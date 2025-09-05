2025-10-11 суббота

Stripe и Paradigm инкубируют блокчейн Tempo для стейблкоин-платежей

Stripe и Paradigm инкубируют блокчейн Tempo для стейблкоин-платежей

Пост Stripe и Paradigm инкубируют блокчейн Tempo для платежей стейблкоинами появился на BitcoinEthereumNews.com. Соучредитель Paradigm Мэтт Хуанг объявил в четверг, что его фирма и Stripe инкубируют Tempo, блокчейн, ориентированный на платежи, разработанный для упрощения использования стейблкоинов в реальных финансовых потоках. Tempo вошел в частную тестовую сеть при поддержке первоначальных партнеров по дизайну, включая Anthropic, Coupang, Deutsche Bank, DoorDash, Lead Bank, Mercury, Nubank, OpenAI, Revolut, Shopify, Standard Chartered, Visa и другие. Проект представляет собой наиболее прямой шаг Stripe в инфраструктуру блокчейна, расширяя свой платежный бизнес в сторону нативных расчетов в сети. Согласно материалам проекта, Tempo разработан для обработки более 100 000 транзакций в секунду с финальностью менее секунды. Его архитектура, ориентированная на платежи, позволяет оплачивать комиссии за транзакции и газ в любом стейблкоине через встроенный автоматизированный маркет-мейкер (AMM). Дополнительные функции включают выделенные полосы для платежей, поддержку заметок и списков доступа, а также настройки конфиденциальности по выбору. Построенная на Reth, клиенте исполнения Ethereum, цепочка сохраняет совместимость с существующими смарт-контрактами и инструментами Ethereum. Хуанг сказал, что Tempo предназначен для поддержки различных финансовых приложений, таких как заработная плата, денежные переводы, глобальные выплаты и встроенные счета. Протокол будет следовать принципу "нейтралитета стейблкоинов", позволяя любому эмитенту развертывать токены для расчетов. Валидаторы изначально будут курироваться, но ожидается, что они перейдут к безразрешительной модели. Это развивающаяся история. Эта статья была создана с помощью ИИ и проверена редактором Джеффри Альбусом перед публикацией. Получайте новости на свою электронную почту. Изучите информационные бюллетени Blockworks: Источник: https://blockworks.co/news/stripe-and-paradigm-incubate-tempo
Объем спот-торгов Ethereum превышает Bitcoin

Объем спот-торгов Ethereum превышает Bitcoin

Пост Ethereum опережает Bitcoin по спотовому объему появился на BitcoinEthereumNews.com. В удивительном рыночном сдвиге, месячный спотовый объем Ethereum на централизованных биржах превзошел Bitcoin впервые за семь лет, сигнализируя о значительном тренде в ландшафте криптовалют. Это развитие, происходящее на фоне снижения цены Bitcoin до 109 500 $, привлекло внимание к потенциалу Ethereum как доминирующей силы в объемах цифровой торговли. Продолжить чтение: Ethereum опережает Bitcoin по спотовому объему Источник: https://en.bitcoinhaber.net/ethereum-outpaces-bitcoin-in-spot-volume
Ford Expedition - яркое пятно в продажах даже на фоне ажиотажа вокруг электромобилей

Ford Expedition - яркое пятно в продажах даже на фоне ажиотажа вокруг электромобилей

Пост Ford Expedition - яркое пятно продаж даже на фоне ажиотажа вокруг электромобилей появился на BitcoinEthereumNews.com. Редизайн трехрядного внедорожника Ford Expedition демонстрирует взрывной рост. Автопроизводитель из Детройта сообщил в среду, что продал 8 724 Expedition в августе, что на 53,7% больше, чем за тот же период прошлого года, и является лучшим показателем продаж за 21 год. В этом году было продано 61 022 автомобиля, что на 13,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Expedition превосходит общие показатели продаж Ford. В целом, августовские продажи компании выросли на 3,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Хотя Expedition составил лишь около 5% продаж в августе, двигателем прибыли Ford на протяжении десятилетий были большие грузовики и внедорожники. Он также оснащен традиционным двигателем внутреннего сгорания, что свидетельствует о том, что клиенты по-прежнему заинтересованы в больших автомобилях с бензиновым двигателем, даже несмотря на рост продаж электромобилей в этом году. Покупатели спешат приобрести электромобили до окончания федерального налогового кредита в конце этого месяца. Ford наблюдает всплеск: продажи электромобилей в августе выросли на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики Уолл-стрит прогнозируют, что продажи электромобилей упадут в конце года после истечения срока действия кредитов. Конкурент Ford из того же города, General Motors, также похвастался продажами электромобилей за этот период, заявив, что сегмент установил новый исторический максимум месячных продаж в августе. Марк Левин, директор по коммуникациям продуктов Ford в Северной Америке, признал, что электромобили вызывают большой интерес, но отметил, что семьи тяготеют к более крупным автомобилям, таким как Expedition. 2025 Ford Expedition Tremor Ford Хотя у Ford есть сегмент электромобилей в бизнесе под названием "Model e", компания не проявляет такого энтузиазма, как некоторые из ее конкурентов, когда речь идет о полном переходе на электромобили. Год назад она отменила планы по созданию трехрядного электрического внедорожника и заявила, что будет отдавать приоритет разработке гибридных моделей. "Мы...
Stripe и Paradigm представляют блокчейн первого уровня Tempo для инфраструктуры платежей стейблкоинами

Stripe и Paradigm представляют блокчейн первого уровня Tempo для инфраструктуры платежей стейблкоинами

Пост Stripe и Paradigm представляют блокчейн первого уровня Tempo для инфраструктуры стейблкоин-платежей появился на BitcoinEthereumNews.com. Stripe и Paradigm представили Tempo, блокчейн первого уровня, разработанный для платежей стейблкоинами. Объявление от 4 сентября от основателя Paradigm Мэтта Хуанга подтверждает спекуляции, которые начались, когда Stripe опубликовал и быстро удалил вакансии инженеров блокчейна в августе. Фаза частной тестовой сети Tempo работает в частной тестовой сети с избранными партнерами, тестирующими трансграничные выплаты, B2B-платежи и денежные переводы. Согласно объявлению Хуанга, сеть, совместимая с Ethereum Virtual Machine (EVM), ориентирована на высокообъемные платежные сценарии через специализированную инфраструктуру, включая предсказуемые низкие комиссии, платежи любыми стейблкоинами через встроенный автоматизированный маркет-мейкер и специализированные функции пользовательского опыта. Tempo обрабатывает более 100 000 транзакций в секунду с завершением менее чем за секунду через выделенную платежную полосу, которая отделяет рутинные транзакции от сложных операций смарт-контрактов. Партнеры по дизайну включают Anthropic, Coupang, Deutsche Bank, DoorDash, Lead Bank, Mercury, Nubank, OpenAI, Revolut, Shopify, Standard Chartered и Visa. Партнерства охватывают традиционные финансовые учреждения, необанки, платформы электронной коммерции и компании искусственного интеллекта. Руководитель по продуктам и стратегии Visa Джек Форестелл заявил: Руководство для крипто-инвестора: 5-дневный курс по багхолдингу, инсайдерским опережениям и упущенной альфе Отлично 😎 Ваш первый урок уже в пути. Пожалуйста, добавьте [email protected] в белый список вашей электронной почты. "Будущее мультичейн: стейблкоины будут работать в различных блокчейн-сетях, и Visa обеспечивает взаимодействие между цепями и брендами стейблкоинов." Нейтралитет стейблкоинов Tempo включает нейтралитет стейблкоинов, позволяя любому субъекту выпускать стейблкоины и использовать любой стейблкоин для платежей или комиссий за газ. Эта структура контрастирует с сетями, которые отдают предпочтение определенным эмитентам стейблкоинов или требуют нативных токенов для комиссий за транзакции. Встроенный автоматизированный маркет-мейкер обеспечивает беспрепятственную конвертацию между различными стейблкоинами. Сеть поддерживает транзакции с возможностью выбора конфиденциальности и включает хуки соответствия, разработанные для нормативных требований. Эти функции решают проблемы предприятий, связанные с конфиденциальностью транзакций, сохраняя совместимость с правилами против отмывания денег и знай-своего-клиента. Блокчейн решает реальные платежные потоки, включая глобальные выплаты, встроенные финансовые...
Акции Figma рухнули на 18% после того, как разочаровывающие доходы опустили акции ниже уровня IPO

Акции Figma рухнули на 18% после того, как разочаровывающие доходы опустили акции ниже уровня IPO

Пост "Акции Figma обрушились на 18% после разочаровывающего заработка, опустившего акции ниже уровня IPO" появился на BitcoinEthereumNews.com. Акции Figma упали почти на 20% в четверг, достигнув самого низкого уровня с момента IPO компании в июле 2024 года, после публикации первого отчета о заработке с момента выхода на биржу. Резкое падение опустило акции значительно ниже цены дебюта, нанеся удар по тому, что когда-то считалось одним из самых сильных технологических IPO последних лет. Показатели оказались немного выше прогнозов, но этого было недостаточно, чтобы остановить распродажу. Согласно отчету о заработке, Figma показала выручку за второй квартал в размере 249,6 миллиона долларов, что на 41% больше по сравнению с прошлым годом, и немного выше ожидаемых аналитиками LSEG 248,8 миллиона долларов. Результаты не стали сюрпризом, поскольку компания уже поделилась предварительными цифрами более месяца назад. Но это не остановило обвал акций. Аналитики Piper Sandler назвали заработок "в значительной степени несобытием", отметив, что акции сильно колебались с момента дебюта, когда они выросли на 250% в первый день. Акции потеряли более половины своей стоимости с момента дебюта Компания, штаб-квартира которой находится в Сан-Франциско, начала торги в июле по цене 33 доллара за акцию, затем взлетела до 115,50 долларов к концу первого дня. С тех пор Figma потеряла более половины этой стоимости, закрывшись около 66,85 долларов в среду перед четверговым обвалом. Это снизило общую рыночную капитализацию компании примерно до 27 миллиардов долларов. Падение было особенно резким, учитывая, насколько значимым было это IPO для Кремниевой долины, которая ждала возвращения технологического сектора после нескольких лет слабых листингов. Последняя крупная волна IPO иссякла в начале 2022 года, когда инфляция и процентные ставки начали быстро расти. В перспективе Figma ожидает получить от 263 до 265 миллионов долларов выручки за третий квартал. Это подразумевает рост примерно на 33%, что превысило бы консенсус аналитиков...
Первичные заявки на пособие по безработице выросли до 237K на прошлой неделе

Первичные заявки на пособие по безработице выросли до 237K на прошлой неделе

Пост Первичные заявки на пособие по безработице выросли до 237K на прошлой неделе появился на BitcoinEthereumNews.com. Первичные заявки на пособие по безработице увеличились до 237K за предыдущую неделю. Продолжающиеся заявки на пособие по безработице снизились до 1.940M. Согласно отчету Министерства труда США (DOL), опубликованному в четверг, количество граждан США, подающих новые заявления на страхование по безработице, выросло до 237K за неделю, закончившуюся 30 августа. Последний показатель превысил первоначальные оценки (230K) и был выше, чем 229K предыдущей недели (без пересмотра). Кроме того, 4-недельное скользящее среднее увеличилось на 2.5K, достигнув 231K с непересмотренного среднего показателя предыдущей недели. В отчете указан сезонно скорректированный уровень застрахованной безработицы в 1.3%, при этом продолжающиеся заявки на пособие по безработице сократились на 4K до 1.940M за неделю, закончившуюся 23 августа. Реакция рынка Доллар США сохраняет неизменную позицию покупки после публикации, при этом Индекс доллара США (DXY) находится в районе 98.30 на фоне резкого движения в пространстве, связанном с риском, и дополнительной слабости доходности США по всем направлениям. Часто задаваемые вопросы о занятости Условия рынка труда являются ключевым элементом для оценки здоровья экономики и, следовательно, ключевым фактором для оценки валюты. Высокая занятость или низкая безработица имеет положительные последствия для потребительских расходов и, следовательно, для экономического роста, повышая стоимость местной валюты. Более того, очень напряженный рынок труда – ситуация, при которой наблюдается нехватка работников для заполнения открытых вакансий – также может иметь последствия для уровня инфляции и, следовательно, для денежно-кредитной политики, поскольку низкое предложение рабочей силы и высокий спрос приводят к повышению заработной платы. Темп роста заработной платы в экономике имеет ключевое значение для политиков. Высокий рост заработной платы означает, что домохозяйства имеют больше денег для расходов, что обычно приводит к повышению цен на потребительские товары. В отличие от более волатильных источников инфляции, таких как цены на энергоносители, рост заработной платы рассматривается как ключевой компонент базовой и...
Лучшие Вознаграждения за Азартные Игры 2025: Раздача Spartans против Betano и Sky Bet

Лучшие Вознаграждения за Азартные Игры 2025: Раздача Spartans против Betano и Sky Bet

Пост Лучшие Вознаграждения в Азартных Играх 2025: Розыгрыш Spartans против Betano и Sky Bet появился на BitcoinEthereumNews.com. Сравнение Лучших Вознаграждений в Азартных Играх 2025: Розыгрыш Lamborghini от Spartans против предложений Betano и Sky Bet В 2025 году предложения казино - это уже не просто цифры, а истории. Яркие баннеры и базовые бонусы все еще существуют, но игроки теперь хотят впечатлений, за которыми можно следить, болеть и которыми можно делиться. Именно поэтому одна кампания поднялась выше остальных. Spartans не просто раздает призы; они создают историю, о которой можно говорить, с живым розыгрышем Lamborghini. Один победитель, один автомобиль и полная прозрачность. Betano и Sky Bet по-прежнему сосредоточены на активном продвижении с множеством предложений, но без сильного центрального элемента они рискуют отойти на второй план. Для всех, кто гонится за лучшими вознаграждениями в азартных играх 2025 года с реальным социальным резонансом, вот как сравниваются платформы. Spartans: Один Автомобиль, Один Победитель и Все Взгляды На Него Почему Spartans привлекает все внимание? Дело не только в Lamborghini, но и в том, как организовано все мероприятие. Spartans взяли простой приз и превратили его в зрелище. Это не лестница очков, не уровень лояльности и не случайное вращение. Игроки присоединяются к соревнованию с прямым входом, где один человек выигрывает роскошный автомобиль, а остальные наблюдают за этим в прямом эфире финала. Процесс прост: зарегистрируйтесь, внесите депозит и примите участие в розыгрыше Lamborghini. Никаких уловок, никаких скрытых правил. Поскольку приз ясен, а конкурс публичен, игроки делятся им в TikTok, X и Reddit. Сочетание простых правил и драматизма одного большого приза дает Spartans то, чего не хватает большинству брендов: реальный ажиотаж. От крипто-игроков до случайных игроков - все говорят об этом, и именно поэтому Spartans является сильным претендентом на лучшие вознаграждения в азартных играх 2025 года. Широкий Диапазон Betano, но Без Центра Внимания Betano выросла, продвигая объем, множество видов спорта...
Следующая криптовалюта, которая взорвется, поскольку банк США снова предлагает Хостинг Биткоина

Следующая криптовалюта, которая взорвется, поскольку банк США снова предлагает Хостинг Биткоина

Пост "Следующая криптовалюта, которая взорвется, поскольку US Bank снова предлагает хостинг Биктоина" появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новости: хостинг Биктоина снова в меню US Bank. Поскольку институциональный интерес растет, какие следующие криптовалюты могут взорваться? После четырехлетнего перерыва US Bank возвращается на крипто-арену, возобновляя свои услуги хостинга для $BTC и ETF Биктоина. Этот шаг происходит всего через несколько месяцев после того, как регуляторы отменили спорное правило SEC SAB 121, и ФРБ ослабил свой ограничительный надзор за криптовалютами. Возвращение одного из крупнейших банков страны показывает, что вопрос уже не в том, примут ли институты криптовалюту. Вопрос в том, какие криптовалюты могут взорваться следующими. US Bank возобновляет хостинг Биктоина после четырехлетней паузы US Bancorp, седьмой по величине банк в США по активам, официально возобновил свои услуги хостинга Биктоина для институциональных инвестиционных менеджеров. Источник: X/@usbank US Bank приостановил свою услугу крипто-хостинга в 2022 году из-за правила SEC SAB 121. С отменой этих ограничений и возобновлением институционального интереса банк снова в деле. Он заключил партнерство с New York Digital Investment Group (NYDIG), чтобы предоставить управляющим фондами регулируемый доступ к Биктоину. "Вместе мы можем преодолеть разрыв между традиционными финансами и современной экономикой, облегчая доступ клиентам Global Fund Services к Биктоину как к надежным деньгам, предоставляемым с безопасностью и защитой, ожидаемыми от регулируемых финансовых учреждений", - сказал генеральный директор NYDIG Теджас Шах. Шаг банка отражает более широкие рыночные тенденции. Согласно недавнему отчету Citi Securities Services Evolution, криптовалюта может обрабатывать до 10% глобальной посттрейдинговой рыночной активности к 2030 году. Стейблкоины и токенизированные активы внедряются для оптимизации движения капитала, и это будет только расти. В сочетании с GenAI, криптовалюта может улучшить управление залоговыми активами и обеспечить более быстрые циклы расчетов. Источник: Citi В то время как институты возвращаются к Биктоину и стейблкоинам, инфраструктура криптовалюты лежит в альткоинах. Они движутся быстрее...
Один из пяти крупнейших коммерческих банков США возвращается к Биткоин! "Старая Комиссия по ценным бумагам и биржам США блокировала это!"

Один из пяти крупнейших коммерческих банков США возвращается к Биткоин! "Старая Комиссия по ценным бумагам и биржам США блокировала это!"

Пост "Один из пяти крупнейших коммерческих банков США возвращается к Биткоину! "Старая Комиссия по ценным бумагам и биржам США блокировала это!" появился на BitcoinEthereumNews.com. Прохладный подход президента США Дональда Трампа и его администрации к Биткоину и криптовалютам привлекает все больше корпоративных инвесторов. На данный момент US Bancorp, который был вынужден прекратить услуги BTC во время предыдущей администрации Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которая оказывала давление и вводила санкции против криптовалютной индустрии, объявил о перезапуске своих криптовалютных сервисов. US Bancorp, один из пяти крупнейших коммерческих банков Соединенных Штатов, объявил о возобновлении услуг кастодиана Биткоина для институциональных управляющих активами, согласно Reuters. На решение US Bancorp повлияла отмена Трампом SAB 121, который препятствовал финансовым учреждениям предлагать эти услуги и был принят в эпоху Байдена. Банк ранее планировал предложить услуги кастодиана в 2022 году через партнерство с фирмой финансовых услуг Биткоина NYDIG. Однако он приостановил эту инициативу после того, как предыдущая администрация Комиссии по ценным бумагам и биржам США объявила о более строгих правилах для услуг хранения криптовалют. С 2022 года US Bancorp будет осуществлять хранение Биткоина через партнерство с криптофирмой NYDIG в качестве субкастодиана. NYDIG будет заниматься физическим хранением базового актива. "С повышением нормативной ясности мы добавили ETF Биткоина в наш портфель продуктов, что позволяет нам предлагать полный спектр решений для менеджеров, ищущих услуги хранения и управления активами", - сказал Стивен Филипсон, глава коммерческого и корпоративного банкинга в US Bank. US Bank недавно заявил, что они рассматривают возможность добавления других криптовалют помимо Биткоина в свои услуги хранения, если они соответствуют внутренним стандартам банка. *Это не инвестиционный совет. Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и Twitter прямо сейчас для эксклюзивных новостей, аналитики и данных на цепочке! Источник: https://en.bitcoinsistemi.com/one-of-the-five-largest-commercial-banks-in-the-us-returns-to-bitcoin-the-old-sec-blocked-it/
ИИ-агенты в блокчейне переходят от демо к развертыванию

ИИ-агенты в блокчейне переходят от демо к развертыванию

Пост «Онлайн ИИ-агенты переходят от демо к развертыванию» появился на BitcoinEthereumNews.com. Онлайн ИИ-агенты выходят за пределы лаборатории. Стек агентов Lit Protocol, Vincent, теперь дает разработчикам возможность внедрять некастодиальную автоматизацию, которая фактически взаимодействует с деньгами, но с явными, обязательными ограничениями, установленными пользователями и авторами приложений. Запуск «раннего доступа» только что состоялся, как эксклюзивно узнал Blockworks. Lit формулирует основную модель просто: политики (ограничения) и возможности (дискретные действия, такие как обмен/заимствование/мост), которые связаны вместе во время развертывания и применяются во время выполнения, по словам соучредителя Дэвида Снайдера. «Политики Vincent (ограничения и элементы управления) создаются и предоставляются разработчиками приложений Vincent на основе любого конкретного варианта использования», — сказал Снайдер Blockworks. «Например, торговое приложение может предоставлять 'политику расходов' или 'политику белого списка токенов', которые пользователи смогут настраивать в соответствии со своими потребностями и предпочтениями». Под капотом Vincent работает на существующей модели ключей Lit «многоуровневая защита»: пороговые разделенные ключи работают внутри защищенных анклавов (TEE), и анклавы выполняются только при прохождении проверки политики в сети. На практике это означает, что такие разрешения, как лимиты расходов, белые списки, временные окна и ограничения скорости, оцениваются до того, как происходит какое-либо подписание или вызов контракта. Ключевым недавним улучшением является то, насколько легко разработчики теперь могут упаковывать и применять эти правила через Vincent в точке выполнения. Согласно примерам из «стартового набора», разработчики могут определять и предоставлять специфичные для приложения политики по мере необходимости; платформа теперь поддерживает как узко определенные, так и более широкие разрешения смарт-контрактов, с однострочными вызовами SDK для их вызова. По мнению Снайдера, задача состоит в том, чтобы позволить агентам действовать, но только в четко определенных рамках. Это эффективно, по словам Дэвида Джонсона, ведущего разработчика кода в Morpheus, который интегрировал Lit Protocol как часть своей эталонной работы с открытым исходным кодом агента. «MPC обеспечивает хорошие лимиты расходов, белые списки агентов и ограниченные по времени разрешения для доступа агентов к средствам пользователей», — сказал Джонсон Blockworks...
