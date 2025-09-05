Готовы ли банки к XRP? Исполнительный директор SWIFT выражает опасения

Пост "Готовы ли банки к XRP? Руководитель SWIFT выражает опасения" появился на BitcoinEthereumNews.com. Руководитель технологического отдела SWIFT, Том Чах, выразил сомнения относительно того, могут ли технология Ripple и токен XRP соответствовать стандартам, которые глобальные банки требуют для трансграничных расчетов. Его замечания, опубликованные в LinkedIn, вызвали новые дебаты в сообществе XRP, которое давно позиционирует Ripple как конкурента доминированию SWIFT. Чах сказал, что некоторые наблюдатели рассматривают XRP как естественный мост для платежей, но он поставил под сомнение, будут ли банки когда-либо комфортно передавать окончательность расчетов внешнему токену. По его словам: "Более сложный вопрос заключается в том, будут ли банки когда-либо комфортно передавать окончательность расчетов токену, который не является депозитом, не является регулируемыми деньгами и не находится на их балансе. Ликвидность - это одно; юридическая исполнимость - другое." Он добавил, что если токенизированные депозиты и регулируемые стейблкоины достигнут масштаба, банки могут не видеть причин платить "пошлину" внешнему активу, такому как XRP, когда они могут проводить расчеты в инструментах, которые они уже выпускают и которым доверяют. Публичные блокчейны В отдельном посте Чах расширил тему о более широкой роли блокчейнов в финансах. Он утверждал, что дебаты о децентрализации часто отвлекают от реального вопроса о том, соответствует ли система институциональному управлению рисками. Он написал: "Нейтральность в финансах заключается не в том, сколько узлов вы запускаете, а в том, предоставляет ли сеть привилегии одному участнику перед другим." Чах сравнил открытые блокчейны с "быстрым двигателем без кабины", отметив, что они остаются неполными для институционального использования без правовых рамок, мер защиты конфиденциальности и регуляторного надзора. Для Чаха отсутствующий "уровень доверия" объясняет, почему банки продолжают полагаться на SWIFT. Кооператив не выпускает свои активы, не конкурирует со своими членами и не наклоняет...