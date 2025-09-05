Акции American Bitcoin (ABTC), связанные с Трампом, упали ниже цены IPO после 15% обвала
Пост "Связанные с Трампом акции American Bitcoin (ABTC) упали ниже цены IPO после 15% обвала" появился на BitcoinEthereumNews.com. Акции Биткоин-майнера American Bitcoin (ABTC) упали ниже начальной цены первичного листинга после падения на 15% в четверг, на следующий день после дебюта на Nasdaq. ABTC торговались по цене 6,83 $ за акцию, что ниже цены IPO в 6,90 $. Компания, которой на 80% владеет Hut 8 и на 20% Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп, начала торговаться в среду после завершения слияния с Gryphon Digital Mining (GRYP). В тот же день компания подала заявку на рыночное привлечение капитала до 2,1 миллиарда $, с помощью которого планирует продолжить наращивание своих запасов Биткоина. Акции выросли до максимума в 14,65 $ в утренние часы США, прежде чем резко упасть днем. Другие майнеры, включая Marathon Digital (MARA) и Riot Platforms (RIOT), также торгуются ниже в этот день. Аналогично, Bitcoin BTC 108 783,53 $ снизился на 2% за последние 24 часа, двигаясь в соответствии с более широким крипторынком, в то время как фондовые индексы США, такие как Nasdaq и S&P 500, торгуются выше. American Bitcoin, который владеет примерно 2 443 Биткоинами стоимостью около 269 миллионов $ по текущей цене 110 128 $, сочетает майнинг Биткоина со стратегией казначейства, ориентированной на удержание актива. Майнинг Биткоина стал жестоко конкурентной отраслью, где выживание зависит от минимальной маржи и постоянной адаптации. Затраты на электроэнергию съедают половину или более доходов от каждой добытой монеты, в то время как неумолимое расширение вычислительной мощности сети повышает сложность и еще больше сжимает прибыльность. Производители оборудования, такие как Bitmain, продолжают наводнять рынок новыми установками, создавая давление даже при замедлении спроса. В результате майнеры должны обеспечивать сверхдешевую энергию, поддерживать эффективные операции и все чаще диверсифицироваться в такие области, как ИИ-вычисления или центры обработки данных, просто чтобы оставаться впереди. Накапливая BTC на открытом рынке, компании могут получать выгоду при росте цен, создавая финансовую...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 14:06