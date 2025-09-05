2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
🚀 XRP может взлететь — зарабатывайте 2 090 XRP ежедневно с облачным майнингом WinnerMining!

🚀 XRP может взлететь — зарабатывайте 2 090 XRP ежедневно с облачным майнингом WinnerMining!

Пост 🚀 XRP может взлететь до небес — зарабатывайте 2 090 XRP ежедневно с Облачным майнингом WinnerMining! появился на BitcoinEthereumNews.com. Время идет. 18 октября 2025 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США примет решение по первому в истории спотовому ETF для XRP. 👉 Согласно аналитикам Finbold и Bloomberg, вероятность его одобрения составляет 95%. Если это произойдет, XRP может взорваться так же, как Биктоин после своего ETF — мы говорим о прибыли более 160%. Сейчас XRP торгуется примерно по 2,81 $. Преодолев отметку в 3 $, цена в 3,40 $ станет достижимой. Упустите этот момент? Вы просто будете наблюдать, как другие зарабатывают. Почему XRP в тренде Как сообщает Finbold, XRP — это не просто еще один альткоин — он становится реальной финансовой инфраструктурой: XRP Ledger (XRPL) сейчас содержит токенизированные активы на сумму 131,6 млн $, включая казначейские облигации США и недвижимость. Платформы вроде RWA.XYZ делают отслеживание и торговлю этими токенизированными активами невероятно простыми. С приближающимся одобрением ETF, XRP может получить массовое признание и институциональный интерес. Итог? XRP соединяет криптовалюту и традиционные финансы — и сейчас идеальное время, чтобы присоединиться. Как Облачный майнинг WinnerMining позволяет вам зарабатывать XRP ежедневно Покупка XRP и ожидание роста цены рискованны. Что если цена не вырастет быстро? WinnerMining — это облачная платформа для заработка XRP, которая позволяет вам зарабатывать XRP каждый день без майнинг-установок, огромных счетов за электричество или технических проблем. Вот как это работает: Гибкие контракты — начните со 100 $ и до 300 000 $ Ежедневные выплаты — XRP поступает прямо в ваш кошелек каждый день Вывод или реинвестирование в любое время — вы полностью контролируете процесс Экологичность и поддержка 24/7 — работает на 100% возобновляемой энергии с постоянно доступной службой поддержки Заработок с низким риском — даже если рынок падает, вы все равно будете получать ежедневные XRP Примеры ежедневных выплат: 100 $ → ~1,3 XRP/день 5 000 $ → ~28 XRP/день 30 000 $ → ~188 XRP/день 100 000 $ → ~640 XRP/день 300 000 $ → ~2 090 XRP/день 💡 Представьте: ETF одобрен, XRP растет, и пока все остальные...
Threshold
T$0.01462-3.68%
Union
U$0.009624+1.97%
RealLink
REAL$0.07805-4.10%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/05 04:35
Поделиться
Токен Best Wallet становится вирусным

Токен Best Wallet становится вирусным

Пост о вирусном распространении токена Best Wallet появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто-новости Захватывающие новости для крипто-мира: ФРС объявляет об октябрьской конференции по крипто-инновациям, а $BEST становится вирусным. США, похоже, удваивают свою новую про-крипто позицию, стремясь занять место мирового лидера в блокчейн-финансах. 21 октября Федеральный резерв проведет конференцию, посвященную стейблкоинам, децентрализованным финансам, ИИ и токенизации. Губернатор ФРС Кристофер Уоллер выпустил пресс-релиз в среду, определяющий необходимость приоритизации передовых финансовых технологий. Путь к широкому принятию криптовалют требует, чтобы политики расчистили дорогу, но доступность для обычного пользователя не менее важна. Снижение барьера для входа в Web3 является необходимым, поэтому Best Wallet - такой своевременный проект. Мы рассмотрим, как его нативный токен $BEST обеспечивает работу приложения Best Wallet. Но сначала давайте обсудим будущее американской крипто-политики. ФРС возглавляет обсуждение цифровых платежей Уоллер сказал, что с нетерпением ждет "изучения возможностей и вызовов новых технологий, объединения идей о том, как повысить безопасность и эффективность платежей, и выслушивания тех, кто помогает формировать будущее платежей". Alt Text: Полный пресс-релиз Федерального резервного совета, объявляющий о конференции по инновациям в платежах Как Америка лидирует в крипто-пространстве? Лидерство Америки в пространстве криптовалют - это поворот от недружественной к криптовалютам политики эры Байдена, при этом администрация Трампа прокладывает путь с помощью стратегических политических инициатив. Закон GENIUS прояснил нормативную базу для стейблкоинов, давая инвесторам уверенность в принятии как существующих, так и новых проектов стейблкоинов. Создание Стратегического резерва Bitcoin также продемонстрировало приверженность правительства США к $BTC как долгосрочному средству сохранения стоимости. Это контрастирует с подходом других крупных экономик к криптовалютам, таких как...
CreatorBid
BID$0.06106-2.41%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.188-4.16%
Биткоин
BTC$117,588.21-2.66%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/05 04:32
Поделиться
Биткоин упал ниже 110 000 $ после разочаровывающих показателей занятости в частном секторе

Биткоин упал ниже 110 000 $ после разочаровывающих показателей занятости в частном секторе

Пост "Биткоин падает ниже 110 000$ после разочаровывающих данных о занятости в частном секторе" появился на BitcoinEthereumNews.com. Рост рабочих мест в частном секторе за август был значительно ниже, чем прогнозировали многие экономисты. Разочаровывающие данные о рабочих местах в частном секторе вызвали падение BTC ниже 110 000$ Базирующаяся в Нью-Джерси компания по управлению персоналом ADP сообщила в четверг об увеличении на 54 000 рабочих мест в частном секторе США, но это число значительно ниже 75 000 рабочих мест, которые экономисты [...] Источник: https://news.bitcoin.com/bitcoin-falls-below-110k-after-disappointing-private-sector-employment-numbers/
Union
U$0.009624+1.97%
Биткоин
BTC$117,588.21-2.66%
BRC20.COM
COM$0.010723-4.25%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/05 03:45
Поделиться
Пятничный отчет о рабочих местах может подтвердить замедление рынка труда. Но будут ли акции обращать на это внимание?

Пятничный отчет о рабочих местах может подтвердить замедление рынка труда. Но будут ли акции обращать на это внимание?

Пост "Пятничный отчет о занятости может подтвердить замедление рынка труда. Но будет ли это волновать акции?" появился на BitcoinEthereumNews.com. Нью-Йоркская фондовая биржа 26 августа 2025 года. Брендан Макдермид | Reuters Августовский отчет о занятости в пятницу, как ожидается, подтвердит ослабление рынка труда. Насколько именно - вот что будет важно для инвесторов. Он не может быть слишком медленным, но и не может быть слишком горячим. Уолл-стрит находится в напряжении в преддверии пятничных данных о занятости в несельскохозяйственном секторе. Экономисты, опрошенные Dow Jones, прогнозируют, что экономика США добавила 75 000 рабочих мест в прошлом месяце - слабый прогноз, который лишь немного выше удручающего показателя в 73 000 из июльского отчета. Ожидается также, что уровень безработицы повысится до 4,3% с 4,2%. Инвесторы могут проигнорировать слабый отчет, если основной показатель попадет в "золотую середину" - достаточно низкую, чтобы оправдать сентябрьское снижение ставки, но не настолько слабую, чтобы усилить опасения рецессии. Адам Крисафулли из Vital Knowledge определяет "идеальный" диапазон, отвечающий этим двум требованиям, между 70 000 и 95 000. Августовский отчет о занятости также будет тщательно изучен по другой причине. Это будет первый отчет после того, как плохие данные о занятости и сопутствующие пересмотры в прошлом месяце побудили президента Дональда Трампа уволить комиссара Бюро статистики труда США. Это решение вызвало опасения по поводу чрезмерного вмешательства правительства и посеяло сомнения в федеральных экономических данных. Трамп выдвинул консервативного экономиста Э.Дж. Антони на пост нового главы BLS. Уильям Вятровски исполняет обязанности комиссара до утверждения Антони. Реакция рынка Фондовый рынок может оказаться под давлением, если показатель занятости выйдет за пределы ожидаемого трейдерами диапазона. Люк Тилли, главный экономист Wilmington Trust, опасается, что в данных о занятости грядет негативный сюрприз, который ударит по рынкам. Но пока не сейчас. Экономист, который прогнозирует рост числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе...
Threshold
T$0.01462-3.68%
Union
U$0.009624+1.97%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.188-4.16%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/05 03:41
Поделиться
Luffa – Web3 Децентрализованный мессенджер для мгновенных сообщений

Luffa – Web3 Децентрализованный мессенджер для мгновенных сообщений

Пост Luffa – Децентрализованный мгновенный обмен сообщениями Web3 появился на BitcoinEthereumNews.com. Ю Сюн является со-президентом Luffa, децентрализованного приложения для мгновенного обмена сообщениями Web3, разработанного специально для обеспечения безопасности. Почему стоит послушать Luffa — это социальное приложение и мессенджер нового поколения на базе Web3, построенное на децентрализованном протоколе Endless. Его основная миссия? Предоставить пользователям чистый, приватный и свободный от отвлекающих факторов опыт — никакого отслеживания пользователей, рекламы или скрытой аналитики. Всё зашифровано по принципу end-to-end, включая фотографии и голосовые сообщения, и есть механизм распределенного хранения — так что даже Luffa не может заглянуть в ваши чаты. И да, это полностью бесплатно — никаких подписок или внутриигровых покупок не требуется. Но Luffa не останавливается на безопасном обмене сообщениями — это скорее мини-экосистема Web3. Вы получаете мультичейн кошелек, ИИ-перевод для глобального общения и даже дорожную карту выпуска токенов, обещающую монетизацию контента и транзакций. Пользователи могут отображать или устанавливать NFT в качестве аватаров, создавать свои собственные на Endless Chain и управлять всем этим в рамках единого кошелька Luffa. Короче говоря, это место, где современная конфиденциальность встречается с социальными финансами нового уровня — и оно стремится быть больше, чем просто еще одним приложением для чата. Полезные ссылки Fidelity Crypto Careers Luffa Энди в Twitter Brave New Coin в Twitter Brave New Coin Если вам понравилось шоу, пожалуйста, подпишитесь на Crypto Conversation и поставьте нам 5-звездочный рейтинг и положительный отзыв в любом приложении для подкастов, которое вы используете. Источник: https://bravenewcoin.com/insights/luffa-web3-decentralized-instant-messaging
LETSTOP
STOP$0.06769-7.28%
Threshold
T$0.01462-3.68%
GET
GET$0.004153-0.43%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/05 03:39
Поделиться
Биткоин может упасть в сентябре перед ралли, показывают данные цикла

Биткоин может упасть в сентябре перед ралли, показывают данные цикла

Пост "Биктоин может упасть в сентябре перед ралли, показывают данные цикла" появился на BitcoinEthereumNews.com. Говорят, что журналисты никогда по-настоящему не отключаются от работы. Но для Кристиана это не просто метафора, это образ жизни. Днем он ориентируется в постоянно меняющихся течениях рынка криптовалют, владея словами как опытный редактор и создавая статьи, которые расшифровывают жаргон для масс. Когда же компьютер переходит в режим гибернации, его занятия принимают более механический (и иногда философский) оборот. Путешествие Кристиана с письменным словом началось задолго до эпохи Биткоина. В священных залах академии он оттачивал свое мастерство как автор статей для студенческой газеты. Эта ранняя любовь к рассказыванию историй проложила путь к успешной работе редактором в фирме по обработке данных, где победа в конкурсе эссе в первый месяц финансировала многомесячный запас лакомств для собак и кошек – свидетельство его преданности пушистым компаньонам (об этом позже). Затем Кристиан путешествовал по миру журналистики, работая в газетах в Канаде и даже в Южной Корее. Наконец, он осел в местном новостном гиганте в своем родном городе на Филиппинах на десятилетие, став настоящим новостным наркоманом. Но затем что-то новое привлекло его внимание: криптовалюта. Это было похоже на охоту за сокровищами, смешанную с рассказыванием историй – как раз по его вкусу! Так он получил отличную работу в NewsBTC, где он один из главных специалистов по всему, что связано с криптоактивами. Он разбивает эту запутанную информацию на удобные кусочки, делая ее понятной для всех (он благодарит свою команду управления за обучение этому навыку). Думаете, Кристиан только работает и не играет? Ни в коем случае! Когда он не за компьютером, вы найдете его предающимся своей страсти к мотоциклам. Настоящий механик, Кристиан любит возиться со своим мотоциклом и наслаждаться радостью открытой дороги на своем Yamaha R3 объемом 320 куб. см. Когда-то демон скорости, который достигал...
STUFF.io
STUFF$0.00375-4.82%
Mode Network
MODE$0.001163-1.35%
PlaysOut
PLAY$0.04267-7.97%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/05 03:33
Поделиться
Fireblocks запускает новую сеть для упрощения переводов стейблкоинов

Fireblocks запускает новую сеть для упрощения переводов стейблкоинов

Пост Fireblocks запускает новую сеть для упрощения переводов стейблкоинов появился на BitcoinEthereumNews.com. Fireblocks объявил в четверг о запуске сети для облегчения переводов стейблкоинов между учреждениями. К сети уже присоединились более 40 участников, включая Bridge, стейблкоин-проект, который приобрел финтех-гигант Stripe. В списке также представлены такие компании, как Zerohash, Yellow Card и Circle, эмитент стейблкоинов, который стал публичным в результате крупного IPO в июне. Сеть Fireblocks позволит финтех-компаниям управлять выплатами и денежными переводами По словам генерального директора Fireblocks Майкла Шаулова, сеть предоставит пользователям доступ к гораздо более крупным банковским связям и лицензиям, чем они обычно имеют. В идеале, сеть позволит финтех-компаниям, PSP и другим организациям строить на платформе компании для управления выплатами, денежными переводами, расчетами с продавцами, трансграничными казначейскими операциями и комплексными глобальными платежными потоками. Компания также продвигает свою сеть как открытую, безопасную и соответствующую требованиям, которая теперь связывает локальные платежные системы, блокчейны и системы стейблкоинов с опциями ввода/вывода средств, эмитентами стейблкоинов, поставщиками ликвидности, ончейн FX и услугами денежных переводов в более чем 60 валютах. Однако, говоря о компаниях, желающих создать свои собственные сети стейблкоинов, Шаулов заявил: "Либо это очень дорого с инженерной точки зрения и занимает много времени, либо, если они начинают делать это вручную, то, конечно, это в основном подвержено ошибкам, поэтому они могут потерять деньги". На данный момент в сети Fireblocks представлено более 40 провайдеров, включая Alfred, Banxa, Bridge, Transfero, Velocity, Braza Bank, Conduit, B2C2, Circle, dLocal, GSR, OpenPayd, NexChange, Nonco, Pave Bank, QCP, Reap, SCRYPT Digital, Singapore Gulf Bank, Sygnum, Transak, Yellow Card, Zerocap, Zerohash и Zodia Markets, и ожидается, что к ним присоединятся и другие. По словам генерального директора Bridge Зака Абрамса, подключение к Fireblocks позволит бизнесу перемещаться между стейблкоинами и фиатными валютами непосредственно на платформе Fireblocks, делая их финансовые операции более эффективными. Он добавил, что этот метод обеспечивает ускоренный расчет, глобальный охват и...
DAR Open Network
D$0.02946-12.03%
Moonveil
MORE$0.02916-15.03%
Movement
MOVE$0.1041-3.87%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/05 03:29
Поделиться
Что Это Значит для Биткоина и Криптовалют?

Что Это Значит для Биткоина и Криптовалют?

Пост "Что это значит для Биткоина и криптовалют?" появился на BitcoinEthereumNews.com. Риски и проблемы впереди. Хотя Strategy соответствует всем техническим требованиям, комитет S&P также учитывает волатильность и баланс секторов. Акции Strategy, основанные в значительной степени на владении Биткоином, остаются крайне волатильными — недавно показав 30-дневную норму колебаний почти 100%. Такой уровень риска может осложнить решение, даже если критерии допуска удовлетворены. Что это значит для Биткоина и крипторынков. Если Strategy войдет в S&P 500, Биткоин фактически станет частью основных финансовых индексов, предоставляя активу косвенное воздействие на миллионы инвесторов, которые могут не владеть BTC напрямую. Это укрепит роль Биткоина как макроактива, еще больше переплетая его движения с глобальными рынками. Для более широкого криптосектора этот рубеж будет сигнализировать о растущем признании активов на основе блокчейна, потенциально повышая настроения и прокладывая путь для большего количества крипто-ориентированных фирм к присоединению к основным индексам в будущем. Источник: https://cryptoticker.io/en/strategy-in-sp500-what-it-means-for-bitcoin-and-cryptos/
Биткоин
BTC$117,588.21-2.66%
Moonveil
MORE$0.02916-15.03%
BRC20.COM
COM$0.010723-4.25%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/05 03:13
Поделиться
Nasdaq ужесточает надзор за листинговыми компаниями с цифровыми активами в казначействе

Nasdaq ужесточает надзор за листинговыми компаниями с цифровыми активами в казначействе

Пост Nasdaq ужесточает надзор за листинговыми компаниями с цифровыми активами появился на BitcoinEthereumNews.com. Nasdaq усиливает надзор за публично листинговыми компаниями, которые владеют значительными объемами криптовалюты, шаг, который биржа представляет как защиту инвесторов. Это происходит на фоне притока новых крипто-казначейских компаний, которые стремятся повторить модель, впервые начатую Strategy Майкла Сейлора. Nasdaq вводит новое правило для крипто-казначейских компаний Согласно отчету от Information, фондовая биржа усилила контроль за компаниями, которые накапливают крипто и используют его в качестве своего основного резервного актива. В рамках нового надзора, Nasdaq поручил этим компаниям получать одобрение акционеров перед выпуском новых акций для финансирования покупок криптовалюты. Это требование гарантирует, что акционеры понимают стратегию крипто-казначейства и ее потенциальное влияние на компанию, как положительное, так и отрицательное. Это развитие происходит на фоне появления все большего числа компаний с цифровыми активами, выпускающих акции для накопления этих криптоактивов. Эти компании расширились за пределы Биктоин и блокчейн Ethereum, фокусируясь на других криптоактивах, включая Solana, XRP, BNB, HYPE, Toncoin и Dogecoin, среди прочих. Одна из самых недавних крипто-казначейских компаний включает Portage Biotech, которая была переименована в AlphaTON Capital и запустила казначейство TON на сумму 100 миллионов $. Казначейские компании Биктоин и Ethereum по-прежнему лидируют Казначейские компании Биктоин и Ethereum по-прежнему являются наиболее доминирующими. Данные BitcoinTreasuries показывают, что в настоящее время существует более 100 публичных казначейских компаний Биктоин, возглавляемых Strategy Майкла Сейлора. Strategy в настоящее время владеет 636 505 BTC после своей последней покупки Биктоин на сумму 444 миллиона $. Стоит отметить, что компания Сейлора запустила модель крипто-казначейства задолго до настоящего времени, поскольку они начали покупать BTC в 2020 году. Эти казначейские компании Биктоин в настоящее время владеют совокупным общим количеством чуть более 1 миллиона BTC. Между тем, данные Strategic ETH Reserve показывают, что существует 71 казначейская компания Ethereum. Эти компании владеют...
Binance Coin
BNB$1,227.64-1.14%
Биткоин
BTC$117,588.21-2.66%
Hyperliquid
HYPE$42.92+0.28%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/05 02:54
Поделиться
1999' в 50 лет — Грандиозное празднование для фанатов запланировано в Лос-Анджелесе

1999' в 50 лет — Грандиозное празднование для фанатов запланировано в Лос-Анджелесе

Пост 1999' в 50 лет — Запланировано грандиозное празднование для фанатов в Лос-Анджелесе появился на BitcoinEthereumNews.com. Слева направо: Барбара Бейн в роли доктора Хелены Рассел, Мартин Ландау в роли командира Джона Кенига и Барри Морс (1918 – 2008) в роли профессора Виктора Бергмана в британском научно-фантастическом телесериале 'Space: 1999', около 1976 года. (Фото: Silver Screen Collection/Getty Images) Getty Images Культовый британский научно-фантастический сериал Space: 1999, который начал свой двухсезонный показ в этот день в 1975 году, отмечает свое 50-летие специальным трехдневным празднованием – Лос-Анджелес: 1999 – Празднование 50-летия – которое запланировано с 12 по 14 сентября. На мероприятии будут представлены воссоединения актерского состава, а также выставки оригинальных костюмов и реквизита из знакового шоу. Вневременное видение космических исследований Действие сериала, происходящее в тогда футуристическом 1999 году, начинается с взрыва ядерных отходов на Луне, который выбрасывает ее с орбиты Земли. 311 жителей лунной базы Альфа – среди них Барбара Бейн в роли доктора Хелены Рассел, главы медицинской службы; Мартин Ландау в роли командира Джона Кенига; и Ник Тейт в роли главного пилота Алана Картера – оказываются в глубоком космосе, сталкиваясь со странными планетами, инопланетными цивилизациями и загадочными космическими явлениями в своей борьбе за выживание. Сцена из телесериала 'Space: 1999', около 1975-1977 годов. (Фото: Stanley Bielecki Movie Collection/Getty Images) Getty Images Тогдашние супруги в реальной жизни Барбара Бейн и Мартин Ландау уже добились успеха вместе в сериале "Миссия невыполнима" до воссоединения в Space: 1999. Сериал также был примечателен тем, что был самым дорогим британским производством своего времени, с впечатляющими декорациями, моделями и визуальными эффектами. Кадр с актерским составом "Миссия невыполнима", слева направо: Барбара Бейн в роли Синнамон Картер, Питер Лупус в роли Вилли Армитажа, Грег Моррис в роли Барни Коллиера, Питер Грейвс в роли Джеймса Фелпса и Мартин Ландау в роли Роллина Хэнда, 11 апреля 1967 года. (Фото: CBS Photo Archive/Getty Images) Getty Images В первом сезоне Space 1999 склонялся к...
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/05 02:50
Поделиться

Популярные новости

Еще

Акции Lyft, Inc. ($LYFT): Резервирует автономные роботакси Tensor, акции упали на 3,19%

Кит был ликвидирован на 247.62 WETH на платформе Aave, стоимостью примерно 1.05 миллиона $

Meta Games Coin: Проект play-to-earn сообщает о значительном росте

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов

Прогноз цены XRP в ожидании решений по ETF с 18 по 25 октября, предпродажа DeepSnitch AI собирает 337K $