2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
GBP/JPY растет до уровня около 199.30, поскольку британские гособлигации отскакивают быстрее, чем японские облигации

GBP/JPY растет до уровня около 199.30, поскольку британские гособлигации отскакивают быстрее, чем японские облигации

Пост GBP/JPY поднимается к отметке 199.30, поскольку британские гособлигации восстанавливаются быстрее, чем японские облигации, появился на BitcoinEthereumNews.com. GBP/JPY немного растет до уровня 199.30, так как доходность долгосрочных облигаций в Великобритании корректируется быстрее, чем в Японии. Глава Банка Англии Бейли признал рыночные ожидания неопределенности относительно дальнейшего снижения процентных ставок в оставшейся части года. Инвесторы ожидают ключевые данные по розничным продажам Великобритании за июль. Пара GBP/JPY поднимается к отметке 199.30 во время европейской торговой сессии в четверг. Кросс растет по мере укрепления фунта стерлингов (GBP) после значительного восстановления спроса на долгосрочные гособлигации Соединенного Королевства (UK). В последнее время как GBP, так и японская иена (JPY) испытывали сильное давление продаж, поскольку долгосрочные затраты на государственные заимствования как в Великобритании, так и в Японии резко выросли из-за растущих опасений по поводу долга. Доходность 30-летних британских гособлигаций скорректировалась на 3.3% от недавних максимумов в 5.75% до примерно 5.50%. Между тем, доходность 30-летних государственных облигаций Японии (JGB) также снизилась, но более медленными темпами. Доходность 30-летних JGB упала на 1.8% до примерно 3.25% от своего исторического максимума в 3.3%. Еще одной причиной укрепления фунта стерлингов являются комментарии главы Банка Англии (BoE) Эндрю Бейли на слушаниях перед Казначейским комитетом Палаты общин в среду, сигнализирующие о неопределенности относительно темпов снижения процентных ставок. Глава Банка Англии Бейли заявил: "Существует значительно больше сомнений относительно того, как быстро мы можем снижать ставки, и добавил, что рыночное ценообразование предполагает, что мое сообщение было понято". Трейдеры видят почти 33% вероятность того, что Банк Англии снизит процентные ставки еще один раз в оставшейся части года, сообщает Reuters. В дальнейшем инвесторы сосредоточатся на данных по розничным продажам Великобритании за июль, которые будут опубликованы в пятницу. Часто задаваемые вопросы о доходности британских гособлигаций Доходность британских гособлигаций измеряет годовую прибыль, которую инвестор может ожидать от владения британскими государственными облигациями, или Gilts. Как и другие облигации, Gilts выплачивают проценты держателям по...
NEAR
NEAR$2.999+4.93%
BarnBridge
BOND$0.1545-1.27%
Moonveil
MORE$0.02916-15.03%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/04 23:23
Поделиться
ЕЦБ выступает за более строгое регулирование

ЕЦБ выступает за более строгое регулирование

Пост ЕЦБ призывает к более строгому регулированию появился на BitcoinEthereumNews.com. Регулирование Знаковая структура MiCA Европейского Союза может быть недостаточной для защиты инвесторов, если иностранные проекты стейблкоинов продолжат работать под более слабым надзором, согласно опасениям, высказанным в Брюсселе на этой неделе. Чиновники опасаются, что так называемые "мультиюрисдикционные" стейблкоины могут использовать лазейки, выпуская токены частично внутри и частично за пределами блока. В случае финансового стресса, пользователи, вероятно, бросятся обналичивать монеты в Европе — где действуют строгие требования к резервам и нулевые комиссии за снятие — истощая местную защиту быстрее, чем предполагалось. Выступая на ежегодной конференции Европейского совета по системным рискам, президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что такие уязвимости оставляют Европу незащищенной. Она утверждала, что только глобальная координация может предотвратить использование эмитентами более слабых режимов. Ее предложение заблокировало бы неевропейским эмитентам вход на единый рынок, если их страны не обеспечивают соблюдение эквивалентных правил. Более строгие меры защиты также потребуются для трансграничных переводов между субъектами ЕС и не-ЕС. Предупреждение появляется в то время как Соединенные Штаты под руководством президента Дональда Трампа заняли более свободную позицию. Ранее в этом году Федеральный резерв отозвал предыдущие рекомендации, которые отговаривали банки от взаимодействия с криптовалютами и стейблкоинами, что широко рассматривается как приглашение для Уолл-стрит расширить свою роль в цифровых активах. Подход Европы, напротив, сосредоточен на предотвращении паники вывода и защите потребителей, позиционируя MiCA как самый строгий режим для стейблкоинов в мире. Однако вопрос о том, выдержат ли эти меры защиты без соответствующих международных стандартов, остается открытым. Информация, представленная в этой статье, предназначена только для информационных целей и не является финансовой, инвестиционной или торговой рекомендацией. Coindoo.com не поддерживает и не рекомендует какую-либо конкретную инвестиционную стратегию или криптовалюту. Всегда проводите собственное исследование и консультируйтесь с лицензированным финансовым консультантом перед принятием любых инвестиционных решений. Автор Алекс — опытный финансовый журналист и энтузиаст криптовалют. С более чем 8-летним опытом освещения...
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/04 23:02
Поделиться
Возвращение Coldplay на родину возвращает несколько альбомов в чарты

Возвращение Coldplay на родину возвращает несколько альбомов в чарты

Пост «Возвращение Coldplay на родину возвращает несколько альбомов в чарты» появился на BitcoinEthereumNews.com. Coldplay поднимается в британских чартах по мере приближения к завершению мирового тура Music of the Spheres, с четырьмя альбомами — включая Parachutes — возвращающимися или поднимающимися в рейтингах. ЛОС-АНДЖЕЛЕС, КАЛИФОРНИЯ – 02 ФЕВРАЛЯ: Крис Мартин из Coldplay выступает на сцене во время 67-й ежегодной премии GRAMMY в Крипто.com Арене 02 февраля 2025 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. (Фото Кевина Винтера/Getty Images для The Recording Academy) Getty Images для The Recording Academy У Coldplay осталось всего несколько дат в мировом туре Music of the Spheres перед его завершением. Группа находится в туре с 2022 года, и несколько месяцев назад было подтверждено, что это приключение стало вторым по кассовым сборам за все время, уступая только туру The Eras Тейлор Свифт. Чтобы завершить всё на высокой ноте, Coldplay вернулись домой в Соединенное Королевство, и группа завершит тур несколькими вечерами на лондонском стадионе Уэмбли. По мере приближения к завершению тура продажи и стриминг каталога группы резко возросли, и четыре альбома нашли место в чартах на этой неделе. A Rush of Blood to the Head возвращается A Rush of Blood to the Head вновь появляется в официальном чарте загрузок альбомов. Полноформатный альбом, один из самых признанных релизов группы, возвращается на 77-е место. Он уже провел в рейтинге 42 недели и поднимался до 10-го места. Moon Music появляется в нескольких рейтингах Moon Music, альбом, который Coldplay активно продвигает в туре, также совершает возвращение. Проект возвращается в официальный чарт продаж альбомов на 100-е место, последнюю строчку рейтинга. Коллекция также стремительно поднимается в официальном рейтинге загрузок альбомов, перепрыгивая с 72-го на 28-е место. Parachutes присутствует в четырех рейтингах Из всех четырех альбомов Coldplay в британских чартах на этой неделе Parachutes является наиболее заметным. Этот...
Sidekick
K$0.05333-12.64%
Union
U$0.009616+1.88%
Seed.Photo
PHOTO$0.95+24.70%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/04 22:38
Поделиться
Три ключевых момента гарантированных контрактов на основной капитал и проценты майнеров BTC

Три ключевых момента гарантированных контрактов на основной капитал и проценты майнеров BTC

Пост «Три ключевых момента контрактов Майнера BTC с гарантией основной суммы и процентов» появился на BitcoinEthereumNews.com. Удовлетворение всех потребностей инвесторов, действительно обеспечивая стабильную доходность Лондон, 4 сентября 2025 года — Майнер BTC, ведущий мировой поставщик услуг облачного майнинга, недавно запустил свой Премиум контракт с гарантией основной суммы и процентов. Эта инновационная инициатива быстро привлекла внимание рынка и считается отраслью важнейшим инструментом для навигации в текущей волатильности криптовалютного рынка. Среди волатильных колебаний цен криптовалюты и проверки доверия инвесторов, Майнер BTC, с ориентированным на пользователя подходом, стал пионером в создании контрактов с гарантией основной суммы и процентов, удовлетворяя потребности как новичков, так и опытных инвесторов. Эти контракты не только обеспечивают безопасность основной суммы пользователя, но и предоставляют стабильную доходность, позволяя инвесторам сохранять свои выигрышные стратегии на волатильных рынках. Три ключевых момента контрактов Майнера BTC с гарантией основной суммы и процентов: Гарантия основной суммы: Независимо от колебаний рынка, ваша инвестиционная основная сумма остается в безопасности. Стабильная доходность: Фиксированные ежедневные доходы гарантируют гарантированную прибыль. Применимо для всех: Отсутствие барьеров для входа, подходит как для начинающих, так и для крупномасштабного распределения средств. Новые пользователи также получат бонус 500 $ при регистрации. Представитель Майнера BTC заявил: «Мы понимаем, что основными заботами инвесторов являются безопасность средств и стабильная доходность. Запуск этого контракта с гарантией основной суммы и процентов не только решает эти две основные проблемы, но и знаменует собой значительное обновление для индустрии облачного майнинга». Пять преимуществ платформы Майнера BTC 1: Контракты с гарантией основной суммы, новаторский механизм «гарантия основной суммы + процентов», действительно гарантируют прибыль и решают основную заботу инвесторов: безопасность средств. 2: Стабильные ежедневные доходы и планирование вычислительной мощности на базе ИИ-агента обеспечивают пользователям фиксированную ежедневную доходность даже во время колебаний рынка. 3: Поддержка нескольких валют: Независимо от того, владеете ли вы основными криптовалютами, такими как BTC, ETH и XRP, вы можете участвовать в майнинге и получать доход на платформе. 4: Нулевые барьеры для входа и простота использования: Не требуется майнинг машина или технические навыки;...
Биткоин
BTC$117,594.1-2.66%
Рипл
XRP$2.7203-3.00%
BRC20.COM
COM$0.010735-4.14%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/04 22:32
Поделиться
BlockchainFX: полностью проверенный аудитом, приносящий доход и нацеленный на рост в 1000 раз

BlockchainFX: полностью проверенный аудитом, приносящий доход и нацеленный на рост в 1000 раз

Пост BlockchainFX: Полностью проверенный аудитом, приносящий доход и нацеленный на рост в 1000 раз появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новости Что если крипторынок даст вам второй шанс на потенциал стать миллионером? BlockchainFX ($BFX) создает шоковые волны на рынке как одна из лучших криптовалютных предпродаж сегодня, в то время как монеты вроде Sui (SUI) и Tron (TRX) попадают в заголовки благодаря своему институциональному росту и развитию экосистемы. Тем не менее, все взгляды смещаются на BlockchainFX, проект, который уже обеспечивает доход и внедрение еще до выхода на биржи. Это не просто очередной запуск токена — это супер-приложение для мультиактивной торговли, объединяющее криптовалюты, акции, форекс и сырьевые товары на одной платформе. А со стейкинг-наградами до 90% APY во время предпродажи, плюс подтвержденная цена листинга 0,05 $, сожаление о пропуске раннего ETH или Solana кажется прямо перед вами. Вопрос: будете ли вы действовать сейчас или наблюдать, как другие оседлают следующую взрывную предпродажу? BlockchainFX ($BFX): Взрывная предпродажа с потенциалом роста в 1000 раз BlockchainFX уже работает с более чем 10 000 ежедневно активных пользователей, прошел аудит CertiK, полностью соответствует требованиям и обрабатывает миллионы в объеме торгов. В отличие от спекулятивных токенов, эта платформа генерирует реальный доход и ежедневно перераспределяет до 70% торговых комиссий обратно держателям в USDT. Это стабильный пассивный доход, даже до листинга токенов. Предпродажа началась с 0,01 $, уже поднялась до 0,022 $ и зафиксирована на цене запуска 0,05 $. Это 138% доходности только в день запуска, а аналитики прогнозируют рост после запуска между 0,10 $ и 0,25 $, с долгосрочными целями, превышающими 1 $. Для контекста, ранние покупатели BNB по 0,10 $ увидели доходность в 6 000 раз, а ICO Solana по 0,22 $ стало одной из величайших побед в криптовалюте. Участники также получают доступ к BFX Visa Cards (Gold, Green, Metal), возможность использования по всему миру и уровни Клуба основателей с эксклюзивными привилегиями. Добавьте к этому розыгрыш токенов BFX на 500 000 $ (с наградой за первое место в 250 000 $), и у вас есть дефицит, срочность и жадность, работающие вместе. Это не спекуляция — это эксклюзивная криптовалютная предпродажа с институциональной структурой и...
Threshold
T$0.01463-3.62%
holoride
RIDE$0.00093+3.56%
Binance Coin
BNB$1,227.7-1.14%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/04 22:29
Поделиться
Почему Макс Кайзер считает, что Майкл Сейлор стал Илоном Маском для Биткоина

Почему Макс Кайзер считает, что Майкл Сейлор стал Илоном Маском для Биткоина

Пост «Почему Макс Кайзер считает, что Майкл Сейлор стал Илоном Маском для Биткоина» появился на BitcoinEthereumNews.com. В новом посте в X Макс Кайзер, известный евангелист Биткоина, поместил Strategy (MSTR) и ее председателя Майкла Сейлора в ту же категорию, что и Илона Маска и Tesla. Суть сообщения Кайзера в том, что премия на акции MSTR отражает не только владение Биткоином компании, но и доверие инвесторов к Сейлору. Через нестандартную аналогию Кайзер утверждает, что инвесторы покупают «жокея, а не лошадь», подобно тому, как акции Tesla когда-то торговались с экстремальными мультипликаторами на основе веры в способность Илона Маска добиваться результатов. Вам также может понравиться Цифры подтверждают эту точку зрения. Strategy является безусловно крупнейшим публичным держателем Биткоина, с 636 505 BTC — стоимостью около 70,6 миллиардов долларов по сегодняшней цене — на своих счетах. Средняя стоимость покупки компании составляет 73 765 долларов, что означает, что она сидит на 50,5% возврате инвестиций, но рыночная стоимость ее акций идет гораздо дальше. $MSTR премия mNAV отражает 𝙐𝙉𝙄𝙌𝙐𝙀 способность @saylor как гения финансовой инженерии. Так же, как $TSLA торгуется с коэффициентом 200x к прибыли, отражая гениальность @elonmusk. Вы покупаете жокея, а не лошадь. Со всеми другими компаниями с Биткоин-казначейством вы покупаете лошадь. — Max Bitcoin (@maxkeiser) 4 сентября 2025 г. Разводненная рыночная капитализация MSTR достигла 105 миллиардов долларов. По сравнению с ее чистой стоимостью Биткоина, она торгуется с коэффициентом mNAV 1,48; стоимость предприятия увеличивает это до 1,53. Почему Strategy? Это то, что отличает Strategy от остальных в списке. Цифры BitcoinTreasuriesNet подчеркивают разрыв: MARA Holdings, вторая в списке с 50 639 BTC, торгуется с разводненным mNAV всего 1,04. Вам также может понравиться Сравнение Кайзера показывает, почему компания Сейлора уникальна в мире Биткоин-казначейств. Инвесторы теперь ищут больше, чем просто доступ к BTC — они хотят знать, что кто-то с опытом управления...
Биткоин
BTC$117,594.1-2.66%
Moonveil
MORE$0.02916-15.03%
Dogelon Mars
ELON$0.00000008693-3.03%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/04 22:27
Поделиться
ChatGPT-5 выбирает две криптовалюты, чтобы превратить 100 $ в 1 000 $ к 2026 году

ChatGPT-5 выбирает две криптовалюты, чтобы превратить 100 $ в 1 000 $ к 2026 году

Пост ChatGPT-5 выбирает две криптовалюты, способные превратить 100$ в 1 000$ к 2026 году, появился на BitcoinEthereumNews.com. Поскольку рынок криптовалют переживает очередную фазу роста, несмотря на повторяющуюся волатильность, некоторые активы, вероятно, принесут значительную прибыль инвесторам в ближайшие месяцы. При огромном количестве вариантов на рынке выбор правильной комбинации может быть сложным. С этой целью Finbold обратился к новейшей платформе искусственного интеллекта OpenAI, ChatGPT-5, чтобы определить две криптовалюты с потенциалом превратить скромные инвестиции в 100$ в 1 000$ к 2026 году. XRP Один из претендентов — XRP. В отличие от многих криптовалют, которые полагаются исключительно на розничную спекуляцию, ChatGPT отметил, что XRP уже получает реальное применение благодаря партнерству с крупными игроками, такими как Santander. В то же время устранение регуляторных препятствий в Соединенных Штатах придало дополнительный импульс, а правовая ясность проложила путь для потенциального спотового биржевого фонда (ETF). Согласно модели, одобрение ETF станет переломным моментом, открывая двери для институционального капитала и пенсионных фондов для вложения в XRP, значительно расширяя его присутствие на рынке. На момент публикации XRP торговался по цене 2,83$, снизившись на 0,8% за последние 24 часа и почти на 6% за прошедшую неделю. График цены XRP за семь дней. Источник: Finbold Solana (SOL) Еще один перспективный актив, определенный инструментом ИИ, — это Solana (SOL). Позиционируемая как жизнеспособная альтернатива Ethereum (ETH), Solana уже поддерживает децентрализованные финансовые (DeFi) приложения, NFT и платежи. Она также привлекла интеграции с глобальными компаниями, такими как Visa, Shopify и Helium, сигнализируя о внедрении как в потребительском, так и в корпоративном секторах. Кроме того, предстоящее обновление Firedancer, как ожидается, еще больше улучшит производительность Solana, уменьшив перегрузки и укрепив ее позицию как одной из наиболее масштабируемых сетей в отрасли. Аналогично, если регуляторы одобрят ETF Solana, результирующая волна институциональных притоков может поднять ее стоимость до новых максимумов, подобно скачкам, наблюдаемым у Bitcoin и Ethereum. На...
Солана
SOL$208.78-4.72%
RealLink
REAL$0.07804-4.11%
Рипл
XRP$2.7203-3.00%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/04 22:17
Поделиться
Gap добавит косметические товары в магазины Old Navy

Gap добавит косметические товары в магазины Old Navy

Пост Gap добавит косметические товары в магазины Old Navy появился на BitcoinEthereumNews.com. Вывеска висит в окне магазина GAP Outlet 29 мая 2025 года в Чикаго, Иллинойс. Скотт Олсон | Getty Images Gap в четверг объявил о расширении в сферу красоты, начиная со своего бренда Old Navy, что является стратегическим сдвигом для компании одежды. Первоначальное тестирование будет включать косметические товары и средства личной гигиены в 150 магазинах Old Navy, включая специальных консультантов по красоте и некоторые магазины в магазине. Компания планирует масштабировать бизнес красоты в следующем году. Неясно, планирует ли компания в конечном итоге размещать косметические товары в магазинах бренда Gap. "Gap Inc. видит четкую и значимую возможность для расширения в эту категорию с планами поэтапного запуска, начиная с первоначального тестирования и обучения в Old Navy этой осенью", - говорится в заявлении компании. Акции торговались примерно на 2% выше в четверг утром после короткой приостановки. Сегмент красоты оказался одним из самых устойчивых в розничной торговле в последние годы, несмотря на высокую инфляцию и опасения по поводу тарифов. Gap сослался на данные Euromonitor, согласно которым рынок красоты и средств личной гигиены является одной из самых быстрорастущих категорий в США, и прогнозируется, что в этом году он превысит 100 миллиардов долларов. Тем не менее, успех косметических товаров сделал это пространство более конкурентным, чем когда-либо. Компания заявила, что также расширит свой бизнес аксессуаров после "сильного приема клиентами" своих нынешних продуктов. Новый шаг происходит на фоне возрождения Gap за последние два года. "Этот импульс позволяет Gap Inc. использовать захватывающие возможности для роста и инноваций, помогая обеспечить конкурентоспособность и успешность компании в будущем", - говорится в заявлении. Источник: https://www.cnbc.com/2025/09/04/gap-old-navy-beauty-products.html
Union
U$0.009616+1.88%
Brainedge
LEARN$0.01514-2.32%
Moonveil
MORE$0.02916-15.03%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/04 22:05
Поделиться
Фанбаза НФЛ в Бразилии находится на ранних стадиях, но растет в популярности

Фанбаза НФЛ в Бразилии находится на ранних стадиях, но растет в популярности

Пост «Популярность НФЛ в Бразилии находится на ранних стадиях, но растет» появился на BitcoinEthereumNews.com. Общий вид перед игрой 2024 года между Green Bay Packers и Philadelphia Eagles в Сан-Паулу, Бразилия. (Фото Wagner Meier/Getty Images) Getty Images Перед финальной предсезонной игрой Kansas City Chiefs квотербек Patrick Mahomes жонглировал мячом ногами. Его бывший товарищ по команде Chiefs и нынешний кикер Chicago Bears, Cairo Santos, заметил: «Эй, Пэт, ты разминаешься для Бразилии?» «Я пытаюсь адаптироваться к стране», — ответил Mahomes. Футбол действительно по-прежнему царствует в Бразилии, но американский футбол — или futbol Americano — делает успехи, чтобы догнать его. «Это огромно», — эксклюзивно поделился Santos, первый и единственный бразилец, когда-либо игравший в матче НФЛ. «Это самый быстрорастущий вид спорта в Бразилии». Сейчас американский футбол уступает футболу, баскетболу, волейболу, серфингу, ММА и гонкам Формулы-1 и находится ближе к концу топ-10 самых популярных видов спорта в Бразилии. Но цель — войти в пятерку лучших через пять-семь лет, по словам Luis Martinez, генерального менеджера офиса НФЛ в Бразилии, который был открыт год назад. Хотя американский футбол в Бразилии не имеет такой популярности, как в Мексике, Англии или Германии, НФЛ делает концентрированный толчок из-за большого населения Бразилии (212,6 миллиона, включая 11,9 миллиона в Сан-Паулу, где пройдет пятничная игра) и большого потребления социальных медиа (144 миллиона активных пользователей по состоянию на январь 2025 года). «Потенциал есть», — эксклюзивно поделился Martinez. «Но нам еще предстоит очень, очень, очень большой путь развития». Инициативы на низовом уровне Пятничная игра станет вторым ежегодным матчем НФЛ в Бразилии, но усилия прилагаются на низовом уровне — особенно в флаг-футболе. Школьные программы разрабатываются совместно с Секретариатом образования правительства, и два...
NEAR
NEAR$2.999+4.93%
MemeCore
M$2.03976-0.13%
Threshold
T$0.01463-3.62%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/04 22:02
Поделиться
Раскрытие впечатляющего улова в 408 BTC в августе

Раскрытие впечатляющего улова в 408 BTC в августе

Пост Раскрытие Замечательной Добычи 408 BTC В Августе появился на BitcoinEthereumNews.com. Биткоин Майнинг Bitfufu: Раскрытие Замечательной Добычи 408 BTC В Августе Перейти к содержанию Главная Крипто Новости Биткоин Майнинг Bitfufu: Раскрытие Замечательной Добычи 408 BTC В Августе Источник: https://bitcoinworld.co.in/bitfufu-bitcoin-mining-haul/
Биткоин
BTC$117,594.1-2.66%
BRC20.COM
COM$0.010735-4.14%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/04 21:52
Поделиться

Популярные новости

Еще

Акции Lyft, Inc. ($LYFT): Резервирует автономные роботакси Tensor, акции упали на 3,19%

Кит был ликвидирован на 247.62 WETH на платформе Aave, стоимостью примерно 1.05 миллиона $

Meta Games Coin: Проект play-to-earn сообщает о значительном росте

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов

Прогноз цены XRP в ожидании решений по ETF с 18 по 25 октября, предпродажа DeepSnitch AI собирает 337K $