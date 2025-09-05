XRP и ETH никогда не обгонят Bitcoin, говорит Рочард
Пост XRP и ETH никогда не превзойдут Биктоин, заявляет Рошар появился на BitcoinEthereumNews.com. Утилитарный тезис против монетарного тезиса Превосходил ли когда-нибудь XRP Биктоин? Пьер Рошар, известный сторонник Биктоина, предсказал, что популярные альтернативные криптовалюты, такие как Ethereum (ETH) и Solana (SOL), не смогут превзойти короля криптовалют. Предсказание Рошара основано на противоречии между утилитарным тезисом, лежащим в основе различных альткоинов, и монетарным тезисом, стоящим за Биктоином. Утилитарный тезис против монетарного тезиса Считается, что различные альтернативные криптовалюты, включая ETH и XRP, получают свою ценность именно от полезности, которая охватывает конкретные варианты использования, предоставляемые сетями, стоящими за этими криптовалютами. Например, считается, что стоимость XRP увеличится, если токен получит большее распространение в качестве средства трансграничных платежей. Однако цена Биктоина, как утверждает Рошар, на самом деле не зависит от количества людей, использующих его для транзакций. Вместо этого его ценность происходит от децентрализации, устойчивости к цензуре, фиксированного предложения, а также различных сетевых эффектов. Рошар утверждает, что любая известная компания на самом деле будет вполне способна запустить свой собственный блокчейн и захватить варианты использования, предлагаемые альткоинами. Вам также может понравиться Как сообщает U.Today, исполнительный директор Swift Том Чах недавно поставил под сомнение готовность банков иметь дело с дополнительными расходами, связанными с использованием XRP в качестве промежуточной валюты. Превосходил ли когда-нибудь XRP Биктоин? Поддельный скриншот CoinMarketCap 2018 года часто распространяется в социальных сетях, чтобы показать, что XRP действительно свергнул Биктоин в те времена. Однако стоит отметить, что цифра в 238 миллионов $ относилась к полностью разводненной рыночной капитализации токена (что означает, что были учтены все 100 миллиардов токенов). Конечно, это крайне вводит в заблуждение, учитывая, что вышеупомянутая цифра также учитывала десятки миллиардов токенов, которые не находились в обращении. Источник: https://u.today/xrp-and-eth-will-never-flippen-bitcoin-rochard-says
BitcoinEthereumNews2025/09/05 15:15