Выручка Apple в Индии выросла до 9 миллиардов долларов, установив новый исторический максимум

Пост «Доход Apple в Индии вырос до 9 миллиардов долларов, установив новый исторический максимум» появился на BitcoinEthereumNews.com. Apple заработала почти 9 миллиардов долларов в Индии в последнем финансовом году, установив новый личный рекорд. Деньги поступали в основном от продажи iPhone, при этом MacBook также показали хорошие результаты. По сравнению с 8 миллиардами долларов, заработанными годом ранее, это рост продаж на 13% за 12 месяцев, закончившихся в марте. Такой рост не наблюдался в других странах, где Apple продает устройства. Большая часть мира испытывает замедление спроса на смартфоны, но Индия все еще движется вперед. Несмотря на то, что Индия составляет лишь небольшую часть глобального бизнеса компании, Apple делает на нее большую ставку. Они вкладывают ресурсы в регион, ожидая, что он станет важной частью головоломки в будущем. Apple открывает больше магазинов и меняет фокус управления Apple открыла два новых физических магазина на этой неделе в Бангалоре и Пуне, добавив к своему медленному, но стабильному розничному развитию. На этом компания не останавливается. Уже есть планы открыть еще один магазин в Нойде, прямо за пределами Дели, и еще один в Мумбаи в начале следующего года. Все это часть одной и той же стратегии: получить больший контроль над своей продуктовой экосистемой и напрямую связаться с местными клиентами. В 2023 году Apple реорганизовала управление своими глобальными продажами. Индия была выделена и стала отдельным регионом. Этот шаг показывает, насколько серьезно они относятся к тому, чтобы сделать этот рынок приоритетным. В стране растет средний класс, все больше людей приобретают премиальные телефоны, и уровень доходов выше, чем раньше. По данным Таруна Патхака из Counterpoint Research, iPhone теперь составляют около 7% всех смартфонов в Индии. Apple долгое время не могла физически открыть магазины из-за строгих местных законов о поставках. Правительство раньше требовало, чтобы компании производили определенный процент своих товаров на месте перед открытием магазинов. Как только эта политика...