Cryptoquant: Биткоин-резервы достигли рекорда, в то время как покупки охлаждаются

Cryptoquant: Биткоин-резервы достигли рекорда, в то время как покупки охлаждаются

Пост Cryptoquant: Биткоин-казначейства достигают рекорда, в то время как покупки охлаждаются появился на BitcoinEthereumNews.com. Cryptoquant сообщает, что фирмы с биткоин-казначействами отмечают новые рекорды, даже когда покупки охлаждаются. Их исследователи сообщают о рекордных уровнях холдингов в 2025 году. Рекордные накопления, более легкие зачерпывания: Cryptoquant составляет карту более прохладного 2025 года Последний отчет команды указывает на 840 000 биткоинов, удерживаемых фирмами, находящимися под обзором Cryptoquant и методологией исследования. Стратегия контролирует более 637 000 биткоинов, самый большой [...] Источник: https://news.bitcoin.com/cryptoquant-bitcoin-treasuries-hit-record-while-buying-cools/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 03:22
Bitwise делает решающий шаг к открытию нового инвестиционного рубежа

Bitwise делает решающий шаг к открытию нового инвестиционного рубежа

Пост Bitwise делает решающий шаг к раскрытию нового инвестиционного рубежа появился на BitcoinEthereumNews.com. AVAX ETF: Bitwise делает решающий шаг к раскрытию нового инвестиционного рубежа Перейти к содержанию Главная Новости криптовалют AVAX ETF: Bitwise делает решающий шаг к раскрытию нового инвестиционного рубежа Источник: https://bitcoinworld.co.in/avax-etf-bitwise-delaware/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 03:17
Bitwise регистрирует Avalanche ETF Trust в Делавэре

Bitwise регистрирует Avalanche ETF Trust в Делавэре

Пост Bitwise регистрирует Avalanche ETF Trust в Делавэре появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Bitwise зарегистрировал траст Avalanche ETF в Делавэре. Отсутствие немедленного финансового воздействия. Потенциальные последствия для рынка AVAX. Bitwise Asset Management зарегистрировал траст для Avalanche ETF в Делавэре, что является предварительным шагом к потенциальной подаче заявок на ETF в США по состоянию на сентябрь 2025 года. Регистрация указывает на интерес к расширению крипто-ETF и подчеркивает устоявшийся подход Bitwise, хотя это не гарантирует одобрения Комиссии по ценным бумагам и биржам США или немедленного влияния на рынок. Bitwise стремится к новому ETF с движением Avalanche Trust Bitwise Asset Management предпринял регистрацию траста в Делавэре для своего Avalanche ETF. Этот предварительный шаг отражает действия, предпринятые в прошлых заявках на крипто-ETF. Руководство Bitwise, включая генерального директора Хантера Хорсли и CIO Мэтта Хоугана, признано за предыдущие успешные предприятия ETF. Немедленные финансовые последствия пока не видны, поскольку не было объявлено о распределении капитала, и одобрение Комиссии по ценным бумагам и биржам США будет жизненно важным перед любым значительным влиянием на рынок. Реакции рынка были относительно сдержанными, без прямых комментариев крупных фигур. Однако отраслевые наблюдатели отмечают потенциал для увеличения инвестиций в AVAX, если ETF будет развиваться. "Регуляторный ландшафт развивается, что имеет решающее значение для более широкого принятия и инноваций в пространстве цифровых активов." — Мэтт Хоуган, Руководитель инвестиционного отдела, Bitwise Asset Management "Регуляторный ландшафт развивается, что имеет решающее значение для более широкого принятия и инноваций в пространстве цифровых активов." — Мэтт Хоуган, Руководитель инвестиционного отдела, Bitwise Asset Management Рынок Avalanche готов к росту с потенциальным ETF Знаете ли вы? Bitwise имеет историю успешных запусков ETF, включая крупные спотовые ETF Bitcoin и Ethereum, что предполагает путь, который может принести пользу другим, таким как Avalanche. Согласно CoinMarketCap, Avalanche (AVAX) в настоящее время торгуется по цене 24,32 $ с рыночным капиталом 10,27 миллиардов $. Стоимость токена колебалась с 24-часовым изменением -1,20% и 7-дневным увеличением на 2,99%. За последние 90 дней...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 03:14
Ресивер «Пэтриотс» Кейшон Бутт «Повернул за угол», чтобы стать стартовым игроком

Ресивер «Пэтриотс» Кейшон Бутт «Повернул за угол», чтобы стать стартовым игроком

Пост «Ресивер «Пэтриотс» Кайшон Бутт «Повернул за угол», чтобы стать стартером» появился на BitcoinEthereumNews.com. С момента выбора «Нью-Ингленд Пэтриотс» в шестом раунде драфта НФЛ 2023 года, ресивер Кайшон Бутт прошел путь от скретч до стартера. (AP Photo/Bruce Kluckhohn) Copyright 2025 The Associated Press. Все права защищены. Кайшон Бутт входит в свой третий сезон с третьим тренером по позиции. Но ресивер также входит в него как предполагаемый стартер в роли "X" для «Нью-Ингленд Пэтриотс». Этот результат было бы трудно предвидеть в весеннем прогнозе. Слухи о трейде прошли. Организованные командные мероприятия, обязательный мини-лагерь, тренировочный лагерь и крайний срок для состава из 53 человек тоже. Общий 187-й выбор на драфте НФЛ 2023 года все еще в команде, когда начинается сентябрь. «Я думаю, он действительно повернул за угол, став профессиональным футболистом», — сказал тренер ресиверов «Пэтриотс» Тодд Даунинг журналистам на стадионе «Джиллетт» в четверг. «Знаете, он был действительно талантливым футболистом, когда я впервые встретил его». В его драфт-классе было выбрано 20 проспектов на позиции ресивера перед Буттом. Бывший пятизвездочный рекрут LSU, который однажды установил рекорд школы и SEC по приему за одну игру с 308 ярдами, попал в Фоксборо как рискованный выбор в шестом раунде. С тех пор должность главного тренера перешла от Билла Беличика к Джероду Мэйо и Майку Врабелю. За этим последовала полная перестройка как персонала, так и состава. «Начиная свой третий год, я думаю, что как игрок у тебя вроде бы есть выбор, но на самом деле нет», — сказал Бутт в прошлом месяце о своем участии в 2025 году. «На самом деле все зависит от того, насколько сильно ты этого хочешь. Я чувствую, что если ты этого хочешь, ты сделаешь все, что нужно, чтобы быть здесь». Год новичка принес несколько появлений...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 03:06
Загадка Биткоина на 859 миллионов долларов поражает Coinbase, поскольку след Криптовалюты теряется в Блокчейне

Загадка Биткоина на 859 миллионов долларов поражает Coinbase, поскольку след Криптовалюты теряется в Блокчейне

Пост «Загадка Биткоина на 859 миллионов долларов шокирует Coinbase, поскольку след криптовалюты теряется в блокчейне» появился на BitcoinEthereumNews.com. В одном из крупнейших оттоков этого квартала 7 625 BTC, или 859 миллионов долларов в долларовом эквиваленте, были перемещены из хранилища Coinbase в совершенно новый кошелек. Перевод привлек внимание не только из-за своего размера, но и из-за того, как были разделены эти BTC. В отличие от типичных переводов, монеты были упакованы в партии примерно по 150 BTC каждая, что составляет около 16 миллионов долларов, и распределены на 50 новых адресов. Единственным исключением была меньшая партия в 121 BTC, которая осталась неиспользованной. Поскольку такие распределения редко являются работой отдельных пользователей, это больше похоже на скоординированное изменение хранения или структурированное урегулирование, происходящее вне публичной книги заказов. Последующие движения подтвердили эту схему. Многие выходы вскоре были отмечены как потраченные, что означает, что след продолжился через адреса. Биткоин-киты двигаются как настоящие киты Что делает эту транзакцию примечательной — это не только сама цифра, но и то, как она отражает движение Биткоина на верхнем уровне рынка. Розничные выводы более похожи на человеческие, часто шумные и нерегулярные. Вам также может понравиться Такие переводы, как сегодняшний из Coinbase, однако, показывают тщательный расчет размера, немедленное перераспределение и использование совершенно новых кошельков. Это отличительные черты хранителей, перемещающих резервы, или институциональных потоков, которые урегулируются вне книг обмена. Сочетание масштаба и структуры делает этот вывод одним из крупнейших за последние недели. Источник: https://u.today/859-million-bitcoin-mystery-stuns-coinbase-as-cryptocurrencys-trail-gets-lost-in-blockchain
BitcoinEthereumNews2025/09/06 03:04
iShares Russell 2000 ETF (IWM) – Волновая теория Эллиотта покупает на снижениях в синей зоне

iShares Russell 2000 ETF (IWM) – Волновая теория Эллиотта покупает на снижениях в синей зоне

Пост iShares Russell 2000 ETF (IWM) – Волновая теория Эллиотта покупка на снижениях в синей зоне появился на BitcoinEthereumNews.com. Как знают наши участники, у нас недавно было много прибыльных торговых сетапов. В этой технической статье мы поговорим о еще одном торговом сетапе по Волновой теории Эллиотта, который мы получили в iShares Russell 2000 ETF -IWM. ETF завершил свою коррекцию точно в зоне Равных Ног, также известной как Синяя Зона. В этой статье мы разберем прогноз по Волновой теории Эллиотта, подробно объясним торговый сетап и предоставим целевой уровень роста. IWM Волновая теория Эллиотта часовой график 8.20.2025 IWM формирует трехволновой откат рынка против минимума 212.33. Цена уже достигла Синей Зоны (зоны покупки). Мы открыли длинные позиции на уровне равных ног 224.52. Мы ожидаем как минимум трехволновой отскок от зоны Синей Зоны. Как только цена достигнет 50% ретрейсмента Фибоначчи красного коннектора B, мы сделаем позицию безрисковой, переместив стоп-лосс на уровень безубытка и зафиксировав частичную прибыль. IWM Волновая теория Эллиотта часовой график 8.20.2025 ETF нашел покупателей, как и ожидалось, ралли к новым максимумам. Следовательно, любые длинные позиции из Синей Зоны теперь должны быть безрисковыми. Мы установили наш стоп-лосс на уровне безубытка и уже зафиксировали частичную прибыль. Пока цена удерживает точку разворота на минимуме 223.64, мы можем ожидать как минимум еще одно движение вверх, как указано на графике. Краткосрочно: Пока выше минимума 230.84 (волна 4 красная), IWM идеально нацелен на область 239.41–242.03 в следующую очередь. Источник: https://www.fxstreet.com/news/ishares-russell-2000-etf-iwm-elliott-wave-buying-the-dips-at-the-blue-box-202509051310
BitcoinEthereumNews2025/09/06 03:00
Брюс Спрингстин анонсирует крупный новый релиз, незадолго до выхода его биографического фильма в кинотеатрах

Брюс Спрингстин анонсирует крупный новый релиз, незадолго до выхода его биографического фильма в кинотеатрах

Пост Bruce Springsteen Announces A Major New Release, Just Before His Biopic Hits Theaters появился на BitcoinEthereumNews.com. Брюс Спрингстин анонсирует Nebraska '82: Expanded Edition, пятидисковый набор, выходящий 17 октября с неизданными треками, сессиями "Electric Nebraska" и новым фильмом. САН-ДИЕГО, КАЛИФОРНИЯ – 25 МАРТА: Брюс Спрингстин из Bruce Springsteen and the E Street Band выступает на сцене Pechanga Arena 25 марта 2024 года в Сан-Диего, Калифорния. (Фото: Daniel Knighton/Getty Images) Getty Images Брюс Спрингстин открывает хранилище и дает фанатам больше того, что они хотят. Nebraska '82: Expanded Edition выходит 17 октября от Sony Music. Пятидисковая коллекция объединяет множество неизданных и заново открытых записей, связанных с Nebraska, одним из самых пронзительных альбомов в каталоге рокера. Объемный набор включает долго обсуждаемую сессию "Electric Nebraska" — полное исполнение многих композиций Nebraska с участием музыкантов E Street Band. Изначально Спрингстин пытался переработать lo-fi сольные треки в более электрическое звучание, но результаты были отложены. Упрощенная версия "Born in the U.S.A." В эту сессию входит ранее неслышанная, упрощенная версия "Born in the U.S.A.", записанная в апреле 1982 года Спрингстином и несколькими его давними музыкантами. "Born in the U.S.A." была изначально написана в эпоху Nebraska, но не появилась до одноименного блокбастера Спрингстина 1984 года. Расширенное издание также включает раритеты из сольных домашних сессий Nebraska Спрингстина, записанных напрямую на четырехдорожечный магнитофон в его доме в Нью-Джерси. Среди них ранние версии "Losin' Kind", "Child Bride" и "Downbound Train", а также обнаруженные треки с одноразовой сессии 1982 года, включая "Gun in Every Home" и "On the Prowl." Новый концертный фильм Брюса Спрингстина Ремастированная версия оригинального альбома Nebraska также является частью пакета, наряду с совершенно новым концертным фильмом. Этот фильм запечатлел Спрингстина, исполняющего Nebraska от начала до конца в театре Count Basie в Нью-Джерси...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 02:51
Уровень безработицы в Канаде вырос до 7,1% в августе против ожидаемых 7%

Уровень безработицы в Канаде вырос до 7,1% в августе против ожидаемых 7%

Пост «Уровень безработицы в Канаде вырос до 7,1% в августе против ожидаемых 7%» появился на BitcoinEthereumNews.com. Уровень безработицы в Канаде поднялся выше 7% в августе. USD/CAD торгуется с небольшими изменениями в течение дня около 1.3800. Уровень безработицы в Канаде вырос до 7,1% в августе с 6,9% в июле, сообщило Статистическое управление Канады в пятницу. Этот показатель оказался хуже рыночных ожиданий в 7%. «Занятость снизилась на 66 000 (-0,3%) в августе, в основном в результате сокращения работы на неполный рабочий день», — отметило Статистическое управление Канады в своем пресс-релизе. Другие детали отчета показали, что Коэффициент участия снизился до 65,1%, в то время как Средняя почасовая заработная плата выросла на 3,6% в годовом исчислении. Реакция рынка на данные о занятости в Канаде USD/CAD упал до трехдневного минимума около 1.3750 в начале американской сессии, поскольку доллар США (USD) оказался под сильным давлением продаж после разочаровывающих данных о занятости из США, которые показали, что число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора выросло всего на 22 000 в августе. Однако с учетом того, что данные о занятости из Канады не оправдали ожиданий, USD/CAD удалось стереть большую часть своих дневных потерь, и в последний раз он торговался на уровне 1.3800, где он был на 0,12% ниже в течение дня. Часто задаваемые вопросы о занятости Условия рынка труда являются ключевым элементом для оценки здоровья экономики и, следовательно, ключевым фактором для оценки валюты. Высокая занятость или низкая безработица имеет положительные последствия для потребительских расходов и, следовательно, для экономического роста, повышая стоимость местной валюты. Более того, очень напряженный рынок труда – ситуация, в которой наблюдается нехватка работников для заполнения открытых вакансий – также может иметь последствия для уровня инфляции и, следовательно, для денежно-кредитной политики, поскольку низкое предложение рабочей силы и высокий спрос приводят к повышению заработной платы. Темп, с которым растут зарплаты в экономике, имеет ключевое значение для политиков. Высокий рост заработной платы означает, что домохозяйства имеют больше денег для расходов, обычно приводя к росту цен...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 02:48
Плевательный скандал в центре внимания драки во время дождевой задержки между Ковбоями и Иглз

Плевательный скандал в центре внимания драки во время дождевой задержки между Ковбоями и Иглз

Пост Spitgate Ключевые моменты Торговой задержки в матче между Cowboys и Eagles появился на BitcoinEthereumNews.com. ФИЛАДЕЛЬФИЯ, ПЕНСИЛЬВАНИЯ – 04 СЕНТЯБРЯ: Джален Картер #98 из Philadelphia Eagles уходит с поля после удаления за неспортивное поведение против Dallas Cowboys в первой четверти матча на Lincoln Financial Field 04 сентября 2025 года в Филадельфии, Пенсильвания. (Фото Mitchell Leff/Getty Images) Getty Images В то время как матч открытия сезона между Philadelphia Eagles и Dallas Cowboys имел свой уровень внутриигровой интриги, самый большой поворотный момент матча произошел до того, как мяч был введен в игру. Во время короткого перерыва, когда персонал Eagles занимался своим травмированным фуллбеком Беном ВанСеумереном, защитник Филадельфии Джален Картер плюнул в лицо квотербеку Cowboys Даку Прескотту, когда оба игрока пререкались друг с другом перед первым розыгрышем игры. Действия Картера привели к его удалению с поля в итоговой победе своей команды со счетом 24-20 и породили слухи о возможной дисквалификации после первой недели. Позже трансляция NBC смогла запечатлеть другой видеоракурс стычки между Картером и Прескоттом. Новый ракурс показал, что сигнал-коллер Далласа инициировал первый плевок, который, хотя и не был направлен в лицо Картера, но по крайней мере был направлен в его сторону. Прескотт смог сделать первый плевок, подойдя к Картеру и встав рядом с плечами своего линейного нападающего после короткого наступательного хаддла. Картер ответил тем же, плюнув прямо в лицо Прескотту, что привело к 15-ярдовому штрафу за неспортивное поведение и автоматическому удалению. "Это дисквалифицирующее нарушение в игре", - сказал судья Шон Смит репортеру во время задержки из-за молнии в третьей четверти. "Это нефутбольное действие". Картер выразил сожаление после ситуации, поделившись своими мыслями с прессой после игры. "Это ошибка, которая произошла с моей стороны", - сказал Картер через The Philadelphia...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 02:21
Карточки Pokémon Trading переживают свой момент Polymarket в пространстве активов реального мира

Карточки Pokémon Trading переживают свой момент Polymarket в пространстве активов реального мира

Пост «Торговые карты Pokémon переживают свой момент Polymarket в пространстве Активов реального мира» появился на BitcoinEthereumNews.com. Торговые карты Pokémon могут стать следующим активом реального мира, который масштабно перейдет в онлайн, потенциально принося рынок стоимостью 21,4 миллиарда долларов в блокчейн. «Pokémon и другие [карточные игры] вот-вот переживут свой «момент Polymarket»», — заявил в четверг аналитик исследований Bitwise Дэнни Нельсон. «Я ожидаю, что бум Pokémon будет устойчивым — одним из тех моментов, когда инновация «только в крипто» прорывается в мейнстрим. Примерно как то, что Polymarket сделал для рынков прогнозов». Токенизация криптовалют Активов реального мира выросла до рынка в 28,2 миллиарда долларов в 2025 году, но она почти полностью ориентирована на активы TradFi, такие как акции, казначейские облигации, товары, частные кредиты и недвижимость. Хотя это предлагает улучшенные преимущества, такие как круглосуточная торговля и потенциальная экономия затрат, это не трансформирует их, поскольку «уже существуют достаточно хорошие цифровые рельсы», — сказал Нельсон. Однако торговля картами Pokémon может получить гораздо больше пользы от блокчейна, сказал Нельсон, отметив, что продавцам все еще приходится физически отправлять своих Чаризардов, Пикачу и Гардевуаров покупателям. Источник: Metaplex Pokémon ETF в будущем? Нельсон сказал, что это возможно Он отметил, что неэффективное решение все еще позволило лидеру рынка Whatnot обеспечить продажи на 3 миллиарда долларов в прошлом году. «Этот рынок остается в значительной степени неформальным. Вы не видите ETF Pokémon или инвестиционных фондов, и, вероятно, не увидите их некоторое время. Но, возможно, не так долго, как вы думаете». Карты Pokémon и другие карточные игры, такие как Magic: The Gathering, существуют около трех десятилетий, задолго до того, как невзаимозаменяемые токены стали концепцией. Новый лидер рынка прокладывает путь Комментарии Нельсона появились после того, как Collector Crypt недавно появился как платформа токенизации для продажи карт Pokémon на Solana, обеспечивая быстрые сделки и прибыльные выходы. Токен, поддерживающий Collector Crypt, CARDS, уже вырос в 10 раз до полностью разводненного объема в 450 миллионов долларов с момента запуска в прошлую субботу, отметил Нельсон. Связано: Принадлежащий CZ Trust Wallet...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 02:13
