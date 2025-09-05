ИИ устанавливает дату, когда акции Palantir достигнут 300 $

Пост ИИ назначает дату, когда акции Palantir достигнут 300 долларов появился на BitcoinEthereumNews.com. Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) стремительно стала одним из выдающихся исполнителей в S&P 500 и более широком технологическом секторе благодаря своим достижениям в области искусственного интеллекта (ИИ). Несмотря на продолжающиеся опасения по поводу оценки, акции смогли достичь рекордных максимумов, при этом акции сейчас нацелены на отметку 200 долларов, а возможность достижения 300 долларов все еще в игре. На момент публикации PLTR торговался по цене 156 долларов, что на 0,8% выше за день, в то время как с начала года программный гигант вырос на 107%. График цены акций PLTR с начала года. Источник: Finbold Что касается потенциала акций достичь 300 долларов, Finbold обратился к модели искусственного интеллекта OpenAI ChatGPT-5, которая выделила несколько сценариев, которые, вероятно, повлияют на результат. Основы акций Palantir В данном случае, ИИ-платформа Palantir набирает обороты в обороне, здравоохранении и предприятиях, с ростом расходов на ИИ на 30-40% в год, что предлагает значительный потенциал роста. Контракт с армией США на 10 миллиардов долларов закрепляет его роль как основного оборонного подрядчика, в то время как расширение НАТО может поднять повторяющийся доход до 10-15 миллиардов долларов к 2027-2028 годам. В то же время, ChatGPT отметил, что его коммерческий сегмент также растет, с доходами в США, выросшими на 93% в годовом исчислении, и на пути к превышению государственных продаж к 2026 году. Энтузиазм инвесторов дополнительно поддерживает ралли, при этом позиционирование Palantir в области ИИ привлекает премии, подобные Tesla, поскольку оценки опережают фундаментальные показатели. Однако проблемы остаются. Акции торгуются почти в 90 раз выше продаж, оставляя мало места для замедления роста. Компенсация на основе акций продолжает оказывать давление на прибыль, в то время как зависимость от государственных контрактов подвергает компанию геополитическим и регуляторным рискам. Временная шкала акций PLTR до 300 долларов На этом фоне, Управляемый ИИ моделирование обрисовало три потенциальных пути. В агрессивном сценарии, где мания ИИ отражает всплеск Dot-com конца 1990-х годов, Palantir может достичь 300 долларов уже к 2026 или 2027 году. Более умеренный прогноз, со стабильным внедрением ИИ и стабилизирующимися оценками,...