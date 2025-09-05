2025-10-11 суббота

Монументальный смелый шаг в Майнинг

Пост «Монументальный Смелый Шаг в Майнинг» появился на BitcoinEthereumNews.com. Инвестиции Tether Gold: Монументальный Смелый Шаг в Майнинг Перейти к содержанию Главная Новости Криптовалют Инвестиции Tether Gold: Монументальный Смелый Шаг в Майнинг Источник: https://bitcoinworld.co.in/tether-gold-investment-mining/
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 14:28
Акции American Bitcoin (ABTC), связанные с Трампом, упали ниже цены IPO после 15% обвала

Пост "Связанные с Трампом акции American Bitcoin (ABTC) упали ниже цены IPO после 15% обвала" появился на BitcoinEthereumNews.com. Акции Биткоин-майнера American Bitcoin (ABTC) упали ниже начальной цены первичного листинга после падения на 15% в четверг, на следующий день после дебюта на Nasdaq. ABTC торговались по цене 6,83 $ за акцию, что ниже цены IPO в 6,90 $. Компания, которой на 80% владеет Hut 8 и на 20% Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп, начала торговаться в среду после завершения слияния с Gryphon Digital Mining (GRYP). В тот же день компания подала заявку на рыночное привлечение капитала до 2,1 миллиарда $, с помощью которого планирует продолжить наращивание своих запасов Биткоина. Акции выросли до максимума в 14,65 $ в утренние часы США, прежде чем резко упасть днем. Другие майнеры, включая Marathon Digital (MARA) и Riot Platforms (RIOT), также торгуются ниже в этот день. Аналогично, Bitcoin BTC 108 783,53 $ снизился на 2% за последние 24 часа, двигаясь в соответствии с более широким крипторынком, в то время как фондовые индексы США, такие как Nasdaq и S&P 500, торгуются выше. American Bitcoin, который владеет примерно 2 443 Биткоинами стоимостью около 269 миллионов $ по текущей цене 110 128 $, сочетает майнинг Биткоина со стратегией казначейства, ориентированной на удержание актива. Майнинг Биткоина стал жестоко конкурентной отраслью, где выживание зависит от минимальной маржи и постоянной адаптации. Затраты на электроэнергию съедают половину или более доходов от каждой добытой монеты, в то время как неумолимое расширение вычислительной мощности сети повышает сложность и еще больше сжимает прибыльность. Производители оборудования, такие как Bitmain, продолжают наводнять рынок новыми установками, создавая давление даже при замедлении спроса. В результате майнеры должны обеспечивать сверхдешевую энергию, поддерживать эффективные операции и все чаще диверсифицироваться в такие области, как ИИ-вычисления или центры обработки данных, просто чтобы оставаться впереди. Накапливая BTC на открытом рынке, компании могут получать выгоду при росте цен, создавая финансовую...
Биткоин
BTC$117 544,38-2,72%
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 14:06
FOMO заканчивается болью: киты WLFI теряют миллионы при обвале цены

Пост FOMO эмоции заканчиваются болью: киты WLFI теряют миллионы при обвале цены появился на BitcoinEthereumNews.com. FOMO эмоции заканчиваются болью: киты WLFI теряют миллионы при обвале цены | Bitcoinist.com Регистрация для нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите вашу электронную почту. Кристиан, журналист и редактор с руководящими должностями в филиппинских и канадских СМИ, вдохновляется своей любовью к письму и криптовалюте. Вне работы он повар и киноман, которого постоянно интригует размер вселенной. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/fomo-ends-in-pain-wlfi-whales-suffer-millions-in-loses-on-price-collapse/
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 13:45
Аманда Анисимова врывается в финал US Open, стремится продолжить американский успех на турнирах Большого шлема

Пост Аманда Анисимова штурмует финал US Open, стремится продолжить американский успех на турнирах Большого шлема появился на BitcoinEthereumNews.com. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 04 СЕНТЯБРЯ: Аманда Анисимова из Соединенных Штатов празднует очко против Наоми Осаки из Японии во время их полуфинального матча женского одиночного разряда в двенадцатый день US Open 2025 в Национальном теннисном центре USTA имени Билли Джин Кинг 4 сентября 2025 года в районе Флашинг боро Куинс в Нью-Йорке. (Фото Эльзы/Getty Images) Getty Images Через два месяца после унизительного поражения 6-0, 6-0 в финале Уимблдона, Аманда Анисимова снова в финале турнира Большого шлема. 23-летняя американка, посеянная под номером 8, продолжила свой сказочный путь на US Open, одержав победу со счетом 6-7, 7-6, 6-3 на стадионе Артура Эша над четырехкратной чемпионкой турниров Большого шлема и 23-й сеяной Наоми Осакой. Эпическое столкновение мощного тенниса продолжалось 2 часа 56 минут и закончилось в 00:54 в пятницу. Некогда полный стадион к концу матча опустел наполовину. Анисимова, родившаяся во Фрихолде, штат Нью-Джерси, встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко в субботнем финале (16:00, ESPN) после того, как Соболенка обыграла Джессику Пегулу, посеянную под номером 4, в трех сетах в матче-реванше финала 2024 года. Субботний финал станет повторением полуфинала Уимблдона, который Анисимова выиграла в трех сетах. Анисимова имеет преимущество 6-3 над Соболенкой. Анисимова может стать третьей американкой, выигравшей титул Большого шлема в этом году после того, как Мэдисон Киз выиграла Australian Open, а Коко Гауфф - Открытый чемпионат Франции. "Когда она играет так, ее невозможно победить", - сказала 18-кратная чемпионка турниров Большого шлема Крисси Эверт в трансляции ESPN. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 04 СЕНТЯБРЯ: Наоми Осака из Японии реагирует на игру против Аманды Анисимовой из Соединенных Штатов во время их полуфинального матча женского одиночного разряда в двенадцатый день US Open 2025 в Национальном теннисном центре USTA имени Билли Джин Кинг 4 сентября...
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 13:41
Aleo и Request Finance представляют революционное решение для безопасных платежей

Пост Aleo и Request Finance представляют революционное решение для безопасных платежей появился на BitcoinEthereumNews.com. Частная криптовалютная платежная служба: Aleo и Request Finance представляют революционное решение для безопасных платежей Перейти к содержанию Главная Крипто новости Частная криптовалютная платежная служба: Aleo и Request Finance представляют революционное решение для безопасных платежей Источник: https://bitcoinworld.co.in/aleo-private-payroll-service/
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 13:40
3 Мем-коина, которые превзойдут прибыль Dogecoin (DOGE) в течение следующих 3 месяцев

Пост «3 Мем-коины, которые превзойдут прибыль Dogecoin (DOGE) в течение следующих 3 месяцев» появился на BitcoinEthereumNews.com. Пост «3 Мем-коины, которые превзойдут прибыль Dogecoin (DOGE) в течение следующих 3 месяцев» впервые появился на Coinpedia Fintech News Dogecoin (DOGE) возможно и был пионером эры мемкоинов, но новые претенденты уже готовятся превзойти его ROI в течение следующих трех месяцев. Little Pepe, Dogwifhat и Pudgy Penguins обладают уникальными преимуществами, которые потенциально позволят им превзойти ROI DOGE в этом цикле. Вот почему эти три мем-коина привлекают внимание и почему инвесторы обращают на них внимание. Little Pepe (LILPEPE): Готов взлететь выше DOGE Little Pepe (LILPEPE) переписывает правила мемкоинов. В то время как Dogecoin остается культурным символом, $LILPEPE создает нечто большее: первый блокчейн Layer-2, разработанный специально для мем-коинов. Это означает молниеносные, сверхдешевые транзакции в среде, где снайперские боты не могут украсть внимание. Впервые обычные инвесторы получают справедливый шанс, которого они всегда хотели. Сердцем этой экосистемы является токен $LILPEPE, обеспечивающий все: от переводов до встроенного лаунчпада для новых проектов. Уже собрав более 23,6 миллиона долларов на предпродаже и приближаясь к цели в 25,4 миллиона долларов, спрос неоспорим. Листинги на биржах уже закреплены, а слухи о дебюте на крупнейшей мировой платформе подливают масла в огонь. Безопасность также не является второстепенной. С оценкой аудита CertiK 95,49%, Little Pepe доказал, что его контракты надежны, соперничая с самыми безопасными токенами в DeFi. Эта уверенность в сочетании с нулевыми налогами на транзакции выделяет $LILPEPE. Токеномика отражает силу сообщества: глубокая ликвидность, вознаграждения за стейкинг и казначейство, разработанное для долгосрочной устойчивости. А с уже запущенным мем-маркетингом Little Pepe готовится доминировать как в лентах, так и в чартах. Dogwifhat (WIF): Готов к взрывному отскоку Dogwifhat (WIF) находится в переломном моменте, колеблясь около уровня поддержки 0,774 доллара на фоне выраженной волатильности. Эта зона...
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 13:18
Почему небольшие мем-коины, такие как Pepeto, могут принести большую прибыль

Пост «Почему небольшие Мем-коины, такие как Pepeto, могут принести большую прибыль» появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто Новости Какой крипто мем-коин имеет наилучшие шансы возглавить бычий рынок 2025 года, Shiba Inu или Pepeto? Мем-коины снова в центре внимания, поскольку рынок разогревается. В последнем бычьем цикле Shiba Inu (SHIB) превратил ранних покупателей в миллионеров и продемонстрировал силу токенов, движимых мемами. Теперь трейдеры задаются вопросом, откуда придет следующая большая возможность. Новая предпродажа под названием Pepeto (PEPETO) набирает обороты, объединяя мем-культуру и реальную полезность. Вопрос прост: как Pepeto сравнивается с Shiba Inu, и какую криптовалюту лучше всего покупать сейчас? Прогноз цены Shiba Inu Shiba Inu по-прежнему остается одним из ведущих имен среди Мем-коинов. У него большое сообщество, и он прочно занимает место среди лучших мем-токенов. Аналитики прогнозируют, что SHIB может вырасти до 0,00003-0,00005 $ во время этого бычьего рынка. Это принесет некоторую прибыль, но не такой 100-кратный взрыв, как в 2021 году. Причина в его размере. Shiba Inu уже оценивается в миллиарды. Чем крупнее становится токен, тем сложнее ему обеспечить экстремальную доходность. Из-за этого многие инвесторы обращаются к более мелким, новым Мем-коинам, таким как Pepeto, у которых все еще есть потенциал для значительного роста. Сила предпродажи Pepeto и ранний рост Pepeto — это новый мем-коин, который сочетает в себе хайп с реальными продуктами. Он все еще находится на стадии предпродажи по цене всего 0,000000150 $. Это позволяет ранним покупателям приобрести миллиарды токенов за небольшую сумму. На данный момент предпродажа собрала более 6,4 миллиона $ и привлекла более 100 000 членов сообщества в Telegram, Instagram и X. Что выделяет Pepeto, так это его ориентация на предоставление инструментов. PepetoSwap предлагает торговлю с нулевой комиссией, а PepetoBridge позволяет безопасно осуществлять кроссчейн-переводы. Эти функции дают трейдерам причины использовать Pepeto помимо хайпа и спекуляции...
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 13:05
Резервы Bitcoin превышают 1 миллион BTC, поскольку компании увеличивают свои активы

Публичные компании теперь владеют более 1 миллионом Биткоинов, что является важной вехой в корпоративном принятии цифрового актива в качестве резервной валюты.
Coinstats 2025/09/05 12:55
Polymarket принимает ставки на 600K долларов на открытие четверга вечером

Пост Polymarket принимает ставки на 600K долларов на открытие четверга вечером появился на BitcoinEthereumNews.com. Сезон Национальной футбольной лиги (НФЛ) начинается в четверг вечером, и игроки спешат на криптовалютный рынок прогнозов Polymarket, чтобы сделать свои ранние ставки. Уже более 600 000 долларов было поставлено на открытие между Philadelphia Eagles и Dallas Cowboys, сумма, которая затмевает примерно 150 000 фунтов стерлингов (201 000 долларов), полученных крупнейшей европейской биржей ставок Betfair. Это все еще немногим больше, чем погрешность округления на 100 миллионов долларов или более, которые обычно наблюдаются в ставках на отдельные футбольные игры через традиционные каналы. От политики к футболу Основатель Polymarket Шейн Коплан заявил в среду, что компания получила разрешение от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), предоставив ей возможность работать во всех 50 штатах, включая те, как Техас, где традиционные спортивные ставки запрещены. За регуляторным прорывом последовала широко распространенная маркетинговая кампания в социальных сетях, которая дразнила: "Легальная футбольная торговля приходит во ВСЕ 50 штатов этой осенью". Время не могло быть более критическим. Согласно Dune Analytics, объемы Polymarket упали в 2025 году, снизившись с рекордно высоких 2 миллиардов долларов в ноябре во время безумия выборов в США до всего 664 миллионов долларов в августе. Объемы Polymarket (Dune) Хотя это и ожидалось, падение иллюстрирует зависимость Polymarket от политических циклов. Во время выборов платформа стала медиа-барометром, с рынками, часто цитируемыми наряду с традиционными опросами для отслеживания эффективности кандидатов. После подсчета голосов объемы охладились, и внимание переключилось на новые рынки, иногда спорно, такие как ставки на то, наденет ли президент Украины Владимир Зеленский костюм до июля. Рынок в 107 миллиардов долларов манит Поворот к спорту происходит, поскольку спортивные ставки остаются мощной индустрией, оцениваемой примерно в 107 миллиардов долларов в 2024 году. Ранние показатели предполагают, что Polymarket может захватить значительную долю: только в этом году пользователи поставили более 55 миллионов долларов на рынки Мировой серии MLB, намекая, что объемы ставок на НФЛ...
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 12:48
Объявлены подробности ожидаемого Аирдропа – вот дата распределения

Пост с подробностями об ожидаемом аирдропе был опубликован – вот дата распределения, появился на BitcoinEthereumNews.com. Yei Finance, один из ведущих протоколов в экосистеме Sei, опубликовал официальную страницу регистрации для события генерации токенов (TGE). Пользователи и поставщики ликвидности могут зарегистрироваться для участия в аирдропе начиная с 16:00 4 сентября 2025 года. Символ нового токена – CLO (Clovis). Clovis – это новый кросс-чейн DeFi протокол, разработанный Yei. Компания объявила, что хранилище предварительных депозитов Clovis будет вновь открыто на следующей неделе. В заявлении Yei Finance говорится, что процесс TGE будет проходить в три этапа: Фаза 1 (Регистрация): Продлится до 16:00 30 сентября 2025 года. Поздние регистрации не будут приниматься для претензий TGE. Фаза 2 (Подтверждение распределения): Команда Yei завершит распределение аирдропа. Фаза 3 (Получение CLO): Пользователи смогут получить токены CLO и начать использовать их в экосистеме Clovis. Команда Yei Finance утверждает, что Clovis эволюционировал от просто крупнейшего dApp на Sei до комплексной операционной системы DeFi, интегрирующей кросс-чейн ликвидность. *Это не инвестиционный совет. Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и Twitter для эксклюзивных новостей, аналитики и данных на цепочке! Источник: https://en.bitcoinsistemi.com/details-of-the-expected-airdrop-have-been-announced-heres-the-distribution-date/
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 12:45
