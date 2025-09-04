2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Новый альбом и сингл Эминема дебютируют вместе

Новый альбом и сингл Эминема дебютируют вместе

Новый альбом и сингл Эминема дебютируют вместе

Эминем дебютирует с альбомом Stans на 19-м месте в британском чарте саундтреков, в то время как новый сингл "Everybody's Looking at Me" попадает в два чарта продаж. 

Отчетная неделя в музыкальной индустрии начинается каждую пятницу, и у альбомов и песен есть семь полных дней для накопления стримов и продаж до обновления чартов. Релизы, выпущенные в любой день, кроме пятницы, часто с трудом оказывают влияние, если только они не поддерживаются настоящими суперзвездами. Во вторник (26 августа) Эминем представил саундтрек к своему документальному фильму Stans, а также новый трек. Даже имея всего несколько дней для накопления прослушиваний, и проект, и трек дебютируют в нескольких чартах Соединенного Королевства. 

Саундтрек Эминема дебютирует в двух чартах Stans появляется в двух чартах Великобритании в этом периоде. Коллекция, сопровождающая документальный фильм Эминема с тем же названием о его самых преданных фанатах, дебютирует на 19-м месте в официальном рейтинге альбомов-саундтреков. В то же время он появляется на 52-м месте в официальном чарте загрузок альбомов, что делает его четырнадцатым самым продаваемым загружаемым альбомом рэпера в стране. 

"Everybody's Looking at Me" стартует уверенно "Everybody's Looking at Me", ранее неизвестный трек, включенный в трек-лист Stans, становится бестселлером в Великобритании всего через несколько дней после его выпуска. Композиция дебютирует на 49-м месте в официальном чарте загрузок синглов и на несколько позиций ниже, на 52-м месте, в официальном чарте продаж синглов.
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 01:29
Прогнозируется рост Bitcoin Hyper на 2 390%: вирусная предпродажа собрала 13,7M $

Прогнозируется рост Bitcoin Hyper на 2 390%: вирусная предпродажа собрала 13,7M $

Прогнозируется рост Bitcoin Hyper на 2 390%: вирусная предпродажа собрала 13,7M $

Bitcoin Hyper прогнозирует рост на 2 390%: Вирусная предпродажа собирает 13,7 млн $

Бен — внештатный писатель, специализирующийся на развитии криптовалют (в основном альткоинов) и сложных способах влияния мировой экономики на пространство цифровых активов. Его степень бакалавра в области образования обеспечивает уникальную основу для его письма, позволяя ему преобразовывать сложные криптоконцепции и рыночные изменения в понятные, доступные для восприятия идеи. Этот навык является ключевым для помощи читателям в адаптации и применении своего понимания к постоянно развивающемуся миру криптоинвестиций. Увлеченный идеей сделать криптовалюты доступными, Бен создает контент, предназначенный для обучения широкой аудитории, от текущих рыночных событий до основных фундаментальных знаний, которые их поддерживают. Его цель — расширить возможности читателей через понимание. Когда он не погружен в криптоанализ и не разбирает сложные темы, Бен является заядлым фанатом Покемонов и любит все, что связано с Disney.
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 01:24
Среднее значение первичных заявок на пособие по безработице в США за 4 недели выросло с предыдущих 228,5 тыс. до 231 тыс. 29 августа

Среднее значение первичных заявок на пособие по безработице в США за 4 недели выросло с предыдущих 228,5 тыс. до 231 тыс. 29 августа

Среднее значение первичных заявок на пособие по безработице в США за 4 недели выросло с предыдущих 228,5 тыс. до 231 тыс. 29 августа

Информация на этих страницах содержит прогнозные заявления, связанные с рисками и неопределенностями. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и ни в коем случае не должны восприниматься как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование перед принятием любых инвестиционных решений. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация свободна от ошибок, неточностей или существенных искажений. Также не гарантируется своевременность этой информации. Инвестирование на Открытых рынках связано с большим риском, включая потерю всех или части ваших инвестиций, а также эмоциональный стресс. Все риски, убытки и расходы, связанные с инвестированием, включая полную потерю основной суммы, являются вашей ответственностью.
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 01:11
Биткоин может скоро достичь 200K $, но 100-кратный путь Ozak AI обещает большую прибыль

Биткоин может скоро достичь 200K $, но 100-кратный путь Ozak AI обещает большую прибыль

Биткоин может скоро достичь 200K $, но 100-кратный путь Ozak AI обещает большую прибыль

Ралли Биктоина выше 111 520 долларов возродило прогнозы о том, что ведущая криптовалюта взлетит до 200 000 долларов, укрепляя свое доминирование как главного средства сохранения стоимости в цифровых финансах. Тем не менее, хотя такой рост стал бы впечатляющей вехой, потенциал роста для держателей Биктоина остается относительно скромным по сравнению с тем, что могут предложить проекты на ранней стадии. Именно здесь Ozak AI, криптоплатформа на базе ИИ, которая в настоящее время находится на стадии предпродажи по цене всего 0,01 доллара, выходит на первый план — предлагая инвесторам редкую возможность получить потенциальную прибыль в 100 раз благодаря передовым прогностическим технологиям и быстро растущим партнерствам. 

Биктоин на пути к 200K долларов Биктоин снова занял центральное место на мировых финансовых рынках, поскольку его цена продолжает расти, недавно преодолев отметку в 111 520 долларов. Аналитики рынка считают, что сочетание институционального принятия, ETF на Биктоин и растущее признание BTC как «цифрового золота» может поднять актив до беспрецедентных уровней. Многие прогнозы теперь предсказывают, что Биктоин достигнет 200 000 долларов в течение следующего бычьего цикла. Такая цель эффективно закрепит доминирование Биктоина как средства сохранения стоимости в криптовалюте. Тем не менее, хотя это представляет собой почти двукратный рост от текущих уровней, опытные инвесторы признают, что сверхвысокая доходность часто приходит от меньших проектов на ранней стадии с огромным потенциалом для роста. 

В настоящее время Биктоин торгуется около 111 520 долларов с ближайшими уровнями сопротивления около 115 000 и 120 000 долларов и более сильным потолком на уровне 125 000 долларов, что может определить путь к долгожданной цели в 200K долларов. На нижней стороне сильная поддержка находится на уровне 110 000 долларов, за которой следуют более глубокие уровни на 105 000 и 100 000 долларов — уровни, которые быки должны защищать для поддержания более широкого восходящего тренда. 

Следующий 500X ИИ-альткоин Обзор Ozak AI (OZ) Одним из таких проектов, привлекающих внимание, является Ozak AI, продвинутая криптоплатформа, управляемая ИИ, которая объединяет прогнозное машинное обучение с блокчейном. В отличие от традиционных криптовалют, Ozak AI разработан для предоставления инструментов прогнозирования институционального уровня...
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 01:08
Bitwise дебютирует с ETP на Bitcoin, Ether, XRP и Solana на главной фондовой бирже Швейцарии

Bitwise дебютирует с ETP на Bitcoin, Ether, XRP и Solana на главной фондовой бирже Швейцарии

Bitwise дебютирует с ETP на Bitcoin, Ether, XRP и Solana на главной фондовой бирже Швейцарии

Ключевые моменты Bitwise разместила пять новых крипто-ETPs, включая привязанные к Биктоин, Ethereum, Solana и XRP, на швейцарской бирже SIX. ETPs полностью обеспечены виртуальными активами и предоставляют расширенные инвестиционные возможности для европейских инвесторов. 

Bitwise Asset Management разместила пять флагманских крипто-биржевых продуктов (ETPs) на SIX Swiss Exchange, главной фондовой бирже Швейцарии, объявила компания в четверг. Из новых листингов четыре привязаны к крупнейшим крипто-активам по рыночной капитализации, исключая стейблкоины. К ним относятся Bitwise Core Bitcoin ETP, Ethereum Staking ETP, Solana Staking ETP и Physical XRP ETP. Bitwise также разместила MSCI Digital Assets Select 20 ETP, который отслеживает показатели индекса MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped. Индекс, управляемый MSCI и ребалансируемый ежеквартально, охватывает более 90% от общей инвестируемой рыночной капитализации криптовалют. 

"Пять флагманских продуктов, которые мы разместили в Швейцарии, расширят возможности для инвесторов, стремящихся получить выгоду от полного потенциала крипто-рынков", - сказал Рональд Рихтер, региональный директор по инвестиционной стратегии Bitwise в Европе. "Европа быстро открывается для цифровых активов, а Швейцария является ведущим и важнейшим рынком в сердце континента". 

Ожидается, что этот шаг расширит присутствие управляющего цифровыми активами на европейских рынках, где растет спрос на крипто-инвестиционные продукты, а меняющиеся правила создают новые возможности для крипто-инвестиций. Великобритания планирует упростить розничный доступ к биржевым нотам на криптовалюты в следующем месяце после более чем трех лет ограничений таких продуктов из-за опасений по поводу потребительских рисков и волатильности рынка. 

"Расширение нашей линейки продуктов в Швейцарии является логичным следующим шагом для Bitwise и соответствует нашей стратегии всегда стремиться предоставлять крипто-ETPs лучшего в своем классе", - сказал Брэдли Дьюк, глава европейского подразделения Bitwise Asset Management.
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 00:55
Корпорации снова говорят о Bitcoin! Так какие компании купили больше всего BTC? Вот удивительные данные...

Корпорации снова говорят о Bitcoin! Так какие компании купили больше всего BTC? Вот удивительные данные...

Корпорации снова говорят о Bitcoin! Так какие компании купили больше всего BTC? Вот удивительные данные...

Поскольку Биктоин продолжает укреплять свою позицию как средство сохранения стоимости по всему миру, его институциональное принятие растет ежедневно. Финансовая сервисная компания Bitcoin River объявила
BitcoinEthereumNews2025/09/05 00:51
РФК-младший распространяет дезинформацию о вакцинах во время показаний в Конгрессе

РФК-младший распространяет дезинформацию о вакцинах во время показаний в Конгрессе

Пост "РФК-младший распространяет дезинформацию о вакцинах во время показаний в Конгрессе" появился на BitcoinEthereumNews.com. Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Ф. Кеннеди-младший дает показания на слушаниях Комитета по финансам Сената по повестке здравоохранения президента Дональда Трампа на 2026 год, на Капитолийском холме в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 4 сентября 2025 года. Джонатан Эрнст | Reuters Министр здравоохранения и социальных служб Роберт Ф. Кеннеди-младший усилил ложные утверждения о вакцинах во время своих показаний в Сенате в среду, когда сенаторы допрашивали его о масштабных изменениях в политике иммунизации и федеральных органах здравоохранения. Кеннеди заявил, что поддерживает заявление, сделанное недавно назначенным членом ключевой правительственной комиссии по вакцинам о том, что мРНК-вакцины представляют опасный риск для людей. Многочисленные исследования показали, что препараты, использующие технологию мРНК, включая вакцины от Covid от Pfizer и Moderna, безопасны и эффективны, а серьезные побочные эффекты возникали в крайне редких случаях. Сенатор Майкл Беннет, демократ от штата Колорадо, отметил, что член комитета доктор Ретсеф Леви заявил, что накапливаются доказательства того, что мРНК-вакцины вызывают "серьезный вред, включая смерть, особенно среди молодых людей". Кеннеди назначил Леви в Консультативный комитет по практике иммунизации, который консультирует Центры по контролю и профилактике заболеваний по рекомендациям по вакцинам и страховому покрытию. Кеннеди сказал, что не знал о комментариях Леви, но добавил: "Я согласен с этим". Комментарии Кеннеди появились после того, как он отменил финансирование разработки мРНК-препаратов и внес другие изменения в политику вакцинации, которые могут ограничить доступ к иммунизации, включая роспуск комиссии CDC по вакцинам и отмену рекомендаций по вакцинации от Covid для определенных групп. Это также следует за перестановками в руководстве Центров по контролю и профилактике заболеваний. Белый дом на прошлой неделе уволил директора CDC Сьюзан Монарес, и вскоре после этого ушли в отставку четыре высокопоставленных чиновника агентства, некоторые из них ссылались на политизацию агентства и угрозу общественному здоровью. Кеннеди защищал свое решение уволить всех 17 предыдущих членов комиссии CDC по вакцинам, заявив...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 00:26
Boerse Stuttgart запускает расчетную платформу Seturion

Boerse Stuttgart запускает расчетную платформу Seturion

Пост о запуске платформы расчетов Seturion от Boerse Stuttgart появился на BitcoinEthereumNews.com. Группа Boerse Stuttgart запустила Seturion, описываемую как первую цифровую панъевропейскую расчетную платформу для токенизированных активов. Система на основе блокчейна призвана объединить фрагментированный постторговый ландшафт Европы, обеспечивая более быстрые и дешевые трансграничные расчеты. По данным группы, Seturion может снизить расходы на расчеты до 90%, поддерживая транзакции по всем классам активов. Платформа открыта для банков, брокеров, торговых площадок и платформ токенизации, предлагая подключение как к публичным, так и к частным блокчейнам. Она поддерживает расчеты в деньгах центрального банка или токенизированных он-чейн деньгах. Собственные торговые площадки Boerse Stuttgart будут выступать в качестве первых пользователей, ожидается присоединение дополнительных партнеров. Seturion основывается на многолетних экспериментах. Система уже развернута в BX Digital, регулируемом FINMA торговом объекте DLT в Швейцарии, и успешно протестирована во время испытаний блокчейна Европейским центральным банком в 2024 году, которые продемонстрировали повышение эффективности при расчетах по токенизированным ценным бумагам. Руководство Seturion подлежит одобрению регулирующими органами: д-р Лидия Курт назначена генеральным директором, а Лукас Бруггеман, директор по цифровым активам Boerse Stuttgart, назначен председателем совета директоров. Заявка на лицензию в рамках пилотного режима DLT ЕС была подана в BaFin, финансовый регулятор Германии. Это развивающаяся история. Эта статья была создана с помощью ИИ и проверена редактором Джеффри Альбусом перед публикацией. Получайте новости на свою электронную почту. Изучите информационные бюллетени Blockworks: Источник: https://blockworks.co/news/seturion-settlement-platform
BitcoinEthereumNews2025/09/05 00:25
'Он бросает так же хорошо, как любой в лиге'

'Он бросает так же хорошо, как любой в лиге'

Пост 'Он бросает так же хорошо, как любой другой в лиге' появился на BitcoinEthereumNews.com. Квотербек Buffalo Bills Джош Аллен высоко отзывается о звезде Baltimore Ravens Ламаре Джексоне: "Он отличный человек. Он делает все правильно." (Фото Michael Owens/Getty Images) Getty Images Джош Аллен с нетерпением ждет открытия регулярного сезона Buffalo Bills против Baltimore Ravens под руководством Ламара Джексона. Два MVP встретятся в воскресном вечернем матче открытия сезона в матче-реванше прошлогодней эпической игры плей-офф, в которой Bills с трудом одержали победу над Ravens со счетом 27-25. Две элитные команды AFC встречались дважды в прошлом сезоне, причем Baltimore победил Buffalo 35-10 в воскресной вечерней игре регулярного сезона. "Мы играли с ними дважды в прошлом году," говорит Аллен в интервью один на один. "Они победили нас в регулярном сезоне, мы, очевидно, победили их в плей-офф. Они команда, которая так же хороша, как любая другая в лиге. Их защита крепкая, у них много фантастических игроков. Кайл Гамильтон получил довольно щедрую оплату, и он этого заслуживает. Это команда, окруженная бойцами, они очень голодная команда." Действующий MVP Национальной футбольной лиги (НФЛ) не забывает похвалить главного тренера Ravens Джона Харбо, который является вторым по продолжительности работы главным тренером лиги после Майка Томлина из Pittsburgh Steelers. Харбо был нанят тренером Baltimore в 2008 году. "Они играют в футбол правильно, и с ними всегда весело соревноваться," говорит Аллен. "Я люблю тренера Харбо. У меня была возможность видеть его на различных гольф-мероприятиях, и каждый раз, когда я его вижу, я становлюсь частью его команды. Он подходит ко мне, он очень любезен со своим временем для меня. Я очень уважаю его и очень уважаю организацию там, в Baltimore." Джош Аллен о лучшей черте Ламара Джексона: 'Он бросает так же...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 00:05
Smashing Pumpkins анонсируют выпуск второго альбома в 2025 году

Smashing Pumpkins анонсируют выпуск второго альбома в 2025 году

Пост Smashing Pumpkins выпускают второй альбом в 2025 году появился на BitcoinEthereumNews.com. Альбом Smashing Pumpkins "Machina / The Machines of God" возвращается в британские чарты с переизданием к двадцатипятилетию, дебютируя в списках продаж и виниловых альбомов. ЧИКАГО, ИЛЛИНОЙС – МАРТ 1997: Американский музыкант, певец, автор песен и промоутер профессионального рестлинга Билли Корган из американской альтернативной рок-группы The Smashing Pumpkins выступает на сцене во время концерта примерно в марте 1997 года в Чикаго, штат Иллинойс. (Фото Боба Берга/Getty Images) Getty Images Спустя 25 лет после выпуска "Machina / The Machines of God" снова становится хитом. Альбом Smashing Pumpkins вернулся в чарты Соединенного Королевства после специального юбилейного переиздания. Проект появляется в паре рейтингов и тихо возвращается в третий — спустя десятилетия после того, как поклонники впервые полюбили полноформатный альбом. "Machina / The Machines of God" попадает в два чарта Альбом Smashing Pumpkins впервые появляется в двух списках в этом периоде, и он входит в топ-40 бестселлеров в обоих из них. "Machina / The Machines of God" дебютирует на 26-м месте в Official Albums Sales chart и стартует на 16-м месте в Official Vinyl Albums tally. Второй дебют группы в 2025 году "Machina / The Machines of God" знаменует второй дебют Smashing Pumpkins в 2025 году в этих чартах. Ранее в этом году "Siamese Dream" — еще один классический альбом в каталоге группы — также появился в обоих списках, причем на более высоких позициях. "Machina / The Machines of God" возвращается в еще один чарт Помимо двух новых позиций, "Machina / The Machines of God" также возвращается в Official Physical Albums chart, занимая 23-е место. Альбом теперь провел шесть недель в этом списке за всю свою историю. Когда он впервые появился в конце 2000 года, "Machina" дебютировал на 7-м месте, что до сих пор остается его наивысшей позицией в рейтинге, который...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 23:47
