Прогноз Биткоина на сегодня, поскольку стратегия может быть включена в S&P 500, SEC планирует больше про-крипто правил, и другое...

Прогноз Биткоина на сегодня, поскольку стратегия может быть включена в S&P 500, SEC планирует больше про-крипто правил, и другое...

Живые гипер-обновления Биткоина сегодня: Прогноз Биткоина на сегодня: стратегия может быть включена в S&P 500, SEC планирует больше про-крипто правил и многое другое... Лия - британская журналистка со степенью бакалавра в области журналистики, медиа и коммуникаций и почти десятилетним опытом создания контента. За последние четыре года ее внимание было сосредоточено в основном на технологиях Web3, что обусловлено ее искренним энтузиазмом к децентрализации и новейшим технологическим достижениям. Она сотрудничала с ведущими крипто и NFT изданиями - Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport и NFT Lately - что позволило ей занять руководящую должность в крипто-журналистике. Будь то создание срочных новостей или подробных обзоров, она стремится привлечь своих читателей последними идеями и информацией. Ее статьи часто охватывают самые горячие криптовалюты, биржи и развивающиеся правила. В рамках своей стратегии по привлечению новичков в Web3, она объясняет даже самые сложные темы понятным и увлекательным способом. Подчеркивая свой динамичный журналистский опыт, она писала для различных секторов, включая тестирование программного обеспечения (TEST Magazine), путешествия (Travel Off Path) и музыку (Mixmag). Когда она не погружена в крипто-кроличью нору, она, вероятно, путешествует по островам (Галапагосы и Хайнань - ее любимые места). Или, возможно, рисует мелом, слушая Pixies, свою любимую группу всех времен.
BitcoinEthereumNews2025/09/05 21:31
Sora Ventures представляет первый в Азии казначейский фонд Биткоин с планом приобретения на 1 миллиард $

Sora Ventures представляет первый в Азии казначейский фонд Биткоин с планом приобретения на 1 миллиард $

Sora Ventures объявила о запуске первого в Азии Биткоин-казначейского фонда. Фонд планирует приобрести Биктоин на 1 миллиард $ в течение следующих шести месяцев. Sora Ventures запускает казначейский фонд на 1 миллиард $. Согласно BitcoinMagazine, Sora Ventures представила планы по созданию Биткоин-казначейского фонда на 1 миллиард $ во время Taipei Blockchain Week. План поддерживается обязательством партнеров на сумму 200 миллионов $. Предприятие стремится накопить эту стоимость BTC в течение шести месяцев. Недавно запущенный фонд Sora Ventures предназначен для централизации институционального капитала. Он направлен на поддержку существующих региональных казначейских фирм и стимулирование развития новых. Местные казначейства и международные рынки могут более эффективно сотрудничать благодаря этому объединенному подходу. Люк Лю, партнер Sora Ventures, описал проект как исторический рубеж. Он подчеркнул, что это первый раз, когда Азия увидела такие масштабные скоординированные усилия по созданию сети Биткоин-казначейских фирм. "Это первый в Азии казначейский фонд на 1 миллиард $", - сказал Лю, добавив, что это обязательство демонстрирует растущую региональную уверенность в Биткоине как резервном активе. Джейсон Фанг, основатель и управляющий партнер Sora Ventures, отметил, что в то время как институты в США и ЕС годами стимулировали внедрение казначейства, участие Азии оставалось фрагментированным. "Азия была одним из важнейших рынков для развития технологии блокчейн и Биткоина... Это первый раз в истории, когда институциональные деньги объединились, от местного до регионального, и теперь на глобальную сцену", - поделился он. Это основывается на растущих казначейских инициативах, особенно в США. Например, Strategy Майкла Сейлора продолжает наращивать свои Биткоин-казначейские позиции. Strategy недавно приобрела 4 048 BTC, увеличив свои общие запасы до 636 505 BTC. Компания теперь контролирует более 3% предложения токена. Внедрение Биткоин-казначейства расширяется по всей Азии...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 21:28
Биткоин, утилитарность блокчейна и как Уолл-стрит просыпается

Биткоин, утилитарность блокчейна и как Уолл-стрит просыпается

В этом выпуске CoinGeek Weekly Livestream опытный трейдер и предприниматель Кристофер Мессина присоединился к Курту Вукерту-младшему, чтобы поделиться своими взглядами на состояние технологии блокчейн, как она наконец используется правильным образом, и почему он оптимистично настроен относительно ее будущего. Кто такой Кристофер Мессина? Мессина уже был в эфире раньше, поэтому он может быть знаком некоторым зрителям. Он опытный трейдер товарных рынков с глубокими корнями в майнинговом бизнесе. Он также работал в финтехе в свое время. Помимо разведки и добычи редкоземельных металлов, он усердно работает, чтобы каждый понимал преимущества технологии блокчейн, включая то, как она может создавать неизменяемые записи, более эффективные цепочки поставок и многое другое. Он описывает себя как имеющего "аномальный" аппетит к риску, хотя считает, что большинство альткоинов обесценится до нуля. Блокчейн в основном используется для бессмыслицы Вукерт спрашивает Мессину о его мыслях о том, как технология блокчейн в основном используется для бессмыслицы. Позже в шоу Вукерт описывает это как "трагедию", но Мессина настроен оптимистично. Мессина соглашается, что большая часть этого не стоит ничего и скоро найдет свою естественную ценовую точку. Он предупреждает тех, кто торговал альткоинами и не декларировал свои прибыли, что Налоговая служба (IRS) догонит их, и они заплатят то, что должны, с процентами. Подход Мессины к любому блокчейн-проекту заключается в поиске бизнес-применения. В настоящее время он помогает реальным компаниям создавать инструменты, которые используют его для улучшения процессов и реализации повышения эффективности. Наконец, взрослые входят в комнату, говорит он. Более того, поскольку многие корпорации прошли через несколько попыток...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 21:26
Наблюдение за ценой Биткоина: Отскок Медвежьего рынка или настоящий разворот? Все взгляды на объем

Наблюдение за ценой Биткоина: Отскок Медвежьего рынка или настоящий разворот? Все взгляды на объем

Цена Биткоина держалась на уровне 112 364 $ в пятницу, с рыночной капитализацией в 2,23 триллиона $. Его 24-часовой объем торгов достиг 42,90 миллиарда $, колеблясь между 109 399 $ и 112 965 $. Биктоин остается ниже ключевого сопротивления, сигнализируя об осторожности. Тренд изменился на разных временных промежутках, но объему не хватает силы, необходимой для подтверждения макро-разворота. Более глубокий откат рынка [...]
BitcoinEthereumNews2025/09/05 21:25
Китайский биткоин-майнер Cango расширяется в США на фоне роста производства

Китайский биткоин-майнер Cango расширяется в США на фоне роста производства

Китайский майнер Биктоина Cango сообщил о резком росте производства во втором квартале 2025 года, даже несмотря на то, что более высокие расходы привели компанию к глубокому чистому убытку. В обновлении от 5 сентября компания раскрыла, что добыла 1 404,4 BTC с апреля по июнь, увеличив общее производство с момента запуска до 3 879,2 BTC. Cango сообщила, что потратила в среднем 83 091 $ на монету, без учета амортизации, в то время как общая стоимость достигла 98 636 $ после учета дополнительных расходов. Между тем, наращивание производства привело к квартальной выручке в размере 1 миллиарда юаней (139,8 миллиона $), при этом Майнинг Биктоина принес 989,4 миллиона юаней (138,1 миллиона $). Скорректированная EBITDA составила 710,1 миллиона юаней (99,1 миллиона $). Тем не менее, несмотря на сильные показатели выручки, компания зафиксировала чистый убыток в размере 2,1 миллиарда юаней (295,4 миллиона $), что является разворотом по сравнению с чистой прибылью в 86 миллионов юаней за аналогичный период прошлого года. В течение квартала китайская компания увеличила свои майнинговые мощности до 50 EH/s благодаря приобретению 18 EH/s, что помогло поднять июльское производство на 44% до 650,5 BTC по сравнению с июнем. Комментируя эти цифры, Генеральный директор Cango Пол Ю охарактеризовал квартал как поворотный момент для деятельности компании, ссылаясь на успех перехода к модели с низкой капиталоемкостью. Он сказал, что стратегия, построенная вокруг приобретения готовых к использованию майнинговых установок, а не тяжелой инфраструктуры, позволила компании быстрее масштабироваться и сохранить гибкость. Ю признал, что этот подход повышает денежные затраты на монету, но утверждал, что более низкая амортизация компенсирует разницу, сохра
BitcoinEthereumNews2025/09/05 21:05
Азия расширяет инвестиции в Биткоин при поддержке Sora Ventures

Азия расширяет инвестиции в Биткоин при поддержке Sora Ventures

Пост «Азия расширяет инвестиции в Биктоин при поддержке Sora Ventures» появился на BitcoinEthereumNews.com. Sora Ventures, известная венчурная фирма, специализирующаяся на криптовалютах и базирующаяся на Тайване, представила амбициозный план по запуску фонда в размере 1 миллиард долларов. Фонд предназначен для укрепления инвестиций в компании с казначейскими активами в Биткоине по всей Азии, с целью достичь полной суммы в течение следующих шести месяцев. Читать далее: Азия расширяет инвестиции в Биктоин при поддержке Sora Ventures Источник: https://en.bitcoinhaber.net/asia-expands-bitcoin-investments-with-sora-ventures-backing
BitcoinEthereumNews2025/09/05 21:04
Обновления цен Solana и Litecoin меркнут, поскольку Layer Brett может догнать ведущие криптовалюты к 2026 году

Обновления цен Solana и Litecoin меркнут, поскольку Layer Brett может догнать ведущие криптовалюты к 2026 году

Solana борется вблизи 204 долларов и Litecoin показывает слабый моментум, в то время как предпродажа Layer Brett по цене 0,0053 долларов набирает популярность, поскольку аналитики прогнозируют, что к 2026 году она догонит ведущие криптовалюты.
Blockchainreporter2025/09/05 20:40
Совет директоров Tesla предлагает пакет вознаграждения в размере 1 триллион $ для Маска при достижении амбициозных целей

Совет директоров Tesla предлагает пакет вознаграждения в размере 1 триллион $ для Маска при достижении амбициозных целей

Пост «Совет директоров Tesla предлагает компенсационный пакет в размере 1 триллион долларов для Маска при достижении амбициозных целей» появился на BitcoinEthereumNews.com. Основные положения Tesla представила новый компенсационный пакет для своего генерального директора Илона Маска в пятницу, который может стоить около 1 триллиона долларов, если компания достигнет определенных амбициозных целей в течение следующего десятилетия. Это решение принято через месяц после того, как совет директоров компании одобрил вознаграждение акциями для него стоимостью около 29 миллиардов долларов. Компенсационный пакет ставит перед Маском амбициозную цель увеличить рыночный капитал Tesla до 8,5 триллионов долларов к 2035 году. AFP через Getty Images Ключевые факты В заявлении компания отмечает, что «в настоящее время не имеет долгосрочной программы вознаграждения генерального директора, чтобы удержать и стимулировать Илона сосредоточить свою энергию на Tesla», и «пришло время это изменить». Чтобы получить полную компенсацию, Маску необходимо достичь амбициозной цели по увеличению рыночного капитала Tesla с нынешнего 1 триллиона долларов до 8,5 триллионов долларов в течение десятилетнего периода. Маск пока публично не комментировал этот вопрос. Это развивающаяся история. Источник: https://www.forbes.com/sites/siladityaray/2025/09/05/tesla-proposes-compensation-plan-for-musk-that-could-be-worth-as-much-as-1-trillion/
BitcoinEthereumNews2025/09/05 20:11
Hyperliquid Foundation объявляет о значительных оптимизациях спотовой торговли

Hyperliquid Foundation объявляет о значительных оптимизациях спотовой торговли

Пост Hyperliquid Foundation объявляет о крупных оптимизациях спотовой торговли появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Hyperliquid Foundation снижает комиссии за спотовую торговлю, запускает стейблкоин USDH. Снижение комиссий спот-спот для повышения ликвидности. Голосование валидаторов за выпуск кода USDH. Hyperliquid Foundation объявил об обновлении сети для улучшения спотовой торговли, снижая ставки комиссии тейкера на 80% и выпуская код торговой пары USDH через голосование валидаторов. Эти изменения направлены на увеличение ликвидности и снижение затрат, потенциально увеличивая объем торгов Hyperliquid и устанавливая новые прецеденты в соответствии и доступности децентрализованных финансов. Рынок следит за запуском USDH на фоне ожидаемого роста ликвидности Рыночные и отраслевые отклики признали ожидаемые изменения в объемах торгов. Наблюдатели отрасли внимательно следят за приближающимся голосованием валидаторов, отмечая, что результат может укрепить торговую инфраструктуру Hyperliquid. Заявления от видных деятелей остаются ограниченными, обсуждаются в основном на платформах разработчиков. Данные CoinMarketCap раскрывают текущий торговый статус Hyperliquid. По последним обновлениям, HYPE торгуется по цене 46,74 $ с рыночной капитализацией примерно 15,61 миллиардов $. Сообщается о 24-часовом объеме торгов 197,69 миллионов $, что отражает снижение на 7,64%. За последние 90 дней цены выросли на 37,50%, демонстрируя устойчивость рынка. "Ожидается, что снижение комиссий тейкера на 80% значительно улучшит торговлю на нашей платформе, стимулируя ликвидность и вовлеченность пользователей." — Hyperliquid Foundation, Официальное заявление Исторический контекст, данные о ценах и экспертные мнения Знаете ли вы? Предстоящее развертывание активов Hyperliquid без разрешений перекликается со стратегиями гигантов DeFi, таких как SushiSwap, которые расширили доступ к токенам и ликвидность в 2021 году. Исследовательский анализ Coincu предполагает потенциальное расширение ликвидности и регуляторный интерес после обновления. Значительное снижение комиссий может привести к увеличению объема торгов, привлекая при этом больше инвестиций, ориентированных на соответствие требованиям. Hyperliquid(HYPE), дневной график, скриншот на CoinMarketCap в 11:38 UTC 5 сентября 2025 года. Источник: CoinMarketCap ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего рыночного комментария и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование перед инвестированием. Источник: https://coincu.com/news/hyperliquid-spot-trading-optimization/
BitcoinEthereumNews2025/09/05 20:10
Цилиндр накопления Dogecoin готов к параболическому росту со следующей целью 3,5 $

Цилиндр накопления Dogecoin готов к параболическому росту со следующей целью 3,5 $

Пост "Цилиндр накопления Dogecoin готов к параболическому росту с целью 3,50 $" появился на BitcoinEthereumNews.com. Мем-коин Dogecoin (DOGE) показывает признаки подготовки к следующему параболическому ралли, при этом технические индикаторы указывают на потенциальный рост, который может достичь 3,50 $. Согласно анализу TradingShot, этот прогноз основан на том факте, что почти год Dogecoin поддерживается своей месячной 50-дневной скользящей средней (MA), критическом уровне, который исторически отмечал начало его основных бычьих забегов. В публикации TradingView от 4 сентября прогноз указывал на знакомую структуру "цилиндра накопления", формирующуюся снова, паттерн, который последовательно сигнализировал о переходе от дна медвежьего цикла к взрывному продвижению бычьего цикла. График анализа цены DOGE. Источник: TradingView Предыдущие циклы следовали аналогичному пути, когда после установления взлета MA50, DOGE входил в фазу параболического ралли, каждый раз достигая как минимум расширения Фибоначчи 1.618 от своего предыдущего исторического максимума. Основываясь на этой повторяющейся схеме, аналитик теперь рассматривает 1 $ как реалистичную минимальную цель для текущего цикла. Однако, если импульс выйдет за пределы исторического среднего, проекция Фибоначчи помещает уровень чрезмерного расширения Dogecoin около 3,50 $. Этот уровень соответствует тем же структурным точкам ралли, наблюдаемым в прошлых циклах, где криптовалюта превышала консервативные цели, прежде чем в конечном итоге достигнуть пика. Если бы DOGE торговался по цене 3,50 $, токен имел бы рыночную капитализацию около 543 миллиардов $, что сделало бы его второй по рейтингу криптовалютой, при условии, что Ethereum (ETH) зафиксирует минимальный рост за тот же период. Потенциальный запуск ETF для DOGE Примечательно, что внимание рынка все больше смещается в сторону Dogecoin, поскольку мем-криптовалюта приближается к возможному запуску спотового биржевого фонда (ETF), который, как ожидается, привлечет институциональный капитал в актив. В последнем развитии событий REX Shares и Osprey Funds подали заявку в SEC в соответствии с Законом об инвестиционных компаниях 1940 года, прокладывая путь для первого...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 20:08
