Кит Биткоин перемещает 52 миллиона $ в BTC после 13 лет

Пост «Биткоин Кит перемещает 52 миллиона долларов в BTC после 13 лет» появился на BitcoinEthereumNews.com. Вкратце: Биткоин-адрес, содержащий более 50 миллионов долларов в ведущей криптовалюте, переместил часть своих запасов в четверг. Это был первый раз с 2012 года, когда BTC были перемещены с этого адреса, показывают данные блокчейна. Движения происходят на фоне транзакций ряда крупных держателей криптовалюты. Адрес, содержащий 479 Биткоинов — стоимостью более 52 миллионов долларов по сегодняшним ценам — переместил часть своих BTC после 13 лет бездействия, показывают данные блокчейна. Адрес, который не перемещал монеты с 2012 года, но получал небольшие суммы BTC на протяжении многих лет, перевел более 80 BTC, стоимостью 8 883 067 долларов, на новые адреса. Эти движения следуют за несколькими другими крупными держателями Биткоина в последние месяцы, включая нескольких китов, владеющих более чем 1 000 BTC, причем некоторые из этих инвесторов обменивали BTC на Ethereum, а другие просто ликвидировали свои позиции. 29 августа крупный держатель Биткоина внес 2 000 Биткоинов — стоимостью более 216 миллионов долларов — на биржу Hyperliquid и методично продал их за Ethereum, согласно данным сетевого проводника блокчейна Hypurrscan. Ранее в этом месяце кит переместил примерно 670 BTC, стоимостью 75 миллионов долларов по текущим ценам, и разделил их между четырьмя кошельками, чтобы открыть позиции с кредитным плечом на Ethereum, в то время как другой кит переместил 3 000 BTC стоимостью более 349 миллионов долларов после 10 лет «HODLing». А в июле загадочный Биткоин-кит переместил 80 000 BTC после удержания монет в течение 14 лет. В этом последнем эпизоде институциональная криптобиржа Galaxy Digital заявила, что ей было поручено выполнить продажу — «одну из крупнейших номинальных транзакций Биткоина в истории криптовалюты от имени клиента». Киты не всегда являются индивидуальными инвесторами, но также могут быть компаниями, которые участвовали в майнинге криптовалюты на ранних этапах ее истории. Когда киты пробуждаются, иногда следует давление продаж, поскольку рынки ожидают, что организация начнет обналичивать...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 10:31
Подсказки, спанграмма и ответы на пятницу, 5 сентября

Пост Подсказки, спанграмма и ответы на пятницу, 5 сентября появился на BitcoinEthereumNews.com. Сегодняшние подсказки и ответы NYT Strands Источник: New York Times Гром грохочет в горах. Прямо перед написанием этого поста были действительно серьезные раскаты. Потрескивающие удары грома. Сотрясли саму твердь! Я в основном беспокоюсь об отключениях электроэнергии. Только собираешься поработать, БАХ! Молния выводит из строя сеть. Пока что, однако, мы, кажется, в деле. Давайте решим этот Strands, пока всё не стало хуже! Ищете Strands среды? Ознакомьтесь с нашим руководством прямо здесь. Как играть в Strands Strands - это новейшая игра в стабильном наборе головоломок New York Times. Это забавный поворот классических игр по поиску слов. Каждый день нам дается новая тема, и затем мы должны обнаружить все слова на сетке, которые соответствуют этой теме, включая спанграмму, которая охватывает две стороны доски. Одно из этих слов - спанграмма, которая пересекает сетку с одной стороны на другую и раскрывает еще больше о теме дня. Спойлеры впереди. Сегодняшние подсказки Strands Читайте дальше, чтобы узнать сегодняшнюю тему и некоторые подсказки, которые помогут вам раскрыть сегодняшние слова. Сегодняшняя тема: Экипировка Подсказка: Спортивная экипировка Ключ: Не какой-то один вид спорта, а вещи, которые вы найдете в Big 5 Вот первые две буквы каждого слова: Помните, впереди спойлеры! Каковы сегодняшние ответы Strands? Сегодняшняя спанграмма: SPORTINGGOODS Вот полный список слов: CLEATS RACKET GLOVE PADDLE SKATES HELMET Вот заполненная сетка Strands: Сегодняшний скриншот Strands: Erik Kain Разбор сегодняшнего Strands Сначала я подумал (после нахождения HELMET и GLOVE), что это будет Strands на тему футбола/НФЛ, учитывая, что сезон начинается в эти выходные. Я ошибался. Насколько я знаю, в американском футболе нет SKATES, PADDLE или RACKET. Эти...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 10:14
Комиссия по ценным бумагам и биржам США рассматривает структуру для защиты Биткоина от квантовых вычислений

Комиссия по ценным бумагам и биржам США рассматривает структуру для защиты Биткоина от квантовых вычислений

Пост «Комиссия по ценным бумагам и биржам США рассматривает структуру для защиты Биктоина от квантовых вычислений» появился на BitcoinEthereumNews.com. Регулирование Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) рассматривает революционное предложение, направленное на подготовку Биктоина и более широкой криптоэкосистемы к надвигающейся угрозе квантовых вычислений. Предложение, озаглавленное «Постквантовая структура финансовой инфраструктуры» (PQFIF), было представлено в Рабочую группу США по криптоактивам и описывает структурированный путь к обеспечению устойчивости цифровых активов к квантовым вычислениям. Структура подчеркивает, что без немедленных действий будущие достижения в области квантовых вычислений могут поставить под угрозу криптографические основы, защищающие триллионы долларов на мировых рынках. Критическая уязвимость в цифровых финансах Документ предупреждает, что текущие криптографические стандарты могут не выдержать мощности криптографически релевантного квантового компьютера (CRQC). Такой прорыв может сделать сегодняшнее шифрование устаревшим, оставляя конфиденциальные данные и финансовые системы незащищенными. В отчете подчеркивается риск стратегий «Собирай сейчас, расшифровывай позже» (HNDL), при которых противники накапливают зашифрованную информацию сегодня с намерением расшифровать ее, когда квантовые технологии созреют. Если не принять меры, отмечает SEC, последствия могут включать системную финансовую нестабильность, массовые потери инвесторов и крах доверия во всей экосистеме цифровых активов. К квантово-безопасному переходу PQFIF стремится установить как стратегические, так и технические меры для нейтрализации этого риска и руководства переходом к квантово-безопасным моделям безопасности. Он позиционируется как отправная точка для скоординированного нормотворчества, сотрудничества в отрасли и федерального надзора. Криптоаналитики рассматривают обзор SEC как ключевой шаг к обеспечению будущей защиты не только Биктоина, но и всего ландшафта цифровых активов США. Хотя квантовые вычисления все еще развиваются, очевидна срочность подготовки защитных мер. Обзор подчеркивает новую эру, в которой безопасность блокчейна должна развиваться вместе с передовыми технологиями — или рисковать остаться уязвимой для них. Информация, представленная в этой статье, предназначена только для информационных целей и не является финансовым, инвестиционным или торговым советом. Coindoo.com не поддерживает и не рекомендует какие-либо конкретные...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 10:11
Трамп переименует Министерство обороны в Министерство войны

Трамп переименует Министерство обороны в Министерство войны

Пост "Трамп переименует Министерство обороны в Министерство войны" появился на BitcoinEthereumNews.com. Основные положения: Министерство обороны вскоре будет переименовано в Министерство войны, согласно нескольким источникам, поскольку президент Дональд Трамп реализует свое недавнее предложение вернуть ведомству название, которое оно носило до 1949 года. Сообщается, что исполнительный указ будет подписан в пятницу. (Фото: Andrew Harnik/Getty Images) Getty Images Ключевые факты Трамп подпишет исполнительный указ в пятницу, официально закрепляющий это изменение, согласно Fox News, который первым сообщил о планах со ссылкой на неназванного представителя Белого дома. Министр обороны Пит Хегсет, похоже, подтвердил изменение, процитировав материал Fox News в твите, написанном заглавными буквами: "МИНИСТЕРСТВО ВОЙНЫ". Исполнительный указ также переименует брифинг-зал Пентагона в "Военное приложение Пентагона", сообщает Bloomberg. Хегсет также получит дополнительный титул военного министра согласно исполнительному указу, добавляет Fox News, отмечая, что указ также поручает Хегсету внести законодательные и исполнительные предложения, чтобы сделать переименование Министерства войны постоянным. Недавно Трамп предложил изменить название во время выступления в Овальном кабинете, заявив, что название, которое носило министерство, "слишком оборонительное". Получайте текстовые оповещения Forbes Breaking News: Мы запускаем оповещения по SMS, чтобы вы всегда знали о самых важных новостях дня. Отправьте "Alerts" на номер (201) 335-0739 или зарегистрируйтесь здесь. Важная цитата Хегсет заявил в программе "Fox & Friends" в среду, что Первая и Вторая мировые войны были выиграны "не с Министерством обороны, а с Военным департаментом, с Министерством войны". Министр обороны также кивнул в сторону переименования во время своего выступления, сказав: "Мы считаем, что слова, имена и титулы имеют значение, поэтому мы работаем над этим с Белым домом и президентом". Ключевая предыстория Сообщаемое переименование — последнее, поддержанное Хегсетом, который...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 09:50
Fall Out Boy From Under The Cork Tree, 5× платиновый альбом к 20-летнему юбилею

Fall Out Boy From Under The Cork Tree, 5× платиновый альбом к 20-летнему юбилею

Пост Fall Out Boy From Under The Cork Tree, 5× платиновый альбом к 20-летнему юбилею появился на BitcoinEthereumNews.com. Fall Out Boy (Фото: Saverio Truglia/WireImage) WireImage Прорывной поп-панк альбом Fall Out Boy From Under the Cork Tree официально достиг нового коммерческого рубежа, когда эмо-иконы готовятся отпраздновать 20-летие пластинки. 27 августа 2025 года Американская ассоциация звукозаписывающих компаний объявила, что From Under the Cork Tree официально получил пятикратный платиновый статус — что равносильно продаже пяти миллионов стандартных единиц альбома. Показатели LP в последний раз обновлялись в 2006 году, когда он был сертифицирован как дважды платиновый (два миллиона единиц), что еще больше укрепило его место как одной из самых влиятельных поп-панк записей всех времен. Теперь вокалист-гитарист FOB Патрик Стамп, басист Пит Вентц, гитарист Джо Троман и барабанщик Энди Херли отметят два десятилетия своей прорывной записи полным юбилейным изданием, которое выйдет в октябре этого года. Что внутри From the Cork Tree (20-летнее юбилейное издание) Помимо ремастеринга 13 оригинальных треков альбома, From Under the Cork Tree (20-летнее юбилейное издание) выходит для фанатов в нескольких версиях: в виде делюкс-бокса с тремя LP, делюкс-бокса с двумя CD и Super Deluxe Digital Edition, который включает би-сайды, неизданные альтернативные версии, живые выступления и новый материал, впервые доступный для стриминга. Вместе с новостью от RIAA от 27 августа, Fall Out Boy также выпустили любимый фанатами трек "Start Today" на стриминговых сервисах. Кавер на трек 1989 года нью-йоркской хардкор-панк группы Gorilla Biscuits ранее был доступен только в саундтреке к видеоигре Tony Hawk's American Wasteland 2005 года. Слушатели по всему миру могут стримить песню уже сейчас, прежде чем приобрести её в любом из трех специальных изданий From Under the Cork Tree. Помимо неизданного материала, оба делюкс-бокса содержат целую сокровищницу дополнений, идеально подходящих для друга-фаната FOB в вашей жизни: письмо для фанатов, написанное Вентцем как основным автором текстов группы,...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 09:41
Биткоин консолидируется между 104 000 и 116 000 долларов, поскольку рынок сталкивается с критической точкой принятия решения

Биткоин консолидируется между 104 000 и 116 000 долларов, поскольку рынок сталкивается с критической точкой принятия решения

Пост Биктоин консолидируется между 104 000 и 116 000 долларов, поскольку рынок сталкивается с критической точкой принятия решения появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин (BTC) торгуется в диапазоне консолидации между 104 000 и 116 000 долларов, при этом данные на цепочке выявляют критические уровни, которые могут определить следующее направление движения. Согласно отчету Glassnode от 4 сентября, Биктоин вошел в волатильный нисходящий тренд после своего исторического максимума в середине августа, снизившись до 108 000 долларов, прежде чем отскочить к текущим уровням. Распределение реализованной цены UTXO показывает, что инвесторы накапливали во время отката, заполняя "воздушный зазор" от 108 000 до 116 000 долларов через последовательное поведение покупки на спадах. График распределения реализованной цены UTXO показывает, что накопление Биктоина сконцентрировано в диапазоне от 108 000 до 116 000 долларов после недавнего снижения цены с исторических максимумов. Изображение: Glassnode Текущий торговый диапазон соответствует уровням базовой стоимости квантилей 0,85 и 0,95, в диапазоне от 104 100 до 114 300 долларов. Исторически эта зона действует как коридор консолидации после эйфорических пиков, часто приводя к неровному боковому движению рынка. Прорыв ниже 104 100 долларов повторил бы фазы истощения после ATH, наблюдавшиеся ранее в этом цикле, в то время как восстановление выше 114 300 долларов сигнализировало бы о возобновлении контроля спроса. Тенденции краткосрочных держателей Краткосрочные держатели сталкиваются с растущим давлением в этом диапазоне, их процент прибыли рухнул с более чем 90% до 42% во время снижения до 108 000 долларов. Резкий разворот обычно вызывает продажи, обусловленные страхом, со стороны недавних покупателей, прежде чем истощение продавцов позволит рынку отскочить. В настоящее время более 60% краткосрочных держателей вернулись к прибыли, что представляет собой нейтральное позиционирование по сравнению с недавними экстремумами. Прибыльность краткосрочных держателей резко упала в августе 2025 года, прежде чем восстановиться до текущих уровней около 60%, что указывает на нейтральное рыночное настроение. Изображение: Glassnode Только устойчивое восстановление выше 114 000-116 000 долларов, где более 75% предложения краткосрочных держателей достигло бы прибыльности, могло бы восстановить уверенность, необходимую для привлечения нового спроса. Ставки финансирования на фьючерсном рынке составляют 366 000 долларов в час, позиционируясь нейтрально между установленным базовым уровнем в 300 000 долларов и перегретыми уровнями, превышающими 1 миллион долларов, наблюдавшимися в марте и декабре 2024 года. План для крипто-инвестора: 5-дневный курс о держателях сумки, инсайдерских опережениях и упущенной альфе Отлично 😎 Ваш первый...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 09:31
Дакота Дитчева против Лиз Кармуш — бой, который PFL обязательно должна организовать

Дакота Дитчева против Лиз Кармуш — бой, который PFL обязательно должна организовать

Пост «Дакота Дитчева против Лиз Кармуш — бой, который PFL обязательно должна организовать» появился на BitcoinEthereumNews.com. Дакота Дитчева против Лиз Кармуш Фото: Getty В ММА время решает всё — особенно когда дело касается организации поединков. Прямо сейчас звезды не могли бы сложиться более ясно для противостояния между непобежденной восходящей суперзвездой Дакотой Дитчевой и ветераном-первопроходцем, новоиспеченной чемпионкой Лиз Кармуш. Обе бойцы доминировали в PFL. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 25 НОЯБРЯ: Дакота Дитчева празднует после победы над Кэтрин Корогенес во время Чемпионата PFL 2022 в театре Hulu в Мэдисон-сквер-гарден 25 ноября 2022 года в Нью-Йорке. (Фото Купера Нила/Getty Images) Getty Images Дитчева (15-0) владеет титулами турнира в наилегчайшем весе в 2023 и 2024 годах, в то время как Кармуш (25-8) добавила еще один слой значимости к своему наследию в этом году, когда она выиграла турнир 2025 года в возрасте 41 года. Forbes От Тернера до клетки: как медиамагнат Джон Мартин применяет миллиардные уроки телевидения в PFL Автор: Брайан Мазик Поскольку обе женщины обладают чемпионским влиянием, этот поединок кажется неизбежным. Кармуш — одна из самых давних фигур в женском ММА, и она не убегает от следующего вызова. Вместо этого она вызывает на бой чемпионку, которая на 14 лет моложе. ШАРЛОТТ, СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА – 15 АВГУСТА: Лиз Кармуш из Соединенных Штатов реагирует после победы над Дженой Бишоп во время финала Мирового турнира PFL 2025 в Колизее Боджанглс 15 августа 2025 года в Шарлотте, Северная Каролина. (Фото Дэвида Йенсена/Getty Images) Getty Images В недавнем интервью MMA Junkie Кармуш выразила желание организовать этот бой, но она хочет, чтобы Дитчева была в полной силе, если и когда это произойдет. «Я надеюсь (что этот бой состоится), но это действительно зависит от ее здоровья, потому что я знаю, что ей только что сделали операцию на руке, и последнее, чего я хочу, это иметь соперника, которому приходится спешить с возвращением, потому что...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 09:23
Генерал заявляет, что развертывание Национальной гвардии округа Колумбия продлено до ноября

Генерал заявляет, что развертывание Национальной гвардии округа Колумбия продлено до ноября

Пост «Развертывание Национальной гвардии округа Колумбия продлено до ноября, заявляет генерал» появился на BitcoinEthereumNews.com. Главное Национальная гвардия останется в Вашингтоне, округ Колумбия, до 30 ноября, заявил бригадный генерал Лиланд Д. Бланшар II в четверг, продлевая спорное развертывание почти на три месяца, в то время как генеральный прокурор округа Колумбия оспаривает его в суде. Продление развертывания было приказано в четверг. (Фото Кевина Дитша/Getty Images) Getty Images Ключевые факты Бланшар, временно командующий генерал Национальной гвардии округа Колумбия, сказал, что принял решение «продлить лагерь, поскольку мы продолжаем работать над обеспечением безопасности всех, кто ходит по улицам этого города». Национальная гвардия развернута в округе Колумбия с 12 августа, через день после того, как президент Дональд Трамп объявил «чрезвычайную ситуацию в связи с преступностью» в городе, несмотря на 30-летний минимум уровня насильственных преступлений. Продление происходит всего через несколько часов после того, как генеральный прокурор округа Колумбия Брайан Швальб подал в суд на администрацию Трампа из-за развертывания Национальной гвардии, обвиняя федеральное правительство в «грубом нарушении фундаментального принципа американской демократии — что военные не должны участвовать во внутреннем правоохранении». Получайте текстовые оповещения Forbes о последних новостях: Мы запускаем оповещения по SMS, чтобы вы всегда знали о самых важных историях, формирующих заголовки дня. Отправьте «Alerts» на (201) 335-0739 или зарегистрируйтесь здесь. Большое число 2 000. Это количество военнослужащих Национальной гвардии в округе Колумбия, помогающих сотням федеральных агентов с арестами и патрулированием. Главный критик «Ни один американский город не должен иметь вооруженные силы США — особенно военных из других штатов, которые не подотчетны жителям и не обучены местному правоохранению — патрулирующих его улицы», — заявил Швальб в четверг, характеризуя развертывание как «федеральное превышение полномочий». Ключевая предыстория Использование Трампом Национальной гвардии для помощи правоохранительным органам началось в июне, когда войска были отправлены в Лос-Анджелес для помощи полиции с протестами против Иммиграционной и таможенной службы, в основном сосредоточенными в центре города. Развертывание...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 09:20
20 миллионов новых токенов SUI Пуш казначейство к новому максимуму – подробности

20 миллионов новых токенов SUI Пуш казначейство к новому максимуму – подробности

Пост 20 миллионов новых токенов SUI Пуш Казначейство до нового максимума – Подробности появился на BitcoinEthereumNews.com. SUI Group Holdings снова активизировалась на рынке, добавив 20 миллионов SUI в свои холдинги и увеличив общее количество до примерно 102 миллионов токенов, запас стоимостью примерно 344 миллиона $ по текущим ценам. Компания из Миннесоты, которая торгуется на Nasdaq под тикером SUIG, купила токены через соглашение, связанное с Sui Foundation, как показывает пресс-релиз от 3 сентября. Сделка, как раскрывают отчеты, дает SUI Group доступ к дисконтированным, заблокированным токенам, которые недоступны на открытом рынке. Криптовалютные холдинги и стейкинг Большая часть из почти 102 миллионов SUI компании активно стейкается, показывает обновление казначейства. Этот стейкинг в настоящее время приносит около 2,2% годовых. Согласно опубликованным данным, доход от стейкинга составляет примерно 20 000 $ в виде ежедневных вознаграждений, зачисляемых в казначейство. Фирма также сообщила о почти 60 миллионах $ в ликвидных средствах, военной казне, которая, по ее словам, поможет ей осуществлять дополнительные покупки дисконтированных токенов. У инвесторов появился новый ориентир для наблюдения: SUI на акцию. По состоянию на 2 сентября этот показатель составлял 1,14 SUI на акцию, рассчитанный против полностью скорректированного количества в 89 миллионов обыкновенных акций в обращении. После объявления SUI вырос примерно на 4%, поднявшись с дневного минимума в 3,20 $ до максимума в 3,40 $. Однако токен остается значительно ниже своего январского пика в 5,36 $. Эксклюзивная сделка с Sui Foundation Соглашение с фондом является центральным в этой истории. Покупая заблокированные SUI по более низкой стоимости, SUI Group создает подушку между своей балансовой стоимостью и тем, что розничные покупатели видят на биржах. Это преимущество в базовой стоимости было описано в релизе как преднамеренная часть плана фирмы по увеличению своего казначейства, стремясь "финансировать дальнейшие покупки" через аккреционные привлечения капитала. Этот шаг напоминает то, как некоторые публичные компании концентрируют активы на своем балансе...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 09:18
Коэффициенты, прогнозы, предсказания главного события UFC Paris: Имавов против Борральо

Коэффициенты, прогнозы, предсказания главного события UFC Paris: Имавов против Борральо

Пост UFC Paris Main Event Коэффициент, Выборы, Прогнозы: Имавов против Борральо появился на BitcoinEthereumNews.com. ЭРИЯД, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ – 01 ФЕВРАЛЯ: Нассурдин Имавов из России реагирует после победы нокаутом над Исраэлем Адесаньей из Нигерии в среднем весе во время турнира UFC Fight Night на арене anb 01 февраля 2025 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. (Фото Криса Унгера/Zuffa LLC) Zuffa LLC В эту субботу UFC возвращается в Париж для карты боев UFC Paris 2025. Турнир UFC Fight Night 6 сентября возглавляет главное событие в среднем весе, в котором Нассурдин Имавов встретится с Кайо Борральо в октагоне на Accor Arena. Мы рассмотрим коэффициенты ставок, выборы и прогнозы на главное событие UFC Paris. Полная карта боев UFC Paris транслируется на ESPN+. Основной кард начинается в 15:00 по восточному времени после предварительных боев, которые начинаются в полдень по восточному времени. ForbesUFC 320 Главное Событие: Магомед Анкалаев против Алекса Перейры 2 Начальные КоэффициентыАвтор: Трент Рейнсмит UFC Paris Главное Событие: Нассурдин Имавов против Кайо Борральо Нассурдин Имавов празднует после победы над Исраэлем Адесаньей в их бою в среднем весе во время турнира Ultimate Fighting Championship (UFC) Fight Night 250 в Эр-Рияде 1 февраля 2025 года. (Фото Файеза НУРЕЛЬДИНА / AFP) (Фото ФАЙЕЗА НУРЕЛЬДИНА/AFP через Getty Images) AFP через Getty Images Нассурдин Имавов (16-4-0-1) имел рекорд 8-2, когда впервые выступил в UFC. Этот бой состоялся в октябре 2020 года, и он выиграл решением у Джордана Уильямса. Имавов показал результат 3-1 в своих следующих четырех выступлениях в UFC. В январе 2023 года Имавов должен был встретиться с Келвином Гастелумом, но этот бой сорвался, когда Гастелум снялся. Шон Стрикланд вышел на замену в короткие сроки, чтобы сохранить бой, который должен был стать главным событием, в карде. Единственным условием было то, что встреча должна была проходить в полутяжелом весе. Стрикланд одержал единогласную победу решением в той схватке. С тех пор Имавов провел четыре боя...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 08:47
