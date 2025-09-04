Корпоративные казначейства BTC представляют угрозу для стабильности рынка

Раскрытие информации: Взгляды и мнения, выраженные здесь, принадлежат исключительно автору и не представляют взгляды и мнения редакции crypto.news. Сравнение графика Биктоина (BTC) этого года с индексом доллара США DXY представляет собой резкий контраст. В то время как Биктоин взлетел до новых высот, преодолев порог в 120 000 $, у DXY был тяжелый год — падение почти на 10% с начала года — и прогнозируется дальнейшее падение в обозримом будущем. В этой среде, возможно, неудивительно, что все больше и больше компаний обращаются к Биктоину как к альтернативному активу для поддержки своих казначейств. Но эта, казалось бы, безобидная тенденция может быстро превратиться в угрозу не только для самого Биктоина, но и для более широкого финансового рынка. Резюме Нарратив Биктоина изменился. Когда-то боровшийся с регуляторами, BTC теперь принят государствами, институтами и казначействами, в то время как Комиссия по ценным бумагам и биржам США смягчает свою позицию. Стратегия уникальна. Преимущество первопроходца Майкла Сейлора, низкая цена входа и выгодные условия долга означают, что он может пережить спады, которые другие не могут. Если несколько компаний с кредитным плечом начнут паническую продажу, переплетение Биктоина с ETF, пенсиями и правительствами может усилить рыночные шоки. Урок: успех Сейлора не является образцом для подражания. Компании должны укреплять фундаментальные показатели, а не ставить свои балансы на волатильные активы. Всего год назад 100 000 $ за Биктоин все еще было далекой мечтой, в то время как крипто боролась с регуляторами США и пыталась восстановить свой имидж после катастрофического краха 2022 года. Но какая разница за год. Перенесемся в сегодняшний день, и Комиссия по ценным бумагам и биржам США отозвала или урегулировала большинство своих исков против криптофирм и сигнализировала о гораздо более приспособленной позиции. Между тем, Биктоин все чаще принимается в качестве резервного актива рядом штатов США и несколькими правительствами развивающихся рынков. Отношение к Биктоину полностью изменилось. И не только это, но...