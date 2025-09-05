2025-10-11 суббота

Германия потерпела историческое поражение 2-0 против Словакии

Германия потерпела историческое поражение 2-0 против Словакии

Пост Германия потерпела историческое поражение 2-0 от Словакии появился на BitcoinEthereumNews.com. Впервые в истории Германия проиграла отборочный матч Чемпионата мира на выезде. Германия потерпела поражение 2-0 от Словакии в Братиславе в четверг. (Фото Lars Baron/Getty Images) Getty Images Впервые в истории Германия проиграла отборочный матч Чемпионата мира на выезде. В четверг Die Nationalmannschaft потерпела поражение 2-0 от Словакии в Братиславе благодаря голам Давида Ханцко (42') и Давида Стрелеца (55'). Это также было первое поражение Германии от Словакии. Результат также ставит под сомнение недавнее возрождение страны под руководством Бундестренера Юлиана Нагельсманна. В конце концов, Германия проиграла оба матча в финалах Лиги наций УЕФА и теперь записала всего одну победу из последних шести игр. Почему-то с момента ничьей 3-3 против Италии, Германия Нагельсманна потеряла свою магию. В той игре доминировали 45 минут, ведя 3-0 в перерыве, только чтобы упустить игру. Затем последовали поражения от Португалии (2-1) и Франции (2-0) в финалах Лиги наций УЕФА. Сегодняшнее выступление, однако, во многих отношениях было худшим из шести. Несмотря на 70% владения мячом, Германия была медленной и вялой в финальной трети. Действительно, без Джамала Мусиалы и Кая Хаверца атаке, казалось, не хватало какого-либо вдохновения. Дела не были намного лучше в обороне, где вингер Фейеноорда Лео Зауэр имел отличный день, раз за разом прорываясь по левому флангу. Реакция Нагельсманна заключалась в том, чтобы заменить дебютанта Ннамди Коллинза в перерыве, когда на самом деле проблема, казалось, заключалась в общей расстановке. "Мы слишком легко теряли мяч, у нас не было контроля над игрой", - сказал защитник Германии Джонатан Та. "Это было заслуженное поражение и очень плохое выступление с нашей стороны сегодня. Это не наши амбиции и не то, чего мы ожидаем от себя. Мы должны быть честными. Трудно объяснить..."
Кэм Томас подписывает квалификационное предложение на сумму 6 миллионов долларов с Бруклин Нетс

Кэм Томас подписывает квалификационное предложение на сумму 6 миллионов долларов с Бруклин Нетс

Пост Кэм Томас подписывает квалификационное предложение на 6 миллионов долларов с Бруклин Нетс появился на BitcoinEthereumNews.com. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 25 ОКТЯБРЯ: Кэм Томас #24 из Бруклин Нетс наблюдает во время первой четверти игры против Кливленд Кавальерс в Барклайс Центре 25 октября 2023 года в Нью-Йорке. ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: Пользователь прямо признает и соглашается с тем, что, загружая и/или используя эту фотографию, Пользователь соглашается с условиями Лицензионного соглашения Getty Images. (Фото Дастина Сэтлоффа/Getty Images) Getty Images Бруклин Нетс и ограниченно свободный агент защитник Кэм Томас договорились о контракте после того, как не пришли к соглашению о продлении для защитника 5-го года. Томас принял квалификационное предложение Нетс на 6 миллионов долларов, что сделает его свободным агентом в следующем сезоне. С этим контрактом Томас получает пункт о запрете обмена, и это позволяет ему стать неограниченно свободным агентом и по-настоящему проверить рынок в следующее межсезонье. За свои четыре сезона в Бруклине Томас в среднем набирал 15,1 очков за игру, реализуя 44 процента бросков с игры и с 55-процентным показателем истинной реализации. Его взрывная способность набирать очки и элитные навыки самостоятельного создания моментов были очевидны на протяжении всей его карьеры до сих пор. Из-за травмы Томас смог сыграть только в 25 играх в прошлом сезоне, что, вероятно, негативно повлияло на его ценность в глазах Нетс. Еще одна распространенная критика игры Томаса заключается в том, что его плеймейкинг и передачи находятся на уровне ниже среднего. Томас в среднем делал только 2,1 передачи за свою карьеру. Хотя Томас невероятно талантливый бомбардир, его недостаток способности отдавать передачи является тем, что ограничивает его потенциал. Подписав это квалификационное предложение, вероятно, Томас планирует покинуть Бруклин после этого сезона и намеревается использовать этот сезон, чтобы показать себя командам, у которых будет место под потолком зарплат этим летом. В возрасте всего лишь...
Множество движений: рынки становятся медвежьими по отношению к Биткоину, и смогут ли Ковбои расстроить Иглз?

Множество движений: рынки становятся медвежьими по отношению к Биткоину, и смогут ли Ковбои расстроить Иглз?

Пост Myriad Moves: Рынок становится Медвежий по Биктоину, и смогут ли Cowboys расстроить Eagles? появился на BitcoinEthereumNews.com. Вкратце Ведущие рынки на Myriad на этой неделе включают прогнозы по следующему движению Биктоина и Solana. По мере снижения цен, прогнозисты склоняются к медвежьему настрою, с коэффициентами, резко меняющимися на Myriad в пользу более низких ценовых целей. НФЛ возвращается, и прогнозистам на Myriad предлагаются немного лучшие коэффициенты по сравнению с традиционными букмекерами для неожиданного результата. У гуру прогнозного рынка на этой неделе много дел: между стартом НФЛ и прогнозированием следующих движений крипторынка после недавних исторических максимумов. Поскольку цены на криптовалюты снижаются в четверг утром, коэффициенты меняются на прогнозных рынках Myriad, так как прогнозисты склоняют шансы в пользу более низких ценовых целей для Solana и Биктоина. Более 40 000 $ было поставлено против прогнозов по следующим движениям основных криптоактивов. Тем временем, новый мгновенный рынок предлагает более выгодные коэффициенты для крупного аутсайдера в НФЛ. Независимо от того, интересуетесь ли вы спортом, криптовалютами, поп-культурой или чем-то совершенно другим, есть множество рынков на выбор. Вот обзор самых горячих рынков Myriad на этой неделе. (Отказ от ответственности: Myriad Markets является продуктом материнской компании Decrypt, DASTAN.) Следующий ход Solana: Рост до 250 $ или падение до 130 $? Открытие рынка: 26 августаЗакрытие рынка: Открыт до разрешенияОбъем: 13,9K $Ссылка: Смотрите последние коэффициенты на "Следующий ход Solana: Рост до 250 $ или падение до 130 $" на Myriad Валидаторы скоростной сети первого уровня Solana одобрили предложение о значительном изменении протокола консенсуса ранее на этой неделе, стремясь сделать сеть такой же быстрой, как централизованные финансовые аналоги. Один аналитик сообщил Decrypt, что ожидание обновления может быть достаточным, чтобы поднять цену нативного токена сети до 250 $ к концу года. Но произойдет ли это до того, как он упадет до 130 $? Прогнозистам на Myriad поручено предсказать, к какой из двух полюсов этого рынка SOL, скорее всего, приблизится...
Цена Биткоина (BTC) упала на 1%, в то время как цена Ethereum (ETH) снизилась на 1,4% со среды

Цена Биткоина (BTC) упала на 1%, в то время как цена Ethereum (ETH) снизилась на 1,4% со среды

Пост «Цена Биткоина (BTC) упала на 1%, в то время как цена Ethereum (ETH) снизилась на 1,4% со среды» появился на BitcoinEthereumNews.com. CoinDesk Indices представляет свой ежедневный обзор рынка, освещая показатели лидеров и отстающих в индексе CoinDesk 20. CoinDesk 20 в настоящее время торгуется на уровне 4036.82, снижение на 1,2% (-47.12) с 16:00 по восточному времени в среду. Один из 20 активов торгуется выше. Лидеры: POL (+0,6%) и XRP (-0,3%). Отстающие: UNI (-2,8%) и NEAR (-2,8%). CoinDesk 20 — это широкий индекс, торгуемый на нескольких платформах в разных регионах мира. Источник: https://www.coindesk.com/coindesk-indices/2025/09/04/coindesk-20-performance-update-polygon-pol-gains-0-6-as-nearly-all-assets-decline
Ведущий немецкий регулятор предупреждает против покупки Биткоина

Ведущий немецкий регулятор предупреждает против покупки Биткоина

Пост «Главный немецкий регулятор предупреждает против покупки Биктоина» появился на BitcoinEthereumNews.com. Марк Брэнсон, немецкий регулятор во главе Федерального управления финансового надзора (BaFin), остается решительно настроенным против Биктоина, несмотря на значительный прогресс, которого криптовалюта достигла за последние несколько лет с точки зрения институционального принятия. Тот факт, что Биктоин и другие популярные криптовалюты получили массовое признание, не делает их «разумными» инвестициями, по мнению Брэнсона. Он подчеркнул, что потребители должны осознавать, что именно они делают, когда занимаются торговлей криптовалютами. Вам также может понравиться Вторя критике других энтузиастов криптовалют, Брэнсон сравнил крипто с казино, утверждая, что Биктоин и альтернативные криптовалюты не имеют внутренней ценности. Брэнсон, возглавивший BaFin в 2021 году, ранее утверждал, что Биктоин был популярен среди преступников из-за своей анонимности, что является еще одним аргументом, который часто повторяют противники криптовалют. Бывший банковский менеджер настаивает на том, что Биктоин и другие криптовалюты не должны оставаться вне регуляторной системы. Регулирование криптовалют в Германии Как и другие члены ЕС, Германия в настоящее время работает в рамках комплексной нормативной базы MiCA, которая вступила в силу в конце 2024 года. Начиная с декабря 2024 года, все местные поставщики криптовалютных активов должны получить лицензию от BaFin, чтобы иметь возможность работать легально. BaFin получил больше регуляторных полномочий. Теперь он способен закрывать те платформы, которые не соблюдают надлежащие лицензионные требования. Источник: https://u.today/top-german-regulator-warns-against-buying-bitcoin
Биткоин до 500K $? Почему долгосрочные инвесторы удваивают ставки в 2025 году

Биткоин до 500K $? Почему долгосрочные инвесторы удваивают ставки в 2025 году

Пост Биктоин до 500K долларов? Почему долгосрочные инвесторы удваивают ставки в 2025 году появился на BitcoinEthereumNews.com. 2025 год может оказаться еще одним переломным годом для Биктоина, который долгое время служил стандартом для рынка цифровых активов. Аналитики считают, что путь к 500 000 долларов уже не является несбыточной мечтой, поскольку предложение сокращается после Халвинга Биткоина, а институциональное принятие ускоряется через ETF и корпоративные казначейства. Позиция Биктоина как цифрового золота важнее, чем когда-либо, поскольку растет токенизация и увеличивается давление на фиатные валюты. В то время как Биктоин продолжает доминировать в заголовках, другие возможности, такие как MAGACOIN FINANCE, появляются как дополнительные варианты для тех, кто ищет сверхприбыли, и это обновленное убеждение привлекает обратно долгосрочных инвесторов. Масштаб институциональных притоков является одним из основных факторов, влияющих на оптимистичные прогнозы Биктоина. Фонды благосостояния заинтересованных сторон, управляющие активами и пенсионные фонды инвестируют большую долю своих портфелей в Биктоин. С многомиллиардными ETF-продуктами BlackRock и Fidelity по-прежнему находятся на переднем крае, предоставляя широкой общественности доступ к классу активов, который ранее был нестабильным. Аналитики утверждают, что поскольку традиционные финансы наконец приняли Биктоин, цена будет продолжать расти в ближайшие годы. Роль Биктоина в диверсификации Для долгосрочных инвесторов Биктоин предлагает больше, чем просто спекулятивный рост. Его дизайн, основанный на дефиците, и независимость от центральных банков делают его защитой от ошибок в денежно-кредитной политике и инфляции. По мере расширения токенизации реальных активов, Биктоин все чаще рассматривается как резервный актив цифровой экономики. Хотя его ценовые колебания могут быть резкими, базовая тенденция предполагает, что удвоение ставок на Биктоин сейчас может щедро окупиться, если прогнозы в направлении 500 000 долларов материализуются. MAGACOIN FINANCE: стратегия в действии В то же время некоторые инвесторы смотрят за пределы Биктоина в поисках асимметричных возможностей. С прогнозами, предсказывающими рост в 75 раз, MAGACOIN FINANCE быстро становится предметом обсуждения во многих криптосообществах по всему миру. Трейдеры описывают его как редкую предпродажу...
Пять главных сюжетных линий НФЛ на сезон 2025-2026

Пять главных сюжетных линий НФЛ на сезон 2025-2026

Пост «Пять основных сюжетных линий НФЛ на сезон 2025-2026» появился на BitcoinEthereumNews.com. КАНЗАС-СИТИ, МИССУРИ – 26 ЯНВАРЯ: Квотербек Патрик Махоумс №15 из Kansas City Chiefs выбегает из кармана во время первой половины футбольного матча чемпионата AFC против Buffalo Bills на стадионе GEHA Field at Arrowhead 26 января 2025 года в Канзас-Сити, Миссури. (Фото: Брук Саттон/Getty Images) Getty Images Сезон НФЛ официально начался, и вместе с ним появляется множество сюжетных линий, связанных с игроками и командами лиги на сезон 2025-2026. Для некоторых команд это либо Супербоул, либо провал, поскольку они стремятся сделать свое первое появление в 2020-х годах. Затем есть франшизы, которые просто желают получить шанс снова сыграть в постсезонный футбол после нескольких сезонов вне плей-офф. Что касается игроков, есть талантливые новички, стремящиеся заявить о себе в нападении, защите или на обеих сторонах поля. Другие укоренившиеся таланты попытаются нацелиться на индивидуальные награды в первый, второй или третий раз за последние шесть сезонов. Ниже представлены пять ключевых сюжетных линий НФЛ перед предстоящим сезоном. 1. Насколько Jacksonville Jaguars будут привержены использованию WR/CB Трэвиса Хантера на обеих позициях? ДЖЕКСОНВИЛЛ, ФЛОРИДА – 10 МАЯ: Трэвис Хантер №12 из Jacksonville Jaguars пытается поймать пас во время тренировочного лагеря новичков Jacksonville Jaguars в Miller Electric Center 10 мая 2025 года в Джексонвилле, Флорида. (Фото: Джеймс Гилберт/Getty Images) Getty Images В межсезонье продолжается обсуждение распределения игрового времени для действующего обладателя трофея Хейсмана Трэвиса Хантера в его первом сезоне НФЛ. Главный тренер Jaguars Лиам Коэн заявил, что он все еще пытается определить точное использование своей молодой звезды перед их матчем первой недели против Carolina Panthers. На данный момент Хантер указан как стартовый уайд-ресивер команды, где он будет...
Bitwise запускает ETP Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP на Швейцарской бирже

Bitwise запускает ETP Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP на Швейцарской бирже

Пост Bitwise запускает Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP ETPs на Швейцарской бирже появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Bitwise запускает Bitcoin, Ethereum, Solana и XRP ETPs на швейцарской бирже SIX, ориентированные на институциональных инвесторов. Активы компании выросли на 200% до 15 миллиардов долларов с октября 2024 года по 40 продуктам на расширяющихся европейских рынках. Нормативно-правовая база Швейцарии привлекает криптокомпании, поскольку европейские страны ослабляют ограничения на инвестиции в цифровые активы. 4 сентября Bitwise Asset Management подтвердила листинг пяти новых ETPs на Швейцарской бирже SIX. Продукты включают Bitwise Core Bitcoin ETP, Ethereum Стейкинг ETP, Solana Стейкинг ETP и Physical XRP ETP, каждый из которых полностью обеспечен цифровыми активами и интегрирован в традиционные брокерские портфели, наряду с MSCI Digital Assets, который отслеживает избранный Top 20 Capped Index. Шаг Bitwise подчеркивает нормативную открытость Швейцарии как ключевого центра для цифровых активов, поскольку корпоративное внедрение растет во всем мире. "Пять флагманских продуктов, которые мы разместили в Швейцарии, расширят возможности для инвесторов, стремящихся получить выгоду от полного потенциала крипто-рынков [...] Я чрезвычайно рад, что мы развиваем нашу линейку продуктов на широко уважаемой бирже SIX, с новыми опциями, такими как стейкинг и индексные продукты", - сказал Рональд Рихтер, региональный директор по инвестиционной стратегии Bitwise Europe. Bitwise представила листинги как часть своей долгосрочной стратегии европейской экспансии. Недавно компания превысила 15 миллиардов долларов в клиентских активах по 40 продуктам, что означает увеличение на 200% с октября 2024 года. На фоне активных геополитических кризисов, торговых напряжений и экономических слабостей, корпоративный спрос на криптовалюты в Европе продолжает расти, поскольку инвесторы стремятся к диверсификации. "Расширение нашей линейки продуктов в Швейцарии является логичным следующим шагом для Bitwise и соответствует нашей стратегии всегда стремиться предоставлять крипто ETPs лучшего в своем классе. Мы предлагаем полный спектр возможностей для инвесторов, чтобы получить выгоду от создания стоимости в цифровых активах, используя регулируемые продукты с тщательно построенной финансовой инфраструктурой. Мы всегда придумываем...
Цена Биткоина должна вернуться к 112K долларов, чтобы завершить консолидацию и предотвратить обвал

Цена Биткоина должна вернуться к 112K долларов, чтобы завершить консолидацию и предотвратить обвал

Пост "Цена Биткоина должна вернуться к 112K долларов, чтобы завершить консолидацию и предотвратить крах" появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы: Биктоин упал на 14% от своего исторического максимума в 124 500 долларов, что привело к снижению предложения BTC в прибыли, сигнализируя об истощении рынка. Зона предложения 112 000-116 000 долларов должна быть преодолена, чтобы начать следующий этап роста. Биктоин (BTC) упал на 14% от своего исторического максимума в 124 500 долларов до семинедельного минимума в 107 400 долларов в субботу. Эта коррекция привела к переходу рынка в широкое чистое распределение, вызвав охлаждение "эйфорической фазы", согласно новому анализу. Падение Биткоина до 107 000 долларов указывает на "истощение" Ралли к новым максимумам в середине августа привело к тому, что 100% предложения Биткоина оказалось в прибыли, согласно данным Glassnode. Биктоин: Предложение в прибыли. Источник: Glassnode Поддержание таких периодов требует постоянного притока капитала, достаточно сильного, чтобы компенсировать непрерывную фиксацию прибыли, ситуация, которая редко длится долго. "Это поведение часто отражается в базисе стоимости 0,95 квантиля, пороге, выше которого 95% предложения находится в прибыли", - сказал Glassnode в своем последнем отчете The Week Onchain Report. Связанное: Биткоин готов преодолеть падение "красного сентября" третий год подряд Самая последняя эйфорическая фаза длилась около 3,5 месяцев, с более чем 95% предложения в прибыли. Тем не менее, Биктоин упал ниже этой полосы 19 августа, поскольку "спрос наконец показал признаки истощения", сказала фирма рыночной аналитики. В настоящее время 90% Биткоина в обращении находится в прибыли, что находится между базисом стоимости 0,85 и 0,95 квантиля, или в диапазоне 104 100-114 300 долларов. "Исторически эта зона действовала как коридор консолидации после эйфорических пиков, часто приводя к неровному боковому движению рынка", - написал Glassnonde, добавив: "Прорыв ниже 104,1K долларов повторил бы фазы истощения после ATH, наблюдаемые ранее в этом цикле, тогда как восстановление выше 114,3K долларов сигнализировало бы о том, что спрос нашел опору и вернул контроль над трендом." Биктоин: Модель базиса стоимости квантилей предложения. Источник: Glassnode Аналогично, процент предложения краткосрочных держателей...
Биткоин (BTC) Официально Отделяется От Золота

Биткоин (BTC) Официально Отделяется От Золота

Пост Биктоин (BTC) официально отделяется от золота появился на BitcoinEthereumNews.com. Цена Биктоина продолжает торговаться между 107 000 и 113 000$ в начале сентября по мере снижения волатильности. Между тем, золото торгуется вблизи рекордных максимумов, что ставит корреляцию между двумя активами в центр внимания. Maartunn, аналитик сообщества CryptoQuant, заметил в недавнем твите, что Биктоин теперь отделился от золота. По словам Maartunn, впервые за более чем шесть месяцев (с февраля 2025 года) корреляция между BTC и золотом стала отрицательной. Аналитик предполагает, что этот сдвиг может означать дивергенцию в нарративе о безопасном убежище. Вам также может понравиться Биктоин совершил отскок от минимума в 107 250$ 1 сентября, поднимаясь три дня подряд до максимума в 112 600$ в среду, прежде чем отступить. На момент написания статьи Биктоин торговался с понижением на 0,7% за последние 24 часа до 110 578$. Спотовое золото торговалось немного выше 3 500$ после того, как ранее впервые превысило этот уровень. Рынки ждут следующего шага По мере консолидации цены Биктоина рынки нацелены на свой следующий шаг, ожидая подсказок о позиционировании процентных ставок ФРС от предстоящего сентябрьского заседания, запланированного на 16 и 17 число. Вам также может понравиться Согласно последним экономическим данным, частные зарплаты выросли всего на 54 000 в августе, что ниже ожидаемых 75 000 по опросу экономистов Dow Jones, что отмечает падение по сравнению с увеличением на 106 000, наблюдавшимся в прошлом месяце. Заявки на пособие по безработице увеличились до 237 000, что на 8 000 больше, чем на предыдущей неделе, и выше оценок, что является дополнительным свидетельством замедления рынка труда. После этого инвесторы сосредоточат свое внимание на большом отчете по рабочим местам в пятницу. Опасения по поводу рынка труда побудили трейдеров увеличить ставки на то, что Федеральная резервная система может снизить ставки на своем заседании в конце этого месяца, причем вероятность этого теперь достигает 97,4%. Источник: https://u.today/bitcoin-btc-officially-decouples-from-gold
