Фанатские конвенции проводят черту на ИИ 'халтуре'
Табличка, оставленная на столе участника, выдворенного с DragonCon за продажу ИИ-искусства, сентябрь 2025 года. Дэйн Олт, Monkey Minion В прошлые выходные участник аллеи художников на Dragon Con в Атланте был выведен с выставочной площадки полицией за нарушение политики мероприятия, запрещающей продажу работ, сгенерированных ИИ. Это стало последним и наиболее заметным примером того, как создатели контента и ориентированные на них мероприятия стигматизируют использование инструментов, на которые технологический мир делает ставку в будущем. После действий Dragon Con несколько других крупных фан-конвенций уточнили или подчеркнули свою политику защиты роли художников-людей. Согласно рассказу Дэйна Олта, участника Dragon Con, стенд, зарегистрированный на Oriana Gertz Art, был обвинен в продаже отпечатков, сгенерированных ИИ, на своем стенде в Аллее художников. Продавцы и фанаты пожаловались организаторам. В последний день мероприятия, после того как не удалось предоставить убедительные доказательства того, что работа была создана людьми, обитатели стенда были выдворены полицией Атланты. На пустом столе была размещена табличка с надписью «Продавец удален за продажу ИИ», и стол стал точкой сбора для фанатов. Вскоре после распространения новостей об инциденте несколько других фан-конвенций и промоутеров уточнили свою политику в отношении ИИ-искусства. GalaxyCon, который управляет портфелем средних по размеру конвенций комиксов, ужасов, анимации и поп-культуры в Северной Америке, выпустил «всеобъемлющий запрет на ИИ-искусство», вступивший в силу немедленно. «Способ, которым искусственный интеллект в настоящее время обучается, представляет множество этических и моральных проблем, которые просто больше нельзя игнорировать в нашей индустрии», — сказал Майк Бродер, основатель и президент GalaxyCon. «GalaxyCon имеет долгую, гордую историю поддержки художников и их творчества, и мы продолжим делать это, пока борьба против неэтичного ИИ продолжается». ReedPOP, подразделение Reed Exhibitions, которое управляет...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 06:59