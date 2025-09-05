2025-10-11 суббота

Холдинги Биткоин публичных компаний превысили 1 миллион BTC по мере роста популярности актива

Пост «Биткоин-активы публичных компаний превысили 1 миллион BTC по мере роста популярности актива» появился на BitcoinEthereumNews.com. Биткоин-активы публичных компаний превысили 1 миллион BTC по мере роста популярности актива | Bitcoinist.com Регистрация для нашей рассылки! Для получения обновлений и эксклюзивных предложений введите свою электронную почту. Эш — опытный внештатный редактор и писатель с обширным опытом работы в индустрии блокчейна и криптовалют. На протяжении своей карьеры он сотрудничал с крупными изданиями, играя ключевую роль в формировании информативного, своевременного контента, связанного с децентрализованными финансами (DeFi), тенденциями криптовалют и инновациями блокчейна. Его способность разбирать сложные темы позволила как опытным профессионалам, так и новичкам в отрасли извлечь пользу из его работы. Помимо этих конкретных ролей, писательский опыт Эша охватывает широкий спектр контента, включая новостные обновления, длинные аналитические материалы и материалы для лидеров мнений. Он помог нескольким платформам поддерживать высокие редакционные стандарты, обеспечивая, чтобы статьи не только информировали, но и привлекали читателей благодаря ясности и глубоким исследованиям. Его работа отражает глубокое понимание быстро развивающейся экосистемы блокчейна, что делает его ценным участником в области, где актуальность имеет решающее значение. В дополнение к своей писательской работе, Эш развил сильные навыки управления контент-командами. Он руководил разнообразными группами писателей и исследователей, контролируя редакционный процесс от выбора темы, утверждения, редактирования до окончательной публикации. Его руководство обеспечивало своевременность, точность и соответствие производства контента стратегическим целям платформ, с которыми он работал. Это не только укрепило его опыт в контент-стратегии, но и отточило его навыки управления проектами и координации команды. Способность Эша сочетать технические знания с редакционным надзором дополнительно подкрепляется его знанием инструментов анализа блокчейна, таких как Etherscan, Dune Analytics и Santiment. Эти инструменты предоставили...
Лучшие Альткоины для покупки сейчас после оттока средств из BTC ETF

Пост "Лучшие Альткоины для покупки сейчас после оттоков BTC ETF" появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто Новости Оттоки BTC ETF оказывают давление на Биктоин. Аналитики выделяют XRP, SUI и MAGACOIN FINANCE как Альткоины, заслуживающие внимания в сентябре. Биктоин начал сентябрь под давлением после оттока более 750 миллионов долларов из ETF в августе. Аналитики наблюдают за дальнейшим ослаблением, что привлекло внимание к альткоинам, таким как XRP, SUI и управляемому сообществом MAGACOIN FINANCE. Эти активы набирают популярность, поскольку инвесторы ищут возможности за пределами медвежьей установки BTC. Биктоин сталкивается с давлением оттока ETF ETF Биткоина зафиксировали оттоки на общую сумму более 751 миллиона долларов в августе, что вызвало опасения относительно динамики цен в сентябре. В течение этого периода крупнейшая криптовалюта потеряла примерно 10%, что поставило под сомнение ее краткосрочный импульс. Уход институциональных инвесторов предполагает, что краткосрочные настроения могут оставаться нестабильными, несмотря на то, что долгосрочные перспективы Биткоина остаются неизменными. Оттоки ETF заставили трейдеров пересмотреть свою инвестиционную стратегию. Консолидация и отсутствие сильного тренда в цене Биткоина привели к стагнации на рынке, но это не оказало значительного влияния на импульс криптовалют и токенов с малой капитализацией. Аналитики предполагают, что ротация от BTC к определенным альткоинам может обеспечить лучшую доходность во время фазы коррекции Биткоина. 1. XRP выигрывает от полезности и рыночного интереса XRP доказал, что является одним из наиболее наблюдаемых активов в этом пространстве. Его полезность в облегчении трансграничных транзакций является еще одним фактором, способствующим его принятию, при этом Ripple также увеличивает сотрудничество во всем пространстве финансовых услуг. X Аналитики видят полезность в XRP, в то время как китайские мошенники продвигают мошенничество с XRP. Полезность, которую предоставляет XRP, помогает действовать как стабилизирующий фактор в периоды, когда спекулятивные токены испытывают резкие колебания. В последнее время XRP демонстрирует стабильный объем с интересом как со стороны розничных, так и более крупных клиентов. Это актив, который многие трейдеры рассматривают как средство хеджирования портфелей, подверженных спадам BTC. Хотя динамика цен не...
Стратегический ход стоимостью 430 миллионов $

Пост Стратегический ход стоимостью 430 миллионов долларов появился на BitcoinEthereumNews.com. Массовое приобретение SOL компанией DeFi Development: Стратегический ход стоимостью 430 миллионов долларов Перейти к содержанию Главная Новости криптовалют Массовое приобретение SOL компанией DeFi Development: Стратегический ход стоимостью 430 миллионов долларов Источник: https://bitcoinworld.co.in/defi-development-sol-acquisition-2/
XRP и ETH никогда не обгонят Bitcoin, говорит Рочард

Пост XRP и ETH никогда не превзойдут Биктоин, заявляет Рошар появился на BitcoinEthereumNews.com. Утилитарный тезис против монетарного тезиса Превосходил ли когда-нибудь XRP Биктоин? Пьер Рошар, известный сторонник Биктоина, предсказал, что популярные альтернативные криптовалюты, такие как Ethereum (ETH) и Solana (SOL), не смогут превзойти короля криптовалют. Предсказание Рошара основано на противоречии между утилитарным тезисом, лежащим в основе различных альткоинов, и монетарным тезисом, стоящим за Биктоином. Утилитарный тезис против монетарного тезиса Считается, что различные альтернативные криптовалюты, включая ETH и XRP, получают свою ценность именно от полезности, которая охватывает конкретные варианты использования, предоставляемые сетями, стоящими за этими криптовалютами. Например, считается, что стоимость XRP увеличится, если токен получит большее распространение в качестве средства трансграничных платежей. Однако цена Биктоина, как утверждает Рошар, на самом деле не зависит от количества людей, использующих его для транзакций. Вместо этого его ценность происходит от децентрализации, устойчивости к цензуре, фиксированного предложения, а также различных сетевых эффектов. Рошар утверждает, что любая известная компания на самом деле будет вполне способна запустить свой собственный блокчейн и захватить варианты использования, предлагаемые альткоинами. Вам также может понравиться Как сообщает U.Today, исполнительный директор Swift Том Чах недавно поставил под сомнение готовность банков иметь дело с дополнительными расходами, связанными с использованием XRP в качестве промежуточной валюты. Превосходил ли когда-нибудь XRP Биктоин? Поддельный скриншот CoinMarketCap 2018 года часто распространяется в социальных сетях, чтобы показать, что XRP действительно свергнул Биктоин в те времена. Однако стоит отметить, что цифра в 238 миллионов $ относилась к полностью разводненной рыночной капитализации токена (что означает, что были учтены все 100 миллиардов токенов). Конечно, это крайне вводит в заблуждение, учитывая, что вышеупомянутая цифра также учитывала десятки миллиардов токенов, которые не находились в обращении. Источник: https://u.today/xrp-and-eth-will-never-flippen-bitcoin-rochard-says
Ключевой тест данных по занятости вне сельского хозяйства способствует отступлению доллара

Пост Важный тест данных по занятости вне сельского хозяйства способствует отступлению доллара появился на BitcoinEthereumNews.com. Рост азиатских валют: Важный тест данных по занятости вне сельского хозяйства способствует отступлению доллара Перейти к содержанию Главная Новости Форекс Рост азиатских валют: Важный тест данных по занятости вне сельского хозяйства способствует отступлению доллара Источник: https://bitcoinworld.co.in/asia-fx-dollar-retreat/
Запуск токена Linea и аирдроп состоятся 10 сентября

Пост о запуске токена Linea и аирдропе, который состоится 10 сентября, появился на BitcoinEthereumNews.com. Ethereum layer 2 Linea объявила о запуске своего долгожданного токена с моделью, ориентированной на сообщество, которая отвергает распределение венчурного капитала. Краткое содержание: запуск токена Linea состоится 10 сентября, при этом 85% будет выделено на рост экосистемы без доли VC или команды. 9% предложения достанется ранним пользователям через полностью разблокированные аирдропы; 75% поступит в 10-летний фонд экосистемы. ETH остается единственным газовым токеном, в то время как и ETH, и LINEA будут сжигаться по модели двойного сжигания. Linea готовится запустить свой нативный токен 10 сентября, что, по ее словам, является наиболее значимым выпуском со времен дебюта Ethereum (ETH). Распределение напоминает генезис Ethereum: 85% из 72 миллиардов токенов LINEA предназначены для роста экосистемы, без распределения основателям или венчурным фирмам. Модель токена Linea и аирдроп Распределение Linea сосредоточено на владении сообществом. Около 9% предложения, или 6,48 миллиарда токенов, будет передано более чем 780 000 подходящим пользователям через аирдроп, полностью разблокированный при запуске. Еще 1% будет выделен стратегическим разработчикам, таким как децентрализованные приложения и инфраструктурные партнеры. Оставшиеся 75% размещаются в фонде экосистемы, управляемом консорциумом Linea, который включает ConsenSys, Eigen Labs, ENS Labs, SharpLink и Status. Этот фонд будет развернут в течение 10 лет для поддержки ликвидности, разработчиков и общественных благ. Пять недель назад Ethereum отпраздновал 10 лет без простоев. На следующей неделе LINEA станет самым значимым токеном, вошедшим в экосистему со времен самого ETH. Проверка на право участия уже доступна перед TGE 10 сентября. Проверьте свое право на https://t.co/GDV3kRe0Kf pic.twitter.com/emB8WlqCNF — Linea.eth (@LineaBuild) 3 сентября 2025 г. Проверка на право участия в аирдропе открылась в начале сентября и будет доступна до 9 декабря. Linea говорит, что право на участие основано на реальном использовании, измеряемом через Linea Experience Points и кампании LXP-L, с...
SOL, PEPE и MAGACOIN FINANCE доминируют в выборе аналитиков с ажиотажем в 75x

Пост SOL, PEPE и MAGACOIN FINANCE доминируют в выборе аналитиков с ажиотажем 75x появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новости Обновление Alpenglow от Solana, настройка пробоя Pepe и ажиотаж вокруг предпродажи MAGACOIN FINANCE с коэффициентом 75x доминируют в выборе аналитиков среди возможностей альткоинов на 2025 год. Рынок альткоинов снова нагревается, и трейдеры внимательно следят за тем, где может возникнуть следующая большая волна прибыли. Solana (SOL) готовится к историческому обновлению сети, Pepe (PEPE) находится на грани потенциального пробоя, а MAGACOIN FINANCE создает солидный ажиотаж перед предпродажей с намеками на доходность в 75 раз. В совокупности эти три монеты лидируют в выборе аналитиков, поскольку инвесторы ищут лучшие возможности в 2025 году. Solana (SOL): Голосование за Alpenglow повышает уверенность Недавно Solana провела крупное тестирование со своим сообществом. Предложение Alpenglow было обновлением управления, за которое проголосовали почти 98% стейкеров, и которое может изменить способ обработки транзакций в сети. Новая система заменит старую систему Proof-of-History и TowerBFT на Votor и Rotor, которые созданы для снижения задержки транзакций с 12 секунд до всего 150 миллисекунд. Такая скорость приблизит Solana к производительности реального интернета, делая ее одним из самых быстрых доступных блокчейнов. В то же время поступают институциональные деньги. Корпоративные казначейства держат более 1,7 миллиарда $ в SOL, что доказывает, что не только розничные трейдеры делают ставки на проект. По словам Шона Янга, техническое обновление создаст сценарий, при котором ограничения предложения из-за стейкинга могут поднять цену Solana до 215 $ в сентябре и, возможно, до 250 $ к концу года. Пока Solana стабильно держится выше 200 $, и ближайшие несколько месяцев определят, сможет ли обновление помочь ей войти в новую фазу роста. Pepe (PEPE): Сжатие перед большим скачком Пока трейдеры ожидают следующего большого движения Pepe, криптовалюта остается на переднем крае...
Опционы Bitcoin и Ethereum на сумму 4,6 миллиарда $ истекают сегодня: влияние на рынок

Пост «Опционы на Биктоин и Ethereum на сумму 4,6 миллиарда долларов истекают сегодня: влияние на рынок» появился на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютный рынок готовится к повышенной волатильности, поскольку сегодня истекают опционы на Биктоин и Ethereum на сумму более 4,6 миллиарда долларов. Это ключевое событие может определить краткосрочное движение цен для обоих ведущих активов. Аналитики предупреждают, что сентябрьское истечение имеет дополнительный вес, исторически связанный с более слабыми показателями и низкой ликвидностью на рынке цифровых активов. Истечение опционов на Биктоин и Ethereum с 14,6 миллиардами долларов на кону Спонсорский материал Биктоин (BTC) доминирует в этом раунде истекающих опционов с номинальной стоимостью 3,38 миллиарда долларов. По данным Deribit, общий открытый интерес составляет 30 447 контрактов. Точка максимальной боли, где наибольшее количество опционов истекает бесполезными, составляет 112 000 долларов. Между тем, соотношение пут/колл составляет 1,41, что указывает на преимущество медвежьих позиций и рынок, склоняющийся к осторожности. Истекающие опционы на Биктоин. Источник: Deribit Ethereum сталкивается с аналогично важным истечением с номинальной стоимостью 1,29 миллиарда долларов. Открытый интерес составляет 299 744 контракта, с уровнем максимальной боли в 4 400 долларов. Соотношение пут/колл 0,77 указывает на более сильный спрос на коллы (покупки), хотя аналитики отмечают значительное накопление выше страйка в 4 500 долларов. Deribit подчеркнул этот перекос. «...потоки более сбалансированы, но коллы накапливаются выше 4,5 тысяч долларов, оставляя возможность роста», отметил Deribit. Спонсорский материал Истекающие опционы на Ethereum. Источник: Deribit Аналитики Greeks.live отметили подразумеваемую волатильность (IV) Ethereum, указывая, что краткосрочная IV выросла до 70%. Это предполагает повышенные ожидания ценовых колебаний после того, как цена Ethereum скорректировалась более чем на 10% от своего недавнего пика. «Слабость на фондовых рынках США и индексе WLFI усилила скептицизм рынка», написали аналитики Greeks.live. Таким же образом, IV по всем срокам погашения Биктоина восстановилась до примерно 40% после месячной коррекции. Примечательно, что это падение привело к снижению цены Биктоина более чем на 10% от исторического максимума. Однако аналитики видят оборонительную позицию среди трейдеров. Доказательством этого является ускорение блочной торговли путами, которые составляют почти 30% сегодняшнего объема опционов. Спонсорский материал...
Исследование блокчейна и ИИ в бизнесе

Пост «Изучение блокчейна и ИИ в бизнесе» появился на BitcoinEthereumNews.com. CATCH Forum Zürich CATCH Forum 2025 Zug Место проведения: SHED Zug, Dammstrasse 16, ШвейцарияДата: Пн, 22 сен – Пн, 22 сен, 2025Время: 19:00 – 23:00 (UTC+02:00) Центральноевропейское летнее времяТип мероприятия: Блокчейн-конференцияОфициальный сайт: https://luma.com/CATCHForumZG Обзор мероприятия Проводимый в SHED Zug и организованный совместно с The Hashgraph Association в партнерстве с Trust Square, CATCH Forum (Корпоративное внедрение технологий) — это вечер с высоким уровнем воздействия, посвященный изучению того, как блокчейн и ИИ трансформируют корпоративный ландшафт. Это эксклюзивное собрание объединяет руководителей высшего звена, новаторов и лиц, принимающих решения, для обмена идеями, стратегиями и практическими применениями блокчейна и других новых технологий в корпоративных секторах. Участники могут ожидать стимулирующих размышления докладов, экспертных панельных дискуссий и специально организованных возможностей для нетворкинга с профессионалами, продвигающими цифровые инновации в своих организациях. CATCH Forum предназначен для корпоративных лидеров, технологических стратегов и сторонников блокчейна, стремящихся понять, как эти технологии открывают новые уровни эффективности, прозрачности и доверия. Сочетая перспективные взгляды с практическими примерами, мероприятие подчеркивает, как блокчейн и ИИ переопределяют способы ведения бизнеса. Почему стоит посетить? Получите информацию от руководителей высшего звена и лиц, принимающих решения, которые продвигают цифровые инновации. Участвуйте в экспертных панельных дискуссиях и стимулирующих размышления докладах. Изучите практические применения технологий блокчейна и ИИ. Установите связи с лидерами отрасли и технологическими стратегами. Ключевые моменты Спикеры: Камаль Юссефи, Ральф Глабишниг, Кристоф Макни, Рави Де Сильва, Лина Харес, Рахул Чиллар, сочетание лидеров отрасли из The Hashgraph Association, Google DeepMind, Siemens и других. Сессии: Основные доклады, панельные дискуссии и нетворкинг-сессии. Обсуждаемые темы: Блокчейн и ИИ в корпоративном внедрении, автоматизация соответствия требованиям, ИИ в корпоративной разработке программного обеспечения и стратегии для крупномасштабного внедрения технологий. Особенности: Специально организованные возможности для нетворкинга и заключительные напитки для установления отношений. Часто задаваемые вопросы Что такое CATCH Forum 2025 Zug?CATCH Forum — это мероприятие, посвященное корпоративному внедрению технологий, в частности блокчейна и ИИ. Когда и где...
Fireblocks расширяет платежную сеть с помощью Фиат-в-Стейблкоин решений от Transak

Пост Fireblocks расширяет платежную сеть с помощью Фиат-в-Стейблкоин решений от Transak появился на BitcoinEthereumNews.com. Финтех Глобальный платежный ландшафт быстро движется в сторону блокчейн-решений, и два крупных игрока объединяют усилия для ускорения этой тенденции. Transak стал партнером по запуску новой платежной сети Fireblocks Network for Payments, предлагая учреждениям по всему миру прямой доступ к денежным переводам на основе стейблкоинов, согласно пресс-релизу, которым поделились с Coindoo. Партнерство обещает более быстрые расчеты, снижение затрат и встроенное соответствие требованиям, стремясь устранить узкие места, которые исторически замедляли внедрение стейблкоинов среди крупных финансовых игроков. Fireblocks, уже являющийся краеугольным камнем инфраструктуры цифровых активов корпоративного уровня, обработал более 10 триллионов $ в транзакциях на 120 блокчейнах. Расширяя свой охват на платежи стейблкоинами, компания позиционирует себя как центральный хаб для следующей эры цифровых финансов. Исследования отрасли подчеркивают, почему этот момент важен. Недавний отчет Coinbase Institutional прогнозирует, что рынок стейблкоинов может достичь 1,2 триллиона $ к 2028 году, по сравнению с примерно 270 миллиардами $ сегодня. Между тем, собственное исследование Fireblocks показало, что почти половина глобальных учреждений уже использует стейблкоины для платежей, а еще 41% находятся на стадии планирования. Для финтех-компаний и банков направление движения ясно: стейблкоины переходят от пилотных проектов к основной инфраструктуре. Transak, обработавший более 2 миллиардов $ в транзакциях фиат-в-крипто, добавляет важный уровень доступности к платежной сети Fireblocks. Решения компании позволяют разработчикам интегрировать конвертацию фиат-в-стейблкоин с локализованными способами оплаты, такими как карты, банковские переводы и виртуальные счета, обеспечивая при этом соответствие требованиям через KYC, AML и проверку санкций. Сервис уже поддерживает более 450 Web3 приложений и используется более чем 10 миллионами человек. Для учреждений это сотрудничество устраняет ряд давних проблем: фрагментированные интеграции, сложности соответствия требованиям и ограниченный глобальный охват. С прямым доступом через консоль Fireblocks или API, предприятия теперь могут беспрепятственно использовать инфраструктуру Transak, охватывающую более 64 стран и десятки...
