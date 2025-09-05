2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
American Bitcoin, поддерживаемый Трампом, завершает дебют на Nasdaq ростом на 17%

American Bitcoin, поддерживаемый Трампом, завершает дебют на Nasdaq ростом на 17%

Пост "American Биктоин, поддерживаемый Трампом, завершил дебют на Nasdaq с ростом на 17%" появился на BitcoinEthereumNews.com. American Биктоин, майнинговая компания, связанная с сыновьями президента США Дональда Трампа, Эриком и Дональдом Трампом-младшим, завершила свой первый день торгов на Nasdaq с резкими колебаниями, но все же смогла закончить на 16,75% выше, чуть более 8 долларов. Торги после закрытия основной сессии подняли акции еще на 6% до 8,50 долларов, подтверждают отчеты. Резкие колебания цен в первый день Торги открылись стремительно. Недавно ребрендинговая компания, образованная путем слияния с Gryphon Digital Mining (GRYP), подскочила до 13,21 долларов с предыдущего закрытия Gryphon в 6,90 долларов, что составило рост на 90%. Этот ранний импульс быстро рухнул, отправив акции вниз до 6,70 долларов днем, прежде чем они восстановили часть потерь. Nasdaq приостанавливал торги пять раз из-за экстремальной волатильности цен. Несмотря на беспорядочные движения, Bloomberg оценил 7,5% долю Эрика Трампа примерно в 548 миллионов долларов к концу сессии. Его состояние теперь напрямую связано с тем, как American Биктоин показывает себя на рынке. Двойная стратегия майнинга и покупки По словам Эрика Трампа, компания будет не только заниматься майнингом Биткоина, но и покупать его, когда условия будут более благоприятными. Он описал этот подход как переключение "на то, что лучше в данный момент". Существующая казна компании уже содержит 2 443 BTC, что делает ее 25-м крупнейшим запасом среди публичных компаний. При торговле Биткоином выше 112 000 долларов, эти активы стоят около 275 миллионов долларов. Эрик Трамп подчеркнул, что бизнес будет стремиться максимизировать стоимость для акционеров, балансируя между майнингом и рыночными покупками: "Мы собираемся использовать ежедневный майнинг по максимуму, но мы также можем выходить и покупать Биткоин для поддержки казны", - сказал сын президента. Политический подтекст и второе предприятие Запуск вызвал вопросы о том, получает ли American Биткоин выгоду от дружественной к криптовалютам позиции президента Трампа. Эрик Трамп отверг критику о том, что его семья напрямую получает прибыль от политических...
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/05 20:25
Поделиться
Thumzup раскрывает масштабное приобретение 3 500 установок

Thumzup раскрывает масштабное приобретение 3 500 установок

Пост Thumzup раскрывает массовый План приобретения 3 500 установок появился на BitcoinEthereumNews.com. Майнеры Dogecoin: Thumzup раскрывает массовый План приобретения 3 500 установок Перейти к содержанию Главная Крипто новости Майнеры Dogecoin: Thumzup раскрывает массовый План приобретения 3 500 установок Источник: https://bitcoinworld.co.in/thumzup-dogecoin-miners-acquisition/
BRC20.COM
COM$0.010705-4.41%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/05 19:52
Поделиться
Огромный ROI и вирусная энергия впереди

Огромный ROI и вирусная энергия впереди

Пост «Массивный ROI и вирусная энергия впереди» появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто-новости Изучите топ-9 криптовалют для покупки в сентябре 2025 года, включая Arctic Pablo Coin, GOHOME, Keyboard Cat и другие. Сентябрь 2025 года обещает быть захватывающим месяцем для инвесторов в криптовалюту. С продолжающимся ростом рынка появляется множество возможностей для значительной прибыли. Если вы хотите воспользоваться следующим большим событием в мире криптовалют, эта статья проведет вас через лучшие криптовалюты для покупки в сентябре 2025 года. Среди них мем-коины, утилитарные токены и высокопотенциальные проекты, которые могут обеспечить массивный ROI и вирусную энергию в ближайшие месяцы. В этом списке представлены Arctic Pablo Coin, GOHOME, Keyboard Cat, Tutorial, Fwog, Daddy Tate, Simon's Cat, Degen и Pudgy Penguins. Каждая из этих монет была тщательно отобрана благодаря растущему сообществу, уникальным вариантам использования и шуму, который она создает в криптопространстве. Давайте погрузимся в каждую из них и узнаем, почему они попали в этот список лучших криптовалют для покупки в сентябре 2025 года. Arctic Pablo Coin: Путь к процветанию Arctic Pablo Coin - одна из лучших криптовалют для покупки в сентябре 2025 года, и легко понять почему. Arctic Pablo - это мем-коин, не похожий ни на какой другой. Построенный вокруг мистического повествования, эта монета сочетает в себе приключения с обещанием массивного ROI. С предпродажей, которая уже собрала более 3,7 миллионов $, путешествие Arctic Pablo по ледяной местности столь же захватывающее, сколь и прибыльное. Пабло, бесстрашный исследователь, путешествует в скрытые, мифические места, открывая возможности и приключения для всех, кто присоединяется к нему. По мере того как каждое место разблокируется, чеканятся новые монеты, и цена растет, создавая чувство срочности для ранних инвесторов. С 300% бонусом на каждую покупку с использованием кода BAGS300, те, кто присоединится сейчас, смогут получить существенную прибыль...
Daddy Tate
DADDY$0.02568-5.06%
FWOG
FWOG$0.02942-8.54%
Moonveil
MORE$0.02915-15.40%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/05 19:50
Поделиться
Выручка Apple в Индии выросла до 9 миллиардов долларов, установив новый исторический максимум

Выручка Apple в Индии выросла до 9 миллиардов долларов, установив новый исторический максимум

Пост «Доход Apple в Индии вырос до 9 миллиардов долларов, установив новый исторический максимум» появился на BitcoinEthereumNews.com. Apple заработала почти 9 миллиардов долларов в Индии в последнем финансовом году, установив новый личный рекорд. Деньги поступали в основном от продажи iPhone, при этом MacBook также показали хорошие результаты. По сравнению с 8 миллиардами долларов, заработанными годом ранее, это рост продаж на 13% за 12 месяцев, закончившихся в марте. Такой рост не наблюдался в других странах, где Apple продает устройства. Большая часть мира испытывает замедление спроса на смартфоны, но Индия все еще движется вперед. Несмотря на то, что Индия составляет лишь небольшую часть глобального бизнеса компании, Apple делает на нее большую ставку. Они вкладывают ресурсы в регион, ожидая, что он станет важной частью головоломки в будущем. Apple открывает больше магазинов и меняет фокус управления Apple открыла два новых физических магазина на этой неделе в Бангалоре и Пуне, добавив к своему медленному, но стабильному розничному развитию. На этом компания не останавливается. Уже есть планы открыть еще один магазин в Нойде, прямо за пределами Дели, и еще один в Мумбаи в начале следующего года. Все это часть одной и той же стратегии: получить больший контроль над своей продуктовой экосистемой и напрямую связаться с местными клиентами. В 2023 году Apple реорганизовала управление своими глобальными продажами. Индия была выделена и стала отдельным регионом. Этот шаг показывает, насколько серьезно они относятся к тому, чтобы сделать этот рынок приоритетным. В стране растет средний класс, все больше людей приобретают премиальные телефоны, и уровень доходов выше, чем раньше. По данным Таруна Патхака из Counterpoint Research, iPhone теперь составляют около 7% всех смартфонов в Индии. Apple долгое время не могла физически открыть магазины из-за строгих местных законов о поставках. Правительство раньше требовало, чтобы компании производили определенный процент своих товаров на месте перед открытием магазинов. Как только эта политика...
Threshold
T$0.01465-3.55%
Sunrise Layer
RISE$0.009851-4.17%
Moonveil
MORE$0.02915-15.40%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/05 19:47
Поделиться
Ралли Биткоина поднимает $HYPER выше 14M $

Ралли Биткоина поднимает $HYPER выше 14M $

Пост Ралли Биткоина Поднимает $HYPER Выше 14M Появился на BitcoinEthereumNews.com. Стратегия Сейлора Готова Присоединиться к S&P 500: Ралли Биткоина Поднимает $HYPER Выше 14M Регистрация для Нашей Рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите вашу электронную почту. Как крипто-писатель, обязанности Богдана разделены между исследованием и написанием статей, а также развлечением команды своим юмором на грани политически некорректного, начинающий Билл Бёрр, если хотите. Благодаря своему 12+ летнему опыту написания в стольких же областях, включая технологии, кибербезопасность, моделирование, фитнес, крипто и другие темы-которые-не-должны-быть-названы, он стал настоящим активом для команды. В то время как его должность старшего писателя в PrivacyAffairs научила его ценным урокам о силе самоуправления, вся его писательская карьера была и остается упражнением в самосовершенствовании. Теперь он готов погрузиться в крипто и научить людей, как взять под контроль свои деньги на блокчейне. С фиатом как вечно обесценивающейся валютой, Биктоин и альткоины кажутся наиболее подходящей альтернативой для Богдана. Самым большим профессиональным достижением Богдана, помимо получения должности главного писателя для Bitcoinist, был его 5-летний опыт работы менеджером по написанию в Blackwood Productions, где он координировал команду из четырех писателей. В течение этого времени он узнал ценность командной работы и создания рабочей среды, которая порождает эффективность, позитив и дружбу. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/strategy-ready-for-sp-500-rally-pushes-hyper-to-14m/
Hyperlane
HYPER$0.24449-6.33%
READY
READY$0.045471-13.33%
BRC20.COM
COM$0.010705-4.41%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/05 19:45
Поделиться
Bitcoin До 175k долларов, ETH До 17k долларов, Затем Крах В Стиле Dot-Com: Эксперт

Bitcoin До 175k долларов, ETH До 17k долларов, Затем Крах В Стиле Dot-Com: Эксперт

Пост «Биктоин до 175k долларов, ETH до 17k долларов, а затем крах в стиле доткомов: Эксперт» появился на BitcoinEthereumNews.com. Джейк Симмонс, преданный криптожурналист, увлекается Биткоином с 2016 года, когда впервые узнал о нем. Благодаря своей обширной работе с NewsBTC.com и Bitcoinist.com, Джейк стал надежным голосом в криптосообществе, направляя как новичков, так и опытных энтузиастов к более глубокому пониманию этой динамичной области. Его миссия проста, но глубока: демистифицировать Биткоин и криптовалюты и сделать их доступными для всех. Профессиональная карьера Джейка в сфере Биткоина и криптовалют началась сразу после получения степени по информационным системам в 2017 году, и с тех пор он полностью погрузился в индустрию. Джейк присоединился к группе NewsBTC в конце 2022 года. Его образование обеспечивает ему техническую компетентность и аналитические навыки, необходимые для анализа сложных тем и представления их в понятном формате. Независимо от того, являетесь ли вы случайным читателем, интересующимся Биткоином, или инвестором, стремящимся ориентироваться в последних рыночных тенденциях, аналитика Джейка предлагает ценные перспективы, которые преодолевают разрыв между сложными технологиями и повседневным использованием. Джейк не просто репортер технологических тенденций; он твердо верит в трансформационный потенциал Биткоина по сравнению с традиционными фиатными валютами. Для него нынешняя финансовая система находится на грани хаоса, подталкиваемая бесконтрольными действиями правительства и ошибочной кейнсианской экономической политикой. Опираясь на принципы австрийской школы экономики, Джейк рассматривает Биткоин не просто как цифровой актив, а как решающий шаг к исправлению неработающей денежной системы. Его либертарианские взгляды подкрепляют его позицию, что так же, как церковь была отделена от государства, деньги тоже должны быть освобождены от государственного контроля. Для Джейка Биткоин представляет собой больше, чем просто инвестицию; это мирная революция. Он представляет будущее, где Биткоин способствует созданию устойчивой и ответственной финансовой структуры для будущих поколений. Его защита не касается оппозиции...
Moonveil
MORE$0.02915-15.40%
BRC20.COM
COM$0.010705-4.41%
MISSION
MISSION$0.00000965-4.54%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/05 19:27
Поделиться
Сундар Пичаи из Google благодарит Трампа за победу в антимонопольном деле

Сундар Пичаи из Google благодарит Трампа за победу в антимонопольном деле

Пост «Сундар Пичаи из Google благодарит Трампа за победу в антимонопольном деле» появился на BitcoinEthereumNews.com. Сундар Пичаи сказал это прямо в лицо Дональду Трампу: победа Google в антимонопольном деле во многом связана с президентским сроком Трампа. На ужине в Белом доме в четверг с другими руководителями технологических компаний Трамп посмотрел прямо на генерального директора Google и сказал: «Ну, у вас был очень хороший день вчера... Хотите рассказать о том большом дне, который у вас был вчера?» Этот «большой день» был моментом, когда Alphabet, материнская компания Google, добавила 230 миллиардов $ к своей рыночной капитализации после того, как избежала принудительного разделения по решению федерального суда, как сообщал Cryptopolitan. Антимонопольное дело, впервые возбужденное Министерством юстиции в 2020 году, обвиняло Google в незаконной монополии на рынке поиска. Судья Амит Мехта постановил на этой неделе, что хотя Google и нарушил закон, самые крайние требования Минюста не были оправданы. Это решение вызвало резкий рост цены акций Google. Сундар не спорил. «Я рад, что это закончилось», — сказал он Трампу за столом, вызвав смех у других гостей. «Это долгий процесс... Ценю, что ваша администрация вела конструктивный диалог, и мы смогли прийти к некоторому решению». Трамп просто ответил: «Верно». Google уходит с миллиардами и без серьезных ограничений Решение не было легким шлепком. Оно признало правонарушение. Но оно также отклонило более жесткие идеи Минюста, такие как принуждение Google к разделению или прекращение выплат Apple миллиардов в год за сохранение статуса поисковой системы по умолчанию на iPhone. Только эта сделка стоит миллиарды, помогая Apple и сохраняя Google на вершине пищевой цепочки. Во вторник акции Apple подскочили на 4% после закрытия торгов, явно довольные решением суда. Решение Мехты было однозначным. «Google не будет запрещено делать платежи или предлагать другие вознаграждения партнерам по дистрибуции за предварительную загрузку...
LETSTOP
STOP$0.06767-7.41%
MemeCore
M$2.04064-0.21%
Threshold
T$0.01465-3.55%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/05 19:23
Поделиться
От 0,01 $ до 1 $—Почему аналитики прогнозируют 100-кратный ROI до 2026 года

От 0,01 $ до 1 $—Почему аналитики прогнозируют 100-кратный ROI до 2026 года

Пост От 0,01 $ до 1 $—Почему Аналитики прогнозируют 100-кратный ROI до 2026 года появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто-трейдеры всегда пытаются найти следующую прорывную миссию, и многие считают, что они обнаружили ее в Ozak AI. В настоящее время на пятом этапе предпродажи OZ по цене всего 0,01 $ за токен, Ozak AI уже привлек более 2,6 миллиона $, демонстрируя эффективный ранний импульс и сильное доверие сообщества. Поскольку аналитики теперь прогнозируют, что токен может вырасти до 1 $ к 2026 году, проект представляет собой одну из самых многообещающих возможностей на сегодняшнем рынке—потенциальная доходность в 100 раз, которая заставила ожидания инвесторов взлететь. Почему Ozak AI отличается Криптопространство переполнено новыми проектами, но Ozak AI выделяется, сочетая прогнозирующий искусственный интеллект с блокчейн-технологиями. В своей основе платформа разработана для предоставления финансовых аналитических данных в реальном времени, прогнозов и оценки рисков, которые соперничают с инструментами, используемыми профессиональными хедж-фондами. Используя такие модели, как нейронные сети и ARIMA (Авторегрессионное интегрированное скользящее среднее), Ozak AI генерирует прогнозы, которые могут предоставить трейдерам преимущество на волатильных рынках. Еще более убедительной является децентрализованная инфраструктура, поддерживающая Ozak AI. Проект интегрирует EigenLayer AVS для безопасной децентрализованной валидации и Arbitrum Orbit для быстрого, масштабируемого выполнения смарт-контрактов. Эта комбинация гарантирует, что прогнозы не только точны, но и доставляются мгновенно, без задержек или рисков централизации, наблюдаемых в традиционных системах. Преимущество сети Ozak Stream Еще одной критической характеристикой является сеть Ozak Stream Network (OSN), высокоскоростной информационный канал, который соединяется с Децентрализованными сетями физической инфраструктуры (DePIN) для безопасного и распределенного хранения данных. Эта настройка позволяет платформе обрабатывать огромные объемы рыночной информации в реальном времени, обеспечивая трейдерам постоянный доступ к самым актуальным и надежным аналитическим данным. Кроме того, Ozak AI представляет настраиваемых ИИ-агентов прогнозирования (PAs), которые позволяют пользователям адаптировать модели ИИ к их конкретным стратегиям—будь то дневная торговля, долгосрочные инвестиции,...
Gearbox
GEAR$0.003693-5.59%
RealLink
REAL$0.07811-4.07%
Streamflow
STREAM$0.07946-4.24%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/05 19:20
Поделиться
Почему аналитики видят Вашингтон как ключевой катализатор

Почему аналитики видят Вашингтон как ключевой катализатор

Пост «Почему Аналитики видят Вашингтон как ключевой катализатор» появился на BitcoinEthereumNews.com. Альткоины Крипторынки не растут автоматически на фоне регулирования, но более четкие правила часто устраняют барьеры, сдерживающие внедрение. Думайте об этом не как о ракетном двигателе, а скорее как о дорожных работах: устранение выбоин, установка более четких знаков и расширение полос, чтобы более крупные игроки могли двигаться с уверенностью. Для XRP последняя политическая повестка администрации Трампа может закладывать именно такую основу. Регуляторная ясность набирает обороты Самым большим происходящим сдвигом является стремление администрации к единой нормативной базе. Недавний исполнительный указ приоритизировал координацию между агентствами США, шаг, который может уменьшить неопределенность, долгое время державшую институты в стороне. Есть ранние сигналы, что SEC и CFTC могут работать более тесно, с возможным переходом некоторых обязанностей к регулятору товарных рынков. Если хранение криптоактивов и не-ценные бумаги в конечном итоге попадут под этот зонтик, институциональные инвесторы столкнутся с меньшими юридическими рисками при взаимодействии с токенами вроде XRP. Время примечательно: только в прошлом месяце XRP оставил позади одну из своих самых насущных юридических битв с урегулированием в иске SEC. Вместе эти события могут проложить путь к более глубокой ликвидности, большему количеству листингов на биржах и снижению торговых издержек. Банки открывают двери Дизайн XRP всегда был нацелен на финансовый сектор, и политическое направление Вашингтона начинает соответствовать этому видению. Управление контролера денежного обращения дало национальным банкам явное разрешение на хранение криптоактивов, выпуск стейблкоинов и управление узлами блокчейна. Эти разъяснения позволяют финансовым учреждениям перемещать части своих трансграничных операций на распределенные реестры. Именно здесь вступают в игру встроенные функции соответствия XRP Ledger. Банки, исследующие блокчейн-рельсы, могут напрямую применять регуляторные стандарты на XRPL, не полагаясь на инструменты сторонних платформ. Если внедрение ускорится, XRP может стать основой для высокофрикционных областей трансграничных финансов...
Threshold
T$0.01465-3.55%
Union
U$0.009635+2.33%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.186-4.19%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/05 19:17
Поделиться
Моментум Ripple замедляется, поскольку цена XRP останавливается, а Layer Brett нацеливается на рост мем-рынка на 4 200% в этом месяце

Моментум Ripple замедляется, поскольку цена XRP останавливается, а Layer Brett нацеливается на рост мем-рынка на 4 200% в этом месяце

Пост «Моментум Ripple замедляется, пока цена XRP стоит на месте, а Layer Brett нацеливается на рост рынка мем-коинов на 4 200% в этом месяце» появился на BitcoinEthereumNews.com. После месяцев юридических побед и внимания СМИ, Ripple начинает терять обороты. Цена XRP держится в одном узком диапазоне в течение недель, а активность китов замедлилась. Когда-то главный претендент на прорывную доходность, XRP теперь выглядит отстающим. Тем временем, ранние покупатели переключают внимание на Layer Brett, мем-коин с высоким потенциалом роста, нацеленный на скачок в 4 200% в этом месяце — поддерживаемый технологией Ethereum Layer 2 и вирусной энергией, с которой Ripple просто не может сравниться. XRP (XRP): Хайп вокруг Ripple угасает, пока цена XRP стагнирует Долгожданный отскок Ripple, похоже, застопорился. После частичных юридических побед и возвращения на крупные биржи США многие ожидали, что цена XRP наконец взлетит. Вместо этого она едва сдвинулась с места. Даже с прочными фундаментальными показателями и нормативной ясностью, рынок не отреагировал тем объемом или волатильностью, на которые надеялись быки. Он-чейн активность подтверждает это. Крупные держатели XRP не предпринимают действий, а обычные обсуждения на форумах заметно затихли. Ripple по-прежнему имеет ценность в платежном пространстве, но ему не хватает того быстро развивающегося, управляемого сообществом хайпа, который определяет этот цикл. И в отличие от проектов Layer 2 или экосистем на основе стейкинга, XRP не предлагает новых стимулов для покупателей действовать сейчас. Нет стейкинга, нет NFT и нет нарратива, который ощущался бы срочным. Трейдеры ищут истории, в которые они могут поверить — а история Ripple не изменилась. Настроение не негативное — оно безразличное. А на таком рынке безразличие убивает моментум. Цена XRP может удерживать свои позиции, но без нового катализатора дни параболических движений могут остаться позади. Для трейдеров, гоняющихся за краткосрочной доходностью, Ripple уже не является местом, где сосредоточена энергия. Layer Brett (LBRETT): Энергия мем-коинов встречается с технологией Ethereum Layer 2 В то время как XRP выравнивается, Layer Brett активно продвигается в мем-суперцикл с рекордной предпродажей...
Threshold
T$0.01465-3.55%
Union
U$0.009635+2.33%
LooksRare
LOOKS$0.013472-1.69%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/05 19:14
Поделиться

Популярные новости

Еще

Акции Lyft, Inc. ($LYFT): Резервирует автономные роботакси Tensor, акции упали на 3,19%

Кит был ликвидирован на 247.62 WETH на платформе Aave, стоимостью примерно 1.05 миллиона $

Meta Games Coin: Проект play-to-earn сообщает о значительном росте

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов

Прогноз цены XRP в ожидании решений по ETF с 18 по 25 октября, предпродажа DeepSnitch AI собирает 337K $