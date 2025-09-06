2025-10-11 суббота

Bitcoin – MARA опережает конкурентов Riot, CleanSpark после добычи 705 BTC в августе

Bitcoin – MARA опережает конкурентов Riot, CleanSpark после добычи 705 BTC в августе

Пост Биктоин – MARA опережает конкурентов Riot, CleanSpark после майнинга 705 BTC в августе появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы MARA добыла 705 BTC в августе и также приобрела некоторое количество, увеличив свои общие запасы до 52,4 тыс. Генеральный директор компании считает, что "медленный" рост был вызван глобальной конкуренцией. MARA лидировала среди нескольких майнеров Bitcoin по объему производства и общему росту в августе. Компания сообщила, что произвела 705 BTC в прошлом месяце – небольшое увеличение по сравнению с 703 BTC в июле. В целом, ее запасы BTC выросли до 52 447 BTC, увеличившись по сравнению с показателями конца июля. По словам генерального директора Фреда Тиля, они также сделали "стратегическую ставку" во время августовского отката рынка. "Учитывая снижение цены Bitcoin в течение месяца, мы воспользовались возможностью стратегически пополнить нашу казну, и в настоящее время у нас более 52 000 BTC." Источник: Bitcoin Treasuries MARA опережает конкурирующих майнеров BTC Напротив, другие конкуренты произвели меньше BTC, чем MARA. Riot Platforms, например, произвела 477 BTC, в то время как CleanSpark добыла 657 BTC. Еще одна компания, BitFuFu, добыла 408 BTC в августе – что означает падение на 12% в месячном исчислении (MoM). Однако майнинг MARA был незначительным по сравнению с показателями июля. Реагируя на вялые показатели, Тиль заявил, что глобальная конкуренция в этой сфере выросла на 6%. "Как и в прошлом месяце, мы произвели 208 блоков в августе, поскольку глобальная скорость хэширования увеличилась на 6% в месячном исчислении до среднего значения 949 EH/s." Это означало, что в августе в сети было больше майнеров. Рост конкуренции всегда увеличивает сложность сети и общие ресурсы, необходимые для подтверждения блока. Проще говоря, это делает майнинговые операции относительно дорогими и сложными. Источник: Блокчейн Согласно графику, сложность сети действительно подскочила со 118 триллионов до рекордно высокого уровня почти 130 триллионов в августе – подчеркивая жесткую конкуренцию в прошлом месяце. Стоит отметить, однако, что цена акций MARA упала почти на 5% после обновления и закрыла торги в четверг...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 02:40
Акции Kenvue упали на 10% после сообщения о том, что РФК-младший свяжет аутизм с использованием Тайленола во время беременности

Акции Kenvue упали на 10% после сообщения о том, что РФК-младший свяжет аутизм с использованием Тайленола во время беременности

Пост Акции Kenvue упали на 10% после сообщения о том, что РФК-младший свяжет аутизм с использованием Тайленола во время беременности появился на BitcoinEthereumNews.com. Обезболивающее средство марки Tylenol компании Kenvue Inc. в продаже в аптеке в Нью-Йорке, США, в среду, 27 марта 2024 года. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images Акции Kenvue упали более чем на 10% в пятницу после сообщения о том, что министр здравоохранения и социальных служб Роберт Ф. Кеннеди-младший, вероятно, свяжет аутизм с использованием обезболивающего препарата компании Тайленол у беременных женщин. HHS опубликует отчет, который может установить эту связь в этом месяце, сообщила в пятницу Wall Street Journal. Согласно Journal, в отчете также будет предложено лекарство, полученное из фолата – водорастворимого витамина – которое можно использовать для лечения симптомов этого нарушения развития у некоторых людей. Это срочная новость. Пожалуйста, обновите страницу для получения обновлений. Источник: https://www.cnbc.com/2025/09/05/rfk-tylenol-autism-kenvue-stock-for-url.html
BitcoinEthereumNews2025/09/06 02:24
Биткоин растет на фоне расширения трещин на рынке труда США

Биткоин растет на фоне расширения трещин на рынке труда США

Пост «Биктоин растет на фоне расширения трещин на рынке труда США» появился на BitcoinEthereumNews.com. Рынок труда США вызвал шоковые волны на Уолл-стрит, и Биктоин (BTC) отреагировал соответствующим образом. Данные показывают, что августовский отчет по занятости продемонстрировал самый слабый прирост рабочих мест с 2021 года, вызывая тревогу о состоянии экономики США и одновременно стимулируя свежий спрос на альтернативные активы, такие как криптовалюты. Биктоин растет, поскольку инвесторы реагируют на трещины в картине занятости США Спонсировано Спонсировано Бюро статистики труда США (BLS) сообщило, что экономика добавила всего 22 000 рабочих мест в августе, что значительно ниже прогнозов в 75 000. Между тем, уровень безработицы вырос до 4,3%, что является самым высоким показателем с октября 2021 года. Это подчеркивает трещины на рынке труда, который ранее казался устойчивым. Пересмотр прошлых отчетов усугубил мрачную картину: показатели июня и июля были пересмотрены в сторону понижения на общую сумму 285 000 рабочих мест. «Это в общей сложности -285 000 рабочих мест за 2 месяца. Что здесь происходит?» — задаются вопросом аналитики. Хезер Лонг из The Washington Post подчеркнула, что августовские данные — это еще один слабый отчет по рабочим местам. Однако, хотя заработная плата выросла на 3,7% в годовом исчислении, опережая инфляцию на уровне 2,7%, более широкое замедление неоспоримо. ТОЛЬКО ЧТО: Еще один СЛАБЫЙ отчет по рабочим местам. Экономика США добавила всего 22 000 рабочих мест в августе. Это намного слабее, чем ожидалось. Уровень безработицы вырос до 4,3% --> Самый высокий с октября 2021 года. Рост рабочих мест в июне был пересмотрен в сторону понижения до -13 000 (!). Июль был немного пересмотрен в сторону повышения до 79 тыс. (от... pic.twitter.com/qCzGwx6Zro — Heather Long (@byHeatherLong) 5 сентября 2025 г. Ухудшение сопровождается поразительными деталями. Bloomberg сообщил, что американские компании объявили всего о 1 494 новых рабочих местах в августе, что является самым низким показателем для этого месяца с 2009 года. Между тем, увольнения выросли на 39% до 85 979. Спонсировано Спонсировано Вы не осознаете, насколько слаба экономика прямо сейчас. Если у вас есть работа, держитесь за нее изо всех сил. Потому что если вас уволят, вам потребуются годы, чтобы найти другую. pic.twitter.com/U7tET4y4f1 — Spencer Hakimian...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 02:14
Sora Ventures запускает первый казначейский фонд Биткоина в Азии

Sora Ventures запускает первый казначейский фонд Биткоина в Азии

Пост Sora Ventures запускает первый фонд казначейства Биткоина в Азии появился на BitcoinEthereumNews.com. План на 1 миллиард долларов по внедрению Биткоина в азиатские корпоративные казначейства: Sora Ventures представила на Taipei Blockchain Week (Bitcoin Magazine, сентябрь 2025) институциональный инструмент, предназначенный для покупки BTC, поддерживаемый первоначальным обязательством в размере 200 миллионов долларов от региональных партнеров. При первом упоминании мы также подчеркиваем анализ институционального внедрения, предоставленный Chainalysis, который подчеркивает, как Азия остается ключевым рынком для институциональных потоков в период 2023-2025 годов. Согласно данным, собранным во время Taipei Blockchain Week, и рыночным анализам, проведенным исследовательской группой после мероприятия, первоначальное обязательство в 200 миллионов в основном поступает от региональных институциональных инвесторов, семейных офисов и корпоративных казначейств. Отраслевые аналитики отмечают, что программа покупок такого масштаба требует продвинутых процедур для наилучшего исполнения, управления ликвидностью и мер хостинга. Обновление 5 сентября 2025 года: Детали операционного графика и основных андеррайтеров все еще определяются, с текущими проверками профилей рисков и соответствия инвесторов. Что такое и как работает "Bitcoin Asia Treasury" Проект, неформально определяемый как "Bitcoin Treasury Asia", представляет собой пул капитала, предназначенный для объединения ресурсов и совместного инвестирования с компаниями, держащими BTC на своих балансах. Цель состоит в том, чтобы консолидировать текущие инициативы и облегчить операции в институциональном масштабе, с общей архитектурой для исполнения и контроля. Следует отметить, что логика заключается в создании общего периметра для решений и процессов, уменьшая операционную фрагментацию. Первоначальный билет: 200 миллионов долларов от инвесторов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как основа для операций. Цель покупки: 1 миллиард долларов в BTC примерно за шесть месяцев, согласно определенному пути. Контекст запуска: Taipei Blockchain Week (сентябрь 2025), с презентацией для институциональной общественности. Мандат: координировать покупки, хостинг и соответствие для высокообъемных операций структурированным образом. Для практической ссылки на регулируемый хостинг...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 02:11
Долгосрочный держатель Биткоина получил 7,5M $ с инвестиции в 10k $, но его новая инвестиция привлекает всеобщее внимание

Долгосрочный держатель Биткоина получил 7,5M $ с инвестиции в 10k $, но его новая инвестиция привлекает всеобщее внимание

Пост «Долгосрочный держатель Биткоина получает 7,5 миллиона долларов с инвестиции в 10 тысяч долларов, но его новая инвестиция привлекает всеобщее внимание» появился на BitcoinEthereumNews.com. Немногие инвесторы могли предсказать, как далеко зайдет BTC. Однако сейчас он взлетел выше 110 000 долларов, вознаграждая ранних инвесторов. Один из ранних последователей, который инвестировал всего 10 000 долларов в BTC почти десятилетие назад, теперь превратил их в состояние в 7,5 миллиона долларов. Но он не останавливается на этом. Вместо этого его внимание переключилось на удивительный новый проект: Little Pepe (LILPEPE). Это мем-токен Layer-2, который привлекает внимание инвесторов. История успеха Биткоина (BTC) Устойчивость Биткоина доказана снова и снова. Даже после многочисленных крахов, регуляторных сражений и скептицизма со стороны традиционных финансов, BTC обеспечил себе место в качестве цифрового золота. В 2025 году институциональное принятие ускорилось после запуска Bitcoin ETF в США и Европе, подняв его до шестизначной территории. Долгосрочные держатели, подобные этому инвестору, являются окончательным доказательством способности Биткоина генерировать богатство. Этот инвестор вошел рано, примерно на уровне 200 долларов. Он выдержал жестокие падения и эйфорические ралли. Сейчас, торгуясь выше 110 000 долларов, BTC сохраняет свою позицию как самое надежное средство сохранения стоимости в мире. Однако Биткоин созрел. Хотя он остается безопасным хранилищем стоимости, его траектория роста будет более стабильной по сравнению с появляющимися токенами с вирусным потенциалом. Вот где в картину входит Little Pepe (LILPEPE). Почему Little Pepe (LILPEPE) привлекает всеобщее внимание То, что привлекает внимание миллионера-ветерана Биткоина и других инвесторов — это не просто мемы. Это инфраструктура и время. Little Pepe — не просто еще одна монета-подражатель. Он строит целый блокчейн Layer 2, оптимизированный для мемов и сверхбыстрых, недорогих транзакций. В отличие от старых мем-токенов, которые полагались исключительно на хайп, $LILPEPE объединяет культуру сообщества с серьезными технологиями: Масштабируемость Layer-2: быстрая и недорогая цепочка, разработанная для мем-коинов. Pepe's Pump Pad: нативный launchpad, соперничающий с Bonk.fun и Pump.fun. Это позволяет создателям запускать справедливые токены, устойчивые к ботам. 0% налог и защита от снайперов: максимизация...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 02:00
BitMine Immersion размещается на NYSE American

BitMine Immersion размещается на NYSE American

Пост BitMine Immersion размещается на NYSE American появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: BitMine Immersion разместился на NYSE American, минуя одобрение акционеров по криптовалюте. 18 миллионов долларов привлечено через размещение акций для инвестиций в криптовалюту. Рынок ожидает регуляторных ответов на потенциальный приток криптовалют на NYSE American. BitMine Immersion Technologies под руководством генерального директора Джонатана Бейтса разместился на NYSE American, обходя согласие акционеров на выпуск новых акций, отличаясь от строгих правил Nasdaq. Листинг знаменует регуляторный сдвиг, потенциально влияя на корпоративные стратегии в накоплении криптовалюты и торговых практиках на фоне усиления регуляторного контроля. Листинг BitMine на NYSE American: Сдвиг от норм Nasdaq Этот листинг открывает возможности для криптокомпаний, поскольку NYSE American не требует одобрения акционеров для сбора средств, предназначенных для приобретения криптовалют. Это также может побудить больше блокчейн-компаний рассмотреть подобные листинги из-за сниженных ограничений. Реакции отрасли на шаг BitMine сосредоточились на отсутствии общественного контроля по сравнению с компаниями, размещенными на Nasdaq. Регулирующие органы, такие как SEC, воздержались от комментариев, но внимание остается на том, как сектор будет адаптироваться к этому развивающемуся ландшафту. Джонатан Бейтс, Председатель и генеральный директор BitMine Immersion Technologies: "Наша стратегия накопления Bitcoin и Ethereum позиционирует нас уникально на рынке, позволяя использовать капитал, минуя традиционные процессы одобрения, требуемые другими биржами." Рыночная динамика и регуляторное внимание к криптолистингам Знаете ли вы? Листинг BitMine на NYSE American отражает стратегический сдвиг, подобный предыдущим увеличениям гибкости для криптофирм с большими казначейскими запасами, экономя затраты на биржах. Данные Ethereum (ETH) от CoinMarketCap по состоянию на 5 сентября 2025 года показывают цену 4 293,53 долларов с рыночной капитализацией formatNumber(518251117254, 2). Последние тенденции указывают на колебания с 24-часовым снижением на 0,26% и 60-дневным ростом на 69,05%, что свидетельствует о заметной волатильности, но сильном инвестиционном интересе на рынке. Ethereum(ETH), дневной график, скриншот на CoinMarketCap в 15:38 UTC 5 сентября 2025 года. Источник: CoinMarketCap Исследования Coincu предполагают, что стратегический...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 01:56
Эминем получает вторую победу в своей карьере в одном чарте благодаря своему новому фильму

Эминем получает вторую победу в своей карьере в одном чарте благодаря своему новому фильму

Пост Eminem получает вторую победу в карьере в одном чарте благодаря своему новому фильму появился на BitcoinEthereumNews.com. Саундтрек Stans от Eminem дебютирует на 19 месте в официальном чарте саундтреков к альбомам, в то время как новый трек "Everybody's Looking at Me" запускается в нескольких чартах синглов. АМСТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ – 30 АПРЕЛЯ: Рэпер Eminem выступает в Paradiso 30 апреля 2000 года в Амстердаме, Нидерланды. (Фото Frans Schellekens/Redferns) Redferns Stans от Eminem появляется с чем-то большим, чем просто невероятная история. Новый документальный фильм — посвященный самым преданным поклонникам хип-хоп звезды и тому, как термин "stan" превратился из сингла в культурное сокращение — вышел на Paramount+ в конце августа после короткого показа в кинотеатрах. Сопровождающий саундтрек вышел вместе с фильмом, и в Соединенном Королевстве он уже победитель. Проект дает рэперу еще одно появление в жанровом чарте, в котором он только недавно начал появляться. Stans дебютирует в чарте саундтреков Stans дебютирует в официальном чарте саундтреков к альбомам на 19 месте в этом фрейме. Это единственный новый участник в списке из 50 мест на этот раз. Fortnite Radio от Eminem появился первым Eminem получает второе в карьере размещение в официальном чарте саундтреков к альбомам. Первое появилось в марте 2024 года с его собственным Fortnite Radio. Эта компиляция ворвалась на 1 место, держалась две недели, а затем отступила. Stans не открывается на вершине, но удваивает общее количество его появлений в списке. Stans запускается в чарте загрузок Новый набор также попадает во второй рейтинг в Великобритании. Stans стартует на 52 месте в официальном чарте загрузок альбомов, становясь четырнадцатым названием Eminem, достигшим этого списка. "Not Afraid" и "Rap God" Stans включает дюжину песен, три из которых являются версиями "Stan". Трек-лист также включает "Everybody's Looking at Me", ранее не выпущенный трек, который дает давним слушателям что-то действительно новое наряду с каталожными выборками, такими как "Not...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 01:45
XRP Превзойдет Bitcoin? Эксперт Раскрывает, Что Будет Двигать Захват

XRP Превзойдет Bitcoin? Эксперт Раскрывает, Что Будет Двигать Захват

Пост XRP превзойдет Биктоин? Эксперт раскрывает, что будет двигать захват власти появился на BitcoinEthereumNews.com. Дебаты о том, сможет ли XRP превзойти Биктоин, усилились в этом цикле, и многие аналитики и комментаторы высказались о такой возможности. Недавнее видео, опубликованное на X криптоаналитиком и комментатором CryptoSensei, затронуло эту дискуссию, где он сделал смелое заявление о том, что развитие совместимости блокчейна, регулирования и токенизированных реальных активов в конечном итоге может вывести XRP вперед Биктоина. Утверждение эксперта: XRP впереди Биктоина Хотя Биктоин в настоящее время является крупнейшей криптовалютой, позиционирование XRP в этом цикле усилило обсуждения смены доминирования. Интересно, что XRP обогнал многие криптовалюты за последние несколько месяцев и сейчас находится на пятках Ethereum по рыночной капитализации. В своем видео CryptoSensei сосредоточился на более широкой траектории внедрения блокчейна в течение следующего десятилетия, которая будет включать интеграцию реальных активов, таких как акции, облигации, деривативы и недвижимость, в цифровые системы. Он отметил, что только небольшая часть этих рынков в настоящее время находится он-чейн, и предсказал, что эта цифра, возможно, вырастет всего на пять-десять процентов в течение следующих десяти лет. Темп этого роста будет определяться глобальным регуляторным сотрудничеством, где рабочие группы G7 и G20 согласовывают законы, чтобы позволить ценностям беспрепятственно перемещаться через границы. Совместимость блокчейна будет иметь важное значение в этом процессе. Таким образом, CryptoSensei подчеркнул роль таких компаний, как Chainlink, Ripple и других, которые соединяют реальные активы с блокчейн-платформами, и он особо отметил XRP как имеющий потенциал подняться на вершину. "Очевидно, мы хотели бы видеть XRP номером один впереди Биктоина", - сказал он, добавив, что сочетание регулирования, совместимости блокчейна и токенизации может сделать этот результат возможным. Альткоин, который превзойдет Биктоин? Ripple и его криптовалюта XRP давно признаны...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 01:25
Dogecoin ETF может быть запущен в США на следующей неделе: Аналитик

Dogecoin ETF может быть запущен в США на следующей неделе: Аналитик

Пост Dogecoin ETF может быть запущен в США на следующей неделе: Аналитик появился на BitcoinEthereumNews.com. Первый биржевой фонд Dogecoin может быть запущен в Соединенных Штатах уже на следующей неделе, согласно аналитику Bloomberg Эрику Балчунасу. "Похоже, что Rex собирается запустить Doge ETF через Закон 40 по типу $SSK на следующей неделе, основываясь на твите ниже в сочетании с тем, как они только что подали эффективный проспект", - сказал Балчунас в посте в X в четверг, указывая на подачу проспекта эмитентом биржевых фондов (ETF) REX Shares в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. В проспекте REX предупредил, что "DOGE является относительно новой инновацией и подвержен уникальным и существенным рискам. Рынок DOGE подвержен быстрым колебаниям цен, изменениям и неопределенности". Источник: REX Shares За прошедший год Dogecoin (DOGE) вырос на 116,67%, согласно CoinMarketCap. Однако он упал на 54% от своего максимума 2024 года в 0,4672 $ в декабре, торгуясь по цене 0,2129 $ на момент публикации. REX использует путь "регуляторного обхода" Большинство крипто-ETF требуют от эмитентов подачи формы S-1 и формы 19b-4 в SEC, в то время как фонд по Закону 40 следует другому маршруту и использует тот же подход, который REX Shares использовал для запуска своего ETF для стейкинга Solana. Президент ETF Store Нейт Герачи ранее описал стратегию Закона 40 как "регуляторный обход". Эмитенты ETF, следующие традиционному пути, все еще ожидают решений от SEC. 10 апреля 21Shares подала заявку с предложением о запуске ETF Dogecoin вскоре после аналогичных заявок от конкурентов Bitwise и Grayscale. Между тем, REX также подал заявку на ETF, который отслеживает OFFICIAL TRUMP (TRUMP) в рамках Закона 40, который будет покупать акции в офшорной компании, владеющей токеном. Dogecoin продолжает привлекать внимание основных СМИ на протяжении многих лет Даже те, кто никогда не инвестировал в криптовалюты, вероятно, знакомы с Dogecoin, который...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 01:22
Огромный джекпот Powerball означает большой рост для DraftKings

Огромный джекпот Powerball означает большой рост для DraftKings

Пост «Огромный джекпот Powerball означает большой рост для DraftKings» появился на BitcoinEthereumNews.com. Budrul Chukrut | SOPA Images | Lightrocket | Getty Images Лихорадка Powerball распространяется, поскольку джекпот достигает 1,8 миллиарда $ — делая его вторым по величине призом в истории лотерей США. Энтузиазм по поводу гигантского банка стимулирует бизнес Jackpocket, лотерейного курьера, принадлежащего DraftKings и доступного в 16 штатах. DraftKings сообщил, что 15 миллионов лотерейных билетов Powerball были заказаны через Jackpocket во время этого розыгрыша Powerball. Продажи лотерейных билетов Powerball на платформе увеличились на 130% день ко дню со среды по четверг на этой неделе. А продажи только в среду увеличились на 200% по сравнению с предыдущей неделей. Lotto.com и Jackpot.com также предлагают онлайн-продажи лотерейных билетов. По состоянию на последний розыгрыш 3 сентября ни один билет не имел всех пяти выигрышных номеров. Джекпот перешел и увеличился с примерно 1,4 миллиарда $ до примерно 1,8 миллиарда $ на этой неделе по состоянию на пятницу, согласно Powerball. Это составило бы примерно 826,4 миллиона $ при единовременной выплате. Клиенты покупают лотерейные билеты в приложении DraftKings, а курьер выполняет заказ, взимая комиссию с депозитов клиентов — модель, не отличающаяся, например, от Uber Eats для доставки еды. Однако многие штаты не разрешают онлайн или курьерские продажи лотерейных билетов. В этом году Техас запретил Jackpocket и другим курьерам работать после скандала с группой покупателей лотерейных билетов, которые, как сообщается, потратили 25 миллионов $ на почти все возможные комбинации номеров, чтобы выиграть джекпот в 95 миллионов $. Генеральный директор DraftKings Джейсон Робинс сказал CNBC еще в мае, что запрет был разочарованием, поскольку штат Техас мог бы внести значительный вклад в рост бизнеса. DraftKings прогнозирует, что Jackpocket принесет от 260 миллионов $ до 340 миллионов $ дополнительного дохода и от 60 миллионов $ до 100 миллионов $ EBITDA к 2026 финансовому году. Робинс сказал, что наибольшая отдача от 2024...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 01:09
