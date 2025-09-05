Fireblocks запускает новую сеть для упрощения переводов стейблкоинов
Пост Fireblocks запускает новую сеть для упрощения переводов стейблкоинов появился на BitcoinEthereumNews.com. Fireblocks объявил в четверг о запуске сети для облегчения переводов стейблкоинов между учреждениями. К сети уже присоединились более 40 участников, включая Bridge, стейблкоин-проект, который приобрел финтех-гигант Stripe. В списке также представлены такие компании, как Zerohash, Yellow Card и Circle, эмитент стейблкоинов, который стал публичным в результате крупного IPO в июне. Сеть Fireblocks позволит финтех-компаниям управлять выплатами и денежными переводами По словам генерального директора Fireblocks Майкла Шаулова, сеть предоставит пользователям доступ к гораздо более крупным банковским связям и лицензиям, чем они обычно имеют. В идеале, сеть позволит финтех-компаниям, PSP и другим организациям строить на платформе компании для управления выплатами, денежными переводами, расчетами с продавцами, трансграничными казначейскими операциями и комплексными глобальными платежными потоками. Компания также продвигает свою сеть как открытую, безопасную и соответствующую требованиям, которая теперь связывает локальные платежные системы, блокчейны и системы стейблкоинов с опциями ввода/вывода средств, эмитентами стейблкоинов, поставщиками ликвидности, ончейн FX и услугами денежных переводов в более чем 60 валютах. Однако, говоря о компаниях, желающих создать свои собственные сети стейблкоинов, Шаулов заявил: "Либо это очень дорого с инженерной точки зрения и занимает много времени, либо, если они начинают делать это вручную, то, конечно, это в основном подвержено ошибкам, поэтому они могут потерять деньги". На данный момент в сети Fireblocks представлено более 40 провайдеров, включая Alfred, Banxa, Bridge, Transfero, Velocity, Braza Bank, Conduit, B2C2, Circle, dLocal, GSR, OpenPayd, NexChange, Nonco, Pave Bank, QCP, Reap, SCRYPT Digital, Singapore Gulf Bank, Sygnum, Transak, Yellow Card, Zerocap, Zerohash и Zodia Markets, и ожидается, что к ним присоединятся и другие. По словам генерального директора Bridge Зака Абрамса, подключение к Fireblocks позволит бизнесу перемещаться между стейблкоинами и фиатными валютами непосредственно на платформе Fireblocks, делая их финансовые операции более эффективными. Он добавил, что этот метод обеспечивает ускоренный расчет, глобальный охват и...
