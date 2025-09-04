2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Регуляторная определенность для криптовалют на первом плане в повестке Комиссии по ценным бумагам и биржам США

Регуляторная определенность для криптовалют на первом плане в повестке Комиссии по ценным бумагам и биржам США

Пост «Регулятивная определенность для крипто на первом плане в повестке дня Комиссии по ценным бумагам и биржам США» появился на BitcoinEthereumNews.com. «Проект Крипто» За пределами крипто Согласно заявлению председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США Пола Аткинса, влиятельное регулирующее агентство будет уделять приоритетное внимание ясности в отношении регулирования криптовалют. При председателе Аткинсе регулятор отказался от спорного подхода «регулирование через правоприменение», который широко использовался бывшим главой SEC Гэри Генслером. SEC будет решать такие вопросы, как предложение и продажа криптовалют, правила хостинга, а также торговля. В то же время Аткинс подчеркнул, что SEC не будет терпеть мошенничества или неправомерных действий. «Проект Крипто» Последний план нормотворческой повестки SEC появился после того, как агентство объявило о своей инициативе «Проект Крипто» в июле. Она направлена на создание более благоприятной среды для крипто с современными правилами. Вам также может понравиться Инициатива будет сосредоточена на таких конкретных вопросах, как классификация криптовалютных токенов, обновление правил хостинга, внедрение децентрализованных финансов и межведомственное сотрудничество, среди других важных приоритетов. За пределами крипто Помимо крипто, агентство также сосредоточится на упрощении соблюдения правил соответствия, а также на демократизации доступа к частным рынкам. Текущие правила должны быть обновлены для достижения более высокого уровня эффективности. SEC в настоящее время работает над отменой правил, введенных во время срока Генслера, которые не соответствуют видению нынешней администрации. Источник: https://u.today/regulatory-certainty-for-crypto-front-and-center-on-secs-agenda
Union
U$0.009632+2.18%
Moonveil
MORE$0.02916-15.18%
Ibiza Final Boss
BOSS$0.000975-4.59%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/05 11:33
Поделиться
Биткоин отступает несмотря на рост Коэффициентов снижения ставки; Ethereum, XRP, Dogecoin также падают: Аналитик объясняет, почему "скучная фаза" ETH, как ожидается, затянется

Биткоин отступает несмотря на рост Коэффициентов снижения ставки; Ethereum, XRP, Dogecoin также падают: Аналитик объясняет, почему "скучная фаза" ETH, как ожидается, затянется

Ведущие криптовалюты разошлись с акциями в четверг, поскольку каждый рынок по-разному оценил слабые данные по рабочим местам.читать далее
Moonveil
MORE$0.02916-15.18%
Рипл
XRP$2.7165-3.19%
Эфириум
ETH$4,081.73-5.88%
Поделиться
Coinstats2025/09/05 11:22
Поделиться
Поддерживаемый A16z Lead Bank достигает оценки в 1,47 миллиарда долларов при привлечении 70 миллионов долларов

Поддерживаемый A16z Lead Bank достигает оценки в 1,47 миллиарда долларов при привлечении 70 миллионов долларов

Дружественный к криптовалютам кредитор завершил свой раунд финансирования Серии B на сумму 70 миллионов долларов с участием a16z.
B
B$0.21077-16.75%
Lorenzo Protocol
BANK$0.12905-4.84%
Поделиться
Coinstats2025/09/05 11:15
Поделиться
Следующее Крипто, которое взорвется в 2025 году: BlockDAG опережает XRP, ADA и TRX

Следующее Крипто, которое взорвется в 2025 году: BlockDAG опережает XRP, ADA и TRX

Пост "Следующий Криптоактив, который взорвется в 2025 году: BlockDAG опережает XRP, ADA и TRX" появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто рынок гудит, поскольку крупные имена выпускают обновления, обеспечивают спонсорство и выходят на глобальную арену. С миллионами людей, активно использующих приложения для майнинга, биржи и платформы для стейкинга, сильные проекты выходят вперед. Некоторые удерживают стабильные уровни, в то время как другие быстро растут благодаря свежим новостям. Эти движения показывают, почему несколько имен называют следующими криптовалютами, которые взорвутся в 2025 году. BlockDAG, XRP, ADA и TRX попадают в заголовки в этом году. Каждая монета находится в центре внимания по причинам, начиная от рекордных этапов предпродажи до активности китов и решений по ETF. Вот более подробный взгляд на то, как эти четыре формируют путь вперед и почему они являются главными именами для наблюдения. 1. BlockDAG выходит на первый план BlockDAG привлек сильное внимание своим предстоящим флагманским мероприятием BDAG Deployment Event в Сингапуре. Эта установка создана для привлечения всемирного внимания и размещения BlockDAG перед крупнейшими именами отрасли. В честь этого события команда снизила цену монеты BlockDAG (BDAG) до всего 0,0013 $. Сама предпродажа стала выдающимся успехом. BlockDAG уже собрал более 395 миллионов $, с более чем 25,9 миллиардами проданных монет. Те, кто вошел рано, уже получили прибыль в 2900%, и с прогнозируемой ценой запуска в 0,05 $, даже новые участники все еще могут увидеть значительную прибыль, особенно если им удастся войти в предпродажу до истечения цены 0,0013 $. Подход проекта сочетает в себе масштабную видимость со структурой предпродажи, которая вознаграждает за раннее участие, что и является причиной продолжающегося набора обороты. Показатели внедрения также подчеркивают его силу. Более 3 миллионов пользователей майнят монеты BDAG через приложение для смартфонов X1. Таблица лидеров накалилась, с распределением для ведущего кита, достигающим 4,4 миллиона $. BlockDAG также запланировал живую AMA на 4 сентября и намекнул на раскрытие спонсорства,...
Moonveil
MORE$0.02916-15.18%
Рипл
XRP$2.7165-3.19%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/05 11:05
Поделиться
Прогноз цены Kaspa (KAS) на сегодня, 5 сентября

Прогноз цены Kaspa (KAS) на сегодня, 5 сентября

Цена Kaspa торгуется около 0,08171 $, находясь прямо над ключевой зоной поддержки после снижения в течение последних нескольких недель. Токену было трудно найти сильный моментум, и данные показывают, что трейдеры проявляют осторожность, в то время как продавцы продолжают давить. Что мы правильно предсказали вчера В вчерашнем прогнозе цены мы отметили, что объем
Kaspa
KAS$0.072147-2.25%
TokenFi
TOKEN$0.01167-4.26%
Поделиться
Coinstats2025/09/05 11:00
Поделиться
Арина Соболенко пресекает попытку реванша Джессики Пегулы, чтобы снова выйти в финал US Open

Арина Соболенко пресекает попытку реванша Джессики Пегулы, чтобы снова выйти в финал US Open

Пост Арина Сабаленка пресекает попытку мести Джессики Пегулы, чтобы выйти в еще один финал US Open появился на BitcoinEthereumNews.com. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 04 СЕНТЯБРЯ: Арина Сабаленка празднует очко против Джессики Пегулы из Соединенных Штатов во время их полуфинального матча женского одиночного разряда в двенадцатый день US Open 2025 в Национальном теннисном центре USTA имени Билли Джин Кинг 4 сентября 2025 года в районе Флашинг в боро Куинс города Нью-Йорк. (Фото Мэтью Стокмана/Getty Images) Getty Images Джессика Пегула хотела мести. Арина Сабаленка не позволила этого. Первая ракетка мира отыгралась после проигранного сета, чтобы выбить четвертую сеяную Пегулу со счетом 4-6, 6-3, 6-4 перед заполненным до отказа стадионом Артура Эша в матче-реванше финала US Open годичной давности, выигранного Сабаленкой. У Сабаленки был матч-пойнт, чтобы завершить игру, но она отправила форхенд сверху в сетку, и толпа коллективно ахнула. На третьем матч-пойнте она пробила кросс-форхенд навылет, закричала, и публика зааплодировала. 27-летняя Сабаленка будет бороться за второй подряд титул US Open в субботу против либо американки Аманды Анисимовой, либо четырехкратной чемпионки турниров Большого шлема Наоми Осаки (16:00, ESPN). Победительница получит 5 миллионов $, а финалистка – 2,5 миллиона $. Пегула заработала 1,26 миллиона $ за выход в полуфинал. Сабаленка также стремится к некоторому искуплению в конце 2025 года после поражений в финале Australian Open (от Мэдисон Киз), финале French Open (от Коко Гауфф) и полуфинале Уимблдона от Анисимовой. Если бы она проиграла еще один важный матч на Открытом чемпионате, это стало бы жестоким завершением ее сезона турниров Большого шлема. Пегула, дочь миллиардера и владельца Buffalo Bills и Sabres Терри Пегулы, все еще ищет свой первый титул на турнире Большого шлема после прорыва в Нью-Йорке год назад. "Я думаю, было бы здорово иметь возможность отомстить, очевидно," сказала Пегула...
MemeCore
M$2.04067-0.20%
Threshold
T$0.01463-3.68%
CreatorBid
BID$0.06113-2.58%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/05 10:35
Поделиться
Майк Тайсон против Флойда Мейвезера - это реально, и вот подробности

Майк Тайсон против Флойда Мейвезера - это реально, и вот подробности

Пост Майк Тайсон против Флойда Мейвезера - это реальность, и вот подробности появился на BitcoinEthereumNews.com. Майк Тайсон и Флойд Мейвезер Фото: Getty Да, это правда. TMZ Sports сообщил новость в четверг вечером, и с тех пор она была подтверждена: члены Зала боксерской славы и величайшие бойцы всех времен Майк Тайсон и Флойд Мейвезер-младший встретятся в выставочном боксерском поединке. Согласно сообщениям, бой состоится весной 2026 года. Тайсон обратился к социальным сетям, чтобы подтвердить новость. Хотя некоторым может не нравиться этот бой, можем ли мы все согласиться, что постер боя довольно крут. Место проведения еще не подтверждено, но будет ли кто-то шокирован, если это произойдет в Саудовской Аравии или где-то за пределами Соединенных Штатов? Воспринимайте это не более чем как обоснованное предположение, основанное на последних тенденциях в боевых видах спорта, но об этом стоит подумать. Предсказуемо, критика боя уже начала поступать. Майк Коппингер из журнала The Ring не сдерживался в своей критике. Любите вы это или ненавидите, если не возникнет каких-либо проблем в последнюю минуту, этот бой состоится, и все участники заработают кучу денег. Источник: https://www.forbes.com/sites/brianmazique/2025/09/04/mike-tyson-vs-floyd-mayweather-is-real-and-heres-the-details/
Threshold
T$0.01463-3.68%
RealLink
REAL$0.07803-4.16%
Moonveil
MORE$0.02916-15.18%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/05 10:29
Поделиться
Что, если тарифы и ИИ встретятся с бэби-бумом?

Что, если тарифы и ИИ встретятся с бэби-бумом?

Пост "Что, если тарифы и ИИ встретятся с бэби-бумом?" появился на BitcoinEthereumNews.com. Если "Манхэттенский проект для младенцев" Фонда Наследия сработает, каким будет влияние на формирующиеся бизнес-тренды? getty Фонд Наследия недавно предложил "Манхэттенский проект для младенцев", масштабный набор пронаталистских стимулов, направленных на повышение рождаемости в США. Успех такого проекта сомнителен. Рождаемость находится на историческом минимуме, стоимость ухода за детьми растет, а молодые взрослые откладывают создание семей по финансовым и личным причинам. Эта неопределенность делает "Манхэттенский проект для младенцев" маловероятным решением, но он подчеркивает, как демография, торговая политика и технологии сталкиваются, создавая формирующиеся бизнес-тренды, которые компании не могут игнорировать. Что меня интересует в этом предложении, так это противоречия, которые оно обнажает. Стремление к большим семьям, в то время как тарифы повышают стоимость повседневных товаров. Беспокойство о перспективах следующего поколения, в то время как ИИ-агент неуклонно разрушает начальные рабочие места. Такие противоречивые идеи — рожденные ли энтузиазмом, краткосрочным мышлением или отсутствием основной организующей теории — рискуют взаимно нейтрализоваться и привести к непредвиденным последствиям. Это напряжение стоит изучить. Что, если бы этот толчок увенчался успехом, и США испытали бы всплеск рождаемости в следующем десятилетии? Как этот демографический шок столкнется с тарифами, которые делают потребительские товары дороже, в то время как ИИ одновременно преобразует рабочую силу? Ответы не образуют четкого прогноза, но они раскрывают взаимосвязанный набор давлений и возможностей и предлагают формирующиеся бизнес-тренды, которые могли бы получить пользу от нашего внимания уже сейчас. Семейная экономика: когда тарифы встречаются с колясками и подгузниками Бэби-бум создал бы новый спрос на кроватки, подгузники, коляски и автокресла. Тем не менее, тарифы на импортную сталь, пластмассы и текстиль, все из которых напрямую используются в этих продуктах, повышают затраты. Это противоречие на виду: политика, поощряющая рост семьи, сталкивается лоб в лоб...
Threshold
T$0.01463-3.68%
Union
U$0.009632+2.18%
Boom
BOOM$0.030701-3.09%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/05 10:05
Поделиться
Янкиз могут вспоминать эту игру против Астрос с сожалением

Янкиз могут вспоминать эту игру против Астрос с сожалением

Пост «Янки могут вспоминать эту игру против Астрос с сожалением» появился на BitcoinEthereumNews.com. Аарон Бун кричит на судью домашней базы Брайана Уолша после удаления в восьмом иннинге против Астрос в среду вечером. (Фото: Alex Slitz/Getty Images) Getty Images Если Нью-Йорк Янкиз проиграют дивизион с разницей в одну игру или, что еще хуже, если они не попадут в плей-офф с разницей в одну игру, команда будет вспоминать ночь 3 сентября как причину этого. Конечно, как знает любой бейсбольный болельщик, сезон из 162 игр никогда не сводится к одному матчу. Победа или поражение, есть десятки других игр, которые могли изменить ход событий – холодная ночь в апреле, дневная игра перед Матчем всех звезд и/или напряженная битва в последнюю неделю сезона. Но, черт возьми, вчерашняя игра против их заклятого врага, Хьюстон Астрос, должна быть болезненной. Чтобы представить ситуацию: Янкиз, благодаря хоум-ранам от Джанкарло Стэнтона и Остина Уэллса, а также жертвенному флаю Райана Макмэхона, вели со счетом 4-1 перед нижней половиной 6-го иннинга в Дайкин Парке в Хьюстоне. Джереми Пенья начал нижнюю половину шестого иннинга своим 15-м хоум-раном в этом году, сократив отставание до двух очков. Затем Йордан Альварес сделал свой третий хит за вечер – дабл влево. Он переместился на третью базу после дикой подачи Фернандо Круза, а затем набрал очко после мягкого граунд-аута на третью базу. Янкиз сделали следующие два аута, чтобы выйти из шестого иннинга с преимуществом в одно очко. Виктор Каратини начал нижнюю половину седьмого иннинга с сингла для Хьюстона и остался там после того, как Янкиз записали два аута. Люк Уивер дал уок Пенье, переместив потенциальный выравнивающий ран в позицию для набора очка. Тот самый Альварес снова вышел на биту и сразу же пробил сингл влево, чтобы привести...
Fly Trade
FLY$0.06043-0.49%
ALEX Lab
ALEX$0.00496-9.48%
Seed.Photo
PHOTO$0.95+24.70%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/05 09:56
Поделиться
Глава ЕЦБ Лагард предупреждает о рисках ликвидности Стейблкоинов: Не «Ждите кризиса»

Глава ЕЦБ Лагард предупреждает о рисках ликвидности Стейблкоинов: Не «Ждите кризиса»

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард предупреждает, что стейблкоины представляют серьезные риски Низкой ликвидности, если политики не закроют лазейки, позволяющие иностранным эмитентам обходить правила ЕС. [...]
Threshold
T$0.01463-3.68%
Salamanca
DON$0.000687-6.53%
Lorenzo Protocol
BANK$0.12905-4.84%
Поделиться
Insidebitcoins2025/09/04 23:21
Поделиться

Популярные новости

Еще

Акции Lyft, Inc. ($LYFT): Резервирует автономные роботакси Tensor, акции упали на 3,19%

Кит был ликвидирован на 247.62 WETH на платформе Aave, стоимостью примерно 1.05 миллиона $

Meta Games Coin: Проект play-to-earn сообщает о значительном росте

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов

Прогноз цены XRP в ожидании решений по ETF с 18 по 25 октября, предпродажа DeepSnitch AI собирает 337K $