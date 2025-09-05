Брейсон Сайрус о поиске своего звука с новым синглом, "Know This"

Пост Брайсон Сайрус о поиске своего Звука с новым синглом "Know This" появился на BitcoinEthereumNews.com. Брайсон Сайрус дает себе время для своего момента. 31-летний певец и автор песен усердно работал над четким определением звучания и жанра, которым он хотел бы поделиться с миром. Хотя он гордится музыкой, которую создал ранее – его альбом 2021 года, Javelina, был кульминацией всего, что он любил – Сайрус понял, что ему нужно сосредоточиться на одном элементе того, кем он является. "То, что я делал в прошлом, было всем, что мне нравилось", – говорит Сайрус по Zoom из своего дома в Нэшвилле, штат Теннесси. "Я люблю все, что я сделал, но одна вещь, которую я усвоил, это то, что вместо того, чтобы делать [все звуки и стили, которые] мне нравятся, я хочу делать одну вещь и делать ее действительно хорошо". Его новый сингл "Know This", в котором участвует его сестра, обладательница Грэмми Майли Сайрус, уже вышел, ознаменовав новую эру музыки для Брайсона Сайруса. Это также первый раз, когда Сайрус работает со своей старшей сестрой. Ниже Сайрус рассказывает о том, как появился сингл, что песня значит для него, о работе с Майли, о том, какую музыку он хочет создавать, и о своих планах на будущее. Лаура Сирикул: Расскажите мне о сингле "Know This". Как появилась эта песня? Брайсон Сайрус: Когда я решил, что эта коллекция песен станет альбомом, многие люди говорили мне, что мне нужно что-то с большей энергией. Поэтому я собрался с моим другом-автором песен по имени Джордан Линдли, и мы подумали: "Давай сделаем это настолько чрезмерным и веселым". Обычно я в первую очередь сосредотачиваюсь на текстах. Но для этой песни было больше "давай сделаем ее энергичной и веселой". Мы сделали это примерно за час, что является моим предпочтительным временем для написания песни, потому что это означает, что...