Дакота Дитчева против Лиз Кармуш — бой, который PFL обязательно должна организовать

Дакота Дитчева против Лиз Кармуш Фото: Getty В ММА время решает всё — особенно когда дело касается организации поединков. Прямо сейчас звезды не могли бы сложиться более ясно для противостояния между непобежденной восходящей суперзвездой Дакотой Дитчевой и ветераном-первопроходцем, новоиспеченной чемпионкой Лиз Кармуш. Обе бойцы доминировали в PFL. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 25 НОЯБРЯ: Дакота Дитчева празднует после победы над Кэтрин Корогенес во время Чемпионата PFL 2022 в театре Hulu в Мэдисон-сквер-гарден 25 ноября 2022 года в Нью-Йорке. (Фото Купера Нила/Getty Images) Getty Images Дитчева (15-0) владеет титулами турнира в наилегчайшем весе в 2023 и 2024 годах, в то время как Кармуш (25-8) добавила еще один слой значимости к своему наследию в этом году, когда она выиграла турнир 2025 года в возрасте 41 года. Forbes От Тернера до клетки: как медиамагнат Джон Мартин применяет миллиардные уроки телевидения в PFL Автор: Брайан Мазик Поскольку обе женщины обладают чемпионским влиянием, этот поединок кажется неизбежным. Кармуш — одна из самых давних фигур в женском ММА, и она не убегает от следующего вызова. Вместо этого она вызывает на бой чемпионку, которая на 14 лет моложе. ШАРЛОТТ, СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА – 15 АВГУСТА: Лиз Кармуш из Соединенных Штатов реагирует после победы над Дженой Бишоп во время финала Мирового турнира PFL 2025 в Колизее Боджанглс 15 августа 2025 года в Шарлотте, Северная Каролина. (Фото Дэвида Йенсена/Getty Images) Getty Images В недавнем интервью MMA Junkie Кармуш выразила желание организовать этот бой, но она хочет, чтобы Дитчева была в полной силе, если и когда это произойдет. «Я надеюсь (что этот бой состоится), но это действительно зависит от ее здоровья, потому что я знаю, что ей только что сделали операцию на руке, и последнее, чего я хочу, это иметь соперника, которому приходится спешить с возвращением, потому что...