Шокирующий отчет о 22k рабочих мест в США подпитывает Биткоин до 113k $ на фоне взрывного роста шансов на снижение ставки
Пост "Шокирующий отчет о 22 тысячах рабочих мест в США подталкивает Биктоин до 113 тысяч долларов, поскольку вероятность снижения ставки взлетает" появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин поднялся выше 113 000 долларов в пятницу, поскольку количество рабочих мест в США увеличилось на 22 000, а уровень безработицы вырос до 4,3 процента, что заставило трейдеров с почти полной уверенностью ожидать снижения ставки ФРС в сентябре. Согласно данным Бюро статистики труда, частные работодатели добавили 38 000 рабочих мест, государственный фонд заработной платы сократился на 16 000, а производство потеряло 12 000. Средняя почасовая заработная плата выросла на 0,3 процента за месяц и на 3,7 процента за год, уровень участия рабочей силы вырос до 62,3 процента, а среднее количество рабочих часов в неделю осталось на уровне 34,2. Уровень неполной занятости U-6 достиг 8,1 процента. Биктоин торговался выше уровня 113 000 долларов во время сессии, оставаясь чуть ниже этой отметки на графиках в реальном времени. Слабый рост заголовков последовал за неделей постепенного смягчения индикаторов более высокой частоты. Первоначальные заявки на пособие по безработице выросли на 8 000 до сезонно скорректированных 237 000, в то время как рост заработной платы в частном секторе в серии ADP замедлился, что подтверждает доказательства замедления найма, согласно данным Trading Economics. Отдельно, сфера услуг экономики улучшилась, но показала устойчивое ценовое давление: индекс PMI услуг ISM укрепился в августе, новые заказы выросли, а индекс оплаченных цен снизился лишь незначительно до все еще высокого уровня 69,2. По затратам, Министерство труда пересмотрело производительность несельскохозяйственного сектора за второй квартал до 3,3 процента в годовом исчислении, а затраты на рабочую силу снизились до 1,0 процента, комбинация, которая поддерживает дезинфляцию на пределе. Торговые потоки добавили еще один элемент к макрокартине. Дефицит товаров и услуг США расширился до 78,3 миллиарда долларов в июле, поскольку импорт восстановился, что является самым большим разрывом с начала весны, согласно последнему совместному отчету Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения. Эта модель указывает на устойчивый внутренний спрос и предварительную загрузку, связанную с тарифной политикой, даже при замедлении темпов найма.
BitcoinEthereumNews2025/09/05 23:35