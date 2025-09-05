Stripe и Paradigm представляют блокчейн первого уровня Tempo для инфраструктуры платежей стейблкоинами
Пост Stripe и Paradigm представляют блокчейн первого уровня Tempo для инфраструктуры стейблкоин-платежей появился на BitcoinEthereumNews.com. Stripe и Paradigm представили Tempo, блокчейн первого уровня, разработанный для платежей стейблкоинами. Объявление от 4 сентября от основателя Paradigm Мэтта Хуанга подтверждает спекуляции, которые начались, когда Stripe опубликовал и быстро удалил вакансии инженеров блокчейна в августе. Фаза частной тестовой сети Tempo работает в частной тестовой сети с избранными партнерами, тестирующими трансграничные выплаты, B2B-платежи и денежные переводы. Согласно объявлению Хуанга, сеть, совместимая с Ethereum Virtual Machine (EVM), ориентирована на высокообъемные платежные сценарии через специализированную инфраструктуру, включая предсказуемые низкие комиссии, платежи любыми стейблкоинами через встроенный автоматизированный маркет-мейкер и специализированные функции пользовательского опыта. Tempo обрабатывает более 100 000 транзакций в секунду с завершением менее чем за секунду через выделенную платежную полосу, которая отделяет рутинные транзакции от сложных операций смарт-контрактов. Партнеры по дизайну включают Anthropic, Coupang, Deutsche Bank, DoorDash, Lead Bank, Mercury, Nubank, OpenAI, Revolut, Shopify, Standard Chartered и Visa. Партнерства охватывают традиционные финансовые учреждения, необанки, платформы электронной коммерции и компании искусственного интеллекта. Руководитель по продуктам и стратегии Visa Джек Форестелл заявил: Руководство для крипто-инвестора: 5-дневный курс по багхолдингу, инсайдерским опережениям и упущенной альфе Отлично 😎 Ваш первый урок уже в пути. Пожалуйста, добавьте [email protected] в белый список вашей электронной почты. "Будущее мультичейн: стейблкоины будут работать в различных блокчейн-сетях, и Visa обеспечивает взаимодействие между цепями и брендами стейблкоинов." Нейтралитет стейблкоинов Tempo включает нейтралитет стейблкоинов, позволяя любому субъекту выпускать стейблкоины и использовать любой стейблкоин для платежей или комиссий за газ. Эта структура контрастирует с сетями, которые отдают предпочтение определенным эмитентам стейблкоинов или требуют нативных токенов для комиссий за транзакции. Встроенный автоматизированный маркет-мейкер обеспечивает беспрепятственную конвертацию между различными стейблкоинами. Сеть поддерживает транзакции с возможностью выбора конфиденциальности и включает хуки соответствия, разработанные для нормативных требований. Эти функции решают проблемы предприятий, связанные с конфиденциальностью транзакций, сохраняя совместимость с правилами против отмывания денег и знай-своего-клиента. Блокчейн решает реальные платежные потоки, включая глобальные выплаты, встроенные финансовые...
