Торговые карты Pokémon могут стать следующим активом реального мира, который масштабно перейдет в онлайн, потенциально принося рынок стоимостью 21,4 миллиарда долларов в блокчейн.
«Pokémon и другие [карточные игры] вот-вот переживут свой «момент Polymarket»», — заявил в четверг аналитик исследований Bitwise Дэнни Нельсон.
«Я ожидаю, что бум Pokémon будет устойчивым — одним из тех моментов, когда инновация «только в крипто» прорывается в мейнстрим. Примерно как то, что Polymarket сделал для рынков прогнозов». Токенизация криптовалют Активов реального мира выросла до рынка в 28,2 миллиарда долларов в 2025 году, но она почти полностью ориентирована на активы TradFi, такие как акции, казначейские облигации, товары, частные кредиты и недвижимость. Хотя это предлагает улучшенные преимущества, такие как круглосуточная торговля и потенциальная экономия затрат, это не трансформирует их, поскольку «уже существуют достаточно хорошие цифровые рельсы», — сказал Нельсон.
Однако торговля картами Pokémon может получить гораздо больше пользы от блокчейна, сказал Нельсон, отметив, что продавцам все еще приходится физически отправлять своих Чаризардов, Пикачу и Гардевуаров покупателям.
Pokémon ETF в будущем? Нельсон сказал, что это возможно
Он отметил, что неэффективное решение все еще позволило лидеру рынка Whatnot обеспечить продажи на 3 миллиарда долларов в прошлом году.
«Этот рынок остается в значительной степени неформальным. Вы не видите ETF Pokémon или инвестиционных фондов, и, вероятно, не увидите их некоторое время. Но, возможно, не так долго, как вы думаете».
Карты Pokémon и другие карточные игры, такие как Magic: The Gathering, существуют около трех десятилетий, задолго до того, как невзаимозаменяемые токены стали концепцией.
Новый лидер рынка прокладывает путь
Комментарии Нельсона появились после того, как Collector Crypt недавно появился как платформа токенизации для продажи карт Pokémon на Solana, обеспечивая быстрые сделки и прибыльные выходы. Токен, поддерживающий Collector Crypt, CARDS, уже вырос в 10 раз до полностью разводненного объема в 450 миллионов долларов с момента запуска в прошлую субботу, отметил Нельсон.
