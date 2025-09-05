2025-10-11 суббота

Нефть движется к первой недельной потере за три недели на фоне растущих опасений по поводу предложения, а золото продолжает расти

Нефть движется к первой недельной потере за три недели на фоне растущих опасений по поводу предложения, а золото продолжает расти

Пост «Нефть движется к первой недельной потере за три недели на фоне растущих опасений по поводу предложения, а золото продолжает расти» появился на BitcoinEthereumNews.com. Цены на нефть снова упали в пятницу. Это уже третий день подряд. И теперь, впервые за три недели, рынок столкнулся с явной недельной потерей. Нефть марки Brent упала на 0,35 долларов до 66,64 долларов за баррель к 08:10 по Гринвичу. Американская West Texas Intermediate снизилась на 0,33 долларов до 63,15 долларов. Каждая упала на 0,5% за день. За неделю Brent снизилась на 2,2%, а WTI упала на 1,3%. Потери последовали за новостями о том, что запасы сырой нефти в США выросли на 2,4 миллиона баррелей на прошлой неделе. Аналитики прогнозировали снижение. Это неожиданное увеличение запасов вызвало новые опасения по поводу замедления спроса. В то же время ожидания предложения становятся все громче. ОПЕК+, в который входят Россия и Саудовская Аравия, планирует встретиться в воскресенье. Восемь членов сейчас обсуждают увеличение добычи. ОПЕК+ планирует свежее предложение раньше графика ОПЕК+ уже контролирует почти половину мировой добычи нефти. Теперь они думают о прекращении второго уровня сокращений поставок более чем на год раньше. Предлагаемое увеличение составляет 1,65 миллиона баррелей в день, что равно 1,6% мирового спроса. Это большой шаг, который наводнит рынок большим количеством баррелей в то время, когда спрос выглядит слабым. «Появляется все больше историй и признаков будущего, где проблемы с поставками сырья вряд ли будут проблемой», — сказал Джон Эванс из PVM, брокерской компании. Перевод: нет недостатка в поступающей нефти. По словам аналитиков BMI, сила нижнего сегмента помогала поддерживать цены, но они предупредили, что эта поддержка может исчезнуть. Маржа переработки может ослабнуть, поскольку нефтепереработчики начинают техническое обслуживание, а мировой спрос замедляется в ближайшие месяцы. Между тем, Дональд Трамп взбудоражил ситуацию в четверг. По словам официального представителя Белого дома, бывший президент США призвал европейских лидеров прекратить покупать российскую нефть. Такое политическое вмешательство всегда добавляет риска. Любое сокращение российского экспорта или даже просто...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 17:41
Потрясающий успех во втором квартале с добытыми 1 404 BTC!

Потрясающий успех во втором квартале с добытыми 1 404 BTC!

Пост Поразительный успех во втором квартале с добытыми 1 404 BTC! появился на BitcoinEthereumNews.com. Cango BTC Майнинг: Поразительный успех во втором квартале с добытыми 1 404 BTC!
BitcoinEthereumNews2025/09/05 17:37
ALL4 Mining запускает бесплатный облачный майнинг для держателей BTC, XRP и DOGE

ALL4 Mining запускает бесплатный облачный майнинг для держателей BTC, XRP и DOGE

Пост ALL4 Mining запускает бесплатный Облачный майнинг для держателей BTC, XRP и DOGE появился на BitcoinEthereumNews.com. В 2025 году заработок криптовалют больше не требует инвестиций в дорогостоящее оборудование или освоения специализированной терминологии. Облачный майнинг стал удобной альтернативой, привлекая большое количество новых пользователей, стремящихся легко получать прибыль от таких криптовалют, как Биктоин, Dogecoin и XRP, без необходимости преодолевать распространенные препятствия. Вместо настройки оборудования дома, майнеры могут использовать удаленные ресурсы для майнинга – даже новички в области криптовалют могут автоматически получать прибыль. Майнинг-платформа ALL4 Mining позволяет инвесторам получать прибыль независимо от рыночных тенденций непрерывно. Новичкам нужен только мобильный телефон, бесплатная регистрация аккаунта, запуск майнинга в несколько кликов и заработок в реальной криптовалюте. Выберите ALL4 Mining, чтобы сделать ваш путь майнинга проще Ниже приведены семь преимуществ платформы ALL4 Mining, которые помогут инвесторам плавно начать свой путь майнинга. 1. Ежедневные расчеты, четкий и прозрачный доход ALL4 Mining обеспечивает эффективный доход для всех пользователей. Система автоматически производит расчеты без каких-либо скрытых комиссий. Каждая копейка, которую вы инвестируете, видна и поддается расчету. 2. Не требуется инвестиций в оборудование, беззаботный майнинг Нет необходимости инвестировать в дорогостоящее оборудование, а также беспокоиться о техническом обслуживании и технических проблемах. ALL4 Mining имеет профессиональный центр обработки данных для управления процессом майнинга за вас, позволяя вам легко наслаждаться результатами майнинга. 3. Простая операция, отличный опыт Оснащен интуитивно понятной и простой в использовании Страницей действий, независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным игроком, вы можете легко начать. Поддержка Мобильного приложения позволяет контролировать статус майнинга и динамику доходов в любое время и в любом месте. 4. Чрезвычайно низкий порог, зарегистрируйтесь, чтобы начать майнинг Зарегистрируйтесь, чтобы получить вознаграждение для новичков в размере 15 $, которое можно использовать для покупки контракта на вход в систему и ежедневно бесплатно зарабатывать доход в размере 0,6 $. 5. Механизм реферальных вознаграждений создает пассивный доход Рекомендуйте друзьям участвовать в майнинге, и...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 17:30
Биткоин стремится к новым высотам

Биткоин стремится к новым высотам

Пост "Биктоин стремится к новым высотам" появился на BitcoinEthereumNews.com. 5 сентября 2025 года Биктоин, ведущая криптовалюта по рыночной капитализации, продемонстрировал восходящий тренд, в настоящее время торгуясь примерно по 112 800 $. Это движение направляет внимание инвесторов на значительный порог в 113 000 $, уровень, считающийся решающим в определении будущей ценовой траектории и технического прогноза Биткоина. Продолжение чтения: Биктоин стремится к новым высотам Источник: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-aims-for-new-heights
BitcoinEthereumNews2025/09/05 17:19
Strategy Inc. готовится к включению в S&P 500 после роста Биткоина

Strategy Inc. готовится к включению в S&P 500 после роста Биткоина

Пост Strategy Inc. готовится войти в S&P 500 после роста Биктоина появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Ключевой момент 1 Ключевой момент 2 Ключевой момент 3 Strategy Inc. под руководством Майкла Сейлора готовится войти в S&P 500 после значительной прибыли, связанной с Биктоином, что является важной вехой в корпоративном принятии цифровых активов. Это потенциальное включение подчеркивает растущий институциональный интерес к Биктоину, потенциально повышая его легитимность и влияя на динамику рынка через расширенное воздействие на инвесторов. Strategy Inc. присоединяется к гонке S&P 500 с помощью Биктоина Майкл Сейлор сообщил о нереализованной прибыли от Биктоина в размере 14 миллиардов долларов, что продвигает компанию к потенциальному включению в S&P 500. С 2020 года Сейлор направил компанию в сторону Биктоина, владея 636 505 BTC, что является крупнейшим корпоративным запасом. Фокус компании на Биктоине повысил её прибыльность, соответствуя требованиям S&P согласно новым стандартам бухгалтерского учета США. Потенциальное включение в S&P 500 является значительной вехой, вероятно увеличивая институциональные инвестиции в Биктоин, поскольку пассивные индексные фонды могут приобрести акции на сумму 16 миллиардов долларов. Это развитие свидетельствует о растущем принятии Биктоина в традиционных финансах. Рыночный капитал Strategy Inc. сейчас составляет 22,7 миллиарда долларов, что выше, чем в предыдущих отчетах. "Биктоин - это решение. Всё остальное - отвлечение." — Майкл Сейлор Несмотря на отсутствие официальных заявлений от Сейлора или Strategy Inc. по этому поводу, криптосообщество внимательно следит. Рыночные аналитики размышляют об институциональных ответах, отмечая, что подобные прошлые события повысили как ликвидность, так и спрос на активы. На данный момент нет подтвержденных прямых цитат от Сейлора относительно S&P 500. Рост цены Биктоина стимулирует институциональный интерес Знаете ли вы? Strategy Inc. может создать прецедент как первая компания, использующая в основном Биктоин для квалификации в S&P 500, подчеркивая развивающуюся роль криптовалюты в корпоративных финансах. Согласно CoinMarketCap, Биктоин (BTC) оценивается в 112 495,18 долларов с рыночным капиталом в 2,24 триллиона долларов, доминируя на 58,02% рынка. Объем торгов достиг 67,52 миллиарда долларов, изменение на 16,49%. За последние 90 дней Биктоин вырос на 7,18%. Оборотное предложение составляет 19,91 миллиона...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 17:08
3 монеты для покупки, поскольку основатель Cardano намекает на партнерство с XRP после Аирдропа Midnight

3 монеты для покупки, поскольку основатель Cardano намекает на партнерство с XRP после Аирдропа Midnight

Пост «3 монеты для покупки, поскольку основатель Cardano намекает на партнерство с XRP после аирдропа Midnight» появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новости Криптовалюта живет за счет спекуляций, и недавние разработки партнерства XRP, о которых основатель Cardano намекнул после аирдропа Midnight, вызвали возрождение интереса инвесторов к альтернативным активам. Среди проектов, которые можно считать бенефициарами этого нового интереса на рынке, можно отметить Little Pepe (LILPEPE), Tron (TRX) и Toncoin (TON). Оба имеют разные ценностные предложения, но первоначальные показатели свидетельствуют о том, что один недавний участник может остаться в памяти инвесторов в мем-коины и энтузиастов блокчейна. Little Pepe (LILPEPE): Эволюция мемов на Layer 2 Little Pepe (LILPEPE) позиционирует себя как нечто большее, чем просто очередной мем-коин. В настоящее время на этапе 12 своей предпродажи по цене 0,0021 $, проект уже собрал 23,5 миллиона $ из целевых 25,47 миллиона $, продав более 14,8 миллиарда токенов. С запланированной ценой листинга 0,003 $, аналитики предполагают, что ранние инвесторы могут выиграть от сильного импульса предпродажи. Little Pepe, по своей сути, является блокчейном Layer 2 нового поколения, специализирующимся на мемах. В отличие от обычных мем-коинов, рост которых зависит от настроения сообщества, LILPEPE сочетает культуру мемов с высокопроизводительными возможностями, обеспечивая сверхнизкие комиссии за транзакции и финализацию, высокую скорость и отличную безопасность благодаря этой уникальной комбинации. Его дорожная карта, разделенная на Беременность, Рождение и Рост, предполагает общественный подход к листингу на биржах, росту экосистемы и в конечном итоге осведомленности рынка. Токеномика структурирована для укрепления стабильности и вознаграждения держателей: 10% ликвидности для обеспечения торговли на биржах, 26,5% распределения предпродажи для ранних верующих, 30% резервов цепи для силы экосистемы, 13,5% стейкинга и вознаграждений для стимулирования сообщества, 10% маркетинга, 10% распределения DEX и 0% налога на транзакции. Что делает LILPEPE уникальным, так это единственная в мире ориентированная на мемы цепь Layer 2, оснащенная Launchpad для мемов и защитой от снайпер-ботов для обеспечения справедливой торговли. При поддержке анонимных экспертов с доказанным опытом поддержки топовых мем-коинов,...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 17:06
Биткоин Hyper Почти до 14M $: Следующая Крипто с Ростом в 1000 раз?

Биткоин Hyper Почти до 14M $: Следующая Крипто с Ростом в 1000 раз?

Пост Bitcoin Hyper почти достиг 14M $: Следующая криптовалюта, которая вырастет в 1000 раз? появился на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Hyper почти достиг 14M $: Следующая криптовалюта, которая вырастет в 1000 раз? Как крипто-писатель, обязанности Богдана разделены между исследованием и написанием статей, а также развлечением команды своим юмором на грани политкорректности, начинающий Билл Бёрр, если хотите. Благодаря своему 12+ летнему опыту написания в столь же многих областях, включая технологии, кибербезопасность, моделирование, фитнес, крипто и другие темы, которые не следует называть, он стал настоящим активом для команды. В то время как его должность старшего писателя в PrivacyAffairs научила его ценным урокам о силе самоуправления, вся его писательская карьера была и остается упражнением в самосовершенствовании. Теперь он готов погрузиться в криптовалюту и научить людей, как взять под контроль свои деньги в блокчейне. С фиатом как вечно обесценивающейся валютой, Биктоин и альткоины кажутся наиболее подходящей альтернативой для Богдана. Самым большим профессиональным достижением Богдана, помимо получения должности главного писателя для Bitcoinist, был его 5-летний опыт работы менеджером по написанию в Blackwood Productions, где он координировал команду из четырех писателей. В течение этого времени он узнал ценность командной работы и создания рабочей среды, которая порождает эффективность, позитив и дружбу.
BitcoinEthereumNews2025/09/05 17:02
GKN Aerospace переносит 3D-печать деталей двигателей из Швеции в США

GKN Aerospace переносит 3D-печать деталей двигателей из Швеции в США

Пост GKN Aerospace переносит 3D-печать деталей двигателей из Швеции в США появился на BitcoinEthereumNews.com. Инженерная и производственная команда GKN Aerospace с компонентом крепежного кольца корпуса вентилятора, изготовленным с помощью 3D-печати, для двигателей Pratt & Whitney GTF. GKN Aerospace GKN Aerospace расширяет свое предприятие в Ньюингтоне, штат Коннектикут, чтобы перенести производство своего инновационного компонента реактивного двигателя, изготовленного с помощью 3D-печати. В центре расширения находится крепежное кольцо корпуса вентилятора - сложная высокопрочная деталь, являющаяся основой двигателей Pratt & Whitney GTF, которые устанавливаются на некоторых из самых современных пассажирских самолетов мира, включая Airbus A220 и Embraer E195-E2. В настоящее время детали печатаются на 3D-принтере в Швеции и проходят механическую обработку в США. Существующее предприятие в США будет поддерживать полное серийное производство деталей к концу этого года, а расширенные аддитивные операции, как ожидается, начнутся в 2027 году, согласно GKN. Перенос полного производства в США "также поможет укрепить глобальные цепочки поставок, предлагая альтернативный метод производства", - говорится в сообщении компании. GKN получила средства через государственную Инициативу стратегической цепочки поставок стоимостью 25 миллионов долларов. Губернатор Коннектикута Нед Ламонт выступает на церемонии закладки фундамента расширения предприятия GKN Aerospace в Ньюингтоне, штат Коннектикут. GKN Aerospace Кольцо является крупнейшим критически важным для полета компонентом, изготовленным с помощью 3D-печати - или аддитивного производства - когда-либо получившим сертификацию FAA. Вместо того чтобы вырезать деталь из большого блока металла и тратить излишки, запатентованный процесс GKN создает деталь слой за слоем. GKN Aerospace ожидает, что ее запатентованный процесс 3D-печати металла, после выхода на полную мощность, сократит потребление материалов на 70% по сравнению с традиционным производством, одновременно сокращая сроки выполнения заказа с девяти месяцев до всего лишь четырех недель. "Это расширение в Коннектикуте является важной вехой для GKN Aerospace и нашей программы крепежных колец корпуса вентилятора", - говорит Йоаким Андерссон, президент подразделения двигателей GKN Aerospace. "С программой FCMR в промышленном масштабе мы доказываем не только техническую...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 16:35
ИИ устанавливает дату, когда акции Palantir достигнут 300 $

ИИ устанавливает дату, когда акции Palantir достигнут 300 $

Пост ИИ назначает дату, когда акции Palantir достигнут 300 долларов появился на BitcoinEthereumNews.com. Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) стремительно стала одним из выдающихся исполнителей в S&P 500 и более широком технологическом секторе благодаря своим достижениям в области искусственного интеллекта (ИИ). Несмотря на продолжающиеся опасения по поводу оценки, акции смогли достичь рекордных максимумов, при этом акции сейчас нацелены на отметку 200 долларов, а возможность достижения 300 долларов все еще в игре. На момент публикации PLTR торговался по цене 156 долларов, что на 0,8% выше за день, в то время как с начала года программный гигант вырос на 107%. График цены акций PLTR с начала года. Источник: Finbold Что касается потенциала акций достичь 300 долларов, Finbold обратился к модели искусственного интеллекта OpenAI ChatGPT-5, которая выделила несколько сценариев, которые, вероятно, повлияют на результат. Основы акций Palantir В данном случае, ИИ-платформа Palantir набирает обороты в обороне, здравоохранении и предприятиях, с ростом расходов на ИИ на 30-40% в год, что предлагает значительный потенциал роста. Контракт с армией США на 10 миллиардов долларов закрепляет его роль как основного оборонного подрядчика, в то время как расширение НАТО может поднять повторяющийся доход до 10-15 миллиардов долларов к 2027-2028 годам. В то же время, ChatGPT отметил, что его коммерческий сегмент также растет, с доходами в США, выросшими на 93% в годовом исчислении, и на пути к превышению государственных продаж к 2026 году. Энтузиазм инвесторов дополнительно поддерживает ралли, при этом позиционирование Palantir в области ИИ привлекает премии, подобные Tesla, поскольку оценки опережают фундаментальные показатели. Однако проблемы остаются. Акции торгуются почти в 90 раз выше продаж, оставляя мало места для замедления роста. Компенсация на основе акций продолжает оказывать давление на прибыль, в то время как зависимость от государственных контрактов подвергает компанию геополитическим и регуляторным рискам. Временная шкала акций PLTR до 300 долларов На этом фоне, Управляемый ИИ моделирование обрисовало три потенциальных пути. В агрессивном сценарии, где мания ИИ отражает всплеск Dot-com конца 1990-х годов, Palantir может достичь 300 долларов уже к 2026 или 2027 году. Более умеренный прогноз, со стабильным внедрением ИИ и стабилизирующимися оценками,...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 15:59
Трамп обещает тарифы на импорт полупроводников

Трамп обещает тарифы на импорт полупроводников

Пост "Трамп обещает тарифы на импорт полупроводников" появился на BitcoinEthereumNews.com. Президент Дональд Трамп заявил, что импорт полупроводников вскоре столкнется с тарифами, с возможными исключениями для компаний, таких как Apple, которые обязались значительно инвестировать в экономику США. В четверг он отметил, что компания Тима Кука должна быть в значительной степени защищена от импортных пошлин, учитывая их обещания расширить операции в США, сказав: "Тим Кук будет в довольно хорошем положении". Трамп говорит, что компании, входящие в США или делающие дополнительные инвестиции, будут освобождены Во время ужина в Белом доме с избранной группой руководителей ведущих технологических компаний, включая Кука, президент обратился к журналистам. Он прокомментировал, ссылаясь на чипы и полупроводники: "Мы введем тариф очень скоро. Вы, вероятно, слышите, что мы введем довольно существенный тариф, не такой высокий, но довольно существенный тариф". Однако он уточнил, что предприятия, выходящие на рынок США или расширяющие свое присутствие, будут освобождены от импортных пошлин. Ранее в прошлом месяце американский президент объявил, что они введут 100% тариф на импорт полупроводников, и даже тогда все еще обещал освободить Apple, учитывая ее дополнительное обязательство по инвестициям в размере 100 миллиардов долларов. В целом, технологический гигант намерен направить 600 миллиардов долларов в отечественное производство в течение следующих четырех лет. Более того, он утверждал, что принесет большую долю своей цепочки поставок и высокотехнологичного производства в Соединенные Штаты в рамках своей Американской производственной программы (AMP), сотрудничая с такими фирмами, как Corning, Applied Materials и Texas Instruments. Также было объявлено, что Corning выделит целый завод в Кентукки для производства стекла Apple и увеличит численность персонала на объекте на 50%. Тем не менее, Трамп заявил, что фирмы, делающие сопоставимые инвестиционные обязательства с Apple, избегут тарифов на чипы, хотя отдельный сбор все еще будет нацелен на электронные продукты, которые зависят от полупроводников. Он также ранее выдвигал идею установления тарифов более 100%, с потенциальными уровнями такими высокими...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 15:59
