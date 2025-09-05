2025-10-11 суббота

Крипто ETF теряют 394 миллиона $ на фоне оттока средств из фондов Биткоина и Эфира

Крипто ETF теряют 394 миллиона $ на фоне оттока средств из фондов Биткоина и Эфира

ETF Биткоина потеряли 227 миллионов долларов, а ETF эфира зафиксировали четвертый день подряд оттока в размере 167 миллионов долларов 4 сентября, в результате чего общее снятие составило почти 400 миллионов долларов. Биткоин теряет 227 миллионов долларов, а Эфир отмечает четвертый день снятия Импульс, который двигал криптовалютные биржевые фонды (ETF) в начале этой недели, прервался. Инвесторы вывели почти [...]
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 19:36
Анализ потенциального сжатия шортов BTC

Анализ потенциального сжатия шортов BTC

Неизбежный рост Bitcoin: Анализ потенциального шортового сжатия BTC
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 18:58
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 18:44
Фонд Jito вызывает восторг масштабным обновлением JTO

Фонд Jito вызывает восторг масштабным обновлением JTO

Альткоины Экосистема Jito вступает в новую фазу, поскольку фонд запускает несколько инициатив, направленных на повышение долгосрочной стоимости токена JTO. Эти шаги включают завершенный выкуп на 1 миллион долларов, повышение комиссии, одобренное управлением, и новые усилия по улучшению прозрачности и вовлечению сообщества. Первый выкуп завершен За последние 10 дней Jito выполнил свой первый выкуп JTO на общую сумму 1 миллион долларов. Операция проводилась в четыре этапа с использованием стратегии TWAP, с планами сохранить этот подход на данный момент. В перспективе фонд раскрыл, что разрабатывает системы аукционного типа, которые позволят автоматически захватывать стоимость в рамках протокола. Управление переходит к JIP-24 Одно из наиболее значимых изменений исходит от одобрения сообществом JIP-24, предложения, которое повышает комиссию, собираемую с Jito Block Engine, до 6%. Ожидается, что эта корректировка значительно увеличит приток средств в казначейство DAO, обеспечивая большую финансовую поддержку проекта и потенциально повышая полезность токена и его ценностное предложение. Укрепление экосистемы Помимо прямой экономики токенов, Jito Foundation также запустил специальный экономический хаб JTO. Этот новый портал предназначен для того, чтобы дать держателям токенов более четкое представление о том, как стоимость распределяется и управляется в экосистеме. Кроме того, фонд подтвердил, что проведет первую конференцию держателей JTO 24 сентября, что является усилием по приближению сообщества к долгосрочному видению протокола. Что это значит для JTO В совокупности эти обновления отражают экосистему, стремящуюся к зрелости как в финансовом, так и в организационном плане. Сочетая рост казначейства с новыми инструментами коммуникации и мероприятиями сообщества, Jito сигнализирует о своей приверженности сделать JTO больше, чем просто токен управления — он позиционирует его как центральный столп устойчивости сети.
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 18:32
Биткоин (BTC) в составе более широкой стратегии казначейства: Figma

Биткоин (BTC) в составе более широкой стратегии казначейства: Figma

Компания Figma (FIG), разрабатывающая программное обеспечение для совместного дизайна, увеличила свои холдинги Биктоин BTC до 91 миллиона долларов во втором квартале этого года, как сообщила компания в среду во время телефонной конференции по доходам. Этот шаг, раскрытый финансовым директором Правиром Мелвани, является частью более крупной денежной позиции в 1,6 миллиарда долларов. «В рамках 1,6 миллиарда долларов мы также держали примерно 91 миллион долларов в нашем биржевом фонде Биктоин», — сказал Мелвани. Figma, которая стала публичной на Нью-Йоркской фондовой бирже в июле, пережила несколько насыщенных событиями лет. Запланированное приобретение Adobe за 20 миллиардов долларов сорвалось в 2023 году после того, как регуляторы выразили антимонопольные опасения. С тех пор компания продолжала расширять свою клиентскую базу, которая включает 95% компаний из списка Fortune 500. В отличие от некоторых фирм, которые обратились к холдингам Биктоин как к последней попытке заинтересовать инвесторов или отойти от снижающегося основного бизнеса, подход Figma кажется более консервативным. «Мы не пытаемся быть Майклом Сейлором», — сказал генеральный директор Дилан Филд CNBC, ссылаясь на соучредителя MicroStrategy, известного тем, что превратил свою ранее сонную софтверную компанию в крупного держателя Биктоин. «Это не компания по удержанию Биктоин. Это дизайнерская компания, но я думаю, что для него есть место в балансе и как часть диверсифицированной стратегии казначейства». Ни увеличение воздействия Биктоин, ни доходы, превзошедшие ожидания, не повысили настроения инвесторов, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Несмотря на превышение ожиданий по доходам, акции Figma упали на 18% в четверг, закрывшись на уровне 55,96 долларов. Это остается выше цены IPO, но примерно на 50% ниже пикового значения в день IPO. Тихое добавление Биктоин в казначейство Figma добавляет еще одно имя в список публичных компаний, экспериментирующих с цифровыми активами как частью своей финансовой инфраструктуры — но без зрелищности или евангелизма, часто связанных с этим шагом.
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 18:27
Почему Tether внезапно вкладывает миллионы в золотодобывающую промышленность

Почему Tether внезапно вкладывает миллионы в золотодобывающую промышленность

Вместо того, чтобы придерживаться исключительно цифровых активов, Tether начал направлять прибыль в золото, стремясь заявить о своих правах во всей отрасли - от шахт, где его добывают из земли, до роялти-компаний, финансирующих производство. Выбор времени не случаен. Цены на золото держатся вблизи исторических максимумов, и руководство Tether видит возможность расширить свое влияние. Генеральный директор Паоло Ардоино давно описывал металл как естественное дополнение к Биктоину, утверждая, что одно является основой земли, а другое представляет ее цифровую эволюцию. Растущий портфель золотых активов Ранее этим летом Tether тихо вошел в роялти-компанию Elemental Altus со сделкой на 105 миллионов долларов. Через несколько недель он добавил еще 100 миллионов долларов, когда фирма объединилась с EMX, создав новый бренд Elemental Royalty Corp. Последовательные инвестиции показывают, что Tether не просто накапливает слитки, но намерен внедриться в бизнес-модели, поддерживающие мировую торговлю золотом. Скептицизм и поддержка Реакция в мире золота была неоднозначной. Некоторые ветераны отрасли приветствуют вливание денег от криптовалютного гиганта, отмечая, что новый капитал может оживить традиционно осторожный сектор. Другие остаются настороженными, сомневаясь, есть ли у компании, основанной на стейблкоинах, опыт для навигации в высокоцикличном, капиталоемком майнинговом бизнесе. Ардоино, однако, кажется непоколебимым. Он представил золото как дополнение к Биткоину, а не как конкурента, предполагая, что долгосрочное видение Tether сочетает цифровые финансы с материальными товарами. Хеджирование между двумя мирами Эмитент стейблкоина уже владеет золотыми слитками на миллиарды долларов, хранящимися в Цюрихе. Добавление прямых долей в майнеров, переработчиков и роялти-группы может превратить Tether в редкий мост между криптоэкономикой и многовековой торговлей драгоценными металлами.
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 18:23
Может ли $GGs принести больше прибыли, чем XRP и VELO? Ведущий аналитик говорит, что Based Eggman создаст больше богатства, чем XRP

Может ли $GGs принести больше прибыли, чем XRP и VELO? Ведущий аналитик говорит, что Based Eggman создаст больше богатства, чем XRP

Криптоновости Узнайте, может ли Based Eggman ($GGs) превзойти XRP и VELO. Узнайте об этой новой предпродаже криптотокена, его экосистеме и почему аналитики считают его одной из лучших криптопредпродаж. Рынок криптовалют полон возможностей, но лишь немногим проектам удается сочетать культурную значимость и полезность. Среди текущих тенденций предпродажные криптопроекты привлекают внимание инвесторов, ищущих преимущества на ранних стадиях. Based Eggman ($GGs) вошел в это пространство, сочетая игры, мемы и интеграцию Web3. Аналитики сейчас задаются вопросом, может ли эта новая предпродажа криптотокена принести больше долгосрочной ценности, чем устоявшиеся активы, такие как XRP и VELO. Благодаря своему уникальному подходу к он-чейн развлечениям и дизайну, ориентированному на сообщество, $GGs многими рассматривается как одна из лучших криптопредпродаж 2025 года. Based Eggman ($GGs): Сила мемов с полезностью Based Eggman строит полную экосистему вокруг своего нативного токена $GGs, который служит для множества целей в играх, майнинге, ликвидности, платежах и даже в качестве комиссий за газ для смарт-контрактов. Токен также несет культурную ценность, поскольку "GGs" - широко используемый термин в онлайн-играх для выражения спортивного духа и признательности за хорошие игры. Внедряя эту конц
BitcoinEthereumNews2025/09/05 18:11
Эпидемия цифрового насилия против сирийских женщин и девочек

Эпидемия цифрового насилия против сирийских женщин и девочек

Пост «Эпидемия цифрового насилия против сирийских женщин и девушек» появился на BitcoinEthereumNews.com. Мастерская по ремонту устройств в провинции Идлиб в 2024 году, управляемая организациями Equity & Empowerment и Imran Association for Development. Equity & Empowerment Фотография казалась достаточно безобидной: на ней была изображена женщина-врач из Северо-Западной Сирии. Но что было особенно значимым для некоторых зрителей, так это то, чего на фото не было: хиджаба, покрывающего голову женщины. Фотография была размещена в интернете пользователем, использующим фейковый аккаунт. На следующий день в так называемом «убийстве чести» брат врача публично убил ее. Эта женщина стала жертвой гендерного насилия с использованием технологий (TFGBV). Этот громоздкий термин может не использоваться широко. Но большинство женщин испытали его, даже если они не воспринимали это как насилие. Большинство также не сообщали об этом. Оно настолько распространено и игнорируется, и обычно менее драматично, чем случай с сирийским врачом, что может казаться бесполезным упоминать об этом. Недавний отчет трех организаций — гуманитарной исследовательской организации ACAPS, агентства ООН по сексуальному и репродуктивному здоровью UNFPA и сети гуманитарных организаций Global Protection Cluster — показывает, насколько частым и разрушительным является это цифровое насилие в Северо-Западной Сирии. Согласно отчету, оно в основном мотивировано «финансовой и сексуальной эксплуатацией, местью, принуждением, клеветой или репутационным вредом, или просто угрозами, причинением вреда или преследованием целевого человека». «Это показывает, что TFGBV почти всегда направлено на то, чтобы вызвать серьезные последствия в реальной жизни, и его не следует недооценивать как чисто онлайн-явление». Хотя этот последний отчет фокусируется на Северо-Западной Сирии, проблема не ограничивается одним регионом или даже одной страной, говорит Диана Гарде, которая руководила Региональным офисом арабских государств UNFPA по реагированию в Сирии, прежде чем переключиться на Судан. TFGBV, вероятно, существует в любой точке мира, особенно там, где уязвимость усиливается голодом, конфликтами или бедностью в сочетании с искусственными...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 17:56
ЕЦБ продвигает цифровой евро для укрепления стратегической автономии и противодействия иностранным стейблкоинам

ЕЦБ продвигает цифровой евро для укрепления стратегической автономии и противодействия иностранным стейблкоинам

Пост ЕЦБ продвигает цифровой евро для укрепления стратегической автономии и противодействия иностранным стейблкоинам появился на BitcoinEthereumNews.com. 4 сентября 2025 года член Исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне выступил перед Европейским парламентом, выступая за цифровой евро для укрепления устойчивости платежной системы Европы и стратегической автономии. Выступая в Брюсселе, Чиполлоне подчеркнул роль цифрового евро в снижении зависимости от неевропейских поставщиков платежных услуг, которые доминируют в 66% карточных транзакций еврозоны, ссылаясь на высокие комиссии [...] Источник: https://news.bitcoin.com/ecb-pushes-digital-euro-to-enhance-strategic-autonomy-counter-foreign-stablecoins/
BitcoinEthereumNews2025/09/05 17:54
Предпродажа Bitcoin Hyper превысила 14 млн $ после массового притока инвесторов

Предпродажа Bitcoin Hyper превысила 14 млн $ после массового притока инвесторов

Пост «Предпродажа Bitcoin Hyper превысила 14 миллионов долларов после массового притока инвесторов» появился на BitcoinEthereumNews.com. Предпродажа Bitcoin Hyper ($HYPER) преодолела отметку в 14 миллионов долларов после всплеска числа инвесторов. Предпродажа должна стать одной из самых быстрорастущих предпродаж 2025 года, со стейкинг пулом более 670 миллионов токенов. Bitcoin Hyper ($HYPER) — это официальное обновление второго уровня Биктоина, которое обещает снять ограничение производительности Биктоина, в настоящее время ограниченное 7 транзакциями в секунду (TPS). Цель — обеспечить более быстрые транзакции со временем подтверждения в секундах вместо часов. Это устранит систему приоритетов на основе комиссий, которая в настоящее время подтверждает более крупные транзакции с более высокими комиссиями быстрее, в то время как меньшие могут занимать часы. Это также значительно снизит он-чейн комиссии. Недавний всплеск привлеченных средств происходит как раз тогда, когда предпродажа приближается к целевому завершению в 4 квартале 2025 года. В чем проблема Биктоина? Основная проблема Биктоина — это ограничение TPS, занимающее 27-е место в списке блокчейнов с самым высоким TPS. Это ужасно, учитывая, что Solana занимает второе место в списке с TPS до 1 000, а Ethereum — 17-е с 20 TPS. Но что такое TPS и почему это важно? Представьте пиццерию с семью работниками. Эти семь работников доставят семь пицц за 20-30 минут. Но заказ 30 пицц займет у них два часа для выполнения заказа. Тот же принцип применяется к сети Биктоин, которая может обрабатывать только до семи транзакций в секунду. Закажите слишком много пицц, и сеть забивается, значительно увеличивая время подтверждения и вызывая перегрузку и даже сбои завершения. Проблема в том, что сеть Биктоин обрабатывает только один блок каждые 10 минут. По этой причине транзакции попадают в очередь, и блокчейн подтверждает их по порядку, основываясь на их комиссиях: те, у которых самые высокие комиссии, проходят первыми. Bitcoin Hyper — не единственное обновление, нацеленное на эту конкретную проблему. Сеть Lightning появилась первой, но потерпела неудачу...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 17:48
