БИТКОИН РАСТЕТ, СЕГОДНЯ NFPS, WLFI ВНОСИТ ДЖАСТИНА САНА В ЧЕРНЫЙ СПИСОК

БИТКОИН РАСТЕТ, СЕГОДНЯ NFPS, WLFI ВНОСИТ ДЖАСТИНА САНА В ЧЕРНЫЙ СПИСОК

BTC отскакивает перед отчетом о рабочих местах. SEC планирует пересмотреть криптополитику. WLFI вносит адрес Джастина Сана в черный список, замораживает токены. Токены WLFI необоснованно заморожены: Сан. Nasdaq усиливает контроль за DAT, MSTR падает. Sora Ventures покупает BTC на 1 млрд $. Гонконгская Yungfeng Financial покупает ETH на 44 млн $. DFDV покупает SOL на 40 млн $. Участник ICO ETH переходит к стейкингу ETH на 646 млн $. Tether рассматривает инвестиции в золотодобытчиков. Fireblocks запускает платежную сеть стейблкоинов. Etherscan расширяется до SEI с Seiscan. Stripe и Paradigm представляют блокчейн Tempo. Великобритания вводит более строгие правила AML для криптофирм. Южная Корея ограничивает криптокредитование ставкой 20%, запрещает кредиты с левериджем. Законодатели ЕС по-прежнему скептически относятся к цифровому евро.
BitcoinEthereumNews2025/09/06 05:02
Золотой век майнинга Биткоина или последняя битва? Мнение Фахула Миа

Золотой век майнинга Биткоина или последняя битва? Мнение Фахула Миа

В этом выпуске подкаста The Defiant мы беседуем с Фахулом Миахом, управляющим директором GoMining Institutional и бывшим руководителем Morgan Stanley, чтобы изучить быстро развивающийся мир Майнинга Биткоина в 2025 году. 🎙️ Слушать интервью 📺 Смотреть видео Описание эпизода В этом выпуске подкаста The Defiant мы беседуем с Фахулом Миахом, управляющим директором GoMining Institutional и бывшим руководителем Morgan Stanley, чтобы изучить быстро развивающийся мир Майнинга Биткоина в 2025 году. От роста ИИ-гиперскейлеров, конкурирующих за энергоресурсы, до финансового инжиниринга, превращающего майнеров в сложных операторов, эта беседа глубоко погружается в проблемы и возможности, формирующие будущее отрасли. Основные темы:1. Почему ИИ является самым агрессивным новым конкурентом Майнинга Биткоина2. Как майнеры развиваются с помощью кредитов, обеспеченных BTC, и конвертируемых облигаций3. Меняющаяся геополитика майнинга: США против Латинской Америки и Африки4. Что означают 100 миллиардов долларов в Индекс ETF Биткоина и суверенных резервах для принятия5. Общая картина: трансформация Майнинга Биткоина в глобальную инфраструктурную отрасль Независимо от того, являетесь ли вы энтузиастом криптовалют, инвестором или просто интересуетесь пересечением технологий, энергетики и финансов, этот эпизод полон идей, которые вы не захотите пропустить. Главы:00:00 Введение: Майнинг Биткоина сталкивается с новым видом конкуренции00:45 Роль GoMining в токенизированном Майнинге Биткоина02:43 Рост ИИ-гиперскейлеров и нарушение энергетического рынка03:15 Гибкость Майнинга Биткоина против энергетических потребностей ИИ06:15 Почему ИИ является грозным конкурентом для майнеров08:09 Борьба за власть: будущее Майнинга Биткоина на фоне роста ИИ09:02 Финансовый инжиниринг: как майнеры избегают ликвидации12:11 Эволюция Майнинга Биткоина в бизнес балансовых отчетов16:57 Меняющаяся геополитика: рост майнинга в Латинской Америке и Африке20:36 Доминирование США в майнинге: сможет ли оно адаптироваться, чтобы оставаться на вершине?24:50 Институциональное принятие: 100 миллиардов долларов в ETF и суверенных резервах28:40 Следующая фаза Биткоина: стабильность, риски и финансиализация31:10 Биткоин как цифровое золото против повседневной валюты34:51...
Биткоин
BTC$117,695.59-2.64%
BitcoinEthereumNews2025/09/06 04:53
Bitwise Делает Большие Шаги для Четырех Криптовалют, Включая Биткоин (BTC) и XRP!

Bitwise Делает Большие Шаги для Четырех Криптовалют, Включая Биткоин (BTC) и XRP!

Почти наверняка Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрит Альткоины, такие как XRP и Solana (SOL), и ожидается, что это произойдет к концу 2025 года. Однако США отстают, когда речь идет о ETF Альткоинов, поскольку в Швейцарии уже есть множество ETF Альткоинов. В этот момент управляющий криптофондом Bitwise сделал еще один шаг в Швейцарии и запустил еще 5 крипто-ETF. Согласно официальному заявлению, Bitwise заявил, что продукты включают Bitwise Core Биктоин ETP, Ethereum Стейкинг ETP, Solana Стейкинг ETP и Physical XRP ETP, каждый из которых полностью обеспечен виртуальными активами и интегрирован в традиционные брокерские портфели, а также MSCI Digital Assets, который отслеживает определенный индекс Top 20. "Пять флагманских продуктов, которые мы размещаем в Швейцарии, расширят возможности для инвесторов, стремящихся использовать весь потенциал рынков криптовалют", - сказал Рональд Рихтер, региональный директор по инвестиционной стратегии в Европе в Bitwise. "Европа быстро открывается для цифровых активов, и Швейцария является ведущим и важным рынком в сердце континента". "Bitwise Ethereum Стейкинг ETP: инструмент институционального уровня с высокой ликвидностью, направленный на максимизацию доходности инвесторов от стейкинга ETH. Bitwise Core Биктоин ETP: разработан для долгосрочных инвесторов и полностью обеспечен BTC. Bitwise Solana Стейкинг ETP: полностью обеспеченный ETP институционального уровня, который предоставляет доступ к стейкингу Solana. Bitwise Physical XRP ETP: продукт на 100% обеспечен XRP, пятым по величине криптоактивом в мире с рыночной капитализацией, превышающей 80 миллиардов $. Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP: этот индекс отслеживает эффективность 20 ведущих инвестиционных криптовалют, охватывая примерно 90% общей рыночной капитализации криптовалют. *Это не инвестиционный совет.
Солана
SOL$208.78-4.85%
Биткоин
BTC$117,695.59-2.64%
BitcoinEthereumNews2025/09/06 04:40
Стратегия подтверждает, что покупки Биткоина не затронуты новыми правилами Nasdaq

Стратегия подтверждает, что покупки Биткоина не затронуты новыми правилами Nasdaq

Ключевые выводы: покупки Биткоина Strategy остаются незатронутыми новыми правилами Nasdaq. Nasdaq теперь требует одобрения акционеров, прежде чем компании смогут выпускать новые акции для покупки крипто. Strategy подтвердила сегодня, что новые правила Nasdaq в отношении формирования казначейства цифровых активов не повлияют на ее деятельность, включая банкоматы и деятельность на рынках капитала. Это указывает на то, что планы накопления Биткоина остаются незатронутыми. Новая позиция Nasdaq по формированию казначейства цифровых активов не влияет на Strategy, наши банкоматы или другую деятельность на рынках капитала. — Strategy (@Strategy) 5 сентября 2025 г. Сообщается, что биржа ввела требования, обязывающие компании получать одобрение акционеров перед выпуском новых акций для покупки крипто. Правила направлены на повышение прозрачности корпоративных стратегий инвестирования в крипто, особенно когда все больше компаний добавляют цифровые активы в свои балансы. Компании, которые не соблюдают эти новые требования, могут столкнуться с делистингом или приостановкой торгов. Крипто-акции обрушились после сообщений об усилении контроля Nasdaq за листингом акций.
BitcoinEthereumNews2025/09/06 04:38
Обнаружен воздушный разрыв в цене Биткоина: ключевая цена восстановления BTC, за которой стоит следить

Обнаружен воздушный разрыв в цене Биткоина: ключевая цена восстановления BTC, за которой стоит следить

Ключевые выводы: Модели воздушного разрыва указывают на прорыв цены Биктоина до 185 000$. Ключевой краткосрочный диапазон составляет от 114 000$ до 116 000$ для держателей. Притоки в Bitcoin ETF замедлились, демонстрируя более слабый спрос со стороны традиционных финансов. Недавний анализ воздушного разрыва цены Биктоина показал целевые уровни восстановления от 167 000$ до 185 000$, основанные на связях с глобальной денежной массой и золотом. Данные были раскрыты 1 сентября 2025 года в исследовании, опубликованном Tephra Digital и подтвержденном рыночными обновлениями Glassnode. Цена Биктоина: сигналы воздушного разрыва указывают на рост до 185 000$ Идея воздушного разрыва BTC возникла при сравнении его цены с более широкими финансовыми показателями. Tephra Digital опубликовала графики, используя данные с задержкой относительно глобальной денежной массы M2 и золота. Первый график применял 102-дневную задержку с M2, а второй использовал 200-дневную задержку с показателями золота. Оба предполагали, что цена Биктоина может подняться до 167 000$ - 185 000$, если прошлые корреляции сохранятся. Перспективы воздушного разрыва цены Биктоина | Источник: Glasnode Сравнение с M2 подразумевало уровень около 167 000$ в течение следующих 102 дней. Модель золота указывала выше, с воз
BitcoinEthereumNews2025/09/06 04:33
BitcoinEthereumNews2025/09/06 04:06
Японская иена перед голосованием за лидерство в ЛДП

Японская иена перед голосованием за лидерство в ЛДП

Пост Японская иена перед голосованием за лидерство ЛДП появился на BitcoinEthereumNews.com. Японская иена (JPY) укрепляется по отношению к доллару США (USD) в пятницу, пара USD/JPY снижается и торгуется около 147,25 после публикации данных по занятости в США. Японская валюта немного выросла, выигрывая от ослабления USD, но остается в условиях неопределенности. Инвесторы ожидают внутреннего голосования Либерально-демократической партии (ЛДП) в понедельник, которое может открыть путь к новой борьбе за лидерство и угрожать позиции премьер-министра Сигэру Исибы. Тем временем рынки продолжают анализировать сигналы от Банка Японии (BoJ), поскольку рост заработной платы и устойчивая инфляция поддерживают ожидания ужесточения денежно-кредитной политики до конца года. Технический анализ USD/JPY: Застрял в диапазоне на фоне растущей неопределенности Пара USD/JPY резко падает после публикации отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в пятницу, который показал создание всего 22 000 новых рабочих мест в августе по сравнению с ожидаемыми 75 000, что значительно ниже 79 000, созданных в июле. В результате валютная пара продолжает неопределенное движение в широком горизонтальном диапазоне между 146,50 и 149,00, установившемся с начала августа. Несмотря на всплеск волатильности после отчета о занятости в США, четкая тенденция для USD/JPY в краткосрочной перспективе пока не просматривается. Часовой график USD/JPY. Источник: FXStreet В этом контексте трейдеры будут следить за следующим катализатором, которым станет внутреннее голосование Либерально-демократической партии (ЛДП), запланированное на понедельник. Курс японской иены сегодня Таблица ниже показывает процентное изменение японской иены (JPY) по отношению к основным валютам сегодня. Японская иена была наиболее сильной против доллара США. USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF USD -0,74% -0,77% -0,79% -0,10% -1,11% -1,13% -0,89% EUR 0,74% -0,01% -0,16% 0,64% -0,28% -0,37% -0,15% GBP...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 04:03
3 токена стоимостью менее 0.50 $ каждый, которые могут войти в топ-10 по рыночному капиталу к 2026 году

3 токена стоимостью менее 0.50 $ каждый, которые могут войти в топ-10 по рыночному капиталу к 2026 году

Пост «3 токена стоимостью менее 0.50$ которые могут войти в топ-10 по рыночному капиталу к 2026 году» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ранние инвесторы в проекты с хорошими фундаментальными показателями и инновационными технологиями часто получали вознаграждение на рынке криптовалют. Хотя крупнейшие криптовалюты, такие как Биктоин и Ethereum, находятся в центре внимания, недооцененные токены стоимостью ниже 0.50$ сегодня могут показать непропорционально высокий рост в ближайшие два года. Среди прочих, Little Pepe (LILPEPE), Kaspa (KAS) и Algorand (ALGO) — это проекты, которые с большой вероятностью могут войти в список топ-10 по рыночному капиталу в 2026 году. Little Pepe (LILPEPE): Мем-культура встречается с блокчейн-утилитарностью Little Pepe (LILPEPE) — это не просто очередной мем-коин, а экосистема блокчейна Layer 2 нового поколения, специально оптимизированная для поддержки мем-культуры и децентрализованных финансов (DeFi). Проект привлек более 23.6 миллионов$ из целевых 25.4 миллионов$, с более чем 14.8 миллиардами проданных токенов из 15.7 миллиардов ранних продаж, хотя он находится на Стадии 12 с предпродажной ценой 0.0021 (уже облагается налогом). LILPEPE будет размещен по начальной цене 0.003$, что дает участникам предпродажи явное преимущество при входе. Токеномика проекта структурирована с приоритетом на стимулы сообщества и устойчивость: 10% Ликвидность для поддержки плавной торговли 26.5% Предпродажа, выделенная для ранних инвесторов 30% Резервы сети для долгосрочного роста экосистемы 10% Распределение DEX для готовности к обмену 10% Маркетинг для стимулирования внедрения через стратегические кампании 13.5% Стейкинг и вознаграждения для долгосрочных держателей 0% Налог на сделки, обеспечивающий чистое и справедливое взаимодействие DeFi Что отличает Little Pepe, так это его уникальная дорожная карта, представленная через игривые, но структурированные этапы: Беременность, Рождение и Рост. Каждая фаза подчеркивает волнение предпродажи, листинги на крупных биржах и в конечном итоге признание в качестве мощного блокчейна Layer 2. Команда также делает акцент на вовлечении сообщества через крупнейший розыгрыш мем-предпродажи 2025 года, где 10 победителей получат токены стоимостью 77 000$ каждый. С технологической точки зрения, Little Pepe будет единственной ориентированной на мемы...
Kaspa
KAS$0.072216-2.29%
Algorand
ALGO$0.2106-3.52%
Sunrise Layer
RISE$0.009851-4.14%
BitcoinEthereumNews2025/09/06 04:00
Tether, Сальвадор укрепляют связи с золотом, "естественным Bitcoin"

Tether, Сальвадор укрепляют связи с золотом, "естественным Bitcoin"

Пост Tether, Эль-Сальвадор углубляют связи с золотом, "естественным Биткоином", появился на BitcoinEthereumNews.com. Вкратце, эмитент стейблкоина Tether провел переговоры об инвестициях в золотодобытчиков и роялти-компании после того, как уже приобрел золотых слитков на сумму 8,7 миллиарда долларов. Тем временем, Эль-Сальвадор купил почти 14 000 унций золота за 50 миллионов долларов, это первая покупка центрального банка с 1990 года. Генеральный директор Tether Паоло Ардоино ранее описывал золото как "естественный Биткоин" и предположил в отдельном интервью, что если бы произошел глобальный "ребазирование", оно "произошло бы в золоте". Tether, крупнейший в мире эмитент стейблкоинов, по сообщениям, вел переговоры с майнинговыми и инвестиционными группами о вложении миллиардов в золотодобывающую отрасль, согласно отчету Financial Times в четверг вечером. Сообщается, что переговоры охватывают компании по добыче, переработке, торговле и роялти, следуя взгляду генерального директора Паоло Ардоино на золото как на "естественный Биткоин". "Я предпочитаю мыслить в терминах Биткоина, и я думаю, что золото - это своего рода природный ресурс и почти как естественный Биткоин", - сказал Ардоино на сцене конференции Bitcoin 2025 в мае. Tether также стремится углубить свою роль в секторе, планируя потратить еще около 100 миллионов долларов на увеличение своей предыдущей 37,8% доли в торонтской компании Elemental Altus Royalties, канадской фирме, которая покупает будущие потоки доходов от золотых рудников, согласно отчету Bloomberg в пятницу утром. "Доступ к капиталу является одним из ключевых ограничений в бизнесе роялти и стриминга; поддержка Tether полностью соответствует нашей стратегии роста", - сказал Дэвид Бейкер, финансовый директор Elemental Altus Royalties, в заявлении, которым поделились с Decrypt. Он добавил, что "С момента их первых инвестиций в июне Tether оказывал большую поддержку компании и руководству", отметив, что до объявления о слиянии фирма объявила о приобретении золотых роялти почти на 70 миллионов долларов в Австралии и Либерии. Tether уже входит в число крупнейших частных держателей...
Moonveil
MORE$0.02915-15.36%
BRC20.COM
COM$0.010707-4.39%
Wink
LIKE$0.007943-3.03%
BitcoinEthereumNews2025/09/06 03:59
MARA увеличивает запасы Биткоина до 52 477 BTC после августовского производства

MARA увеличивает запасы Биткоина до 52 477 BTC после августовского производства

Пост MARA увеличивает удержания Биткоина до 52 477 BTC после августовского производства появился на BitcoinEthereumNews.com. MARA Holdings (MARA) сообщила, что ее удержания биткоина BTC 111 473,64 $ выросли до 52 477 BTC по состоянию на 31 августа, после того как криптомайнинговая компания произвела 705 BTC в течение месяца. Компания добыла 208 блоков, сохраняя 4,9% доли сетевых вознаграждений. Активная скорость хэширования выросла на 1% по сравнению с предыдущим месяцем до 59,4 эксахэшей в секунду (EH/s). MARA решила не продавать BTC в августе, при этом руководство отметило, что снижение цены предоставило возможность увеличить резервы. Крупнейшая криптовалюта упала более чем на 6% в августе, что является худшим показателем с февраля. "Учитывая снижение цены биткоина в течение месяца, мы воспользовались возможностью стратегически пополнить нашу казну, и в настоящее время у нас более 52 000 BTC", - сказал генеральный директор Фред Тиль. MARA продолжает работу по завершению строительства ветряной электростанции в Техасе к четвертому кварталу, со всеми майнерами на месте и подключенными. На международном уровне компания подписала соглашение о покупке 64% доли в Exaion, дочерней компании EDF, с возможностью увеличения до 75% к 2027 году. Сделка направлена на интеграцию инфраструктуры MARA с решениями в области ИИ и периферийных вычислений. MARA также открыла свою европейскую штаб-квартиру в Париже, усиливая свое внимание на устойчивость, партнерство с энергосетями и повторное использование неиспользуемой энергии. Акции MARA упали на 5% в четверг и снизились на 14% с начала года. Источник: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/05/mara-mines-705-btc-in-august-as-treasury-holdings-top-52-000
BitcoinEthereumNews2025/09/06 03:58
