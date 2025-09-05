2025-10-11 суббота

Знаменитый инвестор, увеличивший свой портфель с 10 000 $ до 200 000 000 $ только с помощью XRP и Dogecoin, раскрывает свою новую покупку

Знаменитый инвестор, увеличивший свой портфель с 10 000 $ до 200 000 000 $ только с помощью XRP и Dogecoin, раскрывает свою новую покупку

Пост «Известный инвестор, увеличивший свой портфель с 10 000 $ до 200 млн $ только с помощью XRP и Dogecoin, раскрывает свою новую покупку» появился на BitcoinEthereumNews.com. Известный инвестор, который заработал состояние на XRP и Dogecoin и превратил портфель в 10 000 $ в 200 миллионов $, объявил о своей новой инвестиционной ставке: Little Pepe (LILPEPE). Инвестор обращает внимание на растущий интерес к предпродаже, высокий уровень блокчейн-технологии и надежные характеристики экосистемы проекта. Little Pepe набирает популярность благодаря продвинутому блокчейну Layer 2 Little Pepe построен на совместимом с Ethereum блокчейне Layer 2. Это обеспечивает более быстрые и дешевые транзакции по сравнению с Layer 1. Сеть может обрабатывать транзакции в 200 раз быстрее и имеет минимальные комиссии за газ, что повышает масштабируемость и возможности применения в реальном мире. Кроме того, проект предлагает систему торговли с нулевой комиссией, которая позволит инвесторам максимизировать свою прибыль без дополнительных сборов. Также интегрирована защита от снайпер-ботов для обеспечения справедливости при запуске, избегая манипуляций с эксплуатационной торговлей. Кроме того, Little Pepe включает вознаграждения за стейкинг, которые будут мотивировать держателей токенов блокировать свои средства и получать пассивный доход. Экосистема также имеет мем-лаунчпад, направленный на поддержку будущих проектов, увеличивая участие сообщества и рост экосистемы. Более того, система управления DAO позволяет держателям участвовать в принятии решений, что является прозрачным и децентрализованным. Дорожная карта описывает будущее интеграции NFT и кросс-чейн совместимости для расширения полезности и доступа к рынку. Предпродажа достигает 23 миллионов $ на 12 этапе Little Pepe находится на 12 этапе предпродажи и уже собрал более 23,24 миллиона $. Проект уже продал более 14,70 миллиардов токенов по текущей цене этапа 0,0021 $ за токен. Следующий раунд предпродажи повысит цену на небольшую маржу до 0,0022 $, что указывает на высокий спрос. Предпродажа началась с 0,001 $ на этапе 1, где было собрано 500 000 $. Этап 2 собрал 1,325 миллиона $ по цене 0,0011 $, а этап 3 собрал 2,5 миллиона $ по...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 06:35
Ключевые варианты использования Shibarium, представленные командой SHIB

Ключевые варианты использования Shibarium, представленные командой SHIB

Пост «Ключевые варианты использования Shibarium, которыми поделилась команда SHIB» появился на BitcoinEthereumNews.com. Команда SHIB раскрывает полный список вариантов использования Shibarium. Сжигание SHIB выросло на 6 354%. Аккаунт X @Shibizens, связанный с командой Shiba Inu, опубликовал пост, чтобы напомнить армии SHIB о широком спектре возможностей, которые они упускают, если избегают использования сети Layer-2 Shibarium. Вам также может понравиться: Команда SHIB раскрывает полный список вариантов использования Shibarium. Список, опубликованный вышеупомянутым аккаунтом, связанным с SHIB, упоминает восемь функций Shibarium, доступных пользователям сейчас. Он охватывает различные важные действия: от обмена токенов на децентрализованных биржах (DEXes) на базе Shibarium, стейкинга токенов BONE и перемещения активов из Ethereum до получения собственного имени с помощью Shibarium Domains, майнинга NFT и обмена контентом на платформе @letsHypeIt. Однако есть одно важное условие, которое должно быть выполнено для работы в этом блокчейне: Все комиссии за транзакции оплачиваются в BONE, поэтому важно иметь эти мем-коины под рукой при использовании Shibarium. 🐕🔥 Как вы можете использовать Shibarium сегодня 🔸 Обменивайте токены на @WoofSwap и ShibaSwap 🔸 Делайте стейкинг $BONE для поддержки валидаторов 🔸 Перемещайте активы из блокчейн Ethereum 🔸 Зарегистрируйте свое имя с Shibarium Domains 🔸 Оплачивайте газ в BONE, быстро и дешево 🔸 Владейте и продвигайте контент на @letsHypeIt 🔸 Покупайте свои... — Shibarium | SHIB.IO (@Shibizens) 4 сентября 2025 г. Сжигание SHIB выросло на 6 354% Сообщество SHIB продолжает перемещать мем-коины Shiba Inu в мертвые кошельки, постепенно сокращая оборотное предложение. Согласно Shibburn, за последний день скорость сжигания SHIB показала рост на 6 354%. Значительный скачок этого показателя был достигнут благодаря совокупному сжиганию 4 559 620 монет. Три крупнейшие транзакции по сжиганию в этом списке включают 1 011 990, 2 663 204 и 420 690 SHIB. Несмотря на ежедневное сжигание, циркулирующее количество Shiba Inu остается на уровне 584 688 572 323 718 монет, при этом всего сожжено 410 752 272 987 842 SHIB. Источник: https://u.today/key-shibarium-use-cases-shared-by-shib-team
BitcoinEthereumNews2025/09/05 06:24
Внедрение BTC, Deepsnitch превышает 182k $

Внедрение BTC, Deepsnitch превышает 182k $

Пост BTC Adoption, Deepsnitch Tops 182k $ появился на BitcoinEthereumNews.com. Рекордный рост Биктоина в 2025 году отражается неожиданными последователями. От групп недвижимости до небольших фитнес-студий, частные предприятия по всей территории Соединенных Штатов реинвестируют прибыль напрямую в BTC. Для лучшего понимания, они рассматривают его одновременно как хеджирование и инструмент роста. River, ведущая компания по финансовым услугам Биктоина, говорит, что это накопление может быть определяющим сигналом бычьего рынка. Для трейдеров это поднимает знакомый вопрос: если частные предприятия накапливают BTC, какая криптовалюта лучше всего подходит для покупки сейчас в цикле, когда институты, розничные продавцы и даже местные некоммерческие организации стремятся получить доступ? Что ж, поиск лучшей доходности заставляет инвесторов обращаться к более новым проектам, таким как DeepSnitch AI. Принятие Биктоина среди частных предприятий Согласно последнему исследовательскому отчету River, бизнес-клиенты в среднем реинвестировали 22% своей прибыли в Биктоин в этом году. Фирмы недвижимости возглавили движение, реинвестируя почти 15% в BTC. За ними следуют компании гостиничного бизнеса, финансов и программного обеспечения, выделяющие от 8% до 10%. Особенностью этого развития является разнообразие последователей. Небольшие фитнес-студии, малярные фирмы, кровельные подрядчики и даже религиозные некоммерческие организации теперь покупают и держат Биктоин. Это принятие на низовом уровне создало пул частно удерживаемого BTC, представляющий почти четверть того, что контролируют институциональные управляющие фондами и крупные корпоративные казначейства. Этот шаг демонстрирует как растущую доступность услуг цифровых активов, так и регуляторную ясность, которая определила 2025 год. С более четкими правилами в США и Европе, предприятия относятся к Биктоину меньше как к спекулятивной авантюре и больше как к законному активу баланса. Но новейшие проекты разработаны, чтобы привлечь внимание трейдеров новыми способами. Именно здесь монеты, такие как DeepSnitch AI, показывают хорошие результаты. Три лучшие криптовалюты для покупки сейчас DeepSnitch AI (DSNT) DeepSnitch...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 06:18
TVL DeFi вырос на 41% до трехлетнего максимума, в то время как dApps Solana лидируют по доходам

TVL DeFi вырос на 41% до трехлетнего максимума, в то время как dApps Solana лидируют по доходам

Пост DeFi TVL вырос на 41% до трехлетнего максимума, в то время как децентрализованные приложения Solana лидируют по доходам, появился на BitcoinEthereumNews.com. Общая заблокированная стоимость (TVL) DeFi выросла на 41% в третьем квартале, превысив 160 миллиардов долларов. Это движение знаменует первое значительное изменение с мая 2022 года. Ethereum и Solana возглавили рост, с показателями 50% и 30% соответственно. Этот всплеск отражает возобновление доверия к децентрализованным финансам, во главе с Ethereum и Solana. TVL Ethereum вырос на 50% с 54 миллиардов долларов до 96,86 миллиардов долларов. Solana, с другой стороны, реализовала рост на 10,5% с 10 миллиардов долларов до 11,5 миллиардов долларов. Среди децентрализованных приложений, Solana продолжала превосходить сети L1 и L2 по доходам благодаря растущему взаимодействию пользователей и активности в блокчейне. Ethereum достигает 96,86 миллиардов долларов TVL, поскольку протоколы DeFi демонстрируют взрывной рост Этот всплеск сочетает в себе усиление от отдельных платформ, которые увидели рекордные притоки. Aave, протокол кредитования DeFi, вырос на 58% с июля и в настоящее время имеет более 41 миллиарда долларов в TVL. Lido испытал рост на 77% до почти 39 миллиардов долларов, обусловленный повышенным спросом на деривативы ликвидного стекинга. Значение TVL протокола EigenLayer выросло на 66% с июля до более чем 20 миллиардов долларов, в основном из-за роста цены Ethereum. 🚨ПОСЛЕДНЕЕ: децентрализованные приложения @Solana продолжают превосходить все децентрализованные приложения L1 и L2 по ежедневному доходу. pic.twitter.com/3XUh0htuxW — SolanaFloor (@SolanaFloor) 4 сентября, 2025 Майк Малони, генеральный директор и основатель Incyt, раскрыл, что самыми большими победителями являются протоколы, которые ответственно предоставляют децентрализованные продукты. Он признал Lido, EigenLayer и Aave за получение высших баллов, отметив, что это по веской причине, поскольку они ответственны и честны. Рост цен на криптовалюты также способствовал более широкому росту всей экосистемы DeFi. Ethereum достиг своего исторического максимума в 4 946 долларов 24 августа, что на 82% больше с начала июля. Bitcoin достиг своего исторического максимума в 124 457 долларов 14 августа, с 14% увеличением за тот же период. Дуг КолКитт, первоначальный участник Fogo, сказал, что этот всплеск показал две силы...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 06:05
ИИ обеспечивает почти половину стоимости Forbes Cloud 100 2025 года в 1,1 триллиона долларов

ИИ обеспечивает почти половину стоимости Forbes Cloud 100 2025 года в 1,1 триллиона долларов

Пост «ИИ обеспечивает почти половину стоимости Forbes Cloud 100 2025 года в 1,1 триллион долларов» появился на BitcoinEthereumNews.com. ИИ является ведущим индикатором в этом году в Forbes Cloud 100 getty ИИ уже использовался, когда я работал в AWS, потому что первым шагом к раскрытию его потенциала было убеждение предприятий перенести рабочие нагрузки в облако. Вопросы, на которые мы отвечали, касались экономии затрат, масштабируемости и безопасности. Но даже тогда мы уже исследовали, как ИИ может улучшить возможности облака, от автоматизации операций до обеспечения более интеллектуального взаимодействия с клиентами. Перенесемся в сегодняшний день, и центр тяжести сместился. Речь больше не идет о том, находитесь ли вы в облаке. Речь идет о том, насколько интеллектуально ваше облако работает для вас. Forbes Cloud 100 2025 года ясно показывает это. ИИ стал двигателем роста, управляющим самыми ценными и быстрорастущими компаниями в мире. Cloud 100 давно является снимком самых перспективных и высоко оцениваемых частных облачных компаний в мире. Forbes Cloud 100 публикуется в партнерстве с Bessemer Venture Partners и Salesforce Ventures, при этом Bessemer также выпускает подробный отчет Benchmarks Report, анализирующий тенденции списка. Ниже представлены 10 лучших облачных провайдеров из этого списка от Bessemer Venture Partners. Из списка Cloud 100, OpenAI снова попадает в список как ведущая ИИ-компания. Bessemer Venture Partners Для стартапов попадание в список сигнализирует о доверии и импульсе. Для инвесторов это барометр того, откуда придет следующая большая волна корпоративных технологий. В 2025 году эта волна, несомненно, ИИ. Cloud 100 встречает эру ИИ Лауреаты этого года отражают, как быстро ИИ перешел от хайпа к необходимости. Два года назад многие компании экспериментировали с функциями ИИ, тестируя, как модели могут улучшить рабочие процессы или улучшить пользовательский опыт. Сегодня компании, полностью принявшие ИИ, опережают своих конкурентов по росту доходов и...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 06:02
Заместитель управляющего Банка Англии Сара Бриден видит стейблкоины в будущем страны

Заместитель управляющего Банка Англии Сара Бриден видит стейблкоины в будущем страны

Пост «Заместитель управляющего Банка Англии Сара Бриден видит Стейблкоины в будущем страны» появился на BitcoinEthereumNews.com. Банк Англии сигнализировал о более прагматичном подходе к регулированию стейблкоинов, поскольку заместитель управляющего Сара Бриден изложила видение «мульти-денежной» платежной системы, где цифровые токены, коммерческие банковские депозиты и деньги центрального банка сосуществуют при условии, что они остаются совместимыми и подкреплены доверием. Заместитель управляющего сказала: «Стейблкоины, долгое время являвшиеся прерогативой крипторынков, начинают выходить в мейнстрим... Их безопасное внедрение может обеспечить более быстрые и дешевые расчеты для трансграничных транзакций, а также поддержку торговли токенизированными ценными бумагами». Банк Англии открыт для регуляторной перекалибровки Бриден подтвердила, что Банк вместе с Управлением по финансовому регулированию и надзору (FCA) пересматривает свои предложения 2023 года по регуляторному режиму для системных стейблкоинов. Согласно пересмотренным планам, эмитентам будет разрешено держать часть своих обеспечивающих активов в краткосрочных государственных облигациях Великобритании и других высококачественных ликвидных активах. Изменение позиции Банка Англии можно объяснить растущим успехом и принятием стейблкоинов институциональными игроками, а также благоприятным регуляторным ландшафтом вокруг стейблкоинов и криптовалют в целом со стороны правительства США под руководством Трампа и других юрисдикций. Пол Гревал, главный юрисконсульт Coinbase, отметил в X, что замечания Бриден показывают, что глобальная конкуренция стимулирует творческое мышление. Перекалибровка отражает усилия британского центрального банка по балансированию инноваций с финансовой стабильностью. Банк Англии экспериментирует с цифровыми деньгами Наряду с регуляторными изменениями, Банк Англии также проводит эксперименты для тестирования инфраструктуры для цифровых денег, одним из которых является Песочница цифровых ценных бумаг. Песочница, запущенная совместно с FCA, предоставляет регулируемую живую среду, где могут выпускаться и торговаться токенизированные ценные бумаги. Стейблкоины и токенизированные депозиты могут использоваться в качестве «денежной части» расчетов, позволяя властям изучать риски, одновременно обеспечивая значимую активность. В августе он открыл Лабораторию цифрового фунта, которая предлагает...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 05:47
Президент Северо-Западного университета Майкл Шилл объявляет об отставке

Президент Северо-Западного университета Майкл Шилл объявляет об отставке

Пост «Президент Северо-Западного университета Майкл Шилл объявляет об отставке» появился на BitcoinEthereumNews.com. Главное: президент Северо-Западного университета Майкл Шилл уйдет со своего поста, согласно заявлению в четверг, объявив о своей отставке, поскольку учебное заведение сталкивается с заморозкой федерального финансирования в размере 790 миллионов долларов, инициированной администрацией Трампа из-за реакции университета на пропалестинские протесты в прошлом году. Шилл объявил о своей отставке в четверг днем. (Brian Cassella/Chicago Tribune/Tribune News Service via Getty Images) TNS Ключевые факты: Шилл сообщил, что консультировался с попечительским советом Северо-Западного университета о решении уйти в отставку, отметив, что останется на своем посту до назначения временного президента, затем возьмет академический отпуск и вернется в Школу права Прицкера Северо-Западного университета для преподавания. Это развивающаяся история. Следите за обновлениями. Источник: https://www.forbes.com/sites/antoniopequenoiv/2025/09/04/northwestern-president-resigning-amid-trump-administrations-790-million-funding-freeze/
BitcoinEthereumNews2025/09/05 05:41
Indomobil Group и Space and Time запускают образовательный доступ на базе блокчейна для более чем 50 000 индонезийских студентов

Indomobil Group и Space and Time запускают образовательный доступ на базе блокчейна для более чем 50 000 индонезийских студентов

Пост Indomobil Group и Space and Time запускают блокчейн-систему доступа к образованию для более чем 50 000 индонезийских студентов появился на BitcoinEthereumNews.com. Indomobil Group, индонезийская бизнес-группа с несколькими публично торгуемыми компаниями (IMAS, IMJS), объединилась с Space Time Foundation для запуска новой инициативы, которая обеспечит проверяемое образование для более чем 50 000 индонезийских студентов. Это шаг вперед в способе доступа к образованию, его аккредитации и финансирования на развивающихся рынках. Для сохранения доказательств завершения курса на SXT Chain программа использует Space and Time. Это позволяет студентам демонстрировать свою квалификацию при поиске работы или продолжении обучения. Для простого, прямого и проверенного доступа к образовательным курсам она также использует SXT, нативный токен Space and Time, в качестве платежного инструмента. До недавнего времени местные школы получали плату за обучение наличными от семей, многие из которых не имеют банковских счетов. Затем эти школы зависели от посредников для конвертации и передачи денег образовательным провайдерам. И домохозяйства с ограниченным доступом к финансовой инфраструктуре, и школы, обрабатывающие платежи, были обременены длительной, трудно масштабируемой процедурой. Новая программа устраняет необходимость в посредниках, банках и обработке наличных. Внося SXT токены в свои местные школы, родители и студенты обеспечивают свое образование. Выполненные задания затем загружаются и проверяются в блокчейне, ставя индонезийское образование на передний край современных технологий. Все транзакции, связанные с образованием, обрабатываются без проблем с использованием SXT, что дает сообществам, исторически исключенным из финансовой инфраструктуры, более быстрый, прозрачный и надежный доступ к образованию. Студенты теперь имеют прямой доступ к современным образовательным и финансовым системам, что позволяет им подтверждать свои курсовые работы, сертификаты и образование с кем угодно, где угодно и когда угодно. Джусак Кертовиджоджо, президент-директор Indomobil Group, заявил: "Indomobil всегда верила в создание долгосрочной инфраструктуры, поддерживающей национальное развитие. Образование является критически важной частью этого. Наше партнерство с Space and Time и MakeInfinite...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 05:34
Джо Роган продолжает утверждать, что Земля охлаждается. Но ученые, на которых он ссылается, говорят, что он неправ.

Джо Роган продолжает утверждать, что Земля охлаждается. Но ученые, на которых он ссылается, говорят, что он неправ.

Пост "Джо Роган продолжает утверждать, что Земля охлаждается. Но ученые, на которых он ссылается, говорят, что он неправ" появился на BitcoinEthereumNews.com. Главное: ученый, чье исследование было процитировано подкастером Джо Роганом как доказательство против глобального потепления, выступила с заявлением, что Роган грубо неправильно понимает исследование, которое, по его словам, подтверждает его утверждения, став последним ученым, раскритиковавшим его за "старомодную чепуху отрицателей". Джо Роган 13 апреля 2024 года в Лас-Вегасе, Невада. Zuffa LLC через Getty Images Ключевые факты В интервью с Мелом Гибсоном, Берни Сандерсом и другими в "The Joe Rogan Experience" Роган утверждал, что график, опубликованный журналом Science и перепечатанный The Washington Post, доказывает, что "температура на Земле стремительно падает". График, показывающий временную шкалу температуры Земли за 485 миллионов лет, демонстрирует, что планета прошла через периоды, когда было гораздо теплее, чем сейчас, но также показывает, что никогда за полмиллиарда лет планета не нагревалась так быстро, как это происходит сейчас. Джессика Тирни, одна из соавторов исследования, включавшего этот график, заявила The Guardian в четверг, что интерпретация графика Роганом "глупа", и сказала, что хотя Земля действительно была теплее раньше, современные люди эволюционировали в более прохладном климате, и "сейчас мы быстро нагреваем его и подвергаем опасности жизнь на этой планете". Она объяснила, что потребовалось 50 000 лет, чтобы температура Земли поднялась на 10 градусов Цельсия во время массового вымирания, называемого "великим вымиранием" 251 миллион лет назад, но температура поднялась на десятую часть этого значения (1,2 градуса C) всего за 150 лет с начала промышленной революции. Дэниел Лант, еще один соавтор исследования, сказал AFP в июле, что фазы потепления и охлаждения, на которые ссылается Роган, происходили "настолько медленно, что они по существу неопределимы в масштабе человеческой жизни", но современные темпы потепления намного быстрее...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 05:02
Boeing нанимает замещающих работников, пока продолжается забастовка в оборонном подразделении

Boeing нанимает замещающих работников, пока продолжается забастовка в оборонном подразделении

Пост Boeing нанимает работников на замену, поскольку забастовка в оборонном подразделении продолжается появился на BitcoinEthereumNews.com. Рабочий пикетирует возле объекта Boeing Defense, Space & Security в Беркли, штат Миссури, США, в понедельник, 4 августа 2025 года. Neeta Satam | Bloomberg | Getty Images Boeing нанимает новых работников для замены сотрудников в своем оборонном подразделении, поскольку их забастовка вступает во второй месяц без нового контрактного соглашения. "К сожалению, профсоюз продолжает требовать больше всего, одновременно заявляя, что не контролирует то, что потребуется для прекращения забастовки, что еще больше отдаляет стороны друг от друга", - сказал Дэн Гиллиан, вице-президент Boeing и старший руководитель на объекте в Сент-Луисе, где находятся многие из оборонных работников, в заявлении по электронной почте. "В результате мы предпринимаем следующий шаг в нашем плане действий в чрезвычайных ситуациях и нанимаем постоянных работников на замену для производственных ролей, чтобы обеспечить надлежащее укомплектование персоналом для продолжения поддержки наших клиентов." Boeing не сообщил, сколько работников он нанимает. 3 200 работников, представленных Международной ассоциацией машиностроителей и работников аэрокосмической отрасли округа 837, начали забастовку 4 августа после отклонения контрактного предложения от Boeing. Компания предложила общее повышение заработной платы на 20%, бонус за ратификацию в размере 5 000 $ и другие улучшения. Источник: https://www.cnbc.com/2025/09/04/boeing-replacement-workers-defense-unit-strike.html
BitcoinEthereumNews2025/09/05 04:53
