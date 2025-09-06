Ресивер «Пэтриотс» Кейшон Бутт «Повернул за угол», чтобы стать стартовым игроком

С момента выбора «Нью-Ингленд Пэтриотс» в шестом раунде драфта НФЛ 2023 года, ресивер Кайшон Бутт прошел путь от скретч до стартера. Кайшон Бутт входит в свой третий сезон с третьим тренером по позиции. Но ресивер также входит в него как предполагаемый стартер в роли "X" для «Нью-Ингленд Пэтриотс». Этот результат было бы трудно предвидеть в весеннем прогнозе. Слухи о трейде прошли. Организованные командные мероприятия, обязательный мини-лагерь, тренировочный лагерь и крайний срок для состава из 53 человек тоже. Общий 187-й выбор на драфте НФЛ 2023 года все еще в команде, когда начинается сентябрь. «Я думаю, он действительно повернул за угол, став профессиональным футболистом», — сказал тренер ресиверов «Пэтриотс» Тодд Даунинг журналистам на стадионе «Джиллетт» в четверг. «Знаете, он был действительно талантливым футболистом, когда я впервые встретил его». В его драфт-классе было выбрано 20 проспектов на позиции ресивера перед Буттом. Бывший пятизвездочный рекрут LSU, который однажды установил рекорд школы и SEC по приему за одну игру с 308 ярдами, попал в Фоксборо как рискованный выбор в шестом раунде. С тех пор должность главного тренера перешла от Билла Беличика к Джероду Мэйо и Майку Врабелю. За этим последовала полная перестройка как персонала, так и состава. «Начиная свой третий год, я думаю, что как игрок у тебя вроде бы есть выбор, но на самом деле нет», — сказал Бутт в прошлом месяце о своем участии в 2025 году. «На самом деле все зависит от того, насколько сильно ты этого хочешь. Я чувствую, что если ты этого хочешь, ты сделаешь все, что нужно, чтобы быть здесь». Год новичка принес несколько появлений...