Цена Dogecoin (DOGE) под давлением, риск падения на 15%

Пост Dogecoin (DOGE) под давлением, рискует упасть на 15% появился на BitcoinEthereumNews.com. Dogecoin (DOGE) находится под давлением. Монета восстановилась после вчерашнего падения, прибавив 0,35% за последний день и 1,29% за эту неделю. На момент публикации она торговалась около 0,21 $. Несмотря на недавнее падение и скромные прибыли, общая картина по-прежнему выглядит позитивно. Цена Dogecoin выросла на 8% за последний месяц, на 16,8% за три месяца и более чем на 116% за год. Но краткосрочная перспектива выглядит тяжелой, и киты могут быть причиной этого. Слабый спрос сигнализирует о давлении на цену Dogecoin Одним из самых тревожных признаков сейчас является индекс денежного потока (MFI). Этот инструмент измеряет давление покупок и продаж. Он объединяет цену и объем, чтобы показать, поступают ли деньги в актив или уходят из него. Высокий MFI, выше 80, обычно означает, что монета перекуплена. Низкий MFI, ниже 20, обычно означает, что она перепродана. DOGE MFI выглядит слабым | Источник: TradingView Для DOGE индекс MFI упал ниже 40. Это резкое падение означает, что покупается меньше монет, в то время как давление продаж нарастает. Трейдеры часто рассматривают это как признак того, что спрос замедляется. Когда меньше людей покупают и больше людей продают, цены обычно снижаются. В то же время это падение MFI показывает, что покупатели не активизируются даже при более низких ценах. Такое отсутствие покупок на падении может привести к тому, что коррекции будут длиться дольше и идти глубже, чем ожидалось. И если в это время начнутся продажи, ценовое движение может испытать дополнительные периоды стресса. Продажи китов усиливают стресс, несмотря на надежды на ETF Еще одна причина слабой картины связана с китами. Данные на цепочке от Santiment показывают, что киты продали около 200 миллионов DOGE всего за два дня. Продажи китов обычно имеют большее значение, чем розничные покупки, из-за огромного размера их активов. Когда киты продают, это добавляет...