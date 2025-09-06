XRP Превзойдет Bitcoin? Эксперт Раскрывает, Что Будет Двигать Захват
Пост XRP превзойдет Биктоин? Эксперт раскрывает, что будет двигать захват власти появился на BitcoinEthereumNews.com. Дебаты о том, сможет ли XRP превзойти Биктоин, усилились в этом цикле, и многие аналитики и комментаторы высказались о такой возможности. Недавнее видео, опубликованное на X криптоаналитиком и комментатором CryptoSensei, затронуло эту дискуссию, где он сделал смелое заявление о том, что развитие совместимости блокчейна, регулирования и токенизированных реальных активов в конечном итоге может вывести XRP вперед Биктоина. Утверждение эксперта: XRP впереди Биктоина Хотя Биктоин в настоящее время является крупнейшей криптовалютой, позиционирование XRP в этом цикле усилило обсуждения смены доминирования. Интересно, что XRP обогнал многие криптовалюты за последние несколько месяцев и сейчас находится на пятках Ethereum по рыночной капитализации. В своем видео CryptoSensei сосредоточился на более широкой траектории внедрения блокчейна в течение следующего десятилетия, которая будет включать интеграцию реальных активов, таких как акции, облигации, деривативы и недвижимость, в цифровые системы. Он отметил, что только небольшая часть этих рынков в настоящее время находится он-чейн, и предсказал, что эта цифра, возможно, вырастет всего на пять-десять процентов в течение следующих десяти лет. Темп этого роста будет определяться глобальным регуляторным сотрудничеством, где рабочие группы G7 и G20 согласовывают законы, чтобы позволить ценностям беспрепятственно перемещаться через границы. Совместимость блокчейна будет иметь важное значение в этом процессе. Таким образом, CryptoSensei подчеркнул роль таких компаний, как Chainlink, Ripple и других, которые соединяют реальные активы с блокчейн-платформами, и он особо отметил XRP как имеющий потенциал подняться на вершину. "Очевидно, мы хотели бы видеть XRP номером один впереди Биктоина", - сказал он, добавив, что сочетание регулирования, совместимости блокчейна и токенизации может сделать этот результат возможным. Альткоин, который превзойдет Биктоин? Ripple и его криптовалюта XRP давно признаны...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 01:25