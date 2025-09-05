2025-10-11 суббота

Sora Ventures представляет Казначейский фонд Биткоина на 1 млрд долларов в Азии

Sora Ventures представляет Казначейский фонд Биткоина на 1 млрд долларов в Азии

Пост Sora Ventures представляет фонд Казначейства Биткоина на 1 миллиард долларов в Азии появился на BitcoinEthereumNews.com. Инициатива разработана для отражения моделей казначейства, ориентированных на Биткоин, которые стали популярными на Западе, с целью ускорения внедрения в корпоративных казначействах Азии. Между тем, Стратегия Майкла Сейлора приближается к потенциальному включению в индекс S&P 500, аналитики оценивают шанс вхождения в 91% с учетом рыночной капитализации в 92 миллиарда долларов, сильных доходов и массивных запасов Биткоина. Членство в S&P 500 не только повысит профиль Стратегии, но также может увеличить пассивные потоки капитала в криптовалютный сектор. Sora Ventures запускает Биткоин-фонд на 1 миллиард долларов Sora Ventures представила амбициозный план по созданию того, что она описывает как первый в Азии фонд Казначейства Биткоина на 1 миллиард долларов, что является важным шагом в региональном продвижении к корпоративному внедрению цифровых активов. Объявление было сделано основателем Джейсоном Фангом во время Недели Блокчейна в Тайбэе в пятницу, где он поделился деталями о структуре и целях фонда под лозунгом "Внедрение стратегии BTC на основные азиатские фондовые рынки". Sora Ventures раскрыла, что уже обеспечила обязательства по капиталу в размере 200 миллионов долларов от институциональных партнеров по всей Азии, с намерением вложить полный 1 миллиард долларов в Биткоин в течение шести месяцев. Компания представила инициативу как централизованный институциональный пул, разработанный для воспроизведения моделей казначейства, ориентированных на Биткоин, которые получили распространение в Соединенных Штатах и Европе. Фанг объяснил, что в то время как западные институты стабильно принимали Биткоин для своих балансов, внедрение в Азии было более фрагментированным. Создавая специализированный инструмент, Sora Ventures хочет ускорить роль Биткоина как резервного актива для компаний по всему региону. Фонд будет не только служить стратегией казначейства для существующих фирм, но также поддерживать создание новых корпоративных казначейств по всему миру. По словам Фанга, это первый раз, когда институциональные деньги от местных, региональных и глобальных партнеров...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 22:44
Самый большой радиохит Lady Gaga вошел в историю

Самый большой радиохит Lady Gaga вошел в историю

Пост «Наибольший радиохит Lady Gaga вошел в историю» появился на BitcoinEthereumNews.com. Песня Lady Gaga и Bruno Mars «Die With a Smile» возвращается в топ-10 Hot 100, отмечая свою пятидесятую неделю в этом регионе — достижение, которым могут похвастаться только четыре песни. ИНДИО, КАЛИФОРНИЯ – 11 АПРЕЛЯ: (ТОЛЬКО ДЛЯ РЕДАКЦИОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) (ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДОСТУП) Lady Gaga выступает на сцене Coachella во время фестиваля музыки и искусств Coachella Valley 2025 в Empire Polo Club 11 апреля 2025 года в Индио, Калифорния. (Фото Kevin Mazur/Getty Images для Coachella) Kevin Mazur/Getty Images для Coachella Спустя более года после своего появления «Die With a Smile» Lady Gaga и Bruno Mars по-прежнему остается одной из самых успешных песен в Америке. Отмеченный Grammy дуэт продолжает показывать потрясающие результаты по продажам, стримингу и на радио, и в этот раз он снова поднимается в чарте Hot 100. По мере своего подъема «Die with a Smile» достигает вехи, которой добились лишь несколько треков в истории. «Die With a Smile» присоединяется к эксклюзивному клубу «Die With a Smile» поднимается с 11-го на 10-е место в Hot 100, возвращаясь в высший эшелон чарта после всего одной недели отсутствия. По мере своего возвращения композиция становится лишь четвертым треком в истории США, проведшим 50 недель в топ-10 Hot 100. По данным Billboard, она присоединяется к «Lose Control» Teddy Swims, «A Bar Song (Tipsy)» Shaboozey и «Blinding Lights» The Weeknd в этом маленьком, эксклюзивном клубе. «Lose Control» Teddy Swims остается в топ-10 «Lose Control» также присутствует в этом регионе на этой неделе, опускаясь с 7-го на 8-е место. Сингл продержался в Hot 100 в общей сложности 106 недель, что является самым длительным пребыванием для любого хита в более чем...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 22:36
BMW наносит ответный удар по Китаю с запуском электромобиля нового поколения, созданного для возвращения лидерства

BMW наносит ответный удар по Китаю с запуском электромобиля нового поколения, созданного для возвращения лидерства

Пост BMW наносит ответный удар по Китаю с запуском электромобиля нового поколения, созданного для возвращения лидерства, появился на BitcoinEthereumNews.com. BMW больше не собирается сидеть сложа руки, пока Китай наводняет рынок электромобилей. Немецкий автопроизводитель только что представил первую из своих моделей нового поколения, кроссовер iX3, созданный на новой платформе Neue Klasse. Эти ребята напрямую нацелены на Tesla и китайских конкурентов, таких как BYD и Xpeng. Дебют состоялся перед автосалоном в Мюнхене, где европейские бренды готовятся к противостоянию с более дешевыми китайскими электромобилями. Генеральный директор BMW Оливер Ципсе заявил CNBC на этой неделе, что этот кроссовер создавался пять лет и знаменует начало масштабного выпуска. "Это самая важная и крупнейшая единичная инвестиция, которую мы когда-либо делали", - сказал он. "То, что вы видите здесь, - это только первый автомобиль из серии моделей, в которых используются те же технологии". BMW переделывает свои автомобили, чтобы остаться в гонке электромобилей Платформа Neue Klasse - это не просто новый дизайн, BMW перестроила весь "мозг" автомобиля. Компания отказалась от отдельных аппаратных модулей и перешла на то, что они называют архитектурой "супермозга" - единую централизованную вычислительную систему, которая управляет всем: от автоматизации вождения до информационно-развлекательной системы, температуры и управления сиденьями. BMW утверждает, что эта цифровая установка имеет в 20 раз большую вычислительную мощность, чем предыдущее поколение автомобилей. Ципсе рассматривает это как ответ на то, что Tesla и Китай сделали с автомобилями, в которых программное обеспечение стоит на первом месте. Tesla, BYD и Xpeng быстро продвинулись в создании автомобилей вокруг технологий. BMW знает, что ей нужно догонять, и быстро. "Существует жесткая конкуренция, особенно ценовая конкуренция в Китае", - сказал Ципсе. "На рынке много новых игроков, и идет жесткая борьба за долю рынка". И это не просто слова. Видите ли, такие компании, как Xiaomi и BYD, продвигают доступные высокотехнологичные модели, которые хорошо выглядят и быстро заряжаются. Tesla уже однажды победила BMW с Model 3, Ципсе...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 22:12
Эрик Трамп становится миллиардером благодаря American Bitcoin

Эрик Трамп становится миллиардером благодаря American Bitcoin

Пост «Эрик Трамп становится миллиардером благодаря American Биткоин» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Эрик Трамп становится миллиардером благодаря росту American Биткоин и WLFI. Стейблкоин семьи Трамп и токены WLFI вызывают огромный интерес инвесторов. American Биткоин оценивается в 7,3 миллиарда долларов, несмотря на наличие всего двух сотрудников. Эрик Трамп достигает статуса миллиардера через крипто Эрик Трамп, второй сын президента США Дональда Трампа, официально вошел в статус миллиардера благодаря взрывному росту его активов в American Биткоин. По данным Forbes, его доля достигла 950 миллионов долларов во время утреннего пика торгов 3 сентября 2025 года, прежде чем закрыться на уровне примерно 590 миллионов долларов. American Биткоин, компания, специализирующаяся на майнинге и хранении цифровых активов, владеет более чем 16 000 майнинг оборудования и держит 2 443 BTC, оцениваемых примерно в 275 миллионов долларов на момент написания. Несмотря на наличие всего двух сотрудников, компания оценивается рынком примерно в 7,3 миллиарда долларов, что вызывает вопросы о перегретых ожиданиях инвесторов, по мнению отраслевых аналитиков. Цена акций American Биткоин ABTC (ранее Gryphon). Источник: CNBC Криптовалютные предприятия семьи Трамп Старший брат Эрика, Дональд Трамп-младший, также активен в криптосекторе. Хотя его доля в American Биткоин официально не раскрывается, он подписал документы как инвестор. Оба брата участвуют в World Liberty Financial (WLFI), которая выпустила собственный токен WLFI и стейблкоин стоимостью 1 доллар, обеспеченный инвестициями в 2 миллиарда долларов от партнеров из ОАЭ. Forbes отметил, что закон президента Трампа от июля 2025 года, регулирующий стейблкоины, способствовал повышенному интересу к WLFI, укрепив его среди крупнейших игроков в секторе цифровых активов. Цифровые активы семьи Трамп значительно выросли в цене, согласно сообщениям СМИ. Диверсификация за пределами криптовалюты Помимо крипто, Эрик и Дональд-младший продолжают расширять лицензионный бизнес семьи. Международные соглашения в Саудовской Аравии, ОАЭ и Румынии увеличили доход с 7 миллионов долларов в 2023 году до 45 миллионов долларов годом позже, сделав лицензирование одним...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 22:11
Самые популярные песни Coldplay набирают популярность по мере завершения тура группы

Самые популярные песни Coldplay набирают популярность по мере завершения тура группы

Пост Самые популярные песни Coldplay взлетают по мере завершения тура группы появился на BitcoinEthereumNews.com. Coldplay получает три сингла в топ-40 в Великобритании, поскольку "Yellow", "Viva La Vida" и вирусный хит "Sparks" поднимаются в официальном чарте синглов во время выступления группы на стадионе Уэмбли. МИЛАН, ИТАЛИЯ – 25 ИЮНЯ: (ТОЛЬКО ДЛЯ РЕДАКЦИОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) Крис Мартин из Coldplay выступает на стадионе Сан-Сиро 25 июня 2023 года в Милане, Италия. (Фото Sergione Infuso/Corbis через Getty Images для ABA) Corbis через Getty Images Coldplay не выпускали новый сингл почти год. Группа выпустила "All My Love", финальный трек из Moon Music, в октябре 2024 года. Теперь они вернулись в Великобританию, завершая мировой тур Music of the Spheres — второй по кассовым сборам концертный тур всех времен — историческим выступлением на стадионе Уэмбли, когда группа возвращается в свою родную страну. С возвращением внимания к Coldplay, продажи и стриминг альбомов и самых известных мелодий группы растут в Великобритании, и отмеченный Grammy коллектив демонстрирует впечатляющее достижение в самом важном песенном рейтинге страны в этот период. Три хита в топ-40 для Coldplay Coldplay заявляет о трех хитах в топ-40 официального чарта синглов, основного рейтинга самых потребляемых песен в Великобритании, сочетающего продажи и стриминг. Official Charts Company ограничивает каждого ведущего исполнителя тремя одновременными записями, и квартет легко заполняет свою квоту. "Yellow" и "Viva La Vida" "Yellow", фирменная мелодия группы – по крайней мере, одна из них – находится на 19 месте в официальном чарте синглов на этой неделе. "Viva La Vida" следует сразу за ней на 20 месте. Обе песни значительно поднимаются по сравнению с предыдущей неделей: "Yellow" взлетает с 83 места, а "Viva La Vida" поднимается с 80 места. "Sparks" достигает нового пика "Sparks", альбомный трек из дебютного полноформатного альбома Coldplay Parachutes, поднимается на 22 место. Он улучшает свою позицию всего на шесть мест, но...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 22:06
Эти 3 сигнала статистически предсказывают следующее большое движение Биткоина

Эти 3 сигнала статистически предсказывают следующее большое движение Биткоина

Пост «Эти 3 сигнала статистически предсказывают следующее большое движение Биткоина» появился на BitcoinEthereumNews.com. На протяжении большей части этого цикла Глобальная Ликвидность была одним из самых точных индикаторов для прогнозирования ценового движения Биткоина. Связь между расширением денежной массы и ростом рисковых активов хорошо установлена, и Биткоин следовал этому сценарию удивительно точно. Однако в последнее время мы уделяли пристальное внимание нескольким другим показателям, которые статистически оказались еще более точными в прогнозировании дальнейшего движения Биткоина. Вместе эти метрики помогают создать более четкую картину того, представляет ли недавняя стагнация Биткоина краткосрочную паузу или начало более длительной фазы консолидации. Ценовые тренды Биткоина обусловлены изменениями Глобальной Ликвидности Связь между Глобальной Ликвидностью, особенно денежной массой M2, и ценой Биткоина трудно игнорировать. Когда ликвидность расширяется, Биткоин имеет тенденцию к росту; когда она сокращается, Биткоин испытывает трудности. Рисунок 1: Расширения и сокращения Глобальной Ликвидности значительно повлияли на ценовое движение Биткоина. Просмотреть живой график Измеренная в течение текущего цикла, корреляция составляет впечатляющие 88,44%. Добавление 70-дневного смещения повышает эту корреляцию еще выше до 91,23%, что означает, что изменения ликвидности часто предшествуют движениям Биткоина примерно на два месяца. Эта структура оказалась удивительно точной в отражении общей тенденции, с циклическими падениями, совпадающими с ужесточением Глобальной Ликвидности, и последующим восстановлением, отражающим возобновление расширения. Рисунок 2: Добавление 10-недельного смещения к Глобальной Ликвидности приводит к еще более сильной корреляции с BTC в текущем цикле. Тем не менее, в последнее время наблюдается заметное расхождение. Ликвидность продолжает расти, сигнализируя о поддержке более высоких цен на Биткоин, однако сам Биткоин застопорился после достижения новых исторических максимумов. Это расхождение стоит отслеживать, но оно не отменяет более широкую взаимосвязь. Фактически, это может указывать на то, что Биткоин просто отстает от условий ликвидности, как это было в других точках цикла. Предложение стейблкоинов сигнализирует о всплесках на рынке Биткоина В то время как Глобальная Ликвидность отражает более широкую...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 21:58
Айова против Айова Стейт: обзор и коэффициенты

Айова против Айова Стейт: обзор и коэффициенты

Пост "Превью и Коэффициенты матча Айова против Айова Стейт" появился на BitcoinEthereumNews.com. НОРМАН, ОКЛАХОМА – 30 АВГУСТА: Квотербек команды Оклахома Сунерс Джон Матир (16) забегает на тачдаун во время футбольного матча между Оклахома Сунерс и Иллинойс Стейт Редбердс 30 августа 2025 года на стадионе Гейлорд Фэмили Оклахома Мемориал в Нормане, Оклахома. (Фото: Чад Гамильтон/Icon Sportswire через Getty Images) Icon Sportswire через Getty Images Самая значимая первая неделя в истории студенческого футбола оправдала ожидания на протяжении всех выходных Дня труда, и впереди еще много матчей высокого уровня в субботу. Ниже представлен обзор сюжетных линий, коэффициентов ставок и информации о телетрансляциях для пяти главных игр выходных. Коэффициенты ставок предоставлены букмекерской конторой DraftKings. 1. Мичиган Волверинс против Оклахома Сунерс Главное событие выходных состоится в Нормане в субботу вечером, где встретятся две программы из топ-20, стремящиеся начать сезон со счетом 2-0. Эра Брайса Андервуда началась с победы Волверинс над Нью-Мексико со счетом 34-17 в игре, которая оказалась гораздо более напряженной, чем ожидалось. С другой стороны, Сунерс уверенно справились с Иллинойс Стейт, одержав победу со счетом 35-3. 392 ярда пасом Джона Матира стали рекордом для дебюта в истории Оклахомы. Оклахома является фаворитом с форой в 4,5 очка, а тотал установлен на уровне 44,5. Игра будет транслироваться на канале ABC в 19:30 по восточному времени. 2. Айова Хокайс против Айова Стейт Сайклонс Одно из самых недооцененных внутриштатных соперничеств в стране состоится в субботу днем в Эймсе. Гостевая команда уходила с победой в каждой из последних пяти игр этого ежегодного противостояния, причем Айова Стейт одержала победу со счетом 20-19 в 2024 году. Хокайс разгромили Олбани со счетом 34-7 благодаря 310 ярдам на земле. Им потребуется больше от пасовой игры, которая завершилась с 48 ярдами по воздуху. Айова Стейт начала с горячего...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 21:54
Резкий рост поставок российской нефти в Китай и Индию – Commerzbank

Резкий рост поставок российской нефти в Китай и Индию – Commerzbank

Пост «Резкое увеличение поставок российской нефти в Китай и Индию – Commerzbank» появился на BitcoinEthereumNews.com. Россия продолжает находить достаточное количество покупателей для своей нефти, несмотря на растущее давление со стороны США, как показывают данные о морском экспорте нефти, опубликованные Bloomberg, отмечает аналитик по сырьевым товарам Commerzbank Карстен Фрич. Экспорт нефти из балтийских портов также растет «Они выросли почти на 30% до 3,5 миллиона баррелей в день за последнюю отчетную неделю. Менее волатильное 4-недельное среднее значение выросло до 3,15 миллиона баррелей в день. Особенно значительно увеличились поставки в Китай и Индию. Экспорт в Китай достиг самого высокого уровня с конца января – 1,6 миллиона баррелей в день». «Поставки нефти в Индию компенсировали снижение предыдущей недели, увеличившись до 1,34 миллиона баррелей в день. По-видимому, ценовая скидка на российскую нефть слишком привлекательна для покупателей в Китае и Индии. Кроме того, потеря нефтеперерабатывающих мощностей в результате атак украинских дронов означает, что в России больше сырой нефти доступно для экспорта». «Ущерб трубопроводам и экспортным портам оказался, по-видимому, менее серьезным, чем опасались. Экспорт нефти из балтийских портов также вырос, несмотря на то, что один порт стал целью атаки дрона, а трубопровод к порту также был поврежден». Источник: https://www.fxstreet.com/news/sharp-increase-in-russian-oil-shipments-to-china-and-india-commerzbank-202509051141
BitcoinEthereumNews2025/09/05 21:51
Уолл-стрит встречает Dogecoin – Первый ETF DOGE готов к дебюту

Уолл-стрит встречает Dogecoin – Первый ETF DOGE готов к дебюту

Пост «Уолл-стрит встречает Dogecoin – Первый ETF DOGE готов к дебюту» появился на BitcoinEthereumNews.com. Альткоины Dogecoin (DOGE) вскоре может совершить скачок от мем-коина до продукта Уолл-стрит. REX Shares и Osprey Funds подали заявку в регулирующие органы США на запуск первого биржевого фонда, предлагающего прямой доступ к DOGE, торги которого ожидаются уже на следующей неделе под тикером DOJE. Расширение за пределы Solana Эти две компании не новички в сфере крипто-ETF. Всего несколько месяцев назад они вывели на рынок фонд стейкинга Solana, используя правовую структуру в рамках Закона об инвестиционных компаниях 1940 года — часто называемого «Закон 40». Тот же подход теперь применяется к Dogecoin. Согласно заявке, фонд DOJE получит доступ через дочернюю компанию, базирующуюся на Каймановых островах, структурированную для соответствия строгим требованиям законодательства США. Аналитик Bloomberg Эрик Балчунас отметил в X, что Dogecoin выглядит как первый продукт, готовый к запуску, но в том же проспекте также упоминались потенциальные ETF, связанные с XRP, BONK, TRUMP, Биктоин, Ethereum и Solana, что предполагает возможность более широкого развития в будущем. Как работает структура Закон 40 ограничивает способы, которыми инвестиционные фонды США могут владеть определенными активами, такими как товары и деривативы. Создавая оффшорную дочернюю компанию, эмитенты ETF могут обойти эти ограничения, при этом предоставляя инвесторам доступ к цифровым активам. Согласно проспекту, стратегии и риски дочерней компании Dogecoin рассматриваются как идентичные стратегиям и рискам основного фонда для обеспечения соответствия. Это тот же сценарий, который REX и Osprey использовали для создания ETF Solana ранее в этом году — фонда, который стал одним из наиболее креативных юридических обходных путей в отрасли. Информация, представленная в этой статье, предназначена только для информационных целей и не является финансовой, инвестиционной или торговой рекомендацией. Coindoo.com не поддерживает и не рекомендует какую-либо конкретную инвестиционную стратегию или криптовалюту. Всегда проводите собственное исследование...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 21:33
Президент Владимир Путин отвергает предупреждение ведущих банкиров о том, что экономика России находится в состоянии стагнации

Президент Владимир Путин отвергает предупреждение ведущих банкиров о том, что экономика России находится в состоянии стагнации

Пост Президент Владимир Путин отвергает предупреждение ведущих банкиров о том, что экономика России стагнирует появился на BitcoinEthereumNews.com. Президент Владимир Путин отверг мнение самого известного банкира России о том, что экономика страны скатывается в стагнацию. Он защитил политику высоких процентных ставок центрального банка, утверждая, что это позволит контролировать инфляцию на фоне растущих цен. Герман Греф, генеральный директор государственного Сбербанка PJSC, предупредил в четверг, что экономика России вошла в "техническую рецессию" во втором квартале. Он сообщил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, что данные за июль и август показали "довольно четкие симптомы того, что мы приближаемся к нулевому росту". Когда в пятницу на форуме его спросили, разделяет ли он оценку банкира, ответ Путина был "Нет". Глава российского государства признал, что некоторые чиновники в правительстве высказывали аналогичные Грефу точки зрения, но настаивал на том, что ограничительная позиция центрального банка необходима для предотвращения всплеска инфляции. "Нам нужно обеспечить мягкую спокойную посадку экономики", - сказал Путин местной прессе ранее сегодня. Процентные ставки достигают максимума, но инфляция стабильна Греф, возглавляющий крупнейшего кредитора России, призвал политиков снизить стоимость заимствований, утверждая, что высокие процентные ставки душат бизнес и домохозяйства. "Учитывая текущий уровень инфляции, восстановление можно ожидать только при ставке 12% или ниже", - заявил он. Внутренние прогнозы Сбербанка предсказывали, что базовая ставка в среднем составит около 14% к концу года, что, по мнению банкира, все еще слишком высоко для роста бизнеса. В сентябре прошлого года Центральный банк России повысил ключевую ставку до 21%, самого высокого уровня за два десятилетия, поскольку инфляция ускорилась на фоне военных расходов и дефицита поставок. По данным Trading Economics, годовая инфляция в России снизилась до 8,8% с 9,4% в июне, что является самым низким уровнем с октября 2024 года. Хотя политики с тех пор снизили ставки по кредитам до 18%, они более неохотно идут на более резкие сокращения. Чиновники говорят...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 21:00
