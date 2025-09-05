Вот секретное оружие, которое помогло Ripple победить SEC

Пост «Вот секретное оружие, которое помогло Ripple победить SEC» появился на BitcoinEthereumNews.com. Судебная битва финтех-компании Ripple с Комиссией по ценным бумагам и биржам США могла зависеть не только от юридических аргументов – она также черпала силу из решительного сообщества розничных инвесторов. По словам юридического аналитика Джона Дитона, так называемая «Армия XRP» сыграла решающую роль в формировании исхода. Группа, состоящая из тысяч держателей XRP, представила в суд аффидевиты во время многолетнего дела, детализируя, как они использовали токен в повседневной жизни для платежей и транзакций, а не как спекулятивную ценную бумагу. Судья Аналиса Торрес сослалась на эти документы в своем решении 2023 года о том, что сам XRP не является ценной бумагой при торговле на публичных рынках. Для Ripple это решение стало поворотным моментом. Хотя компания была признана ответственной за определенные институциональные продажи, решение не дошло до того, чтобы назвать все продажи XRP ценными бумагами, фактически предоставив Ripple частичную победу. Дитон, который подал экспертное заключение от имени инвесторов, утверждает, что опора судьи на свидетельства сообщества доказывает влияние Армии XRP. Члены сообщества вспоминают, как они объединились вокруг общего дела, и многие инвесторы представили доказательства того, что они использовали XRP без какой-либо зависимости от Ripple как компании. «Нельзя утверждать, что люди покупали с ожиданием прибыли, связанной с Ripple, если они даже не знали о существовании Ripple», – отметил один из сторонников. Дело SEC против Ripple продолжалось почти пять лет, прежде чем обе стороны в конечном итоге отказались от своих апелляций в 2025 году. Для Армии XRP результат был больше, чем просто юридический исход – это было подтверждение их многолетней защиты токена. «Мы всегда верили, что эта борьба больше, чем XRP», – сказал один из членов. «Индустрии нужна была эта победа, и сообщество помогло этому случиться».