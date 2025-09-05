Предпродажа Bitcoin Hyper превысила 14 млн $ после массового притока инвесторов

Пост «Предпродажа Bitcoin Hyper превысила 14 миллионов долларов после массового притока инвесторов» появился на BitcoinEthereumNews.com. Предпродажа Bitcoin Hyper ($HYPER) преодолела отметку в 14 миллионов долларов после всплеска числа инвесторов. Предпродажа должна стать одной из самых быстрорастущих предпродаж 2025 года, со стейкинг пулом более 670 миллионов токенов. Bitcoin Hyper ($HYPER) — это официальное обновление второго уровня Биктоина, которое обещает снять ограничение производительности Биктоина, в настоящее время ограниченное 7 транзакциями в секунду (TPS). Цель — обеспечить более быстрые транзакции со временем подтверждения в секундах вместо часов. Это устранит систему приоритетов на основе комиссий, которая в настоящее время подтверждает более крупные транзакции с более высокими комиссиями быстрее, в то время как меньшие могут занимать часы. Это также значительно снизит он-чейн комиссии. Недавний всплеск привлеченных средств происходит как раз тогда, когда предпродажа приближается к целевому завершению в 4 квартале 2025 года. В чем проблема Биктоина? Основная проблема Биктоина — это ограничение TPS, занимающее 27-е место в списке блокчейнов с самым высоким TPS. Это ужасно, учитывая, что Solana занимает второе место в списке с TPS до 1 000, а Ethereum — 17-е с 20 TPS. Но что такое TPS и почему это важно? Представьте пиццерию с семью работниками. Эти семь работников доставят семь пицц за 20-30 минут. Но заказ 30 пицц займет у них два часа для выполнения заказа. Тот же принцип применяется к сети Биктоин, которая может обрабатывать только до семи транзакций в секунду. Закажите слишком много пицц, и сеть забивается, значительно увеличивая время подтверждения и вызывая перегрузку и даже сбои завершения. Проблема в том, что сеть Биктоин обрабатывает только один блок каждые 10 минут. По этой причине транзакции попадают в очередь, и блокчейн подтверждает их по порядку, основываясь на их комиссиях: те, у которых самые высокие комиссии, проходят первыми. Bitcoin Hyper — не единственное обновление, нацеленное на эту конкретную проблему. Сеть Lightning появилась первой, но потерпела неудачу...