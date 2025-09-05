American Bitcoin, поддерживаемый Трампом, завершает дебют на Nasdaq ростом на 17%
Пост "American Биктоин, поддерживаемый Трампом, завершил дебют на Nasdaq с ростом на 17%" появился на BitcoinEthereumNews.com. American Биктоин, майнинговая компания, связанная с сыновьями президента США Дональда Трампа, Эриком и Дональдом Трампом-младшим, завершила свой первый день торгов на Nasdaq с резкими колебаниями, но все же смогла закончить на 16,75% выше, чуть более 8 долларов. Торги после закрытия основной сессии подняли акции еще на 6% до 8,50 долларов, подтверждают отчеты.
Резкие колебания цен в первый день
Торги открылись стремительно. Недавно ребрендинговая компания, образованная путем слияния с Gryphon Digital Mining (GRYP), подскочила до 13,21 долларов с предыдущего закрытия Gryphon в 6,90 долларов, что составило рост на 90%. Этот ранний импульс быстро рухнул, отправив акции вниз до 6,70 долларов днем, прежде чем они восстановили часть потерь. Nasdaq приостанавливал торги пять раз из-за экстремальной волатильности цен. Несмотря на беспорядочные движения, Bloomberg оценил 7,5% долю Эрика Трампа примерно в 548 миллионов долларов к концу сессии. Его состояние теперь напрямую связано с тем, как American Биктоин показывает себя на рынке.
Двойная стратегия майнинга и покупки
По словам Эрика Трампа, компания будет не только заниматься майнингом Биткоина, но и покупать его, когда условия будут более благоприятными. Он описал этот подход как переключение "на то, что лучше в данный момент". Существующая казна компании уже содержит 2 443 BTC, что делает ее 25-м крупнейшим запасом среди публичных компаний. При торговле Биткоином выше 112 000 долларов, эти активы стоят около 275 миллионов долларов. Эрик Трамп подчеркнул, что бизнес будет стремиться максимизировать стоимость для акционеров, балансируя между майнингом и рыночными покупками: "Мы собираемся использовать ежедневный майнинг по максимуму, но мы также можем выходить и покупать Биткоин для поддержки казны", - сказал сын президента.
Политический подтекст и второе предприятие
Запуск вызвал вопросы о том, получает ли American Биткоин выгоду от дружественной к криптовалютам позиции президента Трампа. Эрик Трамп отверг критику о том, что его семья напрямую получает прибыль от политических...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 20:25