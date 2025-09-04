2025-10-11 суббота

Что Придает Биткоину Его Ценность? 6 Основных Факторов

Что Придает Биткоину Его Ценность? 6 Основных Факторов

Пост «Что придает Биткоину ценность? 6 основных факторов» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ценность Биткоина основана на его жестко закодированной ограниченности с постоянным лимитом предложения в 21 миллион монет. Его децентрализованная сеть защищена POW, что делает его защищенной от взлома и устойчивой к цензуре системой. Социальный консенсус от институционального, корпоративного и национального принятия укрепляет глобальное доверие к Биткоину. У Биткоина нет физической формы, и он не поддерживается правительством или банком, так почему же он стоит более 2 триллионов $? Ответ не в хайпе; это комбинация жестко закодированной экономики, непревзойденной безопасности и мощных сетевых эффектов. Вот разбор основных факторов, которые придают Биткоину его реальную, долговечную ценность. Все начинается с цифровой ограниченности и безопасности. В отличие от традиционных валют, ценность Биткоина основана на наборе фиксированных, неизменяемых правил. Почему так важен лимит в 21 миллион? Предложение Биткоина навсегда ограничено 21 миллионом монет — правило, встроенное в его код. В отличие от фиатных валют, которые могут бесконечно печататься центральными банками, запрограммированная ограниченность Биткоина делает его мощным средством защиты от инфляции. Этот нарратив «цифрового золота» является основной причиной, по которой индекс сохранения стоимости Биткоина продолжает расти. Как POW создает безопасность? Сеть защищена через POW, систему, требующую огромных вычислительных мощностей для проверки транзакций. Это делает блокчейн Биткоина одной из самых безопасных и защищенных от взлома цифровых сетей в существовании, факт, подтвержденный его растущей майнинговой мощностью и скоростью хэширования сети. Децентрализованная, неподцензурная сеть. Биткоин работает без генерального директора или центрального сервера. Эта децентрализация является одним из его наиболее важных ценностных предложений. Что на самом деле означает децентрализация? Тысячи компьютеров по всему миру поддерживают реестр, гарантируя, что ни одно правительство или корпорация не может изменить историю транзакций или отключить систему. Это создает прозрачную и устойчивую к цензуре сеть для передачи ценности. Может ли Биткоин использоваться как платежный инструмент?...
Канадский доллар ослабевает на фоне широкого укрепления доллара США – Scotiabank

Канадский доллар ослабевает на фоне широкого укрепления доллара США – Scotiabank

Пост CAD слабеет на фоне широкого укрепления USD – Scotiabank появился на BitcoinEthereumNews.com. Канадский доллар (CAD) немного снизился по отношению к в целом укрепившемуся доллару США (USD), сообщают главные стратеги Scotiabank по Форекс(FX) Шон Осборн и Эрик Теорет. Отклонение спота от справедливой стоимости растет "Факторы, влияющие на CAD, незначительно ослабли на этой неделе, но потери CAD значительно опережают уровень, на котором, согласно фундаментальным драйверам, должен находиться спотовый курс. Согласно нашей оценке справедливой стоимости, равновесие сегодня находится на уровне 1,3634, что оставляет спот более чем на одно стандартное отклонение выше справедливой стоимости." "Дивергенция приближается к относительно экстремальному "растяжению", наблюдавшемуся в конце прошлого месяца. Ликвидность спота на этой неделе была не очень хорошей и, похоже, остается относительно низкой в начале торгов сегодня. Канада публикует торговые данные в 8:30ET; в июле ожидается еще один большой торговый дефицит. Рынок ожидает дефицит в размере 5,3 млрд CAD." "Рост спота через зону низкого уровня 1,38 и — предварительно — выше отмеченного сопротивления на уровне 1,3815 делает CAD уязвимым для еще большего ослабления в краткосрочной перспективе. USD/CAD сформировал небольшую бычью консолидацию в виде вымпела ранее на этой неделе на внутридневном графике, и прорыв USD через верхнюю границу паттерна ранее сегодня предполагает потенциал роста спота до области 1,3850. Однако на часовом графике между 1,3825/75 наблюдается значительное краткосрочное скопление, которое может замедлить или даже ограничить рост USD. Поддержка USD находится на уровне 1,3795/00." Источник: https://www.fxstreet.com/news/cad-softer-as-usd-gains-broadly-scotiabank-202509041118
CFTC разрешает Polymarket работать в США

CFTC разрешает Polymarket работать в США

Пост CFTC одобряет Polymarket для работы в США появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты Polymarket теперь разрешено работать в США после одобрения CFTC. Новые рынки выросли на 44% в июле, демонстрируя растущий интерес инвесторов. Дональд Трамп-младший присоединяется к консультативному совету, повышая привлекательность политико-финтех направления. Polymarket получает одобрение США: Что это значит Polymarket, ведущая платформа прогнозов рынка, получила разрешение на выход на рынок США после решения Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Генеральный директор Шейн Коплан объявил на X (ранее Twitter), что регулятор открыл путь для запуска платформы в США. CFTC через свое Управление надзора за рынком и управления рисками подтвердила, что не будет инициировать принудительные меры против QCX, зарегистрированного контрактного рынка, или QC Clearing, клиринговой организации. Это решение охватывает определенные требования к бухгалтерскому учету и отчетности, связанные со свопами, включая бинарные опционы и контракты с переменной выплатой. Коплан поблагодарил сотрудников регулятора за эффективность процесса и подчеркнул, что это одобрение является важным шагом в легализации деятельности Polymarket. Рост и активность на Polymarket Polymarket привлек внимание во время президентских выборов в США 2024 года и сохранил импульс с растущим числом рынков и партнерств. Активность резко возросла в июле 2025 года, когда количество новых рынков превысило 11 500 — увеличение на 44% по сравнению с предыдущим месяцем, хотя все еще ниже январских максимумов. Объем торгов Polymarket. Источник: TokenTerminal Этот рост отражает как интерес инвесторов, так и расширяющийся спектр прогнозных рынков платформы, охватывающих политику, финансы и другие актуальные темы. Политическое и инвестиционное влияние В июле Дональд Трамп-младший присоединился к консультативному совету Polymarket и инвестировал в проект. Эксперты говорят, что этот шаг укрепляет позицию платформы на пересечении политики, финансов и технологий, сигнализируя о растущем влиянии и доверии. Запуск Polymarket в США теперь позволяет компании легально расширять свои рынки прогнозов, привлекая как трейдеров, так и инвесторов, заинтересованных в уникальном сочетании прогнозирования и торговли деривативами. Источник: https://coinpaper.com/10882/polymarket-is-legal-in-the-u-s-what-this-means-for-investors
Пессимизм в отношении сланцевой нефти может быть преувеличен

Пессимизм в отношении сланцевой нефти может быть преувеличен

Пост "Пессимизм в отношении сланцевой нефти может быть преувеличен" появился на BitcoinEthereumNews.com. Пресса сейчас полна статей о п Уотфорд-Сити, Северная Дакота, добыча нефти в сланцевой формации Баккен вблизи реки Миссури. (Фото: Jim West/UCG/Universal Images Group через Getty Images) UCG/Universal Images Group через Getty Images ике добычи сланцевой нефти и его значении для нефтяного рынка и мировой экономики. Большинство из них, по-видимому, обусловлены недавним снижением бурения в Баккене, Игл-Форде и особенно в гигантских сланцах Пермского бассейна, как показано на рисунке ниже. И как многие отмечают, сланцевые скважины имеют очень высокие темпы падения добычи, что означает, что производство требует постоянных высоких уровней инвестиций, чтобы избежать снижения, и что сокращение бурения может означать быстрое снижение объемов добычи. Активные буровые установки в сланцевом бассейне (Пермский бассейн по правой шкале) Автор на основе данных EIA Эта комбинация факторов привела к заголовкам в этом году, таким как "Пик Пермского бассейна? Геология и вода говорят, что мы близки" Peak Permian? Geology and Water Say We're Close | OilPrice.com, "Добыча нефти в США достигла пика на фоне падения цен, предупреждает ведущий производитель сланцевой нефти" US oil output has peaked amid price fall, top shale producer warns и "Пик сланца на фоне максимального пессимизма" Peak Shale Amid Maximum Pessimism. Эти и другие статьи обычно фокусируются на буровых работах и возможности того, что экономика не оправдывает достаточных инвестиций для продолжения увеличения добычи. Некоторые утверждают, что ограничение носит скорее геологический, чем экономический характер, но другие сосредотачиваются на комментариях руководителей отрасли, которые видят рост затрат и слабые цены как основное ограничение. Это предполагает, что хотя добыча сланцевой нефти может выйти на плато или даже снизиться в ближайшей перспективе, тенденция не обязательно будет необратимой. Большая часть проблемы заключается в готовности некоторых кругов интерпретировать слабость производства как постоянную, даже когда кажется, что она обусловлена...
Наблюдение за ценой Биткоина: BTC удерживает позиции на уровне 110.5K $—Неизбежен ли рост?

Наблюдение за ценой Биткоина: BTC удерживает позиции на уровне 110.5K $—Неизбежен ли рост?

Пост «Наблюдение за ценой Биктоина: BTC удерживает позиции на уровне 110,5K долларов — Ралли неизбежно?» появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин в настоящее время оценивается от 110 700 до 111 010 долларов за последний час, с общей рыночной капитализацией в 2,20 триллиона долларов. За последние 24 часа объем торгов биткоином составил 36,27 миллиарда долларов, колеблясь в внутридневном диапазоне от 110 344 до 112 502 долларов. Биктоин На дневном графике биткоин, похоже, входит в фазу консолидации [...] Источник: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-btc-holds-the-line-at-110-5k-is-a-rally-imminent/
Планы Nasdaq усложнят листинг для малых китайских компаний

Планы Nasdaq усложнят листинг для малых китайских компаний

Пост «Планы Nasdaq усложнят листинг для малых китайских компаний» появился на BitcoinEthereumNews.com. Nasdaq Marketsite во время утренних торгов 7 апреля 2025 года в Нью-Йорке. Michael M. Santiago | Getty Images ПЕКИН — Фондовая биржа Nasdaq в США планирует ввести требования к листингу, которые усложнят выход на нью-йоркскую биржу для малых китайских компаний после волны крошечных первичных публичных размещений. В рамках предлагаемых изменений компаниям, работающим преимущественно в Китае, потребуется привлечь не менее 25 миллионов $ в ходе первичного публичного размещения для листинга на бирже, заявил Nasdaq поздно в среду по местному времени. Этот шаг происходит на фоне напряженности в отношениях между США и Китаем, а также более широких проблем финансового рынка, с которыми сталкивается Nasdaq. «Малым китайским компаниям будет сложнее провести IPO на Nasdaq по новым правилам», — сказал Уинстон Ма, адъюнкт-профессор Школы права Нью-Йоркского университета. «Новое правило реагирует на некоторые случаи IPO с "прокачка и сброс" из-за малого размера акций в свободном обращении». С 2021 года, после скандала вокруг листинга в Нью-Йорке китайской компании такси Didi, было мало крупных китайских IPO в США. Но в 2024 году 35 малых компаний из Китая прошли листинг в Нью-Йорке, что примерно вдвое больше, чем 17 американских микрокапитализаций, сообщила Renaissance Capital в декабре. Микрокапитализации обычно относятся к акциям с рыночной капитализацией от 50 миллионов $ до 300 миллионов $, что означает, что компании привлекли лишь несколько миллионов в ходе первичного публичного размещения. Изменение правил — «это положительный момент», — сказал Гэри Дворчак, управляющий директор Blueshirt Group, чей бизнес включает консультирование китайских компаний по IPO. «Я думаю, это вселит больше уверенности в том, что компании, проходящие листинг, делают это по законным причинам, и меньше вероятность игр с акциями, что также защищает сами компании». Nasdaq отметил, что китайские листинги представляют больший риск для...
Корпоративные казначейства BTC представляют угрозу для стабильности рынка

Корпоративные казначейства BTC представляют угрозу для стабильности рынка

Пост «Корпоративные казначейства BTC представляют угрозу для стабильности рынка» появился на BitcoinEthereumNews.com. Раскрытие информации: Взгляды и мнения, выраженные здесь, принадлежат исключительно автору и не представляют взгляды и мнения редакции crypto.news. Сравнение графика Биктоина (BTC) этого года с индексом доллара США DXY представляет собой резкий контраст. В то время как Биктоин взлетел до новых высот, преодолев порог в 120 000 $, у DXY был тяжелый год — падение почти на 10% с начала года — и прогнозируется дальнейшее падение в обозримом будущем. В этой среде, возможно, неудивительно, что все больше и больше компаний обращаются к Биктоину как к альтернативному активу для поддержки своих казначейств. Но эта, казалось бы, безобидная тенденция может быстро превратиться в угрозу не только для самого Биктоина, но и для более широкого финансового рынка. Резюме Нарратив Биктоина изменился. Когда-то боровшийся с регуляторами, BTC теперь принят государствами, институтами и казначействами, в то время как Комиссия по ценным бумагам и биржам США смягчает свою позицию. Стратегия уникальна. Преимущество первопроходца Майкла Сейлора, низкая цена входа и выгодные условия долга означают, что он может пережить спады, которые другие не могут. Если несколько компаний с кредитным плечом начнут паническую продажу, переплетение Биктоина с ETF, пенсиями и правительствами может усилить рыночные шоки. Урок: успех Сейлора не является образцом для подражания. Компании должны укреплять фундаментальные показатели, а не ставить свои балансы на волатильные активы. Всего год назад 100 000 $ за Биктоин все еще было далекой мечтой, в то время как крипто боролась с регуляторами США и пыталась восстановить свой имидж после катастрофического краха 2022 года. Но какая разница за год. Перенесемся в сегодняшний день, и Комиссия по ценным бумагам и биржам США отозвала или урегулировала большинство своих исков против криптофирм и сигнализировала о гораздо более приспособленной позиции. Между тем, Биктоин все чаще принимается в качестве резервного актива рядом штатов США и несколькими правительствами развивающихся рынков. Отношение к Биктоину полностью изменилось. И не только это, но...
BTC сохраняет стабильность, поскольку трейдеры обращаются к Ethereum в поисках роста в сентябре

BTC сохраняет стабильность, поскольку трейдеры обращаются к Ethereum в поисках роста в сентябре

Пост BTC держится стабильно, в то время как трейдеры обращаются к Ethereum в поисках роста в сентябре появился на BitcoinEthereumNews.com. Доброе утро, Азия. Вот что происходит на рынках: Добро пожаловать в утренний брифинг по Азии, ежедневную сводку главных новостей во время торгов в США и обзор движений рынка и анализа. Для подробного обзора рынков США см. Crypto Daybook Americas от CoinDesk. Биктоин застрял в режиме ожидания около 112 000$, согласно рыночным данным CoinDesk, но более важной историей в блокчейне может быть формирующийся разрыв между тем, как инвесторы относятся к BTC и ETH в преддверии сентября. BTC действует больше как макро-хедж, в то время как ETH позиционируется как реальный инструмент для роста. Этот разрыв отражает сочетание политической неопределенности и изменения потоков трейдеров. В недавней заметке QCP Capital написал, что сомнения в независимости ФРС поддерживают высокие премии за срок, что ослабляет доллар и поддерживает такие хеджи, как BTC и золото. Но опционные столы и рынки прогнозов показывают, что импульс набирает ETH, где трейдеры видят наибольший потенциал для прорыва. Flowdesk сообщил о приглушенной подразумеваемой волатильности BTC, несмотря на откаты рынка, что предполагает позиционирование, а не спекулятивные ставки. Перекос остается отрицательным, что означает, что путы дороги, но это создает относительную ценность в структурах колл. Тем временем, риск-реверсалы ETH восстановились после недавней распродажи, что указывает на возобновление спроса на восходящую экспозицию. Опционы SOL также увидели повышенную активность, с потоками, смещенными в сторону роста на фоне растущего настроения вокруг его экосистемы и корпоративных инициатив Казначейства цифровых активов. Спотовая активность переместилась в бета-имена ETH, такие как AAVE и AERO, а также бета-имена SOL, такие как RAY и DRIFT, показывая расширение охвата за пределы основных активов. Рынки прогнозов подтверждают эту тему ротации. Настроение Polymarket усиливает ротацию. Трейдеры ожидают, что BTC останется ограниченным около 120k$, в то время как ETH имеет хорошие шансы преодолеть 5 000$ — взгляд, соответствующий его 20% месячному ралли и восстанавливающимся риск-реверсалам. Трейдеры...
Прогноз Биткоина сегодня, поскольку компании по Майнингу Биткоина увеличивают производство, банки США возвращаются к Крипто, и многое другое...

Прогноз Биткоина сегодня, поскольку компании по Майнингу Биткоина увеличивают производство, банки США возвращаются к Крипто, и многое другое...

Пост Прогноз Биткоина сегодня: компании по Майнингу Биткоина увеличивают производство, банки США возвращаются к Крипто и многое другое... появился на BitcoinEthereumNews.com. Живые гипер-обновления Биткоина сегодня: Прогноз Биткоина сегодня: компании по Майнингу Биткоина увеличивают производство, банки США возвращаются к Крипто и многое другое... Регистрация для нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите свою электронную почту. Лия - британская журналистка со степенью бакалавра в области журналистики, медиа и коммуникаций и почти десятилетним опытом создания контента. В течение последних четырех лет ее внимание было сосредоточено в основном на технологиях Web3, что обусловлено ее искренним энтузиазмом к децентрализации и новейшим технологическим достижениям. Она сотрудничала с ведущими криптовалютными и NFT изданиями – Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport и NFT Lately – что позволило ей занять руководящую должность в криптожурналистике. Будь то создание срочных новостей или подробных обзоров, она стремится привлечь своих читателей последними идеями и информацией. Ее статьи часто охватывают самые горячие криптовалюты, биржи и меняющиеся правила. В рамках своей стратегии по привлечению новичков в Web3, она объясняет даже самые сложные темы понятным и увлекательным способом. Подчеркивая свой динамичный журналистский опыт, она писала для различных секторов, включая тестирование программного обеспечения (TEST Magazine), путешествия (Travel Off Path) и музыку (Mixmag). Когда она не погружена в криптовалютную тематику, она, вероятно, путешествует по островам (Галапагосы и Хайнань - ее любимые места). Или, возможно, рисует мелом, слушая Pixies, свою любимую группу всех времен. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-4-2025/
Детали Могут Спасти Л.А. Клипперс В Саге Об Обходе Правил С Кавай Леонардом

Детали Могут Спасти Л.А. Клипперс В Саге Об Обходе Правил С Кавай Леонардом

Пост "Детали могут спасти Л.А. Клипперс в саге об обходе правил с Кавай Леонардом" появился на BitcoinEthereumNews.com. ЛОС-АНДЖЕЛЕС, КАЛИФОРНИЯ – 24 ИЮЛЯ: Владелец Лос-Анджелес Клипперс Стив Баллмер вручает Кавай Леонарду его джерси, когда он и Пол Джордж представлены в Рекреационном центре Грин Медоуз 24 июля 2019 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: Пользователь прямо признает и соглашается с тем, что, загружая и/или используя эту фотографию, Пользователь соглашается с условиями Лицензионного соглашения Getty Images. (Фото Кеворка Джансезяна/Getty Images) Getty Images Лос-Анджелес Клипперс оказались в затруднительном положении в среду, когда журналист-расследователь Пабло Торре опубликовал сенсационный отчет, обвиняющий их в потенциальном обходе потолка зарплат со звездным форвардом Кавай Леонардом. Торре подробно описал, как губернатор Клипперс Стив Баллмер инвестировал 50 миллионов $ в Aspiration, ныне обанкротившуюся экологическую компанию, только для того, чтобы Aspiration развернулась и предоставила Леонарду "фиктивную" рекламную сделку на 28 миллионов $ через ООО, которым он управлял. "Мы просмотрели множество действительно первоклассных контрактов. А затем: 'О, кстати, у нас также есть маркетинговая сделка с Кавай Леонардом, что-то вроде органической маркетинговой спонсорской сделки на 28 миллионов $ с Кавай'", - рассказал Торре бывший сотрудник финансового отдела Aspiration. "И если у меня были какие-либо вопросы об этом, по сути, не задавайте их, потому что это было для 'обхода потолка зарплат. LOL.' Было много LOL, когда информацией делились." Представитель НБА Майк Басс сообщил ESPN в среду, что лига "знает об утреннем сообщении СМИ относительно ЛА Клипперс и [начинает] расследование." Клипперс также выпустили заявление, отрицая, что они или Баллмер обошли потолок зарплат, направляя дополнительные деньги Леонарду через эту спонсорскую сделку. Если НБА определит, что репортаж Торре точен, это может означать серьезные проблемы для Клипперс. Однако, дьявол может скрываться в деталях относительно точного типа наказания, которое они могут...
