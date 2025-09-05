Биткоин (BTC) в составе более широкой стратегии казначейства: Figma
Пост «Холдинги Bitcoin (BTC) как часть более широкой стратегии казначейства: Figma» появился на BitcoinEthereumNews.com. Компания Figma (FIG), разрабатывающая программное обеспечение для совместного дизайна, увеличила свои холдинги Биктоин BTC$112 263,82 до 91 миллиона долларов во втором квартале этого года, как сообщила компания в среду во время телефонной конференции по доходам. Этот шаг, раскрытый финансовым директором Правиром Мелвани, является частью более крупной денежной позиции в 1,6 миллиарда долларов. «В рамках 1,6 миллиарда долларов мы также держали примерно 91 миллион долларов в нашем биржевом фонде Биктоин», — сказал Мелвани. Figma, которая стала публичной на Нью-Йоркской фондовой бирже в июле, пережила несколько насыщенных событиями лет. Запланированное приобретение Adobe за 20 миллиардов долларов сорвалось в 2023 году после того, как регуляторы выразили антимонопольные опасения. С тех пор компания продолжала расширять свою клиентскую базу, которая включает 95% компаний из списка Fortune 500. В отличие от некоторых фирм, которые обратились к холдингам Биктоин как к последней попытке заинтересовать инвесторов или отойти от снижающегося основного бизнеса, подход Figma кажется более консервативным. «Мы не пытаемся быть Майклом Сейлором», — сказал генеральный директор Дилан Филд CNBC, ссылаясь на соучредителя MicroStrategy, известного тем, что превратил свою ранее сонную софтверную компанию в крупного держателя Биктоин. «Это не компания по удержанию Биктоин. Это дизайнерская компания, но я думаю, что для него есть место в балансе и как часть диверсифицированной стратегии казначейства». Ни увеличение воздействия Биктоин, ни доходы, превзошедшие ожидания, не повысили настроения инвесторов, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Несмотря на превышение ожиданий по доходам, акции Figma упали на 18% в четверг, закрывшись на уровне 55,96 долларов. Это остается выше цены IPO, но примерно на 50% ниже пикового значения в день IPO. Тихое добавление Биктоин в казначейство Figma добавляет еще одно имя в список публичных компаний, экспериментирующих с цифровыми активами как частью своей финансовой инфраструктуры — но без зрелищности или евангелизма, часто связанных с этим шагом. Пока что Биктоин остается небольшой частью...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 18:27