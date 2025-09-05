Цена Биткоина должна вернуться к 112K долларов, чтобы завершить консолидацию и предотвратить обвал
Пост "Цена Биткоина должна вернуться к 112K долларов, чтобы завершить консолидацию и предотвратить крах" появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы: Биктоин упал на 14% от своего исторического максимума в 124 500 долларов, что привело к снижению предложения BTC в прибыли, сигнализируя об истощении рынка. Зона предложения 112 000-116 000 долларов должна быть преодолена, чтобы начать следующий этап роста. Биктоин (BTC) упал на 14% от своего исторического максимума в 124 500 долларов до семинедельного минимума в 107 400 долларов в субботу. Эта коррекция привела к переходу рынка в широкое чистое распределение, вызвав охлаждение "эйфорической фазы", согласно новому анализу. Падение Биткоина до 107 000 долларов указывает на "истощение" Ралли к новым максимумам в середине августа привело к тому, что 100% предложения Биткоина оказалось в прибыли, согласно данным Glassnode. Биктоин: Предложение в прибыли. Источник: Glassnode Поддержание таких периодов требует постоянного притока капитала, достаточно сильного, чтобы компенсировать непрерывную фиксацию прибыли, ситуация, которая редко длится долго. "Это поведение часто отражается в базисе стоимости 0,95 квантиля, пороге, выше которого 95% предложения находится в прибыли", - сказал Glassnode в своем последнем отчете The Week Onchain Report. Связанное: Биткоин готов преодолеть падение "красного сентября" третий год подряд Самая последняя эйфорическая фаза длилась около 3,5 месяцев, с более чем 95% предложения в прибыли. Тем не менее, Биктоин упал ниже этой полосы 19 августа, поскольку "спрос наконец показал признаки истощения", сказала фирма рыночной аналитики. В настоящее время 90% Биткоина в обращении находится в прибыли, что находится между базисом стоимости 0,85 и 0,95 квантиля, или в диапазоне 104 100-114 300 долларов. "Исторически эта зона действовала как коридор консолидации после эйфорических пиков, часто приводя к неровному боковому движению рынка", - написал Glassnonde, добавив: "Прорыв ниже 104,1K долларов повторил бы фазы истощения после ATH, наблюдаемые ранее в этом цикле, тогда как восстановление выше 114,3K долларов сигнализировало бы о том, что спрос нашел опору и вернул контроль над трендом." Биктоин: Модель базиса стоимости квантилей предложения. Источник: Glassnode Аналогично, процент предложения краткосрочных держателей...
