Кэм Томас подписывает квалификационное предложение на сумму 6 миллионов долларов с Бруклин Нетс

НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 25 ОКТЯБРЯ: Кэм Томас #24 из Бруклин Нетс наблюдает во время первой четверти игры против Кливленд Кавальерс в Барклайс Центре 25 октября 2023 года в Нью-Йорке. ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: Пользователь прямо признает и соглашается с тем, что, загружая и/или используя эту фотографию, Пользователь соглашается с условиями Лицензионного соглашения Getty Images. (Фото Дустина Сэтлоффа/Getty Images) Getty Images Бруклин Нетс и ограниченно свободный агент защитник Кэм Томас договорились о контракте после того, как не пришли к соглашению о продлении для защитника 5-го года. Томас принял квалификационное предложение Нетс на 6 миллионов долларов, что сделает его свободным агентом в следующем сезоне. С этим контрактом Томас получает пункт о запрете обмена, и это позволяет ему стать неограниченно свободным агентом и по-настоящему проверить рынок в следующее межсезонье. За свои четыре сезона в Бруклине Томас в среднем набирал 15,1 очков за игру, реализуя 44 процента бросков с игры и с 55-процентным показателем истинной реализации. Его взрывная способность набирать очки и элитные навыки самостоятельного создания моментов были очевидны на протяжении всей его карьеры до сих пор. Из-за травмы Томас смог сыграть только в 25 играх в прошлом сезоне, что, вероятно, негативно повлияло на его ценность в глазах Нетс. Еще одна распространенная критика игры Томаса заключается в том, что его плеймейкинг и передачи находятся на уровне ниже среднего. Томас в среднем делал только 2,1 передачи за свою карьеру. Хотя Томас невероятно талантливый бомбардир, его недостаток способности отдавать передачи является тем, что ограничивает его потенциал. Подписав это квалификационное предложение, вероятно, Томас планирует покинуть Бруклин после этого сезона и намеревается использовать этот сезон, чтобы показать себя командам, у которых будет место под потолком зарплат этим летом. В возрасте всего лишь...