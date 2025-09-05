Биткоин, утилитарность блокчейна и как Уолл-стрит просыпается

В этом выпуске CoinGeek Weekly Livestream опытный трейдер и предприниматель Кристофер Мессина присоединился к Курту Вукерту-младшему, чтобы поделиться своими взглядами на состояние технологии блокчейн, как она наконец используется правильным образом, и почему он оптимистично настроен относительно ее будущего. Кто такой Кристофер Мессина? Мессина уже был в эфире раньше, поэтому он может быть знаком некоторым зрителям. Он опытный трейдер товарных рынков с глубокими корнями в майнинговом бизнесе. Он также работал в финтехе в свое время. Помимо разведки и добычи редкоземельных металлов, он усердно работает, чтобы каждый понимал преимущества технологии блокчейн, включая то, как она может создавать неизменяемые записи, более эффективные цепочки поставок и многое другое. Он описывает себя как имеющего "аномальный" аппетит к риску, хотя считает, что большинство альткоинов обесценится до нуля. Блокчейн в основном используется для бессмыслицы Вукерт спрашивает Мессину о его мыслях о том, как технология блокчейн в основном используется для бессмыслицы. Позже в шоу Вукерт описывает это как "трагедию", но Мессина настроен оптимистично. Мессина соглашается, что большая часть этого не стоит ничего и скоро найдет свою естественную ценовую точку. Он предупреждает тех, кто торговал альткоинами и не декларировал свои прибыли, что Налоговая служба (IRS) догонит их, и они заплатят то, что должны, с процентами. Подход Мессины к любому блокчейн-проекту заключается в поиске бизнес-применения. В настоящее время он помогает реальным компаниям создавать инструменты, которые используют его для улучшения процессов и реализации повышения эффективности. Наконец, взрослые входят в комнату, говорит он. Более того, поскольку многие корпорации прошли через несколько попыток...