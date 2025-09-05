Джо Роган продолжает утверждать, что Земля охлаждается. Но ученые, на которых он ссылается, говорят, что он неправ.

Главное: ученый, чье исследование было процитировано подкастером Джо Роганом как доказательство против глобального потепления, выступила с заявлением, что Роган грубо неправильно понимает исследование, которое, по его словам, подтверждает его утверждения, став последним ученым, раскритиковавшим его за "старомодную чепуху отрицателей". Джо Роган 13 апреля 2024 года в Лас-Вегасе, Невада. Zuffa LLC через Getty Images Ключевые факты В интервью с Мелом Гибсоном, Берни Сандерсом и другими в "The Joe Rogan Experience" Роган утверждал, что график, опубликованный журналом Science и перепечатанный The Washington Post, доказывает, что "температура на Земле стремительно падает". График, показывающий временную шкалу температуры Земли за 485 миллионов лет, демонстрирует, что планета прошла через периоды, когда было гораздо теплее, чем сейчас, но также показывает, что никогда за полмиллиарда лет планета не нагревалась так быстро, как это происходит сейчас. Джессика Тирни, одна из соавторов исследования, включавшего этот график, заявила The Guardian в четверг, что интерпретация графика Роганом "глупа", и сказала, что хотя Земля действительно была теплее раньше, современные люди эволюционировали в более прохладном климате, и "сейчас мы быстро нагреваем его и подвергаем опасности жизнь на этой планете". Она объяснила, что потребовалось 50 000 лет, чтобы температура Земли поднялась на 10 градусов Цельсия во время массового вымирания, называемого "великим вымиранием" 251 миллион лет назад, но температура поднялась на десятую часть этого значения (1,2 градуса C) всего за 150 лет с начала промышленной революции. Дэниел Лант, еще один соавтор исследования, сказал AFP в июле, что фазы потепления и охлаждения, на которые ссылается Роган, происходили "настолько медленно, что они по существу неопределимы в масштабе человеческой жизни", но современные темпы потепления намного быстрее...