2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Срочное Оповещение: BTC Падает Ниже 111 000$

Пост Срочное Оповещение О Падении BTC Ниже 111 000$ появился на BitcoinEthereumNews.com. Падение Цены Биткоина: Срочное Оповещение о Падении BTC Ниже 111 000$ Перейти к содержанию Главная Новости Крипто Падение Цены Биткоина: Срочное Оповещение о Падении BTC Ниже 111 000$ Источник: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-drop-alert-5/
2025/09/06 00:44
Волатильность XRP открывает новые возможности для богатства: Опытные инвесторы обращаются к Облачному майнингу BTC Майнер!

Пост "Волатильность XRP открывает новые возможности для богатства: Опытные инвесторы обращаются к облачному майнингу BTC Miner!" появился на BitcoinEthereumNews.com. Автор Опубликовано: 5 сентября 2025 г. По состоянию на сентябрь 2025 года, цена XRP упала с 2,85$ в конце августа до 2,75$, суточное падение более 4%. Данные показывают, что с июля институциональные пользователи продали XRP почти на 1,9 миллиарда $, в то время как крупные инвесторы пошли против тренда, купив в общей сложности 340 миллионов XRP за последние две недели. Рынок демонстрирует значительную дивергенцию, и общий прогноз рынка на сентябрь остается осторожным. Ожидаются краткосрочные колебания в диапазоне между 2,40$ и 3,10$. Прорыв ниже уровня поддержки 2,80$ может вызвать новый раунд коррекций. Облачный майнинг предлагает новый вариант управления волатильностью. В этой среде повышенной неопределенности инвестиции, которые зависят от роста цен, кажутся пассивными. Напротив, облачный майнинг Bitcoin, фиксируя ежедневный доход, становится предпочтительным вариантом для инвесторов, стремящихся смягчить волатильность рынка и достичь стабильного денежного потока. Как пионер отрасли, BTC Майнер быстро захватил рынок благодаря своим преимуществам "высокая доходность + низкие барьеры для входа + финансовая безопасность". Преимущества BTC Майнер Опыт без барьеров: Зарегистрируйтесь и получите пробную скорость хэширования на 500$, и начните майнинг одним кликом. Высокая доходность: Ежедневная доходность до 6,61%, автоматически распределяемая. Безопасность средств: Средства пользователей хранятся в первоклассном банке и застрахованы AIG. Поддержка нескольких валют: Поддерживаются депозиты и снятия для BTC, ETH, XRP, DOGE, BNB, SOL, USDT, USDC, TRX, ADA и других. Бонус за приглашение: 7% для рефералов первого поколения и 2% для рефералов второго поколения. Пример доходности (реальные операционные данные) Инвестиции 200$: Примерно 10$ в день (доходность 5%). Инвестиции 1 000$: Примерно 60$ в день, почти 1 800$ в месяц. Инвестиции 10 000$: Более 600$ в день, создавая существенный "пассивный денежный поток". Почему стоит выбрать облачный майнинг? Традиционный майнинг требует высоких затрат на оборудование, высоких затрат на электроэнергию,...
2025/09/06 00:10
Шокирующий отчет о 22k рабочих мест в США подпитывает Биткоин до 113k $ на фоне взрывного роста шансов на снижение ставки

Пост "Шокирующий отчет о 22 тысячах рабочих мест в США подталкивает Биктоин до 113 тысяч долларов, поскольку вероятность снижения ставки взлетает" появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин поднялся выше 113 000 долларов в пятницу, поскольку количество рабочих мест в США увеличилось на 22 000, а уровень безработицы вырос до 4,3 процента, что заставило трейдеров с почти полной уверенностью ожидать снижения ставки ФРС в сентябре. Согласно данным Бюро статистики труда, частные работодатели добавили 38 000 рабочих мест, государственный фонд заработной платы сократился на 16 000, а производство потеряло 12 000. Средняя почасовая заработная плата выросла на 0,3 процента за месяц и на 3,7 процента за год, уровень участия рабочей силы вырос до 62,3 процента, а среднее количество рабочих часов в неделю осталось на уровне 34,2. Уровень неполной занятости U-6 достиг 8,1 процента. Биктоин торговался выше уровня 113 000 долларов во время сессии, оставаясь чуть ниже этой отметки на графиках в реальном времени. Слабый рост заголовков последовал за неделей постепенного смягчения индикаторов более высокой частоты. Первоначальные заявки на пособие по безработице выросли на 8 000 до сезонно скорректированных 237 000, в то время как рост заработной платы в частном секторе в серии ADP замедлился, что подтверждает доказательства замедления найма, согласно данным Trading Economics. Отдельно, сфера услуг экономики улучшилась, но показала устойчивое ценовое давление: индекс PMI услуг ISM укрепился в августе, новые заказы выросли, а индекс оплаченных цен снизился лишь незначительно до все еще высокого уровня 69,2. По затратам, Министерство труда пересмотрело производительность несельскохозяйственного сектора за второй квартал до 3,3 процента в годовом исчислении, а затраты на рабочую силу снизились до 1,0 процента, комбинация, которая поддерживает дезинфляцию на пределе. Торговые потоки добавили еще один элемент к макрокартине. Дефицит товаров и услуг США расширился до 78,3 миллиарда долларов в июле, поскольку импорт восстановился, что является самым большим разрывом с начала весны, согласно последнему совместному отчету Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения. Эта модель указывает на устойчивый внутренний спрос и предварительную загрузку, связанную с тарифной политикой, даже при замедлении темпов найма. План для криптоинвестора: 5-дневный курс по багхолдингу, инсайдерским опережениям и упущенной альфе. Отлично 😎 Ваш первый...
2025/09/05 23:35
Билли Джоэл получает свой первый альбом в топ-10 чарта Billboard

Пост «Билли Джоэл получает свой первый альбом в топ-10 чарта Billboard» появился на BitcoinEthereumNews.com. Greatest Hits – Объем I & II приносит Билли Джоэлу его первое попадание в топ-10 чарта виниловых альбомов и вновь появляется в рейтингах Billboard после переиздания к сорокалетнему юбилею. СТ. ЛУИС, МИССУРИ – 29 СЕНТЯБРЯ: (ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ) Билли Джоэл выступает на саундчеке перед своим шоу на стадионе Буш 29 сентября 2024 года в Сент-Луисе, штат Миссури. (Фото Мирны М. Суарес/Getty Images) Getty Images 2025 год Билли Джоэла прошел не совсем по плану. Пианист был вынужден приостановить свои концерты и отменить многие предстоящие даты в начале этого года из-за проблем со здоровьем, но даже когда он не гастролировал, его музыка была повсюду. На этой неделе Джоэл вернулся в чарты Америки с одной из своих классических работ. Жизнь и карьера музыканта были пересмотрены в документальном сериале HBO «Билли Джоэл: И так оно идет», премьера которого состоялась этим летом. Всего через несколько недель его сборник Greatest Hits – Объем I & II был переиздан на виниле в честь его сорокалетнего юбилея. Коллекция дала давним поклонникам повод снова приобрести ее, а для новичков – идеальную отправную точку в каталог Джоэла. Билли Джоэл попадает в два новых топ-10 Greatest Hits – Объем I & II открывается на впечатляющих стартовых позициях в трех списках. Он начинается с №5 в чарте Top Rock Albums, №6 в рейтинге Vinyl Albums и №17 в списке Top Album Sales, который отслеживает самые продаваемые полноформатные альбомы в стране, независимо от того, как они приобретаются или к какому стилю они могут быть отнесены. Дебют Билли Джоэла в топ-10 Появление Джоэла в чарте Vinyl Albums особенно примечательно, так как это первое попадание суперзвезды в топ-10 этого списка. В Top Rock Albums, Greatest Hits – Объем I & II становится его пятой победой в топ-10...
2025/09/05 23:33
Цена Cardano сегодня; Обновления Shiba Inu и новости Layer Brett, самый большой мем-коин после Dogecoin

Пост Цена Cardano сегодня; Обновления Shiba Inu и новости Layer Brett, Крупнейший мем-коин со времен Dogecoin появился на BitcoinEthereumNews.com. Автор Опубликовано: 5 сентября 2025 г. Криптовалютный ландшафт часто ощущается как дикая поездка, и прямо сейчас, пока прогнозы цены Cardano держат инвесторов в напряжении, а Shiba Inu прокладывает свой собственный путь, новый претендент под названием Layer Brett абсолютно взрывает сцену. Это не просто очередной мем-коин; это настоящий прорыв, объединяющий яркую мем-культуру с реальной полезностью Ethereum Layer 2, и его крипто-предпродажа уже привлекает внимание. Layer Brett: Где мем встречается с механизмом Забудьте все, что вы думали о мем-коинах. Layer Brett разработан для решения самых больших проблем блокчейнов Layer 1, особенно печально известных комиссий за газ Ethereum и более медленных скоростей транзакций. В отличие от оригинального Brett на Base, это не просто причудливый персонаж; это специально созданный блокчейн Layer 2, обеспечивающий почти мгновенные транзакции и комиссии всего 0,0001 $. Эта скорость и эффективность означают, что Layer Brett не просто конкурирует с альткоинами, такими как ADA или SHIB; он устанавливает новый стандарт. Но что действительно выделяет Layer Brett? Молниеносная скорость и низкие комиссии: Наслаждайтесь транзакциями со скоростью до 10 000 TPS. Огромные вознаграждения за стейкинг: Ранние пользователи получают до 976% годовых через стейкинговую криптовалюту, поистине ошеломляющая цифра. Построен на Ethereum Layer 2: Он использует безопасность Ethereum, избегая при этом его ограничений. Реальная полезность с первого дня: Layer Brett предлагает ощутимую ценность. Почему Layer Brett имеет преимущество перед Cardano и Shiba Inu В то время как Cardano (ADA) может похвастаться надежной экосистемой, в настоящее время он сталкивается с медвежьим давлением рынка, торгуясь значительно ниже своего исторического максимума в 3,10 $ с сентября 2021 года. Даже с его постоянными обновлениями и высокими ставками стейкинга, цена ADA сегодня показывает осторожный рынок. Аналогично, SHIB, несмотря на недавнюю активность китов и усилия по созданию Shibarium Layer 2, составляет лишь долю от своего пика октября 2021 года в 0,0000725 $. Это установленные гиганты, да, но их потенциал роста...
2025/09/05 23:22
Лучшая крипто для покупки сейчас? Эксперты ставят Layer Brett выше ARB, AVAX и Pengu с потенциалом роста в 5 000%

Эксперты видят, что ARB, AVAX и PENGU удерживают стоимость, но предпродажа Layer Brett по цене 0,0053 доллара, скорость Layer 2 и вознаграждения за стейкинг вызывают ажиотаж с потенциалом роста на 5 000%.
2025/09/05 23:20
Лучшие Альткоины готовые взорваться, поскольку публичные компании достигают 1 млн Биткоинов

Пост «Лучшие Альткоины готовые взорваться, поскольку публичные компании достигли 1 млн Биткоин» появился на BitcoinEthereumNews.com. Лучшие Альткоины готовые взорваться, поскольку публичные компании достигли 1 млн Биткоин Зарегистрируйтесь для получения нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите свой email. Лия - британская журналистка со степенью бакалавра в области журналистики, медиа и коммуникаций и почти десятилетним опытом создания контента. В течение последних четырех лет ее внимание было в основном сосредоточено на технологиях Web3, что обусловлено ее искренним энтузиазмом к децентрализации и новейшим технологическим достижениям. Она сотрудничала с ведущими крипто и NFT изданиями – Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport и NFT Lately – что позволило ей занять руководящую должность в криптожурналистике. Будь то создание срочных новостей или подробных обзоров, она стремится привлечь своих читателей последними идеями и информацией. Ее статьи часто охватывают самые горячие криптовалюты, биржи и развивающиеся правила. В рамках своей стратегии по привлечению новичков в Web3, она объясняет даже самые сложные темы понятным и увлекательным способом. Подчеркивая свой динамичный журналистский опыт, она писала для различных секторов, включая тестирование программного обеспечения (TEST Magazine), путешествия (Travel Off Path) и музыку (Mixmag). Когда она не погружена в криптокроличью нору, она, вероятно, путешествует по островам (Галапагосы и Хайнань - ее любимые места). Или, возможно, рисует мелом, слушая Pixies, свою любимую группу всех времен. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/companies-buy-1m-btc-best-altcoins-thrive/
2025/09/05 23:19
Сальвадор покупает золото на 50M $, осторожно балансирует с Биткоином

Пост «Сальвадор покупает золото на 50 миллионов долларов, осторожно балансируя с Биткоином» появился на BitcoinEthereumNews.com. Сальвадор увеличивает резервы покупкой золота на 50 миллионов долларов, первой крупной покупкой с 1990 года. Страна сочетает Биктоин и золото в двойной стратегии, балансируя риск и потенциал роста. Тенденция центральных банков к золоту соответствует стремлению Сальвадора к диверсификации резервов. Сальвадор привлек внимание еще одной покупкой, но не Биткоином. Страна сделала значительный шаг, добавив золото на 50 миллионов долларов в свои резервы, первое приобретение с 1990 года. Этот шаг сигнализирует о новой фазе в ее стратегии диверсификации активов, снижения рисков и укрепления экономической стабильности. Сочетая золото со своими запасами Биткоина, Сальвадор укрепил свою позицию, отражая как осторожность, так и амбиции в условиях меняющейся глобальной финансовой ситуации. El Salvador adquirió 14,000 onzas de oro, a $50 millones, con el fin de recuperar lo vendido por el gobierno del FMLN en 2015. Por dicha transacción, el país recibió $200 millones, pero en la actualidad, tiene un precio de $600 millones. pic.twitter.com/2XG5xyA0ng — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) September 4, 2025 Золото возвращается в резервную стратегию Сальвадора Центральный резервный банк (BCR) сообщил, что приобрел 13 999 тройских унций золота, увеличив общий запас страны до 58 105 унций. По текущим рыночным ценам это составляет примерно 207 миллионов долларов в стоимостном выражении. Решение принято в то время, когда цены на золото достигли рекордных максимумов выше 3 500 долларов за унцию. Аналитики ожидают продолжения волатильности, поскольку рынки ждут возможного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США в конце этого месяца. В глобальном контексте центральные банки по всему миру увеличивают запасы золота, покупая более тысячи тонн ежегодно в последние годы. Золото в настоящее время составляет около 20% мировых резервов, уступая только доминированию доллара США. Возвращение Сальвадора к накоплению золота ставит его в один ряд с этой глобальной тенденцией, сигнализируя о его желании установить...
2025/09/05 23:05
Акции и mNAV биткоин-казначейской фирмы NAKA упали на 90%

Пост «Акции и мультипликатор к чистым активам (mNAV) биткоин-казначейской компании NAKA упали на 90%» появился на BitcoinEthereumNews.com. По состоянию на закрытие торгов вчера, биткоин-казначейская компания Дэвида Бейли Nakamoto (NAKA) потеряла 90% своей стоимости акций и мультипликатора к чистым активам (mNAV). В отчаянной попытке восстановить доверие инвесторов он поклялся, что «вложился в биткоин настолько полностью, насколько это возможно». Предполагалось, что фирма Бейли каким-то образом создаст успешную биткоин-казначейскую компанию биткоин-казначейских компаний после того, как Nakamoto начала торговаться по цене 28.51 долларов при дебюте на NASDAQ. Пользуясь ранним успехом MicroStrategy (MSTR) Майкла Сейлора и Twenty One (CEP) от Tether, Бейли и Nakamoto надеялись воспользоваться весенней манией в секторе крипто-казначейства. К 22 мая его акции достигли исторического максимума в 34.77 долларов. Подробнее: Разворот Трампа по BTC не связан с деньгами, говорит Дэвид Бейли Вчера эти же акции закрылись на 90% ниже, по цене 3.28 долларов. Акции KindlyMD — ранее торговавшиеся под тикером KDLY, а теперь под NAKA — еще не распределены среди всех инвесторов частного размещения, а также имеют ожидающую сделку по акциям с UTXO Management позднее в этом году. Эти разблокировки создадут дополнительное давление продаж до конца 2025 года. Подробнее: Nakamoto Дэвида Бейли превысил 23X mNAV, что в 11 раз выше, чем у MSTR С акциями, уже упавшими на 90%, и новыми акциями, скоро выходящими на рынок, инвесторы пытаются понять, как Бейли собирается исправить ситуацию. Усугубляя проблему, около четырех месяцев назад, 12 мая, NAKA торговалась с 23-кратным мультипликатором к чистым активам (mNAV). Сегодня ее mNAV составляет менее 3x. Компания владеет BTC стоимостью 642 миллиона долларов — известными как ее NAV — но убедила инвесторов только в том, что будущие перспективы ее «глобального портфеля биткоин-нативных компаний» стоят рыночной капитализации в 1.4 миллиарда долларов. Инвесторы винят Бейли за плохие показатели Nakamoto С его mNAV и ценой акций...
2025/09/05 22:59
Цена Dogecoin (DOGE) под давлением, риск падения на 15%

Пост Dogecoin (DOGE) под давлением, рискует упасть на 15% появился на BitcoinEthereumNews.com. Dogecoin (DOGE) находится под давлением. Монета восстановилась после вчерашнего падения, прибавив 0,35% за последний день и 1,29% за эту неделю. На момент публикации она торговалась около 0,21 $. Несмотря на недавнее падение и скромные прибыли, общая картина по-прежнему выглядит позитивно. Цена Dogecoin выросла на 8% за последний месяц, на 16,8% за три месяца и более чем на 116% за год. Но краткосрочная перспектива выглядит тяжелой, и киты могут быть причиной этого. Слабый спрос сигнализирует о давлении на цену Dogecoin Одним из самых тревожных признаков сейчас является индекс денежного потока (MFI). Этот инструмент измеряет давление покупок и продаж. Он объединяет цену и объем, чтобы показать, поступают ли деньги в актив или уходят из него. Высокий MFI, выше 80, обычно означает, что монета перекуплена. Низкий MFI, ниже 20, обычно означает, что она перепродана. DOGE MFI выглядит слабым | Источник: TradingView Для DOGE индекс MFI упал ниже 40. Это резкое падение означает, что покупается меньше монет, в то время как давление продаж нарастает. Трейдеры часто рассматривают это как признак того, что спрос замедляется. Когда меньше людей покупают и больше людей продают, цены обычно снижаются. В то же время это падение MFI показывает, что покупатели не активизируются даже при более низких ценах. Такое отсутствие покупок на падении может привести к тому, что коррекции будут длиться дольше и идти глубже, чем ожидалось. И если в это время начнутся продажи, ценовое движение может испытать дополнительные периоды стресса. Продажи китов усиливают стресс, несмотря на надежды на ETF Еще одна причина слабой картины связана с китами. Данные на цепочке от Santiment показывают, что киты продали около 200 миллионов DOGE всего за два дня. Продажи китов обычно имеют большее значение, чем розничные покупки, из-за огромного размера их активов. Когда киты продают, это добавляет...
2025/09/05 22:51
