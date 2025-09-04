РФК-младший распространяет дезинформацию о вакцинах во время показаний в Конгрессе
Пост "РФК-младший распространяет дезинформацию о вакцинах во время показаний в Конгрессе" появился на BitcoinEthereumNews.com. Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Ф. Кеннеди-младший дает показания на слушаниях Комитета по финансам Сената по повестке здравоохранения президента Дональда Трампа на 2026 год, на Капитолийском холме в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 4 сентября 2025 года. Джонатан Эрнст | Reuters Министр здравоохранения и социальных служб Роберт Ф. Кеннеди-младший усилил ложные утверждения о вакцинах во время своих показаний в Сенате в среду, когда сенаторы допрашивали его о масштабных изменениях в политике иммунизации и федеральных органах здравоохранения. Кеннеди заявил, что поддерживает заявление, сделанное недавно назначенным членом ключевой правительственной комиссии по вакцинам о том, что мРНК-вакцины представляют опасный риск для людей. Многочисленные исследования показали, что препараты, использующие технологию мРНК, включая вакцины от Covid от Pfizer и Moderna, безопасны и эффективны, а серьезные побочные эффекты возникали в крайне редких случаях. Сенатор Майкл Беннет, демократ от штата Колорадо, отметил, что член комитета доктор Ретсеф Леви заявил, что накапливаются доказательства того, что мРНК-вакцины вызывают "серьезный вред, включая смерть, особенно среди молодых людей". Кеннеди назначил Леви в Консультативный комитет по практике иммунизации, который консультирует Центры по контролю и профилактике заболеваний по рекомендациям по вакцинам и страховому покрытию. Кеннеди сказал, что не знал о комментариях Леви, но добавил: "Я согласен с этим". Комментарии Кеннеди появились после того, как он отменил финансирование разработки мРНК-препаратов и внес другие изменения в политику вакцинации, которые могут ограничить доступ к иммунизации, включая роспуск комиссии CDC по вакцинам и отмену рекомендаций по вакцинации от Covid для определенных групп. Это также следует за перестановками в руководстве Центров по контролю и профилактике заболеваний. Белый дом на прошлой неделе уволил директора CDC Сьюзан Монарес, и вскоре после этого ушли в отставку четыре высокопоставленных чиновника агентства, некоторые из них ссылались на политизацию агентства и угрозу общественному здоровью. Кеннеди защищал свое решение уволить всех 17 предыдущих членов комиссии CDC по вакцинам, заявив...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 00:26