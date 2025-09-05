Лучшие Альткоины для покупки сейчас после оттока средств из BTC ETF

Пост "Лучшие Альткоины для покупки сейчас после оттоков BTC ETF" появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто Новости Оттоки BTC ETF оказывают давление на Биктоин. Аналитики выделяют XRP, SUI и MAGACOIN FINANCE как Альткоины, заслуживающие внимания в сентябре. Биктоин начал сентябрь под давлением после оттока более 750 миллионов долларов из ETF в августе. Аналитики наблюдают за дальнейшим ослаблением, что привлекло внимание к альткоинам, таким как XRP, SUI и управляемому сообществом MAGACOIN FINANCE. Эти активы набирают популярность, поскольку инвесторы ищут возможности за пределами медвежьей установки BTC. Биктоин сталкивается с давлением оттока ETF ETF Биткоина зафиксировали оттоки на общую сумму более 751 миллиона долларов в августе, что вызвало опасения относительно динамики цен в сентябре. В течение этого периода крупнейшая криптовалюта потеряла примерно 10%, что поставило под сомнение ее краткосрочный импульс. Уход институциональных инвесторов предполагает, что краткосрочные настроения могут оставаться нестабильными, несмотря на то, что долгосрочные перспективы Биткоина остаются неизменными. Оттоки ETF заставили трейдеров пересмотреть свою инвестиционную стратегию. Консолидация и отсутствие сильного тренда в цене Биткоина привели к стагнации на рынке, но это не оказало значительного влияния на импульс криптовалют и токенов с малой капитализацией. Аналитики предполагают, что ротация от BTC к определенным альткоинам может обеспечить лучшую доходность во время фазы коррекции Биткоина. 1. XRP выигрывает от полезности и рыночного интереса XRP доказал, что является одним из наиболее наблюдаемых активов в этом пространстве. Его полезность в облегчении трансграничных транзакций является еще одним фактором, способствующим его принятию, при этом Ripple также увеличивает сотрудничество во всем пространстве финансовых услуг. X Аналитики видят полезность в XRP, в то время как китайские мошенники продвигают мошенничество с XRP. Полезность, которую предоставляет XRP, помогает действовать как стабилизирующий фактор в периоды, когда спекулятивные токены испытывают резкие колебания. В последнее время XRP демонстрирует стабильный объем с интересом как со стороны розничных, так и более крупных клиентов. Это актив, который многие трейдеры рассматривают как средство хеджирования портфелей, подверженных спадам BTC. Хотя динамика цен не...