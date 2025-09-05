Китайский биткоин-майнер Cango расширяется в США на фоне роста производства
Пост "Китайский майнер Биктоина Cango расширяется в США на фоне роста производства" появился на BitcoinEthereumNews.com. Китайский майнер Биктоина Cango сообщил о резком росте производства во втором квартале 2025 года, даже несмотря на то, что более высокие расходы привели компанию к глубокому чистому убытку. В обновлении от 5 сентября компания раскрыла, что добыла 1 404,4 BTC с апреля по июнь, увеличив общее производство с момента запуска до 3 879,2 BTC. Cango сообщила, что потратила в среднем 83 091 $ на монету, без учета амортизации, в то время как общая стоимость достигла 98 636 $ после учета дополнительных расходов. Между тем, наращивание производства привело к квартальной выручке в размере 1 миллиарда юаней (139,8 миллиона $), при этом Майнинг Биктоина принес 989,4 миллиона юаней (138,1 миллиона $). Скорректированная EBITDA составила 710,1 миллиона юаней (99,1 миллиона $). Тем не менее, несмотря на сильные показатели выручки, компания зафиксировала чистый убыток в размере 2,1 миллиарда юаней (295,4 миллиона $), что является разворотом по сравнению с чистой прибылью в 86 миллионов юаней за аналогичный период прошлого года. В течение квартала китайская компания увеличила свои майнинговые мощности до 50 EH/s благодаря приобретению 18 EH/s, что помогло поднять июльское производство на 44% до 650,5 BTC по сравнению с июнем. Комментируя эти цифры, Генеральный директор Cango Пол Ю охарактеризовал квартал как поворотный момент для деятельности компании, ссылаясь на успех перехода к модели с низкой капиталоемкостью. Он сказал, что стратегия, построенная вокруг приобретения готовых к использованию майнинговых установок, а не тяжелой инфраструктуры, позволила компании быстрее масштабироваться и сохранить гибкость. План для криптоинвесторов: 5-дневный курс по багхолдингу, инсайдерским опережениям и упущенной альфе. Отлично 😎 Ваш первый урок уже в пути. Пожалуйста, добавьте [email protected] в белый список вашей электронной почты. Ю признал, что этот подход повышает денежные затраты на монету, но утверждал, что более низкая амортизация компенсирует разницу, сохраняя общие затраты конкурентоспособными и эффективность капитала нетронутой. Расширение в США Cango также расширяет свое присутствие за пределами Китая, чтобы смягчить волатильность цен на энергию и...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 21:05