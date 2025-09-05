2025-10-11 суббота

Как 5-волновая структура Dogecoin может разблокировать отскок DOGE до 0.22 доллара

Как 5-волновая структура Dogecoin может разблокировать отскок DOGE до 0.22 доллара

Пост «Как 5-волновая структура Dogecoin может разблокировать отскок DOGE до 0,22$» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы: Ценовое движение Dogecoin сигнализировало о потенциальном дне по индикатору TD Sequential. Покупатели наращивали свои позиции внутри 5-волнового движения. Dogecoin [DOGE] сохранил свою позицию среди десяти ведущих монет по капитализации, опережая все другие мем-коины. Мем-коин уже начал проникать на Уолл-стрит благодаря ожидаемым одобрениям ETF и растущему интересу к предстоящим инициативам крипто-казначейства. Однако, несмотря на ажиотаж, акции CleanCore упали после объявления о казначействе, обеспеченном DOGE, в отличие от других крипто-казначейств, которые показали положительную динамику. В то время большинство криптовалют, включая DOGE, проходили коррекцию. Тем не менее, признаки указывали на предстоящее изменение настроения рынка. Dogecoin подает «сигнал к покупке» Графики меньших временных интервалов сигнализировали о потенциальном дне для Dogecoin около уровня 0,21$. Это произошло вскоре после того, как индикатор TD Sequential успешно определил локальный максимум чуть выше 0,22$. Этот сигнал примечателен, поскольку меньшие временные интервалы часто закладывают основу для более крупных трендов, хотя в конечном итоге они движутся в направлении более высоких временных интервалов. Если DOGE сохранит свою текущую структуру, цена может отскочить и торговаться выше 0,22$, возможно, поднимаясь еще выше. Однако прорыв ниже зоны поддержки может аннулировать эту структуру и отсрочить ожидаемое краткосрочное восстановление. Источник: Ali Charts/X График большего временного интервала согласовывался с часовым графиком, усиливая общий тренд. Согласно посту Trader Tardigrade, 2-недельный график прорвался выше 5-волнового нисходящего расширяющегося клина. После прорыва 5-волнового паттерна, цена, похоже, успешно протестировала уровень прорыва. RSI был чуть выше нейтрального уровня из зоны перепроданности на момент написания, что указывает на потенциальное продолжение. Настроение рынка со стороны китов и розничных инвесторов поддерживало этот прогноз согласно Market Prophit в X. Показатели настроений для толпы и Умных денег составляли 0,15 и...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 12:30
Ключевая рабочая группа представляет будущее регулирование Крипто

Ключевая рабочая группа представляет будущее регулирование Крипто

Пост «Ключевая рабочая группа раскрывает будущее регулирование криптовалют» появился на BitcoinEthereumNews.com. Виртуальные активы Южной Кореи: Ключевая рабочая группа раскрывает будущее регулирование криптовалют Перейти к содержанию Главная Крипто новости Виртуальные активы Южной Кореи: Ключевая рабочая группа раскрывает будущее регулирование криптовалют Источник: https://bitcoinworld.co.in/south-korea-virtual-asset-task/
BitcoinEthereumNews2025/09/05 12:16
Реальные варианты использования криптовалют и предстоящая политическая борьба

Реальные варианты использования криптовалют и предстоящая политическая борьба

Пост «Реальные варианты использования крипто и предстоящая политическая борьба» появился на BitcoinEthereumNews.com. На протяжении более десяти лет скептики отвергали криптовалюту как не более чем спекуляцию. Тем не менее, моменты кризиса продолжают проверять это предположение, и во многих случаях Биктоин справлялся там, где традиционные системы терпели неудачу. В этом выпуске подкаста Clear Crypto, представленном StarkWare и Cointelegraph, рассматривается, как раскрывается реальная полезность Биткоина и почему регуляторная среда США может сделать или разрушить отрасль. Применение в реальном мире Еще в 2013 году, когда программа помощи ЕС угрожала вытеснить Кипр из еврозоны, обычные люди начали искать альтернативы. «Жители Кипра начали покупать Биткоин как безопасное убежище в то время», — сказала основатель и председатель Digital Chamber Периан Боринг. «Для меня это был момент, когда мы действительно увидели реальный пример использования Биткоина в качестве альтернативы фиатным валютам». Еще один яркий пример пришел из Афганистана, где женщины столкнулись с законами, запрещающими им открывать банковские счета. Школа программирования Ройи Махбуб обратилась к Биткоину как к обходному пути. Связанное: США поднялись на 2-е место по внедрению крипто, APAC демонстрирует наибольший рост: Chainalysis Как объяснила Боринг: «Не было законов, которые говорили бы, что женщины не могут иметь кошельки Биткоина. Поэтому она подумала, что мы могли бы попробовать это». Годы спустя, когда талибы вернули себе власть, эти женщины смогли бежать со своими сбережениями. «Они смогли взять свой Биткоин с собой... и теперь они могут начать свою жизнь заново с помощью средств и ресурсов, которые они заработали». Эти истории являются ключевыми примерами того, почему крипто имеет значение за пределами спекулятивных рынков и почему регуляторная ясность сейчас крайне необходима. Тем не менее, там, где есть реальная полезность, часто появляются реальные правила. Регулирование в реальном мире В Вашингтоне жесткие меры эпохи Байдена в отношении бирж и токенов уступили место новому подходу при администрации президента...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 12:15
Комиссия по ценным бумагам и биржам потратила 53 000 $ после исчезновения текстовых сообщений Гэри Генслера: отчет

Комиссия по ценным бумагам и биржам потратила 53 000 $ после исчезновения текстовых сообщений Гэри Генслера: отчет

Пост Комиссия по ценным бумагам и биржам США потратила 53 000 долларов после исчезновения сообщений Гэри Генслера: Отчет впервые появился на Coinpedia Fintech News Почти годовой объем текстовых сообщений бывшего председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслера был безвозвратно удален из-за серии технологических и управленческих сбоев внутри агентства, согласно новому отчету Управления генерального инспектора SEC (OIG). Что произошло Отчет надзорного органа показывает, что в период с 18 октября 2022 года по 6 сентября 2023 года правительственный телефон Генслера перестал синхронизироваться с системой управления устройствами SEC. Управление информационных технологий SEC (OIT) ошибочно классифицировало телефон как неактивный, что привело к автоматическому стиранию данных. При попытке восстановить устройство сотрудники выполнили сброс к заводским настройкам, что привело к удалению всех текстовых сообщений и журналов операций. OIG назвал это серией "предотвратимых" ошибок, усугубленных отсутствием резервных копий. Почему это важно Удаленные сообщения могли содержать федеральные записи. Записи высокопоставленных должностных лиц, таких как Генслер, должны постоянно сохраняться согласно правительственным правилам для обеспечения прозрачности и подотчетности. Потеря также может повлиять на ответы на запросы в соответствии с Законом о свободе информации (FOIA). В отчете также отмечается, что SEC пришлось потратить около 53 000 долларов на анализ последствий, проведенный подрядчиком, который сам был признан ненадежным. Ответ SEC После инцидента SEC: Отключила текстовые сообщения по всему агентству, с ограниченными исключениями. Сообщила о потере сообщений Генслера в Национальное управление архивов и документации (NARA). Пообещала улучшить процессы управления устройствами и резервного копирования. Руководство согласилось со всеми пятью рекомендациями OIG, включая более строгий контроль за изменениями системы, регулярное резервное копирование устройств для высших должностных лиц и меры предосторожности перед выполнением сброса к заводским настройкам. Более широкие последствия Отчет показал, что Генслер часто использовал текстовые сообщения для обычного планирования, но следователи также нашли примеры связанных с миссией коммуникаций с сотрудниками и другими федеральными чиновниками. Это оставляет неопределенность относительно полного объема того, что было потеряно. OIG пришел к выводу, что "предотвратимые недостатки и упущенные возможности" со стороны технологического офиса SEC привели к неспособности сохранить записи, которые по закону должны поддерживаться.
Coinstats2025/09/05 12:07
Всплеск торговли NFT в 2025 году благодаря спросу коллекционеров и внедрению блокчейна

Всплеск торговли NFT в 2025 году благодаря спросу коллекционеров и внедрению блокчейна

TLDR Объем торгов NFT вырос на 9% в августе, в то время как общие продажи немного снизились, согласно данным DappRadar. Расходы коллекционеров увеличились, поскольку меньшее количество NFT сменило владельцев, но продавались по более высоким средним ценам. Сеть Base стала третьей по величине по объему NFT благодаря низким комиссиям и активности аирдропов. Ethereum сохранил 61% доли рынка, поскольку новые функции позволили [...] Статья "Торговля NFT растет в 2025 году, поскольку спрос коллекционеров и внедрение блокчейна увеличивают объем" впервые появилась на CoinCentral.
Coincentral2025/09/05 12:06
Аналитики выделяют основные криптовалюты для покупки в сентябре, ETH выполнил свою задачу, BTC дорогой, но MUTM является фаворитом для преодоления уровня 2 $

Аналитики выделяют основные криптовалюты для покупки в сентябре, ETH выполнил свою задачу, BTC дорогой, но MUTM является фаворитом для преодоления уровня 2 $

С наступлением сентября аналитики изучают криптовалютный рынок в поисках активов, предлагающих реальную полезность и структурированный рост. Ethereum (ETH) выполнил основные задачи, BTC торгуется на повышенных уровнях, а опытные инвесторы теперь сосредоточены на предпродажах ранней стадии с четкими путями внедрения. Mutuum Finance (MUTM), в настоящее время оцениваемый в 0,035 $, стал ведущим претендентом. Его [...] Статья "Аналитики выделяют лучшие криптовалюты для покупки в сентябре: ETH выполнил свою задачу, BTC дорогой, но MUTM - фаворит для преодоления уровня 2 $" впервые появилась на Blockonomi.
Blockonomi2025/09/05 12:00
Форум CATCH 2025 Цуг: Исследование блокчейна и ИИ в бизнесе

Форум CATCH 2025 Цуг: Исследование блокчейна и ИИ в бизнесе

Подробности: https://coincu.com/blockchain-event/catch-forum-2025-zug/
Coinstats2025/09/05 11:50
Bunni ссылается на ошибку округления в смарт-контракте при эксплуатации флеш-кредита на 8.4 миллиона $

Bunni ссылается на ошибку округления в смарт-контракте при эксплуатации флеш-кредита на 8.4 миллиона $

8,4 миллиона долларов были проведены через Tornado Cash, в то время как Bunni предлагает 10% от украденных средств, если атакующий вернет остаток.
Coinstats2025/09/05 11:41
Yunfeng Financial Crypto: Стратегическое расширение в резервы Bitcoin и Solana

Yunfeng Financial Crypto: Стратегическое расширение в резервы Bitcoin и Solana

BitcoinWorld Yunfeng Financial Crypto: Стратегическое расширение в резервы Биткоина и Solana Захватывающие новости из мира финансов! Гонконгская компания Yunfeng Financial попадает в заголовки новостей благодаря своему смелому шагу по расширению своих цифровых активов. Фирма планирует добавить как Биктоин (BTC), так и Solana (SOL) в свои корпоративные резервы, опираясь на существующие значительные запасы Ethereum (ETH). Это стратегическое решение прочно ставит инвестиции Yunfeng Financial Crypto в центр внимания, сигнализируя о значительном сдвиге в управлении корпоративной казной и демонстрируя прогрессивный подход к диверсификации активов. Что движет расширением Yunfeng Financial в криптосфере? Это не первое вхождение Yunfeng Financial в криптопространство. Финансовая инвестиционная компания, известная своей связью с Yunfeng Capital – соучредителем которой является основатель Alibaba Джек Ма – уже продемонстрировала свою веру в цифровые активы, приобретя 10 000 ETH. Их последний план по приобретению BTC и SOL, о котором сообщило местное СМИ Caixin, отражает углубление обязательств и расчетливый шаг в развивающейся глобальной экономике. Несколько убедительных факторов, вероятно, влияют на такой стратегический поворот. Компании все чаще исследуют альтернативные активы для диверсификации своих портфелей и защиты от традиционной волатильности рынка и инфляции. Биктоин, часто называемый "цифровым золотом", предлагает надежное хранилище стоимости и защиту от макроэкономических неопределенностей. Solana, с другой стороны, представляет возможности в быстрорастущих экосистемах децентрализованных финансов (DeFi) и Web3, известных своей высокой производительностью и масштабируемостью. Для такой динамичной организации, как Yunfeng Financial, принятие криптовалют является логичным следующим шагом в навигации по быстро трансформирующемуся глобальному финансовому ландшафту. Стратегический сдвиг: Биктоин, Solana и не только для Yunfeng Financial Добавление Биктоина и Solana в свой баланс означает многогранный подход Yunfeng Financial. Установленное присутствие Биктоина на рынке, ликвидность и растущее институциональное признание делают его краеугольным камнем для любого серьезного корпоративного криптовалютного резерва. Его ограниченное предложение также привлекает тех, кто ищет актив со встроенной редкостью. Solana, напротив, предлагает технологические преимущества, включая высокую пропускную способность и низкие транзакционные издержки, что делает ее привлекательной для будущих операционных интеграций или стратегических венчурных инвестиций в цифровую экономику. Этот шаг подчеркивает растущую тенденцию среди публично торгуемых компаний к принятию цифровых активов не только для спекулятивной прибыли, но и для долгосрочного стратегического позиционирования. Речь идет о признании долговечного потенциала технологии блокчейн и ее нативных криптовалют. Решение Yunfeng Financial также может создать мощный прецедент для других финансовых учреждений, базирующихся в Гонконге, побуждая их рассмотреть аналогичные стратегии диверсификации. Их существующие запасы ETH в сочетании с планируемыми приобретениями BTC и SOL позиционируют портфель Yunfeng Financial Crypto как надежный, диверсифицированный и готовый к будущему. Последствия криптовалютного шага Yunfeng Financial: Что это значит для рынка? Последствия стратегического сдвига Yunfeng Financial существенны. Во-первых, это придает дополнительную легитимность криптовалютам как жизнеспособным корпоративным казначейским активам. Когда фирма с сильными связями с такой выдающейся фигурой, как Джек Ма, делает такой шаг, это посылает мощный сигнал более широкому финансовому сообществу, потенциально влияя на настроения инвесторов и корпоративные стратегии по всему миру. Во-вторых, это может стимулировать увеличение институционального принятия в Азии, особенно в Гонконге, который активно стремится стать ведущим глобальным криптовалютным хабом с четкими регуляторными рамками. Однако, как и любые значительные инвестиции, корпоративные криптовалютные запасы сопряжены с неотъемлемыми соображениями. Волатильность рынка остается ключевым фактором, а регуляторный ландшафт, хотя и развивается, все еще фрагментирован во многих юрисдикциях. Yunfeng Financial, как публичная компания, несомненно, должна будет тщательно ориентироваться в этих сложностях, обеспечивая надежное соответствие и всеобъемлющие рамки управления рисками. Это непоколебимое обязательство по созданию резервов Yunfeng Financial Crypto демонстрирует сильную уверенность, несмотря на потенциальные колебания рынка и регуляторные неопределенности. Ключевые преимущества этой прогрессивной стратегии включают: Улучшенная диверсификация портфеля: Значительное снижение зависимости от традиционных классов активов. Потенциальная защита от инфляции: Предложение стратегического буфера против девальвации валюты и растущей инфляции. Будущее-защита бизнеса: Позиционирование компании на переднем крае быстро развивающейся цифровой экономики. Лидерство в инновациях: Демонстрация предвидения и адаптивности на динамичном и трансформирующемся рынке. Навигация по будущему с инвестициями Yunfeng Financial Crypto Решение Yunfeng Financial - это больше, чем просто инвестиция; это четкое заявление о будущей траектории финансов. Принимая ведущие криптовалюты, компания не только стремится улучшить свои финансовые резервы, но и активно участвовать в революционных инновациях, движимых этими технологиями. Этот прогрессивный подход может вдохновить множество других корпораций на изучение аналогичных путей, тем самым значительно способствуя мейнстримингу и более широкому принятию цифровых активов в различных отраслях. Для инвесторов и наблюдателей рынка этот смелый шаг Yunfeng Financial предлагает интригующий пример для изучения. Он мощно подчеркивает растущую важность быть информированным об институциональных тенденциях в криптопространстве. Хотя индивидуальные инвестиционные решения всегда должны основываться на тщательном личном исследовании и четком понимании толерантности к риску, корпоративные одобрения, подобные этому, могут предоставить бесценные сведения о преобладающих настроениях рынка и долгосрочном потенциале роста. Продолжающееся расширение запасов Yunfeng Financial Crypto отмечает поворотный момент, сигнализируя о более широком принятии цифровых активов в мейнстримных финансах. В заключение, амбициозный план Yunfeng Financial по добавлению Биктоина и Solana в свои корпоративные резервы представляет собой смелое и стратегическое расширение своего портфеля цифровых активов. Опираясь на свои существенные существующие запасы Ethereum, этот шаг подчеркивает растущую институциональную уверенность в криптовалютах как законных, долгосрочных активах. Это отражает проактивный подход к диверсификации портфеля, управлению рисками и позиционирует компанию на переднем крае финансовых инноваций. По мере того как криптовалютный ландшафт продолжает развиваться, действия Yunfeng Financial могут служить убедительным образцом для других корпораций, стремящихся интегрировать цифровые активы в свои долгосрочные стратегии, укрепляя неоспоримый и ускоряющийся сдвиг в сторону более цифрового и децентрализованного финансового будущего. Чтобы узнать больше о последних тенденциях крипторынка, изучите нашу статью о ключевых разработках, формирующих институциональное принятие Биктоина и Ethereum. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Какова новая криптостратегия Yunfeng Financial? Yunfeng Financial планирует расширить свои корпоративные резервы, добавив Биктоин (BTC) и Solana (SOL) к своим существующим запасам Ethereum (ETH). Этот шаг диверсифицирует ее портфель цифровых активов. С кем связана Yunfeng Financial? Yunfeng Financial связана с Yunfeng Capital, частной инвестиционной компанией, соучредителем которой является основатель Alibaba Джек Ма. Эта связь придает значительный вес ее стратегическим решениям. Почему такие компании, как Yunfeng Financial, добавляют криптовалюты в свои резервы? Компании все чаще добавляют криптовалюты в свои резервы по нескольким причинам, включая диверсификацию портфеля, защиту от инфляции и традиционной волатильности рынка, а также позиционирование себя для будущей цифровой экономики. Это также демонстрирует лидерство в инновациях. Каковы основные соображения для корпоративных криптоинвестиций? Ключевые соображения включают управление волатильностью рынка, навигацию по развивающимся регуляторным ландшафтам, обеспечение надежных мер безопасности и установление четких бухгалтерских и налоговых рамок. Компании должны проводить тщательный дью-дилидженс и внедрять сильные стратегии управления рисками. Как этот шаг влияет на гонконгский криптовалютный рынок? Решение Yunfeng Financial, вероятно, повысит уверенность в криптовалютном рынке в Гонконге и потенциально по всей Азии. Это может побудить другие финансовые учреждения изучить аналогичные инвестиционные стратегии, дополнительно укрепляя амбиции Гонконга стать ведущим глобальным криптовалютным хабом. Нашли это понимание смелого криптовалютного шага Yunfeng Financial просветляющим? Поделитесь этой статьей со своей сетью в социальных сетях и начните разговор о будущем корпоративных финансов и цифровых активов! Этот пост Yunfeng Financial Crypto: Стратегическое расширение в резервы Биткоина и Solana впервые появился на BitcoinWorld и написан Editorial Team
Coinstats2025/09/05 11:15
Cosmos Labs: Поворотный момент для экосистемы Interchain

Cosmos Labs: Поворотный момент для экосистемы Interchain

BitcoinWorld Cosmos Labs: Поворотная новая эра для экосистемы Interchain Мир криптовалют взбудоражен значительным развитием одной из самых инновационных экосистем. Interchain Foundation, движущая сила надежной сети Cosmos (ATOM), недавно объявил о ключевом ребрендинге. Его основная дочерняя компания, Interchain Labs, теперь будет работать под мощной новой идентичностью Cosmos Labs. Этот шаг - не просто смена названия; он сигнализирует об усилении приверженности будущему межсетевого видения. Что означает ребрендинг в Cosmos Labs? Этот стратегический ребрендинг более тесно связывает подразделение разработки с общим брендом Cosmos, создавая единую и узнаваемую идентичность. Принимая название Cosmos Labs, организация укрепляет свою позицию в центре технологического развития экосистемы Cosmos. Это четкое заявление о намерении: быть основным инноватором для фундаментальных компонентов сети. Cosmos Labs доверен критический мандат: Cosmos SDK: Эта надежная структура позволяет разработчикам быстро и эффективно создавать пользовательские блокчейны. Cosmos Labs продолжит улучшать и поддерживать этот важный инструментарий, делая разработку блокчейна более доступной. Inter-Blockchain Communication (IBC): IBC - это революционный протокол, который позволяет различным блокчейнам беспрепятственно общаться и обмениваться данными. Cosmos Labs будет управлять его эволюцией, дальше соединяя фрагментированный ландшафт блокчейна. Cosmos EVM: Интеграция совместимости Ethereum Virtual Machine (EVM) в Cosmos открывает огромные возможности для разработчиков и пользователей. Cosmos Labs обеспечит безупречную работу этого важного моста, привлекая больше проектов в экосистему Cosmos. Почему эта эволюция для Cosmos Labs так важна? Переход к Cosmos Labs - больше, чем косметический; это стратегическое улучшение, направленное на укрепление всей экосистемы Cosmos. Наличие специальной организации, явно названной в честь сети, упрощает понимание для новых участников и укрепляет узнаваемость бренда во всем мире. Эта ясность имеет решающее значение в быстро меняющемся мире блокчейна, где отличительные идентичности могут существенно повлиять на принятие и доверие. Кроме того, этот ребрендинг оптимизирует коммуникацию и распределение ресурсов. С единым видением под знаменем Cosmos Labs, усилия по разработке основных технологий могут быть более сфокусированными и эффективными. В конечном итоге это приносит пользу всем проектам и пользователям в межсетевой сети, приводя к более быстрым инновациям и более стабильной, безопасной платформе. Ключевые преимущества включают: Улучшенная идентичность бренда: Более сильный, более сплоченный бренд делает Cosmos более узнаваемым. Оптимизированная разработка: Централизованный фокус на основных технологиях под одним именем. Улучшенное взаимодействие с сообществом: Более четкие сообщения о том, кто что строит. Увеличение принятия: Единый бренд может привлечь больше разработчиков и проектов. Что дальше для экосистемы Cosmos с Cosmos Labs у руля? С Cosmos Labs, теперь возглавляющей движение, будущее экосистемы Cosmos выглядит ярче, чем когда-либо. Фокус останется на развитии совместимости блокчейна, масштабируемости и удобства использования в различных блокчейнах. Разработчики могут ожидать постоянных улучшений Cosmos SDK, что делает запуск специализированных блокчейнов, адаптированных к уникальным потребностям, еще проще. Более того, продолжающаяся разработка IBC от Cosmos Labs обещает еще более взаимосвязанное цифровое будущее. Представьте мир, где активы и данные свободно перемещаются между бесчисленными блокчейнами, независимо от их базовой архитектуры. Это видение - именно то, что Cosmos Labs работает над реализацией, раздвигая границы возможного в децентрализованной технологии. Интеграция Cosmos EVM также будет играть решающую роль в расширении охвата экосистемы, приглашая более широкий спектр dApps и пользователей. По сути, ребрендинг Interchain Labs в Cosmos Labs является значительной вехой. Он укрепляет приверженность построению действительно совместимой и масштабируемой блокчейн-сети. Этот стратегический шаг готов ускорить инновации, улучшить сотрудничество и в конечном итоге укрепить позицию Cosmos как лидера в децентрализованном будущем. Часто-задаваемые вопросы (FAQ) 1. Что такое Cosmos Labs? Cosmos Labs - это ребрендинговая организация Interchain Labs, ответственная за разработку и поддержку основных технологий экосистемы Cosmos, таких как Cosmos SDK, Inter-Blockchain Communication (IBC) и Cosmos EVM. 2. Почему Interchain Labs провел ребрендинг в Cosmos Labs? Ребрендинг направлен на более тесное согласование подразделения разработки с общим брендом Cosmos, создание единой идентичности, оптимизацию усилий по разработке и укрепление узнаваемости бренда для всей экосистемы Cosmos. 3. Что такое Cosmos SDK? Cosmos SDK - это фреймворк, который позволяет разработчикам быстро создавать пользовательские, специализированные блокчейны. Cosmos Labs играет ключевую роль в его постоянном развитии и поддержке. 4. Как этот ребрендинг влияет на токен Cosmos (ATOM)? Хотя ребрендинг является стратегическим организационным изменением, он означает более сильные, более сфокусированные усилия по разработке для экосистемы Cosmos, что может положительно повлиять на долгосрочное здоровье и принятие токена ATOM и сети в целом. 5. Какое значение имеет Cosmos EVM? Cosmos EVM интегрирует совместимость Ethereum Virtual Machine в экосистему Cosmos, позволяя разработчикам развертывать приложения и смарт-контракты на основе Ethereum в Cosmos, тем самым расширяя его полезность и базу пользователей. Поделитесь этой захватывающей новостью! Если вы нашли эту статью познавательной, рассмотрите возможность поделиться ею со своей сетью в социальных медиа. Помогите нам распространить информацию о захватывающих разработках в экосистеме Cosmos и ключевой роли, которую Cosmos Labs будет играть в ее будущем! Чтобы узнать больше о последних тенденциях экосистемы Cosmos, изучите нашу статью о ключевых разработках, формирующих институциональное принятие Cosmos. Этот пост Cosmos Labs: Поворотная новая эра для экосистемы Interchain впервые появился на BitcoinWorld и написан Editorial Team
Coinstats2025/09/05 11:05
