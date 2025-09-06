Tether, Сальвадор укрепляют связи с золотом, "естественным Bitcoin"
Пост Tether, Эль-Сальвадор углубляют связи с золотом, "естественным Биткоином", появился на BitcoinEthereumNews.com. Вкратце, эмитент стейблкоина Tether провел переговоры об инвестициях в золотодобытчиков и роялти-компании после того, как уже приобрел золотых слитков на сумму 8,7 миллиарда долларов. Тем временем, Эль-Сальвадор купил почти 14 000 унций золота за 50 миллионов долларов, это первая покупка центрального банка с 1990 года. Генеральный директор Tether Паоло Ардоино ранее описывал золото как "естественный Биткоин" и предположил в отдельном интервью, что если бы произошел глобальный "ребазирование", оно "произошло бы в золоте". Tether, крупнейший в мире эмитент стейблкоинов, по сообщениям, вел переговоры с майнинговыми и инвестиционными группами о вложении миллиардов в золотодобывающую отрасль, согласно отчету Financial Times в четверг вечером. Сообщается, что переговоры охватывают компании по добыче, переработке, торговле и роялти, следуя взгляду генерального директора Паоло Ардоино на золото как на "естественный Биткоин". "Я предпочитаю мыслить в терминах Биткоина, и я думаю, что золото - это своего рода природный ресурс и почти как естественный Биткоин", - сказал Ардоино на сцене конференции Bitcoin 2025 в мае. Tether также стремится углубить свою роль в секторе, планируя потратить еще около 100 миллионов долларов на увеличение своей предыдущей 37,8% доли в торонтской компании Elemental Altus Royalties, канадской фирме, которая покупает будущие потоки доходов от золотых рудников, согласно отчету Bloomberg в пятницу утром. "Доступ к капиталу является одним из ключевых ограничений в бизнесе роялти и стриминга; поддержка Tether полностью соответствует нашей стратегии роста", - сказал Дэвид Бейкер, финансовый директор Elemental Altus Royalties, в заявлении, которым поделились с Decrypt. Он добавил, что "С момента их первых инвестиций в июне Tether оказывал большую поддержку компании и руководству", отметив, что до объявления о слиянии фирма объявила о приобретении золотых роялти почти на 70 миллионов долларов в Австралии и Либерии. Tether уже входит в число крупнейших частных держателей...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 03:59