gray | Bloomberg | Getty Images Количество вакансий снизилось в июле до уровней, редко наблюдаемых со времен пандемии Covid-19, усиливая опасения охлаждения на рынке труда. Отчет о вакансиях и текучести кадров показал около 7,18 миллиона объявлений в июле, согласно данным Бюро статистики труда, опубликованным в среду. Это лишь второй показатель ниже уровня 7,2 миллиона с конца 2020 года. Среда показала самый низкий уровень с сентября 2024 года, когда было зарегистрировано чуть более 7,1 миллиона вакансий. За исключением этого снижения в прошлом году, такие уровни вакансий в последний раз наблюдались, когда пандемия вызывала потрясение экономики США и рабочей силы. Показатель также оказался ниже ожиданий экономистов, опрошенных Dow Jones, которые прогнозировали 7,4 миллиона вакансий. Это подчеркнуло растущие опасения ослабления рынка труда, тенденцию, которая проявлялась в анекдотических свидетельствах в течение нескольких месяцев. "Это поворотный момент для рынка труда", - сказала Heather Long, главный экономист в Navy Federal Credit Union. "Это еще одна трещина". "Это еще один показатель, подчеркивающий, как этот рынок труда заморожен, и сейчас трудно кому-либо получить работу", - добавила Long. Еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице, ожидаемые в четверг, предоставят следующий раунд информации о состоянии рынка труда. Затем внимание переключится на внимательно отслеживаемый отчет по рабочим местам в пятницу утром. Не пропустите эти аналитические материалы от CNBC PRO Источник: https://www.cnbc.com/2025/09/03/job-opening-data-falls-to-levels-rarely-seen-since-pandemic.html
Threshold
T$0.01463-3.62%
Union
U$0.009616+1.88%
GET
GET$0.004153-0.43%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/04 20:23
Поделиться
Держатели XRP, BTC и ADA могут получать стабильный ежедневный пассивный доход с Майнером IOTA

Держатели XRP, BTC и ADA могут получать стабильный ежедневный пассивный доход с Майнером IOTA

Пост «Держатели XRP, BTC и ADA могут получать стабильный ежедневный пассивный доход с IOTA Майнер» появился на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютный майнинг больше не ограничивается покупкой майнинг-машин и настройкой сложного оборудования. В настоящее время все больше держателей XRP, BTC и ADA обращаются к услугам облачного майнинга. Как одна из самых популярных платформ на рынке, IOTA Майнер предлагает пользователям быстрое, безопасное и экологически чистое решение для пассивного дохода, делая его новым вариантом для инвесторов, стремящихся к диверсификации портфеля. В этой статье мы рассмотрим, почему все больше инвесторов в криптовалюту выбирают IOTA Майнер и как облачный майнинг может помочь им достичь роста активов на волатильном рынке. Почему инвесторы интересуются IOTA Майнер? Привлекательность IOTA Майнер заключается не только в том, что пользователи могут получать дополнительный пассивный доход помимо своих ежедневных вложений и торговли, но и в снижении кривой обучения инвестированию и операционных барьеров благодаря простому процессу работы и стабильной модели дохода. Основанный в 2018 году и базирующийся в Великобритании, IOTA Майнер заслужил доверие и поддержку инвесторов по всему миру благодаря своим профессиональным техническим знаниям и многолетней репутации в отрасли. В условиях растущей волатильности рынка и неопределенности платформа становится вариантом стабильного дохода для растущего числа держателей XRP, BTC и ADA. Отзывы реальных пользователей Некоторые пользователи IOTA Майнер поделились своим опытом: «От регистрации до майнинга каждый шаг ясен и понятен, с подробными инструкциями, что делает его доступным даже для начинающих». «Эффективный и интуитивно понятный интерфейс пользователя облегчает даже опытным инвесторам поиск нужных функций и очень удобен в использовании». Основные преимущества платформы IOTA Майнер популярен среди инвесторов по всему миру благодаря своим уникальным преимуществам: Бонус для новых пользователей: Зарегистрируйтесь и получите 15$, а новые пользователи также могут получать 0,60$ за ежедневную регистрацию (осталось только 1 277 мест). Стабильный доход: Используя мощные вычислительные возможности, мы обеспечиваем стабильную ежедневную доходность. Легальный...
RealLink
REAL$0.07808-4.06%
Биткоин
BTC$117,623.79-2.63%
MIOTAC
IOTA$0.1726-3.73%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/04 19:54
Поделиться
Игры могут разблокировать массовое принятие XRP с помощью XRPL Gamechain

Игры могут разблокировать массовое принятие XRP с помощью XRPL Gamechain

Пост «Игры могут разблокировать массовое принятие XRP с помощью XRPL Gamechain» появился на BitcoinEthereumNews.com. Игровая платформа B3 может разблокировать принятие XRP через мобильные игровые возможности. Тестовая сеть Xcade запускается с пятью играми, разработанными для привлечения основных криптовалютных пользователей. Доказанный успех B3 с 8,5 миллионами кошельков теперь указывает на потенциал роста XRP. Вопрос о том, могут ли игры стимулировать массовое принятие криптовалюты, выходит на первый план с запуском B3 XRPL Gamechain, первой специализированной игровой экосистемы, построенной на сайдчейне XRP Ledger EVM. Это партнерство между потребительской сетью AppChain B3 и XRPL Commons проверяет, может ли интерактивное развлечение преуспеть там, где традиционные финансовые приложения испытывали трудности. Игры представляют различные преимущества для принятия криптовалюты, которых не хватает традиционным DeFi приложениям. Мобильные игровые возможности устраняют технические барьеры, которые обычно мешают основным пользователям взаимодействовать с технологией блокчейн. Это потенциально предоставляет XRP удобный для пользователей шлюз, необходимый для широкого принятия. Послужной список B3 указывает на жизнеспособность игр Существующая игровая экосистема B3 предоставляет убедительные доказательства потенциала принятия игр. Платформа успешно подключила более 8,5 миллионов кошельков и обработала сотни миллионов транзакций в более чем 100 играх, включая AAA-тайтлы. Эта пользовательская база показывает, что потребители будут взаимодействовать с технологией блокчейн, когда она представлена через знакомые игровые интерфейсы. Xcade, пользовательская платформа для XRPL Gamechain, запускается сегодня в тестовой сети, представляя пять игровых тайтлов, разработанных для быстрых мобильных сессий. Платформа решает критическую проблему принятия, позволяя пользователям зарабатывать, тратить и взаимодействовать с XRP через игровой процесс без необходимости сложной настройки кошелька или технических знаний. Игровой подход предлагает держателям XRP прямую полезность помимо спекулятивной торговли. Пользователи могут выполнять задания, получать вознаграждения на основе XRP и получать доступ к кросс-игровой прогрессии, сохраняя при этом ликвидность в сети. Это создает устойчивый спрос на токен через внутриигровую экономику и вторичные рынки. Интеграция RLUSD обеспечивает дополнительную полезность Интеграция RLUSD в качестве предпочтительного стейблкоина в экосистеме B3 добавляет еще один уровень полезности. Стейблкоин обеспечивает стабильные варианты оплаты для...
Moonveil
MORE$0.02916-15.03%
Helium Mobile
MOBILE$0.0003355-4.84%
SQUID MEME
GAME$40.5232+8.07%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/04 19:50
Поделиться
Проблемы для Bitcoin, так как этот паттерн намекает на предстоящую большую коррекцию BTC

Проблемы для Bitcoin, так как этот паттерн намекает на предстоящую большую коррекцию BTC

Пост "Проблемы для Биктоина, поскольку этот паттерн намекает на предстоящую большую коррекцию BTC" появился на BitcoinEthereumNews.com. Поскольку Биктоин (BTC) стремится удержать зону поддержки в 110 000$, технические индикаторы рисуют мрачную картину, при этом актив сталкивается с возобновлением давления продаж после неудачной попытки прорваться через ключевую зону сопротивления. Прогноз, которым поделился псевдонимный аналитик криптовалют BitBull в посте в X 4 сентября, указал, что Биктоин был отвергнут от зоны сопротивления в 114 000$ на дневном графике, уровня, который теперь превратился в сильную зону предложения. График анализа цены Биктоина. Источник: BitBull Анализ подчеркнул, как BTC пытался вернуться в регион 114 000$, но был отброшен ниже, подтверждая этот уровень как потолок для движения цены. В настоящее время торгуясь около 110 600$, Биктоин остается ниже этого сопротивления. Поэтому BitBull предупредил, что если BTC не сможет вернуть и удержаться выше 114 000$ на дневном таймфрейме, любой краткосрочный отскок, вероятно, будет бычьей ловушкой, заманивающей трейдеров перед разворотом рынка вниз. После резкого падения от недавнего пика выше 124 000$, отскок Биктоина был неглубоким и ограниченным выделенной зоной сопротивления. Такая установка часто сигнализирует о слабости рынка, а неспособность подняться выше предполагает, что продавцы твердо контролируют ситуацию. BitBull также отметил, что чем дольше Биктоин остается ниже 114 000$, тем выше вероятность серьезной коррекции перед любым устойчивым разворотом. С непосредственной поддержкой около 109 000$, прорыв вниз может открыть дверь к более резким падениям до более низких уровней. Анализ цены Биктоина На момент публикации Биктоин торговался по цене 110 665$, показав скромное снижение примерно на 0,6% за последние 24 часа. Однако на недельном таймфрейме актив вырос на 2%. График цены Биктоина за семь дней. Источник: Finbold В настоящий момент Биктоин показывает нейтральность с показанием индекса относительной силы (RSI) на уровне 47,05, без явных признаков перекупленности или перепроданности. С точки зрения тренда, 50-дневная простая...
NEAR
NEAR$3.002+5.03%
Биткоин
BTC$117,623.79-2.63%
Index Cooperative
INDEX$0.96-5.97%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/04 19:39
Поделиться
Киты Биткоина сокращаются, находится ли Пуш "Аптября" под угрозой?

Киты Биткоина сокращаются, находится ли Пуш "Аптября" под угрозой?

Пост Киты Биткоина сокращаются, находится ли под угрозой "Сентябрьский" Пуш? появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы: Холдинги китов Биткоина упали до 488 BTC каждый, самый низкий показатель с 2018 года. Спотовые ETF BTC в США добавили 332.8 миллиона $ новых притоков. Графики показывают сходство с циклом Биткоина 2017 года с прорывом в перспективе. Киты Биткоина сократили свои холдинги до уровней, не наблюдавшихся с 2018 года, что вызывает вопросы о силе рынка в начале сентября 2025 года. В то же время ETF BTC привлекли сотни миллионов новых денег, в то время как фонды Ethereum столкнулись с крупными выводами средств. Исторические графики цен BTC также показали поразительное сходство с циклом 2017 года. Киты Биткоина сокращают свою долю Крупные держатели BTC, часто называемые китами, начали сокращать свои запасы за последние месяцы. Данные от Glassnode показали, что организации, владеющие от 100 до 10 000 Биткоинов, теперь контролируют в среднем по 488 BTC каждая. Примечательно, что это отметило самый низкий уровень с декабря 2018 года и устойчивое снижение, которое началось в ноябре 2024 года. Распределение китов Биткоина | Источник: Glassnode Киты долгое время играли важную роль на рынках BTC. Их покупки и продажи часто могут сдвигать цены или сигнализировать об изменениях в поведении инвесторов. Снижение средних холдингов предполагает, что некоторые крупные кошельки могли распределять свои Faircoins. Эти монеты могли перейти к более мелким инвесторам или в руки институциональных покупателей через ETF. Тенденция снизила концентрацию Биткоина среди ведущих держателей. Хотя это может означать меньшее доминирование отдельных игроков, это также показало, что некоторые киты отступают в ключевой период для рынка. Сдвиг произошел, когда институты увеличили свое присутствие через регулируемые продукты, создавая новый баланс между традиционными китами и новыми формами крупного владения. ETF BTC показывают четкую ротацию В отдельном развитии событий, 2 сентября ETF Биткоина увидели притоки в размере 332.8 миллиона $. FBTC от Fidelity Investments был крупнейшим вкладчиком с 132.7 миллиона $,...
Биткоин
BTC$117,623.79-2.63%
TOP Network
TOP$0.000096--%
BRC20.COM
COM$0.010735-4.14%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/04 19:30
Поделиться
Президент ЕЦБ Кристин Лагард призывает ужесточить нормативное соответствие для стейблкоинов

Президент ЕЦБ Кристин Лагард призывает ужесточить нормативное соответствие для стейблкоинов

Пост «Президент ЕЦБ Кристин Лагард призывает ужесточить нормативное соответствие стейблкоинов» появился на BitcoinEthereumNews.com. Лагард подчеркнула, что стейблкоины должны соответствовать эквивалентным регуляциям ЕС в других юрисдикциях для работы в регионе. Она также призвала установить гарантии, чтобы избежать перевода средств ЕС за границу в случае паники вывода этих активов. Лагард подчеркивает, что проекты стейблкоинов должны соответствовать эквивалентным регуляциям ЕС в других юрисдикциях. Европейский Союз (ЕС) [...] Источник: https://news.bitcoin.com/ecb-president-christine-lagarde-calls-for-toughening-stablecoin-regulatory-compliance/
BRC20.COM
COM$0.010735-4.14%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/04 19:28
Поделиться
Шиба Ину, Пепе и Биткоин Гипер

Шиба Ину, Пепе и Биткоин Гипер

Пост Shiba Inu, Pepe, и Bitcoin Hyper появился на BitcoinEthereumNews.com. Превращение 750 USD в 1,5 миллиона: Shiba Inu, Pepe, и Bitcoin Hyper Регистрация для нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите вашу электронную почту. С более чем 5-летним опытом работы в сфере анализа рынка криптовалют, Кханг всегда стремится предоставить читателям полезные знания о криптовалютах. У него много качественных статей, анализирующих тенденции блокчейна, DeFi и новые потенциальные проекты предпродажи монет. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр профиля или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/750-to-1500000-shiba-inu-pepe-next-penny-token-vn/
Hyperlane
HYPER$0.24467-6.07%
Choise.com
CHO$0.00396-3.17%
DeFi
DEFI$0.001589-5.86%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/04 18:49
Поделиться

Популярные новости

Еще

Акции Lyft, Inc. ($LYFT): Резервирует автономные роботакси Tensor, акции упали на 3,19%

Кит был ликвидирован на 247.62 WETH на платформе Aave, стоимостью примерно 1.05 миллиона $

Meta Games Coin: Проект play-to-earn сообщает о значительном росте

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов

Прогноз цены XRP в ожидании решений по ETF с 18 по 25 октября, предпродажа DeepSnitch AI собирает 337K $