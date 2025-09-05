Трамп переименует Министерство обороны в Министерство войны
Пост "Трамп переименует Министерство обороны в Министерство войны" появился на BitcoinEthereumNews.com. Основные положения: Министерство обороны вскоре будет переименовано в Министерство войны, согласно нескольким источникам, поскольку президент Дональд Трамп реализует свое недавнее предложение вернуть ведомству название, которое оно носило до 1949 года. Сообщается, что исполнительный указ будет подписан в пятницу. (Фото: Andrew Harnik/Getty Images) Getty Images Ключевые факты Трамп подпишет исполнительный указ в пятницу, официально закрепляющий это изменение, согласно Fox News, который первым сообщил о планах со ссылкой на неназванного представителя Белого дома. Министр обороны Пит Хегсет, похоже, подтвердил изменение, процитировав материал Fox News в твите, написанном заглавными буквами: "МИНИСТЕРСТВО ВОЙНЫ". Исполнительный указ также переименует брифинг-зал Пентагона в "Военное приложение Пентагона", сообщает Bloomberg. Хегсет также получит дополнительный титул военного министра согласно исполнительному указу, добавляет Fox News, отмечая, что указ также поручает Хегсету внести законодательные и исполнительные предложения, чтобы сделать переименование Министерства войны постоянным. Недавно Трамп предложил изменить название во время выступления в Овальном кабинете, заявив, что название, которое носило министерство, "слишком оборонительное". Получайте текстовые оповещения Forbes Breaking News: Мы запускаем оповещения по SMS, чтобы вы всегда знали о самых важных новостях дня. Отправьте "Alerts" на номер (201) 335-0739 или зарегистрируйтесь здесь. Важная цитата Хегсет заявил в программе "Fox & Friends" в среду, что Первая и Вторая мировые войны были выиграны "не с Министерством обороны, а с Военным департаментом, с Министерством войны". Министр обороны также кивнул в сторону переименования во время своего выступления, сказав: "Мы считаем, что слова, имена и титулы имеют значение, поэтому мы работаем над этим с Белым домом и президентом". Ключевая предыстория Сообщаемое переименование — последнее, поддержанное Хегсетом, который...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 09:50