Биткоин растет на фоне расширения трещин на рынке труда США

Пост «Биктоин растет на фоне расширения трещин на рынке труда США» появился на BitcoinEthereumNews.com. Рынок труда США вызвал шоковые волны на Уолл-стрит, и Биктоин (BTC) отреагировал соответствующим образом. Данные показывают, что августовский отчет по занятости продемонстрировал самый слабый прирост рабочих мест с 2021 года, вызывая тревогу о состоянии экономики США и одновременно стимулируя свежий спрос на альтернативные активы, такие как криптовалюты. Биктоин растет, поскольку инвесторы реагируют на трещины в картине занятости США Спонсировано Спонсировано Бюро статистики труда США (BLS) сообщило, что экономика добавила всего 22 000 рабочих мест в августе, что значительно ниже прогнозов в 75 000. Между тем, уровень безработицы вырос до 4,3%, что является самым высоким показателем с октября 2021 года. Это подчеркивает трещины на рынке труда, который ранее казался устойчивым. Пересмотр прошлых отчетов усугубил мрачную картину: показатели июня и июля были пересмотрены в сторону понижения на общую сумму 285 000 рабочих мест. «Это в общей сложности -285 000 рабочих мест за 2 месяца. Что здесь происходит?» — задаются вопросом аналитики. Хезер Лонг из The Washington Post подчеркнула, что августовские данные — это еще один слабый отчет по рабочим местам. Однако, хотя заработная плата выросла на 3,7% в годовом исчислении, опережая инфляцию на уровне 2,7%, более широкое замедление неоспоримо. ТОЛЬКО ЧТО: Еще один СЛАБЫЙ отчет по рабочим местам. Экономика США добавила всего 22 000 рабочих мест в августе. Это намного слабее, чем ожидалось. Уровень безработицы вырос до 4,3% --> Самый высокий с октября 2021 года. Рост рабочих мест в июне был пересмотрен в сторону понижения до -13 000 (!). Июль был немного пересмотрен в сторону повышения до 79 тыс. (от... pic.twitter.com/qCzGwx6Zro — Heather Long (@byHeatherLong) 5 сентября 2025 г. Ухудшение сопровождается поразительными деталями. Bloomberg сообщил, что американские компании объявили всего о 1 494 новых рабочих местах в августе, что является самым низким показателем для этого месяца с 2009 года. Между тем, увольнения выросли на 39% до 85 979. Спонсировано Спонсировано Вы не осознаете, насколько слаба экономика прямо сейчас. Если у вас есть работа, держитесь за нее изо всех сил. Потому что если вас уволят, вам потребуются годы, чтобы найти другую. pic.twitter.com/U7tET4y4f1 — Spencer Hakimian...