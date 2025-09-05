2025-10-11 суббота

Активы серии SRX проданы GMS Race Cars

Активы серии SRX проданы GMS Race Cars

Пост «Активы серии SRX проданы GMS Race Cars» появился на BitcoinEthereumNews.com. ХАРТФОРД, ОГАЙО – 23 ИЮЛЯ: Марко Андретти №98 празднует после победы в чемпионате серии SRX на спидвее Шарон 23 июля 2022 года в Хартфорде, Огайо. (Фото Джейсона Миллера/SRX/Getty Images) Getty Images Серия SRX, изначально основанная членом Зала славы Nascar Рэем Эвернхэмом, официально продана после внезапного закрытия в прошлом году. GMS Race Cars, принадлежащая Мори Галлахеру, приобрела активы серии у Ray Evernham Enterprises. Активы включают полный автопарк SRX (16 автомобилей) и оборудование. «Эти гоночные автомобили были построены Рэем по невероятно высоким стандартам, с учетом долговечности, управляемости и производительности», — сказал Джои Коэн, президент GMS Race Cars. «Наша команда видит огромную возможность вывести эти автомобили в новую эру, перепрофилировав их для премиальных трек-дней, готовых клиентских программ и специальных гоночных мероприятий по всей стране. Возможности безграничны». Ранее Коэн занимал должность вице-президента по гоночным операциям в Legacy Motor Club и несколько раз выступал в качестве временного руководителя команды в серии Cup. «Это приобретение также является важным шагом вперед для GMS Fabrication», — сказал Майк Бим, президент GMS Fabrication. «Наши производственные команды являются центральным звеном каждого гоночного проекта, и мы рады возглавить эту новую главу с мастерством и гордостью, которыми известна GMS». Изначально серия имела серьезную поддержку от Джорджа Пайна и Сэнди Монтага, а также от члена Зала славы Nascar Тони Стюарта. SRX сразу приобрела известность благодаря бывшим и нынешним звездам автоспорта из Nascar, серии NTT IndyCar, NHRA и Trans-Am, соревнующимся друг с другом на местных коротких треках по всей Америке. Она развила партнерские отношения с ESPN, а затем с CBS, для трансляции каждой из своих гонок в прямом эфире. «Невероятно приятно видеть, что эти автомобили продолжают жить в новом формате», — сказал Эвернхэм. «Мы построили их для...
Казначейство предлагает важные новые правила ПОД

Казначейство предлагает важные новые правила ПОД

Пост «Важные новые правила ПОД, предложенные Казначейством» появился на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютное регулирование в Великобритании: Важные новые правила ПОД, предложенные Казначейством Перейти к содержанию Главная Крипто Новости Криптовалютное регулирование в Великобритании: Важные новые правила ПОД, предложенные Казначейством Источник: https://bitcoinworld.co.in/uk-crypto-regulations-aml/
Прогноз цены Dogecoin, поскольку казначейские фирмы DOGE выходят на рынок – могут ли мем-коины вскоре взорваться?

Прогноз цены Dogecoin, поскольку казначейские фирмы DOGE выходят на рынок – могут ли мем-коины вскоре взорваться?

Пост «Прогноз цены Dogecoin, поскольку казначейские фирмы DOGE выходят на рынок – готовы ли Мем-коины взорваться?» появился на BitcoinEthereumNews.com. Криптомир гудит, и дело не только в последнем прогнозе цены Dogecoin. В то время как DOGE давно привлекает заголовки, происходит сейсмический сдвиг: институциональный интерес теперь по-новому смотрит на волатильный, но захватывающий ландшафт мем-коинов. Может ли это сигнализировать о взрыве для этих цифровых активов, или появился новый претендент, готовый переопределить, чем на самом деле может быть мем-коин? Годами такие монеты, как Dogecoin, Shiba Inu и даже более новые сенсации, как Pepe и Bonk, катались на волнах общественного хайпа, иногда без особой базовой технологии. Теперь Layer Brett здесь не на волне или хайпе, а на сети Ethereum layer 2. Является ли Layer Brett умным мем-коином для новой эры DOGE? Layer Brett – амбициозный новый мем-коин, который не довольствуется простым подражанием своим предшественникам. В отличие от оригинального токена Brett, который был просто культурным феноменом на Base, Layer Brett создан специально как решение Ethereum Layer 2. Это не просто модная этикетка; это означает молниеносную скорость, транзакции стоимостью копейки вместо долларов и огромную масштабируемость. Ожидается, что Ethereum Layer 2 будут обрабатывать триллионы транзакций ежегодно, решая проблемы, с которыми до сих пор сталкиваются Dogecoin и Shiba Inu. Представьте торговлю без разорительных комиссий; это обещание Layer Brett, криптовалюты с низкими комиссиями за газ. Вот почему Layer Brett выделяется на переполненном рынке: Мощь Ethereum Layer 2: Высокоскоростные транзакции с ультранизкой стоимостью. Забудьте о перегрузках, которые могут преследовать старые альткоины, такие как Dogecoin. Возможность предпродажи: Войдите рано в $LBRETT всего за 0,0053 $ за токен. Это возможность, о которой ранние инвесторы Shiba Inu могли только мечтать. Безумные вознаграждения за стейкинг: Ранние покупатели могут получить более 1 020% APY через стейкинг. Это не стейкинг криптовалюты вашей бабушки; это DeFi на стероидах. Энергия мема, реальная полезность: В отличие от чисто хайповых проектов, таких как Bonk или...
Молчание ФРС подпитывает срочные рыночные спекуляции

Молчание ФРС подпитывает срочные рыночные спекуляции

Пост «Молчание ФРС подпитывает срочные рыночные спекуляции» появился на BitcoinEthereumNews.com. Сентябрьское снижение ставки: молчание ФРС подпитывает срочные рыночные спекуляции Перейти к содержанию Главная Крипто новости Сентябрьское снижение ставки: молчание ФРС подпитывает срочные рыночные спекуляции Источник: https://bitcoinworld.co.in/september-rate-cut-fed-silence/
Wintermute призывает SEC прояснить, что сетевые токены не являются ценными бумагами

Wintermute призывает SEC прояснить, что сетевые токены не являются ценными бумагами

Пост Wintermute призывает SEC уточнить, что сетевые токены не являются ценными бумагами, появился на BitcoinEthereumNews.com. Торговая компания и маркет-мейкер Wintermute попросила Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) подтвердить, что сетевые токены не должны классифицироваться как ценные бумаги. В официальном ответе на запрос агентства о комментариях компания заявила, что четкие указания относительно статуса безопасности токенов необходимы, чтобы избежать неправильного применения законов о ценных бумагах и обеспечить дальнейший рост крипторынков. Wintermute заявила, что "сетевые токены", которые "внутренне связаны с функционированием децентрализованной сети или протокола", являются необходимыми техническими элементами для блокчейн-сетей. По этой причине, сказала компания, они фундаментально отличаются от финансовых продуктов или ценных бумаг. Компания упомянула Bitcoin (BTC) и Ether (ETH) как примеры сетевых токенов, которые не должны классифицироваться как ценные бумаги. Источник: Wintermute Wintermute сравнивает сетевые токены с товарами Если бы сетевые токены были классифицированы как ценные бумаги, каждая сделка с такими цифровыми активами в США могла бы потребовать соблюдения нормативных требований законов о ценных бумагах. Это могло бы повлиять на ликвидность токенов, повысить расходы для трейдеров и в конечном итоге вытеснить деятельность за пределы страны. "Такая неправильная классификация рискует задушить инновации и вывести развитие блокчейна и торговую активность за пределы рынков США", - написала Wintermute. Компания заявила, что сетевые токены не соответствуют критериям ценных бумаг, даже если они позже торгуются для получения прибыли или используются в раундах сбора средств. Wintermute заявила, что сетевые токены функционируют больше как товары, предметы коллекционирования и недвижимость. Все они могут быть приобретены в инвестиционных целях, не будучи при этом рассматриваемыми как ценные бумаги. Помимо своих рекомендаций, компания также приветствовала руководство SEC, исключающее стейблкоины, мемкоины и деятельность по стейкингу из классификации ценных бумаг. Она подчеркнула, что такой же уровень ясности должен быть распространен на сетевые токены. "Четкие указания по этим областям сохранят конкурентоспособность рынков США, будут способствовать продолжению диалога с регуляторами и создадут оптимальные условия для процветания внедрения и инноваций", - заявила компания.
Брюс Спрингстин усовершенствовал тайминг бизнес-запуска с 'Tracks II'

Брюс Спрингстин усовершенствовал тайминг бизнес-запуска с 'Tracks II'

Пост «Брюс Спрингстин усовершенствовал тайминг бизнес-запуска с 'Tracks II'» появился на BitcoinEthereumNews.com. Брюс Спрингстин выступает в Palais Omnisports de Paris Bercy во время концерта Amnesty International в Париже 10 декабря 1998 года. Общепринятое мнение среди поклонников Брюса Спрингстина гласит, что 1990-е были его «потерянным» десятилетием — периодом, когда он пытался наметить новый курс после расставания со своими давними соратниками, группой E Street Band. Оказывается, «Босс» никогда не верил в этот нарратив, и теперь он стремится опровергнуть его с помощью новой коллекции неизданного материала, «Tracks II: The Lost Albums», выпущенной 27 июня 2025 года. (Фото ERIC CABANIS / AFP) (Фото ERIC CABANIS/AFP через Getty Images) AFP через Getty Images Мы можем извлечь несколько полезных уроков из синхронизации выпуска Брюсом Спрингстином его многоальбомного архивного бокс-сета Tracks II: The Lost Albums с тем, что стало его самым кассовым мировым турне за всю историю, и предстоящим выпуском биографического фильма «Спрингстин: Избавь меня из ниоткуда». Часто говорят, что тайминг — это всё. Его умелое применение означает ощущение подходящих моментов для действий, которые приносят положительные результаты. Это также требует как интуитивного, так и прагматичного понимания рыночных условий и потребителей. Особенно с Tracks II, Спрингстин демонстрирует ценность выпуска материала только тогда, когда он воспринимает, что рынок готов к этому, в отличие от того, чтобы сделать его доступным в то время, когда он был создан. Включающая семь отдельных ранее неизданных альбомов архивной работы, коллекция подчеркивает критическую природу тайминга и важность такой острой бизнес-осведомленности. Построив свою карьеру до эпических масштабов на протяжении пяти десятилетий, Спрингстин продал права на свой каталог Sony Music Entertainment в 2021 году за приблизительно 550 миллионов $ в более раннем акте безупречного тайминга, когда корпоративный интерес к таким выкупам достиг пика. Вот четыре ключевые стратегии, которые бизнес-лидеры могут извлечь из...
Фанатские конвенции проводят черту на ИИ 'халтуре'

Фанатские конвенции проводят черту на ИИ 'халтуре'

Пост «Фан-конвенции проводят черту в отношении ИИ-«халтуры»» появился на BitcoinEthereumNews.com. Табличка, оставленная на столе участника, выдворенного с DragonCon за продажу ИИ-искусства, сентябрь 2025 года. Дэйн Олт, Monkey Minion В прошлые выходные участник аллеи художников на Dragon Con в Атланте был выведен с выставочной площадки полицией за нарушение политики мероприятия, запрещающей продажу работ, сгенерированных ИИ. Это стало последним и наиболее заметным примером того, как создатели контента и ориентированные на них мероприятия стигматизируют использование инструментов, на которые технологический мир делает ставку в будущем. После действий Dragon Con несколько других крупных фан-конвенций уточнили или подчеркнули свою политику защиты роли художников-людей. Согласно рассказу Дэйна Олта, участника Dragon Con, стенд, зарегистрированный на Oriana Gertz Art, был обвинен в продаже отпечатков, сгенерированных ИИ, на своем стенде в Аллее художников. Продавцы и фанаты пожаловались организаторам. В последний день мероприятия, после того как не удалось предоставить убедительные доказательства того, что работа была создана людьми, обитатели стенда были выдворены полицией Атланты. На пустом столе была размещена табличка с надписью «Продавец удален за продажу ИИ», и стол стал точкой сбора для фанатов. Вскоре после распространения новостей об инциденте несколько других фан-конвенций и промоутеров уточнили свою политику в отношении ИИ-искусства. GalaxyCon, который управляет портфелем средних по размеру конвенций комиксов, ужасов, анимации и поп-культуры в Северной Америке, выпустил «всеобъемлющий запрет на ИИ-искусство», вступивший в силу немедленно. «Способ, которым искусственный интеллект в настоящее время обучается, представляет множество этических и моральных проблем, которые просто больше нельзя игнорировать в нашей индустрии», — сказал Майк Бродер, основатель и президент GalaxyCon. «GalaxyCon имеет долгую, гордую историю поддержки художников и их творчества, и мы продолжим делать это, пока борьба против неэтичного ИИ продолжается». ReedPOP, подразделение Reed Exhibitions, которое управляет...
Основатель Tron проясняет «незначительные тесты» на фоне противоречий с черным списком

Основатель Tron проясняет «незначительные тесты» на фоне противоречий с черным списком

Пост Основатель Tron разъясняет "незначительные тесты" на фоне противоречий с блокировкой появился на BitcoinEthereumNews.com. Justin Sun WLFI: Основатель Tron разъясняет "незначительные тесты" на фоне противоречий с блокировкой Перейти к содержанию Главная Крипто новости Justin Sun WLFI: Основатель Tron разъясняет "незначительные тесты" на фоне противоречий с блокировкой Источник: https://bitcoinworld.co.in/justin-sun-wlfi-clarifies/
Прогноз цены PEPE: Поскольку Layer Brett становится мега-вирусным, аналитики считают, что он превзойдет доходы PEPE и SHIB в 50 раз

Прогноз цены PEPE: Поскольку Layer Brett становится мега-вирусным, аналитики считают, что он превзойдет доходы PEPE и SHIB в 50 раз

Пост «Прогноз цены PEPE: Поскольку Layer Brett становится мега-вирусным, Аналитики считают, что он превзойдет доходность PEPE и SHIB в 50 раз» появился на BitcoinEthereumNews.com. Забудьте о шумихе вокруг графика прогноза цены PEPE и последних новостях о Shiba Inu. Новый претендент, Layer Brett ($LBRETT), вырывается за рамки обычного, предлагая настоящую полезность Layer 2 и предпродажу с впечатляющими наградами за стейкинг, что заставляет аналитиков говорить о его потенциале превзойти доходность устоявшихся гигантов Мем-коинов в 50 раз. Бретт был привязан к Base, но теперь он разрывает цепи на Layer 2, принося мемы, скорость и огромные награды в Ethereum. Что делает Layer Brett новым претендентом на место PEPE и Shiba Inu? Серьезно, зачем довольствоваться базовым мем-токеном, когда можно получить полноценный блокчейн Layer 2 с неоспоримым культурным преимуществом? В то время как прогноз цены PEPE и Shiba Inu завоевали свои ниши исключительно благодаря вирусности и сообществу, Layer Brett предлагает гораздо больше. Это не просто очередной мем-коин месяца; это мощный Ethereum Layer 2, созданный для производительности, масштабируемости и, что наиболее важно, вознаграждения своего сообщества. Это выход из медленных и дорогостоящих ограничений, которые часто преследуют цепи Layer 1. Сила Ethereum layer 2 и преимущество $LBRETT Layer Brett не шутит. Он построен на технологии Ethereum Layer 2, что означает молниеносные транзакции и значительно сниженные комиссии за газ. Мы говорим о до 10 000 транзакций в секунду всего за копейки — ошеломляющее улучшение по сравнению с перегруженной основной сетью Ethereum. Этот инновационный дизайн позволяет $LBRETT обеспечивать реальную полезность, делая его привлекательным Альткоином и надежной монетой DeFi, которая выходит за рамки типичных ограничений мем-токенов. Это место, где мем встречается с механизмом, предлагая практическое решение повседневных блокчейн-препятствий. Как ранние покупатели $LBRETT получают огромные вознаграждения Именно здесь Layer Brett действительно сияет, особенно для ранних пользователей. Текущая предпродажа криптовалюты предлагает уникальную возможность войти по начальной цене 0,0053 $ за токен $LBRETT. Но вот в чем суть: ранние пользователи могут стейкать...
Готовы ли банки к XRP? Исполнительный директор SWIFT выражает опасения

Готовы ли банки к XRP? Исполнительный директор SWIFT выражает опасения

Пост "Готовы ли банки к XRP? Руководитель SWIFT выражает опасения" появился на BitcoinEthereumNews.com. Руководитель технологического отдела SWIFT, Том Чах, выразил сомнения относительно того, могут ли технология Ripple и токен XRP соответствовать стандартам, которые глобальные банки требуют для трансграничных расчетов. Его замечания, опубликованные в LinkedIn, вызвали новые дебаты в сообществе XRP, которое давно позиционирует Ripple как конкурента доминированию SWIFT. Чах сказал, что некоторые наблюдатели рассматривают XRP как естественный мост для платежей, но он поставил под сомнение, будут ли банки когда-либо комфортно передавать окончательность расчетов внешнему токену. По его словам: "Более сложный вопрос заключается в том, будут ли банки когда-либо комфортно передавать окончательность расчетов токену, который не является депозитом, не является регулируемыми деньгами и не находится на их балансе. Ликвидность - это одно; юридическая исполнимость - другое." Он добавил, что если токенизированные депозиты и регулируемые стейблкоины достигнут масштаба, банки могут не видеть причин платить "пошлину" внешнему активу, такому как XRP, когда они могут проводить расчеты в инструментах, которые они уже выпускают и которым доверяют. Публичные блокчейны В отдельном посте Чах расширил тему о более широкой роли блокчейнов в финансах. Он утверждал, что дебаты о децентрализации часто отвлекают от реального вопроса о том, соответствует ли система институциональному управлению рисками. Руководство для криптоинвестора: 5-дневный курс о багхолдинге, инсайдерских фронт-ранах и упущенной альфе Отлично 😎 Ваш первый урок уже в пути. Пожалуйста, добавьте [email protected] в белый список вашей электронной почты. Он написал: "Нейтральность в финансах заключается не в том, сколько узлов вы запускаете, а в том, предоставляет ли сеть привилегии одному участнику перед другим." Чах сравнил открытые блокчейны с "быстрым двигателем без кабины", отметив, что они остаются неполными для институционального использования без правовых рамок, мер защиты конфиденциальности и регуляторного надзора. Для Чаха отсутствующий "уровень доверия" объясняет, почему банки продолжают полагаться на SWIFT. Кооператив не выпускает свои активы, не конкурирует со своими членами и не наклоняет...
