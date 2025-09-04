'Он бросает так же хорошо, как любой в лиге'

Пост 'Он бросает так же хорошо, как любой другой в лиге' появился на BitcoinEthereumNews.com. Квотербек Buffalo Bills Джош Аллен высоко отзывается о звезде Baltimore Ravens Ламаре Джексоне: "Он отличный человек. Он делает все правильно." (Фото Michael Owens/Getty Images) Getty Images Джош Аллен с нетерпением ждет открытия регулярного сезона Buffalo Bills против Baltimore Ravens под руководством Ламара Джексона. Два MVP встретятся в воскресном вечернем матче открытия сезона в матче-реванше прошлогодней эпической игры плей-офф, в которой Bills с трудом одержали победу над Ravens со счетом 27-25. Две элитные команды AFC встречались дважды в прошлом сезоне, причем Baltimore победил Buffalo 35-10 в воскресной вечерней игре регулярного сезона. "Мы играли с ними дважды в прошлом году," говорит Аллен в интервью один на один. "Они победили нас в регулярном сезоне, мы, очевидно, победили их в плей-офф. Они команда, которая так же хороша, как любая другая в лиге. Их защита крепкая, у них много фантастических игроков. Кайл Гамильтон получил довольно щедрую оплату, и он этого заслуживает. Это команда, окруженная бойцами, они очень голодная команда." Действующий MVP Национальной футбольной лиги (НФЛ) не забывает похвалить главного тренера Ravens Джона Харбо, который является вторым по продолжительности работы главным тренером лиги после Майка Томлина из Pittsburgh Steelers. Харбо был нанят тренером Baltimore в 2008 году. "Они играют в футбол правильно, и с ними всегда весело соревноваться," говорит Аллен. "Я люблю тренера Харбо. У меня была возможность видеть его на различных гольф-мероприятиях, и каждый раз, когда я его вижу, я становлюсь частью его команды. Он подходит ко мне, он очень любезен со своим временем для меня. Я очень уважаю его и очень уважаю организацию там, в Baltimore." Джош Аллен о лучшей черте Ламара Джексона: 'Он бросает так же...