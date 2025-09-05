3 монеты для покупки, поскольку основатель Cardano намекает на партнерство с XRP после Аирдропа Midnight
Пост «3 монеты для покупки, поскольку основатель Cardano намекает на партнерство с XRP после аирдропа Midnight» появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новости Криптовалюта живет за счет спекуляций, и недавние разработки партнерства XRP, о которых основатель Cardano намекнул после аирдропа Midnight, вызвали возрождение интереса инвесторов к альтернативным активам. Среди проектов, которые можно считать бенефициарами этого нового интереса на рынке, можно отметить Little Pepe (LILPEPE), Tron (TRX) и Toncoin (TON). Оба имеют разные ценностные предложения, но первоначальные показатели свидетельствуют о том, что один недавний участник может остаться в памяти инвесторов в мем-коины и энтузиастов блокчейна. Little Pepe (LILPEPE): Эволюция мемов на Layer 2 Little Pepe (LILPEPE) позиционирует себя как нечто большее, чем просто очередной мем-коин. В настоящее время на этапе 12 своей предпродажи по цене 0,0021 $, проект уже собрал 23,5 миллиона $ из целевых 25,47 миллиона $, продав более 14,8 миллиарда токенов. С запланированной ценой листинга 0,003 $, аналитики предполагают, что ранние инвесторы могут выиграть от сильного импульса предпродажи. Little Pepe, по своей сути, является блокчейном Layer 2 нового поколения, специализирующимся на мемах. В отличие от обычных мем-коинов, рост которых зависит от настроения сообщества, LILPEPE сочетает культуру мемов с высокопроизводительными возможностями, обеспечивая сверхнизкие комиссии за транзакции и финализацию, высокую скорость и отличную безопасность благодаря этой уникальной комбинации. Его дорожная карта, разделенная на Беременность, Рождение и Рост, предполагает общественный подход к листингу на биржах, росту экосистемы и в конечном итоге осведомленности рынка. Токеномика структурирована для укрепления стабильности и вознаграждения держателей: 10% ликвидности для обеспечения торговли на биржах, 26,5% распределения предпродажи для ранних верующих, 30% резервов цепи для силы экосистемы, 13,5% стейкинга и вознаграждений для стимулирования сообщества, 10% маркетинга, 10% распределения DEX и 0% налога на транзакции. Что делает LILPEPE уникальным, так это единственная в мире ориентированная на мемы цепь Layer 2, оснащенная Launchpad для мемов и защитой от снайпер-ботов для обеспечения справедливой торговли. При поддержке анонимных экспертов с доказанным опытом поддержки топовых мем-коинов,...
