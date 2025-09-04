BTC сохраняет стабильность, поскольку трейдеры обращаются к Ethereum в поисках роста в сентябре
Пост BTC держится стабильно, в то время как трейдеры обращаются к Ethereum в поисках роста в сентябре появился на BitcoinEthereumNews.com. Доброе утро, Азия. Вот что происходит на рынках: Добро пожаловать в утренний брифинг по Азии, ежедневную сводку главных новостей во время торгов в США и обзор движений рынка и анализа. Для подробного обзора рынков США см. Crypto Daybook Americas от CoinDesk. Биктоин застрял в режиме ожидания около 112 000$, согласно рыночным данным CoinDesk, но более важной историей в блокчейне может быть формирующийся разрыв между тем, как инвесторы относятся к BTC и ETH в преддверии сентября. BTC действует больше как макро-хедж, в то время как ETH позиционируется как реальный инструмент для роста. Этот разрыв отражает сочетание политической неопределенности и изменения потоков трейдеров. В недавней заметке QCP Capital написал, что сомнения в независимости ФРС поддерживают высокие премии за срок, что ослабляет доллар и поддерживает такие хеджи, как BTC и золото. Но опционные столы и рынки прогнозов показывают, что импульс набирает ETH, где трейдеры видят наибольший потенциал для прорыва. Flowdesk сообщил о приглушенной подразумеваемой волатильности BTC, несмотря на откаты рынка, что предполагает позиционирование, а не спекулятивные ставки. Перекос остается отрицательным, что означает, что путы дороги, но это создает относительную ценность в структурах колл. Тем временем, риск-реверсалы ETH восстановились после недавней распродажи, что указывает на возобновление спроса на восходящую экспозицию. Опционы SOL также увидели повышенную активность, с потоками, смещенными в сторону роста на фоне растущего настроения вокруг его экосистемы и корпоративных инициатив Казначейства цифровых активов. Спотовая активность переместилась в бета-имена ETH, такие как AAVE и AERO, а также бета-имена SOL, такие как RAY и DRIFT, показывая расширение охвата за пределы основных активов. Рынки прогнозов подтверждают эту тему ротации. Настроение Polymarket усиливает ротацию. Трейдеры ожидают, что BTC останется ограниченным около 120k$, в то время как ETH имеет хорошие шансы преодолеть 5 000$ — взгляд, соответствующий его 20% месячному ралли и восстанавливающимся риск-реверсалам. Трейдеры...
