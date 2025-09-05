2025-10-11 суббота

Эмоциональный Лионель Месси забивает дважды в последнем домашнем отборочном матче Чемпионата мира

Эмоциональный Лионель Месси забивает дважды в последнем домашнем отборочном матче Чемпионата мира

БУЭНОС-АЙРЕС, АРГЕНТИНА – 4 СЕНТЯБРЯ: Лионель Месси из Аргентины приветствует болельщиков перед разминкой в рамках южноамериканского отборочного турнира Чемпионата мира по футболу 2026 между Аргентиной и Венесуэлой на стадионе Мас Монументаль Антонио Веспусио Либерти 4 сентября 2025 года в Буэнос-Айресе, Аргентина. (Фото: German Adrasti/Getty Images) Getty Images В эмоциональный вечер перед 80 000 болельщиков в Буэнос-Айресе Лионель Месси забил дважды в своем последнем отборочном матче Чемпионата мира на домашней арене, когда Аргентина обыграла Венесуэлу со счетом 3-0 в четверг. Восьмикратный обладатель Золотого мяча Месси открыл счет на 39-й минуте и добавил еще один гол на 80-й, в то время как Лаутаро Мартинес также отметился в протоколе на 76-й минуте. В сопровождении трех сыновей перед началом матча, 38-летний футболист был переполнен поддержкой аргентинских болельщиков на стадионе Монументаль, которые собрались, чтобы попрощаться с ним. Отец Месси, Хорхе, также присутствовал на мероприятии. "Иметь возможность закончить таким образом здесь - это то, о чем я всегда мечтал", - сказал капитан Месси, который привел Аргентину к победе на Чемпионате мира по футболу в 2022 году в Катаре. "Я пережил много всего на этом поле, как хорошего, так и не очень, но всегда радостно играть в Аргентине, перед нашими болельщиками". БУЭНОС-АЙРЕС, АРГЕНТИНА – 4 СЕНТЯБРЯ: Лионель Месси из Аргентины целует своего сына Сиро, обнимая сыновей Тьяго (справа) и Матео перед южноамериканским отборочным турниром Чемпионата мира по футболу 2026 между Аргентиной и Венесуэлой на стадионе Мас Монументаль Антонио Веспусио Либерти 4 сентября 2025 года в Буэнос-Айресе, Аргентина. (Фото: German Adrasti/Getty Images) Getty Images Месси сказал, что на протяжении многих лет он имел привязанность болельщиков Барселоны, и его мечтой было испытать то же самое в своей родной стране.
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 16:44
Биткоин доминирует, в то время как Альткоины отстают

Биткоин доминирует, в то время как Альткоины отстают

Недавние обсуждения в сфере криптовалют подчеркнули командующую позицию Биткоина над альткоинами. Пьер Рошар, активный сторонник Биткоина, подчеркнул, что уникальные характеристики Биткоина обеспечивают его доминирование на рынке, создавая значительные трудности для других цифровых валют, таких как Ethereum и XRP, в попытках обогнать его.
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 16:39
Рост цены Биткоина вызывает значительный импульс, превысив 112 000$

Рост цены Биткоина вызывает значительный импульс, превысив 112 000$

Пост Рост цены Биткоина вызывает замечательный моментум, превышающий 112 000$ появился на BitcoinEthereumNews.com. Рост цены Биткоина вызывает замечательный моментум, превышающий 112 000$ Перейти к содержанию Главная Новости криптовалют Рост цены Биткоина вызывает замечательный моментум, превышающий 112 000$ Источник: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-surge-momentum/
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 16:34
Дружественные для начинающих букмекерские платформы, принимающие криптовалюты: где делать ставки с BTC и ETH

Дружественные для начинающих букмекерские платформы, принимающие криптовалюты: где делать ставки с BTC и ETH

Ставки с использованием Bitcoin и Ethereum имеют несколько преимуществ перед традиционными фиатными методами. Во-первых, транзакции быстрее — депозиты и выводы часто обрабатываются в течение нескольких минут, по сравнению с днями в банках. Во-вторых, крипто обеспечивает конфиденциальность: многие платформы позволяют играть без предоставления документов KYC, сохраняя ваши личные данные в безопасности. В-третьих, комиссии обычно ниже, особенно для международных переводов, что делает ставки более экономичными. Наконец, крипто-ставки не имеют границ, позволяя игрокам по всему миру получать доступ к букмекерским конторам и казино без банковских ограничений. При выборе лучших платформ для ставок для начинающих, которые хотят использовать BTC и ETH, мы сосредоточились на пяти основных факторах: Простота использования: Интуитивно понятные интерфейсы, четкая навигация и дизайн, адаптированный для мобильных устройств. Быстрая регистрация: Простая регистрация с помощью кошелька или электронной почты — без сложных шагов. Поддержка криптовалют: Плавные депозиты и выводы с Bitcoin и Ethereum. Разнообразие игр: Доступ как к спортивным, так и к казино-играм, чтобы новички могли исследовать. Доверие и безопасность: Прозрачные операции, аудиты или лицензирование для спокойствия. Вот лучшие крипто-платформы для ставок для начинающих в 2025 году Платформа Поддержка BTC/ETH Без KYC Объем игр Функции, дружественные для начинающих Dexsport Да Да 10 000+ Вход через кошелёк, прозрачность данных на цепочке BC.Games Да Да* 6 000+ Вознаграждения криптовалютного крана, социальная геймификация Stake Да Частично 2 000+ Лицензированный, отполированный UX BetFury Да Да* 6 000+ …
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 16:24
Почему ставка Сальвадора на золото в размере 50M $ имеет значение для следующего движения Биткоина?

Почему ставка Сальвадора на золото в размере 50M $ имеет значение для следующего движения Биткоина?

Ключевые выводы: Сальвадор купил золото на сумму 50 миллионов долларов, первый такой шаг за 35 лет. Страна также владеет 6 283 BTC, демонстрируя двойную ставку на золото и Биткоин. Рост золота и слабость Биткоина подчеркивают новый раскол, формирующий стратегию Наиба Букеле. Сальвадор снова удивил финансовый мир своей резервной стратегией. Центральный банк страны только что купил 13 999 унций (397 кг) золота стоимостью 50 миллионов долларов. Это первая покупка золота за 35 лет. Она увеличивает золотые резервы Сальвадора более чем на 31%, доведя их примерно до 58 105 унций (1 647 кг), стоимость которых сейчас составляет около 207 миллионов долларов. Для маленькой страны это большая цифра. Это показывает, насколько серьезно правительство относится к созданию сильных резервов. Сальвадор добавляет золото наряду с Биткоином в план резервов Эта покупка золота, как сообщил Наиб Букеле, происходит не изолированно. Сальвадор уже стал известен тем, что держит Биткоин. Правительство покупает по одному Биткоину каждый день, начиная с 2022 года. Сейчас страна владеет более чем 6 283 BTC, стоимостью более 750 миллионов долларов по текущей цене Биткоина. Недавние данные показывают, что эти активы принесли более 150% прибыли с начала программы покупки. Запасы Биткоина Сальвадора в прибыли | Источник: X Только на этой неделе правительство также перевело свой Биткоин в 14 отдельных кошельков. Каждый кошелёк теперь содержит не более 500 BTC. Этот шаг был объяснен как защита от возможных квантовых угроз. Хотя квантовые компьютеры находятся еще на ранних стадиях, некоторые опасаются, что они могут взломать старые типы безопасности. Распределив Биткоин, Сальвадор сделал свои запасы более безопасными в случае будущих рисков. Но это была не единственная линия безопасности, которую выбрала страна. Теперь, с золотом и Биткоином в...
Биткоин
BTC$117,550.83-2.75%
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 16:05
Революционная веха: отчеканено 10 миллионов стейблкоинов

Революционная веха: отчеканено 10 миллионов стейблкоинов

Пост «Революционная веха: отчеканено 10 миллионов стейблкоинов» появился на BitcoinEthereumNews.com. Tron DAO USD1: Революционная веха: отчеканено 10 миллионов стейблкоинов Перейти к содержанию Главная Крипто-новости Tron DAO USD1: Революционная веха: отчеканено 10 миллионов стейблкоинов Источник: https://bitcoinworld.co.in/tron-dao-usd1-minted/
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 16:01
Улучшение взаимодействия с ИИ: выявление MCP для повышения качества пользовательского опыта

Улучшение взаимодействия с ИИ: выявление MCP для повышения качества пользовательского опыта

Caroline Bishop 05 сен, 2025 00:23 Узнайте, как MCP-выявление улучшает взаимодействие с ИИ-инструментами путем сбора недостающей информации заранее, улучшая пользовательский опыт через интуитивные и бесшовные процессы, согласно последним данным GitHub. GitHub прокладывает путь к более плавному взаимодействию между ИИ-инструментами и пользователями через внедрение выявления по Протоколу Контекста Модели (MCP). Этот подход направлен на улучшение пользовательского опыта путем сбора необходимой информации заранее, тем самым уменьшая трение и улучшая функциональность приложений, управляемых ИИ, согласно блогу GitHub. Понимание MCP-выявления По своей сути, MCP-выявление включает в себя паузу ИИ для запроса необходимых деталей от пользователей перед выполнением задачи, тем самым предотвращая опору на стандартные предположения, которые могут не соответствовать предпочтениям пользователя. Эта функциональность в настоящее время поддерживается GitHub Copilot в Visual Studio Code, хотя ее доступность может варьироваться в разных ИИ-приложениях. Проблемы внедрения Во время недавней трансляции, Крис Реддингтон из GitHub подчеркнул проблемы, с которыми столкнулись при внедрении выявления в MCP-сервере для пошаговой игры. Изначально сервер имел дублирующиеся инструменты для разных типов игр, что приводило к путанице и неправильному выбору инструментов ИИ-агентами. Решение включало консолидацию инструментов и обеспечение четких соглашений об именовании для ясного определения назначения каждого инструмента. Оптимизация взаимодействия с пользователем Усовершенствованный подход позволяет пользователям начинать игру с персонализированными настройками вместо параметров по умолчанию. Например, когда пользователь зап
BitcoinEthereumNews2025/09/05 15:42
Вот секретное оружие, которое помогло Ripple победить SEC

Вот секретное оружие, которое помогло Ripple победить SEC

Пост «Вот секретное оружие, которое помогло Ripple победить SEC» появился на BitcoinEthereumNews.com. Судебная битва финтех-компании Ripple с Комиссией по ценным бумагам и биржам США могла зависеть не только от юридических аргументов – она также черпала силу из решительного сообщества розничных инвесторов. По словам юридического аналитика Джона Дитона, так называемая «Армия XRP» сыграла решающую роль в формировании исхода. Группа, состоящая из тысяч держателей XRP, представила в суд аффидевиты во время многолетнего дела, детализируя, как они использовали токен в повседневной жизни для платежей и транзакций, а не как спекулятивную ценную бумагу. Судья Аналиса Торрес сослалась на эти документы в своем решении 2023 года о том, что сам XRP не является ценной бумагой при торговле на публичных рынках. Для Ripple это решение стало поворотным моментом. Хотя компания была признана ответственной за определенные институциональные продажи, решение не дошло до того, чтобы назвать все продажи XRP ценными бумагами, фактически предоставив Ripple частичную победу. Дитон, который подал экспертное заключение от имени инвесторов, утверждает, что опора судьи на свидетельства сообщества доказывает влияние Армии XRP. Члены сообщества вспоминают, как они объединились вокруг общего дела, и многие инвесторы представили доказательства того, что они использовали XRP без какой-либо зависимости от Ripple как компании. «Нельзя утверждать, что люди покупали с ожиданием прибыли, связанной с Ripple, если они даже не знали о существовании Ripple», – отметил один из сторонников. Дело SEC против Ripple продолжалось почти пять лет, прежде чем обе стороны в конечном итоге отказались от своих апелляций в 2025 году. Для Армии XRP результат был больше, чем просто юридический исход – это было подтверждение их многолетней защиты токена. «Мы всегда верили, что эта борьба больше, чем XRP», – сказал один из членов. «Индустрии нужна была эта победа, и сообщество помогло этому случиться». Информация, представленная в этой статье, предназначена только для информационных целей и не является финансовой, инвестиционной...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 15:35
Sora Ventures объявляет о создании первого в Азии Биткоин-фонда на 1 миллиард $

Sora Ventures объявляет о создании первого в Азии Биткоин-фонда на 1 миллиард $

Пост «Первый в Азии Биткоин-фонд на 1 миллиард долларов анонсирован Sora Ventures» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Sora Ventures запускает Биткоин-фонд на 1 миллиард долларов с вложенными 200 миллионами долларов. Фокусируется на улучшении сетей казначейства Биткоина на региональном и глобальном уровнях. Наблюдатели рынка следят за влиянием на приобретение Биткоина и его цену. Sora Ventures объявила о создании первого в Азии резервного фонда Биткоина на 1 миллиард долларов на Taipei Blockchain Week, обеспечив 200 миллионов долларов от азиатских партнеров для приобретения Биткоина в течение следующих шести месяцев. Эта инициатива может повысить рыночную значимость Биткоина в Азии, улучшая сотрудничество с региональными резервными компаниями и потенциально влияя на более широкую динамику рынка криптовалют. Смелая инициатива Sora на 1 миллиард долларов в Биткоине Sora Ventures представила планы по созданию первого в Азии резервного фонда Биткоина на 1 миллиард долларов во время Taipei Blockchain Week. Ключевые фигуры, такие как Джейсон Фанг и Элайджа Тан, возглавляют эту инициативу, стремясь поддержать казначейские компании Биткоина в регионе. 200 миллионов долларов уже вложено азиатскими инвесторами, что свидетельствует о надежной финансовой поддержке. Фонд стремится усилить синергию между существующими резервными компаниями Биткоина и потенциально расширить аналогичные усилия за пределами региона. Формируя партнерства для расширения ресурсов, Sora Ventures создает основу для нового подхода к инвестициям в Биткоин. Фонд планирует приобрести Биткоин на 1 миллиард долларов в течение следующих шести месяцев, предлагая модель, которая контрастирует с типичными корпоративными казначейскими активами BTC. Существующие резервные компании в Азии смогут извлечь выгоду из этой стратегии управления активами институционального масштаба. «Это первый раз, когда Азия увидела обязательство такого масштаба по созданию сети казначейских фирм Биткоина, с капитальным обязательством в отношении первого в Азии казначейского фонда на 1 миллиард долларов». — Люк Лю, Партнер, Sora Ventures Реакции в отрасли различны; некоторые аналитики подчеркивают потенциальное влияние фонда на ликвидность Биткоина и рыночную капитализацию. Хотя прямых заявлений от высокопоставленных лиц или регуляторов не поступало, масштаб предложения намекает на возможные изменения в рыночной динамике. Энтузиазм среди участников конференции остается высоким...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 15:34
Sora Ventures запускает первый в Азии Биткоин-фонд казначейства, планирует купить BTC на 1 миллиард $ в течение 6 месяцев

Sora Ventures запускает первый в Азии Биткоин-фонд казначейства, планирует купить BTC на 1 миллиард $ в течение 6 месяцев

Пост Sora Ventures запускает первый в Азии Казначейский фонд Биткоина, планирует купить Биткоин на 1 миллиард долларов в течение 6 месяцев появился на BitcoinEthereumNews.com. Сегодня Sora Ventures объявила о запуске первого в Азии казначейского фонда Биткоина, представленного во время Taipei Blockchain Week. Фонд, поддерживаемый обязательством в 200 миллионов долларов от партнеров и инвесторов по всему региону, стремится приобрести Биткоин на 1 миллиард долларов в течение следующих шести месяцев, согласно пресс-релизу, отправленному в Bitcoin Magazine. Этот новый фонд следует за отдельными казначейскими фирмами Биткоина, которые появились по всей Азии в последние годы — включая японскую Metaplanet (TYO:3350), гонконгскую Moon Inc. (HKG:1723), тайскую DV8 (SET:DV8) и южнокорейскую BitPlanet (KOSDAQ:049470). В то время как эти компании держат биткоин напрямую на своих балансах, казначейский фонд Sora Ventures будет действовать как центральный пул институционального капитала, предназначенный как для поддержки этих существующих фирм, так и для стимулирования создания подобных казначейств по всему миру. Удваивая ставку на ранних пионеров Биткоин-казначейства в Азии и одновременно расширяясь вовне, фонд стремится создать синергию между региональными и международными казначействами, укрепляя роль Биткоина как резервного актива на рынках. Под руководством управленческой команды Sora Ventures инициатива также привлечет новых институциональных партнеров для расширения ресурсов и сети компаний Биткоин-казначейства, работающих в Азии. Люк Лю, партнер Sora Ventures, подчеркнул уникальность инициативы, заявив: "Это первый раз, когда Азия увидела обязательство такого масштаба по созданию сети фирм Биткоин-казначейства, с капитальным обязательством в отношении первого в Азии казначейского фонда на 1 миллиард долларов". Исторически самые крупные фонды Биткоин-казначейства и корпоративное внедрение были сосредоточены на рынке США. Теперь Азия позиционирует себя как серьезный претендент на институциональные инвестиции в Биткоин. Джейсон Фанг, основатель и управляющий партнер Sora Ventures, подчеркнул этот сдвиг: "Азия была одним из самых важных рынков для развития технологии Блокчейн и Биткоина. Мы наблюдаем рост интереса...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 15:12
