Пост Polymarket принимает ставки на 600K долларов на открытие четверга вечером появился на BitcoinEthereumNews.com. Сезон Национальной футбольной лиги (НФЛ) начинается в четверг вечером, и игроки спешат на криптовалютный рынок прогнозов Polymarket, чтобы сделать свои ранние ставки. Уже более 600 000 долларов было поставлено на открытие между Philadelphia Eagles и Dallas Cowboys, сумма, которая затмевает примерно 150 000 фунтов стерлингов (201 000 долларов), полученных крупнейшей европейской биржей ставок Betfair. Это все еще немногим больше, чем погрешность округления на 100 миллионов долларов или более, которые обычно наблюдаются в ставках на отдельные футбольные игры через традиционные каналы. От политики к футболу Основатель Polymarket Шейн Коплан заявил в среду, что компания получила разрешение от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), предоставив ей возможность работать во всех 50 штатах, включая те, как Техас, где традиционные спортивные ставки запрещены. За регуляторным прорывом последовала широко распространенная маркетинговая кампания в социальных сетях, которая дразнила: "Легальная футбольная торговля приходит во ВСЕ 50 штатов этой осенью". Время не могло быть более критическим. Согласно Dune Analytics, объемы Polymarket упали в 2025 году, снизившись с рекордно высоких 2 миллиардов долларов в ноябре во время безумия выборов в США до всего 664 миллионов долларов в августе. Объемы Polymarket (Dune) Хотя это и ожидалось, падение иллюстрирует зависимость Polymarket от политических циклов. Во время выборов платформа стала медиа-барометром, с рынками, часто цитируемыми наряду с традиционными опросами для отслеживания эффективности кандидатов. После подсчета голосов объемы охладились, и внимание переключилось на новые рынки, иногда спорно, такие как ставки на то, наденет ли президент Украины Владимир Зеленский костюм до июля. Рынок в 107 миллиардов долларов манит Поворот к спорту происходит, поскольку спортивные ставки остаются мощной индустрией, оцениваемой примерно в 107 миллиардов долларов в 2024 году. Ранние показатели предполагают, что Polymarket может захватить значительную долю: только в этом году пользователи поставили более 55 миллионов долларов на рынки Мировой серии MLB, намекая, что объемы ставок на НФЛ...